les 13 meilleurs agents IA pour les équipes commerciales en 2025

Votre équipe atteint ses quotas, mais à quel prix ?

Des heures perdues à mettre à jour les CRM, à réécrire les mêmes messages de prospection, à préparer des réunions qui ne débouchent jamais sur des ventes. Plus votre pipeline se développe, plus il est difficile de le faire évoluer sans ralentir.

C'est là que les agents IA pour l'équipe commerciale entrent en étape, vous aidant à maintenir votre moteur de revenus à plein régime.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs agents IA qui vous aideront à générer des prospects, à personnaliser votre prospection et à faire avancer votre pipeline. 🚀

Les meilleurs agents IA pour l'équipe commerciale en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de tous les agents IA pour l'équipe commerciale que nous présentons ci-dessous. 📊

Que sont les agents IA pour l'équipe commerciale ?

Les agents d'intelligence artificielle (IA) pour l'équipe commerciale sont des assistants spécialisés qui gèrent les tâches routinières basées sur les données dans l'ensemble de votre flux de travail lié aux revenus.

Contrairement aux chatbots statiques ou aux règles d'automatisation simples, ils apprennent à partir de votre CRM, de vos journaux de communication et de vos intégrations tierces afin d'anticiper les besoins et d'agir de manière autonome.

Vous pouvez les utiliser pour prospecter de nouveaux clients potentiels à l'aide de signaux d'intention, rédiger et personnaliser vos communications, et même surveiller la santé de votre pipeline. Les meilleurs agents commerciaux IA utilisent les données passées pour mettre à jour leur comportement, affiner le ton des e-mails, la cadence des suivis et la hiérarchisation des tâches en temps réel.

Que rechercher dans un agent IA dédié à l'équipe commerciale ?

L'utilisation d'agents IA dans l'équipe commerciale peut transformer vos opérations, mais seulement s'ils répondent à vos besoins. Voici quelques fonctionnalités clés à privilégier lors du choix d'un agent. 👇

S'intègre à votre CRM : se synchronise de manière bidirectionnelle avec Salesforce, HubSpot ou votre système d'enregistrement pour maintenir les données commerciales à jour

Génère des communications hyper-personnalisées : Rédige des e-mails et des messages sur les réseaux sociaux en utilisant des informations contextuelles en temps réel telles que l'étape de la transaction, les interactions passées et les signaux d'intention d'achat

Donne la priorité aux actions à forte valeur ajoutée : évalue les prospects et les opportunités en fonction de critères personnalisés (par exemple, la taille de la transaction et la probabilité de conclusion) et met en évidence les meilleures étapes suivantes

Automatise les réunions et les suivis : Transcrit les appels, extrait les éléments à entreprendre et rédige des résumés de suivi pour différents cas d'utilisation sans intervention manuelle

fournisseur de informations proactives sur le pipeline : *repère les transactions à risque, effectue la prévision des résultats et vous alerte en cas d'anomalies avant qu'elles n'aient un impact sur la cible de l'équipe commerciale

Assistance la prospection multicanal : Recherche des prospects, enrichit les contacts et lance des campagnes par e-mail, téléphone et réseaux sociaux

💡 Conseil de pro : Selon la Harvard Business Review, au lieu de mettre en avant les fonctionnalités de votre produit, vous devez vous concentrer sur la manière dont il répond aux besoins ou aux défis spécifiques de vos clients. Par exemple, vous pouvez modifier votre argumentaire en passant de la discussion des processus de production au partage d'une histoire client sincère, ce qui aura pour résultat un meilleur engagement.

Les meilleurs agents IA pour l'équipe commerciale

Voici les meilleurs agents IA conçus pour faciliter le quotidien des responsables de l'équipe commerciale. 🎯

1. ClickUp (Idéal pour l'automatisation du flux de travail de l'équipe commerciale et la communication avec les clients)

Planifiez des flux de travail plus intelligents pour l'équipe commerciale avec ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain comme copilote de l'équipe commerciale, de l'identification des comptes à fort potentiel à la formation de votre équipe en passant par l'élaboration de stratégies de prospection

Si vous passez constamment d'un outil à l'autre pour gérer vos contacts, mettre à jour votre CRM ou préparer vos réunions, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Il s'agit du premier environnement de travail IA convergent au monde qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter dans une seule application, alimentée par une IA contextuelle qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec ClickUp for Sales Teams, vous disposez d'une plateforme qui vous aide à créer des workflows évolutifs avec suivi automatisé des activités, tableaux de bord en temps réel et mises à jour des tâches alimentées par l'IA.

Trouvez des réponses plus rapidement grâce à la reconnaissance contextuelle de ClickUp Brain

Au cœur de la puissante suite IA de ClickUp se trouve ClickUp Brain, un moteur IA contextuel qui comprend l'ensemble de votre espace de travail, y compris les tâches, les échéanciers, les documents, les discuter et même les outils tiers connectés tels que Salesforce et Google Drive.

Par exemple, vous pouvez demander à ClickUp Brain de résumer l'activité du pipeline à la volée. Vous pouvez saisir des requêtes naturelles telles que « Quel est le statut des contrats d'entreprise en suspens au deuxième trimestre ? » et obtenir des réponses instantanées à partir des tâches, des commentaires et des balises.

Signalez les tâches bloquées dans votre pipeline et hiérarchisez-les pour agir à l'aide de ClickUp Brain

Vous pouvez également mettre en évidence les tâches bloquées à différentes étapes de votre pipeline afin d'identifier les priorités d'action et demander à Brain d'élaborer un plan pour celles-ci.

🧠 Anecdote amusante : ClickUp Brain peut également vous fournir des informations issues de vos appels commerciaux en rendant chaque transcription consultable. L'astuce ? N'oubliez pas d'inviter ClickUp AI Notetaker à se joindre à vos appels afin qu'il les enregistre et les transcrive automatiquement pour vous ! Obtenez des transcriptions consultables avec ClickUp AI Notetaker

Déléguez les flux de travail répétitifs à ClickUp Autopilot Agents

Si vous passez votre temps à mettre à jour manuellement vos tâches au lieu de conclure des contrats, laissez ClickUp Autopilot Agents vous aider.

Configurez des déclencheurs personnalisés pour automatiser les tâches répétitives et chronophages avec ClickUp Autopilot Agents

Ces assistants IA sans code sont intégrés à votre environnement de travail ClickUp et peuvent automatiser les tâches répétitives de votre processus de vente, de la saisie à l'exécution en passant par la création de rapports. Voici comment cela fonctionne : vous définissez un déclencher, tel qu'un prospect passant à l'étape suivante du pipeline, ajoutez des conditions, par exemple « uniquement s'il s'agit d'un contrat d'entreprise », et partagez les instructions pour l'exécution des tâches. Désormais, chaque fois que le déclencheur se produit et que les conditions sont remplies, l'agent passe automatiquement à l'action.

Tout cela est configuré à l'aide d'un générateur simple et sans code, dans lequel vous indiquez à l'agent ce qu'il doit rechercher, ce qu'il doit faire et les informations auxquelles il peut accéder. Et oui, vous pouvez contrôler les connaissances utilisées par l'agent, notamment les documents, les tâches et le discuter, afin qu'il agisse toujours dans le bon contexte.

📌 Par exemple, lorsqu'un prospect à forte valeur répondant à vos critères ICP se présente via un formulaire, l'outil d'automatisation des ventes l'attribue à votre AE senior, étiquette la transaction dans votre environnement de travail et envoie une notification au vice-président de l'équipe commerciale dans Chat.

Apprenez comment créer votre agent Autopilot personnalisé directement auprès des experts de notre équipe :

💡 Conseil de pro : pour créer un agent utile, il faut une invite réfléchie et détaillée. Et grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX, vous pouvez dicter ces instructions, ce qui vous permet de créer des agents quatre fois plus rapidement qu'en tapant ! ClickUp Brain MAX est votre super application IA de bureau qui rassemble tout votre contexte de travail et vous donne accès à plusieurs LLM, notamment Gemini, Claude, ChatGPT et d'autres, afin que vous puissiez être dans votre meilleure forme de productivité sans succomber à la surcharge d'applications et à la prolifération de l'IA.

Accélérez la planification, l'exécution et le suivi grâce aux modèles ClickUp

Et si vous souhaitez faciliter la conception de votre flux de travail commercial, commencez par le modèle de plan commercial de ClickUp.

Ensuite, le modèle Sales Tracker de ClickUp propose des statuts prédéfinis tels que « Objectif atteint » et « En cours », 12 champs personnalisés pour enregistrer les « frais d'expédition », les « prix unitaires » et les « marges bénéficiaires », ainsi que plusieurs vues pour ventiler le volume des ventes par mois ou par produit.

Obtenez un modèle gratuit Évaluez la progression individuelle et celle de votre équipe grâce au modèle ClickUp Sales Tracker

Conçue pour les équipes de toutes tailles, elle vous permet d'évaluer la progression individuelle et collective en temps réel, d'optimiser les pipelines de l'équipe commerciale et d'identifier les tendances clés pour stimuler le chiffre d'affaires.

Vous avez besoin d'un hub centralisé pour tous vos prospects ? Utilisez le modèle CRM équipe commerciale ClickUp pour suivre chaque contact, appel et conclusion.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

/Write with AI pour rédiger automatiquement et personnaliser vos communications commerciales *centralisez la documentation : utilisez ClickUp Docs pour créer, partager et gérer une documentation vivante directement liée à vos flux de travail, tout en utilisant la fonction intégréepour rédiger automatiquement et personnaliser vos communications commerciales

collaborez en temps réel : *Permettez de discuter en temps réel et riche en contexte parallèlement à vos tâches ClickUp grâce à ClickUp Discuter

créer des démonstrations commerciales : *Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer, transcrire et résumer les appels, transformant ainsi les longues démonstrations en étapes de taille, en actions à mener et en mesures de service client personnalisées

Éliminez les goulots d'étranglement : créez créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour visualiser la progression à l'aide de diagrammes cumulatifs, de burnup, de burndown ou de vélocité

*suivez chaque prospect : utilisez ClickUp CRM pour suivre les prospects, les transactions et les activités de l'équipe commerciale en temps réel, puis passez de la vue Liste à la vue Kanban, Table ou Échéancier pour vous adapter au mode de fonctionnement de votre équipe

réduisez les tâches fastidieuses : *Créez des automatisations ClickUp sans code à l'aide d'un générateur de menu déroulant ou de invites en anglais simple dans ClickUp Brain pour gérer les tâches commerciales répétitives basées sur des règles, telles que l'attribution automatique de nouveaux prospects, la mise à jour des étapes de négociation lorsqu'un contrat est signé, l'envoi de rappels de suivi ou la création de tâches de transfert lorsqu'une opportunité est conclue

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses fonctionnalités étendues

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume parfaitement la situation :

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail des clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp soit en constante évolution et qu'ils soient à l'écoute de leurs clients !

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail avec les clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp soit en constante évolution et à l'écoute de ses clients !

2. Salesforce Einstein (idéal pour le scoring prédictif des prospects et l'automatisation intelligente du CRM à l'échelle de l'entreprise)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein est une couche d'IA intégrée à la plateforme Customer 360 de Salesforce, conçue pour intégrer directement le machine learning (ML) avancé et l'analyse prédictive dans Sales Cloud.

Il intègre l'automatisation dans tous les aspects du flux de travail de l'équipe commerciale, aidant les équipes à découvrir des prospects à forte valeur, à personnaliser la prospection à grande échelle, à maintenir les pipelines à jour et à préparer les conversations personnalisées avec les clients grâce à des informations basées sur les données. Einstein apprend de chaque transaction, discussion et clic pour suggérer des actions, mettre en évidence les risques et générer du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Utilisez l'IA pour générer des prospects en automatisant la prospection et les prospects entrants avec

Améliorez les performances de vos équipes commerciales grâce à des simulations de jeux de rôle et à des commentaires générés par l'IA à l'aide d' Einstein Equation

Créez et déployez des agents IA avec Agentforce pour gérer l'équipe commerciale, le tout sécurisé par Einstein Trust Layer

Mettez en œuvre Einstein Scoring pour hiérarchiser les transactions et tirez parti du scoring prédictif pour mettre en évidence les prospects

Limites de Salesforce Einstein

Les installations avancées peuvent nécessiter l'assistance d'un développeur ou des compétences techniques

Le système peut ralentir en cas de charges de données importantes ou de flux de travail complexes

Tarifs Salesforce Einstein

Einstein Equipe Commerciale : 500 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce Einstein

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce Einstein ?

Voici un extrait d'une critique publiée sur G2:

Salesforce Sales Cloud me permet de gérer très facilement mes prospects, mes contacts et mes transactions en un seul endroit... Mais parfois, cela peut sembler un peu compliqué, surtout quand on débute. Il y a tellement de fonctionnalités et de boutons qu'il faut un certain temps pour s'y retrouver. De plus, si l'administrateur ne l'a pas configuré correctement, certaines choses peuvent sembler confuses ou nécessiter des étapes supplémentaires. C'est un outil puissant, mais pas toujours très convivial au premier abord.

Salesforce Sales Cloud me permet de gérer très facilement mes prospects, mes contacts et mes transactions en un seul endroit... Mais parfois, cela peut sembler un peu compliqué, surtout quand on débute. Il y a tellement de fonctionnalités et de boutons qu'il faut un certain temps pour s'y retrouver. De plus, si l'administrateur ne l'a pas paramétré correctement, certaines choses peuvent sembler confuses ou nécessiter des étapes supplémentaires. C'est un outil puissant, mais pas toujours très convivial au premier abord.

3. Apollo /IA (idéal pour la prospection basée sur l'IA et la prospection multicanale automatisée)

via Apollo IA

Apollo est un moteur de commercialisation alimenté par l'IA qui automatise tout, de la prospection à la gestion du pipeline. Il s'appuie sur plus de 275 millions de contacts et 70 millions d'entreprises, enrichis par des changements d'emploi en temps réel, des mises à jour des technologies utilisées et des signaux d'intention d'achat.

Une fois que vous avez défini votre profil client idéal (ICP), Apollo AI identifie les prospects les plus adaptés et les classe par ordre de priorité à l'aide de signaux comportementaux tels que les ouvertures d'e-mails, les visites de sites et l'historique des interactions sortantes. Ces informations sont ensuite traduites en suggestions de messages adaptés au contexte de chaque prospect, ce qui permet aux équipes d'utiliser l'IA pour l'analyse des données sans quitter leur flux de travail commercial.

Les meilleures fonctionnalités d'Apollo IA

Essayez le Pipeline Builder pour identifier les prospects idéaux à l'aide de plus de 65 filtres, de signaux d'intention et d'enrichissement en temps réel

Obtenez des résumés de réunion, des suivis et des étapes suivantes générés automatiquement grâce à la transcription intelligente et aux informations pré-appel de Call Assistant

Lancez des séquences multicanales avec des e-mail personnalisés par l'IA, des appels en un clic et une protection intégrée de la délivrabilité

Obtenez de l'information détaillée telle que les modèles d'appels gagnants, les guides de gestion des objections et les stratégies de messagerie grâce au chatbot IA et à l'analyse des appels d'Apollo

Limites d'Apollo IA

Certains utilisateurs signalent que les données de contact ne sont précises qu'à environ 65 %, en particulier pour les numéros de téléphone mobile et les régions EMEA

Les fonctions clés sont réservées aux forfaits haut de gamme, ce qui entraîne des flux de travail de prospection incomplets pour les utilisateurs basiques

Tarifs d'Apollo IA

Free

Basique : 59 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Organisation : 149 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Apollo IA

G2 : 4,7/5 (plus de 8 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

4. Clari (idéal pour la prévision de revenus et l'inspection des transactions grâce à des informations IA en temps réel)

via Clari

Clari est un outil de vente basé sur l'IA conçu pour les équipes commerciales qui ont besoin de précision, de visibilité et de contrôle sur l'ensemble du tunnel de vente. Tout fonctionne sur Revenue Context™, une couche d'intelligence propriétaire qui extrait des signaux de chaque interaction, transaction, prévision et mise à jour CRM pour alimenter une nouvelle classe d'agents IA conçus pour l'exécution.

De l'inspection des transactions en temps réel au coaching guidé avec précision et à la génération d'e-mails, les agents de l'outil s'occupent de tout. Ils examinent les risques liés au pipeline, identifient les prochaines étapes, génèrent des e-mails personnalisés et recommandent des actions à tous les niveaux de l'organisation commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de Clari

Évaluez la santé de vos transactions grâce à IA Deal Inspection , examinez les opportunités ouvertes à l'aide de critères de réussite éprouvés et identifiez les lacunes dans l'exécution

Identifiez les thèmes avec AI Smart Topics et détectez les signaux critiques pour les transactions, tels que la pression sur les prix ou les facteurs de risque, à partir des appels, des e-mails et des réunions

AI Smart Feed afin de pouvoir réagir rapidement aux signaux et Obtenez un résumé des moments clés de l'activité de l'équipe commerciale grâce àafin de pouvoir réagir rapidement aux signaux et améliorer la productivité de l'équipe commerciale

Rédigez des e-mail plus percutants grâce à IA Smart Prospecting and Follow-Ups pour une prospection axée sur la valeur

Limites de Clari

Les affichages en colonnes ne sont pas facilement personnalisables pour tous les utilisateurs

Les commerciaux peuvent avoir besoin de maintenir des feuilles de calcul parallèles pour le suivi détaillé des transactions

Tarifs Clari

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Clari

G2 : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clari ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

J'apprécie la simplicité et la facilité d'utilisation de Clari lorsque je mets à jour les prochaines étapes en matière de tarification, d'étapes et d'horodatage lorsque j'examine mes transactions importantes. Il est également facile de faire une prévision de mon nombre mensuel, trimestriel et annuel avec mon directeur lorsque nous examinons les rapports et le pipeline. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir mettre à jour certains indicateurs à moins de les avoir d'abord modifiées dans Salesforce Lightning Opportunity. À part cela, tout est assez simple à utiliser et à naviguer.

J'apprécie la simplicité et la facilité d'utilisation de Clari lorsque je mets à jour les prochaines étapes en matière de tarification, d'étapes et d'horodatage lorsque j'examine mes transactions importantes. Il est également facile de faire une prévision de mon nombre mensuel, trimestriel et annuel avec mon directeur lorsque nous examinons les rapports et le pipeline. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir mettre à jour certains indicateurs à moins de les avoir d'abord modifiées dans Salesforce Lightning Opportunity. À part cela, tout est assez simple à utiliser et à naviguer.

5. Artisan (idéal pour les équipes commerciales IA autonomes qui engagent et qualifient les prospects comme des humains)

via Artisan

Artisan est un moteur sortant complet alimenté par des employés IA. Ava, son SDR IA, remplace le travail manuel et répétitif de la prospection traditionnelle par une automatisation intelligente. Du ciblage des bons prospects à la création d'une prospection hyper-personnalisée, il gère l'ensemble de votre flux de travail sortant.

Vous pouvez déployer des guides IA pour standardiser le ton de vos messages et de vos communications et garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques à l'échelle de l'entreprise. Parallèlement, les tableaux de bord analytiques vous permettent de voir en temps réel quels comptes sont actifs afin d'affiner votre ciblage.

Les meilleures fonctionnalités d'Artisan

Déployez des flux de travail de prospection sans code par e-mail et LinkedIn grâce au générateur de séquences

Identifiez les prospects les plus intéressés grâce à Data Miner d'Ava, qui collecte des données technographiques, firmographiques et d'intention telles que les annonces d'embauche et les actualités sur les financements

Gérez la délivrabilité de vos e-mails pour éviter qu'ils ne finissent dans les dossiers spam, grâce à la surveillance en temps réel de l'état de votre boîte mail, à des limites d'envoi dynamiques et à un préchauffage automatique des e-mails

Accédez à plus de 300 millions de contacts B2B dans plus de 200 pays grâce à sa base de données intégrée

Limites artisanales

Manque de granularité dans les rapports, car le suivi du temps inclut les désabonnements, ce qui fausse le résultat

Les messages semblent génériques, robotiques et manquent de personnalisation

Tarification artisanale

Tarification personnalisée

Évaluations et avis des artisans

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : utilisez le cadre BANT (Budget, Authority, Need, Timing) comme guide de discussion. Au lieu de demander « Qui est le décideur ? », essayez plutôt « Qui d'autre intervient généralement dans ce type d'achat ? ». Cela rendra la discussion plus naturelle et vous permettra d'obtenir plus d'informations contextuelles.

6. Regie. ai (Idéal pour les équipes commerciales générées par l'IA et adaptées aux profils et aux intentions des acheteurs)

via Regie.ai

RegieOne est une plateforme de vente alimentée par l'IA, conçue pour les équipes commerciales qui ont besoin de personnaliser leur prospection à grande échelle. Ici, les représentants humains et les agents IA travaillent ensemble sur tout, de la planification des personnes à contacter à la prise de réunions dans le calendrier. Elle utilise un contenu intelligent et des commentaires en temps réel pour améliorer l'efficacité et l'efficience des ventes en haut de l'entonnoir.

Le moteur de contenu IA et la messagerie IA de la plateforme rédigent des modèles et créent des programmes sortants complets en utilisant la voix de votre marque, les informations ICP et les données de performance passées. Les cadences comprennent des e-mails adaptés à chaque persona, des messages LinkedIn, des scripts d'appel et des messages vocaux, tous automatiquement adaptés au secteur d'activité, au titre et à l'étape du parcours de l'acheteur.

Les meilleures fonctionnalités de Regie. ai

Lancez le pilote automatique pour trouver des prospects, enrichir les données de contact et exécuter des séquences sortantes complètes

Utilisez le IA Dialer intégré à la plateforme pour passer un grand nombre d'appels grâce à neuf numéros parallèles pour chaque profil de prospect

Laissez les agents IA identifier les visiteurs, enrichir les données de contact et commencer à les fidéliser en fonction de leur comportement

Limites de Regie.ai

Il n'y a pas assez de flexibilité pour ajuster les campagnes

Il arrive parfois que l'outil génère du contenu contenant des éléments inappropriés (par exemple, suggérer une invitation à prendre un café alors que cela n'est pas pertinent)

Tarifs de Regie.ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Regie.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Regie.ai ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

En tant que responsable de l'équipe commerciale, j'ai toujours trouvé impossible d'apprendre aux commerciaux à rédiger. […] Regie. ai prend vos idées brutes et crée une campagne de vente holistique, optimisée pour les cadres très occupés. Il est si facile de trop réfléchir à la prospection par e-mail, au point de remettre en question ses propres choix. Regie. ai élimine cet obstacle ! Les e-mails sont parfois trop simples. Il est rare que j'utilise leur campagne générée telle quelle. Tout comme ChatGPT, il est préférable de l'utiliser comme générateur d'idées/rampe de lancement. Cependant, le syndrome du bloc appartient désormais au passé !

En tant que responsable de l'équipe commerciale, j'ai toujours trouvé impossible d'apprendre aux commerciaux à rédiger. […] Regie. ai prend vos idées brutes et crée une campagne de vente holistique, optimisée pour les cadres très occupés. Il est si facile de trop réfléchir à la prospection par e-mail, au point de remettre en question ses propres choix. Regie. ai élimine cet obstacle ! Les e-mails sont parfois trop simples. Il est rare que j'utilise leur campagne générée telle quelle. Tout comme ChatGPT, il est préférable de l'utiliser comme générateur d'idées/rampe de lancement. Cependant, le syndrome du bloc appartient désormais au passé !

7. Claygent (Idéal pour l'automatisation de la recherche et l'enrichissement des informations commerciales grâce à l'IA)

via Claygent

Claygent est l'agent de recherche alimenté par l'IA de Clay qui remplace le travail fastidieux qui ralentit les entonnoirs de vente. Il intègre des données firmographiques, technographiques et d'intention provenant de sources telles que LinkedIn, Crunchbase et votre CRM. L'outil AI Profiler identifie les comptes cibles les plus susceptibles d'acheter et génère automatiquement des séquences de prospection en plusieurs étapes.

Vous pouvez demander à Claygent tout ce que vous voulez, de « Cette entreprise est-elle favorable au télétravail ? » à « Qui a été mis en fonctionnalité dans leur dernière étude de cas ? », et il trouvera les réponses. Son planificateur intelligent rédige les agendas des réunions et résume les points de contact antérieurs, les défis des acheteurs et les informations sur la concurrence.

Les meilleures fonctionnalités de Claygent

Localisez les personnes mentionnées dans les études de cas ou les blogs récents afin de vérifier si elles sont toujours actives

Personnalisez quand et comment les données sont enrichies à l'aide du traitement du langage naturel avec le générateur de formules IA

Sélectionnez automatiquement la source de données la mieux adaptée à chaque enrichissement en fonction de la région, du secteur d'activité ou de la taille de l'entreprise à l'aide de règles conditionnelles

Limites de Claygent

Impose une limite de 200 requêtes par minute, ce qui a un impact sur les importations de listes en masse

La notation des comptes est mise à jour toutes les 30 minutes, ce qui retarde la redéfinition des priorités en temps réel

Tarifs Claygent

Free

Starter : 149 $/mois par utilisateur

Explorer : 349 $/mois par utilisateur

Pro : 800 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claygent

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? En 2005, Kyle MacDonald a commencé avec un simple trombone rouge et s'est mis en tête de l'échanger contre quelque chose de mieux. Après une série de 14 échanges, allant d'un stylo en forme de poisson à une motoneige, puis finalement à un rôle dans un film, il a fini par obtenir une maison au Canada ! Cet exemple montre à quel point l'équipe commerciale repose sur la créativité, la persévérance et la construction de relations.

8. Gong (le meilleur pour l'analyse des discussions et la détection des risques liés aux transactions grâce à l'IA)

via Gong

Gong est une plateforme d'intelligence commerciale qui exploite l'IA pour capturer, analyser et contextualiser votre entonnoir de vente, vous fournissant ainsi des informations basées sur des données. Contrairement aux outils traditionnels de génération de prospects, elle se concentre sur ce qui se passe après les discussions commerciales. Son Conversation AI transcrit et étiquette les moments critiques pour la conclusion d'une vente, tels que les objections sur les prix, les mentions de concurrents et les indices donnés par les décideurs.

Les responsables d'équipe commerciale l'apprécient pour sa capacité à identifier ce qui fonctionne, à coacher les commerciaux et à repérer les transactions à risque avant qu'elles ne tombent à l'eau. Et grâce à des fonctionnalités telles que Meeting IQ, vos commerciaux obtiennent un aperçu rapide des conversations passées, des participants à l'appel et des éléments à aborder, ce qui leur permet d'avoir toujours une étape en avance.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Simulez de véritables discussions commerciales avec AI Trainer , grâce à des jeux de rôle basés sur l'IA et inspirés du comportement, des objections et des profils réels des clients

Concluez des contrats grâce à plus de 300 signaux de discussion et à votre propre méthodologie afin d'améliorer la probabilité de réussite et la fiabilité de votre pipeline à l'aide de l' IA Deal Predictor

AI Theme Spotter Identifiez les changements sur le marché et découvrez les nouvelles objections, les mentions de concurrents et les objectifs de vente dans vos données d'appels à l'aide de l'

Coachez plus rapidement grâce à IA Call Reviewer et identifiez automatiquement les schémas de conversation, les lacunes et les moments de coaching

Limites de Gong

Limite le stockage des enregistrements bruts à 24 mois dans les forfaits standard

Il ne prend pas en charge les taxonomies d'étiquettes d'appels entièrement personnalisées au-delà de sa bibliothèque intégrée

Tarifs Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gong ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire:

Gong a vraiment aidé notre équipe commerciale à se développer en mettant nos ingénieurs commerciaux sur la même page et en continuant à les former pour qu'ils deviennent des commerciaux plus performants. Parfois, la fonctionnalité de recherche semble ne pas fonctionner et la connexion est lente au démarrage. À part cela, je n'ai vraiment rien à redire. Ces deux points sont vraiment insignifiants.

Gong a vraiment aidé notre équipe commerciale à se développer en mettant nos ingénieurs commerciaux sur la même page et en continuant à les former pour qu'ils deviennent des commerciaux plus performants. Parfois, la fonctionnalité de recherche semble ne pas fonctionner et la connexion est lente au démarrage. À part cela, je n'ai vraiment rien à redire. Ces deux points sont vraiment insignifiants.

9. Lavender IA (idéal pour le coaching par e-mail en temps réel et les messages commerciaux optimisés par l'IA)

via Lavender IA

Lavender IA s'installe directement dans votre boîte de réception, analyse vos brouillons d'e-mails en temps réel et les évalue en fonction du ton, de la personnalisation, de la structure et de la longueur. Il combine la psychologie comportementale, les bonnes pratiques en matière de rédaction commerciale et des suggestions basées sur l'IA pour aider les commerciaux à augmenter leurs taux de réponse et à réduire le temps d'envoi.

Le produit qui se démarque vraiment ici est Ora, l'agent commercial intelligent basé sur l'IA de Lavender. Il vous aide à rédiger votre première prise de contact en personnalisant votre message à l'aide de données clients en temps réel et en adaptant le ton en fonction de la psychologie du destinataire.

Les meilleures fonctionnalités de Lavender IA

Évaluez vos e-mails avec précision à l'aide de l' Email Coach et obtenez instantanément un score d'évaluation de taux de réponse et des conseils pratiques pendant que vous rédigez

Apportez une touche de personnalisation à grande échelle grâce à l' assistant de personnalisation qui extrait les données sur les prospects, les mentions dans les médias, les traits de personnalité et les suggestions d'introductions

Utilisez les modèles de forfait de vente avec Lavender Anywhere et profitez de ses capacités de coaching sur n'importe quelle plateforme de e-mail

Limites de Lavender IA

Il se concentre uniquement sur la prospection par e-mail et ne prend pas en charge les appels, les réunions ou les cadences multicanaux

Des règles de ton trop rigides pénalisent parfois les e-mail adaptés au contexte

Tarifs de Lavender IA

Basique : Gratuit

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Individual Pro : 49 $/mois par utilisateur

Forfait Équipe : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Lavender IA

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Dans les années 1930, les studios de cinéma ont découvert que les spectateurs potentiels avaient besoin de voir la publicité d'un film au moins sept fois avant de décider de le regarder. Cette observation a donné naissance à la « règle des 7 », un principe marketing selon lequel un prospect doit être exposé au message d'une marque au moins sept fois avant de passer à l'action.

via HubSpot équipe commerciale Hub

HubSpot Sales Hub est un outil CRM alimenté par l'IA qui aide les équipes commerciales à se concentrer sur le timing, le contexte et la pertinence pour conclure des ventes. Il combine la prospection, l'engagement et la gestion du pipeline dans une seule plateforme.

Ce qui distingue Sales Hub, c'est son intégration approfondie avec l'écosystème CRM HubSpot plus large, ce qui le rend particulièrement efficace pour les responsables commerciaux qui souhaitent bénéficier d'une visibilité complète sur l'ensemble du funnel. Les notifications intelligentes et le suivi des activités en temps réel aident également les commerciaux à interagir avec les prospects au moment opportun.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot équipe commerciale

Ciblez de meilleurs prospects grâce à l' agent de prospection Breeze qui permet l'évaluation des prospects et la recherche commerciale grâce à l'IA

Créez des flux de prospection personnalisés avec Sequences et lancez des workflows dynamiques en plusieurs étapes pour les e-mails et les tâches

Accélérez la vitesse du pipeline grâce à IA Guided Selling , qui permet aux commerciaux d'agir sur des files d'attente de tâches intelligentes, des résumés quotidiens des transactions et des listes de tâches prioritaires

Préparez et assurez le suivi des réunions instantanément grâce à un planificateur intelligent qui enregistre automatiquement les résultats des réunions, génère des suivis et vous permet de remplir votre calendrier

Limites de HubSpot équipe commerciale Hub

Les séquences d'e-mails ne disposent pas de la logique de branchement nuancée ou des flux de travail conditionnels que l'on trouve dans les outils plus avancés

Les prévisions sont basiques et moins adaptables aux grandes équipes commerciales multiproduits

Tarifs HubSpot Sales Hub

Free

Starter : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 100 $/mois par utilisateur

Entreprise : 150 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot Sales Hub

G2 : 4,4/5 (plus de 12 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot équipe commerciale ?

Voici un avis de première main tiré d'une critique G2 :

Les automatisations, l'organisation, la communication, les fonctions, les capacités marketing et bien d'autres aspects ont été extrêmement utiles à notre organisation ! […] Nous avons intégré PandaDoc et les deux solutions fonctionnent parfaitement ensemble. Nous sommes très satisfaits de la puissance de HubSpot Sales. Nous savons qu'il existe de nombreuses options et qu'il faut du temps pour trouver celle qui correspond le mieux à nos besoins, mais c'est là que l'équipe commerciale de HubSpot nous a aidés.

Les automatisations, l'organisation, la communication, les fonctions, les capacités marketing et bien d'autres aspects ont été extrêmement utiles à notre organisation ! […] Nous avons intégré PandaDoc et les deux solutions travaillent parfaitement ensemble. Nous sommes très satisfaits de la puissance de HubSpot Sales. Nous savons qu'il existe de nombreuses options et qu'il faut du temps pour trouver celle qui correspond le mieux à nos besoins, mais c'est là que l'équipe commerciale de HubSpot nous a aidés.

11. Drift (idéal pour les chatbots IA qui qualifient les prospects et planifient des réunions en temps réel)

via Salesloft

Drift, qui fait désormais partie de la plateforme Salesloft, aide les équipes commerciales à gérer le trafic entrant sur leur site web en capturant et en acheminant les prospects en temps réel. Il utilise des scripts de discuter personnalisables et une logique d'acheminement pour identifier les signaux d'achat et interagir avec les visiteurs 24 heures sur 24.

Pour les équipes qui s'appuient fortement sur des stratégies entrantes ou basées sur les comptes, cet outil fait également office d'outil de marketing par e-mail basé sur l'IA qui garantit qu'aucun signal d'intention ne soit négligé. La plateforme est précieuse pour accélérer la vitesse de génération de prospects et qualifier ces derniers avant même qu'un représentant humain n'atteigne l'étape d'interaction.

Les meilleures fonctionnalités de Drift

Automatisez la capture des prospects entrants avec Drift Chat Agent , qui gère instantanément les discussions avec les prospects

Qualifiez et acheminez les prospects en temps réel en fonction des données firmographiques, comportementales ou CRM, afin de vous assurer que les visiteurs les plus intéressés soient directement dirigés vers le bon vendeur

Alignez les résultats de discuter avec les objectifs du pipeline à l'aide d'analyses de performance directement liées aux modules Deals et Forecast de Salesloft

Limites de Drift

Son efficacité diminue considérablement sans un volume élevé de trafic entrant

Les transferts fluides entre représentants dans des scénarios de routage complexes peuvent nécessiter une logique personnalisée ou des solutions de contournement

Tarification Drift

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Drift

G2 : 4,5/5 (plus de 4 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

12. Humantic IA (idéal pour obtenir des informations sur les acheteurs en fonction de leur personnalité et pour un engagement de l'équipe commerciale hyper-personnalisé)

via Humantic IA

Humantic /IA aide l'équipe commerciale à personnaliser sa prospection en utilisant des informations sur la personnalité plutôt que de se contenter des données de l'entreprise. Il examine des facteurs tels que l'activité sur les réseaux sociaux et le style de communication afin de créer des profils qui révèlent comment chaque prospect préfère être approché.

À l'aide du modèle de personnalité « Dominance, Influence, Stabilité et Conscience » (DISC), il fournit des conseils pratiques, tels que les messages à éviter, la manière d'instaurer la confiance et la façon dont chaque partie prenante prend ses décisions. Il intègre également l'IA générative dans l'équipe commerciale. Tout cela en fait un outil utile pour les équipes commerciales qui vendent à des organisations complexes comptant plusieurs décideurs et qui ont besoin de personnaliser leur prospection à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Humantic IA

Connectez-vous à Google Agenda ou Outlook Agenda pour obtenir des informations sur les participants, notamment leur style de décision et leurs préférences en matière de communication

Utilisez les plans du comité d'achat pour visualiser l'influence, l'alignement et la compatibilité des personnalités de tous les décideurs

Améliorez vos stratégies d'acquisition de clients grâce à l'enrichissement omnicanal qui intègre les caractéristiques des acheteurs dans des plateformes telles que Outreach ou Salesloft

Limites de l'IA Humantic

Les profils de personnalité peuvent accuser un retard de plusieurs semaines par rapport aux changements de rôle récents ou au contenu nouvellement publié

Le fait de se fier aux signaux sociaux accessibles au public peut fausser les profils en faveur des prospects les plus actifs sur les réseaux sociaux

Tarifs de Humantic IA

Organisation

Startup : 275 $/mois

Croissance : 1 050 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Individuel

Pro : 40 $/mois (facturé annuellement)

Expert : 50 $/mois

Propriétaire : 75 $/mois

Évaluations et avis sur Humantic IA

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Humantic IA ?

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire à propos de cet outil :

Humantic IA s'est révélé être un outil précieux dans mon approche du réseautage et de la constitution d'équipes de projet cohésives. Sa capacité à analyser et à prédire les traits de personnalité m'a permis d'adapter efficacement mes stratégies de communication, favorisant ainsi des connexions et une collaboration plus solides. Cependant, j'ai remarqué des divergences occasionnelles dans les évaluations de personnalité pour des rôles de niche, et les options de personnalisation sont limitées pour adapter pleinement l'outil aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Humantic AI s'est révélé être un outil précieux dans mon approche du réseautage et de la constitution d'équipes de projet cohésives. Sa capacité à analyser et à prédire les traits de personnalité m'a permis d'adapter efficacement mes stratégies de communication, favorisant ainsi des connexions et une collaboration plus solides. Cependant, j'ai remarqué des divergences occasionnelles dans les évaluations de personnalité pour des rôles de niche, et les options de personnalisation sont limitées pour adapter pleinement l'outil aux besoins spécifiques de l'entreprise.

via Seamless IA

Conçu pour les responsables de l'équipe commerciale lassés des listes de prospects obsolètes et des flux de travail déconnectés, Seamless. IA identifie, valide et enrichit les données de contact et d'entreprise en quelques secondes. En tant que logiciel CRM B2B, il fonctionne comme un moteur de recherche doté d'IA, puisant dans plus de 1,3 milliard de contacts professionnels et 121 millions de profils d'entreprises.

Il est idéal pour créer des listes de prospects ciblés avec précision, réduire le temps consacré à la recherche manuelle et automatiser les premières étapes de votre entonnoir de conversion grâce à des données à fort taux de conversion.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA transparente

Activez Buyer Intent pour identifier les prospects déjà présents sur le marché et prêts à s'engager

Tirez parti de l'enrichissement des données pour transformer tout contact partiel en un profil complet avec des e-mail, des numéros de téléphone et de l'information sur l'entreprise

Utilisez la recherche IA pour recueillir des informations sur n'importe quel prospect, l'historique d'une entreprise, son historique de financement ou des informations sur le profil des acheteurs

Limites de l'IA transparente

Le scraping en temps réel peut générer des faux positifs, en particulier en cas de changement d'emploi ou de validité des e-mail

Des données dupliquées ou des contacts mal renseignés peuvent apparaître lors d'importations en masse vers Salesforce ou HubSpot

Tarification transparente de l'IA

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis IA transparents

G2 : 4,4/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Seamless IA ?

Une critique G2 à noter :

J'apprécie vraiment la façon dont Seamless. IA facilite la recherche d'informations de contact et de détails sur les entreprises. C'est ultra rapide et les données sont toujours à jour, ce qui me fait gagner un temps considérable lorsque je dois suivre les décideurs. De plus, la plateforme est assez intuitive, je peux donc m'y mettre et accomplir mes tâches sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage. […]

J'apprécie vraiment la façon dont Seamless. IA facilite la recherche d'informations de contact et de détails sur les entreprises. C'est ultra rapide et les données sont toujours à jour, ce qui me fait gagner un temps considérable lorsque je dois retrouver les décideurs. De plus, la plateforme est assez intuitive, je peux donc me lancer et terminer mes tâches sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage. […]

🔍 Le saviez-vous ? Le démarchage téléphonique a un faible taux de réussite. Seuls environ 2,3 % des appels à froid aboutissent à un rendez-vous ou à une vente, ce qui invite les entreprises à adopter une stratégie de vente entrante et basée sur la relation.

Permettez une automatisation complète de l'équipe commerciale avec ClickUp

Soyons réalistes : l'automatisation de la vente ne devrait pas nécessiter une douzaine d'outils disparates. Après avoir exploré certains des meilleurs agents IA pour l'équipe commerciale, une chose est claire : la simplicité, la rapidité et l'automatisation intelligente l'emportent.

Avec ClickUp, vous éliminez la dispersion du travail et disposez d'une plateforme unique où ses agents IA gèrent les flux de travail routiniers, tels que les mises à jour du pipeline, l'attribution des prospects et le suivi des tâches. ClickUp Brain intervient pour résumer les transactions, générer automatiquement des réponses par e-mail et faire ressortir les informations pertinentes de votre espace de travail en quelques secondes.

