Modèles gratuits de planning infirmier pour rationaliser la planification des équipes et la gestion du personnel

Il est 2 heures du matin et votre hôpital manque [encore]. Une infirmière vient de se faire poser en maladie et une autre est au bord du burn-out après plusieurs gardes consécutives. Vous vous démenez pour trouver une remplaçante avant que les soins aux patients n'en pâtissent.

Vous vérifiez le planning, mais c'est le chaos : changements de dernière minute, doubles réservations et aucune trace claire des personnes disponibles.

Une mauvaise planification des horaires des infirmières est un véritable cauchemar. Sans un système clair et structuré, la gestion des équipes devient une crise quotidienne. Le bon modèle de planning infirmier est essentiel pour maintenir l'équilibre de votre équipe et prendre soin de vos patients.

Découvrez les meilleurs modèles de planning infirmier pour organiser votre équipe et assurer le bon fonctionnement de votre hôpital.

Que sont les modèles de planning infirmier ?

Les modèles de planning infirmier sont des outils préformatés qui aident les établissements de santé à créer et à gérer efficacement un planning de travail efficace pour les infirmières. Ils fournissent une disposition structurée pour attribuer les quarts de travail, suivre les heures et garantir une couverture adéquate du personnel.

Ces modèles permettent d'éviter les conflits d'horaires, de réduire les heures supplémentaires et de respecter la législation du travail. Ils peuvent être personnalisés en fonction des horaires de travail, de la disponibilité du personnel et des besoins des patients.

En utilisant des modèles de planning infirmier, les administrateurs gagnent du temps, améliorent la coordination du personnel et garantissent la continuité des soins aux patients. De plus, lorsqu'ils sont associés à des applications de planning de travail, la planification devient encore plus fluide grâce aux notifications automatisées et au suivi en temps réel.

📖 À lire également : Nous avons testé les meilleurs systèmes de présence à distance

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planning infirmier ?

Un modèle de planning infirmier bien conçu est essentiel pour assurer le bon déroulement des opérations et garantir une charge de travail équilibrée. Un modèle solide simplifie la planification des équipes, évite les conflits et favorise le bien-être du personnel.

Voici les éléments clés d'un modèle de planning infirmier efficace :

Affectations aux quarts : définit clairement les préférences en matière de quarts et les rotations mensuelles afin d'assurer une couverture adéquate et d'éviter les lacunes définit clairement les préférences en matière de quarts et les rotations mensuelles afin d'assurer une couverture adéquate et d'éviter les lacunes dans la planification des ressources

Gestion des congés : comprend une section pour le suivi des demandes de congés, des vacances et des congés maladie afin de rationaliser la planification des effectifs

Distribution de la charge de travail : garantit une répartition équitable des quarts de travail entre les membres du personnel afin de minimiser l'épuisement professionnel et d'améliorer l'efficacité

Options de personnalisation : s'adapte à différents types d'horaires, services hospitaliers et besoins en personnel grâce à une structure flexible

Ajustements en temps réel : permet des ajustements rapides en cas d'absences imprévues ou de changements de quart de dernière minute

Communication transparente : permettez aux infirmières d'accéder facilement à leurs plannings afin de réduire les malentendus et les conflits de dernière minute

Choisir le bon modèle aide les hôpitaux et les établissements de santé à maintenir un processus de planification bien organisé et sans stress. Dans cette optique, découvrons quelques-uns des meilleurs modèles gratuits de planning infirmier disponibles aujourd'hui.

15 modèles de planning infirmier pour optimiser les équipes

Si vous utilisez encore des tableurs ou que vous vous démenez pour combler les absences de dernière minute, il est temps d'adopter un meilleur système.

Ces modèles gratuits de planning infirmier proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres sources vous aideront à créer des plans de travail structurés et sans tracas tout en améliorant la coordination de votre équipe.

Ces modèles gratuits de planning infirmier constituent un point de départ rapide, mais vous pouvez également utiliser les flux de travail personnalisables, l'automatisation basée sur l'IA et les fonctionnalités de collaboration en temps réel de ClickUp pour garantir un processus de planification fluide et devenir un expert en planification des équipes.

Grâce à ClickUp, les 90 minutes nécessaires pour effectuer un changement d'équipe sont désormais réduites à 10 minutes de travail, pendant lesquelles vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre travail sans avoir à envoyer plusieurs e-mails.

Grâce à ClickUp, les 90 minutes nécessaires pour effectuer un changement d'équipe sont désormais optimisées en 10 minutes de travail, pendant lesquelles vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre travail et vous n'avez plus besoin d'envoyer plusieurs e-mails.

Grâce à ClickUp, les 90 minutes nécessaires pour effectuer un changement d'équipe sont désormais optimisées en 10 minutes de travail, pendant lesquelles vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre travail et vous n'avez plus besoin d'envoyer plusieurs e-mails.

Découvrez dès aujourd'hui ces modèles de planning infirmier et simplifiez la gestion des équipes !

1. Le modèle de planning de travail des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez le bon déroulement de chaque quart de travail et l'organisation de votre équipe grâce au modèle de planning des employés ClickUp

Vous avez du mal à gérer les changements de dernière minute et les trous dans les horaires ? Gardez tout en ordre grâce à un système structuré et centralisé.

Le modèle de planning de travail des employés ClickUp garantit un équilibre dans la répartition du personnel, le respect des règles et l'absence de perturbations dues aux changements de dernière minute.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les quarts de travail, les congés et la disponibilité du personnel dans un espace centralisé

Personnalisez facilement les plannings de différentes équipes et différents services

Assurez la conformité avec les réglementations en matière d'heures de travail tout en prévenant l'épuisement professionnel de vos employés

📌 Idéal pour : Les responsables infirmiers et les équipes RH qui doivent équilibrer la disponibilité du personnel infirmier et les besoins des patients en matière de soins

2. Le modèle de blocage de planning ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez les tâches et bloquez efficacement le temps avec le logiciel de blocage de planning ClickUp

Fini de vous noyer sous les tâches éparpillées et les e-mails interminables. Le blocage des horaires apporte de la clarté et vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, sans précipitation de dernière minute.

Avec le modèle de blocage de planning ClickUp, vous pouvez :

Attribuez des blocs de temps dédiés aux soins des patients, à la documentation et aux rapports de quart

Évitez les doubles réservations et les conflits de dernière minute liés à la dotation en personnel

Assurez des transmissions fluides grâce à une répartition claire des responsabilités

Grâce à des fonctionnalités telles que les dépendances entre tâches, le suivi des disponibilités et les rappels automatiques intégrés, ce modèle aide les infirmières responsables et les administrateurs hospitaliers à gérer les charges de travail sans perturber les soins aux patients.

📌 Idéal pour : Les infirmières qui doivent jongler entre les quarts de travail, les soins aux patients et des horaires chargés

3. Le modèle de planning des équipes de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Attribuez, modifiez et suivez facilement les horaires de vos employés en temps réel grâce au modèle de planning des horaires de ClickUp

🔎 Le saviez-vous ? Les hôpitaux dont la planification des horaires est médiocre peuvent connaître une augmentation de l'absentéisme des infirmières, ce qui entraîne des pénuries de personnel et compromet les soins aux patients.

Grâce à des fonctionnalités intégrées telles que des vues personnalisées, des mises à jour automatiques et des modifications en cours flexibles, le modèle de planning des équipes ClickUp simplifie la planification des horaires des infirmières.

Ce modèle offre un moyen clair et visuel d'organiser les quarts de travail, aidant ainsi les responsables infirmiers à :

Attribuez et modifiez facilement les horaires grâce à une interface glisser-déposer

Suivez les congés, les échanges de quarts et les disponibilités en temps réel

Évitez le chaos de dernière minute en vous assurant une couverture adéquate en personnel

📌 Idéal pour : Les responsables infirmiers qui gèrent des rotations de quarts complexes et la disponibilité des équipes

4. Le modèle de rapport de quart ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez chaque quart de travail et tenez votre personnel informé grâce au modèle de rapport de quart de travail ClickUp

Les changements d'équipe sont fréquents dans le secteur de la santé, avec en moyenne plusieurs passations de service par jour dans les hôpitaux. Pourtant, des études montrent que la mauvaise communication lors de ces transitions contribue à près de 80 % des erreurs médicales graves .

Le modèle de rapport de quart de travail ClickUp permet à votre équipe infirmière de rester alignée grâce à des rapports structurés et détaillés et garantit que les informations essentielles relatives aux quarts de travail sont enregistrées, partagées et facilement accessibles.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez les activités des équipes et documentez les tâches clés, les incidents et les mises à jour en un seul endroit

Assurez des transmissions fluides grâce à une documentation claire et accessible

Analysez les tendances pour évaluer les besoins en personnel et les performances de l'équipe

📌 Idéal pour : les responsables infirmiers et les équipes RH qui assurent le suivi des horaires pour une coordination et une responsabilisation sans faille

👀 Le saviez-vous ? Entre les dossiers des patients et les transferts de service, les infirmières consacrent une grande partie de leur temps à la paperasse plutôt qu'aux soins directs aux patients. Une planification intelligente peut les aider à libérer du temps.

5. Le modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre journée avec précision à l'aide du modèle de planning horaire ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que les heures ne suffisaient pas pendant votre garde ? Entre les soins aux patients, la documentation et les tâches imprévues, le temps peut passer très vite.

Gardez le contrôle sur chaque quart de travail grâce à un horaire structuré et divisé en blocs. Le modèle d'horaire horaire ClickUp vous aide à planifier chaque heure de travail avec précision, pour des flux de travail fluides et efficaces.

Cela vous permet de :

Structurez les quarts de travail en blocs horaires faciles à gérer pour une meilleure organisation

Réduisez les lacunes dans la planification et améliorez la gestion du temps

Personnalisez les plannings en fonction de la charge de travail, des besoins des patients et de la disponibilité des équipes

📌 Idéal pour : les hôpitaux, les cliniques et les lieux de travail fonctionnant par roulement qui nécessitent une approche bien structurée pour la planification horaire

📖 À lire également : Modèles gratuits pour la gestion du temps

6. Le modèle de planning du personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et gérez sans effort les rotations du personnel grâce au modèle de planning du personnel ClickUp

Vous avez déjà été confronté à une confusion dans la répartition du personnel qui vous a empêché de pourvoir un poste ? Le modèle de tableau de service ClickUp vous offre une vue d'ensemble des affectations du personnel sur une période prolongée.

Un tableau de service bien organisé garantit que chaque quart de travail est pris en compte, ce qui vous aide à affecter les bonnes personnes au bon moment.

Vous pouvez les utiliser pour :

Simplifiez la planification des quarts de travail pour voir qui travaille et quand

Assurez une distribution équitable des heures et évitez les lacunes dans la couverture lorsque vous planifiez les quarts de travail

Suivez les demandes de congés pour organiser les vacances et les échanges de quarts de travail

📌 Idéal pour : les équipes RH et les responsables des horaires qui ont besoin d'un système fiable pour suivre efficacement la disponibilité et les horaires du personnel

7. Le modèle de calendrier des congés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et gérez les demandes de congés en toute simplicité grâce au modèle de calendrier des congés ClickUp

Rien ne perturbe autant un planning que les demandes de congés de dernière minute ou les chevauchements de vacances. Le modèle de calendrier des congés ClickUp facilite la gestion des congés, afin que vous puissiez toujours voir qui est disponible et quand.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les congés de vos employés en un seul endroit et réduisez les conflits d'horaires

Automatisez les approbations et le suivi des congés pour un processus de demande plus fluide

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur la disponibilité du personnel pour planifier à l'avance

📌 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui ont besoin d'un moyen structuré et efficace d'optimiser la gestion des congés

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à l'efficacité de la hiérarchisation. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

8. Le modèle de planning 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez efficacement les quarts de travail pour toute une journée grâce au modèle de planning sur 24 heures de ClickUp

Les hôpitaux ne dorment jamais, tout comme la planification. Avec des soins prodigués 24 heures sur 24, il est essentiel d'assurer une couverture complète à toute heure du jour. Éliminez les approximations dans la planification et assurez-vous que chaque quart de travail se déroule comme sur des roulettes grâce au modèle de planning 24 heures ClickUp.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifiez et suivez les quarts de travail des infirmières dans un format structuré sur 24 heures

Automatisez les alertes et les rappels pour des transitions fluides entre les quarts de travail

Suivez la progression et ajustez les plannings en temps réel

📌 Idéal pour : Les responsables infirmiers et les équipes RH qui doivent équilibrer la disponibilité du personnel et les soins aux patients, tout en garantissant l'efficacité et le bon déroulement des opérations

💡 Conseil de pro : Configurez des rappels automatiques avec ClickUp pour informer les infirmières de leurs prochains horaires, ce qui garantit des transferts fluides et réduit les absences.

9. Le modèle de planning d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre équipe et synchronisez-la grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

Gérer le personnel d'un hôpital sans planning structuré revient à diriger un service d'urgence sans triage, ce qui peut être chaotique et inefficace. Contrairement aux modèles de planning par équipe ou individuels, le modèle de planning d'équipe ClickUp assure la coordination de toute l'équipe et équilibre la charge de travail entre les services.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Harmonisez les quarts de travail et les tâches entre les équipes pour une transparence totale

Répartissez équitablement les charges de travail pour éviter l'épuisement professionnel

Suivez les échéances clés pour une coordination sans faille

Pour mieux comprendre la productivité de vos employés, consultez ce guide sur les logiciels de surveillance des employés.

📌 Idéal pour : Les responsables infirmiers et les administrateurs hospitaliers qui doivent garantir une planification efficace à l'échelle de l'équipe

10. Le modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez des transferts de quart fluides grâce au modèle de rapport de changement de quart ClickUp

Les transferts de quart ne sont pas seulement une routine, ils sont essentiels aux soins prodigués aux patients. Une mise à jour manquée ou un rapport incomplet peut entraîner de la confusion, des retards, voire des erreurs médicales.

Contrairement au modèle de rapport de quart, qui assure le suivi des activités et des incidents au cours d'un quart, le modèle de rapport de changement de quart ClickUp garantit des transferts fluides en documentant les mises à jour clés sur les patients, les tâches non résolues et les détails essentiels pour l'équipe entrante.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Clarifiez les tâches en attente pour éviter les oublis

Signalez efficacement les incidents et les mises à jour sur l'état des patients pour assurer la continuité des soins

Standardisez les transferts pour minimiser les malentendus et les erreurs

📌 Idéal pour : Les responsables infirmiers et les superviseurs qui doivent assurer des transitions fluides et précises entre les équipes

💡 Conseil de pro : utilisez la « vue Charge de travail » de ClickUp pour voir instantanément la disponibilité des infirmières, éviter les conflits d'horaires et équilibrer efficacement les équipes. Elle vous permet de voir la capacité de chaque infirmière grâce à des barres de charge de travail visuelles. Vous pouvez glisser-déposer les équipes pour les réaffecter ou les reprogrammer facilement, repérer les surréservations grâce à la disponibilité en temps réel et filtrer les équipes par rôle, service ou type d'équipe. Fini les ajustements de dernière minute !

11. Le modèle de planning mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez la charge de travail de votre équipe sans effort grâce au modèle de planning mensuel ClickUp

Planifier un horaire type pour les infirmières semaine après semaine est faisable jusqu'à ce que le chaos de fin de mois s'installe. Les horaires doivent être finalisés pour le traitement des paies, ce qui augmente la pression et réduit la flexibilité.

Vous devez vous assurer que personne ne dépasse les limites mensuelles d'heures ou les limites contractuelles, ce qui ajoute à la complexité. De plus, après un mois complet de quarts de travail, il devient plus difficile d'équilibrer l'équité et le repos.

Un planning mensuel vous donne une vue d'ensemble des besoins en personnel dès le début, ce qui vous aide à anticiper les pénuries, à équilibrer les charges de travail et à éviter les remaniements de dernière minute. C'est là que le modèle de planning mensuel de ClickUp entre en jeu.

Utilisez-les pour :

Mappez les quarts de travail des infirmières à l'avance pour éviter les lacunes de dernière minute

Assurez un niveau de personnel critique pendant les heures de pointe à l'hôpital et les périodes de forte demande

Répartissez efficacement les heures de travail, les budgets pour les heures supplémentaires et les ressources humaines

📌 Idéal pour : les responsables infirmiers, les administrateurs hospitaliers et les équipes RH qui ont besoin d'une planification structurée et à long terme

👀 Le saviez-vous ? Les infirmières communiquent souvent leurs changements d'horaires par des canaux informels. Le fait de se fier à des discussions de groupe plutôt qu'à des systèmes de planification officiels peut entraîner des confusions et des changements de dernière minute.

12. Le modèle de planning 2-2-3 de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Attribuez des quarts de travail 2-2-3, gérez les demandes de congés et suivez les heures supplémentaires avec le modèle de planning 2-2-3 de ClickUp

Le planning 2-2-3, également appelé planning Panama ou planning Pitman, est un modèle de rotation des équipes souvent utilisé dans les activités fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme les hôpitaux, les usines ou les services d'urgence.

Il s'agit d'un cycle de deux semaines :

Semaine 1 : 2 jours de travail, 2 jours de congé, 3 jours de travail

Semaine 2 : 2 jours de congé, 2 jours de travail, 3 jours de congé

Sur une période de deux semaines, chaque employé travaille sept quarts, généralement de 12 heures chacun, pour un total d'environ 84 heures toutes les deux semaines.

La gestion d'un système de roulement 2-2-3 dans un hôpital consiste à assurer une répartition équitable du personnel, des rotations équitables et un repos suffisant pour tous. Sans un système structuré, le suivi des personnes en service, des personnes en congé et des personnes qui font des heures supplémentaires devient chaotique.

Le modèle de planning 2-2-3 de ClickUp permet d'organiser les rotations de manière prévisible et conforme, afin que les infirmières puissent se reposer correctement tout en assurant une couverture 24h/24 et 7j/7 dans les hôpitaux.

Cela vous permet de :

Attribuez des quarts de travail alternés tout en évitant les conflits d'horaires

Surveillez les heures supplémentaires et les absences pour éviter l'épuisement professionnel de votre personnel

Assurez-vous que chaque équipe est au complet sans avoir à courir à la dernière minute

📌 Idéal pour : Les hôpitaux qui gèrent les horaires rotatifs des infirmières

🧠 Anecdote : le planning Panama est l'un des forfaits utilisés par l'armée de l'air américaine!

13. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenir un modèle gratuit Suivez avec précision les heures de travail, les pauses et les heures supplémentaires grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Le suivi manuel des heures de service, du temps facturable et de l'affectation des ressources est un véritable cauchemar. Une seule entrée manquée peut entraîner des factures incorrectes, des problèmes de paie ou des dépassements budgétaires.

Le modèle de relevé de temps ClickUp Services vous aide à enregistrer les heures de travail, à automatiser la facturation et à améliorer le suivi de la productivité.

Ses principaux avantages ?

Enregistrez les heures de service et le temps facturable avec précision en un seul endroit

Automatisez la facturation pour des paiements sans faille

Suivez les heures supplémentaires, les congés maladie et le salaire total pour éviter les erreurs de paie

Personnalisez et automatisez les relevés de temps avec des champs pour les taux horaires, les congés de maladie et le salaire total

📌 Idéal pour : les administrateurs de soins de santé, les équipes RH et les responsables financiers pour rationaliser la paie des infirmières et le suivi des ressources

💡 Astuce pro : Vous pouvez soumettre, examiner et approuver les relevés de temps en un seul endroit, sans quitter ClickUp ! Regardez cette vidéo pour savoir comment faire.

14. Le modèle de disponibilité pour planning personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez vos heures disponibles, gérez vos rendez-vous et évitez les conflits d'horaires grâce au modèle de disponibilité personnelle ClickUp

Le modèle de disponibilité pour planning personnel de ClickUp offre aux infirmières un espace dédié pour saisir leurs préférences de travail, tandis que les administrateurs hospitaliers bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les disponibilités.

Contrairement aux planificateurs de quarts fixes ou aux horaires basés sur la rotation, ce modèle permet aux infirmières de définir à l'avance leur disponibilité quotidienne, garantissant ainsi un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sans perturber la couverture hospitalière. Grâce à des champs personnalisés pour les quarts préférés, les demandes de congés et le suivi de l'équilibre de la charge de travail, ce modèle vous permet de :

Permettez aux infirmières de définir leurs disponibilités en fonction de leurs engagements personnels

Suivez les demandes de congés en temps réel pour éviter les conflits de dernière minute

Équilibrez efficacement les charges de travail grâce à des informations automatisées sur les écarts entre les quarts de travail

📌 Idéal pour : les hôpitaux et les établissements de santé qui privilégient une planification flexible et axée sur le personnel

📮 Insight ClickUp : Notre sondage sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée a révélé que 46 % des travailleurs consacrent entre 40 et 60 heures par semaine à leur travail, tandis que 17 % d'entre eux dépassent les 80 heures ! Mais le calvaire ne s'arrête pas là : 31 % ont du mal à se réserver du temps pour eux-mêmes de manière régulière. C'est la recette parfaite pour le burn-out. 😰 Mais vous savez quoi ? L'équilibre au travail commence par la visibilité ! Les fonctionnalités intégrées de ClickUp, telles que la vue Charge de travail et le suivi du temps, facilitent la visualisation de la charge de travail, la répartition équitable des tâches et le suivi des heures réellement effectuées. Vous savez ainsi toujours comment optimiser le travail et à quel moment. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

15. Le modèle de planning pour infirmières de Template. Net

Le manque de personnel infirmier entraîne une surcharge de travail, tandis que le sureffectif pèse sur les budgets. Le modèle de planning infirmier garantit une couverture optimale des équipes en permettant aux hôpitaux d'affecter les infirmiers en fonction de la charge de travail, des besoins des services et des exigences réglementaires.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Attribuez les quarts de travail de manière stratégique en fonction de la charge de travail du service et des besoins en personnel

Évitez les conflits d'horaires grâce au suivi intégré des disponibilités

Assurez l'équité en distribuant les quarts de travail de manière équitable entre les membres du personnel

📌 Idéal pour : les infirmières gestionnaires et les administrateurs hospitaliers qui souhaitent optimiser la couverture des équipes et la planification des effectifs

Simplifiez la planification et la gestion des infirmières avec ClickUp

Que vous ayez besoin de créer un horaire pour infirmières, un relevé de temps pour le suivi des heures, un horaire de 24 heures ou un forfait de quarts de travail rotatifs, vous trouverez le modèle qu'il vous faut dans la liste ci-dessus.

Mais les administrateurs et coordinateurs hospitaliers savent que la gestion des horaires des infirmières ne se résume pas à remplir des quarts de travail : il s'agit d'assurer des soins optimaux aux patients, de réduire l'épuisement professionnel et d'améliorer la planification de la main-d'œuvre.

Cependant, des outils déconnectés et une planification manuelle créent des inefficacités qui font perdre du temps et épuisent les ressources. En fait, 61 % du temps de travail est consacré à la recherche et à la mise à jour d'informations, tandis que le changement constant d'application entraîne une perte de concentration et des retards.

ClickUp offre une solution tout-en-un pour rationaliser la planification des infirmières, automatiser les rapports et centraliser la communication. Elle élimine les tâches redondantes et améliore l'efficacité, permettant ainsi aux équipes de soins de santé de se concentrer sur ce qui compte vraiment : aider les infirmières et fournir des soins exceptionnels aux patients.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !