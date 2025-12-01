Les 8 meilleurs outils de suivi des habitudes basés sur l'IA en 2026

🗓️ Jour 1 : Vous commencez avec les meilleures intentions. Boire plus d'eau, aller à la salle de sport et méditer avant de vous coucher.

Mais, pour une raison ou une autre, vos nouvelles habitudes disparaissent mystérieusement dès le troisième jour. Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous.

Ne vous inquiétez pas : il existe un moyen de sortir de ce cycle vicieux de la procrastination et des listes de tâches laissées en suspens.

Découvrez les applications de suivi des habitudes : votre arme secrète contre les oublis, le manque de motivation et l'excuse classique « Je commencerai lundi ». Elles transforment le développement personnel en un jeu, vous aidant à rester motivé d'une manière que votre volonté seule ne peut pas assurer.

Prêt à enfin tenir vos objectifs ? Voici les meilleurs outils de suivi des habitudes pour vous aider à rester sur la bonne voie tout en vous amusant !

Voici un aperçu des 8 meilleurs outils de suivi des habitudes basés sur l'IA :

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Gestion des objectifs et des tâches optimisée par l'IA, tâches récurrentes, outils de suivi des habitudes personnalisés grâce à l'assistant IA de ClickUp Tous les types de freelances, petites équipes et entreprises qui souhaitent gérer leurs objectifs et leurs tâches à l'aide de l'IA Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises HabitNow Planification flexible, rappels et alarmes personnalisés, notes quotidiennes Les personnes qui recherchent un outil simple et flexible pour suivre leurs habitudes Forfait gratuit disponible. Forfaits payants à partir de 9,99 $ (à vie) Mode de vie Suivi des séries, retours hebdomadaires/mensuels, étiquettes personnalisées, graphiques et diagrammes de tendances, prise de notes pour les entrées, mode pour daltoniens Les freelances qui apprécient une interface simple et des informations sur leur comportement Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 4,99 $. Habitica Suivi des habitudes sous forme de jeu (avatars, récompenses, pénalités), défis communautaires Personnes et groupes souhaitant gamifier le suivi des habitudes Forfait Free disponible. Forfaits payants à partir de 9 $. Habitify Suivi de l'humeur, accumulation d'habitudes, synchronisation avec Apple Health/Google Fit, chronomètre de concentration, Les entrepreneurs indépendants qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi des habitudes au sein d'une communauté Forfait Free gratuit disponible. Forfaits payants à partir de 2,49 $. Streaks Suivi basé sur les séries (jusqu'à 24 habitudes, thèmes et icônes personnalisables, synchronisation avec Apple Health) Créer une dynamique grâce aux séries Pas de forfait gratuit. Les forfaits payants commencent à 5,99 $ (à vie). Coach.me Services de coaching personnalisé, questions-réponses et assistance au sein de la communauté, célébration des jalons importants Personnes très motivées qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi des habitudes au sein d'une communauté Forfait gratuit disponible. Forfaits payants à partir de 87 $. Reclaim.ia Planification des habitudes basée sur l'IA, intégration et synchronisation avec le Calendrier, analyse de la répartition du temps Les entrepreneurs indépendants qui souhaitent bénéficier d'une gestion de l'agenda et d'une productivité optimisées par l'IA Forfait gratuit disponible. Forfaits payants à partir de 8 $.

S'il est facile de commencer à adopter une habitude, il est difficile de s'y tenir sur le long terme. Une application de suivi des habitudes vous aide à rester motivé en vous offrant un moyen simple d'enregistrer et de surveiller vos activités quotidiennes.

Qu'il s'agisse de développement personnel, de routines de bien-être ou de tout autre domaine, ces outils vous aident à rester constant dans votre démarche d'acquisition d'habitudes grâce à des rappels, des conseils et une source de motivation.

Voici ce qu'il faut retenir :

Informations basées sur l'IA : recherchez des outils qui analysent votre progression, identifient des tendances et fournissent des informations basées sur les données pour vous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré ✅

Suivi des objectifs : choisissez une application qui vous aide à décomposer vos grands objectifs en cibles plus faciles à gérer, afin de rendre plus accessible la réussite à long terme grâce à une amélioration continue ✅

Fonctionnalités de séries et de motivation : choisissez une application de suivi des habitudes qui propose un suivi des séries, des éléments de gamification et des rappels motivants pour vous aider à rester engagé et motivé dans la pratique d'une habitude particulière ✅

Personnalisation : choisissez un outil de suivi des habitudes personnalisé qui vous permet de définir vos propres catégories d'habitudes, de programmer vos activités de manière flexible et de personnaliser vos tableaux de bord en fonction de vos besoins ✅

Interface conviviale : investissez dans une application intuitive qui utilise des tableaux de bord, des diagrammes, des listes, des chronomètres, etc., pour rendre le suivi de vos habitudes amusant et sans effort ✅

Sécurité des données : choisissez un outil de suivi des habitudes qui stocke vos données en toute sécurité grâce à des options de sauvegarde et de chiffrement ✅

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour améliorer votre productivité (cas d'utilisation et outils)

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des objectifs et des tâches grâce à l'IA)

« Si vous choisissez le bon petit comportement et que vous le mettez en place de la bonne manière, vous n’aurez pas besoin de vous motiver pour le faire grandir. Cela se fera tout naturellement, comme une bonne graine plantée au bon endroit. » – BJ Fogg, sociologue américain

Créez un outil de suivi des habitudes personnalisé avec des rappels à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion des tâches et des objectifs, le chat, les documents et bien plus encore. Voici comment ClickUp vous aide à adopter de petits changements de comportement dans le bon ordre. Découvrons-le ensemble.

💜 Objectifs ClickUp

Alors, lorsque le fait de s'en tenir à ses habitudes semble être un véritable combat, ClickUp Objectifs vous permet de vous lancer en les décomposant en tâches simples et réalisables appelées « cibles ».

Ces cibles peuvent être adaptées à différents types d'habitudes :

Cibles de nombre : Idéal pour les habitudes quantifiables, telles que « Lire quatre livres par mois. »​

Cibles financières : Idéal pour les objectifs financiers tels que « Réduire les dépenses mensuelles à 100 $. »

Cibles « vrai/faux » : utiles pour les tâches à caractère binaire de la journée, telles que « Passer 5 à 10 minutes chaque matin à passer en revue les tâches et à établir des priorités. »

Restez sur la bonne voie grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de votre progression avec ClickUp Objectifs

💜 ClickUp Brain

Vous ne savez pas quelles habitudes adopter ? ClickUp Brain peut vous aider à trouver des idées en fonction de vos objectifs.

Utilisez le brainstorming alimenté par l'IA pour générer une liste d'habitudes potentielles avec ClickUp Brain

ClickUp Brain devient votre coach en productivité et votre assistant personnel alimenté par l'IA en vous aidant à saisir et à organiser des informations pour un nombre illimité d'habitudes, ainsi qu'à créer des tâches et des rappels pour une meilleure régularité.

Les puissants réseaux neuronaux de Brain génèrent également des résumés de votre progression et des rapports sur vos séries d'habitudes, grâce à l'IA, faisant de ClickUp l'une des meilleures applications de suivi des habitudes.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce à l'agent ClickUp personnalisé Autopilot, vous pouvez personnaliser, automatiser et optimiser votre processus de suivi des habitudes. Il permet de :

Utilisez les agents personnalisés Autopilot de ClickUp pour personnaliser votre suivi des habitudes par IA

Cela peut :

Créez automatiquement des tâches récurrentes pour vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires ou personnalisées.

Envoyez des rappels et des notifications pour vous aider à rester motivé.

Suivez votre progression en mettant à jour vos statuts ou vos champs personnalisés en fonction de votre activité.

Générez des rapports ou des résumés de vos séries d'habitudes et de vos taux de réussite.

Suggérez des améliorations ou des conseils de motivation en vous appuyant sur les analyses de l'IA.

En tirant parti d'un agent en mode automatique, vous pouvez vous concentrer davantage sur la création d'habitudes et moins sur le suivi manuel, ce qui rend votre parcours vers l'acquisition d'habitudes plus fluide et plus efficace.

💜 Tâches ClickUp

Pour les habitudes quotidiennes telles que faire de l'exercice, lire ou pratiquer la pleine conscience, les tâches récurrentes de ClickUp vous évitent d'avoir à créer manuellement la même tâche à plusieurs reprises, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer une séance.

Planifiez une tâche récurrente à la fréquence de votre choix, par exemple quotidiennement ou toutes les deux semaines, ou lorsque son statut change, grâce aux tâches récurrentes de ClickUp.

Cette fonctionnalité vous aide à :

Déterminez la fréquence à laquelle la tâche doit être répétée : quotidiennement, hebdomadairement ou à des jours précis

Précisez quand la périodicité doit commencer et, le cas échéant, se terminer

Choisissez si la prochaine occurrence doit être créée une fois celle en cours achevée ou selon un calendrier fixe

💜 Modèle de suivi des habitudes personnelles

Prêt à prendre une longueur d'avance sur vos habitudes ? Essayez le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Restez organisé et mettez en place des routines de productivité grâce au modèle ClickUp de suivi des habitudes personnelles

Grâce à ce modèle, il est facile de :

Répertoriez vos habitudes et mettez-les à jour quotidiennement en effectuant des vérifications pour suivre votre progression, vos réflexions ou vos ajustements avec ClickUp Docs , puis partagez-les avec un ami, un coach ou votre équipe pour bénéficier de leur assistance

Marquez les étapes clés et vos réussites dans les jalons ClickUp pour maintenir votre élan en matière de développement personnel

Mettez à jour automatiquement votre journal d'habitudes grâce à des règles « si-alors » et des déclencheurs à l'aide des automatisations ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Étiquettes personnalisées : ajoutez : ajoutez des champs personnalisés pour consigner des détails supplémentaires sur votre parcours, tels que la durée ou des notes concernant chaque session.

Aperçu de la progression : Créez un : Créez un tableau de bord ClickUp pour visualiser et suivre votre progression au fil du temps, ce qui vous apportera de la motivation et vous donnera un aperçu de votre constance.

Rappels et notifications : activez : activez les rappels ClickUp pour vos tâches récurrentes afin de recevoir des notifications, ce qui vous permettra de ne pas négliger vos habitudes malgré un emploi du temps chargé dans votre application de planification

Limites de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un avis sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est qu'il regroupe plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre de fonctionnalités inégalé par rapport aux autres logiciels.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est qu'il regroupe plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre de fonctionnalités inégalé par rapport aux autres logiciels.

📚 En savoir plus : Modèles gratuits pour améliorer votre productivité dans Excel et ClickUp

2. HabitNow (Idéal pour organiser vos habitudes et vos tâches en un seul endroit)

via HabitNow

HabitNow combine le suivi des objectifs et la planification pour vous aider à organiser efficacement vos habitudes et routines quotidiennes. Vous pouvez définir et personnaliser vos habitudes avec des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, et les classer dans différentes catégories et listes.

Un système de planification flexible, des rappels et des alarmes personnalisables, ainsi qu'une fonction de chronomètre vous aident à rester concentré pendant vos tâches, tandis que des diagrammes et des statistiques détaillés permettent de suivre votre progression rapidement et sans effort.

Les meilleures fonctionnalités d'HabitNow

Indicateurs de régularité : créez des séries de réussites pour vous motiver et consignez votre parcours à l'aide de notes quotidiennes afin de vous améliorer continuellement

Personnalisation : personnalisez votre expérience grâce à des préréglages d'intervalles de chronomètre, des thèmes et des icônes personnalisés

Gestion des tâches : ajoutez des tâches récurrentes, des rappels et des checklists pour des tâches plus générales, telles que les courses, les tâches ménagères, le travail, etc.

Limites d'HabitNow

Cela ne permet pas de convertir des cibles en termes de nombre en cibles de type « oui/non » pour la même habitude

Il ne permet pas aux utilisateurs de trier les habitudes en fonction de l'heure de la journée

Tarifs d'HabitNow

Free

À vie : 9,99 $

Évaluations et avis sur HabitNow

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 À essayer : la « règle des deux minutes » est une astuce de productivité très efficace qui facilite la mise en place et le respect d'une routine. Faites en sorte que chaque nouvelle habitude soit si simple qu'il faille moins de 2 minutes pour la mettre en pratique. Au lieu de vous engager à méditer 20 minutes par jour, commencez par 2 minutes de réflexion consciente.

3. Way of Life (Idéal pour le suivi et le développement d’habitudes grâce à une interface simple)

via Way of Life

Way of Life vous aide à mettre en place des routines matinales positives, à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et à comprendre vos schémas comportementaux au fil du temps. Grâce à son interface simple mais efficace, vous pouvez vous lancer le défi de maintenir des séries ininterrompues et obtenir un retour hebdomadaire et mensuel sur vos habitudes via le tableau de bord intégré.

L'application de suivi des objectifs vous aide également à consigner vos pensées, réflexions ou observations en vous permettant d'ajouter des notes rapides à chaque entrée d'habitude. Le mode pour daltoniens garantit une expérience plus accessible et conviviale pour tous.

Les meilleures fonctionnalités de Way of Life

Étiquettes personnalisées : regroupez et gérez efficacement toutes vos habitudes à l'aide d'étiquettes personnalisées, ce qui vous permettra d'effectuer un suivi plus facile des différents aspects de votre vie

Aperçu de votre progression : analysez vos habitudes au fil du temps à l'aide de diagrammes circulaires, de diagrammes à barres et de courbes de tendance, afin de visualiser votre progression et d'identifier des tendances

Rappels et planification : restez sur la bonne voie grâce à des rappels flexibles qui vous permettent de programmer des alertes avec des messages personnalisés

Les limites du mode de vie

Souscrire au forfait premium est le seul moyen de suivre un nombre illimité d'habitudes et d'archiver celles dont vous n'avez plus besoin, mais que vous souhaitez conserver.

Manque de fonctionnalités avancées de gestion des tâches et du temps

Tarifs Way of Life

Free

Premium : À partir de 4,99 $

Évaluations et avis sur Way of Life

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Way of Life ?

Un avis sur l'Apple Store indique :

Je l'utilise de manière très régulière depuis deux ans maintenant, et cela a eu un impact extrêmement positif sur ma vie. Le fait de disposer d'un moyen très rapide et facile d'enregistrer mes habitudes et mes comportements quotidiens me permet d'être plus conscient et responsable vis-à-vis de moi-même.

Je l'utilise de manière très régulière depuis deux ans maintenant, et cela a eu un impact extrêmement positif sur ma vie. Le fait de disposer d'un moyen très rapide et facile d'enregistrer mes habitudes et mes comportements quotidiens me permet d'être plus conscient et responsable vis-à-vis de moi-même.

4. Habitica (Idéal pour gamifier le suivi des habitudes)

via Habitica

Habitica combine les méthodes traditionnelles de suivi des habitudes avec des éléments de jeu interactifs pour rendre ce suivi amusant, captivant et très motivant.

Cela vous permet de définir à la fois des habitudes positives (par exemple, « Manger un repas sain ») et des habitudes négatives (par exemple, « Ne pas faire d'exercice »). Adopter des habitudes positives vous rapporte des avantages dans le jeu, tandis que céder à des habitudes négatives entraîne des pénalités.

Les « tâches quotidiennes » sont des tâches récurrentes que vous souhaitez achever tous les jours, plusieurs fois par semaine ou tous les mois, tandis que les « tâches ponctuelles » sont des tâches à effectuer une seule fois, assorties d'une date d'échéance, qui vous permettent de gagner des récompenses une fois achevées.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Gamification : utilisez des jeux de rôle, des avatars, des récompenses personnalisées, des séries de jours consécutifs, des niveaux de difficulté, etc., pour transformer votre développement personnel en une véritable aventure.

Défis communautaires : affrontez vos amis et d'autres utilisateurs autour d'objectifs communs et remportez des récompenses spéciales

Tableau de tâches partagé : renforcez la responsabilisation en travaillant sur des tâches avec les membres de votre groupe sur un tableau partagé

Limites d'Habitica

La section « À faire » ne vous permet pas de créer une liste puis d'y ajouter des tâches

Certains utilisateurs ont estimé que les nombreuses fenêtres contextuelles et publicités intégrées au jeu nuisaient à l'expérience utilisateur

Tarifs d'Habitica

Free

Forfait de groupe : 9 $/mois + 3 $ par membre supplémentaire/mois

Évaluations et avis sur Habitica

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Habitica ?

Un avis publié sur l'Apple Store indique :

Habitica étant un jeu hautement personnalisable, vous pouvez véritablement gamifier vos habitudes et vos tâches en fonction de votre propre niveau de créativité, d'utilitarisme, de minimalisme et d'engagement communautaire.

Habitica étant un jeu hautement personnalisable, vous pouvez véritablement gamifier vos habitudes et vos tâches en fonction de votre propre niveau de créativité, d'utilitarisme, de minimalisme et d'engagement communautaire.

📌À lire également : Modèles gratuits de suivi des habitudes pour Google Sheets

5. Habitify (Idéal pour le suivi des habitudes sur une interface minimaliste)

via Habitify

Habitify est un agenda numérique qui vous permet de définir des habitudes en adéquation avec vos objectifs, comme la méditation quotidienne, boire davantage d'eau ou lire tous les soirs, et de les organiser en routines du matin, de l'après-midi et du soir pour une approche claire et structurée du suivi de vos habitudes.

Des rappels personnalisés vous aident à rester motivé, et les notifications s'adaptent à votre emploi du temps et à vos préférences pour vous envoyer des rappels au bon moment. L'application s'intègre également à Apple Health et Google Fit pour vous aider au suivi de vos objectifs de remise en forme et de bien-être sur plusieurs appareils.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitify

Minuteur de concentration : concentrez-vous pleinement sur les tâches ayant la plus grande priorité grâce à des chronomètres intégrés qui optimisent la gestion de vos tâches

Suivi de l'humeur : suivez vos sentiments et vos émotions pour identifier les éléments qui déclenchent la progression et les schémas qui influencent votre progression, ce qui vous permettra d'améliorer votre conscience de soi et de prendre de meilleures décisions

Habit stacking : intégrez de nouvelles habitudes à votre routine quotidienne en les liant à des habitudes existantes et en créant des rappels personnalisés

Limites d'Habitify

L'application de suivi des habitudes ne permet pas le suivi en pourcentage, ce qui est utile pour les habitudes dont la progression n'est pas binaire ou basée sur un comptage.

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels l'application peut parfois être lente

Tarifs d'Habitify

Free

Premium : 2,49 $/mois

À vie : 59,99 $

Évaluations et avis sur Habitify

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Habitify ?

Un avis sur Google Play indique :

L'interface est épurée et intuitive, ce qui permet d'ajouter et de suivre facilement ses habitudes sans effort. Ce qui distingue Habitify des autres applications de suivi des habitudes, ce sont ses analyses pertinentes, qui fournissent des données précieuses sur ma progression et mes habitudes au fil du temps.

L'interface est épurée et intuitive, ce qui permet d'ajouter et de suivre facilement ses habitudes sans effort. Ce qui distingue Habitify des autres applications de suivi des habitudes, ce sont ses analyses pertinentes, qui fournissent des données précieuses sur ma progression et mes habitudes au fil du temps.

En savoir plus : Modèles gratuits de plans de bien-être

6. Streaks (Idéal pour créer une dynamique grâce à un outil de suivi des habitudes basé sur les séries)

via Streaks

Avec Streaks, vous pouvez suivre jusqu'à 24 habitudes et rester motivé grâce à des informations détaillées, telles que des statistiques sur vos habitudes, la durée de vos séries et vos taux de réussite. Pour personnaliser votre espace, vous pouvez choisir parmi 78 thèmes de couleurs différents et plus de 600 icônes de tâches.

Il synchronise tous vos appareils Apple et s'intègre à Apple Health pour assurer le suivi automatique de vos étapes, de votre sommeil et de vos séances d'entraînement.

Les meilleures fonctionnalités de Streaks

Notes quotidiennes : consignez votre progression ou réfléchissez aux défis, aux réussites, à votre développement personnel et à vos améliorations

Tâches chronométrées : utilisez les minuteries intégrées pour suivre les habitudes qui nécessitent une durée spécifique, comme la méditation, les étirements ou la lecture

Tâches partagées : partagez vos habitudes avec d'autres utilisateurs de Streaks pour favoriser le travail d'équipe et la motivation, idéal pour se responsabiliser mutuellement

Limites de Streaks

Disponible uniquement sur les appareils Apple, contrairement aux autres applications de suivi des habitudes accessibles sur plusieurs appareils

Il faut passer un certain temps à tester l'application pour comprendre son fonctionnement, même avec l'aide de la section d'aide

Tarifs de Streaks

À vie : 5,99 $

Évaluations et avis sur Streaks

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Vous cherchez de l'inspiration ? Voici quelques exemples de bonnes habitudes qui peuvent vous aider à mettre en place des routines saines et à ouvrir la voie à des réussites à long terme.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des participants à notre sondage, mais 38 % d'entre eux admettent ne pas suivre leur progression de manière régulière. 🤦C'est un écart considérable entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à passer à la vitesse supérieure en matière de remise en forme grâce à ses modèles dédiés de suivi des habitudes et à ses tâches récurrentes. Imaginez pouvoir mettre en place ces routines sans effort, enregistrer chaque séance d'entraînement et maintenir votre série de méditations. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp font état d'une augmentation de leur productivité de 100 % — car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

7. Coach.me (Idéal pour le suivi des habitudes grâce à un accompagnement intégré et à l’assistance de la communauté)

En combinant un outil de suivi des habitudes performant avec l'accès à une communauté d'assistance et à un accompagnement professionnel, Coach.me propose diverses options d'aide personnalisée en matière de productivité, de remise en forme, de leadership et bien plus encore.

Vous pouvez suivre vos amis pour les encourager et voir leur progression, ou offrir votre assistance à d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes habitudes que vous grâce à un fil d'activité mondial. Chaque habitude dispose d'une section Questions-Réponses où vous pouvez poser ou répondre à des questions et partager vos expériences.

Les meilleures fonctionnalités de Coach.me

Coaching personnalisé : bénéficiez de conseils et d'une assistance sur mesure dispensés par des coachs professionnels qui vous aideront à surmonter les difficultés et à rester fidèle à vos objectifs

Renforcement positif : recevez des encouragements grâce à des fonctionnalités telles que la célébration des jalons franchis et les félicitations de la communauté, qui servent à motiver et à renforcer les comportements positifs liés aux habitudes

Assistance communautaire : Rejoignez une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui vous servira de réseau de soutien pour partager vos expériences et vous responsabiliser.

Limites de Coach.me

Certains utilisateurs ont fait des rapports selon lesquels l'interface peut parfois être lente et difficile à utiliser

Tarifs de Coach.me

Free

Coaching personnalisé en matière d'habitudes : à partir de 25 $ par semaine

Évaluations et avis sur Coach.me

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Coach.me ?

Un avis sur l'Apple Store indique :

J'aime cette application : elle est simple et m'a aidé à adopter et à suivre mes habitudes. C'est génial d'avoir un rappel quotidien des tâches à accomplir, que je peux cocher avec satisfaction, aussi minimes soient-elles.

J'aime cette application : elle est simple et m'a aidé à adopter et à suivre mes habitudes. C'est génial d'avoir un rappel quotidien des tâches à accomplir, que je peux cocher avec satisfaction, aussi minimes soient-elles.

8. Reclaim.ai (Idéal pour la planification des habitudes basée sur l'IA)

Reclaim.ai est un outil de calendrier basé sur l'IA, conçu pour vous aider à définir des objectifs et à suivre vos habitudes. Il intègre vos routines à votre calendrier existant. Une fois que vous avez identifié les habitudes que vous souhaitez adopter, l'assistant IA trouve automatiquement les meilleurs moments dans votre calendrier pour planifier vos activités de développement professionnel et personnel, en veillant à ce qu'elles s'intègrent parfaitement à vos engagements existants.

Vous pouvez également ajuster des paramètres tels que la fréquence, la durée et les plages horaires préférées pour une habitude spécifique, et réaliser l'automatisation de la planification des tâches et des rappels associés.

Les meilleures fonctionnalités de Reclaim.ai / IA

Planification personnalisée : utilisez les « créneaux horaires flexibles » et les « fenêtres horaires intelligentes » pour reprogrammer vos habitudes selon vos besoins et vous adapter aux changements de votre Calendrier

Analyses : obtenez des informations sur la répartition de votre temps et le respect des habitudes prévues, les taux de réalisation des habitudes et votre progression globale vers vos objectifs personnels

Priorités des habitudes : attribuez des niveaux de priorité, dans un intervalle allant de « Critique » (P1) à « Faible » (P4), afin de vous assurer que les habitudes les plus prioritaires soient planifiées avant celles qui le sont moins.

Limites de Reclaim.ai

Il y a eu des rapports selon lesquels l'interface du téléphone était difficile à utiliser

Parfois, il surcharge l'agenda, et consulter le calendrier peut sembler insurmontable

Tarifs de Reclaim.ia

Lite : Gratuit

Formule Starter : 8 $ par place et par mois

Entreprise : 12 $ par place et par mois

Enterprise : 18 $ par place et par mois

Évaluations et avis sur Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Reclaim.ai ?

Un avis sur G2 indique :

Reclaim vous offre juste ce qu'il faut de contrôle pour demander à son moteur de planifier vos tâches comme il se doit. Il s'intègre parfaitement à ClickUp et Google, et vous permet de gérer vos tâches où que vous soyez.

Reclaim vous offre juste ce qu'il faut de contrôle pour demander à son moteur de planifier vos tâches comme il se doit. Il s'intègre parfaitement à ClickUp et Google, et vous permet de gérer vos tâches où que vous soyez.

Développez des habitudes durables avec ClickUp

Adopter de meilleures habitudes et s'y tenir ne doit pas nécessairement être un combat, surtout lorsque vous disposez des bons outils pour vous aider à les adopter et à les suivre, et ainsi rester motivé.

Grâce aux fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp, le suivi de vos habitudes devient simple, automatisé et entièrement personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie.

Que vous souhaitiez méditer quotidiennement, augmenter votre niveau de productivité au travail ou adopter une routine d'entraînement régulière, ClickUp vous aide à prendre et à maintenir de bonnes habitudes.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à mettre en place des routines qui vous mèneront vers la réussite à long terme.