Comment créer une liste de contrôle de la routine matinale pour les adultes ?

Vous faites-vous souvent implorer cinq minutes de sommeil supplémentaires, ou vos matinées sont-elles un tourbillon de chaos ? Peut-être que vous avez tout organisé, mais que vous cherchez encore à stimuler votre productivité et votre efficacité.

Quoi qu'il en soit, nous avons ce qu'il vous faut.

Une routine matinale bien structurée et cohérente est essentielle pour les adultes qui travaillent, tout simplement parce qu'elle donne le paramètre pour le reste de votre journée. Si vous enviez ceux qui semblent posés, bien gérés et en contrôle, la clé pour y parvenir réside peut-être dans l'amélioration de votre routine et de vos habitudes matinales actuelles.

Prêt à transformer vos matins ? Nous vous proposons de partager avec vous une checklist de routine matinale éprouvée, conçue pour stimuler votre productivité, votre efficacité et votre sérénité.

The Achevé Morning Routine Checklist for Adults (La checklist achevée de la routine matinale pour les adultes) Au moins 92% des personnes hautement productives suivent une routine matinale bien définie, et ce pour de bonnes raisons.

Une routine matinale structurée vous permet d'organiser les évènements de votre journée, de suivre vos validations et de gérer votre temps efficacement. En outre, l'intégration de pratiques telles que la méditation et l'exercice physique favorise le bien-être personnel et la santé permet d'acquérir des habitudes saines .

Conscients que chacun mène une vie unique, nous avons élaboré une liste de contrôle polyvalente en 15 étapes pour la routine matinale. Simplifiez votre travail et votre vie personnelle grâce aux conseils ci-dessous.

1. Donnez la priorité à un sommeil de qualité la nuit

Une bonne nuit de sommeil est le secret d'une bonne matinée. Il n'est pas surprenant que dormir à 2 heures du matin vous rende grincheux ou vous fasse manquer de sommeil si votre heure de réveil est 7 heures.

Dormir à l'heure demande de la discipline et une validation pour se lever tôt et bien reposé le lendemain. Si vous vous retrouvez à faire défiler l'internet ou à regarder en boucle une série profondément captivante, vous devez savoir quand vous arrêter et donner à votre corps le repos qu'il mérite.

La préparation d'un bon lendemain commence la veille. De la même manière que vous préparez votre tenue ou que vous passez en revue le Calendrier du lendemain, un sommeil suffisant est un élément crucial de cette préparation.

Voici quelques moyens de mieux dormir :

Ranger les appareils électroniques au moins une heure avant l'heure du coucher

Dîner tôt

Se détendre, méditer ou écouter de la musique apaisante avant de se coucher

2. Se réveiller tôt et y aller doucement

Se lever tôt vous permet de consacrer votre matinée à prendre soin de vous, à faire de l'exercice et à vous organiser.

Paramétrez votre réveil de manière à disposer de suffisamment de temps pour votre routine, et mettez en pratique les autres étapes de la checklist de la routine matinale.

Il est essentiel de préparer votre corps et votre esprit à une journée exigeante, même si vous travaillez à l'Accueil. Si vous disposez de plus de temps, vous pourrez profiter de moments d'introspection tranquilles, sans précipitation, avant que ne commence l'agitation de la journée de travail.

3. Le temps de faire de l'exercice

Que vous souhaitiez faire du sport, du yoga ou du jogging dans votre quartier, vous maintenir en bonne forme physique est l'une des premières choses que vous devriez vous efforcer de faire chaque matin.

L'exercice renforce le corps, prévient les problèmes de santé et fait circuler le sang. Il améliore également de manière significative la santé mentale et physique, et enseigne l'autodiscipline .

Utiliser le Modèle de journal d'exercice ClickUp pour suivre votre entraînement quotidien et rester motivé. Il vous permet de suivre vos activités, de fixer des paramètres et d'identifier des schémas tout au long de votre parcours de remise en forme. Un rappel : veillez à ne pratiquer que des exercices sans danger pour vous et ménageant vos articulations.

Dressez la liste des jours d'exercice et des types d'exercices à l'aide de ce modèle pour créer la routine matinale parfaite pour vos séances d'entraînement.

Avec ce modèle à vos côtés, vous pouvez :

Enregistrer et suivre facilement vos séances d'entraînement, en vous assurant de conserver un enregistrement détaillé des exercices, des paramètres, des répétitions et de la durée

Définir et suivre vos objectifs de remise en forme, afin de rester concentré et motivé tout au long de votre parcours de remise en forme

Visualisez votre progression grâce aux vues Tableau, Calendrier et Liste, ce qui vous permet de voir les améliorations et d'ajuster votre programme si nécessaire

Créez un enregistrement personnalisé de vos exercices, qu'il s'agisse de musculation, de cardio ou d'un mélange d'exercices différents

💡Pro Tip: Après avoir fait de l'exercice, consacrez au moins quelques minutes à la méditation. Cette empilement d'habitudes le hack favorise un sentiment de calme et de conscience, ramenant votre respiration à la normale, améliorant votre bien-être mental et vous donnant le temps de réfléchir et de vous connecter avec vous-même.

4. Fournir à votre corps les nutriments essentiels

C'est l'heure du repas ! Le petit-déjeuner n'est pas seulement important parce qu'il s'agit du premier repas de la journée ; pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un moment à savourer avant que la journée ne démarre sur les chapeaux de roue.

Dès que la journée commence, elle est remplie d'innombrables tâches et activités. C'est pourquoi il est essentiel de prendre un petit-déjeuner sain et nutritif pour bien démarrer la matinée. Que vous optiez pour un bol de flocons d'avoine, un smoothie ou des œufs brouillés, prenez le temps de vous asseoir et de savourer votre repas.

Veillez à un mélange équilibré de nutriments, avec suffisamment de protéines maigres et de graisses saines, car vous n'aurez peut-être pas l'occasion de vous concentrer sur votre alimentation plus tard dans la journée. Profitez de ce moment pour nourrir votre corps et donner un paramètre positif pour le reste de votre journée.

5. Notez vos pensées

Il est essentiel de se détendre l'esprit et de démêler ses pensées, et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que le matin. Envisagez de suivre une approche de flux de conscience pour entrer en contact avec vos pensées et vos motivations pour la journée.

Cette méthode vous encourage à observer et à documenter vos pensées passagères plutôt que de penser activement à votre journée. L'auteur Julia Cameron la recommande comme moyen de puiser dans votre créativité et votre intuition.

Effacées : l'important n'est pas de bien écrire. Considérez vos pages comme un balai. Vous passez le balai dans tous les coins de votre conscience. Si vous le faites dès le matin, vous tracez votre chemin pour la journée. Les pages vous indiquent vos priorités. En mettant les pages en place dès le matin, vous avez beaucoup moins de chances de vous retrouver dans les agendas des autres. Votre journée vous appartient. Vous l'avez revendiquée. Si vous attendez d'écrire des pages le soir, vous passez en revue une journée qui s'est déjà déroulée et que vous êtes impuissant à changer.

Julia Cameron, The Artist's Way (La voie de l'artiste)

Si vous vous sentez encombré, noter toutes vos pensées peut vous éclaircir l'esprit et vous aider à mieux comprendre vos sentiments.

Vous pouvez également essayer de tenir un journal de productivité pour rationaliser vos objectifs et suivre vos réalisations. Documents ClickUp est un excellent outil pour cela. Vous pouvez créer un document pour noter vos pensées et y accéder à tout moment, n'importe où. Mon travail est également transparent sur votre téléphone, dans l'application ClickUp.

notez vos pensées sous forme numérique avec ClickUp Docs et accédez-y à tout moment et en tout lieu pour une meilleure clarté mentale

Avec Docs, vous pouvez conserver toutes les entrées de votre journal en un seul endroit, facilement accessible et bien organisé. Utilisez les étiquettes et les catégories pour organiser les entrées par date, humeur, sujets ou tout autre critère qui vous importe. En outre, vous pouvez joindre des pièces multimédias pour enregistrer et conserver les informations dont vous aurez besoin plus tard dans la journée.

saisissez vos pensées dans ClickUp Docs, en utilisant différents styles de police de caractères pour mettre l'accent sur les idées clés et planifier la journée à venir_

Enfin, tirez parti de ClickUp Brain un outil IA intégré qui vous aide à gérer les tâches en cours, à passer en revue les éléments nécessitant une attention particulière et à créer des forfaits, tout en vous asseyant, en réfléchissant et en écrivant sur la vie et le travail.

la fonctionnalité de résumer les fils de discussion de ClickUp Brain vous permet de vous mettre rapidement au courant des longs fils de commentaires dans les tâches ou les documents

6. Prendre soin de soi

Prendre soin de soi est la clé d'une bonne routine matinale. Qu'il s'agisse de votre régime de soins de la peau, d'une pratique de méditation, de la tenue d'un journal ou de la lecture d'un bon livre, prenez le temps de le faire !

Un peu de soin de soi le matin stimule l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et donne un paramètre positif pour la journée à venir. En vous consacrant à vous-même avant le début de la journée de travail, vous vous rendrez au travail en étant heureux et contenu.

Prenez donc quelques instants pour vous ancrer dans le moment présent. Observez votre respiration et essayez de rester calme et détaché.

💡Pro Tip: Créer la micro habitude de consacrer quelques minutes à la méditation de pleine conscience chaque matin. Vous pouvez également essayer de respirer profondément ou simplement de vous asseoir pour réfléchir en silence. Cette petite pratique de soin de soi peut vous aider à commencer la journée avec un état d'esprit calme et concentré.

7. Renforcer la motivation avec des affirmations positives

Soyons réalistes : la vie n'est pas toujours rose et ensoleillée. Si vous avez eu une journée difficile au travail ou si vous êtes confronté à des problèmes personnels, quelques mots de motivation peuvent vous remonter le moral, vous aider à rester concentré et vous pousser à donner le meilleur de vous-même.

Les affirmations positives peuvent être incroyablement puissantes. Avant de partir, répétez des phrases comme "Je suis reconnaissant pour aujourd'hui", "Je suis capable et confiant en mes capacités" et "Je reste calme et serein sous la pression".

Si vous manquez de temps, essayez d'intégrer des affirmations positives dans votre routine d'étirements ou sur le chemin du travail.

8. Se préparer pour la journée

Vous voulez savoir ce qui vous attend ? C'est le bon moment pour revoir votre emploi du temps et planifiez votre journée de travail .

Tenez compte de tout : rattraper un collègue ou un ami autour d'une tasse de café, assister à une réunion importante avec votre supérieur, achever un rapport de projet, établir des factures, donner suite à une proposition de projet et accomplir tout ce que vous avez prévu pour la journée.

À quoi cela sert-il ? Cela vous donne le temps de réviser les tâches importantes forfaitées pour la journée avant d'être trop occupé. Par vérifiant votre liste de choses à faire vous pouvez voir comment structurer votre journée et créer un forfait clair. Affichage du Calendrier de ClickUp vous aide en regroupant toutes vos tâches en un seul endroit, en rationalisant les flux de travail et en vous permettant de rester organisé.

organisez votre emploi du temps et affichez facilement une vue d'ensemble de votre journée grâce au Calendrier de ClickUp_

Il s'agit d'une solution unique pour marquer les évènements, gérer les échéanciers et revoir rapidement votre emploi du temps en déplacement. Vous pouvez également basculer entre les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour voir ce qui est à venir et gérer vos tâches en conséquence.

ClickUp a plus à offrir. Si vous trouvez qu'il est fastidieux de tout noter et de créer des plannings journaliers, alors l'application Modèle de planificateur journalier ClickUp est fait pour vous ! Il vous aide à forfaiter votre journée en classant les tâches par catégories. Avec tout en un seul endroit, vous pouvez facilement établir des priorités et vous attaquer à toutes les activités prévues pour la journée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre le cours de votre journée avec des diagrammes visuels et des graphiques pour savoir où vous en êtes

Hiérarchiser les tâches en fonction de leur niveau d'urgence et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à l'intégration de toutes les fonctions dans un seul planificateur

Réduire le niveau de stress, augmenter la productivité et améliorer la gestion du temps avec une liste de choses à faire claire

9. Connexion avec la nature

De petits moments comme s'asseoir sous le porche avec son café, arroser ses plantes ou profiter de la lumière du soleil pendant que l'on s'adonne à des activités de plein air en forfaitant votre journée peut faire une grande différence dans votre matinée. Ces petites connexions avec la nature peuvent fournir un sentiment de calme et de tranquillité bien nécessaire avant de plonger dans l'agitation de la vie quotidienne.

Si vous n'avez pas envie d'une session de yoga en plein air, une simple promenade à proximité peut être incroyablement rafraîchissante.

10. Hydratez-vous, hydratez-vous et hydratez-vous!

Vous savez à quel point il est important de boire suffisamment d'eau, mais il se peut que vous n'y parveniez pas toujours. Assurez-vous d'inclure l'hydratation dans votre routine matinale et traitez-la comme une priorité. Boire de l'eau est essentiel pour démarrer votre métabolisme et fournir à votre corps les fluides dont il a besoin pour fonctionner correctement.

si vous avez tendance à négliger cet aspect de votre santé, établissez un paramètre spécifique pour votre consommation d'eau. Par exemple, buvez un verre d'eau dès que vous vous levez du lit, prenez-en un autre après avoir fait de l'exercice, et continuez à vous hydrater à heures fixes tout au long de la journée en vous basant sur la quantité optimale d'eau dont votre corps a besoin.

La maintenance de l'hydratation est une étape clé pour rester en bonne santé.

Explorez les Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp pour surveiller votre consommation quotidienne d'eau et adopter des habitudes saines.

Si vous avez du mal à respecter les routines matinales avec un emploi du temps chargé, ce modèle peut faire la différence. Vous pouvez définir des objectifs d'hydratation spécifiques et suivre votre cours, ce qui vous aide à rester motivé et responsable.

Le modèle vous permet également de gérer votre consommation quotidienne d'eau en même temps que d'autres tâches, ce qui vous assure d'atteindre vos objectifs. De plus, vous obtenez une visualisation en temps réel de votre régularité et des points à améliorer, ce qui vous aide à rester concentré.

Ce tracker améliore la productivité en organisant et en suivant vos habitudes matinales, ce qui vous aide à mieux gérer votre temps et à garder votre routine matinale sur la bonne voie.

11. Définir des objectifs et des intentions

Le fait de s'asseoir pour tenir un journal est une excellente occasion de fixer vos objectifs généraux pour la journée à venir. Cela vous donne une motivation supplémentaire pour exceller aujourd'hui et faire mieux qu'hier. Le fait d'avoir des objectifs clairs vous aide à rester concentré et stimule votre productivité tout au long de la journée.

Vous voulez créer des objectifs à suivre ? Objectifs ClickUp peut vous aider à atteindre la réussite plus rapidement. Il offre un échéancier clair et un suivi automatique de la progression, ce qui vous permet de rester motivé et de ne pas dévier de votre cible. Surveillez votre progression avec des mises à jour en temps réel et obtenez des barres de progression et des diagrammes visuels pour voir votre progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Objectifs-4-1400x934.png Objectifs ClickUp /$$img/

suivez vos objectifs et affichez des échéanciers clairs pour rester motivé avec ClickUp Objectifs_

Vous pouvez également utiliser la fonction Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp pour organiser et suivre vos objectifs dans le cadre de votre routine matinale. Il vous aide à fixer des objectifs mesurables, à suivre votre progression tout au long de la journée et à maintenir un registre clair de vos réalisations.

Ce modèle vous aide à :

Suivre la progression des tâches avec des statuts tels que Achevé, Révisé et À faire

Afficher différentes vues, y compris les notes quotidiennes et la liste des notes, pour faciliter l'organisation

Utiliser le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails pour améliorer le suivi des objectifs

12. Libérez votre créativité

Les matins sont parfaits pour le brainstorming parce que votre esprit est frais, gratuit, libéré du chaos de la journée et pas encore soumis à des contraintes de temps.

Profitez de cette clarté d'esprit pour explorer des idées créatives, vous attaquer à des problèmes complexes ou approfondir des sujets qui vous inspirent. S'adonner à ces activités en début de journée permet de maintenir le flux de votre créativité et d'éviter que votre esprit ne s'enlise dans des tâches routinières. C'est un excellent moyen de rester mentalement agile et inspiré et d'avoir une matinée productive.

Pour tirer le meilleur parti de votre session de brainstorming, commencez par vous concentrer sur vos objectifs et vos problèmes. Cette concentration guidera vos idées et vous aidera à élaborer des solutions dans un esprit dégagé.

Lorsque vous êtes prêt, utilisez Tableaux blancs ClickUp pour saisir visuellement vos idées. Ne vous retenez pas - notez toutes les idées, même si elles vous paraissent hors des sentiers battus. L'objectif est de recueillir le plus grand nombre d'idées possible.

visualisez vos pensées, organisez-les sans effort et regardez vos meilleures idées prendre forme

Après le brainstorming, organisez et affinez vos idées. Regroupez les idées connexes pour leur donner un sens et commencer à donner forme à votre forfait. Cette approche permet de transformer vos idées brutes en étapes réalisables.

13. Faites de l'espace pour le "temps pour moi "

Votre routine matinale est probablement remplie de tâches qui vous aident à répondre aux attentes des autres, qu'elles soient personnelles ou liées au travail. C'est pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, la routine matinale idéale commence par un petit moment à soi. Il peut s'agir de tout ce qui vous procure de la joie : écouter votre musique préférée en vous rendant au bureau, aller sur les courts de tennis, promener votre chien ou même résoudre un sudoku ou une grille de mots croisés.

L'idée est simple : Prenez du temps pour vous et adonnez-vous à quelque chose qui vous rend heureux. C'est un excellent moyen de commencer la journée sur une note positive et de garder cette bonne humeur tout au long de la journée.

14. Trouvez l'équivalent de votre "boisson du matin "

Que vous soyez intéressé par l'actualité, les nouvelles mondiales ou un blog lié à votre secteur d'activité, prenez quelques instants pour rattraper les informations qui ajoutent de la valeur à votre vie. Cela vous permettra de prendre conscience de ce qui est important, d'élargir vos connaissances et de vous faire une idée critique des évènements qui vous intéressent

Se sentir "rattrapé" peut faire partie d'une routine matinale idéale. Cela permet de faire jaillir de nouvelles idées que vous pourrez appliquer aux tâches prévues pour la journée et peut également servir d'amorce de discussion avec les collègues de travail.

15. Connexion avec la famille et les amis

Enfin, s'engager avec quelqu'un que vous aimez est une autre partie importante de la checklist des idées de routine matinale. Il peut s'agir de partager un moment avec votre partenaire, de discuter avec vos parents, de passer un appel vidéo avec un ami ou simplement d'envoyer un message attentionné à quelqu'un de spécial.

Passer du temps avec les personnes qui vous sont chères favorise un état d'esprit positif et contribue à améliorer l'équilibre entre votre travail et votre vie privée.

Vous avez maintenant découvert le avantages d'une bonne routine matinale et avoir une liste de choses à inclure. Mais le suivi de toutes ces informations peut s'avérer difficile à gérer, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Les checklists de tâches ClickUp sont très utiles.

réorganisez facilement vos tâches dans les checklists de ClickUp_

Il vous permet d'emporter votre checklist partout où vous allez, de créer des tâches et des sous-tâches, et même de réorganiser la commande avec une simple fonction de glisser-déposer. Ainsi, vous pouvez rester au courant de ce qui vous attend, faire les choses et marquer rapidement les éléments de votre checklist.

Créer sa propre checklist de routine matinale avec ClickUp

Que vous soyez du matin ou non, le fait de bien vous préparer le matin vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin pour mener une journée épanouissante. C'est aussi l'occasion de s'accorder un peu de temps pour soi, dont on a bien besoin. Grâce à la checklist de la routine matinale idéale, vous pouvez tirer le meilleur parti des premières heures de la journée et vous concentrer sur votre santé physique et mentale, votre productivité et vos objectifs à long terme.

ClickUp est un outil fantastique pour la gestion de projets et le suivi d'objectifs, mais aussi pour l'organisation de votre vie quotidienne. Vous pouvez l'utiliser pour établir la checklist ultime de votre routine matinale, garder un onglet sur vos objectifs, créer des tâches, noter des idées et même suivre vos routines d'exercice. Il est vraiment polyvalent et vous aide à rester au top de tout ce que vous voulez réaliser. Commencez à utiliser ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !