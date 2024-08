20 habitudes quotidiennes simples pour maximiser la productivité en 2024

L'auteur britannique Samuel Smiles décrit l'habitude comme une étape transitoire entre un acte (action) et le caractère d'un individu, qui forme de manière imminente son destin. Puisque vos habitudes quotidiennes affectent profondément les Objectifs, vous pouvez les utiliser comme un outil essentiel pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels !

Ainsi, que vous souhaitiez perdre du poids, arrêter de fumer, réduire votre stress, obtenir une promotion, devenir plus productif ou trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée, vous pouvez aspirer à tout cela grâce à de bonnes habitudes quotidiennes.

Restez avec nous pour découvrir comment les habitudes quotidiennes donnent plus de sens à votre vie. Nous dressons également une liste de 20 habitudes simples mais efficaces pour vous faciliter la vie.

la boucle de l'habitude, telle que proposée par_

la boucle de l'habitude, telle qu'elle a été proposée par Charles Duhigg L'idée de ce qui forme les habitudes quotidiennes a été initialement publiée dans le livre de Charles Duhigg, Le pouvoir de l'habitude. Charles Duhigg a déclenché la boucle de l'habitude, c'est-à-dire la boucle indice-déclencheur-récompense, comme étant la théorie sous-jacente à ce qui forme (ou brise) les habitudes. Le processus presque cyclique se déroule comme suit :

Cue/trigger : Un déclencheur spécifique survenant à un moment particulier de la journée initie la boucle de l'habitude. Le déclencheur peut être associé à un état émotionnel, à un emplacement ou à un stimulus intrinsèque ou extrinsèque

: Un déclencheur spécifique survenant à un moment particulier de la journée initie la boucle de l'habitude. Le déclencheur peut être associé à un état émotionnel, à un emplacement ou à un stimulus intrinsèque ou extrinsèque La routine/comportement : Il s'agit de l'action qui résulte de l'abonné. Il peut s'agir d'une habitude établie ou d'une habitude que vous souhaitez inculquer

: Il s'agit de l'action qui résulte de l'abonné. Il peut s'agir d'une habitude établie ou d'une habitude que vous souhaitez inculquer Récompense/punition : La récompense est le résultat de la routine. Si la récompense est positive, elle renforce l'habitude, et les émotions négatives (punition) découragent un tel comportement

: La récompense est le résultat de la routine. Si la récompense est positive, elle renforce l'habitude, et les émotions négatives (punition) découragent un tel comportement Répétition : La répétition est le dernier élément qui renforce l'habitude quotidienne. Avec le temps, votre cerveau associe le repère à la routine et à la récompense afin de renforcer les voies neuronales qui vous permettront de mettre en œuvre l'habitude de manière automatique

Prenons l'exemple suivant de la boucle repère-déclencheur-récompense : Lorsque vous vous sentez stressé (indice), vous buvez du café (routine). La poussée de caféine permet d'atténuer le stress, de rester concentré et d'achever la tâche (récompense). Très vite, vous vous ferez du café chaque fois que vous serez stressé (habitude quotidienne).

Avantages de l'acquisition d'habitudes quotidiennes

Nous avons déjà établi que les habitudes sont un précurseur de la réussite personnelle et professionnelle. La mise en place d'un bon ensemble d'habitudes quotidiennes présente les paramètres suivants :

Une stabilité accrue : Les habitudes quotidiennes structurent la vie. Une routine établie crée un environnement cohérent et prévisible qui ajoute de la stabilité et inspire la confiance

: Les habitudes quotidiennes structurent la vie. Une routine établie crée un environnement cohérent et prévisible qui ajoute de la stabilité et inspire la confiance Productivité accrue : Les habitudes quotidiennes sont un excellent moyen d'améliorer la productivité. Le fait de lier automatiquement des tâches et des actions permet de rationaliser les activités routinières et de libérer de l'énergie mentale pour des tâches plus complexes

: Les habitudes quotidiennes sont un excellent moyen d'améliorer la productivité. Le fait de lier automatiquement des tâches et des actions permet de rationaliser les activités routinières et de libérer de l'énergie mentale pour des tâches plus complexes Amélioration de la santé et du bien-être : Les habitudes telles que la préparation des repas, une bonne nuit de sommeil, la tenue d'un journal, l'activité physique, etc., ouvrent la voie à un mode de vie plus sain tout en améliorant le bien-être mental et physique

: Les habitudes telles que la préparation des repas, une bonne nuit de sommeil, la tenue d'un journal, l'activité physique, etc., ouvrent la voie à un mode de vie plus sain tout en améliorant le bien-être mental et physique Concentration : Les habitudes quotidiennes vous aident à entraîner votre esprit à se concentrer sur des tâches spécifiques à des moments dédiés à..améliorer les performances et la productivité

: Les habitudes quotidiennes vous aident à entraîner votre esprit à se concentrer sur des tâches spécifiques à des moments dédiés à..améliorer les performances et la productivité Développement des compétences : Incorporer des habitudes centrées sur l'apprentissage et le développement des compétences peut vous aider à vous développer professionnellement et personnellement, et le faire en permanence vous rend adaptable et agile

: Incorporer des habitudes centrées sur l'apprentissage et le développement des compétences peut vous aider à vous développer professionnellement et personnellement, et le faire en permanence vous rend adaptable et agile Gestion efficace du temps : les habitudes régulent la façon dont vous passez votre temps. Le respect d'un calendrier, la hiérarchisation des tâches essentielles et l'examen du temps passé sur les tâches minimisent la procrastination, aident à respecter les délais et à atteindre les objectifs plus rapidement

: les habitudes régulent la façon dont vous passez votre temps. Le respect d'un calendrier, la hiérarchisation des tâches essentielles et l'examen du temps passé sur les tâches minimisent la procrastination, aident à respecter les délais et à atteindre les objectifs plus rapidement Un état d'esprit positif : Commencer la journée avec un forfait quotidien et des affirmations, et la terminer par une réflexion et de la gratitude, établit un état d'esprit positif durable

: Commencer la journée avec un forfait quotidien et des affirmations, et la terminer par une réflexion et de la gratitude, établit un état d'esprit positif durable Amélioration des relations : Utilisez des habitudes quotidiennes pour améliorer votre relation avec vous-même ou votre entourage. Bloquer du temps pour accorder toute votre attention aux membres de votre famille ou effectuer des contrôles périodiques de votre santé physique et mentale vous aidera à construire des relations plus fortes et plus significatives, empreintes d'interactions positives

: Utilisez des habitudes quotidiennes pour améliorer votre relation avec vous-même ou votre entourage. Bloquer du temps pour accorder toute votre attention aux membres de votre famille ou effectuer des contrôles périodiques de votre santé physique et mentale vous aidera à construire des relations plus fortes et plus significatives, empreintes d'interactions positives Stabilité financière : Des habitudes quotidiennes en matière de budget et d'épargne permettent d'acquérir une discipline financière. Bientôt, vous prendrez des décisions plus intelligentes pour économiser de l'argent et atteindre une stabilité financière à long terme

: Des habitudes quotidiennes en matière de budget et d'épargne permettent d'acquérir une discipline financière. Bientôt, vous prendrez des décisions plus intelligentes pour économiser de l'argent et atteindre une stabilité financière à long terme Discipline personnelle : La mise en place d'habitudes quotidiennes nécessite une bonne dose de discipline, de maîtrise de soi et d'autorégulation. Plus vous entraînez ces qualités, plus elles deviennent fortes pour façonner votre personnalité

: La mise en place d'habitudes quotidiennes nécessite une bonne dose de discipline, de maîtrise de soi et d'autorégulation. Plus vous entraînez ces qualités, plus elles deviennent fortes pour façonner votre personnalité Sentiment d'accomplissement : Les résultats positifs tels que l'économie de temps et d'argent, un mode de vie plus sain, le sentiment de contrôle, l'amélioration de la productivité, etc. contribuent au sentiment d'accomplissement. En achevant de tels objectifs à court et à long terme, il sera plus facile de poursuivre la mise en place d'habitudes quotidiennes, achevant ainsi la boucle des habitudes sur une note positive

20 habitudes quotidiennes à développer pour améliorer votre vie

Dans son livre à succès Atomic Habits, James Effacées souligne à quel point les habitudes quotidiennes transforment la vie d'une personne. Outre la reconnaissance du modèle de boucle d'habitudes de Duhigg, Effacées parle de la règle des 1 %, qui encourage les petits changements progressifs et cohérents dans la vie de tous les jours. À faire ainsi, on obtient un effet composé et on catalyse la formation d'habitudes.

Dans ce contexte, voici 20 petites habitudes quotidiennes qui font une grande différence :

1. Établir une routine matinale

Une routine matinale structurée donne le paramètre de votre journée. Tout ce que vous faites le matin montre comment se déroulera votre journée. Si vous passez votre matinée à vous dépêcher et à stresser pour faire les choses terminées, ce sentiment persistera tout au long de la journée. Restez calme et organisez vos pensées ; vous passerez une journée pleine de clarté.

Voici quelques moyens de mettre en place une routine matinale positive :

Forfaitisez le lendemain, la veille au soir. Réglez l'alarme, couchez-vous à l'heure, gardez une bouteille d'eau à côté de votre lit, disposez vos paramètres, etc.

Levez-vous tôt, idéalement à une heure de réveil régulière, afin de calibrer l'horloge interne de votre corps. Évitez d'appuyer sur le bouton "reporter"

Buvez un verre d'eau pour réhydrater votre corps après la nuit de sommeil

Faites votre lit pour cocher un élément de votre liste de choses à faire et démarrer la journée avec un sentiment d'accomplissement

Personnalisez cette routine en fonction de vos objectifs et de vos préférences. En outre, commencez par une petite routine matinale et augmentez-la progressivement pour éviter de vous sentir dépassé dès le départ.

2. Faire de l'exercice régulièrement

Une fois que vous avez commencé votre journée, il est temps de bouger votre corps. L'exercice quotidien améliore votre bien-être physique et mental. Même quelques minutes d'activité physique, comme prendre les escaliers ou se rendre à pied dans des lieux proches, renforcent les muscles, améliorent la santé cardiovasculaire et contribuent au maintien d'un poids sain.

En plus d'éviter les maladies, l'exercice (surtout à l'air frais) améliore l'humeur, augmente le niveau d'énergie et libère des endorphines, l'hormone du bien-être.

Il n'est pas nécessaire d'être un mordu de la gym pour faire de l'exercice régulièrement. Vous pouvez le faire :

Choisir des activités simples, gérables et agréables en fonction de votre âge et de votre niveau de forme physique (danse, cycle, pratique d'un sport, randonnée, gymnastique suédoise, etc.)

Viser l'endurance avec le temps et privilégier la régularité à l'intensité

Gardez l'intérêt en modifiant votre programme d'exercices

Trouvez un partenaire de confiance pour rester constant, mesurer la progression et célébrer les jalons

Réservez du temps pour faire de l'exercice. Considérez-le comme un rendez-vous incontournable.

Restez sur le suivi et maximisez l'efficacité de vos séances d'entraînement avec le modèle de journal d'exercice ClickUp Modèle de journal d'exercice ClickUp

3. Focus sur la nutrition

Une alimentation équilibrée et nutritive devrait former le formulaire de tous vos repas - d'un petit-déjeuner sain à ce que vous mangez pour le dîner et tout ce qui se trouve entre les deux. Manger les bons aliments fournit à l'organisme les nutriments essentiels, améliore l'énergie et la vitalité, aide à gérer le poids et prévient les maladies. Votre alimentation a également un impact sur votre santé mentale et vos fonctions cognitives.

Voici comment faire de votre alimentation une priorité :

Utilisez la planification des repas pour suivre un régime alimentaire sain et éviter d'être la proie d'un grignotage impulsif et malsain

Limitez les aliments transformés et minimisez la consommation d'éléments riches en sel et en sucre. Privilégiez plutôt les aliments complets et riches en nutriments

Évitez de sauter des repas et mangez régulièrement tout au long de la journée afin d'éviter les baisses d'énergie et les excès alimentaires

Consommez un arc-en-ciel de fruits et de légumes pour obtenir votre dose de vitamines et de minéraux qui combattent les maladies cardiaques et d'autres conditions chroniques

Mangez en pleine conscience afin d'apprécier chaque bouchée et de traiter votre corps comme le temple qu'il est.

4. Se fixer des objectifs clairs

La fixation d'objectifs quotidiens est un excellent moyen de diviser des objectifs à long terme plus importants en paramètres plus petits et réalisables. La création d'une liste de tâches quotidiennes claires et réalisables vous permet d'établir une feuille de route pour la réussite et de concentrer votre temps et votre énergie sur les tâches à fort impact.

Elle permet également de suivre la progression, de maintenir la motivation et de gérer le temps. En outre, elle confère de la souplesse à vos actions, car vous pouvez recalibrer vos objectifs en fonction de l'évolution des priorités et des circonstances.

Améliorez vos paramètres d'objectifs quotidiens :

Définissant vos objectifs selon les paramètres SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps)

En créant une liste de choses à faire qui décrit vos objectifs quotidiens. Utiliser des outils tels que les barres de progression et les outils d'aide à la décision les checklists pour visualiser la réussite

Limiter le nombre d'objectifs pour éviter de se sentir épuisé ou dépassé. Célébrer les victoires et se récompenser de la réalisation des objectifs pour rester motivé

Commencez votre journée en vous fixant des objectifs et terminez-la en mesurant ce que vous avez fait.

5. Maintenir un calendrier

Affichez le Calendrier ClickUp pour voir votre emploi du temps par semaine et par mois

Il ne sert à rien de définir des objectifs si vous ne les suivez pas à l'aide d'un forfait solide et d'un calendrier réalisable. En suivant un calendrier de travail donne une structure et une organisation à votre vie. Une gestion efficace de l'emploi du temps optimise votre temps, améliore la productivité et réduit le stress.

Vous pouvez maintenir et respecter votre emploi du temps en :

Forfaitiser votre journée dès les premières heures afin de donner le ton à une journée concentrée et organisée

Utiliser des outils comme ClickUp pour enregistrer les tâches, les rendez-vous et les échéanciers. L'emploi du temps Affichage du Calendrier ClickUp vous permet d'avoir un aperçu de l'ensemble de votre calendrier calendrier, le calendrier et la date limite

Préparez votre emploi du temps en prévoyant des pauses raisonnablement espacées et des temps de repos pour vous ressourcer. Soyez réaliste dans vos estimations de durée. Une pause déjeuner de 10 minutes fera plus de mal en vous laissant plus épuisé que régénéré

Tout en suivant un programme, n'hésitez pas à dire non à ce qui ne vous convient pas.

6. Hiérarchiser les tâches

La hiérarchisation des tâches vous aide à respecter votre planning, à prendre des décisions plus judicieuses et à obtenir des résultats. La plupart des personnes qui réussissent suivent la règle des 80/20 (principe de Pareto) lorsqu'elles classent leurs tâches par ordre de priorité. Selon ce concept, 80 % de vos résultats proviennent de 20 % de vos activités. En vous concentrant sur les tâches essentielles, vous en ferez plus.

En suivant ce principe, établissez des priorités dans votre travail :

Planifiant les tâches cruciales, complexes et exigeantes le matin, lorsque votre niveau d'énergie est élevé

En utilisant une matrice d'Eisenhower pour diviser et classer les tâches en fonction de leur impact et de leur priorité

Décomposer les tâches plus importantes en unités fonctionnelles afin de les rendre moins faciles à hiérarchiser

Regrouper les tâches similaires, étroitement liées ou interdépendantes et s'y atteler en une seule fois

Utilisez donc la hiérarchisation des tâches pour orienter votre temps et votre énergie vers des activités significatives et ayant un impact.

7. Utiliser le blocage du temps

utilisez la vue Charge de travail pour pratiquer et appliquer le bloc de temps sur ClickUp_

Le blocage du temps consiste à consacrer certaines périodes ou certains blocs de temps à des activités spécifiques. Par exemple, vous pouvez réserver la première heure de votre travail quotidien à la consultation et à la réponse aux e-mails. Résultat : vous resterez concentré sur la tâche à accomplir au lieu d'essayer de tout faire en même temps.

Pour pratiquer le bloc de temps, vous pouvez :

Faire le point sur votre charge de travail, les tâches et activités associées, vos priorités et vos objectifs quotidiens. Ensuite, élaborez un emploi du temps réalisable dans la pratique, avec des échéanciers précis

Utiliser une planificateur numérique pour garder une longueur d'avance. La gestion du temps de ClickUp est le moyen le plus simple d'établir des plannings et de bloquer du temps pour les tâches

Pour les tâches complexes, privilégiez le travail en profondeur ou les sessions de réflexion pour une concentration maximale et une résolution créative des problèmes

Maintien de la flexibilité pour adapter votre emploi du temps en fonction de l'évolution des priorités ou d'évènements inattendus

Tout en pratiquant le bloc de temps, maintenez des limites personnelles saines pour éviter la procrastination.

8. Limiter les changements de contexte

Combien de fois avez-vous commencé une tâche pour vous laisser distraire par une vidéo ou un doomscrolling sur les médias sociaux ? Assez souvent !

Bien que l'attention soit une ressource précieuse, elle est aussi limitée et (un peu) consommable. Le pire, c'est que certaines distractions peuvent se faufiler sous l'apparence du travail ! Par exemple, vous pouvez être amené à mettre de côté la création de votre rapport parce qu'un responsable a besoin de discuter de quelque chose. Ou vous vous arrêtez en plein milieu de votre code pour répondre à un e-mail du travail. Changement de contexte entrave le travail, augmente la charge cognitive, ajoute des erreurs et réduit l'efficacité. Voici comment le neutraliser :

Concentrez-vous sur une seule tâche, un seul projet ou un seul contexte à la fois. Hiérarchisez les tâches pour identifier celles qui requièrent votre attention instantanée

Fermez tous les onglets, applications et programmes inutiles sur votre ordinateur ou votre smartphone

Suivez la technique Pomodoro pour effectuer les tâches par petits sprints

Communiquez les périodes de travail ciblées à vos amis, votre famille ou vos collègues afin de minimiser les interruptions

Limiter le changement de contexte vous permet de bénéficier d'une concentration sans faille et de vous en tenir à vos priorités.

9. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau

L'apprentissage continu est la voie de l'amélioration constante. Un esprit curieux élargit les perspectives et encourage le développement personnel et professionnel. Apprendre quelque chose de nouveau stimule également le cerveau en favorisant la formation de nouveaux réseaux neuronaux et en améliorant les fonctions cognitives.

Pour faire de l'apprentissage et du perfectionnement une habitude quotidienne, vous pouvez :

Expérimenter des passe-temps et des activités qui captent votre intérêt

Rejoindre des communautés et des forums en ligne liés à vos intérêts

Utiliser les temps morts, comme le trajet domicile-travail, pour rattraper les cours, les livres audio, les podcasts, etc.

Enseigner aux autres ce que vous avez appris ou documenter l'expérience d'apprentissage

En bref, restez curieux.

10. Pratiquer la pleine conscience

La pleine conscience exige que nous restions présents dans l'instant présent. À faire, nous devenons de plus en plus conscients de notre environnement, de nos pensées et de nos émotions tout en écartant le jugement ou la critique. À faire des merveilles pour votre santé mentale. Le fait de donner délibérément la priorité aux soins personnels réduit le stress, améliore la régulation émotionnelle et accroît la résilience.

Suivez les conseils ci-dessous pour faire de la pleine conscience une habitude quotidienne :

Intégrez la pleine conscience à votre routine matinale. Faites-le par le biais de la méditation en pleine conscience, du balayage corporel ou de la gratitude

Prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration - inspirez et expirez en pleine conscience plusieurs fois dans la journée

Intégrez la pleine conscience à tout, que ce soit lors de vos promenades matinales ou en faisant la vaisselle le soir

Fixez des paramètres de rappel pour pratiquer la pleine conscience tout au long de la journée

Rejoignez des groupes ou des communautés de pleine conscience pour rester cohérent et partager vos expériences.

11. Incorporez des siestes de force

Les siestes de chat, ou siestes de force, sont un excellent moyen de revitaliser votre esprit et votre corps. Terminées, elles permettent de se sentir bien reposé, de lutter contre la fatigue, d'augmenter le niveau d'énergie, d'améliorer l'humeur et d'aiguiser les fonctions cognitives.

Cependant, la sieste est une science qu'il convient de pratiquer avec prudence. Les conseils suivants vous aideront à maîtriser les siestes prolongées :

Dormez pendant une courte durée, idéalement par paquets de 10 à 20 minutes, et évitez d'utiliser le bouton "snooze"

Planifiez une sieste rapide dans l'après-midi, généralement entre 13 h et 15 h, afin de respecter votre rythme circadien

Dormez dans un environnement confortable et calme. Tamisez les lumières, utilisez un oreiller, diffusez des bruits d'ambiance ou des bruits blancs, etc

Faites suivre votre sieste d'activités relaxantes, telles que la respiration profonde ou de légers étirements

Certains experts de la sieste pour chats recommandent également de prendre une tasse de café avant la sieste, qui fera effet dès le réveil !

12. Consacrez du temps à la mise en réseau

Tout en pratiquant le blocage du temps, réservez du temps pour les réseaux sociaux. Utilisez ce temps pour exploiter votre réseau professionnel, découvrir des opportunités, échanger des idées, obtenir des conseils de carrière et gagner en visibilité au sein de votre secteur d'activité.

Sur le Front personnel, utilisez ce temps pour vous connecter avec vos amis et les membres de votre famille et renforcer vos relations interpersonnelles. Faites du réseautage une habitude en :

Adhérer à des organisations professionnelles et contribuer à la communauté. Essayez d'assister à un évènement de réseautage virtuel/personnel occasionnel

Initiant des sessions en tête-à-tête autour d'un café ou par vidéoconférence

Restez en connexion avec les personnes qui vous entourent en leur envoyant un simple message ou en célébrant leurs réalisations

Pratiquer l'écoute active, manifester un intérêt sincère et poser des questions réfléchies

En faisant ce qui précède, vous créez un solide système d'assistance pour vous-même et pour ceux qui vous entourent.

13. Communiquer efficacement

Une communication efficace est une compétence. Plus vous la pratiquez, plus elle se manifestera comme une habitude.

Une communication effacée, intentionnelle et axée sur les valeurs aide les équipes et les individus à se développer de diverses manières. Elle favorise la compréhension, améliore la collaboration, encourage la confiance, résout les conflits et facilite l'échange d'idées.

Faire de la communication efficace une habitude quotidienne est possible lorsque vous :

Sélectionnez un moyen de communication adapté en fonction de la dépendance - e-mail, téléphone, messagerie instantanée, face à face, etc.

Poser des questions pour impliquer l'interlocuteur et comprendre son point de vue

Faire attention aux signaux non verbaux tels que le ton, les expressions faciales, le langage corporel, etc.

Prenez régulièrement des nouvelles de vos amis, de votre famille et des membres de votre équipe et exprimez votre gratitude et votre reconnaissance

Enfin, associez une communication efficace à une écoute active. Grâce à cette combinaison, vous prendrez moins d'appels, échangerez moins d'e-mails et ferez plus de choses terminées !

14. Établir des limites saines

Vous faites souvent l'effet d'un repoussoir ou vous avez du mal à maintenir un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée ? Dans ce cas, il est temps d'établir des limites saines comme habitude quotidienne.

Établir des limites saines implique de définir des limites à ce que vous ferez et ne ferez pas, d'exprimer vos besoins et de donner la priorité à l'attention portée à soi. Résultat : vous vous sentirez moins stressé, vous aurez des relations plus cordiales, vous vous respecterez davantage et vous vous sentirez mieux dans votre peau vous concentrer sur ce qui compte vraiment .

Voici quelques conseils pour fixer des paramètres sains :

S'entraîner à dire non lorsque c'est nécessaire pour éviter de se sentir épuisé, plein de ressentiment et trop stressé

Communiquez vos limites de manière claire et affirmée

Déléguez des tâches et des responsabilités dans la mesure du possible afin d'alléger votre charge de travail

Réservez du temps pour des paramètres de soins personnels tels que l'exercice, la méditation en pleine conscience ou tout ce qui vous détend

Lorsque nous parlons de paramètres, il s'agit également de fixer des paramètres pour la technologie ! Trouvez des moyens de limiter votre temps d'écran, de désactiver les notifications et profitez d'une désintoxication numérique occasionnelle pour faire une pause avec la technologie.

15. Réflexion quotidienne

mesurez et examinez la progression grâce à des réflexions quotidiennes

La réflexion quotidienne permet de prendre conscience de soi, d'améliorer la prise de décision, d'évaluer la progression et de recalibrer l'alignement des objectifs.

En règle générale, les individus planifient leur réflexion quotidienne à la fin de la journée pour examiner comment elle s'est déroulée et ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Toutefois, vous pouvez répartir des sessions rapides de quelques minutes tout au long de la journée pour prendre une pause et faire le point sur votre situation. Cette réflexion est facilitée par :

L'utilisation d'un traqueur d'habitudes qui enregistre automatiquement les activités numériques telles que le temps passé à travailler, à surfer, etc.

Identifier les paramètres clés de la journée et les utiliser pour définir des intentions pour les jours suivants

Examiner les défis, les échecs, les opportunités et les domaines d'amélioration qui auraient pu changer le résultat

Célébrer les progressions et les développements qui vous ont aidé à atteindre vos objectifs objectifs du projet Indépendamment du moment ou de la fréquence de votre auto-réflexion, essayez d'en faire un rituel en la pratiquant de manière cohérente selon un calendrier fixe.

16. Journal de gratitude

Le journal de gratitude vous aide à vous détendre et à apprécier les meilleures choses de la vie. Il est particulièrement efficace pour fixer votre esprit et toutes les pensées sur les aspects positifs, de sorte que vous vous sentez plus heureux et plus épanoui.

Vous pouvez prendre l'habitude de tenir un journal de gratitude en procédant comme suit :

Consacrant un moment constant de chaque journée (tôt le matin, pendant une pause, à la fin de la journée) à la réflexion et à la tenue d'un journal

Utiliser des invitations, des instructions pour guider vos entrées dans le journal de la gratitude

Reconnaître même les micro-moments qui vous ont apporté de la joie et célébrer les petites victoires

Adopter des supports mixtes et des approches diverses pour tenir un journal de gratitude - de la rédaction de paragraphes détaillés à des listes à puces, en passant par des dessins ou même des photographies

Le journal de la gratitude permet de réaliser que la journée a peut-être été mauvaise, mais que la carrière ou la vie ne l'est pas !

17. Hygiène du sommeil

L'hygiène du sommeil se rapporte à une série d'habitudes et de pratiques auxquelles on s'abonne pour développer une routine de sommeil saine.

Une bonne nuit de sommeil permet d'être alerte et bien reposé pour affronter les tâches de la journée. Il améliore les performances, la santé générale, le bien-être émotionnel et les fonctions cognitives.

Voici quelques moyens de cultiver une meilleure hygiène du sommeil :

Calibrez votre horloge biologique interne et le rythme circadien en suivant un horaire de sommeil abonné

Limitez la navigation sur les appareils numériques une heure avant le coucher. Adoptez plutôt une routine relaxante comme la lecture légère, un bain d'eau chaude ou des étirements

Créez un environnement relaxant en investissant dans une bonne literie, des humidificateurs, des variateurs d'intensité, des rideaux occultants, des régulateurs de température, etc.

Faites attention à ce que vous mangez ou buvez avant de vous coucher. Évitez la caféine, la nicotine, les liquides excessifs ou les repas lourds à l'heure du coucher

Vous ne pouvez profiter de la journée que si votre nuit en a valu la peine.

18. Autocontrôles périodiques

Nous sommes tellement occupés à prendre des nouvelles de nos amis, de notre famille, de nos pairs, de nos collègues, etc. que nous oublions de prendre des nouvelles de nous-mêmes. En sautant cette étape, nous ne sommes plus en phase avec nos sentiments. Cette discordance peut nous amener à ignorer les signes discrets de stress et de détresse, ce qui entraîne une avalanche d'émotions, parfois jusqu'à la rupture !

Alors, faites-vous une faveur et prenez des nouvelles de vous-même en adoptant des habitudes simples comme :

Utiliser des techniques telles que la pleine conscience, le journal de la gratitude, les réflexions quotidiennes, etc. Enchaîner avec des activités de soin de soi comme manger des aliments nutritifs, faire de l'exercice à l'air frais, bien dormir, etc

Effectuer des analyses corporelles en surveillant intérieurement les signes de stress ou d'anxiété tels que la respiration rapide, la tension musculaire, l'accélération du rythme cardiaque, etc. et y remédier par la respiration profonde, la pleine conscience, etc

Évaluer son niveau d'énergie et réagir en conséquence, par exemple en faisant des pauses, en prenant un repas rapide, en faisant du catnapping ou en s'hydratant

Reconnaître ses actions, ses émotions et ses doutes sans les juger et pratiquer l'acceptation

Faire preuve de gentillesse et de compassion envers soi-même peut faire des miracles !

19. Exprimer sa créativité

L'expression créative permet de garder les choses fraîches dans votre vie personnelle et professionnelle. C'est un moyen de s'exprimer et de développer une image de soi saine, ainsi qu'une compétence complémentaire à l'apprentissage de nouvelles choses. Parallèlement, elle favorise la résolution créative des problèmes, élargit les perspectives et remet en question les zones de confort.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire pour vous exprimer de manière plus créative :

Explorez différents débouchés créatifs et trouvez ce qui résonne en vous ; commencez par de petits projets

Intégrez la créativité dans vos tâches quotidiennes. Par exemple, ajoutez des œuvres d'art à votre environnement de travail, essayez de nouvelles recettes ou écoutez de la musique dans une nouvelle langue

Participez à des cours et à des ateliers créatifs. Entrez en connexion avec la communauté créative et demandez des commentaires sur votre progression

Fixez-vous des paramètres créatifs pour élargir votre champ d'action et expérimenter de nouvelles choses

Enfin, n'oubliez pas de considérer votre projet créatif comme l'aboutissement de votre passion, et non comme une extension de vous-même.

20. Réviser régulièrement

Aucune habitude, aussi efficace ou puissante soit-elle, ne doit être paramétrée indéfiniment. Vos habitudes quotidiennes doivent être flexibles pour s'adapter aux conditions changeantes. Même si vous ne réformez pas ouvertement une habitude ou ne la remplacez pas par une autre, il est toujours possible de l'affiner et de l'améliorer. À ce titre, la révision de vos habitudes devrait également faire partie de vos habitudes !

Révisez vos habitudes en :

Utilisez un suivi numérique ou physique de vos habitudes ou la fonctionnalité de suivi du temps d outils comme ClickUp pour maintenir un registre de vos habitudes. Examinez la valeur qu'elle apporte à votre vie et le temps que vous y consacrez

Tenez compte des changements saisonniers. Par exemple, vous devrez adapter votre programme d'exercices en passant de la course à pied à des exercices au poids du corps lorsqu'il commence à neiger à l'extérieur

Éliminer les habitudes inefficaces qui n'offrent plus de valeur ou ne font pas le poids face à vos objectifs. Vous pouvez également chercher à remplacer ces habitudes par d'autres plus appropriées

Réfléchir à la manière dont l'habitude vous a aidé à atteindre votre objectif ou à progresser vers celui-ci et célébrer les réussites en cours de route

Essayez de documenter vos résultats, vos apprentissages et vos observations lors de l'examen de vos habitudes, afin de pouvoir y revenir à tout moment pour valider vos décisions et lors d'examens ultérieurs.

Faites de la réussite une habitude grâce à des habitudes fructueuses

James Effacées a appelé les habitudes quotidiennes "l'intérêt composé de l'amélioration de soi", et nous ne pourrions pas être plus d'accord.

Cultiver des habitudes de réussite donne naissance à des personnes qui réussissent, et le cycle se poursuit.

Bien entendu, les habitudes spécifiques peuvent changer en fonction de la personnalité de l'individu et de son évolution personnelle ou professionnelle. Un bourreau de travail peut essayer de prendre l'habitude de faire les choses lentement. Une personne désorganisée peut chercher à s'organiser. Les objectifs changent.

Cependant, il existe des thèmes communs que vous avez peut-être remarqués dans cette quête de développement d'habitudes saines et bénéfiques.

Tout d'abord, il faut rester cohérent. Vous devez pratiquer cette habitude avec persévérance jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature pour vous. Deuxièmement, vous devez gérer votre temps de manière plus intelligente.

Qu'il s'agisse de suivre une routine matinale, de préparer ses repas, de travailler en réseau, de prendre soin de soi ou d'établir des limites saines, tout s'écroulera si vous n'arrivez pas à gérer votre temps.

Heureusement, grâce aux merveilles de la technologie, vous pouvez planifier et gérer votre temps outils de gestion du temps comme ClickUp à portée de main. Utilisez-les à bon escient pour créer et entretenir des habitudes saines et respecter votre routine. ClickUp est votre destination unique pour augmenter votre productivité et vous développer.

Essayez-le dès maintenant et vous verrez la différence !