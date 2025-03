Modèles gratuits de suivi des habitudes pour Google Sheets

Imaginez la situation : vous passez votre journée en suivant une routine sans même vous en rendre compte. Vous préparez votre café du matin, vous naviguez sur votre téléphone et vous faites le même trajet tous les jours, souvent en pilotage automatique.

À faire, cependant, que jusqu'à 43% de nos actions quotidiennes sont comme cela - exécutées par habitude ?

Et si vous pouviez diriger intentionnellement ces actions ? habitudes quotidiennes comment faire pour atteindre vos objectifs - améliorer votre santé, augmenter votre productivité ou vous épanouir sur le plan personnel ? Le suivi des habitudes est la clé de ce changement.

L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'y parvenir consiste à utiliser des outils de suivi des habitudes créés à l'aide de Google Sheets. Ces modèles flexibles de Google Sheets peuvent vous aider à suivre votre progression, à vous tenir compte de vos progrès et à transformer vos habitudes quotidiennes en actions délibérées qui entraînent de réels changements.

Explorons les meilleurs modèles de suivi des habitudes de Google Sheets pour vous aider à prendre le contrôle de vos habitudes et à améliorer votre productivité !

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi des habitudes ?

Les modèles de suivi des habitudes sont des formes préconçues pour le suivi des habitudes ou des routines quotidiennes. Ils aident les utilisateurs à suivre la progression de leurs objectifs, tels que faire de l'exercice, lire ou manger sainement.

En règle générale, ces modèles comportent des grilles, des listes ou des diagrammes dans lesquels les utilisateurs peuvent cocher les tâches achevées et suivre leurs habitudes sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Couramment utilisés dans les planificateurs, les bullet journaux ou les applications, les modèles de suivi des habitudes offrent un outil prestataire pour suivre visuellement la cohérence au fil du temps. Ils sont personnalisables pour s'adapter aux objectifs et préférences personnels et sont disponibles sous forme de feuilles imprimables ou de formats numériques.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des habitudes ?

Un bon modèle de suivi des habitudes doit être.. :

Personnalisable: Il doit vous permettre de suivre une variété d'habitudes, que ce soit de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

Il doit vous permettre de suivre une variété d'habitudes, que ce soit de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle **Flexible : il doit pouvoir s'adapter à différents styles de vie et préférences

**Simple : il doit être facile à comprendre et à utiliser, avec des instructions claires et une mise en forme simple

Visuellement attrayant: Un modèle visuellement attrayant peut être plus motivant à utiliser

Un modèle visuellement attrayant peut être plus motivant à utiliser Motivant: Il doit donner un sentiment d'accomplissement et de progression

5 Modèles de suivi des habitudes

Voici cinq modèles de suivi des habitudes Google Sheets efficaces qui répondent à différents besoins pour vous aider à rester organisé :

1. Modèle de suivi des habitudes Google Sheets par Hello Metrics

via Bonjour les indicateurs Ce modèle de suivi des habitudes Google Sheets par Hello Metrics est parfait pour suivre les habitudes de manière propre et organisée.

Certaines des fonctionnalités clés de ce modèle Google Sheets incluent :

Interface propre et organisée: Profitez d'une interface gratuite conçue pour simplifier le suivi des habitudes

Profitez d'une interface gratuite conçue pour simplifier le suivi des habitudes Flexibilité personnalisable: Adaptez le modèle à votre style de vie, que vous suiviez vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles

Adaptez le modèle à votre style de vie, que vous suiviez vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles Suivi visuel de la progression : Les diagrammes générés automatiquement offrent un aperçu clair de votre cohérence et des points à améliorer

Les diagrammes générés automatiquement offrent un aperçu clair de votre cohérence et des points à améliorer Mises à jour faciles : Mise à jour rapide et code couleur des colonnes pour visualiser votre progression d'un seul coup d'œil

Mise à jour rapide et code couleur des colonnes pour visualiser votre progression d'un seul coup d'œil Solution évolutive: Que vous suiviez une poignée d'habitudes ou une routine complète, ce modèle polyvalent s'adapte à vos besoins

Idéal pour: Toute personne à la recherche d'une approche directe du suivi des habitudes

2. Modèle de suivi des habitudes par You Exec

via Vous Exécutez Si vous êtes un professionnel avec un emploi du temps chargé, le modèle de suivi des habitudes de You Exec est conçu pour vous. Il vous permet de suivre plusieurs habitudes à la fois, organiser le travail par priorité et fixer des paramètres.

Vous pouvez également utiliser un code couleur pour les tâches récurrentes afin d'y voir plus clair. Visualisez vos victoires en temps réel grâce à un graphique et à une barre de progression. Tout ce dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie se trouve donc sous vos yeux, ce qui vous permet de conserver vos objectifs personnels et professionnels objectifs de productivité en équilibre.

Idéal pour: Toute personne qui souhaite adopter une approche plus structurée et axée sur les données pour le suivi des habitudes et maintenir des habitudes saines

3. Modèle de suivi des habitudes sur Google Sheets par Heysho

via Heysho Vous cherchez quelque chose de simple et de facile à utiliser ? Ce modèle minimaliste de suivi des habitudes Google Sheets par Heysho pourrait bien vous convenir. Avec des cases à cocher pour marquer la progression quotidienne, ce modèle de suivi des habitudes vous permet de voir rapidement si vous vous en tenez à vos habitudes.

Il suit vos habitudes sur un mois et fournit un pourcentage d'achèvement pour montrer votre cohérence globale. Vous pouvez facilement le personnaliser pour un suivi hebdomadaire, ce qui en fait une option flexible si vous souhaitez quelque chose de basique mais efficace.

Idéal pour: Ceux qui veulent un moyen rapide et facile de suivre leurs habitudes sans être submergés par des fonctionnalités complexes

4. Modèle de suivi des habitudes par Realistic Planner

via Planificateur réaliste Si vous souhaitez plus de structure et de motivation dans votre suivi des habitudes, ce modèle de suivi des habitudes de Realistic Planner propose une approche détaillée.

Vous pouvez suivre jusqu'à 10 habitudes à la fois, avec des sections pour fixer des objectifs, réfléchir à votre progression et même lire des citations motivantes. Il ne s'agit pas seulement de cocher des tâches sur votre checklist de la routine matinale -Il s'agit de rester attentif à sa croissance.

Ce modèle est idéal si vous recherchez un outil de suivi des habitudes plus réfléchi et axé sur les objectifs, qui vous permettra de rester motivé au fil du temps.

Idéal pour: Les personnes qui souhaitent suivre plusieurs habitudes, fixer des objectifs détaillés, réfléchir à leur progression et procéder à des paramètres

5. Modèle de suivi hebdomadaire des habitudes avec notes par Clockify

via Horlogerie Si vous préférez une approche minimaliste du suivi des habitudes avec une touche de réflexion personnelle, le modèle de suivi hebdomadaire des habitudes de Clockify est l'outil idéal pour vous.

Ce modèle gratuit vous permet également de :

Suivre jusqu'à sept habitudes par semaine en toute simplicité

Utiliser la section dédiée aux notes pour noter des observations et des ajustements

De trouver un équilibre entre la simplicité et la possibilité d'une réflexion plus approfondie

Surveillez vos bonnes et vos mauvaises habitudesmauvaises habitudes sans complexité inutile

Idéal pour: Toute personne souhaitant un moyen simple mais efficace de suivre ses habitudes hebdomadaires et de réfléchir à sa progression

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des habitudes

Google Sheets est un outil populaire pour le suivi des habitudes en raison de sa flexibilité et de son accessibilité. Il permet aux utilisateurs de créer des tableaux de suivi personnalisés avec des grilles, des formules et des diagrammes, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui préfèrent une approche bricolée du suivi des habitudes.

Toutefois, bien qu'il soit pratique et gratuit, son efficacité est limitée par rapport à celle des outils de suivi dédiés applications dédiées au suivi des objectifs ou des logiciels.

Ces inconvénients sont les suivants :

Entrée manuelle des données : Vous devez saisir vos cours manuellement, ce qui peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous suivez plusieurs habitudes

: Vous devez saisir vos cours manuellement, ce qui peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous suivez plusieurs habitudes Manque d'automatisation : Bien que vous puissiez configurer des formules, Sheets n'offre pas d'automatisation intégrée pour le suivi des habitudes, ce qui signifie que les rappels, les notifications ou les mises à jour en temps réel sont absents

: Bien que vous puissiez configurer des formules, Sheets n'offre pas d'automatisation intégrée pour le suivi des habitudes, ce qui signifie que les rappels, les notifications ou les mises à jour en temps réel sont absents Personnalisation visuelle limitée : Google Sheets fournit des diagrammes de base et des options de couleur, mais il manque la personnalisation visuelle avancée de dédiéapplications de suivi des habitudes ou de logiciels

: Google Sheets fournit des diagrammes de base et des options de couleur, mais il manque la personnalisation visuelle avancée de dédiéapplications de suivi des habitudes ou de logiciels La convivialité mobile : Bien qu'accessible sur les appareils mobiles, la navigation dans Google Sheets sur des écrans plus petits peut être encombrante, ce qui rend les mises à jour rapides des habitudes moins efficaces

: Bien qu'accessible sur les appareils mobiles, la navigation dans Google Sheets sur des écrans plus petits peut être encombrante, ce qui rend les mises à jour rapides des habitudes moins efficaces Manque d'informations analytiques : Google Sheets ne fournit pas d'informations analytiques ni de recommandations liées aux habitudes, que les applications incluent souvent pour optimiser vos objectifs

: Google Sheets ne fournit pas d'informations analytiques ni de recommandations liées aux habitudes, que les applications incluent souvent pour optimiser vos objectifs Limites de la collaboration : Le partage et la collaboration sur le suivi des habitudes sont possibles, mais Teams n'offre pas de fonctionnalités telles que le suivi des habitudes en équipe ou le suivi des objectifs partagés de manière fluide et intégrée

: Le partage et la collaboration sur le suivi des habitudes sont possibles, mais Teams n'offre pas de fonctionnalités telles que le suivi des habitudes en équipe ou le suivi des objectifs partagés de manière fluide et intégrée Absence de fonctionnalités intégrées de suivi des objectifs : Il n'y a pas d'assistance directe pour les séries d'habitudes,modèles de hiérarchisationles jalons de progression ou les boucles d'habitudes, ce qui peut rendre le suivi des objectifs à long terme moins engageant

Modèles alternatifs de suivi des habitudes

Si vous êtes à la recherche d'un alternatives à Google Sheets pour le suivi des habitudes, la définition d'objectifs et l'organisation des tâches, ClickUp un outil de gestion des tâches, offre un intervalle de modèles prêts à l'emploi qui répondent à divers besoins personnels et professionnels.

Chaque modèle est entièrement personnalisable, s'intègre au système de gestion des tâches de ClickUp et comprend des fonctionnalités avancées.

Celles-ci comprennent les paramètres de priorité, le suivi de la progression, le suivi du temps, les rappels automatisés et les outils de progression visuelle qui rendent le suivi des habitudes et la définition des objectifs plus efficaces et efficients que les feuilles Google traditionnelles.

Voici un aperçu détaillé de certains de ces modèles :

1. Le modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Le modèle Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp peut vous aider à maintenir une cohérence quotidienne entre vos différentes habitudes personnelles.

Il ne s'agit pas d'un simple modèle, mais de votre coach personnalisé en matière d'habitudes. Adaptez-le à vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de maîtriser l'exercice quotidien, de boire plus d'eau, de donner la priorité au sommeil, de vous plonger dans les livres ou de trouver la paix intérieure grâce à la méditation.

Ce modèle vous permet de :

Progression visuelle: Suivre votre parcours à l'aide de cases à cocher intuitives ou de barres de progression

Suivre votre parcours à l'aide de cases à cocher intuitives ou de barres de progression **Un retour d'information en temps réel : vous obtenez une gratification immédiate lorsque vous cochez vos accomplissements quotidiens

**Des aperçus hebdomadaires et mensuels : repérez les tendances, identifiez les modèles et célébrez vos victoires

Rappels en douceur: Restez sur la bonne voie grâce à des notifications opportunes

Idéal pour: Toute personne souhaitant un outil flexible et personnalisable pour l'aider à construire et à maintenir des habitudes positives

2. Le modèle ClickUp du travail à faire

Gérer une liste croissante de tâches de travail peut sembler insurmontable. Le modèle Modèle de travail à faire de ClickUp simplifie la gestion des tâches en fournissant des outils intégrés de priorisation, de catégorisation des tâches et de suivi de la progression.

Ce modèle permet de :

Décomposition granulaire des tâches: Décomposer les projets complexes en sous-tâches gérables

Décomposer les projets complexes en sous-tâches gérables Une focalisation sur les échéances: Fixer des échéances claires et recevoir des notifications en temps voulu pour rester sur la bonne voie

Fixer des échéances claires et recevoir des notifications en temps voulu pour rester sur la bonne voie Une organisation basée sur les priorités: Établissez des priorités entre les tâches grâce à un système de code couleur

Établissez des priorités entre les tâches grâce à un système de code couleur Collaboration sans faille: Assignez des tâches aux membres de l'équipe et travaillez ensemble efficacement

Assignez des tâches aux membres de l'équipe et travaillez ensemble efficacement Suivi du temps: Optimisez votre gestion du temps et votre charge de travail, en éliminant la nécessité d'utiliser plusieurs logiciels de gestion du tempsapplications de planification numérique ou de systèmes manuels

Idéal pour: Les personnes qui travaillent à distance et qui ont besoin d'un outil pour rester organisées ou les professionnels indépendants qui doivent gérer plusieurs clients et projets

3. Le modèle ClickUp des choses à faire au quotidien

Le ClickUp Modèle quotidien des choses à faire offre un moyen simple mais efficace d'organiser vos responsabilités quotidiennes.

Pour ceux qui ont besoin d'une organisation rapide et exploitable chaque jour, ce modèle offre la clarté et la structure nécessaires pour optimiser le temps et faire les choses terminées efficacement.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez classer les tâches dans des groupes tels que Personnel, Travail ou Objectifs. Ensuite, classez les tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence. Des statuts personnalisés (Ouvert, Achevé) peuvent aider à hiérarchiser les tâches, tandis que des tâches visuelles telles que des graphiques et des diagrammes vous permettent d'afficher facilement la progression.

Idéal pour: Les personnes qui aiment célébrer les petites victoires quotidiennes dans la réalisation de leurs objectifs

4. Le modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Pour ceux qui préfèrent les échéanciers visuels, le Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp intègre vos tâches directement dans une vue Liste.

Avec son interface visuelle effacée et ses fonctionnalités puissantes, ce modèle vous permet de :

Visualiser votre charge de travail: Obtenir une vue d'ensemble de votre emploi du temps

Obtenir une vue d'ensemble de votre emploi du temps d'optimiser votre temps: de hiérarchiser les tâches et d'allouer le temps de manière efficace

de hiérarchiser les tâches et d'allouer le temps de manière efficace Accroître la productivité:Rester organisé et respecter les échéances

Parmi ses fonctionnalités clés, citons :

Flexibilité du glisser-déposer: Reprogrammer facilement les tâches en les faisant simplement glisser vers une nouvelle date

Reprogrammer facilement les tâches en les faisant simplement glisser vers une nouvelle date Automatisation des tâches récurrentes: Gagnez du temps et des efforts en automatisant les tâches récurrentes

Gagnez du temps et des efforts en automatisant les tâches récurrentes **Intégration de calendriers croisés : $$$a synchroniser les calendriers personnels et de travail pour un affichage unifié

Suivi des dépendances des tâches: Gérer efficacement des projets complexes grâce à la mise à jour automatique des tâches

Idéal pour: Toute personne souhaitant un moyen visuel et interactif de gérer ses tâches et ses échéances

5. Le modèle de plan de développement personnel ClickUp

Si vous souhaitez vous concentrer sur votre développement personnel, le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous aidera à atteindre vos objectifs Modèle de plan de développement personnel ClickUp peut vous aider à cartographier votre parcours vers l'amélioration de soi. Il fournit un cadre pour la définition d'objectifs personnels à long terme en les décomposant en tâches et en jalons réalisables.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour vous concentrer sur l'acquisition de compétences, les forfaits d'autosoins les objectifs peuvent porter sur des sujets tels que la santé, le développement de carrière, l'amélioration de l'état de santé ou les loisirs. Chaque objet peut être lié à un résultat mesurable, ce qui vous permet de suivre une réelle progression.

Le modèle vous permet également de passer en revue les jalons achevés et d'y réfléchir, ce qui vous motive à poursuivre votre progression.

Construit sur Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez suivre vos objectifs à court et à long terme. Vous pouvez attribuer à chaque tâche un niveau de priorité et suivre le pourcentage de progression vers chaque jalon. En outre, les barres de progression visuelles du modèle vous permettent de voir à quel point chaque objectif est achevé, ce qui donne un sentiment d'accomplissement qui aide à maintenir la motivation au fil du temps.

Idéal pour: Les personnes qui souhaitent non seulement fixer des objectifs de développement personnel, mais aussi créer un forfait clair et structuré pour les atteindre

6. Le modèle ClickUp d'emploi du temps personnel quotidien pour les enfants

Organiser la journée d'un enfant peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'équilibrer les travaux scolaires, les tâches ménagères et le temps gratuit. Le Modèle d'emploi du temps personnel quotidien ClickUp pour les enfants fournit une structure facile à suivre qui présente le programme de la journée de manière à ce que les enfants puissent le comprendre et l'abonné.

Ce modèle personnalisable est conçu pour vous aider à structurer la journée de votre enfant. Il favorise un équilibre entre l'apprentissage, le jeu et la détente.

Il aide également votre enfant à se développer :

Les compétences en gestion du temps : Apprendre à hiérarchiser les tâches et à répartir le temps de manière efficace

Apprendre à hiérarchiser les tâches et à répartir le temps de manière efficace **l'autodiscipline : l'enfant prend l'habitude de suivre un abonné et d'achever ses tâches à temps

**une réduction du stress : une journée bien structurée peut réduire l'anxiété et favoriser la concentration

Idéal pour: Toute personne souhaitant aider les enfants à développer un sens de la structure et de la routine dans leur vie quotidienne

7. Le modèle de productivité personnelle ClickUp

Le Modèle de productivité personnelle ClickUp est conçu pour maximiser votre efficacité en mettant l'accent sur la hiérarchisation des tâches et le suivi de la progression. Il vous aide à décomposer les tâches en étapes gérables, à fixer des paramètres et à les classer en fonction de leur importance.

Contrairement à d'autres modèles, celui-ci comprend des indicateurs intégrés pour évaluer votre productivité.

Par exemple, vous pouvez suivre le temps passé sur chaque tâche et le comparer à votre estimation de durée, ce qui vous aide à améliorer vos compétences en matière de gestion du temps. Vous pouvez également regrouper des tâches similaires, ce qui vous permet de rester plus facilement organisé et d'éviter de vous fatiguer à changer de tâche.

Ce modèle s'intègre également à Le suivi du temps de ClickUp de ClickUp, ce qui vous permet de savoir en temps réel dans quelle mesure vous travaillez efficacement. Si vous essayez d'améliorer votre productivité globale, la combinaison de la gestion du temps, de la hiérarchisation des tâches et du suivi vous permet de toujours vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Le design épuré du modèle et les flux de travail personnalisables permettent de l'adapter à n'importe quel système de productivité, qu'il s'agisse de la méthode Getting Things Terminé (GTD) ou de la technique Pomodoro.

Idéal pour: Toute personne souhaitant un outil complet et personnalisable pour l'aider à améliorer sa productivité

8. Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Définir des objectifs est une chose, les atteindre en est une autre. Cette dernière nécessite un cadre solide. Le modèle Modèle d'objectifs SMART de ClickUp est construit autour de la méthodologie SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent, Limité dans le Temps), garantissant que chaque objectif est clair et réalisable.

Ce modèle vous invite à définir les détails spécifiques de chaque objectif, à fixer des paramètres mesurables et à fixer des échéances. Vous pouvez également diviser chaque objectif en tâches plus petites et plus faciles à gérer et suivre votre progression au fil du temps.

Ce modèle est utile pour les objectifs personnels et professionnels, car il fournit une approche structurée de la définition des objectifs qui augmente les chances de réussite. Le modèle vous permet également d'ajouter des notes complémentaires à chaque objectif, ce qui facilite l'évaluation du réalisme de l'objectif ou la détermination des ajustements nécessaires pour les objectifs futurs.

Une autre fonctionnalité clé est sa capacité à lier les objectifs à long terme aux tâches à court terme, créant ainsi un chemin clair entre les actions quotidiennes et la réalisation de jalon plus importants.

Ce modèle garantit que vos Objectifs sont bien définis, atteignables et motivants en alignant tous vos efforts sur le cadre SMART.

Idéal pour: Les personnes qui souhaitent s'améliorer dans différents domaines de leur vie

Le suivi des habitudes en toute simplicité : ClickUp au service de la réussite

Près de la moitié de nos actions sont motivées par des habitudes, et prendre le contrôle de ces routines peut conduire à des changements transformateurs dans nos vies.

Google Sheets, grâce à son accessibilité et à ses modèles personnalisables, offre un moyen simple et efficace de commencer à suivre ces habitudes et de les orienter vers vos objectifs.

Mais si vous recherchez quelque chose d'encore plus robuste et riche en fonctionnalités, ClickUp offre une plateforme tout-en-un qui fait passer le suivi des habitudes au niveau supérieur.

Avec des fonctionnalités avancées telles que les rappels, le suivi du temps automatisation et la collaboration en temps réel, ClickUp surpasse ce qu'offre Google Sheets. Il est conçu pour vous aider à gérer non seulement vos habitudes, mais aussi des projets, des objectifs et des flux de travail entiers.

Si vous êtes prêt à améliorer votre système de suivi des habitudes, envisagez de faire un don à ClickUp ClickUp à l'essai pour une expérience intégrée et transparente qui assiste votre développement personnel et professionnel.