15 exemples de mauvaises habitudes qui nuisent à votre productivité

Vous est-il déjà arrivé d'être pris dans la spirale de la procrastination, avec des tâches qui s'empilent comme un jeu de Tetris sans fin ? C'est comme jongler avec les responsabilités, mais chaque fois que vous pensez les avoir maîtrisées, une nouvelle distraction vous renvoie à la case départ.

Mais il n'y a pas que les distractions tentantes ou la liste interminable des choses à faire qui provoquent le chaos. Les mauvaises habitudes, comme le manque d'hygiène, la procrastination, le manque d'attention, etc gestion du temps et le temps passé devant l'écran peuvent se faufiler et aggraver la situation.

Ces habitudes ne se contentent pas de perturber votre flux de travail ; elles peuvent drainer votre énergie, brouiller votre concentration et vous submerger. Elles créent également un cycle vicieux : votre productivité diminue, votre niveau de stress augmente, et il est encore plus difficile d'échapper à ce cycle.

Discutons des mauvaises habitudes les plus courantes qui ont un impact sur votre vie quotidienne et découvrons des stratégies pratiques pour vous en libérer et vous remettre sur la bonne voie.

15 exemples de mauvaises habitudes courantes

Une mauvaise habitude est un comportement répétitif qui a un impact négatif sur votre vie, votre santé ou vos relations. Il s'agit d'une action ou d'un schéma dont vous avez du mal à vous défaire, même si vous savez qu'il est néfaste.

Pour une meilleure compréhension, nous avons regroupé les 15 exemples courants de mauvaises habitudes en 6 catégories distinctes. Chaque domaine cible un comportement différent, ce qui vous aide à repérer vos habitudes et à vous y attaquer plus efficacement.

Mauvaises habitudes personnelles

1. Se critiquer constamment

Vous avez consacré beaucoup d'heures à un projet et il est temps d'appuyer sur le bouton "Envoyer" C'est alors que cette voix lancinante dans votre titre commence à vous chuchoter : " Est-ce que c'est assez bon ? Et s'ils ne l'aiment pas ? "

Vous vous retrouvez à vérifier deux fois, puis trois fois. Soudain, la date limite approche et vous êtes pris dans un cercle vicieux de doutes.

Nous avons tous un critique intérieur qui se concentre sur nos moindres défauts et nous fait remettre en question nos choix. Cette peur de l'imperfection vous pousse à éviter les risques, à fuir les nouveaux défis et à jouer la carte de la sécurité. En outre, vous manquez des opportunités et votre croissance est freinée.

2. Passer trop de temps sur les écrans

Faire défiler sans réfléchir les applications de médias sociaux, comme YouTube ou Instagram, est une autre mauvaise habitude qui peut anéantir votre productivité.

Le défilement sans fin et les notifications constantes font disparaître vos heures de travail et vous laissent improductif. Et lorsque vous êtes rivé à votre écran avant de vous coucher, vous vous paramétrez pour une nuit de sommeil difficile, vous laissant groggy et ayant du mal à vous concentrer le lendemain.

Vous pouvez également vous sentir inadéquat et anxieux lorsque vous vous comparez aux meilleurs moments des autres. De plus, cela a un impact sur votre santé physique, en provoquant une fatigue oculaire et une mauvaise posture.

**Commencez modestement Réduisez votre utilisation des médias sociaux de cinq minutes par jour. Ramener le temps d'écran sur Instagram d'une heure et demie à 20 minutes par jour pourrait être une cible difficile à atteindre, compte tenu du caractère addictif des médias sociaux. Essayez plutôt de réduire votre temps d'écran de cinq minutes par jour. Cela vous aidera à atteindre une limite de temps d'écran saine.

Mauvaises habitudes professionnelles

3. S'occuper d'abord des tâches faciles

Il peut être tentant de s'attaquer d'abord aux tâches simples, car elles sont rapides et donnent un sentiment d'accomplissement. Cependant, cela retarde souvent un travail plus important qui nécessite toute votre attention et votre énergie.

Par exemple, vous pouvez commencer votre journée en répondant à des e-mails ou en organisant votre bureau -des petites tâches qui ne font pas avancer vos projets importants. Lorsque vous arrivez au travail complexe et prioritaire, vous risquez d'être à court d'énergie et de temps, ce qui vous empêchera d'achever vos tâches efficacement.

Cette habitude de travail entraîne des retards et des projets inachevés, car les tâches les plus faciles et les moins importantes prennent le pas sur les tâches essentielles.

💡Pro Tip: S'attaquer à ces tâches difficiles en incorporant le la technique de la grenouille mangée dans vos astuces de productivité

4. Remettre à plus tard les tâches importantes

Remettre des tâches et des responsabilités à la dernière minute est l'une des mauvaises habitudes les plus courantes qui conduit souvent à un travail bâclé et à des résultats médiocres. Ce qui semble être un gain de temps supplémentaire se termine généralement par une course effrénée et stressante.

Par exemple, imaginons que vous ayez une présentation importante à faire demain. Au lieu de commencer plus tôt, vous regardez votre émission favorite en boucle. En un rien de temps, il est minuit. Et maintenant, vous vous lancez dans une course contre la montre pour mettre au point le produit final.

Le résultat ? Vous vous retrouvez avec une présentation terne qui nuit à votre réputation et à votre efficacité. Elle peut également miner la confiance des clients et des parties prenantes et vous faire passer pour quelqu'un de peu fiable.

5. Négliger la hiérarchisation des tâches

Une mauvaise hiérarchisation des tâches conduit souvent à des délais non respectés et à l'inefficacité. Vous vous retrouvez également débordé et vous avez du mal à faire les choses terminées.

Imaginez un peu : Vous lancez une nouvelle campagne de marketing, mais au lieu de mettre au point votre stratégie publicitaire et de cibler votre public, vous vous retrouvez à peaufiner la palette de couleurs de votre site web.

En vous concentrant sur les détails de la conception, vous manquez l'occasion de créer un message de campagne puissant et d'optimiser vos dépenses publicitaires. Le résultat est que votre campagne manque sa cible et n'est pas aussi performante qu'elle aurait dû l'être.

En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de manquer une échéance, mais aussi de gâcher des ressources et de laisser passer des occasions cruciales.

Utiliser Priorités des tâches ClickUp pour marquer les priorités de chaque tâche. Cela vous aidera à visualiser ce sur quoi vous travaillez et à ne pas vous contenter de rechercher des gains rapides. Vous pouvez également paramétrer une automatisation pour vous envoyer des encouragements pour vos tâches prioritaires, afin de ne pas les perdre de vue.

déposez vos éléments de haute priorité dans votre barre des tâches pour une meilleure visibilité en utilisant les priorités des tâches de ClickUp_

6. S'engager à l'excès

Prendre en charge trop de projets à la fois peut se retourner contre vous et vous conduire à l'épuisement et à une baisse de productivité. Lorsque vous vous engagez trop, vous mettez votre énergie et votre attention à rude épreuve, et il est difficile d'être performant sur quoi que ce soit.

Par exemple, accepter d'assumer des responsabilités supplémentaires au travail tout en jonglant avec un emploi du temps chargé peut affecter la qualité de votre travail et nuire à votre réputation professionnelle. La pression constante peut également peser sur votre santé mentale, en augmentant votre anxiété et en réduisant votre satisfaction au travail.

Enfin, elle peut perturber l'équilibre entre votre travail et votre vie privée et peser sur vos relations personnelles, en réduisant le temps que vous vous accordez et que vous consacrez à vos proches.

7. Ne pas se fixer d'objectifs

Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond au travail ? C'est souvent le résultat de l'absence de de définir des objectifs clairs et réalisables . Sans objectifs, c'est comme si vous conduisiez sans plan : vous n'avez aucune idée de votre destination ni de la façon d'y parvenir.

Par exemple, si vous ne fixez pas de cibles précises pour un projet, vous finirez par consacrer du temps à des tâches inutiles ou par vous laisser distraire. En cours, il est difficile d'évaluer votre progression et vous perdez du temps et des ressources.

Vous pouvez également avoir l'impression de travailler dur sans rien accomplir, ce qui peut épuiser votre enthousiasme et vous laisser frustré.

Mauvaises habitudes en matière de communication et de relations

8. Interrompre les autres

Couper fréquemment la parole aux autres au cours d'une discussion est une autre mauvaise habitude courante qui peut nuire à une communication efficace. Lorsque vous interrompez vos coéquipiers, vous n'êtes pas seulement impoli, vous ne comprenez pas leur point de vue

Cela peut entraîner des malentendus, vous faire agir sur la base d'informations erronées ou de décisions qui ne correspondent pas aux objectifs de l'équipe. De plus, les membres de l'équipe peuvent se sentir dévalorisés, frustrés et moins enclins à participer et à contribuer aux discussions, ce qui rend la collaboration plus difficile.

Au fil du temps, cette communication inefficace peut réduire la productivité de l'équipe et créer des tensions inutiles dans les relations de travail.

9. Manque d'empathie

Imaginez la situation : Un membre de l'équipe se débat avec des tâches et des échéances et demande de l'assistance. Au lieu de reconnaître ses sentiments, vous lui dites : "Tout le monde est occupé. Il suffit de se débrouiller comme nous tous"

Ne pas tenir compte de ses difficultés n'améliorera pas la situation. En fait, cela donnera à la personne le sentiment d'être ignorée et de ne pas être soutenue, baissera son moral et entravera le travail d'équipe.

Lorsque les gens ne se sentent pas valorisés, ils sont moins enclins à partager leurs idées, ce qui entraîne des conflits plus importants par la suite. Pire encore, ils risquent de chercher un autre emploi dans un environnement plus favorable à l'assistance, ce qui compromettra la réussite de l'ensemble de votre projet.

Des habitudes distrayantes en matière de divertissement et de technologie

10. S'attaquer à plusieurs tâches à la fois

Le multitâche peut sembler être un moyen efficace de gérer un emploi du temps chargé, mais il est souvent contre-productif. Lorsque vous jonglez avec plusieurs tâches - comme répondre à des e-mails tout en rédigeant un rapport détaillé - cela signifie que vous n'êtes pas entièrement concentré sur quoi que ce soit, ce qui conduit à des erreurs et à une progression plus lente

Par exemple, si vous travaillez sur un projet complexe et que vous êtes constamment interrompu par des notifications de médias sociaux, la qualité de votre travail risque d'en pâtir car vous ne consacrez pas assez de temps ou d'énergie mentale à chaque tâche. De plus, cela entraîne davantage d'erreurs et encore plus de temps passé à les réparer.

En résumé, le multitâche peut vous donner l'impression d'être occupé, mais il a souvent pour résultat une baisse de la productivité et un travail moins efficace.

Notre cerveau dispose de deux systèmes pour passer d'une tâche à l'autre : l'un décide de ce qu'il faut faire ensuite, et l'autre ajuste notre concentration mentale. Bien que cela nous permette de faire du multitâche sans effort, le passage fréquent d'une tâche à l'autre peut nuire considérablement à la productivité. En effet, blocages mentaux dus au changement de tâche peuvent nous faire perdre jusqu'à 40 % de notre temps productif.

11. Regarder des émissions de télévision en boucle

Passer des heures à regarder des émissions de télévision et des films peut facilement vous éloigner d'activités productives comme rattraper votre retard de lecture, vous connecter avec vos proches ou prendre soin de vous.

Il est facile de se laisser absorber et de perdre la notion du temps, ce qui ne fait pas que mettre votre journée en veilleuse, mais peut aussi vous épuiser mentalement et vous démotiver.

Par exemple, si vous avez passé tout le week-end à regarder une série télévisée ou à jouer à des jeux en ligne, le lundi risque d'être un jour difficile pour vous. Au lieu de vous sentir revigoré, vous débutez la semaine en vous sentant léthargique et débordé - vous vous paramétrez d'emblée pour une baisse de productivité.

Mauvaises habitudes liées à la santé

12. Sauter des repas ou manger de grandes quantités d'aliments vides ou hautement transformés

Éviter les repas, en particulier le petit-déjeuner, est une autre mauvaise habitude qui peut nuire à votre énergie et à votre concentration.

Votre corps a jeûné toute la nuit et est en manque de carburant. En évitant le petit-déjeuner ou en retardant votre premier repas, vous demandez à votre corps de fonctionner à vide. Vous pouvez alors vous sentir léthargique, irritable et avoir l'impression de vous traîner tout au long de la journée.

De plus, la malbouffe peut sembler tentante et vous donner un regain d'énergie rapide. Mais elle est pleine de sucre et de graisses malsaines, ce qui peut vous laisser épuisé et déconcentré tout au long de la journée. Il est difficile de rester concentré lorsque votre cerveau ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au mieux.

13. Manquer de sommeil et d'exercice

Si vous vous couchez constamment à des heures aléatoires ou si vous vous retournez toute la nuit, cela nuit à votre santé physique et mentale et à votre productivité.

Pensez-y : si vous ne dormez pas assez, votre cerveau n'a pas le temps de se recharger. Vous risquez d'avoir du mal à vous concentrer et d'oublier des choses plus souvent. Et dans ce cycle vicieux, vous ne vous sentez pas motivé pour faire de l'exercice ou même aller vous promener.

Le manque de sommeil et d'exercice physique peut faire grimper votre niveau de stress, ce qui affecte votre bien-être, vos relations et vos performances au travail. En outre, le manque chronique de sommeil peut augmenter le risque de dépression, d'hypertension artérielle et de maladie cardiaque.

💡Pro Tip : Prenez soin de votre santé avec micro-habits . Commencez modestement et restez cohérent. Faites une promenade de 5 minutes après chaque repas. Et faites une séance d'entraînement à l'Accueil de 15 minutes à tout moment de la journée qui vous convient.

Mauvaises habitudes liées aux médicaments

14. Pratiquer la polypharmacie

S'appuyer sur des médicaments prescrits par un professionnel de santé qualifié peut être un moyen efficace de surmonter des problèmes de santé. Mais les utiliser sans consulter un médecin peut entraîner de graves effets secondaires mentaux et physiques.

L'autodiagnostic et la prise de médicaments qui ne sont pas prescrits ou recommandés par un professionnel de la santé pour vous peuvent entraîner toute une série de conséquences négatives. Au fil du temps, ils peuvent également diminuer vos performances au travail et votre bien-être général

Si votre esprit et votre corps sont constamment en train de faire face aux effets et aux effets secondaires, il vous sera plus difficile de vous concentrer sur vos tâches et de rester productif.

15. Négliger les horaires de prise des médicaments

Oublier des doses ou prendre des médicaments au mauvais moment peut perturber l'équilibre de votre corps et entraîner une aggravation des symptômes, en particulier dans le cas des conditions chroniques. Cela peut à son tour entraîner des poussées et une augmentation de l'inconfort, ce qui affecte la productivité et le bien-être général.

Mais l'impact n'est pas seulement physique.

Une médication irrégulière peut également être à l'origine d'une mauvaise santé mentale et vous rendre stressé. Elle peut modifier votre humeur, vos motivations et même votre façon d'interagir avec les autres, ce qui complique encore davantage votre vie quotidienne.

5 façons efficaces de se débarrasser des mauvaises habitudes

En gardant à l'esprit ces mauvaises habitudes qui nuisent à la productivité, voici quelques moyens de s'en libérer et d'accroître votre efficacité.

1. Fixer des objectifs réalistes

Avez-vous déjà essayé d'abandonner une mauvaise habitude d'un seul coup, pour vous y replonger en un rien de temps ? Nous sommes tous passés par là.

L'astuce ne consiste pas à passer de 0 à 100 du jour au lendemain, mais à se fixer des objectifs clairs, précis et réalisables qui tiennent la route. Si vous avez du mal à être cohérent ou motivé, essayez de commencer par des micro-habitudes.

via Effacées Par exemple, essayez de lire un livre pendant 15 minutes chaque jour. Utilisez ce temps comme un repère pour réduire votre temps d'écran. De même, si vous voulez arrêter le multitâche au travail, consacrez seulement 20 minutes à une tâche avant de faire une pause et de vous concentrer sur autre chose.

Ces petits changements gérables sont plus faciles à suivre et vous aident à construire des habitudes de travail efficaces . Chaque petite victoire renforce votre confiance et vous maintient sur la bonne voie pour des changements plus importants.

Pour suivre ces objectifs, Objectifs ClickUp est l'outil qu'il vous faut. Il vous permet de décomposer de grands objets en tâches et en jalons plus petits, de fixer des paramètres et de suivre vos réalisations quotidiennes en temps réel.

définissez des objets et organisez vos objectifs dans des dossiers avec ClickUp Objectifs_

Que vous mesuriez votre progression en nombre, en tâches, en devises ou par un simple vrai/faux, ClickUp visualise exactement la distance qui vous sépare de vos objectifs. De plus, les dates de début et d'échéance de chaque tâche vous aident à rester sur la bonne voie.

2. Donner la priorité à la relaxation et au sommeil

Le stress peut déclencher de vieilles mauvaises habitudes, et un sommeil insuffisant nuit à la capacité de votre cerveau à en adopter de nouvelles, plus saines. C'est pourquoi un esprit détendu et un corps reposé sont les clés d'un changement durable.

Commencez par respirer profondément - quelques minutes par jour peuvent être étonnamment apaisantes. La méditation peut également faire des merveilles pour calmer votre esprit. La relaxation musculaire progressive, qui consiste à contracter puis à relâcher différents groupes de muscles, est un autre moyen efficace d'apaiser les tensions.

En outre, essayez de dormir sept à neuf heures par nuit. Pour améliorer la qualité du sommeil, paramétrez une routine relaxante à l'heure du coucher, évitez les paramètres avant de vous coucher et gardez votre chambre fraîche et sombre. En outre, un sommeil réparateur routine matinale paramètres un ton positif pour la journée et assiste les bonnes habitudes.

Pour rester sur la bonne voie, utilisez L'affichage du Calendrier de ClickUp pour définir des échéanciers spécifiques pour votre routine du coucher ou vos paramètres de relaxation

visualisez et gérez sans effort votre programme de relaxation et de sommeil avec le Calendrier de ClickUp

Par exemple, bloquez de 20 h à 20 h 30 pour vous détendre et de 22 h à 22 h 30 pour lire avant de vous coucher. Si vos forfaits changent, faites glisser ces plages horaires pour les adapter à votre emploi du temps.

En plus, personnalisable ClickUp Rappels vous alerte sur tous vos appareils. Par exemple, définissez un rappel sur votre téléphone pour commencer votre routine de relaxation à 20 heures ou recevez une alerte sur votre bureau à 22 heures pour vous rappeler d'éteindre les paramètres et d'aller vous coucher.

Cette fonctionnalité vous aide à stimuler votre autodiscipline en veillant à rester sur le suivi et à ne jamais manquer un jour.

configurez les rappels ClickUp pour les notifications, les discussions ou les commentaires pour une équipe ou pour vous-même

3. Remplacer une mauvaise habitude par une bonne

Identifiez ce qui déclenche votre mauvaise habitude - le stress, l'ennui ou toute votre routine matinale. Choisissez ensuite une habitude positive pour la remplacer.

Par exemple, si vous essayez d'arrêter de grignoter de la malbouffe, choisissez des options plus saines, comme des tranches de pomme ou une poignée de noix. Ou encore, réduisez les sessions de travail tardives en adoptant une routine relaxante le soir, comme lire un livre ou passer du temps avec vos proches.

De même, si un discours négatif sur soi s'installe après une tâche difficile, utilisez des affirmations positives ou un exercice rapide de gratitude pour renverser la situation.

L'idée est de démarrer modestement et d'intégrer progressivement de nouvelles habitudes dans votre routine :

Appuyez-vous sur votre famille et vos amis pour obtenir de l'assistance - ils peuvent vous encourager et vous tenir compte de ce que vous faites

Tenez un journal ou utilisez les outils suivantsdes applications de planification quotidienne pour suivre votre progression et ajuster vos stratégies si nécessaire

Essayezl'empilement d'habitudes. Par exemple, consacrez 15 minutes à une tâche prioritaire après avoir lu votre premier e-mail chaque matin. Cela permet de lier la consultation des e-mails à la réalisation d'un travail important, et de réduire la navigation sans but précis

Pour simplifier le suivi de vos habitudes, essayez les outils suivants Modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-124.png Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216069452&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Il vous permet de :

Fixer des objectifs et suivre votre progression pour maîtriser de nouvelles habitudes - qu'il s'agisse de faire de la gym, de dormir suffisamment ou de s'hydrater

Suivre la charge de travail par rapport à vos objectifs quotidiens

Voir les résultats en temps réel, visualiser vos victoires et repérer les points à améliorer, afin de savoir exactement sur quoi vous concentrer

4. Utiliser des applications de suivi des habitudes

Il est difficile de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, mais le suivi de votre progression transforme ces petites étapes en réalisations importantes. C'est pourquoi applications de suivi des habitudes s'avèrent très utiles.

Les applications de suivi des habitudes vous permettent d'enregistrer vos activités quotidiennes et de voir avec quelle régularité vous respectez vos nouvelles habitudes. Ce rappel visuel vous rappelle constamment le chemin parcouru et pourquoi cela vaut la peine de persévérer dans les moments difficiles.

De plus, le fait de voir ces nombres et ces diagrammes peut donner l'impression que tout le processus n'est plus une corvée, mais un jeu où l'on gagne.

En bref, ces applications agissent comme votre pom-pom girl personnelle, vous encourageant sans cesse par des rappels qui vous disent : "Hé, tu fais du bon boulot !"

un rappel de l'application ClickUp

ClickUp est un excellent outil de développement des habitudes, qui vous offre une approche nuancée du suivi des habitudes et vous aide à trouver des moyens de.. stimuler la productivité . Grâce à sa gamme complète de fonctionnalités, vous pouvez :

Créer un journal de suivi des habitudes enDocuments ClickUp pour consigner vos réflexions, vos cours et vos défis. Par exemple, tenez un registre quotidien de vos séances d'entraînement ou de vos forfaits repas afin de revoir et d'adapter facilement votre approche

ajoutez des pages imbriquées pour tenir un journal de vos pensées avec ClickUp Docs_

Décomposer les nouvelles habitudes en sous-tâches pour les rendre plus faciles à gérer avecTâches ClickUp. Pour améliorer l'écoute active en réunion, divisez la préparation de la réunion en tâches plus petites telles que "créer des notes d'écoute", "résumer les points clés", "poser des questions de clarification" et "réfléchir au retour d'information"

utilisez le suivi du temps dans ClickUp pour savoir exactement combien de temps est consacré à chaque tâche

Personnalisez votreTableau de bord ClickUp avec des widgets pour suivre la progression des tâches liées aux habitudes, comme les sessions d'entraînement achevées, les suivis des clients ou les horaires de lecture. Obtenez de riches informations sur votre progression et restez motivé

suivez la progression en temps réel de la formation d'habitudes grâce aux tableaux de bord ClickUp_

En outre, ClickUp dispose de plusieurs outils utiles de modèles utiles de suivi des habitudes pour vous aider à suivre facilement vos habitudes, à gérer vos tâches professionnelles, à planifier votre journée, à équilibrer vos activités familiales et à fixer vos objectifs de carrière.

Prenez de meilleures habitudes et augmentez votre productivité avec ClickUp

Comprendre les mauvaises habitudes et s'en défaire peut donner l'impression d'un combat difficile. Mais avec les bonnes stratégies et les bons outils, vous pouvez y arriver. Il s'agit de prendre de petites étapes qui s'ajoutent à des changements significatifs.

ClickUp est votre meilleur allié en matière de productivité. Qu'il s'agisse de paramétrer une solide routine de coucher, d'éliminer les distractions ou de remplacer les vieilles habitudes par de nouvelles, le suivi des habitudes devient un jeu d'enfant.

Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez facilement personnaliser vos objectifs en fonction de vos besoins : réduire le temps passé devant un écran, programmer la prise de médicaments ou intégrer l'exercice physique à votre routine quotidienne. De plus, vous pouvez rester motivé en voyant vos réalisations grâce à ses capacités de suivi du temps en temps réel.

Des tableaux de bord interactifs affichent clairement votre progression et vous aident à ajuster vos stratégies si nécessaire. Et l'ensemble des habitudes de ClickUp modèles de planification offrent une approche structurée pour définir et atteindre efficacement vos objectifs.

En bref, ClickUp prend en charge l'ensemble du processus, vous permettant ainsi d'accroître votre productivité et de donner le meilleur de vous-même. Prêt à améliorer votre routine grâce aux outils de suivi des habitudes de ClickUp ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à prendre de nouvelles habitudes sans effort.