10 logiciels de base de données de recrutement pour organiser et gérer les candidats

Pour certaines équipes, le recrutement repose sur la mémoire.

Cet appel rapide la semaine dernière. Une note griffonnée au milieu d'un entretien. Le CV que quelqu'un jurait avoir envoyé.

Les informations se dispersent rapidement, et au milieu de tout cela, les bons candidats s'en vont.

Les logiciels de base de données de recrutement sont conçus pour remédier à cela. Ils centralisent les recherches (noms, discussions, échéanciers) : tout est regroupé au même endroit, facile à trouver et à exploiter.

Voici 10 options fiables qui méritent votre attention. 👀

10 logiciels de base de données de recrutement en un coup d'œil

Nom de l'outil Cas d'utilisation Idéal pour Tarifs* ClickUp Créez un système de recrutement unifié avec des flux de travail, des étiquettes et des tableaux de bord personnalisables Gérer plusieurs rôles et recruteurs dans un seul environnement de travail Forfait gratuit à vie ; forfaits payants disponibles Workable Guide les recruteurs à travers des pipelines structurés grâce à des outils de conformité prêts pour l'audit Rationalisez le processus de recrutement tout en respectant la législation en vigueur Les forfaits payants commencent à partir de 360 $/mois Greenhouse Fournit aux équipes des cadres d'évaluation et des analyses de la diversité Réduire les préjugés et améliorer la cohérence de l'évaluation des candidats Tarification personnalisée Zoho Recruit S'adapte facilement grâce à l'automatisation, aux champs configurables et au sourcing multicanal Processus personnalisés sans frais généraux élevés Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 30 $/utilisateur/mois Recruit CRM Équilibre le suivi des talents avec les envois des clients de marque et les portails en marque blanche Agences de recrutement axées sur l'expérience client Les forfaits payants commencent à partir de 100 $ par utilisateur et par mois Manatal Associe les rôles aux candidats à l'aide de profils enrichis par l'IA et de recommandations intelligentes Recrutement à la pointe de la technologie dans divers emplacements Les forfaits payants commencent à partir de 19 $ par utilisateur et par mois Fetcher Automatisation de la prospection et du sourcing à l'aide de campagnes e-mail et d'informations sur l'engagement Recruteurs proactifs qui intensifient leurs efforts de prospection Les forfaits payants commencent à partir de 499 $ par mois SeekOut Permet de trouver des candidats difficiles à trouver grâce à la logique booléenne, aux données de recherche et aux profils enrichis Exploiter des viviers de talents de niche ou sous-représentés Tarification personnalisée JobAdder Simplifiez vos tâches quotidiennes grâce à des modèles, des actions groupées et la capacité de synchroniser facilement entre les appareils Les recruteurs optimisent leurs flux de travail quotidiens et leur mobilité Tarification personnalisée Gem Permet de maintenir l'intérêt des candidats passifs grâce à des campagnes de fidélisation à long terme et à des analyses Recrutement axé sur les relations et croissance du vivier de talents Les forfaits payants commencent à partir de 300 $/mois

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de base de données de recrutement ?

Le bon logiciel de base de données de recrutement organise les données des candidats, automatise les tâches fastidieuses et s'adapte à la pile technologique de recrutement de votre équipe. Pour choisir le meilleur, concentrez-vous sur ces éléments indispensables :

*interface conviviale : simplifie la planification des ressources humaines grâce à une conception intuitive, évitant ainsi à votre équipe une courbe d'apprentissage abrupte

Fonctions de recherche avancées : Identifiez rapidement les candidats idéaux à l'aide de filtres précis, de mots-clés et de requêtes basées sur les compétences

*correspondance basée sur l'IA : améliore la précision en alignant les profils des candidats sur les exigences du poste grâce à des algorithmes intelligents

*intégrations transparentes : synchronise avec les sites d'emploi, LinkedIn et les plateformes e-mail pour simplifier la recherche et la communication

*flux de travail automatisé : accélère le processus de recrutement en prenant en charge les tâches répétitives telles que les mises à jour de statut et la planification des entretiens

Outils de rapports robustes : fournisseur d'indicateurs détaillés pour affiner les stratégies et assurer un suivi efficace des performances en matière de recrutement

Accessibilité mobile : permet la gestion des candidats et des tâches à distance depuis n'importe quel appareil

Architecture évolutive : S'adapte à la demande croissante en matière de recrutement sans compromettre la vitesse ou les fonctionnalités

Les meilleurs logiciels de base de données de recrutement

Pour réussir vos recrutements, il ne suffit pas d'avoir un endroit où stocker les CV. Vous avez besoin d'outils de recrutement qui vous aident à tout organiser, à suivre la progression et à prendre des décisions rapides.

Voici les meilleures options pour vous aider à faire exactement cela. 👇

*clickUp (Idéal pour le suivi et la collaboration tout au long du processus de recrutement)

Vous passez frénétiquement d'un onglet à l'autre dans votre navigateur, essayant de déterminer quels candidats au poste de concepteur d'interface utilisateur ont atteint la phase finale. Était-ce celui qui avait un portfolio impressionnant mais une connexion vidéo instable, ou celui dont votre développeur principal vous a vanté les mérites dans cet e-mail que vous ne retrouvez plus ?

La réunion de direction de demain approche à grands pas, et vous ne disposez que de données fragmentées. 📊

Découvrez ClickUp: votre centre de commande pour le recrutement.

La solution ClickUp HR combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Utilisez les tâches ClickUp pour décomposer chaque rôle en étapes suivables et réalisables

Commencez par créer votre flux de travail de recrutement dans la tâche ClickUp. Considérez chaque rôle comme une tâche, par exemple « Responsable de la réussite client – Côte Est », et créez des sous-tâches pour chaque étape du recrutement.

Affectez des recruteurs, définissez des dates d'échéance, joignez des CV ou des portfolios en pièce jointe, et ajoutez des commentaires pour plus de contexte.

Ajoutez ensuite les champs personnalisés ClickUp pour transformer ce flux de travail en une véritable base de données. Ajoutez des champs tels que « Parrainage de visa nécessaire », « Fuseau horaire compatible » ou « Délai de préavis souhaité ». Lorsque vous devez pourvoir cinq rôles à la fois et que vous avez besoin de trouver tous les candidats ouverts à un contrat de travail et disponibles dans les deux semaines, vous n'aurez plus à fouiller dans vos fichiers.

Pour tout comprendre en un coup d'œil, passez d'une vue ClickUp à l'autre. 👇🏼

Analysez et comparez les informations sur les candidats à grande échelle à l'aide de la vue Tableur ClickUp

La vue Tableau de ClickUp est parfaite lorsque vous souhaitez faire passer les candidats d'une étape à l'autre : sourcing, entretien et présélection. La vue Tableau de ClickUp est quant à elle utile lorsque vous comparez des éléments tels que la rémunération prévue, les notes des recruteurs ou l'étape du processus de recrutement pour différents rôles.

Lorsque vous souhaitez approfondir vos recherches, ClickUp Docs conserve toutes les informations supplémentaires dont vous avez besoin. Créez un document pour rassembler les évaluations écrites, les notes d'entretien ou les résumés de commentaires, puis liez-le directement à une tâche.

Imaginons que le responsable du recrutement donne un retour détaillé après la phase d'entretien. Vous pouvez centraliser ces informations et apposer des étiquettes aux recruteurs ou aux parties prenantes concernées, sans activer/désactiver d'un outil à l'autre.

Il y a aussi ClickUp Automatisation et AI Autopilot Agents, qui s'occupent discrètement de ce que vous préférez ne pas faire.

Terminez plus de choses avec les agents IA de ClickUp

Configurez des règles telles que : lorsqu'une tâche passe à l'étape « Entretien final », avertir le recruteur et ajouter une checklist pour les étapes suivantes. Ou lorsqu'un candidat est marqué comme « Refusé », attribuer automatiquement une tâche de suivi par e-mail et ramener le rôle à l'état « Ouvert ». Ce sont des détails qui passent souvent inaperçus, mais plus maintenant.

Et si vous préférez ne pas partir de zéro, utilisez le modèle de plan d'action pour le recrutement ClickUp. Il est déjà configuré avec les étapes du processus de recrutement, des modèles de tâches et des vues adaptées au recrutement.

*les meilleures fonctionnalités de ClickUp

contrôlez les transferts entre les différentes étapes du processus de recrutement : *Configurez les dépendances de tâches ClickUp afin que personne ne passe devant les autres, par exemple en mettant en place un bloc sur les approbations d'offres jusqu'à ce que tous les commentaires sur les entretiens aient été soumis

marquez et regroupez rapidement les candidats : *Utilisez les étiquettes ClickUp pour organiser les profils par compétence, type de rôle ou urgence. Des étiquettes telles que « développeur front-end » ou « recommandation » permettent de trouver plus rapidement les bons candidats

Synchronisez votre CRM pour obtenir le contexte des candidats : Connectez votre CRM à la plateforme via Connectez votre CRM à la plateforme via ClickUp Integrations pour récupérer les messages, les interactions collées et les détails de la source

Filtrez votre pipeline en fonction de ce qui vous importe : Appliquez des filtres pour affiner votre vue de la base de données. Affichez uniquement les « rôles vacants à New York » ou les « candidats en phase finale », sans avoir à faire défiler indéfiniment la liste

suivez les indicateurs de recrutement en un coup d'œil : *créez des tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression des candidats, la disponibilité des recruteurs et les échéanciers spécifiques au rôle

résumer les profils des candidats : *Laissez ClickUp Brain analyser les longs formulaires de candidature ou les transcriptions d'entretiens et en extraire les points clés, tels que l'expérience, les compétences et les signaux d'alerte

Limites de ClickUp

Il faudra peut-être un certain temps pour s'habituer à l'ensemble des fonctionnalités

Tarifs ClickUp

évaluations et avis ClickUp*

G2 : 4,7/5 (plus de 10 180 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 440 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique de G2 a écrit à propos de ClickUp :

Comme tout système de gestion de projet, cela nécessite une certaine planification et une mise en place (pour vous assurer que votre équipe l'utilise de la même manière à tous les niveaux), mais une fois que vous avez défini vos besoins essentiels, il est très facile à utiliser et à personnaliser. En fait, l'une des choses que nous apprécions le plus chez ClickUp est sa personnalisation. Il offre une fonctionnalité de champs personnalisés qui vous permet de créer tous les champs pertinents qui conviendront le mieux à votre équipe. De plus, il dispose de tableaux de bord qui vous permettent de créer des rapports filtrés par ces champs personnalisés. C'est vraiment génial !

Comme tout système de gestion de projet, cela nécessite une certaine planification et une configuration (pour vous assurer que votre équipe l'utilise de la même manière à tous les niveaux), mais une fois que vous avez défini vos besoins fondamentaux, il est très facile à utiliser et à personnaliser. En fait, l'une des choses que nous apprécions le plus chez ClickUp est sa personnalisation. Il offre une fonctionnalité de champs personnalisés qui vous permet de créer tous les champs pertinents qui conviendront le mieux à votre équipe. De plus, il dispose de tableaux de bord qui vous permettent de créer des rapports filtrés par ces champs personnalisés. C'est vraiment génial !

2. Workable (idéal pour les équipes qui ont besoin de conformité et de rapports)

via Workable

Workable, c'est comme avoir un expert juridique en recrutement et un analyste de données dans votre équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Il vous guide à travers les flux de travail de recrutement soumis à des contraintes juridiques, en recueillant avec soin toutes les informations sur les candidats, de la publication de l'offre d'emploi à l'embauche finale. Le flux passe de manière transparente à son tableau de bord de rapports, une interface claire qui affiche en temps réel les indicateurs de recrutement et les données de performance de l'équipe, prêts à être exploités.

Le système se synchronise avec plus de 70 sites d'emploi gratuits et payants afin d'attirer des talents de tous horizons, ainsi qu'avec un portail de recommandation des employés qui permet à votre équipe de présenter ses meilleurs choix.

Les meilleures fonctionnalités de Workable

Créez des pages carrières professionnelles à l'image de votre entreprise

Suivez les candidats grâce à des pipelines de recrutement personnalisables qui s'adaptent aux flux de travail de recrutement propres à chaque service

Générez automatiquement une documentation complète sur la conformité à des fins d'audit, ce qui permettra à votre équipe juridique d'économiser d'innombrables heures de révision

Planifiez des entretiens en toute simplicité sur plusieurs fuseaux horaires grâce au synchroniser intelligent des calendriers

Limites de Workable

Les utilisateurs ont rencontré des difficultés avec les intégrations API et les téléchargements de CV

Il ne s'intègre pas aux services de visioconférence populaires tels que Zoom, ce qui rend difficile la planification et la conduite des entretiens

Workable manque de fonctions CRM robustes et d'options de personnalisation personnalisées

Tarifs abordables

Standard : À partir de 360 $/mois

Premier : À partir de 599 $/mois (facturé annuellement)

évaluations et avis Workable*

G2 : 4,5/5 (plus de 445 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 490 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Workable ?

Voici ce qu'un avis publié sur G2 dit à propos de Workable :

Mon ATS préféré jusqu'à présent. Très intuitif, il permet de gagner beaucoup de temps en matière de formation et de mise en œuvre. Le système offre une grande flexibilité pour s'adapter aux imprévus liés au recrutement. L'équipe d'assistance client était également formidable. Elle a répondu rapidement en fournissant des informations utiles.

Mon ATS préféré jusqu'à présent. Très intuitif, il permet de gagner beaucoup de temps en matière de formation et de mise en œuvre. Le système offre une grande flexibilité pour s'adapter aux imprévus liés au recrutement. L'équipe d'assistance était également formidable. Elle a répondu rapidement en fournissant des informations utiles.

📖 À lire également : Comment améliorer vos compétences en matière de recrutement

3. Greenhouse (idéal pour les équipes en pleine expansion grâce à des entretiens structurés)

via Greenhouse

Vous cherchez à éliminer les préjugés lors du recrutement tout en développant votre équipe ? Greenhouse est la solution qu'il vous faut. Ce logiciel de base de données de recrutement transforme les recruteurs en professionnels de l'évaluation structurée grâce à des fiches d'évaluation personnalisées qui se concentrent sur les compétences plutôt que sur les impressions personnelles. Une approche rafraîchissante !

Vous remarquerez également que l'expérience des candidats est considérablement améliorée : les communications automatisées permettent de tenir les candidats informés sans que vous ayez à lever le petit doigt. Et oubliez les transferts maladroits entre les équipes : l'interface collaborative permet à tout le monde, des recruteurs aux responsables du recrutement, d'être sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de Greenhouse

Concevez des fiches d'évaluation qui uniformisent les évaluations des candidats pour tous les intervieweurs, réduisant ainsi les préjugés inconscients dans le processus d'embauche

Mettez en place des kits d'entretien structurés qui garantissent que chaque candidat se voit poser des questions cohérentes et adaptées aux exigences spécifiques du rôle

Générez des rapports complets sur la diversité et l'inclusion qui vous aideront à identifier les obstacles auxquels sont confrontés les candidats sous-représentés

Suivez les performances de l'équipe chargée des entretiens grâce à des indicateurs qui montrent quels intervieweurs fournissent les commentaires les plus détaillés et les plus utiles

Limites de Greenhouse

La fonctionnalité d'auto-planification manque de règles, ce qui permet aux candidats de réserver tous les créneaux disponibles sans marge de manœuvre

La fonction de recherche de candidats dans Greenhouse n'est pas flexible, car elle ne permet que des recherches par nom, et non par numéro de téléphone ou e-mail

Tarifs Greenhouse

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Greenhouse*

G2 : 4,4/5 (plus de 3 260 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 730 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Greenhouse ?

Un avis d'utilisateur dit :

Greenhouse facilite considérablement la création et la personnalisation des flux de travail de recrutement. Je peux adapter les étapes, les e-mails et les validations afin qu'ils correspondent exactement à notre processus de recrutement. L'expérience utilisateur est intuitive, et il est clair que la plateforme a été conçue en pensant aux recruteurs et aux responsables du recrutement. Elle est suffisamment flexible pour s'adapter à tous les types de postes, qu'il s'agisse de postes à fort volume ou de recherches spécialisées, et les outils de rapports nous aident à suivre de près la progression.

Greenhouse facilite considérablement la création et la personnalisation des flux de travail de recrutement. Je peux adapter les étapes, les e-mails et les validations afin qu'ils correspondent exactement à notre processus de recrutement. L'expérience utilisateur est intuitive, et il est clair que la plateforme a été conçue en pensant aux recruteurs et aux responsables du recrutement. Elle est suffisamment flexible pour s'adapter à tous les types de rôles, des plus courants aux plus spécialisés, et les outils de rapports nous aident à suivre de près la progression.

🔍 Le saviez-vous ? Selon LinkedIn, les entreprises qui ont mis en place de solides programmes de mobilité interne voient leur taux de rétention des employés doubler en deux ans. Une base de données de recrutement permet de suivre les compétences internes et de trouver les bonnes personnes lorsque des rôles se libèrent.

4. Zoho Recruit (idéal pour les équipes soucieuses de leur budget et ayant besoin de personnalisations)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit offre des fonctionnalités impressionnantes sans l'étiquette des solutions d'entreprise. La personnalisation est le formulaire de base de ce logiciel de gestion des talents, permettant aux équipes d'adapter le système à leurs besoins spécifiques plutôt que de se conformer à des structures rigides.

Vous avez besoin de champs pour des certifications obscures ou des évaluations spécifiques à un secteur ? Terminé. Les petites équipes de recrutement apprécient particulièrement le fait que l'interface élimine les clics et les écrans inutiles.

Bien sûr, faire partie de l'écosystème Zoho signifie que tout se passe sans encombre si vous utilisez déjà leurs autres outils.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Recruit

Configurez des règles d'automatisation complexes qui déclenchent des actions personnalisées en fonction du comportement des candidats ou des changements de profil

Concevez des campagnes d'e-mail multi-touch qui nourrissent les viviers de talents passifs avec du contenu pertinent sur des périodes prolongées

Accédez à des tableaux de bord analytiques complets qui visualisent les indicateurs de recrutement dans différents départements, emplacements et canaux de recrutement

Déployez la boîte à outils intégrée de conformité au RGPD pour gérer les politiques de conservation des données des candidats et leur consentement

Limites de Zoho Recruit

Il limite les évaluations de présélection à 20 questions

Certains utilisateurs ont noté des difficultés d'intégration et un manque de fonctionnalités d'automatisation avancées

L'interface semble dépassée par rapport aux nouvelles plateformes de recrutement

Tarifs Zoho Recruit

Pour les RH d'entreprise

Free

Standard : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : 60 $/mois par utilisateur

Pour les agences de recrutement

Free

Standard : 30 $/mois par utilisateur

Professionnel : 60 $/mois par utilisateur

Entreprise : 90 $/mois par utilisation

évaluations et avis sur Zoho Recruit*

G2 : 4,4/5 (plus de 1 770 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 015 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Recruit ?

Voici l'avis d'un évaluateur G2 sur cet outil :

Il offre de nombreuses fonctionnalités, telles que des actions de flux de travail automatisées personnalisables, des configurations d'analyse de CV, et presque toutes les actions peuvent être modélisées pour faciliter l'engagement et les notifications. Le prix est également très raisonnable et s'adapte à notre rythme de recrutement. Ayant déjà mis en œuvre diverses autres options ATS par le passé, je suis très heureux que nous ayons choisi Zoho pour notre prochain ATS. L'assistance a également été très efficace et je reçois régulièrement des messages proactifs de la part de leur équipe de développement commercial.

Il offre de nombreuses fonctionnalités, telles que des actions de flux de travail automatisées personnalisables, des configurations d'analyse de CV, et presque toutes les actions peuvent être modélisées en modèle pour faciliter l'engagement et les notifications. Le prix est également très raisonnable et s'adapte à notre rythme de recrutement. Ayant déjà mis en œuvre diverses autres options ATS par le passé, je suis très heureux que nous ayons choisi Zoho pour notre prochain ATS. L'assistance a également été très efficace et je reçois régulièrement des messages proactifs de la part de leur équipe de développement commercial.

💡 Conseil de pro : Chaque fois que vous perdez un candidat solide pour des raisons de timing ou de budget, étiquetez-le clairement et rédigez une brève note interne expliquant pourquoi il était votre premier choix. La prochaine fois qu'un rôle similaire sera à pourvoir, vous disposerez déjà d'un lead chaud.

5. Recruit CRM (idéal pour les agences axées sur les relations clients)

via Recruit CRM

Recruit CRM s'articule autour d'une approche double, accordant une importance égale aux viviers de talents et à l'engagement des clients. Des séquences d'e-mails permettent de tenir informés les candidats et les clients sans intervention manuelle.

L'interface intuitive de type glisser-déposer accélère l'adoption, en particulier pour les équipes qui passent des feuilles de calcul à ce type d'outil. La mise en correspondance des candidats alimentée par l'IA suggère les talents optimaux pour les postes vacants, réduisant ainsi le temps que les recruteurs passent à parcourir les bases de données.

De plus, les options de marque blanche permettent aux agences de maintenir la cohérence de leur marque lorsqu'elles partagent les profils des candidats avec leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Recruit CRM

Créez des profils de candidats et des dossiers d'envoi personnalisés qui mettent en avant les normes professionnelles de votre agence auprès de vos clients

Gérez les commandes grâce à des flux de travail personnalisables qui s'alignent sur l'approche unique de votre agence en matière de service client

Créez des séquences d'e-mail d'automatisation qui favorisent à la fois les relations avec les candidats et les clients

Accédez à des analyses sur le placement professionnel qui mettent en évidence les recruteurs, les secteurs d'activité et les types de clients qui génèrent le plus de revenus

Limites du CRM Recruit

Fonctionnalités limitées au niveau de l'entreprise par rapport aux systèmes de suivi des candidats (ATS) plus importants

Ses fonctionnalités de rapports manquent de certaines options de personnalisation personnalisées avancées

L'synchroniser du calendrier connaît parfois des retards avec certains fournisseurs

La fonction de recherche fonctionne mieux avec des données structurées plutôt qu'avec des données non structurées sur les employés

Tarifs Recruit CRM

Pro : 100 $/mois par utilisateur

Entreprise : 150 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Recruit CRM*

G2 : 4,8/5 (plus de 85 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 435 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de Recruit CRM* ?

Un avis d'utilisateur dit :

Des fonctionnalités exceptionnelles à un prix vraiment raisonnable. De plus, il existe une option de contrat mensuel renouvelable, ce qui est rafraîchissant alors que tout le monde semble vouloir une validation de 12 mois. Depuis que j'utilise RecruitCRM, le développement est énorme et les nouvelles fonctionnalités ne cessent d'arriver. Ils ont clairement une volonté d'amélioration continue, ce qui est nécessaire à l'ère de l'IA. Le service client est également excellent, les requêtes reçoivent des réponses très efficaces et mon gestionnaire de compte est toujours ravi de me rappeler lorsque j'en ai besoin. Ce logiciel est en train de devenir rapidement un guichet unique qui réduit le besoin d'une pile technologique énorme, incluant désormais la communication multicanal, l'intégration des messages LinkedIn, les appels téléphoniques, l'enrichissement des données, etc.

Des fonctions exceptionnelles à un prix vraiment raisonnable. De plus, il existe une option de contrat mensuel renouvelable, ce qui est rafraîchissant alors que tout le monde semble vouloir une validation de 12 mois. Depuis que j'utilise RecruitCRM, le développement est énorme et les nouvelles fonctionnalités ne cessent d'arriver. Ils ont clairement une volonté d'amélioration continue, ce qui est nécessaire à l'ère de l'IA. Le service client est également excellent, les requêtes reçoivent des réponses très efficaces et mon gestionnaire de compte est toujours ravi de me rappeler lorsque j'en ai besoin. Ce logiciel est en train de devenir rapidement un guichet unique qui réduit le besoin d'une pile technologique énorme, incluant désormais la communication multicanal, l'intégration des messages LinkedIn, les appels téléphoniques, l'enrichissement des données, etc.

via Manatal

Manatal se distingue par ses puissantes capacités de mise en correspondance basées sur l'IA, qui permettent de créer une connexion précise entre les candidats qualifiés et les rôles appropriés. Le logiciel de base de données de recrutement analyse les mots-clés, les informations contextuelles, les compétences, les relations et même les modèles de progression de carrière.

Pour les organisations opérant à l'échelle mondiale, cet outil de recrutement basé sur l'IA fournit une assistance multilingue pour travailler dans différentes régions. Ses outils de collaboration intégrés facilitent la transition entre les membres de l'équipe tout au long du processus de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Manatal

Enrichissez automatiquement les profils des candidats avec des informations pertinentes issues des réseaux sociaux et extraites de profils professionnels publics

Collaborez entre les équipes de recrutement grâce à des systèmes intégrés de commentaires, d'étiquettes et de notification qui maintiennent la dynamique du processus

Déployez différents pipelines de recrutement pour diverses positions ou départements avec des étapes et des exigences uniques

Créez et envoyez des lettres d'offre à l'aide de modèles RH personnalisables pour le suivi des acceptations et faciliter l'intégration

Limites de Manatal

Les options de personnalisation des flux de travail et des processus sont limitées

Les actions groupées manquent de certaines fonctionnalités efficaces pour les processus de recrutement à grand volume

La barre de recherche ne permet pas aux utilisateurs d'effectuer l'emplacement des candidats archivés sans les désarchiver au préalable, ce qui ajoute des étapes supplémentaires au processus

Tarifs Manatal

Professionnel : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

*forfait personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Manatal

G2 : 4,8/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 135 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Manatal ?

Un critique de Capterra déclare :

Excellentes fonctionnalités dans l'ensemble. La recherche de candidats via Linkedin devient un jeu d'enfant et, grâce à notre pool de candidats commun, mes collègues et moi-même pouvons vraiment tirer parti de nos anciens candidats. Il est très facile de déplacer les candidats et de tout organiser.

Excellentes fonctionnalités dans l'ensemble. La recherche de candidats via Linkedin est un jeu d'enfant et, grâce à notre pool de candidats commun, mes collègues et moi-même pouvons vraiment tirer parti de nos anciens candidats. Il est très facile de déplacer les candidats et de tout organiser.

💡 Conseil de pro : Répartissez les commentaires en catégories récurrentes telles que « adéquation technique », « adéquation culturelle » et « style de communication ». Au fil du temps, vous identifierez les préférences de l'équipe et bouclerez plus rapidement les cycles de recrutement.

7. Fetcher (Idéal pour l'automatisation proactive du recrutement)

via Fetcher

Fetcher IA vous aide à trouver des candidats grâce à une recherche intelligente qui s'adapte aux préférences des recruteurs. Vous pouvez envoyer simultanément à plusieurs personnes des séquences d'e-mails personnalisés qui semblent naturels.

L'extension Chrome vous permet d'ajouter des candidats prometteurs provenant de LinkedIn ou d'autres sites directement à votre pipeline Fetcher en un seul clic.

De plus, les équipes peuvent travailler ensemble sans contacter deux fois les mêmes personnes. Le tableau de bord vous montre comment les candidats interagissent réellement avec votre campagne de communication, et ne se contente pas d'afficher des nombres basiques. Cela fonctionne bien pour les postes techniques et spécialisés où les personnes qualifiées n'utilisent généralement pas les sites d'emploi standard

Les meilleures fonctionnalités de Fetcher

Suivez les indicateurs d'engagement, notamment les taux d'ouverture, les taux de réponse et les pourcentages de conversion en entretiens pour toutes les campagnes

Affinez vos paramètres de recherche en fonction des données de performance qui indiquent quels profils de candidats génèrent le plus d'engagement

Accédez à votre pipeline de recrutement où que vous soyez grâce à une application mobile pour la gestion des candidats en déplacement

Planifiez les entretiens directement grâce à l'intégration bidirectionnelle du calendrier qui affiche en temps réel les disponibilités des candidats

Limites de Fetcher

Principalement axés sur le recrutement externe, avec moins de fonctionnalités de gestion des candidatures internes

Certains utilisateurs ont rapporté que l'IA dans le domaine du recrutement peut trouver des candidats qui ne répondent pas entièrement aux exigences spécifiques en matière de compétences ou d'expérience

Son écosystème d'intégration est encore en développement par rapport aux plateformes ATS établies

Tarifs Fetcher

Croissance : 499 $/mois

Amplify : 849 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Fetcher*

G2 : 4,6/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de Fetcher ?*

Voici un avis laissé sur G2 à propos de ce logiciel de base de données de recrutement :

Fetcher facilite la recherche de candidats. Son équipe fait un excellent travail en tenant compte de vos commentaires sur les recherches et en adaptant véritablement la recherche. Nous avons procédé à plusieurs embauches grâce à Fetcher et, en tant que recruteur, cela m'a considérablement facilité la vie ! Leur système s'intègre facilement à Chrome et à notre ATS !

Fetcher facilite la recherche de candidats. Son équipe fait un excellent travail en tenant compte de vos commentaires sur les recherches et en adaptant véritablement la recherche. Nous avons procédé à plusieurs embauches grâce à Fetcher et, en tant que recruteur, cela m'a considérablement facilité la vie ! Leur système s'intègre facilement à Chrome et à notre ATS !

8. SeekOut (idéal pour découvrir des talents cachés dans des champs de niche)

via SeekOut

SeekOut rassemble des informations provenant de diverses sources, telles que des profils publics, des recherches universitaires, des brevets et des sites web spécialisés, afin de créer des profils détaillés des candidats.

Si vous recrutez des ingénieurs ou des rôles techniques, vous apprécierez de pouvoir rechercher spécifiquement les langages de code, les frameworks et les contributions techniques réelles des candidats.

Et contrairement aux bases de données contenant des informations obsolètes, SeekOut actualise en permanence les profils des candidats, ce qui vous permet de toujours de travailler avec des informations à jour plutôt qu'avec des références périmées

Les meilleures fonctionnalités de SeekOut

Filtrez les candidats à l'aide d'opérateurs de recherche booléens avancés combinés au traitement du langage naturel pour obtenir des résultats plus précis

Analysez les viviers de talents pertinents grâce à des informations sur la diversité qui vous aideront à créer des listes de candidats plus représentatives

Exportez des profils achevés de candidats, avec leurs réalisations vérifiées et leurs coordonnées

Entrez votre description de poste et laissez SeekOut trouver les candidats les plus pertinents en fonction de leurs compétences, de leur parcours et de vos objectifs de recrutement

Limites de SeekOut

Il impose une limite au nombre de crédits de contact que les utilisateurs peuvent utiliser, et ces crédits ne sont pas reportés sur les périodes suivantes

Les utilisateurs ont fait rapport que les numéros de téléphone et les adresses e-mail fournis par les fournisseurs et les prestataires sont souvent incorrects

Tarifs SeekOut

Tarification personnalisée

Évaluations et avis SeekOut

G2 : 4,5/5 (plus de 755 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 185 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de SeekOu*t ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Seekout, c'est la possibilité de trouver des candidats diversifiés. En tant que professionnel du travail, le ratio femmes/hommes dans le secteur tech est généralement de 1 pour 2, ce qui rend plus difficile la recherche de talents diversifiés. Avec un outil comme Seekout, vous pouvez trouver rapidement les meilleurs candidats diversifiés ! J'apprécie également beaucoup le niveau de détail des fonctionnalités de recherche. Je pense que cet outil est meilleur que la référence du secteur, Linkedin.

Ce que j'aime par-dessus tout chez Seekout, c'est la possibilité de trouver des candidats diversifiés. Dans le secteur des technologies, le ratio femmes/hommes est généralement de 1 pour 2, ce qui rend plus difficile la recherche de talents diversifiés. Avec un outil comme Seekout, vous pouvez trouver rapidement les meilleurs candidats diversifiés ! J'apprécie également beaucoup le niveau de détail des fonctionnalités de recherche. Je pense que cet outil est meilleur que la référence du secteur, Linkedin.

🧠 Anecdote : En 1901, la National Cash Register Company a formé la première équipe RH dédiée après une grève majeure. Leur mission ? Traiter les griefs des employés, améliorer le moral et maintenir la paix. En gros, les premières « opérations humaines »

9. JobAdder (le meilleur pour l'efficacité du flux de travail de recrutement)

via JobAdder

JobAdder facilite votre processus de recrutement grâce à une interface soigneusement conçue qui suit le flux de travail quotidien des recruteurs. Vous remarquerez immédiatement qu'il élimine les clics et les écrans inutiles qui vous font perdre votre temps.

La plateforme vous fait gagner du temps grâce à des fonctionnalités pratiques telles que la gestion simultanée de plusieurs candidats, l'accès à des modèles d'intégration prêts à l'emploi et la mise en place d'automatisations de suivis qui permettent de faire avancer les choses sans que vous ayez à y consacrer une attention constante.

JobAdder est suffisamment complet pour gérer des flux de travail de recrutement complexes, mais suffisamment intuitif pour que les nouveaux membres de l'équipe puissent le prendre en main rapidement. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Les meilleures fonctionnalités de JobAdder

Faites progresser les candidats à travers les différentes étapes du processus de recrutement grâce à des actions en un clic qui déclenchent les notifications appropriées et les étapes suivantes

Accédez à des fonctionnalités mobiles complètes qui offrent les mêmes fonctionnalités que la version de bureau

Intégrez plus de 200 outils tiers, notamment des sites d'emploi, des fournisseurs d'évaluation et des systèmes d'intégration

Élaborez des rapports de gestion des performances et d'efficacité qui identifient les goulots d'étranglement et célèbrent les réalisations de l'équipe

Limites de JobAdder

Les options de personnalisation sont moins étendues que celles de certains concurrents d'entreprise proposant des outils de création de pages carrières

Selon les rapports, les intégrations de la plateforme, en particulier avec LinkedIn et Google Workspace, sont peu fiables ou obsolètes

Les modèles d'e-mail ne disposent pas de certaines options de mise en forme avancées

Tarifs JobAdder

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur JobAdder*

G2 : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 155 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de JobAdder* ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'utilise JobAdder depuis plus de six ans, et il ne cesse de s'améliorer. Dès le premier jour, j'ai été impressionné par le logiciel et par l'équipe qui le développe. La plateforme continue d'évoluer grâce à des mises à jour significatives qui améliorent véritablement ses fonctions et l'expérience utilisateur. Les délais de réponse de l'assistance technique sont exceptionnels : rapides, efficaces et toujours utiles. En tant que personne qui dirige une entreprise de recrutement depuis des années, j'ai trouvé que JobAdder était une solution puissante et évolutive qui convient aussi bien aux agences spécialisées qu'aux grandes entreprises. Je n'hésiterais pas à le recommander. Un produit de classe mondiale soutenu par une équipe exceptionnelle.

J'utilise JobAdder depuis plus de six ans, et il ne cesse de s'améliorer. Dès le premier jour, j'ai été impressionné par le logiciel et l'équipe qui le développe. La plateforme continue d'évoluer grâce à des mises à jour significatives qui améliorent véritablement ses fonctions et l'expérience utilisateur. Les délais de réponse de l'assistance technique sont exceptionnels : rapides, efficaces et toujours utiles. En tant que personne qui dirige une entreprise de recrutement depuis des années, j'ai trouvé que JobAdder était une solution puissante et évolutive qui convient aussi bien aux petites agences qu'aux grandes entreprises. Je n'hésiterais pas à le recommander. Un produit de classe mondiale soutenu par une équipe exceptionnelle.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits de dotation en personnel pour les recruteurs

10. Gem (Idéal pour entretenir les relations avec les talents)

via Gem

Gem se concentre sur un aspect souvent négligé du recrutement : la maintenance de relations avec les candidats passifs sur de longues périodes. Il excelle dans la création de campagnes de recrutement personnalisées qui permettent de maintenir l'intérêt des talents jusqu'à ce qu'une opportunité adéquate se présente.

Les analyses marketing en matière de recrutement fournissent une visibilité claire sur les messages et les approches qui génèrent les taux d'engagement les plus élevés. La plateforme crée une base de données unifiée des candidats qui conserve toutes les interactions au fil du temps, créant ainsi une mémoire institutionnelle même en cas de rotation du personnel chargé du recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Gem

Capturez les candidats directement depuis LinkedIn et d'autres plateformes grâce à une extension de navigateur qui conserve toutes les données pertinentes

Coordonnez les activités de votre équipe en bénéficiant d'une visibilité sur tous les points de contact avec les candidats, ce qui vous évite les doublons ou les communications manquées

Accédez à des analyses de pipeline qui indiquent les taux de conversion à chaque étape du recrutement pour différentes catégories démographiques

Limites de Gem

Il est principalement axé sur la recherche et la fidélisation, et ne propose pas de modèles ATS

Certains utilisateurs trouvent l'interface de Gem obsolète ou encombrée

Nécessite une intégration avec un ATS pour une gestion achevée du cycle de recrutement

Tarification Gem

Startups : 300 $/mois

Croissance : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Gem*

G2 : 4,8/5 (plus de 220 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 120 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Gem ?

Voici l'avis d'un évaluateur G2 sur ce logiciel de base de données de recrutement :

Les produits de sourcing et d'analyse de données de Gem sont très conviviaux pour les utilisateurs : nous pouvons former les nouvelles recrues à leur utilisation en un jour ou deux, et nous n'avons pas besoin de faire appel à une équipe d'analyse externe pour obtenir des données et des indicateurs importants. Ils sont également très réactifs lorsqu'il s'agit de recueillir les commentaires et d'apporter rapidement des améliorations à leur produit !

Les produits de sourcing et d'analyse de données de Gem sont très conviviaux pour les utilisateurs : nous pouvons former les nouvelles recrues à leur utilisation en un jour ou deux, et nous n'avons pas besoin de faire appel à une équipe d'analyse externe pour obtenir des données et des indicateurs importants. Ils sont également très réactifs lorsqu'il s'agit de recueillir les commentaires et d'apporter rapidement des améliorations à leur produit !

💡 Conseil de pro : Suivi des raisons pour lesquelles les candidats acceptent ou refusent les offres. Au-delà de la rémunération et du titre, rejoignent-ils des entreprises plus petites pour gagner en autonomie ? Choixent-ils des postes hybrides ou à distance, instance ? Consignez ces détails sous forme d'informations consultables dans votre logiciel de base de données de recrutement. Cela vous aidera à affiner le message de la proposition de valeur de l'entreprise (PVE) et la définition des rôles.

*maîtrisez votre flux de recrutement avec ClickUp

Chaque logiciel de base de données de recrutement figurant dans cette liste résout un aspect spécifique du puzzle que représente le recrutement.

Certains se concentrent sur la prospection, d'autres excellent dans la conformité ou l'analyse des pipelines. Mais si votre objectif est de gérer l'ensemble du processus de recrutement, sans changer d'outil ni perdre le contexte, ClickUp se démarque.

ClickUp combine le suivi des candidats, les flux de travail basés sur le rôle, la collaboration entre recruteurs et les tableaux de bord en temps réel dans un espace de travail unique et personnalisable.

Ils vous permettent de garder votre processus précis et évolutif, du marquage des candidats à l'automatisation des suivis. Vous pouvez créer des flux de travail adaptés à chaque rôle, lié des commentaires directement aux tâches et utiliser des vues filtrées pour vous concentrer uniquement sur ce qui importe à l'instant présent.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp ! ✅

Foire aux questions

Quelles bases de données les recruteurs utilisent-ils ?

Les recruteurs utilisent couramment des bases de données telles que les systèmes de suivi des candidats (ATS), les sites d'emploi (comme LinkedIn, Indeed, Monster) et les viviers de talents internes pour stocker et gérer les informations sur les candidats. Certains utilisent également des bases de données de recrutement spécialisées ou des outils CRM (gestion de la relation client) personnalisés pour l'acquisition de talents.

Quel est le meilleur logiciel pour le recrutement ?

Le meilleur logiciel de recrutement dépend de la dépendance de votre organisation, mais parmi les options les plus populaires, on trouve Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS et BambooHR. Ces plateformes offrent des fonctionnalités telles que le suivi des candidats, la planification des entretiens et la communication avec les candidats afin de rationaliser le processus de recrutement.

L'ATS est-il une base de données ?

Oui, un système de suivi des candidats (ATS) fonctionne également comme une base de données de recrutement. Il stocke les CV des candidats, les détails de leur candidature, l'historique des communications et d'autres informations pertinentes, ce qui permet aux recruteurs de rechercher, filtrer et gérer plus facilement les candidats.

Qu'est-ce qu'un ATS par rapport à un CRM ?

Un ATS (système de suivi des candidats) est conçu pour gérer les candidatures et rationaliser le processus de recrutement, en se concentrant sur le suivi des candidats à travers les différentes étapes du recrutement. Un CRM (gestion de la relation client) dans le domaine du recrutement, souvent appelé CRM de recrutement, est utilisé pour établir et entretenir des relations avec des candidats potentiels, même s'ils ne postulent pas activement à des emplois. Alors que l'ATS est axé sur les processus, le CRM est axé sur les relations.