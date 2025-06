les 11 meilleures alternatives et concurrents de Planforge en 2025

Vous avez des projets à diriger, des portfolios à gérer et des équipes qui n'ont pas le temps de se débattre avec des outils qui les ralentissent.

Planforge fait peut-être l'affaire, mais si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous demandez s'il existe une solution mieux adaptée à votre flux de travail.

Cette liste d'alternatives à Planforge rassemble des outils plus faciles à utiliser, mieux adaptés à la planification agile et qui facilitent le suivi des portfolios et la collaboration en équipe.

C'est parti ! 📝

Qu'est-ce que Planforge ?

Planforge est un logiciel de gestion de projets et de portefeuilles (PPM) destiné aux entreprises qui gèrent des projets complexes. Il aide les équipes à planifier, suivre et gérer chaque étape de leurs projets.

À l'aide d'outils intégrés, vous pouvez mapper les objectifs du projet, gérer les ressources, allouer les budgets et suivre la progression. Planforge prend également en charge la gestion de projet hybride, facilitant ainsi le passage entre des flux de travail agiles, traditionnels ou personnalisés.

Les équipes l'utilisent pour améliorer la collaboration, réduire le travail manuel et rester alignées sur les priorités du projet. Ses fonctionnalités de rapports en temps réel et de tableau de bord de projet aident les décideurs à obtenir une visibilité claire sur les performances du projet sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Pourquoi choisir des alternatives à Planforge ?

Planforge est un outil de gestion de projet adapté aux entreprises, mais toutes les équipes ne travaillent pas de la même manière. Son approche structurée ajoute souvent de la complexité, alors que les équipes préfèrent la simplicité.

Voici pourquoi de nombreux utilisateurs explorent les alternatives à Planforge :

Installation rigide du projet : Vous devez passer par plusieurs étapes de configuration avant de pouvoir commencer à utiliser l'outil

Courbe d'apprentissage abrupte : son interface est davantage axée sur les fonctionnalités que sur la convivialité

Coûts d'abonnement plus élevés : Les tarifs semblent souvent élevés pour les petites équipes ou les entreprises en pleine croissance

Flexibilité limitée : Cet outil fonctionne mieux pour la gestion de projet traditionnelle ou hybride, mais peine à prendre en charge les équipes axées sur l'agilité

Fonctionnalités de collaboration de base : Les équipes à la recherche d'une fonctionnalité de discussion en temps réel, de commentaires ou de tableaux blancs intégrés peuvent se sentir limitées

Moins d'options d'automatisation : l'automatisation des tâches ou des flux de travail répétitifs nécessite une installation supplémentaire ou des outils tiers

🔍 Le saviez-vous ? La révolution industrielle a donné naissance à la gestion de projet moderne ! Les infrastructures massives telles que le chemin de fer transcontinental nécessitaient davantage de structure, ce qui a entraîné l'essor des méthodes de planification formelles.

Les alternatives à Planforge en un coup d'œil

Découvrons les meilleurs outils de collaboration pour la gestion de projet que vous pouvez envisager. 👇

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp IA intégrée, agents IA et automatisation ; tableaux de bord personnalisés ; suivi du temps ; définition d'objectifs ; collaboration en équipe Grandes équipes gérant des portfolios complexes grâce à l'IA et à l'automatisation Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Monday. com Flux de travail visuels personnalisés ; tableaux de bord en temps réel Petites équipes ayant besoin de tableaux visuels personnalisables Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Wrike Hiérarchie intelligente des dossiers ; affichages personnalisés ; diagrammes burndown Grandes organisations ayant des besoins spécifiques à chaque service Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois Planview AdaptiveWork Planification des capacités ; gestion des ressources ; flux de travail de gouvernance Entreprises cherchant à aligner leurs projets sur leurs objectifs commerciaux Tarification personnalisée Smartsheet Logique conditionnelle ; flux de travail automatisés ; diagrammes de Gantt Personnes passant d'Excel à des outils de gestion de projet Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Workfront Gestion des ressources ; flux de travail d'approbation personnalisés Équipes marketing gérant les validations d'actifs Tarification personnalisée Jira Suivi agile des projets et des problèmes ; diagrammes de vélocité ; rapports burndown Équipes de développement logiciel utilisant Scrum ou Kanban Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,60 $/utilisateur/mois Oracle Primavera Évaluation des risques ; suivi de la valeur acquise ; scénarios hypothétiques ; histogrammes des ressources Entreprises gérant des projets d'infrastructure à grande échelle Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 100 $/utilisateur/mois Microsoft Project Équilibrage des ressources ; dépendances entre les tâches ; rapports de progression Chefs de projet familiarisés avec les diagrammes de Gantt et les dépendances Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois (facturation annuelle) Trello Suivi de projet de type Kanban ; automatisations basées sur des déclencheurs Petites entreprises ayant besoin d'une gestion visuelle légère des tâches Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois Teamwork.com Collaboration avec les clients ; suivi du temps ; modèles de définition d'objectifs Entreprises de services gérant le travail facturable et la visibilité des clients Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 13,99 $/utilisateur/mois

Les meilleures alternatives à Planforge

Chaque équipe travaille différemment, ce qui signifie que l'outil idéal peut également être légèrement différent. Voici quelques alternatives remarquables à Planforge qui pourraient mieux convenir à votre flux de travail. 📝

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets et de portfolios basée sur l'IA)

La coordination de plusieurs portfolios implique souvent de naviguer entre des échéanciers dispersés, des mises à jour de progression peu claires et de nombreux rapports manuels. Et lorsque vous gérez des livrables à enjeux élevés entre plusieurs services, vous avez besoin de plus que des tableaux de bord statiques ou des registres de temps cloisonnés.

Vous avez besoin d'un système qui connecte tout, de l'exécution des projets aux objectifs stratégiques, de manière claire et rapide.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp apporte une structure à vos portfolios sans limiter la flexibilité, tandis que ses fonctionnalités d'IA vous aident à trouver des réponses au lieu de les chercher.

Suivez la durée des tâches à l'aide du suivi du temps ClickUp

ClickUp Time Tracking permet à chaque membre de l'équipe d'enregistrer ses heures directement dans ses tâches ou d'utiliser un chronomètre pendant son travail. Vous pouvez afficher des ventilations détaillées pour tous les portfolios et filtrer par équipe, projet ou type de tâche. Cela permet d'identifier et de corriger les retards qui peuvent avoir un impact sur le calendrier des projets.

Il est tout aussi facile d'aligner tout le monde sur les résultats. Grâce aux objectifs ClickUp, vous pouvez définir des cibles mesurables et les relier au travail qui permet d'atteindre ces objectifs. Pas besoin de mises à jour manuelles ou de réunions de statut séparées.

Suivez les OKR et les jalons à l'aide des objectifs ClickUp

La visibilité est également importante lorsque vous gérez plusieurs initiatives.

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à créer des résumés visuels de la progression des tâches, du temps passé et des charges de travail. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour les points réguliers avec les dirigeants, les revues d'équipe ou la planification des sprints sans avoir à vous fier à des modèles fixes de gestion de portefeuille de projets.

Supposons que vous supervisiez cinq lancements parallèles dans différentes unités commerciales. Vous pouvez configurer un tableau de bord qui affiche en temps réel le statut de chaque projet, les tâches en retard et la bande passante de l'équipe.

Mais même avec des analyses en place, vous devez encore chercher des réponses. Qu'est-ce qui bloque cette initiative ? Quelle équipe est en retard sur les livrables ? Combien de temps a été consacré à l'assurance qualité dans l'ensemble des portfolios ce mois-ci ?

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, vous évite toutes ces allers-retours. Il recherche dans l'ensemble de votre environnement de travail et dans les applications connectées pour vous fournir des réponses précises et spécifiques en quelques secondes.

Demandez à ClickUp Brain des informations sur plusieurs portfolios à l'aide des données en temps réel de l'environnement de travail

Par exemple, si votre directeur technique a besoin d'une ventilation du temps passé à répondre aux incidents pour un portfolio de sécurité, vous n'avez pas besoin de cliquer sur les tableaux de bord ou d'exporter des rapports sur le temps passé. Demandez à ClickUp Brain, qui extrait ces données des tâches, des étiquettes et des journaux afin que vous arriviez à la réunion déjà préparé.

Ou, si vous essayez de comprendre quels projets manquent systématiquement leurs échéances, ClickUp Brain met en évidence les tendances à partir de vos échéanciers et de l'historique des tâches.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion de portfolio ClickUp pour garder une longueur d'avance sur les risques liés à la livraison

Le modèle de gestion de portfolio ClickUp vous offre un moyen structuré de superviser des portfolios volumineux sans avoir à vous précipiter pour obtenir des mises à jour ou à fouiller dans des outils disparates.

Le modèle comprend des vues spécialement conçues, telles que la « Liste principale des portfolios » pour une vue d'ensemble, les « Procédures opératoires normalisées des projets » pour documenter les étapes d'exécution et un « Guide de démarrage » pour accélérer la prise en main.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les mises à jour répétitives : Déclenchez des changements de statut des tâches, des alertes aux parties prenantes et des réaffectations lorsque les conditions changent dans les portfolios grâce Déclenchez des changements de statut des tâches, des alertes aux parties prenantes et des réaffectations lorsque les conditions changent dans les portfolios grâce aux automatisations ClickUp

Centralisez les connaissances relatives aux projets : créez des procédures opératoires normalisées, des guides pratiques et des chartes dans créez des procédures opératoires normalisées, des guides pratiques et des chartes dans ClickUp Docs et associez-les directement à des tâches

Connectez la communication au travail : partagez les mises à jour, étiquetez vos coéquipiers et résolvez instantanément les obstacles grâce à partagez les mises à jour, étiquetez vos coéquipiers et résolvez instantanément les obstacles grâce à ClickUp Chat sans perdre le contexte

Synchronisez les mises à jour entre les outils : Intégrez ClickUp à Slack, GitHub, Google Drive et d'autres outils tiers pour réduire les changements de contexte et centraliser les données de votre portfolio

Standardisez la prise en charge des projets : Configurez Configurez des formulaires ClickUp qui créent et attribuent automatiquement des tâches en fonction du type, de l'urgence et du service

Limites de ClickUp

Les paramètres de permission granulaires nécessitent une installation minutieuse pour éviter les problèmes de visibilité entre les projets

Le forfait Free Forever limite les utilisateurs à 100 interactions totales avec le tableau de bord

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 160 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 440 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Découvrez ce qu'un évaluateur G2 a dit à propos de ClickUp :

J'adore la personnalisation de la plateforme : je peux passer de la vue Liste à la vue Tableau ou Gantt en fonction de mon flux de travail. La fonctionnalité de chat intégrée facilite également la collaboration en temps réel et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner un temps considérable sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide.

J'adore la personnalisation de la plateforme : je peux passer de la vue Liste à la vue Tableau ou Gantt en fonction de mon flux de travail. La fonctionnalité de chat intégrée rend également la collaboration en temps réel très pratique et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner un temps considérable sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide.

💡 Conseil de pro : Utilisez la méthode MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) pour hiérarchiser les projets de votre portfolio en fonction de leur valeur stratégique et de leur urgence. Cela vous permet de rester concentré sur ce qui fait vraiment avancer les choses.

2. Monday. com (Idéal pour la personnalisation visuelle des flux de travail)

Le prochain sur notre liste d'alternatives à Planforge est Monday. com, un outil utile pour la planification de projets de haut niveau. Ses tableaux visuels colorés vous offrent une vue d'ensemble de tout, des campagnes marketing aux lancements de produits, et vous pouvez les personnaliser pour les adapter au flux de travail exact de votre équipe.

Vous devez modifier vos priorités ? Il suffit de glisser-déposer. Vous voulez gagner du temps sur les tâches répétitives ? L'automatisation est là pour vous aider. Elle est flexible sans être envahissante, c'est pourquoi de nombreuses équipes la préfèrent.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Personnalisez les vues du flux de travail afin que chaque équipe puisse voir les données de la manière qui lui convient le mieux

Utilisez des règles d'automatisation simples pour gérer automatiquement les mises à jour, les alertes et les intégrations

Créez des tableaux de bord en temps réel qui affichent l'état d'avancement des projets et la charge de travail des équipes sur tous les tableaux

Suivez le temps passé sur chaque tâche pour identifier les tendances en matière de productivité et améliorer vos estimations futures

Limitations de Monday.com

Les calculs de colonnes de formules ne disposent pas des fonctionnalités avancées des outils de tableur

La structure sous forme de tableau rend les vues Gantt moins intuitives

Tarifs Monday.com

Gratuit (limité à deux utilisateurs)

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 870 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 385 avis)

Quand Monday.com peut être plus adapté que Planforge

Vous avez besoin d'une plateforme visuellement personnalisable avec une fonctionnalité glisser-déposer facile à utiliser

Vous souhaitez une installation rapide avec une prise en main minimale pour les petites équipes

Vous préférez une automatisation légère pour rationaliser les tâches récurrentes

Vous accordez de la valeur à la flexibilité des vues (Kanban, échéancier, charge de travail) entre les équipes

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Voici ce qu'un évaluateur G2 a dit à propos de cet outil :

Les automatisations et intégrations de Monday.com sont extrêmement utiles et constituent probablement les fonctionnalités que nous utilisons le plus. La mise en œuvre et l'intégration à l'échelle de l'entreprise ont été un jeu d'enfant. Le système demande un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que tout le monde l'a adopté, il est impossible de travailler sans et tout le monde l'utilise quotidiennement.

Les automatisations et intégrations de Monday.com sont extrêmement utiles et constituent probablement les fonctionnalités que nous utilisons le plus. Sa mise en œuvre et son intégration à l'échelle de l'entreprise ont été un jeu d'enfant. Le système demande un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que tout le monde l'a adopté, il est impossible de travailler sans et tout le monde l'utilise quotidiennement.

🤝 Rappel amical : Tous les projets ne nécessitent pas le même niveau de complexité. Envisagez Agile ou Scrum plutôt que la méthode traditionnelle Waterfall pour les environnements flexibles ou en évolution rapide.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de monday.com

3. Wrike (Idéal pour faire évoluer les opérations de projets d'entreprise)

via Wrike

Wrike est conçu pour évoluer avec votre équipe, en particulier lorsque les choses commencent à se compliquer. À mesure que les projets s'accumulent, il est facile de s'y perdre, mais la plateforme permet de tout organiser grâce à sa hiérarchie de dossiers intelligente et ses structures personnalisables.

Différents services peuvent adapter la plateforme à leurs besoins : les spécialistes du marketing disposent d'outils de révision intégrés, tandis que les équipes informatiques utilisent des formulaires de demande et des flux de travail d'approbation pour assurer le bon déroulement des opérations. En matière de rapports, vous obtenez des informations qui vous aident à prendre des décisions plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Utilisez sa structure de dossiers pour organiser vos projets, programmes et portfolios dans des hiérarchies claires

Personnalisez les flux de travail avec des statuts spécifiques à chaque équipe pour des processus standardisés mais flexibles

Visualisez la capacité de votre équipe grâce à des diagrammes burndown et des vues Charge de travail afin d'éviter le surmenage et de rééquilibrer les tâches dès le début

Limitations de Wrike

La modification en cours des documents nécessite de télécharger des fichiers et une bibliothèque de modèles limitée pour les secteurs spécialisés

La configuration des champs personnalisés devient compliquée dans les environnements d'entreprise

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 760 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 770 avis)

Quand Wrike peut être plus adapté que Planforge

Vous avez besoin d'outils de projet évolutifs pour une collaboration interfonctionnelle

Vous souhaitez disposer d'outils intégrés qui répondent aux besoins de plusieurs équipes

Vous préférez des hiérarchies de tâches claires sans gouvernance complète du portfolio

Vous avez besoin d'un équilibrage visuel de la charge de travail pour éviter l'épuisement de votre équipe

📖 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de Wrike

4. Planview AdaptiveWork (Idéal pour les décisions en matière de gestion de portfolio)

via Planview

Planview AdaptiveWork s'attaque de front à l'aspect stratégique de la gestion de projet. Contrairement aux outils qui se concentrent principalement sur l'exécution des tâches, cette plateforme met l'accent sur l'analyse des portfolios et l'allocation des ressources à l'échelle de l'organisation

Il relie les résultats des projets aux objectifs commerciaux grâce à une visualisation robuste des données et à la planification de scénarios. De plus, la fonctionnalité de planification des capacités de Planview aide les équipes de direction à décider quelles initiatives méritent la priorité.

Meilleures fonctionnalités de Planview AdaptiveWork

Modélisez des scénarios de ressources pour voir comment les changements affectent les échéanciers et les livrables avant validation

Reliez les objectifs commerciaux aux initiatives de projet grâce à des hiérarchies personnalisables qui montrent l'alignement entre les équipes

Suivez les indicateurs prévisionnels et réels tels que le budget, l'utilisation des ressources et les échéanciers pour rester sur la bonne voie

Personnalisez les flux de travail de gouvernance pour déclencher des approbations en fonction du type de projet, de la taille, du risque ou d'autres règles spécifiques à l'entreprise

Limitations de Planview AdaptiveWork

La mise en œuvre nécessite une configuration importante pour s'adapter aux processus organisationnels

Capacités d'intégration limitées avec des outils de développement tels que GitHub

Tarifs Planview AdaptiveWork

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planview AdaptiveWork

G2 : 4,1/5 (plus de 525 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 170 avis)

Quand Planview AdaptiveWork pourrait être plus adapté que Planforge

Vous devez aligner vos projets directement sur les objectifs généraux de votre entreprise

Vous souhaitez planifier différents scénarios pour les changements de ressources et d'échéancier

Vous préférez une gouvernance approfondie des portfolios entre les services ou les régions

Vous avez besoin d'une forte visibilité exécutive sur les résultats stratégiques

Que disent les utilisateurs réels à propos de Planview AdaptiveWork ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2 sur cet outil :

La capacité de ce logiciel à gérer l'allocation des ressources en temps et la gestion des tarifs est impressionnante. La fonctionnalité de rapports est pratique, et une fois que vous maîtrisez le schéma des données, vous pouvez générer des rapports très utiles.

La capacité de ce logiciel à gérer l'allocation des ressources en temps et la gestion des tarifs est impressionnante. La fonctionnalité de rapports est pratique, et une fois que vous maîtrisez le schéma des données, vous pouvez générer des rapports précieux.

5. Smartsheet (idéal pour les utilisateurs de tableurs qui ont besoin de plus de puissance)

via Smartsheet

Smartsheet comble le fossé entre les feuilles de calcul traditionnelles et les exigences modernes en matière de gestion de projet. L'interface familière sous forme de grille réduit la résistance lors de l'adoption tout en offrant des fonctionnalités plus avancées qu'Excel.

La logique conditionnelle, les flux de travail automatisés et les permissions robustes transforment les documents statiques en hubs de collaboration dynamiques. Smartsheet excelle particulièrement dans la gestion de processus structurés où la collecte de données doit alimenter directement l'exécution du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Transformez les données de vos feuilles de calcul en diagrammes de Gantt, calendriers ou cartes dynamiques sans dupliquer votre travail

Configurez des approbations automatisées qui acheminent les demandes vers les bonnes personnes en fonction de règles ou des informations saisies dans les formulaires

Créez des rapports récapitulatifs qui regroupent les mises à jour de plusieurs feuilles dans des tableaux de bord en temps réel pour la direction

Appliquez une mise en forme conditionnelle pour signaler les risques, les retards ou les jalons en fonction de la logique que vous définissez

Limites de Smartsheet

Les options de mise en forme du texte sont limitées et l'expérience mobile n'est pas à la hauteur des fonctionnalités du bureau

Pour créer des tableaux de bord, vous devez acheter des licences supplémentaires

Tarifs Smartsheet

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 080 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 420 avis)

Quand Smartsheet peut être plus adapté que Planforge

Vous avez besoin d'une interface de type tableur familière aux utilisateurs

Vous souhaitez automatiser des processus structurés tels que les approbations et les rapports

Vous préférez créer des tableaux de bord et des diagrammes de Gantt sans complexité

Vous devez intégrer rapidement des équipes sans courbe d'apprentissage abrupte

🔍 Le saviez-vous ? La gestion de portefeuille de projets (PPM) trouve ses racines dans la théorie de l'investissement. Dans les années 1950, Harry Markowitz a appliqué la notion de risque/récompense à la finance, qui a ensuite inspiré la gestion de plusieurs projets comme un portefeuille équilibré.

6. Workfront (Idéal pour l'optimisation des flux de travail marketing)

via Workfront

Workfront aide à mettre de l'ordre dans le chaos créatif, en particulier dans les équipes marketing où les demandes affluent de toutes parts. Il centralise les processus de réception tout en permettant aux équipes créatives de rester agiles.

*les fonctionnalités de gestion des ressources se démarquent, aidant les managers à équilibrer les charges de travail entre les équipes aux compétences et disponibilités variables. De plus, Workfront facilite la connexion entre la planification et l'exécution grâce à des flux de travail d'approbation personnalisables, garantissant que rien n'est oublié.

Meilleures fonctionnalités de Workfront

Centralisez les demandes créatives grâce à des formulaires personnalisables qui capturent les détails essentiels tels que les directives de la marque, les informations sur le public et les formats de livraison

Suivez le développement des actifs, de la conception à la validation, en conservant l'historique des versions et les commentaires à un seul emplacement

Évitez les goulots d'étranglement dans la production en planifiant les ressources en fonction des compétences requises, de la disponibilité et des niveaux de priorité

Générez des épreuves pour les commentaires des parties prenantes, afin de clarifier quelle version contient les commentaires spécifiques

Limitations de Workfront

Le système de gestion des documents manque de méthodes d'organisation intuitives

Les fonctionnalités de rapports nécessitent une expertise technique pour être personnalisées efficacement

Tarifs Workfront

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Workfront

G2 : 4,1/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 490 avis)

Quand Workfront peut être plus adapté que Planforge

Vous gérez régulièrement un volume important de demandes créatives ou marketing

Vous souhaitez disposer d'outils intégrés de révision et d'examen des ressources en un seul endroit

Vous préférez une planification des ressources axée sur les compétences et la disponibilité

Vous avez besoin de formulaires de saisie personnalisables pour standardiser les briefs de projet

📮 ClickUp Insight : Malgré la diversité des outils disponibles, 42 % des membres d'une équipe continuent de s'appuyer sur les e-mails, même si ceux-ci ont souvent tendance à cloisonner les informations. Environ 41 % préfèrent la messagerie instantanée, mais celle-ci manque généralement de la structure nécessaire pour les travaux complexes. Seuls 17 % combinent les appels et les outils de projet pour avoir une vue d'ensemble. ClickUp rassemble tout cela dans un seul espace : discussions, commentaires, tâches, documents et objectifs. Les équipes bénéficient d'un contexte, d'une clarté et de moins de lacunes dans la communication sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

7. Jira (idéal pour les équipes de développement logiciel agile)

via Atlassian

Initialement conçu pour la gestion de projets logiciels, Jira soutient des projets dans divers secteurs. La plateforme excelle dans les cadres agiles tels que Scrum et Kanban, facilitant la planification des sprints et le suivi des retards.

Ce que les équipes apprécient le plus, c'est que Jira s'adapte à votre façon de travailler, et non l'inverse. Grâce à son écosystème d'intégration massif, il comble le fossé entre le développement et le reste de l'entreprise, permettant à tout le monde de rester aligné et d'avancer.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Concevez des types de problèmes personnalisés avec des champs et des flux de travail adaptés aux besoins de suivi uniques de chaque équipe

Définissez des déclencheurs automatisés pour mettre à jour les problèmes, informer les parties prenantes ou modifier les statuts en fonction des jalons dans les outils connectés

Créez des feuilles de route qui montrent la progression des fonctionnalités au fil des sprints, offrant ainsi aux chefs de produit un moyen clair de partager les mises à jour

Utilisez des diagrammes de vélocité et des rapports burndown pour affiner vos estimations à l'aide de données de performance réelles au fil du temps

Limitations de Jira

La documentation dispersée sur plusieurs sites Atlassian rend l'apprentissage en libre-service difficile

Les rapports inter-projets nécessitent une configuration supplémentaire ou des modules complémentaires tiers

Tarifs Jira

Free

Standard : 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : 17 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Quand Jira peut être plus adapté que Planforge

Vous avez besoin d'une assistance solide pour les méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban

Vous souhaitez un suivi granulaire des problèmes avec des flux de travail personnalisables

Vous préférez les outils de rapports natifs tels que les diagrammes de vélocité et les rapports burndown

Vous avez besoin d'une intégration approfondie avec les outils de développement et les pipelines CI/CD

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Voyons ce qu'un utilisateur G2 pense de Jira :

Ce que j'aime le plus, c'est que tout est regroupé au même endroit. Créer des tâches, les suivre et déterminer qui est responsable de quoi est très facile. Le principal problème est que c'est trop complexe. Au début, il y a tellement de fonctionnalités que c'est déroutant. On passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marche. De plus, la vitesse peut être frustrante : les pages mettent parfois une éternité à se charger...

Ce que j'aime le plus, c'est que tout est regroupé au même endroit. Créer des tâches, les suivre et déterminer qui est responsable de quoi est très facile. Le principal problème est que c'est trop complexe. Au début, il y a tellement de fonctionnalités que c'est déroutant. On passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marche. De plus, la vitesse peut être frustrante : les pages mettent parfois une éternité à se charger...

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Asana

8. Oracle Primavera (idéal pour la planification de projets de construction complexes)

via Oracle

Oracle Primavera est conçu pour les projets complexes, impliquant des milliers d'éléments mobiles et de dépendances simultanées. Il fonctionne particulièrement bien pour l'analyse des risques, en aidant les équipes à repérer les obstacles potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes réels.

Ce n'est pas l'outil le plus facile à utiliser, mais son niveau de détail est excellent si vous gérez une infrastructure à grande échelle ou des initiatives à enjeux élevés. L'un de ses points forts est de montrer la progression par rapport à votre forfait initial, ce qui vous permet de détecter rapidement les problèmes et de corriger le tir en toute confiance.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle Primavera

Modélisez des scénarios hypothétiques pour tester les plans de projet avant de bloquer les ressources ou les échéanciers

Suivez les indicateurs de valeur acquise pour détecter rapidement les problèmes de budget ou de calendrier

Utilisez la notation des risques pour évaluer les retards potentiels en fonction des données passées et de la probabilité

Générez des histogrammes de ressources pour signaler lorsque des compétences ou des équipements spécifiques risquent d'être surréservés et ajustez en conséquence

Limitations d'Oracle Primavera

La version cloud ne dispose pas de certaines fonctionnalités présentes dans l'application de bureau

Fonctionnalités de collaboration limitées pour les parties prenantes non techniques

Tarifs Oracle Primavera

À partir de 100 $/mois

Évaluations et avis Oracle Primavera

G2 : 4,4/5 (plus de 380 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 180 avis)

Quand Oracle Primavera peut être plus adapté que Planforge

Vous gérez des projets de construction ou d'ingénierie à grande échelle avec des dépendances complexes

Vous avez besoin d'une modélisation avancée des risques, d'une analyse du chemin critique et d'une gestion de la valeur acquise

Vous avez besoin d'un contrôle précis sur les comparaisons de référence et les prévisions de projet

💡 Conseil de pro : Intégrez dès le début une matrice RACI pour clarifier qui est responsable, redevable, consulté et informé. Cela vous évitera de vous renvoyer la balle plus tard.

9. Microsoft Project (idéal pour les chefs de projet traditionnels)

via Microsoft

Grâce à son interface familière, Microsoft Project facilite les choses dès le départ. Si vous avez déjà utilisé d'autres outils Microsoft, vous vous sentirez comme chez vous. Il est robuste lorsqu'il s'agit de gérer des calendriers complexes, d'équilibrer les charges de travail et de mapper les chemins critiques afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Grâce aux récentes mises à jour du cloud, la collaboration est bien meilleure sans perdre les fonctionnalités avancées auxquelles les utilisateurs de longue date sont habitués. C'est une solution idéale pour les équipes qui utilisent déjà l'écosystème Microsoft et qui ont besoin d'outils de gestion de projet plus robustes que ceux proposés par Planner.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Définissez les dépendances entre les tâches à l'aide des types de relations « fin-début », « début-début » et autres, en fonction des contraintes réelles du projet

Répartissez les ressources entre les projets tout en tenant compte des pourcentages de disponibilité, des compétences requises et des considérations de coût

Capturez des instantanés de référence pour suivre les changements par rapport aux plans initiaux au fur et à mesure de la progression des projets

Utilisez le nivellement des ressources pour ajuster automatiquement les calendriers et éviter les conflits ou les goulots d'étranglement

Limites de Microsoft Project

Les capacités de collaboration sont à la traîne par rapport aux nouvelles alternatives à Microsoft Project axées sur les équipes

La version Web ne dispose pas des fonctionnalités avancées disponibles dans l'application de bureau, et ses capacités de rapports nécessitent Power BI pour des analyses plus sophistiquées

Tarifs Microsoft Project

Forfait Planner 1 : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Planner and Project Plan 3 : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Planner et Project Plan 5 : 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft Project

G2 : 4/5 (plus de 1 615 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 020 avis)

Quand Microsoft Project peut être plus adapté que Planforge

Vous vous appuyez sur un planning détaillé avec des dépendances entre les tâches et des chemins critiques

Vous souhaitez gérer avec précision les ressources de plusieurs projets

Vous préférez travailler dans l'écosystème Microsoft pour une meilleure intégration

Vous avez besoin d'un suivi de référence pour mesurer les performances d'un projet au fil du temps

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Project ?

Voici l'avis d'un évaluateur Capterra sur l'utilisation de Microsoft Project :

En tant qu'utilisateur de Microsoft Project, j'ai trouvé ce logiciel robuste et complet pour la gestion de projet... Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants en raison de la complexité des fonctionnalités et de l'interface de l'outil. 2. Coûts de licence élevés, en particulier pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels. 3. Capacités cloud limitées par rapport à d'autres solutions de gestion de projet...

En tant qu'utilisateur de Microsoft Project, j'ai trouvé ce logiciel robuste et complet pour la gestion de projet... Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants en raison de la complexité des fonctionnalités et de l'interface de l'outil. 2. Coûts de licence élevés, en particulier pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels. 3. Capacités cloud limitées par rapport à d'autres solutions de gestion de projet...

📖 À lire également : Smartsheet ou Microsoft Project : quel outil de gestion de projet choisir ?

10. Trello (Idéal pour sa simplicité visuelle et sa profondeur surprenante)

via Atlassian

La disposition sous forme de cartes de Trello est intuitive et simple. La plupart des équipes peuvent s'y mettre sans formation ou presque. Elle est suffisamment flexible pour gérer tous les types de flux de travail, des calendriers de contenu aux feuilles de route de produits, sans vous obliger à remanier votre flux de travail actuel.

L'un des principaux avantages ? Vous pouvez commencer avec la version de base, puis ajouter des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos besoins évoluent grâce aux Power-Ups. C'est idéal pour les équipes qui souhaitent rester collaboratives et organisées sans utiliser de systèmes de gestion de projet trop complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Mettez en œuvre la méthodologie Kanban grâce à des cartes intuitives à glisser-déposer qui représentent les éléments de travail passant par les différentes étapes du processus

Étendez les fonctionnalités grâce à des Power-ups pour les rapports de suivi du temps, les vues de calendrier ou les capacités d'automatisation

Créez des modèles de tableaux pour standardiser les processus entre les équipes tout en conservant une grande flexibilité

Utilisez l'automatisation Butler pour déplacer automatiquement des cartes, affecter des membres de l'équipe ou ajouter des libellés en fonction de déclencheurs

Limites de Trello

Le mappage des dépendances entre les cartes manque de représentation visuelle

La gestion des ressources sur plusieurs tableaux est un véritable défi

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 670 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 435 avis)

Quand Trello peut être plus adapté que Planforge

Vous recherchez un outil léger et facile à prendre en main par tous

Vous préférez les tableaux visuels de type Kanban pour gérer les tâches et les flux de travail

Vous souhaitez faire évoluer progressivement les fonctionnalités à mesure que vos besoins augmentent

🔍 Le saviez-vous ? En 1911, Frederick Taylor a posé les bases des méthodologies de projet axées sur l'efficacité actuelles dans son ouvrage Principles of Scientific Management (Principes de gestion scientifique).

11. Teamwork. com (Idéal pour les entreprises de services en contact avec la clientèle)

Teamwork.com répond aux défis uniques auxquels sont confrontées les agences et les fournisseurs de services lors de la gestion des projets de leurs clients. Il met l'accent sur la collaboration avec le client sans exposer les discussions internes ou les détails de facturation.

L'une des fonctionnalités qui se démarque est la façon dont il suit la rentabilité des projets en reliant directement les entrées de temps à votre budget. Vous pouvez voir exactement comment le temps passé affecte le résultat net. De plus, il est idéal pour maintenir une distinction claire entre le travail facturable et non facturable tout en gardant un œil sur la santé du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Surveillez les heures facturables en temps réel pour respecter votre budget et alerter les gestionnaires de compte en cas de dépassements potentiels

Créez des portails clients qui partagent les mises à jour des projets sans révéler les discussions internes ou les données sensibles

Concevez des listes de tâches et des modèles de définition d'objectifs pour standardiser les livrables et améliorer les estimations de durée et de coût

Créez des rapports soignés présentant la progression, les jalons et les risques, adaptés à la visibilité des clients

Limitations de Teamwork.com

La collaboration sur des documents nécessite des intégrations avec des outils externes

L'automatisation avancée des flux de travail nécessite des niveaux de forfait plus élevés

Tarifs Teamwork.com

Livraison : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Échelle : 69,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (plus de 1 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 910 avis)

Quand Teamwork.com peut être plus adapté que Planforge

Vous gérez des projets en contact avec les clients et avez besoin d'outils intégrés pour le suivi du temps et la facturation

Vous souhaitez partager la progression avec vos clients sans exposer les discussions internes

Vous préférez un suivi intégré de la rentabilité des projets et des alertes budgétaires

Vous avez besoin de modèles structurés et de rapports soignés adaptés à la visibilité de vos clients

Que disent les utilisateurs réels de Teamwork.com ?

Voici ce qu'un utilisateur G2 a dit à propos de son expérience :

Teamwork dispose d'une interface très intuitive ; je n'ai pas eu à me perdre dans une multitude de paramètres pour commencer. J'ai pu créer des projets, attribuer des tâches et fixer des délais sans avoir l'impression de déchiffrer un code secret... Je me suis rapidement familiarisé avec les bases, mais lorsque j'ai voulu tirer le meilleur parti des fonctionnalités avancées, je me suis rendu compte qu'il y avait une courbe d'apprentissage. J'ai dû regarder des tutoriels et faire des essais jusqu'à ce que je trouve la meilleure façon de l'utiliser avec mon équipement.

Teamwork dispose d'une interface très intuitive ; je n'ai pas eu à me perdre dans une multitude de paramètres pour commencer. J'ai pu créer des projets, attribuer des tâches et fixer des délais sans avoir l'impression de déchiffrer un code secret... Je me suis rapidement familiarisé avec les bases, mais lorsque j'ai voulu tirer le meilleur parti des fonctionnalités avancées, j'ai réalisé qu'il y avait une courbe d'apprentissage. J'ai dû regarder des tutoriels et faire des essais jusqu'à ce que je trouve la meilleure façon de l'utiliser avec mon équipement.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité (cas d'utilisation et outils)

Votre prochaine étape ? ClickUp, évidemment

Chaque projet mérite un système qui prend en charge la façon dont votre équipe réfléchit, planifie et livre. Les outils doivent simplifier le travail, et non le compliquer, et aider les équipes à rester concentrées sans changement constant de contexte.

Maintenant que vous connaissez les différentes alternatives à Planforge, vous pouvez faire un choix éclairé. Bien sûr, nous vous recommandons ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, afin de tout regrouper en un seul endroit.

De la planification des ressources au suivi des objectifs et de la progression, ClickUp vous permet de réagir plus rapidement, de mieux servir vos clients et d'accomplir davantage sans changer d'outil.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅