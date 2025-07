Modèles gratuits de forfait Business pour le commerce électronique

Vous avez le produit, la passion et la motivation nécessaires pour créer votre entreprise de commerce électronique. Mais lorsqu'il s'agit de rédiger un plan d'affaires, les choses peuvent devenir un peu compliquées.

Projections financières, analyse du marché cible, logistique... Il y a beaucoup à mettre sur papier, surtout lorsque tout ce que vous voulez, c'est lancer votre boutique.

Un modèle de forfait Business prêt à l'emploi peut vous soulager d'une partie de cette pression. Il vous offre la structure, les invites et la clarté dont vous avez besoin sans vous obliger à passer des heures à déterminer ce qui va où.

Dans cet article, nous examinerons les modèles ClickUp et quelques autres qui méritent le détour. 👀

Que sont les modèles de forfait Business pour le commerce électronique ?

Les modèles de forfait Business sont des outils structurés qui vous aident à définir votre stratégie commerciale en ligne. Ils organisent vos objectifs, vos plans financiers, vos informations sur votre public cible et votre approche marketing dans un document clair.

Ces modèles constituent un tremplin, en particulier pour les créateurs d'entreprise ou les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent se lancer rapidement sans passer à côté de l'essentiel.

Chaque section vous guide à travers une partie spécifique de votre entreprise, ce qui vous permet de vous concentrer, de planifier et d'exécuter plus facilement.

Différents modèles répondent à différents besoins : certains se concentrent sur la stratégie globale, tandis que d'autres se concentrent sur les opérations quotidiennes ou la planification spécifique à un produit. Chaque mise en forme offre un cadre clair pour vous aider à élaborer un forfait ciblé et fonctionnel.

🧠 Anecdote : En 1994, un homme nommé Dan Kohn a vendu un CD de Sting, « Ten Summoner's Tales », en ligne via NetMarket, marquant ainsi le premier achat en ligne sécurisé.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait Business ?

Un forfait e-commerce solide commence par le bon modèle. Il doit guider votre réflexion, couvrir l'essentiel et vous aider à transformer vos idées en actions concrètes. Alors, qu'est-ce qui distingue un bon forfait ? Voyons voir. 👇

Structure claire : présente les sections essentielles telles que l'aperçu de l'entreprise, l'analyse du marché, les opérations et les finances dans un format logique et facile à suivre

Flux logique : organise le contenu dans un ordre qui reflète la manière dont une entreprise prend forme, ce qui facilite l'élaboration et le perfectionnement de votre stratégie

Invites intégrées : comprend des questions ou des indications dans chaque section pour vous aider à clarifier vos idées et à fournir des détails pertinents

Flexibilité : s'adapte à divers modèles commerciaux, notamment les boutiques de produits, les offres numériques et les plateformes axées sur les services

Exemples utiles : propose de brefs échantillons de contenu ou des conseils pour vous éviter les approximations et vous permettre de démarrer plus rapidement

Assistance au suivi des objectifs : vous permet de définir des jalons et des indicateurs clés afin de mesurer votre progression et de rester concentré

Sections personnalisées : offre un espace pour des éléments uniques tels que les stratégies d'influence, les plans d'affiliation ou les tactiques de regroupement de produits

🔍 Le saviez-vous ? Environ 66 % des consommateurs privilégient la livraison gratuite lorsqu'ils font des achats en ligne. Si vous créez un forfait Business, l'intégration de la livraison gratuite ou à prix réduit peut considérablement augmenter les conversions.

25 modèles de forfait Business pour le commerce électronique

Il n'y a pas une seule façon de rédiger un plan d'affaires, mais disposer du modèle adéquat peut grandement faciliter le processus.

Nous avons rassemblé 25 modèles de forfaits Business pour vous aider à démarrer. Et oui, cela inclut quelques-uns de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de planifier, d'organiser et de gérer tout cela dans le logiciel de gestion de projet. 📝

1. Modèle de forfait Business ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez un plan stratégique prêt à être présenté aux investisseurs grâce au modèle de forfait Business de ClickUp

Le modèle de forfait Business de ClickUp fournit un cadre complet et flexible pour mapper votre stratégie commerciale en ligne de A à Z. Il comprend cinq vues utiles (Sujets, Statut, Échéancier, Forfait Business et Guide de démarrage) qui vous permettent d'organiser les sections clés, de gérer les échéances et d'obtenir un aperçu clair de l'ensemble de votre forfait.

La vue Sujets divise votre forfait en sections telles que l'étude de marché, le marketing et les finances. La vue Forfait Business combine quant à elle tous ces éléments pour offrir un aperçu clair et prêt à être présenté à vos investisseurs. Les champs personnalisés ClickUp tels que « Référence », « Approuvé » et « Section » ajoutent un contexte spécifique pour vous aider à suivre la progression de votre forfait.

📌 Idéal pour : Les entrepreneurs et les partenaires commerciaux à la recherche d'un forfait Business complet et professionnel, prêt à être présenté à des investisseurs et axé sur la mise en œuvre.

2. Modèle de document pour forfait Business ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez un plan d'affaires clair et évolutif grâce au modèle de document « Forfait Business » de ClickUp

Le modèle de document de forfait Business ClickUp vous offre un espace dédié pour planifier votre stratégie, organiser les détails clés et tout garder à jour à mesure que votre entreprise se développe. Il est conçu pour offrir à la fois structure et flexibilité, que vous définissiez des objectifs, décomposiez des tâches ou réfléchissiez aux risques potentiels.

Le modèle de forfait Business gratuit vous guide à travers chaque section de votre forfait tout en vous aidant à rester concret. Vous pouvez définir des objectifs, gérer les ressources d'assistance et inclure des étapes d'urgence sans compliquer le processus.

Comme il est intégré à ClickUp Docs, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que des pages imbriquées pour structurer votre contenu, une mise en forme riche, la modification en temps réel et l'intégration de tâches afin que votre forfait évolue avec votre entreprise.

📌 Idéal pour : les petites équipes ou les fondateurs solo qui souhaitent disposer d'un document flexible et évolutif, capable de s'adapter à leur entreprise.

💡 Conseil de pro : fixez-vous des objectifs à 1, 5 et 10 ans qui gagnent en complexité et en ambition. Vos objectifs à 1 an doivent se concentrer sur la stabilité et la traction, vos objectifs à 5 ans sur le positionnement et la croissance sur le marché, et vos objectifs à 10 ans sur l'innovation, l'hérité ou la stratégie de sortie. Cette approche par étapes montre une réflexion à long terme et une exécution à court terme.

3. Modèle ClickUp Business Launch

Obtenir un modèle gratuit Gérez chaque étape de votre lancement avec le modèle de lancement d'entreprise de ClickUp

Le modèle ClickUp Business Launch est conçu pour vous aider à prendre le contrôle du chaos qui accompagne le démarrage d'une entreprise. Il divise le processus en jalons clairs et vous donne les outils nécessaires pour suivre la progression sans perdre de vue l'ensemble.

Vous pouvez basculer entre différentes vues, telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux de progression, pour obtenir à la fois des échéanciers de haut niveau et des mises à jour au niveau des tâches. Personnalisez les flux de travail en fonction de vos objectifs de lancement, attribuez les responsabilités et assurez la continuité des opérations grâce aux outils intégrés d'automatisation des processus métier et de collaboration.

Ce modèle est particulièrement utile en raison de sa flexibilité et de sa facilité d'utilisation. Il s'adapte à votre flux de travail et vous offre une visibilité sur ce qui fonctionne grâce à des mises à jour en temps réel et des indicateurs détaillés.

📌 Idéal pour : Les créateurs d'entreprise qui se préparent à gérer le lancement de leur start-up, de la conception à la livraison au client.

🧠 Fait amusant : 87 % des acheteurs accordent de la valeur aux évaluations et aux avis réels des clients avant d'effectuer un achat. Votre forfait Business doit donner la priorité aux témoignages, aux avis sur les produits et aux signaux de confiance afin d'augmenter les conversions et de vous donner un avantage concurrentiel.

4. Modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos grandes idées en étapes claires grâce au modèle de plan d'action pour petites entreprises de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp vous aide à adopter une approche claire et étape par étape pour développer votre entreprise. Grâce à la planification quotidienne des tâches intégrée à la structure, il devient plus facile de hiérarchiser les priorités et de maintenir l'élan tout en travaillant à la réalisation d'objectifs à long terme.

Vous trouverez des vues organisées pour les objectifs, les échéanciers et les étapes quotidiennes afin que votre forfait passe clairement de l'idée à l'exécution. Chaque tâche est étiquetée avec son statut, sa priorité, son service et sa complexité, ce qui aide votre équipe à rester alignée et concentrée.

Vous avez besoin d'une collaboration interfonctionnelle ? Le modèle vous aide. Les équipes commerciales, logistiques, PMO et RH peuvent afficher leurs responsabilités en un coup d'œil.

📌 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent transformer leurs objectifs à long terme en actions quotidiennes et mesurables dans tous les services.

5. Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez vos objectifs généraux avec le modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises de ClickUp

Le modèle de feuille de route stratégique ClickUp facilite votre transition d'une planification réactive à une progression intentionnelle. Conçu pour une stratégie à long terme, il vous offre un dossier prêt à l'emploi pour mapper votre état actuel, la structure de votre entreprise et toutes les étapes nécessaires pour y parvenir.

Il est conçu pour décomposer les objectifs généraux des différents services, tels que les ventes, les produits, le marketing et l'habilitation. Vous pouvez planifier des initiatives telles que la création d'un guide commercial, l'élaboration de nouvelles stratégies produit et le lancement de mises à jour de la marque, le tout dans une seule vue d'ensemble de l'échéancier.

📌 Idéal pour : les équipes en phase de croissance qui cherchent à aligner leurs initiatives stratégiques sur les objectifs généraux de l'entreprise.

6. Modèle de plan d'action pour le développement commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez des grandes idées aux résultats concrets grâce au modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp transforme les objectifs de croissance de haut niveau en étapes structurées et faciles à suivre. Il décrit les objectifs de votre entreprise, mappe les partenariats clés et organise les tâches par priorité, tout en respectant les échéanciers et les budgets.

Ce modèle de plan de croissance est conçu pour vous aider à progresser rapidement et à assurer votre réussite à long terme. Vous pouvez définir des indicateurs clairs dès le départ, ce qui facilite l'évaluation des résultats et vous permet de rester concentré sur ce qui fait avancer votre entreprise.

Tout, de la définition des objectifs à l'exécution, étant regroupé au même endroit, votre stratégie de développement devient plus facile à mettre en œuvre et beaucoup plus efficace.

📌 Idéal pour : Les dirigeants axés sur une croissance structurée de leur entreprise, l'établissement de partenariats et des indicateurs de réussite mesurables.

🔍 Le saviez-vous ? Avec une part du commerce électronique sur mobile qui devrait atteindre 63 % d'ici 2028, un site web et une application adaptés aux appareils mobiles sont essentiels pour stimuler les ventes et rester compétitif.

7. Modèle de diagramme de jalons ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez la gestion et la visualisation des jalons de vos projets grâce au modèle de diagramme de jalons ClickUp

Le modèle de diagramme des jalons ClickUp donne vie à la stratégie de votre projet grâce à la flexibilité des tableaux blancs ClickUp. Vous pouvez esquisser le flux de votre projet, relier des idées à l'aide de flèches intelligentes, ajouter des notes autocollantes pour noter rapidement vos idées et intégrer des liens vers des documents ou des tâches connexes.

Ce modèle est particulièrement utile lorsque vous gérez plusieurs éléments mobiles et que vous devez garder tout le monde concentré sur la vision d'ensemble. Du lancement à la livraison finale, il vous aide à définir la réussite, à suivre la progression des jalons et à maintenir l'élan jusqu'à la ligne d'arrivée.

📌 Idéal pour : Les chefs de projet qui ont besoin de visualiser la progression, les échéances et les dépendances des initiatives majeures.

8. Modèle d'objectifs et de résultats clés (OKR) pour ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez vos équipes et suivez leur progression grâce au modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp

Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company vous offre un système prêt à l'emploi pour définir vos objectifs. Conçu pour aider les équipes à s'aligner sur des objectifs clairs et des résultats mesurables, ce modèle simplifie la planification des objectifs et facilite leur suivi.

Vous pouvez définir les principales priorités de votre entreprise, les décomposer en résultats clés réalisables et attribuer la propriété de ces résultats afin que chacun sache sur quoi il travaille.

Pour prendre en charge différents flux de travail, ce modèle comprend des vues telles que le tableau d'envoi des OKR, tous les éléments OKR associés et le calendrier OKR. Vous pouvez ainsi voir en temps réel ce qui avance, ce qui doit être revu et ce qui est à venir.

📌 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent favoriser l'alignement, la transparence et les résultats mesurables grâce à une approche basée sur les OKR.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour rédiger un forfait Business

9. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Renforcez votre résilience et soyez toujours prêt grâce au modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Le modèle de plan de continuité des activités ClickUp vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer un plan fiable qui assure la stabilité de votre entreprise en cas de perturbations.

Il facilite le bon déroulement des opérations en cas d'urgence en aidant votre équipe à mapper les risques, les mesures à prendre et les efforts de reprise dans un espace simplifié.

Vous pouvez identifier les menaces potentielles, attribuer des rôles clairs et définir des procédures étape par étape pour différents scénarios de perturbation. Le modèle prend également en charge les tests et les révisions réguliers, afin que votre forfait reste efficace au fil du temps.

📌 Idéal pour : Les entreprises qui accordent la priorité à la gestion des risques et à la préparation opérationnelle en cas de perturbations ou de crises.

🧠 Fait amusant : Les vêtements et les accessoires sont régulièrement les produits les plus achetés en ligne. Confort + style + livraison à domicile = succès garanti.

10. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez le suivi des stocks grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Le modèle de gestion des stocks ClickUp vous offre un environnement de travail centralisé où vous pouvez suivre chaque élément, surveiller les échéanciers de réapprovisionnement et mapper les mouvements de produits en temps réel.

Vous pouvez tout enregistrer, des prix et niveaux de stock aux quantités commandées et visuels des produits, rendant ainsi votre système d'inventaire plus accessible et plus facile à comprendre. Grâce aux vues intégrées telles que Tableau, Échéancier et Mises à jour des commandes, repérer les lacunes ou suivre les tendances d'approvisionnement devient un jeu d'enfant.

Il vous permet également de classer et d'inclure des attributs pour superviser votre inventaire, tels que « Prochaine commande », « Responsable des opérations », « Commandé », « Stock actuel » et « Quantité commandée »

📌 Idéal pour : Les détaillants en ligne ou les gestionnaires d'entrepôt qui souhaitent bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock et les tendances.

💡 Conseil de pro : utilisez l'IA pour structurer, et non falsifier, votre forfait Business. Des outils tels que ClickUp Brain peuvent vous aider à définir des sections telles que l'analyse du marché, les références concurrentielles ou les modèles de revenus, mais c'est à vous qu'il revient d'apporter votre expertise. Alimentez votre outil de commerce électronique IA avec des données réelles, adaptez le ton et modifiez-le pour plus de clarté stratégique.

11. Modèle de traitement des commandes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez, traitez et améliorez chaque commande grâce au modèle de gestion des commandes ClickUp

Le modèle de gestion des commandes de ClickUp fournit un système clair pour gérer les commandes, suivre les stocks et garder une trace des expéditions, des retards et des éléments qui nécessitent votre attention.

Vous pouvez définir l'ensemble de votre processus, du suivi de la demande de produits à l'emballage et à l'expédition. La vue Tableau vous offre une vue d'ensemble des niveaux de stock. Les diagrammes de Gantt vous aident à mapper les échéanciers, et les documents facilitent la prise de notes sur les étapes d'emballage ou les informations d'expédition que votre équipe doit suivre.

📌 Idéal pour : les équipes logistiques ou opérationnelles qui gèrent des flux de travail complexes, de l'approvisionnement à la livraison.

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer cette cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

12. Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur les imprévus liés à vos projets grâce au modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp

Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp vous aide à éviter les problèmes avant qu'ils ne compromettent votre projet. Il crée un processus clair pour repérer les risques potentiels, estimer leur probabilité et décider des mesures à prendre sans ralentir le processus.

Ce modèle vous aide à identifier plus facilement les problèmes potentiels et les éléments les plus importants. Vous pouvez répartir les risques en fonction de leur impact, hiérarchiser les priorités et élaborer des plans d'action pour éviter les retards ou les surprises.

Vous trouverez également un guide de démarrage rapide et un aperçu intégré, afin que vous n'ayez pas à vous demander par où commencer.

📌 Idéal pour : Les chefs de projet qui souhaitent anticiper, classer et atténuer les risques avant qu'ils ne compromettent les échéanciers.

13. Modèle de forfait Business pour le commerce électronique par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de forfait Business E-commerce de PandaDoc est un point de départ solide pour les entrepreneurs du commerce électronique qui souhaitent présenter un modèle commercial complet.

Commencez par décrire l'origine de votre entreprise, son emplacement et les besoins du marché auxquels votre entreprise répond. Ensuite, approfondissez vos produits ou services et la manière dont vous allez les positionner pour votre public.

Le modèle comprend un espace pour détailler la structure de votre site web, y compris les pages indispensables telles que la FAQ, le panier d'achat et les listes de produits. Il vous guide même dans la définition de l'expérience de votre équipe de direction, du modèle de tarification et de la stratégie de mise sur le marché (GTM).

📌 Idéal pour : Les fondateurs qui souhaitent créer un aperçu détaillé de leur entreprise à partager avec les parties prenantes ou les investisseurs potentiels.

14. Modèle de forfait Business pour le commerce électronique par Shopify

via Shopify

Le modèle de forfait Business pour le commerce électronique de Shopify vous guide à travers toutes les sections essentielles, telles que l'aperçu de votre entreprise, les offres de produits, les études de marché, le plan marketing, les opérations et les finances, afin que rien d'important ne soit oublié.

Le modèle comprend un exemple détaillé de forfait pour une marque fictive de commerce électronique afin de vous montrer comment tout s'articule. Si vous recherchez quelque chose de plus rapide, il existe également une version allégée qui ne couvre que les éléments les plus importants, tels que votre équipe, vos fournisseurs et vos clients.

📌 Idéal pour : Les start-ups de commerce électronique prêtes à mapper leurs opérations, leur marketing et leur stratégie de revenus dès le départ.

15. Modèle de forfait Business pour le commerce électronique par HubSpot

via HubSpot

Ce modèle HubSpot vous aide à clarifier les fondamentaux de votre entreprise sans vous noyer dans un document interminable.

Il décrit rapidement l'essence de votre idée commerciale. Vous pouvez définir le problème que vous résolvez, expliquer votre proposition de valeur et décrire comment votre produit ou service s'intègre dans le marché. Vous disposez d'un espace pour présenter votre équipe fondatrice et mettre en avant ce qui fait de vous les personnes idéales pour ce travail.

De plus, cela vous permet de définir la manière dont vous allez déployer votre projet et votre échéancier.

📌 Idéal pour : Les professionnels très occupés qui ont besoin d'un plan simple mais efficace pour valider rapidement leur idée d'entreprise.

💡 Conseil de pro : Considérez votre proposition budgétaire comme un argumentaire commercial déguisé. Les modèles de proposition budgétaire constituent un excellent point de départ, mais ils doivent être étoffés. Indiquez vos chiffres, puis associez chacun d'eux à un résultat commercial. Qu'il s'agisse de 2 000 $ pour la publicité ou de 10 000 $ pour le développement de produits, expliquez le retour sur investissement, l'échéancier et la manière dont cela favorise la croissance.

16. Modèle de forfait Business multicanal pour le commerce électronique par Template.net

Ce modèle est conçu pour les marques qui cherchent à développer leur présence en ligne sur plusieurs plateformes, telles que les places de marché en ligne, les réseaux sociaux et votre propre site web. Vous trouverez des sections pour décrire la structure de votre entreprise, analyser votre marché cible et étudier les forces et les faiblesses de vos concurrents.

Vous disposez également d'un espace dédié à la définition de votre stratégie de distribution : où vous vendrez vos produits, comment vous les commercialiserez et quelle sera l'expérience client sur toutes les plateformes.

📌 Idéal pour : les détaillants qui souhaitent se développer sur plusieurs plateformes telles qu'Amazon, Shopify et Instagram tout en restant cohérents.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour le dropshipping

17. Modèle de forfait Business pour le commerce électronique de vêtements par Template.net

Le modèle de forfait Business pour le commerce électronique de vêtements de Template.net convient à toute personne qui démarre ou développe une entreprise de vente de vêtements en ligne.

Vous disposerez de sections dédiées pour définir votre client idéal, analyser vos concurrents directs et indirects et élaborer une stratégie marketing multicanal adaptée à la vente au détail en ligne. La section financière vous aide à mapper les coûts de démarrage, à prévoir les revenus et à réaliser une analyse du seuil de rentabilité, ce qui est particulièrement utile si vous présentez votre projet à des investisseurs.

📌 Idéal pour : Les entrepreneurs du secteur de la mode qui développent une marque de vêtements en ligne et qui accordent une importance particulière à l'image de marque et au retour sur investissement (ROI).

Les modèles sont parfaits pour les tâches complexes et répétitives.

18. Modèle de forfait Business pour le commerce électronique dans le domaine de la santé et de la beauté par Template.net

Le modèle de forfait Business pour le commerce électronique dans le domaine de la santé et de la beauté de Template.net est votre plan directeur pour créer une marque D2C florissante dans le domaine de la santé et de la beauté en ligne.

Commencez par une description convaincante de votre entreprise : présentez votre mission, votre structure juridique et ce qui distingue votre entreprise. La section consacrée à l'analyse du marché examine en détail les changements actuels du secteur, l'état d'esprit de votre client idéal et la manière dont vous pouvez vous faire une place dans un environnement très concurrentiel.

Vous pouvez également décrire votre intervalle de prix et vos stratégies d'approvisionnement, ce qui vous aidera à créer un catalogue qui correspond aux besoins de vos clients et à la promesse de votre marque.

📌 Idéal pour : les fondateurs d'entreprises dans le domaine du bien-être, des soins de la peau ou des compléments alimentaires qui souhaitent se démarquer dans un secteur concurrentiel.

19. Modèle de plan commercial mensuel pour le commerce électronique par Template.net

Le modèle de forfait mensuel pour le commerce électronique de Template.net apporte une structure à votre activité commerciale. Utilisez-le pour définir vos objectifs de chiffre d'affaires, répartir vos cibles par produit ou par public et rester à la pointe des tendances du marché.

La planification budgétaire, le suivi des performances et la gestion des risques sont tous pris en charge. Tenez-le à jour, impliquez votre équipe et transformez ce modèle en votre plan de lancement mensuel.

📌 Idéal pour : Les responsables commerciaux ou les fondateurs qui souhaitent disposer d'une stratégie mensuelle reproductible pour le suivi des performances et des indicateurs clés de performance.

🔍 Le saviez-vous ? En moyenne, 70,19 % des paniers d'achat sont abandonnés avant le paiement. Votre plan d'affaires doit inclure des stratégies visant à réduire l'abandon des paniers, comme une meilleure tarification, un processus de paiement plus fluide et des e-mails de suivi.

20. Modèle de plan marketing simple pour le commerce électronique par Template.net

Le modèle de plan marketing pour plateforme de commerce électronique simple définit une stratégie claire pour booster vos ventes en ligne, élargir votre audience et transformer les navigateurs en clients fidèles.

Il vous guide dans la définition de votre marché, la définition d'objectifs clairs et le lancement de stratégies ciblées, telles que des blogs optimisés pour le référencement, du contenu social qui attire l'attention et des campagnes de marketing d'affiliation.

Chaque section est conçue pour que vos efforts restent ciblés et mesurables. Vous trouverez également une disposition budgétaire intelligente, des indicateurs de performance détaillés et un échéancier de six mois pour suivre la progression et pivoter si nécessaire.

📌 Idéal pour : Les responsables marketing à la recherche d'un plan ciblé pour accroître la portée de leur marque et stimuler les conversions en ligne.

21. Modèle de plan de lancement de produit en ligne par Template.net

Le modèle de plan de lancement de produit e-commerce de Template.net contient tout ce dont vous avez besoin pour lancer un produit sans vous laisser submerger. Il couvre l'ensemble du processus de lancement : définition des objectifs, formulation des messages, planification des promotions et contrôle des budgets.

Vous disposez d'un espace clair pour définir la valeur de votre produit, mettre en avant ce qui le distingue et rallier votre équipe autour d'une stratégie solide. Il est également doté d'outils qui facilitent la planification (menus déroulants, échéanciers et tableaux, par exemple).

📌 Idéal pour : Les chefs de produit qui préparent le lancement structuré et échelonné de nouveaux produits numériques ou physiques.

22. Modèle de plan stratégique pour le commerce électronique par Template.net

Le modèle de plan stratégique pour le commerce électronique est conçu pour les marques soucieuses de l'environnement qui souhaitent se développer en ligne. Il vous aide à définir votre vision, à analyser votre marché et à élaborer des stratégies qui donnent des résultats concrets.

Définissez des jalons clairs, attribuez les responsabilités et suivez les indicateurs clés de performance qui reflètent la progression réelle. Avec la possibilité d'explorer les prévisions financières, de mapper les lancements de produits et d'affiner les opérations, ce modèle garantit que votre mission durable se reflète dans chaque décision commerciale.

📌 Idéal pour : les marques axées sur le développement durable qui proposent un plan de croissance équilibré entre éthique, évolutivité et performance.

23. Modèle de plan de développement de site Web de commerce électronique par Template.net

Le modèle de plan de développement de site Web de commerce électronique de Template.net vous aide à créer ou à réorganiser votre boutique en ligne avec des objectifs clairs, un design élégant et une technologie intelligente. Il comprend tous les éléments essentiels (interface utilisateur fluide, paiements sécurisés et dispositions adaptées aux appareils mobiles) pour que vos clients puissent naviguer et acheter sans encombre.

Tout y est : choix du logiciel de commerce électronique, configuration d'un paiement rapide, optimisation pour le référencement et suivi des performances à l'aide d'indicateurs clés de performance. Avec une assistance marketing, une maintenance et une assistance après le lancement, ce modèle de plan de développement vous offre une feuille de route claire pour augmenter vos ventes, améliorer l'expérience utilisateur et assurer une croissance à long terme.

📌 Idéal pour : les équipes numériques qui créent ou améliorent une boutique en ligne riche en fonctionnalités et à fort taux de conversion.

🔍 Le saviez-vous ? Environ 41 % des acheteurs en ligne effectuent leurs achats l'après-midi, et 36 % préfèrent le soir. Le matin représente environ 20 % de l'activité, tandis que les achats nocturnes sont rares, avec seulement 3,6 %. Lorsque vous planifiez votre stratégie de commerce électronique, synchronisez vos promotions et vos campagnes avec les périodes où les gens sont les plus susceptibles de faire des achats.

24. Modèle de forfait de 90 jours pour la disposition d'un site de commerce électronique par Template.net

Le modèle de plan de disposition pour le commerce électronique en 90 jours divise le lancement de votre commerce électronique en trois phases rapides : préparation, lancement et optimisation. Au cours des 30 premiers jours, l'accent est mis sur la mise en place des bases : étude de votre marché, choix d'une plateforme, conception de votre site et organisation de la logistique.

Vient ensuite le mode lancement : tester le site, le mettre en ligne, lancer vos premières campagnes et générer du trafic. Dans la dernière ligne droite, l'accent est mis sur les ajustements : analyser ce qui fonctionne, peaufiner vos tactiques et fidéliser vos clients.

📌 Idéal pour : Les fondateurs qui se lancent rapidement et ont besoin d'une feuille de route étape par étape et échelonnée dans le temps pour leur premier trimestre.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion des stocks pour le commerce électronique

25. Modèle de plan SWOT pour le commerce électronique par Template.net

Le modèle de plan SWOT pour le commerce électronique montre clairement où en est votre entreprise. L'analyse couvre tout : les forces telles qu'un large intervalle de produits et une forte présence de la marque, les faiblesses telles que la dépendance technologique et les problèmes d'expédition, les opportunités liées aux tendances telles que la réalité augmentée (RA) et le shopping mobile, et les menaces, notamment les changements économiques et la concurrence croissante.

Ils décrivent également les étapes suivantes avec des processus efficaces pour affiner votre expérience client, tester différents canaux marketing, optimiser vos opérations d'expédition et explorer de nouvelles technologies.

📌 Idéal pour : Les équipes qui réalisent une analyse stratégique afin d'identifier les lacunes, de tirer parti des points forts et de planifier une croissance à long terme.

🔍 Le saviez-vous ? 50 % des consommateurs découvrent de nouveaux produits sur les réseaux sociaux, et 59 % ont déjà effectué un achat via ces derniers. Un forfait e-commerce solide doit prendre en compte le commerce social comme un canal de croissance clé, car c'est là que la découverte et la conversion ont déjà lieu.

Pas de plan B quand vous avez ClickUp

Toute entreprise de commerce électronique qui réussit commence par une vision claire : une idée claire, une stratégie claire et un plan clair pour tout mettre en œuvre. Les modèles vous aident à éviter les hésitations et à vous lancer directement dans la création de quelque chose de concret.

ClickUp transforme votre forfait en un environnement de travail actif où la stratégie rencontre l'exécution. Vous pouvez mapper vos objectifs, attribuer des tâches et suivre la progression sans passer d'un outil à l'autre ni perdre le contexte.

Si vous êtes prêt à abandonner les plans fragmentés et à vous concentrer sur la construction, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅