Les 13 meilleurs agents d'IA pour la création de contenu à explorer en 2025

Après avoir testé des dizaines d'outils d'IA pour la création de contenu, je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous identiques. Bien qu'ils puissent avoir des fonctionnalités qui se chevauchent, ils servent des objectifs distincts.

Il est vrai que l'IA peut changer la donne dans votre processus de création de contenu. Mais j'ai découvert que la vraie magie réside dans le choix d'un agent IA qui complète votre processus de création de contenu. Les bons agents IA peuvent transformer un pipeline lent et accélérer la réalisation des tâches.

Cependant, avec la liste toujours croissante d'outils d'IA, il est normal d'être indécis quant à l'outil à sélectionner. Ainsi, moi-même et le reste de l'équipe ClickUp nous sommes associés pour essayer différents agents d'IA pour la création de contenu et avons finalisé une liste des 13 meilleurs.

Que sont les agents IA pour la création de contenu ?

Les agents IA pour la création de contenu aident à la création et à la modification de contenu en fonction de vos besoins et contribuent à l'automatisation du processus de gestion de contenu. Ils sont comme vos collaborateurs numériques, conçus pour gérer des tâches spécifiques liées au contenu.

Vous pouvez essayer différents types d'agents IA pour la création de contenu structuré :

*agents IA basés sur du texte : Ils vous aident à rédiger des articles de blog, des textes de site web, des pages de destination, des e-mails, des newsletters, etc.

Agents IA visuels : Ces agents conçoivent des infographies, des présentations, des publications sur les réseaux sociaux, des images 3D, des vidéos et d'autres visuels à l'aide d'invites, d'instructions sous forme de texte

agents IA audio et vocaux : *Ces agents IA peuvent créer des scripts de podcast et convertir des textes écrits en voix off réalistes générées par IA

🌻 Exemple : ChatGPT peut vous aider à créer des plans pour des articles de blog et à réfléchir à des idées, Consensus peut rassembler et analyser des informations provenant d'articles universitaires, et Midjourney peut générer des images artistiques pour le marketing de votre marque.

Ensemble, vous pouvez créer un système de gestion du travail collaboratif pour le marketing de contenu où les agents IA peuvent accélérer les processus et améliorer l'efficacité.

Que rechercher dans les agents d'IA pour la création de contenu ?

Bien que les fonctionnalités que vous choisirez dépendent des besoins de votre entreprise, voici quelques fonctionnalités clés indispensables aux outils de création de contenu IA.

Contrôles de qualité intégrés : Choisissez un outil qui garantit un contenu précis et de qualité. L'outil doit disposer de contrôles orthographiques et grammaticaux de base, de capacités de vérification des faits et d'un détecteur de plagiat

Compréhension contextuelle : choisissez des agents IA qui comprennent vos invites, instructions, même lorsqu'elles sont compliquées. Le logiciel doit s'adapter au style de votre contenu, à son ton et aux directives de votre marque, garantissant ainsi la cohérence de l'ensemble du contenu

Personnalisé : obtenez des outils de création de contenu qui vous permettent de contrôler le résultat. Vous devez pouvoir ajuster des paramètres tels que la longueur, le ton, la langue et la mise en forme, et affiner le processus de création de contenu

Capacités d'intégration : Choisissez des plateformes qui s'intègrent facilement à votre pile technologique existante. Par exemple, l'intégration de votre calendrier et de votre logiciel de gestion de projet aux outils de création de contenu permettra de rationaliser l'ensemble de votre processus de gestion de contenu

🧠 Le saviez-vous ? 42 % des responsables marketing et médias ont utilisé des outils d'IA pour rédiger du contenu, 40 % pour générer du contenu pour les réseaux sociaux et 34 % pour la personnalisation et les recommandations.

Les meilleurs agents IA pour la création de contenu

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de contenu et de tâches optimisée par l'IA)

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger un e-mail de rappel rapide et efficace

Changer d'outils de temps en temps rendait la gestion de contenu difficile. Mais lorsque j'ai essayé ClickUp, j'ai trouvé la solution idéale pour la conception et la création de contenu grâce à l'IA.

ClickUp a révolutionné ma façon de gérer le processus de création et de gestion de contenu. La plateforme combine de manière transparente la création de contenu par IA avec des fonctionnalités de gestion de projet robustes, ce qui en fait un guichet unique pour tout ce qui concerne le contenu. Le meilleur dans tout ça ? J'ai un agent IA intégré pour m'aider dans tous les aspects de mon travail dans mon environnement de travail ClickUp : je vous présente ClickUp Brain!

Comment ClickUp Brain peut-il m'aider ? C'est parti !

Lorsque je rencontre des blocages créatifs, j'utilise ClickUp Brain pour rédiger en quelques secondes des briefs de contenu détaillés avec des mots-clés, le public cible et les objectifs, et obtenir des informations sur les domaines à améliorer.

Générez des briefs de blog, des articles, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails, des résumés et bien plus encore avec ClickUp Brain

ClickUp Brain m'aide également à :

Rédaction de contenu : Il peut rédiger des légendes pour les publications sur les réseaux sociaux, écrire des scripts publicitaires et créer des textes pour les réseaux sociaux. Si je veux envoyer un e-mail à un client, il me suffit de fournir une invite, des instructions détaillées

automatisation de la planification du contenu : *ClickUp Brain peut facilement créer des calendriers de contenu et suggérer les meilleurs moments et formats de publication en fonction des données d'engagement passées

Réutilisation du contenu : Je peux également transformer un contenu long en messages courts pour les réseaux sociaux, en newsletters par e-mail ou en scripts vidéo afin d'optimiser la portée du contenu

ClickUp Whiteboards est mon outil de prédilection pour les sessions de brainstorming en équipe. Je peux discuter d'idées de contenu sur des tableaux virtuels, convertir les idées en tâches et intégrer directement ces tableaux dans une discussion pour les partager avec l'équipe.

Collaborez et échangez des idées avec les Tableaux blancs ClickUp

Voici le plus intéressant ! ClickUp Brain m'aide également à générer des images pour les articles de blog ou les campagnes sur les réseaux sociaux, et même à visualiser des idées. C'est comme si cinq outils différents étaient réunis dans un seul environnement de travail !

Faites un brainstorming d'idées et générez des images dans les Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Brain

Une fois le contenu prêt, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour gérer vos briefs de contenu. De plus, ClickUp Docs peut stocker les directives de la marque, les forfaits de contenu, les documents de recherche et les notes de réunion. C'est une fonctionnalité idéale pour documenter tous les détails liés à votre contenu.

Documentez les directives relatives au contenu, recherchez des documents et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Ce n'est pas tout. ClickUp dispose également d'une bibliothèque de modèles avec des modèles de calendrier de contenu, des modèles de planification, etc. , ce qui me facilite grandement la vie.

Par exemple, le modèle de calendrier de contenu de ClickUp aide beaucoup à la planification des calendriers de contenu : date de publication, de partage, etc. De même, il y a le modèle de mise à l'échelle de la production de contenu de ClickUp qui m'aide à rationaliser l'ensemble du processus de production de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, ClickUp peut vous sembler un peu déroutant au début. Il faut du temps pour s'habituer à l'outil

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie?

J'adore la façon dont il utilise l'IA pour accélérer la création de contenu. Il permet de travailler plus rapidement et d'adapter le flux de travail à mon offre spécifique. Il est conçu pour optimiser la productivité grâce à son ensemble de fonctionnalités dynamiques, qui est idéal pour la collaboration et le travail d'équipe, avec une livraison rapide à l'esprit. Très convivial, avec des intégrations qui stimulent la productivité. Tout le monde clique de plus en plus vite, alors pourquoi pas moi ? Sa mise en œuvre et sa navigation ne sont pas si simples au début. Mais on se prend vite au jeu et on se régale avec une fonction d'assistance aux utilisateurs qui est géniale. C'est devenu mon outil de productivité et de collaboration le plus utilisé.

J'adore la façon dont il utilise l'IA pour accélérer la création de contenu. Il permet de travailler plus rapidement et d'adapter le flux de travail à mon offre spécifique. Il est conçu pour optimiser la productivité grâce à son ensemble de fonctionnalités dynamiques, qui est idéal pour la collaboration et le travail d'équipe, avec une livraison rapide à l'esprit. Très convivial, avec des intégrations qui stimulent la productivité. Tout le monde clique de plus en plus vite, alors pourquoi pas moi ? Sa mise en œuvre et sa navigation ne sont pas si simples au début. Mais on se prend vite au jeu et on se régale avec une fonction d'assistance aux utilisateurs qui est géniale. C'est devenu mon outil de productivité et de collaboration le plus utilisé.

2. Jasper (Idéal pour créer du contenu de marque)

via Jasper

Jasper est excellent pour maintenir la cohérence de la marque dans l'ensemble de votre contenu. En tant que spécialiste du marketing de contenu, vous pouvez l'utiliser pour créer du contenu de marque pour votre public cible sur tous les canaux marketing.

J'aime particulièrement la fonctionnalité de Jasper qui permet à l'outil d'apprendre et de reproduire un ton et un style spécifiques. Il vérifie automatiquement votre contenu (des créations de campagne aux bannières de blog en passant par le contenu vidéo) par rapport aux directives de votre marque et suggère des améliorations. L'outil propose également plusieurs modèles prêts à l'emploi pour les articles de blog, les légendes des réseaux sociaux, les objets des e-mails et les descriptions de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Ajustez les paramètres de la marque tels que le ton, la voix, le style et les directives visuelles pour vous assurer que le résultat représente votre marque

Personnalisez les images de votre contenu avec la suite d'images IA

Assurez-vous que toutes les images sont cohérentes et conformes aux directives de la marque grâce à la capacité de Jasper à signaler les violations et à recommander des modifications en cours

Limites de Jasper

Selon quelques utilisateurs, ne pas effacer l'historique de vos discussions ralentit Jasper, ce qui peut être un problème si vous consultez souvent d'anciennes invites, instructions

Jasper peut parfois créer du contenu générique et inexact

Tarification de Jasper

Créateur : 49 $ par mois et par place

Pro : 69 $ par mois/place

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Jasper

G2 : 4. 7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

*que disent les utilisateurs de Jasper ?

Jasper est un outil fiable qui nous aide à créer en quelques minutes un contenu utile pour les sites web de nos clients. Le contenu est généralement précis et ne nécessite que des modifications en cours et une vérification mineures. Cependant, il est livré avec trop d'instructions et un design écrasant par rapport à des concurrents tels que Writesonic. Il devient facile à utiliser et efficace lorsque vous avez pris le coup de main. Jasper est également plus cher que des outils similaires, et vous devez entrer les détails de votre mode de paiement pour accéder à l'essai gratuit.

Jasper est un outil fiable qui nous aide à créer en quelques minutes un contenu utile pour les sites web de nos clients. Le contenu est généralement précis et ne nécessite que des modifications en cours et une vérification mineures. Cependant, il est livré avec trop d'instructions et un design écrasant par rapport à des concurrents tels que Writesonic. Il devient facile à utiliser et efficace lorsque vous avez pris le coup de main. Jasper est également plus cher que des outils similaires, et vous devez entrer les détails de votre mode de paiement pour accéder à l'essai gratuit.

✨ Anecdote : Jasper s'appelait à l'origine Jarvis, en référence à l'assistant IA des films Iron Man. L'objectif était de mettre en avant la puissance et l'intelligence de l'outil.

3. Copy. ai (Idéal pour les équipes GTM pour créer et optimiser du contenu personnalisé)

Fidèle à son nom, Copy.ai est un outil de rédaction publicitaire qui permet de générer du contenu marketing, des textes publicitaires et des publications sur les réseaux sociaux grâce à ses outils d'IA tels que le générateur de contenu et de paragraphes, le réécrivain de phrases et le réécrivain de paragraphes.

Avec Copy. ai, vous pouvez automatiser les tâches manuelles pour booster la productivité des équipes commerciales, marketing et de la réussite client. De plus, vous pouvez consolider les données cloisonnées dans les différents aspects de votre stratégie GTM, les connecter aux flux de travail, permettre l'interaction des données en temps réel et les utiliser pour créer un contenu convaincant.

Copy.ai : les meilleures fonctionnalités

Stockez des données telles que des informations sur l'audience dans un format structuré et analysez-les pour obtenir des informations stratégiques et exploitables avec le Tableur

Automatisation des processus de routine grâce à un générateur de flux de travail personnalisable et déclenchement de flux de travail en fonction des évènements

Stockez les directives de la marque, la stratégie de contenu, les descriptions de produits et d'autres informations sur l'entreprise dans un référentiel central à l'aide d'Infobase

Limites de la copie. IA

Vous ne pouvez pas modifier ce que vous avez saisi en discutant. La requête doit être réécrite si vous souhaitez la modifier

Parfois, l'outil extrait le contenu tel quel des pages Web, ce qui entraîne un plagiat

Tarification de Copy. ai

Free

Débutant : 49 $/mois

Avancé : 249 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Copier. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 60 avis)

*que disent les utilisateurs de Copy.ai ?

Notre expérience globale de l'utilisation de Copy. ai est généralement positive. Les points positifs sont nombreux car il est polyvalent et peut nous aider à créer tout type de contenu. Cependant, le contenu semble rigide et structuré avec des sous-titres typiques, ce qui permet à quiconque de savoir en un coup d'œil qu'il est généré par l'IA. Vous devez modifier et vérifier la grammaire, la ponctuation et l'exactitude du contenu pour l'améliorer.

Notre expérience globale de l'utilisation de Copy. ai est généralement positive. Les points positifs sont nombreux car il est polyvalent et peut nous aider à créer tout type de contenu. Cependant, le contenu semble rigide et structuré avec des sous-titres typiques, ce qui permet à quiconque de savoir en un coup d'œil qu'il est généré par l'IA. Vous devez modifier et vérifier la grammaire, la ponctuation et l'exactitude du contenu pour l'améliorer.

4. Writer (Idéal pour la modification et l'amélioration de contenu)

Writer fait bien plus que votre outil de création de contenu basé sur l'IA. Vous pouvez créer des applications de traitement automatique du langage naturel (TALN), vérifier la conformité du contenu avec les règles légales, réglementaires et de marque, créer du contenu et même réutiliser des fichiers vidéo et audio.

Ce que j'ai le plus aimé dans Writer, c'est que même si plusieurs applications ont été intégrées en une seule, l'outil est plutôt soigné et simple. Vous pouvez utiliser Ask Writer, un système de questions-réponses de type discussion, pour générer des réponses et créer des descriptions de produits, des e-mails, etc. De plus, vous pouvez accéder à une interface de type Grammarly où vous trouverez un détecteur de contenu IA, un vérificateur de plagiat et des suggestions d'amélioration du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Writer

Générez des plans de sujets de blog, des descriptions de produits et d'emplois, des FAQ, des e-mails sortants et des messages d'erreur

Téléchargez des images, posez des questions et générez du contenu avec l'analyseur d'images

Générez des informations clés en téléchargeant un enregistrement ou une transcription avec Recaps

Identifiez le contenu généré par l'IA par rapport au contenu généré par l'homme grâce à un détecteur de contenu IA

Limites de l'écrivain

Le contenu généré contient souvent plusieurs erreurs et le langage peut être assez robotique

Tarification Writer

Teams : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires des rédacteurs

G2 : 4. 3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Writer dans la vraie vie?

Les flux de développement de contenu de Writer sont supérieurs à l'interface « discuter » de nombreux outils de génération. Ils sont spécialement développés par des rédacteurs pour des rédacteurs. J'ai commencé à utiliser Writer lorsque j'étais responsable du contenu dans une agence de création. Nous l'utilisions pour que nos rédacteurs respectent le style et le message de nos clients. Cependant, Writer demande un peu de temps pour être maîtrisé. Et je parle de la formation sur la meilleure façon d'utiliser les outils. Un peu plus de démonstration et d'accompagnement au début serait utile.

Les flux de développement de contenu de Writer sont supérieurs à l'interface « discuter » de nombreux outils de génération. Ils sont spécialement développés par des rédacteurs pour des rédacteurs. J'ai commencé à utiliser Writer lorsque j'étais responsable du contenu dans une agence de création. Nous l'utilisions pour que nos rédacteurs respectent le style et le message de nos clients. Cependant, Writer demande un peu de temps pour être maîtrisé. Et je parle de la formation sur la meilleure façon d'utiliser les outils. Un peu plus de démonstration et d'accompagnement au début serait utile.

5. Frase (Idéal pour la modification en cours, l'optimisation et la génération de briefs de contenu)

via Phrase

Frase est similaire aux autres outils de cette liste avec ses fonctionnalités d'écriture, de modification et d'optimisation de l'IA. Il vous aide à rechercher, à rédiger des articles de blog optimisés pour le référencement et à les affiner grâce à des suggestions de modification.

J'ai trouvé la fonctionnalité de recherche SERP de Frase la plus remarquable. Elle vous permet d'analyser le contenu des concurrents dans l'éditeur lui-même. Elle propose des suggestions de contenu telles que des liens, des titres, des mots-clés et des images que vous pouvez ajouter pour rendre l'article plus intéressant pour Google.

J'ai également apprécié la façon dont l'outil m'a aidé à organiser mes grandes lignes de contenu. Il m'a également proposé plusieurs cadres de génération d'idées et a noté mon article pour indiquer dans quelle mesure il correspondait à l'intention de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Recherchez les pages les plus consultées, les titres des concurrents et les indicateurs clés des pages de résultats de recherche pour créer des plans de contenu avec le générateur de briefs de contenu

Effectuez une analyse de la concurrence, utilisez un score pour mesurer le potentiel de classement de votre contenu et optimisez les articles pour les moteurs de recherche

Mettez en forme le texte, insérez des tableaux, ajoutez des images, utilisez des modèles pour normaliser les dispositions et obtenez des suggestions d'amélioration instantanées grâce à un éditeur de contenu intégré

Limites de la phrase

Parfois, l'outil peut être lent et ne pas répondre lorsque vous recherchez des informations pour rédiger un article

Les recommandations de contenu proviennent généralement des pages les mieux classées, vous risquez donc de ne pas obtenir d'informations détaillées

Prix de Frase

Free

De base : 45 $/mois

Teams : 115 $/mois

Évaluations et commentaires sur les phrases

G2 : 4. 8/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

*que disent les utilisateurs de Frase ?

J'aime sa facilité d'utilisation et le fait qu'il ne faut pas des heures pour commencer à l'utiliser. En tant que gestionnaire de contenu, je donne des liens Frase à mes rédacteurs et ils utilisent simplement le plugin Chrome pour optimiser leur contenu. De plus, l'importation de contenu à optimiser dans Frase se fait sans effort. Cependant, il arrive que l'outil choisisse des mots-clés aléatoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Il est alors plus difficile d'obtenir une optimisation à 100 %. Mais vous pouvez supprimer ces mots-clés.

J'aime sa facilité d'utilisation et le fait qu'il ne faut pas des heures pour commencer à l'utiliser. En tant que gestionnaire de contenu, je donne des liens Frase à mes rédacteurs et ils utilisent simplement le plugin Chrome pour optimiser leur contenu. De plus, l'importation de contenu à optimiser dans Frase se fait sans effort. Cependant, il arrive que l'outil choisisse des mots-clés aléatoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Il est alors plus difficile d'obtenir une optimisation à 100 %. Mais vous pouvez supprimer ces mots-clés.

6. ChatGPT (Idéal pour la génération de contenu gratuit)

via ChatGPT

Bien que vous ayez peut-être déjà essayé ChatGPT, voici mon point de vue sur cet outil populaire : je peux considérer cet outil comme un ami qui peut vous aider dans presque tout : rédiger du contenu, du code, créer des images, analyser des données, forfaitiser des soirées, cuisiner, etc. Il s'adapte à votre réflexion et à votre style au fil du temps et facilite la discussion.

Je trouve sa fonctionnalité d'interaction vocale la plus étonnante. Vous pouvez avoir un dialogue naturel avec l'outil tout en effectuant plusieurs tâches à la fois. Il est facile à utiliser et peut gérer diverses tâches. Cependant, il a du mal à comprendre les invites complexes et génère parfois des informations obsolètes et inexactes.

ChatGPT : les meilleures fonctionnalités

Générez des images IA pour vos projets, présentations et campagnes grâce à des invites, instructions rapides

Prononcez vos invites, instructions au lieu d'écrire pour avoir une session de brainstorming avec ChatGPT

Analysez des données, créez des diagrammes à barres et des nuages de points, effectuez des analyses de tendances et interprétez des comptes de résultat

Simplifiez les codes, déboguez ou écrivez une fonction à l'aide de la fonctionnalité de code

Limites de ChatGPT

Parfois, ChatGPT donne de mauvaises informations et comprend mal les invites, instructions

L'outil a du mal avec les requêtes spécialisées. Il peut passer à côté de détails subtils et créer des résultats génériques

Tarification de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

*que disent les utilisateurs de ChatGPT dans la vraie vie?

Je pense que c'est génial de vous donner des idées de contenu, mais cela ne peut pas fournir de contexte. Seuls les humains peuvent le faire. Je peux vous faire gagner du temps lorsque vous avez besoin d'être vraiment clair sur un forfait, mais encore une fois, si vous n'êtes pas un communicateur concis, vous obtiendrez exactement ce que vous demandez. Les personnes éduquées dans leur domaine d'expertise peuvent poser des questions dans le langage nécessaire à ce domaine et cela vous donne des idées formidables.

Je pense que c'est génial de vous donner des idées de contenu, mais cela ne peut pas fournir de contexte. Seuls les humains peuvent le faire. Je peux vous faire gagner du temps lorsque vous avez besoin d'être vraiment clair sur un forfait, mais encore une fois, si vous n'êtes pas un communicateur concis, vous obtiendrez exactement ce que vous demandez. Les personnes éduquées dans leur domaine d'expertise peuvent poser des questions dans le langage nécessaire à ce domaine et cela vous donne des idées formidables.

7. Surfer SEO (Idéal pour l'optimisation du contenu)

via Surfer

Surfer est un outil de référencement complet qui vous permet de créer des articles prêts à être classés grâce à l'optimisation automatique. Vous pouvez utiliser la plateforme pour insérer des mots-clés pertinents dans votre contenu et obtenir un score qui indique son potentiel de classement.

J'aime le fait que Surfer offre plusieurs fonctionnalités de contenu sur une seule plateforme. Il me permet de modifier le contenu avec un retour d'information en temps réel sur l'optimisation, de générer des plans, d'humaniser le contenu de l'IA et d'améliorer la lisibilité du contenu. Le meilleur ? Il dispose d'une fonction d'audit de contenu qui vous aide à suivre les performances de votre contenu et de votre domaine. Vous recevez des mises à jour quotidiennes sur les indicateurs clés afin de pouvoir prendre des mesures immédiates pour improviser.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Structurez des plans de contenu détaillés avec des titres uniques grâce au générateur de plans intégré

Surveillez les performances du contenu et du domaine grâce à des mises à jour quotidiennes sur le trafic, les classements, etc., avec l'audit de contenu

Humanisez votre contenu IA pour passer les outils de détection IA avec l'humaniseur de contenu IA

Trouver des sujets et des sous-thèmes de contenu pour un créneau afin d'identifier les lacunes de votre stratégie de contenu grâce à des plans thématiques

Surfer sur les limites du référencement

De nombreux utilisateurs se plaignent des prix élevés de Surfer. Même le forfait de base est cher, tant pour le contenu que pour les éditeurs IA

Prix de Surfer SEO

Essential : 99 $/mois

Échelle : 219 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Surfer SEO

G2 : 4. 8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Surfer SEO ?

J'ai des avis mitigés sur Surfer. Bien qu'il soit efficace pour l'analyse SERP, l'inclusion de NLP dans le contenu et la planification de clusters, il ne sert à rien d'écrire sur des sujets où la concurrence est limitée. AI humanizer est tout simplement une perte de temps. Il n'apporte rien au contenu. En bref, c'est un bon outil de référencement, mais vous ne pouvez pas trop vous y fier pour tous les types de contenu.

J'ai des avis mitigés sur Surfer. Bien qu'il soit efficace pour l'analyse SERP, l'inclusion de NLP dans le contenu et la planification de clusters, il ne sert à rien d'écrire sur des sujets où la concurrence est limitée. AI humanizer est tout simplement une perte de temps. Il n'apporte rien au contenu. En bref, c'est un bon outil de référencement, mais vous ne pouvez pas trop vous y fier pour tous les types de contenu.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction basée sur l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

8. Hypotenuse IA (Idéal pour rédiger des descriptions de produits optimisées pour le référencement)

via Hypotenuse IA

Hypotenuse AI, le rédacteur IA pour le commerce électronique, est idéal pour les marques en ligne, les spécialistes du marketing et les rédacteurs. Il peut créer des descriptions de produits et de catégories, des images, des méta-étiquettes, des publicités Facebook et Google, des e-mails et des légendes Instagram.

J'aime la façon dont l'outil crée en quelques secondes des descriptions de produits et des étiquettes optimisées en masse. Il propose également HypoChat, un chatbot permettant de créer, résumer et réécrire du contenu pour différentes plateformes. Le meilleur dans tout ça ? Hypotenuse est super personnalisable. Vous pouvez utiliser son langage de marque sur mesure pour former l'IA à vos directives et à votre style.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA Hypotenuse

Nettoyez, normalisez et enrichissez les données produit en masse pour améliorer la découvrabilité des produits

Suivi des performances de recherche et optimisation des listes de produits pour les moteurs de recherche et les places de marché

Automatisation de l'étiquetage des produits avec des étiquettes précises et de haute qualité

Limites de l'IA Hypotenuse

Plusieurs utilisateurs estiment que les prix des abonnements sont trop élevés

L'outil offre très peu d'options pour créer les grandes lignes d'un blog. Si vous n'êtes pas suffisamment informé sur le sujet, la génération de contenu peut s'avérer difficile

Prix de l'IA Hypotenuse

Basique : 150 $/mois, facturé annuellement

E-commerce Pro : Tarification personnalisée

E-commerce Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hypotenuse IA

G2 : 4. 7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Hypotenuse IA dans la vraie vie?

Hypotenuse AI est le meilleur outil pour les rédacteurs de contenu et de textes publicitaires. Il permet de gagner un temps considérable en produisant en temps réel un contenu de haute qualité basé sur des recherches. L'Hypochat est une fonctionnalité vraiment innovante car elle apporte une aide précieuse dans divers aspects de la rédaction publicitaire. Sa rédaction de blog est la meilleure par rapport aux autres outils d'IA que j'ai essayés. Cependant, il répète parfois des phrases similaires dans le même blog. Bien que le contenu soit unique, cette répétition perturbe parfois le flux du blog. J'espère que cet aspect sera amélioré dans les futures mises à jour.

Hypotenuse AI est le meilleur outil pour les rédacteurs de contenu et de textes publicitaires. Il permet de gagner un temps considérable en produisant en temps réel un contenu de haute qualité basé sur des recherches. L'Hypochat est une fonctionnalité vraiment innovante car elle apporte une aide précieuse dans divers aspects de la rédaction publicitaire. Sa rédaction de blog est la meilleure par rapport aux autres outils d'IA que j'ai essayés. Cependant, il répète parfois des phrases similaires dans le même blog. Bien que le contenu soit unique, cette répétition perturbe parfois le flux du blog. J'espère que cet aspect sera amélioré dans les futures mises à jour.

9. MarketMuse (Idéal pour la planification du contenu)

via MarketMuse

MarketMuse peut améliorer votre planification de contenu grâce à ses capacités d'optimisation du contenu existant en fonction des termes de recherche pertinents, de l'analyse des concurrents et des pages les mieux classées. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir des informations sur les recherches par mots-clés, les groupes de sujets, etc.

J'ai utilisé MarketMuse pour générer des briefs de contenu et réutiliser du contenu existant. Il a fait un travail décent sur l'analyse des concurrents pour identifier les lacunes en matière de contenu. Ce que j'aime le plus, c'est son module d'optimisation, qui m'a aidé avec des informations telles que le nombre de mots cible, les mentions de sujet requises pour se classer pour une requête spécifique, le score de contenu et des suggestions sur la façon de battre un article concurrent.

Les meilleures fonctionnalités de MarketMuse

Générez des forfaits de contenu structurés et obtenez des recommandations pour votre stratégie de contenu

Créez des briefs pour des articles, des actualités, des comparaisons, des guides pratiques, des critiques de produits, etc.

Effectuez une analyse approfondie de la concurrence en matière de référencement et visualisez les lacunes en matière de contenu grâce aux cartes de chaleur

Limites de MarketMuse

Certains utilisateurs estiment que l'interface n'est pas intuitive. Il faut beaucoup de temps pour rechercher des sujets et optimiser des articles

Tarification de MarketMuse

Free

Optimize : 99 $/mois

Recherche : 249 $/mois

Stratégie : 499 $/mois

Évaluations et commentaires sur MarketMuse

G2 : 4. 6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 20 avis)

*que disent les utilisateurs de MarketMuse ?

J'adore le fait d'obtenir des informations directes sur la recherche de mots-clés, les difficultés personnelles, les groupes de sujets, et bien plus encore. C'est un excellent outil pour développer notre stratégie de contenu SEO existante. Il a été assez facile à prendre en main, et l'intégration a été incroyable. La mise en œuvre de MM a changé la donne pour notre référencement. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de rapports/d'informations, mais ils ont dit que c'était en cours.

J'adore le fait d'obtenir des informations directes sur la recherche de mots-clés, les difficultés personnelles, les groupes de sujets, et bien plus encore. C'est un excellent outil pour développer notre stratégie de contenu SEO existante. Il a été assez facile à prendre en main, et l'intégration a été incroyable. La mise en œuvre de MM a changé la donne pour notre SEO. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de rapports/d'informations, mais ils ont dit que c'était en cours.

10. ContentBot (Idéal pour générer du contenu de formulaire long)

via ContentBot

Si vous cherchez à développer du contenu long, ContentBot peut être utile à votre stratégie de marketing de contenu. Vous pouvez utiliser l'outil pour générer rapidement des articles perspicaces et humanisés.

J'aime la façon dont l'outil a répondu à toutes mes questions et les a même expliquées en paragraphes. Sa fonctionnalité « Découverte » est une autre fonctionnalité remarquable qui permet d'identifier les mots-clés et les sujets pertinents que vous auriez pu manquer. ContentBot dispose également d'une extension Chrome pour produire du contenu en déplacement. De plus, il prend en charge plus de 110 langues, ce qui peut être utile si vous avez un public international.

Les meilleures fonctionnalités de ContentBot

Créez des blogs optimisés pour les moteurs de recherche grâce à des liens intelligents et à la génération d'images par IA

Utilisez des flux de travail prédéfinis pour la création de contenu ou créez le vôtre avec un générateur visuel de flux d'IA

Rendez le contenu de l'IA plus convivial grâce à la fonctionnalité Humanizer

Convertissez des fichiers CSV en articles de blog, descriptions de produits et contenus marketing grâce à l'agent IA de ContentBot

Limites de ContentBot

Il faut un certain temps pour s'habituer à l'outil en raison de la complexité des fonctionnalités

Le contenu généré par l'IA peut parfois être peu lisible

Tarification de ContentBot

Prépayé : 0,5 $ par 1 000 mots

Débutant : 9 $/mois

Premium : 29 $/mois

Premium+ : 49 $/mois

Évaluations et commentaires sur ContentBot

G2 : 4. 7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de ContentBot dans la vraie vie?

J'aime bien ContentBot. ai est une plateforme de création de contenu automatisée qui permet de produire facilement du contenu de qualité rapidement et efficacement. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation, elle est parfaite pour aider les créateurs de contenu très occupés à optimiser leur temps et à libérer des ressources pour des projets plus créatifs. Cependant, son automatisation peut être limitée. Il faut parfois un certain temps pour trouver le bon contenu et il peut être difficile de personnaliser le contenu pour répondre à des besoins spécifiques. De plus, certains contenus peuvent ne pas toujours être à jour ou exacts.

J'aime bien ContentBot. ai est une plateforme de création de contenu automatisée qui permet de produire facilement du contenu de qualité rapidement et efficacement. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation, elle est parfaite pour aider les créateurs de contenu très occupés à optimiser leur temps et à libérer des ressources pour des projets plus créatifs. Cependant, son automatisation peut être limitée. Il faut parfois un certain temps pour trouver le bon contenu et il peut être difficile de personnaliser le contenu pour répondre à des besoins spécifiques. De plus, certains contenus peuvent ne pas toujours être à jour ou exacts.

11. Peppertype IA (Idéal pour générer du contenu marketing)

via Peppertype

Parmi les outils de création de contenu basés sur l'IA, Peppertype est spécialisé dans la production de contenu à grande échelle. Vous pouvez l'utiliser pour générer un volume élevé de contenu attrayant pour les campagnes marketing et les plateformes de réseaux sociaux.

J'ai utilisé Peppertype pour générer différents types de contenu, notamment des textes publicitaires, des articles de blog, des légendes pour les réseaux sociaux et des e-mails. Et à chaque fois, il a produit un contenu original, en conservant le ton de la marque et une grande lisibilité. De plus, il dispose d'un vérificateur de plagiat intégré qui vous permet de vérifier instantanément l'originalité du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Peppertype IA

Utilisez les outils de référencement intégrés pour optimiser le contenu généré et améliorer le classement dans les moteurs de recherche

Obtenez des suggestions de contenu et des idées créatives en temps réel, basées sur l'IA, avec un minimum d'intervention de l'utilisateur

Collaborez en temps réel pour travailler sur des blogs, des publications de marketing sur les réseaux sociaux et examiner le contenu simultanément avec les membres de l'équipe

Limites de l'IA de Peppertype

Selon quelques utilisateurs, l'interface actuelle n'est pas aussi facile à utiliser que la précédente

Le contenu généré peut manquer de variété et vous pourriez obtenir des résultats répétitifs

Tarification de Peppertype IA

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Peppertype IA

G2 : 4. 6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

*que disent les utilisateurs de Peppertype IA dans la vraie vie?

Ce qu'il y a de mieux avec Pepper Content, c'est qu'ils ont créé un outil complet qui m'aide dans toutes les étapes de la création de contenu, y compris les blogs, les légendes des médias sociaux, les copies d'annonces Google et bien plus encore. Le générateur d'IA est assez étonnant. J'aime le titre du produit. Cependant, je n'ai pas été très impressionné par les capacités de référencement de Pepper Content. Lorsque j'ai utilisé l'outil de référencement, il m'a montré des mots-clés sur lesquels j'étais déjà classé alors que j'espérais qu'il me montre les mots-clés que je devrais cibler !

Ce qu'il y a de mieux avec Pepper Content, c'est qu'ils ont créé un outil complet qui m'aide dans toutes les étapes de la création de contenu, y compris les blogs, les légendes des médias sociaux, les copies d'annonces Google et bien plus encore. Le générateur d'IA est assez étonnant. J'aime le titre du produit. Cependant, je n'ai pas été très impressionné par les capacités de référencement de Pepper Content. Lorsque j'ai utilisé l'outil de référencement, il m'a montré des mots-clés sur lesquels j'étais déjà classé alors que j'espérais qu'il me montre les mots-clés que je devrais cibler !

12. Descript (Idéal pour la modification en cours de vidéo et de podcast)

via Descript

Vous passez des semaines à écrire des scripts vidéo et à modifier vos podcasts ? Descript peut vous faire gagner du temps.

Cet outil de modification audio-vidéo change la donne avec son approche de modification basée sur le texte : vous modifiez des éléments dans la transcription comme dans un document Word et ils sont directement modifiés dans l'audio ou la vidéo correspondante.

Descript se distingue par ses transcriptions audio-texte et sa capacité à supprimer les mots de remplissage. De plus, vous bénéficiez de l'IA Underlord comme acolyte qui travaille parfaitement pour améliorer la qualité audio et visuelle, générer des scripts vidéo, supprimer les reprises et les arrière-plans, générer des clips, etc.

Décrivez les meilleures fonctionnalités

Générez des fichiers audio avec votre propre clone vocal ou une voix IA en donnant simplement des invites, des instructions

Enregistrez des sessions audio et vidéo multipistes de qualité avec plusieurs participants à distance à l'aide de Descript Rooms

Convertissez des vidéos et des podcasts de longue durée en clips pour vos publications sur les réseaux sociaux

Enregistrez des écrans et obtenez des transcriptions instantanées de votre enregistrement

Descript limitations

L'application peut se figer si vous faites défiler trop vite

Parfois, Descript mappe incorrectement les mots dans les vidéos

Description des prix

Free

Amateur : 19 $/mois par personne

Créateur : 35 $/mois par personne

Entreprise : 50 $/mois par personne

Enterprise : tarification personnalisée

Descriptions, évaluations et avis

G2 : 4. 6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

*que disent les utilisateurs de Descript ?

Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'utilisation de Descript. Je suis impressionné par les capacités de synthèse vocale et de modification en cours. Cela me permet de créer des vidéos de démonstration de logiciels professionnels. Cependant, le traitement vidéo prend beaucoup de temps. Il nécessite beaucoup de ressources informatiques et annule en quelque sorte le gain de temps de l'enregistrement. L'interface utilisateur prend un certain temps à comprendre lorsque vous êtes nouveau sur Descript.

Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'utilisation de Descript. Je suis impressionné par les capacités de synthèse vocale et de modification en cours. Cela me permet de créer des vidéos de démonstration de logiciels professionnels. Cependant, le traitement vidéo prend beaucoup de temps. Il nécessite beaucoup de ressources informatiques et annule en quelque sorte le gain de temps de l'enregistrement. L'interface utilisateur prend un certain temps à comprendre lorsque vous êtes nouveau sur Descript.

🧠 Le saviez-vous ? Le marché des logiciels de modification de vidéos devrait atteindre 5,13 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 5,8 %.

13. Writesonic (Idéal pour surmonter le blocage de l'écrivain et générer un contenu optimisé pour le référencement)

via Writesonic

Writesonic est idéal pour créer différents types de contenu : publications sur les réseaux sociaux, légendes, textes publicitaires, e-mails et blogs. Vous pouvez optimiser le contenu avec des mots-clés et même automatiser les liens internes. Il est facile à utiliser et nécessite un minimum d'effort pour générer un contenu de qualité.

Ce que j'ai le plus apprécié avec Writesonic, c'est qu'il génère des idées créatives et suggère des améliorations pour peaufiner mes copies. Donc, si vous cherchez un booster de créativité qui combine SEO, Writesonic peut vous être utile.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Automatisation des liens internes et optimisation des articles pour le référencement naturel

Utilisez un large intervalle de modèles de rédaction de contenu pour créer différents types de contenu, des blogs techniques aux légendes pour les réseaux sociaux

Génération automatique d'images pour vos blogs

Limites de Writesonic

Il peut y avoir des erreurs factuelles. Vous devez donc relire et modifier les articles avant de les publier

Tarification de Writesonic

*Gratuit : 25 crédits à usage unique

Individuel : 20 $/mois pour 100 crédits

Standard : 99 $/mois pour 1 000 crédits

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Writesonic

G2 : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

*que disent les utilisateurs de Writesonic ?

Dans l'ensemble, c'est bien, mais c'est parfois frustrant lorsque le logiciel plante et que vous vous retrouvez à régénérer le même contenu et à utiliser votre allocation de crédits. C'est un excellent produit avec beaucoup de bons éléments de référencement. Cependant, les prix et les forfaits sont maladroits avec un système mensuel basé sur les crédits en fonction de la façon dont vous l'utilisez, sans report des crédits inutilisés. Vous devez donc planifier votre travail en fonction de leurs forfaits plutôt que des besoins de votre entreprise.

Dans l'ensemble, c'est bien, mais c'est parfois frustrant lorsque le logiciel plante et que vous vous retrouvez à régénérer le même contenu et à utiliser votre allocation de crédits. C'est un excellent produit avec beaucoup de bons éléments de référencement. Cependant, les prix et les forfaits sont maladroits avec un système mensuel basé sur les crédits en fonction de la façon dont vous l'utilisez, sans report des crédits inutilisés. Vous devez donc planifier votre travail en fonction de leurs forfaits plutôt que des besoins de votre entreprise.

