Meilleur logiciel de calendrier RH pour une gestion efficace de la main-d'œuvre en 2025

Étonnamment, 38 % des travailleurs américains utilisent encore des cartes perforées, des relevés de temps papier ou des cartes de pointage obsolètes au lieu d'un outil de planification moderne. Ces méthodes manuelles entraînent des absences aux quarts de travail, des erreurs de calcul de la paie et un suivi incohérent des présences, ce qui nuit à la productivité et aux coûts de main-d'œuvre.

Grâce à une application de planification des horaires des employés, vous pouvez automatiser l'attribution des équipes, suivre les demandes de congés et recevoir des notifications en temps réel sur les absences des employés.

Ce guide explore les 10 meilleures applications de planification des horaires des employés pour rationaliser la planification, le suivi du temps de congé et améliorer la gestion des effectifs.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste de logiciels de planification des horaires des employés qui offrent de puissantes fonctionnalités de planification automatique et de gestion des flux de travail pour vous aider à gérer les horaires des employés : ClickUp : le meilleur pour les flux de travail RH personnalisables et les modèles de planning

Workday : Idéal pour l'automatisation du processus de planification des horaires des employés

Sage HR : Idéal pour rationaliser les demandes et les approbations de congés

Homebase : le meilleur pour rationaliser les processus de suivi du temps

Rippling : le meilleur pour intégrer la planification des employés à la conformité

BambooHR : le meilleur pour optimiser les processus RH et la gestion des employés

Factorial HR : Idéal pour gérer les équipes sur plusieurs emplacements

Connecteam : le meilleur pour gérer les demandes de congés et les échanges de postes

Adjoint : Idéal pour faciliter les échanges de postes sans heurts et optimiser les coûts de main-d'œuvre

Gusto : Idéal pour rationaliser efficacement les processus de paie et de fiscalité

Que rechercher dans un logiciel de calendrier RH ?

Le choix de la meilleure application de planification des horaires des employés ne se limite pas à la planification de base, il s'agit d'optimiser l'efficacité, de réduire les erreurs et de satisfaire vos employés.

Alors, quelles fonctionnalités de gestion des employés devriez-vous privilégier ? Jetons un coup d'œil ci-dessous :

Planification simplifiée des équipes : Choisissez un outil de planification automatique doté d'une interface intuitive de type glisser-déposer pour aider les employés à demander des équipes disponibles, à ajuster les horaires et à gérer les changements en toute transparence

*gestion automatisée des congés : Utilisez un logiciel de suivi du temps pour gérer les demandes de congés grâce à un système d'approbation qui garantit une couverture adéquate des équipes

Optimisation de la planification des effectifs : Sélectionnez une application de planification des horaires des employés avec planification prédictive pour analyser les données historiques et planifier les heures de pointe et les besoins en personnel

Amélioration de la communication au sein de l'équipe : Envoyez des notifications automatiques, des notifications push et des rappels de quart de travail pour tenir les employés informés des quarts de travail à venir grâce à un outil de planification adapté

Suivi amélioré des présences : Surveillez les présences des employés en temps réel, suivez les retards et générez des rapports pour garantir l'exactitude de la paie grâce à une application de planification des horaires des employés

Échange de postes et postes ouverts faciles : Permettez aux employés d'échanger des postes, d'abandonner des postes ou de réclamer des postes ouverts en fonction de leur propre disponibilité pour une meilleure flexibilité à l'aide d'un outil de gestion des employés

💡 Conseil de pro : Les modèles personnalisables rendent le travail plus rapide et plus facile. Découvrez les 10 meilleurs modèles d'horaires de travail gratuits qui aident les petites entreprises à garder le contrôle de tous leurs projets et de leur travail quotidien et à gérer leurs horaires de manière transparente.

Les 10 meilleurs logiciels de calendrier RH à découvrir

Voici les 10 outils de planification des employés qui rationalisent les opérations, réduisent les maux de tête administratifs et créent des horaires d'employés qui conviennent à la fois à votre entreprise et à votre équipe :

1. ClickUp (Idéal pour les flux de travail RH personnalisables et les modèles de planning)

Simplifiez le recrutement, l'intégration et la gestion des candidats avec l'outil RH ClickUp

ClickUp est un outil de calendrier RH très solide qui peut transformer totalement la façon dont les équipes RH gèrent leurs besoins en matière de planification. La plateforme intègre de superbes fonctionnalités qui sont parfaites pour les professionnels des RH jonglant avec de multiples responsabilités.

Vous en avez assez des CV éparpillés et des suivis manqués ? L'outil RH ClickUp vous permet de suivre les candidats, les candidatures et les actions de communication en un seul endroit. Vous pouvez créer un tableau Kanban ClickUp pour suivre les candidats de la candidature à l'entretien, puis à l'embauche

Avec ClickUp, créez des checklists d'intégration, des modules de formation et des documents partagés pour permettre aux employés de se mettre rapidement au courant.

Les équipes RH peuvent visualiser tout ce qui compte - des calendriers d'entretiens et des échéanciers d'intégration aux évènements de l'entreprise et aux demandes de congés des employés - le tout au même endroit grâce à la vue Calendrier de ClickUp. Elles peuvent coder par couleur les différents types d'évènements, filtrer les vues par département ou par type d'évènement, et même faire glisser et déposer pour reprogrammer les choses lorsque les forfaits changent.

Le Calendrier de ClickUp est un outil de planification basé sur l'IA conçu pour gérer intelligemment votre charge de travail. Imaginez avoir un assistant qui analyse votre arriéré et hiérarchise les tâches, puis les bloque automatiquement dans le temps pour une efficacité optimale. C'est exactement ce que fait ClickUp AI. Il détermine intelligemment les meilleurs moments pour vous permettre de vous attaquer à vos tâches les plus importantes, en veillant à ce que vos priorités soient respectées.

La plateforme est fournie avec des modèles prêts à l'emploi qui permettent de gagner beaucoup de temps. Utilisez le modèle de calendrier ClickUp pour gérer et suivre les évènements, les activités et les tâches.

Le modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp simplifie la transition et l'intégration de vos employés. Il vous aide à définir des objectifs, à documenter les notes de progression et à identifier les comportements, les aptitudes et les compétences

Le modèle d'horaire des employés de ClickUp permet de créer efficacement les horaires des employés, de hiérarchiser les tâches et de suivre les demandes de congés

Ce qui est particulièrement utile, c'est la façon dont ClickUp connecte la planification avec d'autres fonctions RH. Besoin de suivre la durée des sessions d'orientation ? Le suivi du temps intégré est là pour vous. Vous souhaitez avertir automatiquement les responsables d'équipe lorsqu'un membre demande des vacances ? ClickUp Automatisations peut s'en charger.

Teams permet aux équipes d'ajouter des commentaires directement aux évènements du calendrier, d'attribuer des tâches à des personnes spécifiques et de mentionner des collègues pour que tout le monde soit tenu informé. Cela signifie beaucoup moins d'allers-retours d'e-mails pour modifier les plannings ou les détails des évènements.

Pour les services RH qui coordonnent constamment les équipes et gèrent des priorités concurrentes, le fait de disposer de tous leurs outils de planification au même endroit que leurs autres flux de travail RH représente un gain de temps considérable. C'est un peu comme avoir un calendrier RH surpuissant qui communique avec tous vos autres systèmes RH.

📮 ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer avec leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils de discussion ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations. Avec une solution intégrée comme ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et de les rendre facilement accessibles.

Obtenez des réponses instantanées à vos questions sur le travail avec ClickUp Brain

Et si vous aviez un assistant instantané pour répondre à toutes vos questions RH sur les tâches, les documents et les membres de l'équipe ? C'est ce que ClickUp Brain vous offre !

Besoin de savoir quand un employé a eu sa dernière évaluation de performance ? Il suffit de demander à ClickUp Brain, qui récupère l'information instantanément, sans qu'aucune recherche ne soit nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez les flux de travail grâce aux tableaux Kanban, et suivez facilement la progression des candidats à travers les différentes étapes du recrutement

Planifiez les entretiens et l'intégration avec le Calendrier ClickUp, pour une coordination fluide et des suivis rapides

Communiquez facilement avec les candidats et les membres de l'équipe en utilisant ClickUp pour discuter et garder toutes les discussions dans leur contexte

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanées, résumer les notes de réunion et générer rapidement des descriptions de poste, ce qui vous fera gagner un temps précieux

Définissez des rappels pour les échéances importantes des RH, comme les évaluations de performance ou les renouvellements de contrat, avec ClickUp Reminders

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités nécessite une période d'apprentissage

L'application mobile peut ne pas disposer de certaines fonctionnalités avancées accessibles sur la version de bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Dayana Mileva, directrice de compte chez Pontica Solutions, a à dire sur ClickUp :

Avec ClickUp, nous avons franchi une étape supplémentaire et créé des tableaux de bord permettant à nos clients d'accéder et de surveiller les performances, le taux d'occupation et les projets en temps réel. Cela permet aux clients de se sentir connectés à leurs équipes, d'autant plus qu'elles sont situées dans différents pays, et parfois même sur différents continents.

Avec ClickUp, nous avons franchi une étape supplémentaire et créé des tableaux de bord permettant à nos clients d'accéder et de surveiller les performances, le taux d'occupation et les projets en temps réel. Cela permet aux clients de se sentir connectés à leurs équipes, d'autant plus qu'elles sont situées dans différents pays, et parfois même sur différents continents.

💡 Conseil de pro : Les outils d'IA pour les RH vont au-delà des économies de temps et de coûts de main-d'œuvre. Découvrez les 10 meilleurs outils d'IA pour les RH qui aident à gérer les horaires, à faciliter l'intégration et le départ des employés et à suivre le cycle d'embauche.

2. Workday (Idéal pour l'automatisation du processus de planification des employés)

via Workday

Workday propose une application de planification des employés conçue pour optimiser la gestion des effectifs. Elle comprend également des solutions logicielles complètes de gestion du capital humain (HCM), rationalise les processus RH et s'adapte aux besoins uniques de votre entreprise.

Ce logiciel de planification vous permet de créer facilement les horaires des employés, de gérer les demandes de congés et de surveiller l'assiduité des employés.

Sa fonctionnalité de planification automatisée vous permet de générer des équipes récurrentes en fonction de la disponibilité des employés, ce qui réduit les erreurs manuelles et améliore l'efficacité de la planification.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Utilisez l'IA pour créer des plannings de travail optimisés qui correspondent aux exigences de l'entreprise et aux préférences des employés en matière de disponibilité

Gérez toutes les activités de planification à partir d'une plateforme unifiée, en simplifiant le processus de planification

Donnez à votre équipe les moyens de gérer ses horaires, d'échanger ses quarts de travail et de soumettre des demandes de congés de manière indépendante

Limites de Workday

Certains disent que l'expérience utilisateur (UX) de Workday est médiocre, avec une visibilité peu pratique

Il est proposé à un prix élevé et son installation nécessite une formation de votre équipe RH

Tarification Workday

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workday

G2 : 4. 1/5 (plus de 1570 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 570 avis)

*que disent les utilisateurs de Workday en temps réel?

J'utilise Workday quotidiennement et j'apprécie beaucoup ses fonctionnalités. Par exemple, j'aime beaucoup le composant de gestion du temps, car il me permet de marquer très facilement mes heures de travail, mes congés et mes vacances, ce qui offre une grande visibilité à mon responsable.

J'utilise Workday quotidiennement et j'apprécie beaucoup ses fonctionnalités. Par exemple, j'aime beaucoup le composant de gestion du temps, car il me permet de marquer très facilement mes heures de travail, mes congés et mes vacances, ce qui offre une grande visibilité à mon responsable.

🔍 Le saviez-vous ? Le « quart de nuit » n'est pas seulement un nom effrayant ! Il fait référence aux quarts de travail de nuit, et certains pensent qu'il provient de la pratique historique consistant à faire surveiller les cimetières la nuit ! 🌙

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de feuilles de présence

3. Sage HR (Idéal pour rationaliser les demandes et les approbations de congés)

via Sage HR

Sage HR est un excellent choix si vous recherchez une application intuitive de planification des horaires des employés pour rationaliser la gestion de votre personnel.

Cet outil, conçu pour les entreprises de toutes tailles, offre des fonctionnalités telles que le suivi des présences des employés, le contrôle des performances et le suivi des dépenses. Son interface de type glisser-déposer vous permet de créer les horaires des employés, de gérer les équipes récurrentes et de traiter les demandes de congés.

Si un employé doit échanger ses horaires, la fonctionnalité d'échange de postes de Sage HR simplifie le processus, garantissant une gestion transparente des horaires et une meilleure satisfaction des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Sage HR

Ajoutez, modifiez, déplacez et copiez facilement des équipes grâce à une interface intuitive de planification des horaires

Tenez votre équipe informée grâce aux notifications automatiques sur les changements de planning et les changements d'horaires à venir

Gérez efficacement les demandes de congés, les approbations et les soldes au sein du système

Limites de Sage HR

Le suivi des performances, la planification des équipes et le recrutement ne sont disponibles que sous forme de modules complémentaires payants

Dans Sage HR Essentials, vous n'avez que trois politiques de congés

Tarification de Sage HR

Gestion des RH de base + des congés : 5,28 £ par employé/mois (et modules complémentaires en option)

Évaluations et avis sur Sage HR

G2 : 4. 4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 360 avis)

💡 Conseil de pro : Vous vous sentez dépassé par l'allocation des ressources ? Vous devez apprendre des stratégies de planification des capacités pour maximiser vos ressources et commencer par une disposition solide ! Comprendre les besoins du projet : Définir la portée, les priorités et les dépendances à l'aide de : Définir la portée, les priorités et les dépendances à l'aide de ClickUp Documents ou ClickUp Tableaux blancs

Estimation de la charge de travail : Utilisez les données historiques et les informations de l'équipe pour calculer les besoins en ressources ⏳

Vérifier la capacité de l'équipe : La vue Charge de travail de ClickUp permet d'équilibrer les tâches et d'éviter l'épuisement professionnel 📊

Identifier les lacunes : si votre équipe manque de capacité, envisagez de faire appel à des sous-traitants ou à des indépendants 🙋‍♂️

Surveillez en permanence : suivez la progression en temps réel grâce au : suivez la progression en temps réel grâce au tableau de bord ClickUp Gardez une longueur d'avance sur la planification des ressources et optimisez l'efficacité sans effort !

4. Homebase (Idéal pour rationaliser les processus de suivi du temps)

via Homebase

Avec Homebase, vous pouvez facilement créer et partager les plannings des employés, en vous assurant que tout le monde est sur la même page.

La plateforme offre une fonctionnalité d'horloge qui transforme n'importe quel appareil en outil de planification pour le suivi des heures, des pauses et des heures supplémentaires, éliminant ainsi le besoin de relevés de temps papier.

Homebase vous permet de créer des modèles d'horaires hebdomadaires pour votre entreprise, de gérer facilement les demandes de congés et de communiquer instantanément les mises à jour grâce à son système de messagerie intégré. Cela permet de rationaliser le processus de planification pour les professionnels des ressources humaines et d'améliorer la coordination des équipes.

Meilleures fonctionnalités de Homebase

Création et distribution rapides des plannings des employés, ce qui réduit le temps administratif

Surveillez les heures de travail et les pauses des employés pour garantir la conformité et une paie précise

Intégration facile aux systèmes de paie et synchronisation des heures de travail avec la paie pour rationaliser les paiements

Limites de la base de données

Certains utilisateurs trouvent les règles de planification difficiles à comprendre

Les outils de suivi du temps de Homebase ne disposent pas de géorepérage ni d'horloges GPS pour les employés

Tarification Homebase

Free Forever

*essentials : 24,95 $/mois par emplacement

Plus : 59,95 $/mois par emplacement

Tout-en-un : 99,95 $/mois par emplacement

Évaluations et avis sur Homebase

G2 : 4. 2/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 1080 avis)

*que disent les utilisateurs en temps réel de Homebase ?

Nous adorons cette plateforme et utilisons la version gratuite... TOUS LES JOURS !! C'est un excellent moyen de gérer notre emploi du temps (pour notre magasin de détail). Elle est facile à utiliser pour établir les horaires, ainsi que pour gérer les disponibilités. Notre équipe peut également échanger des équipes ou demander une couverture assez facilement.

Nous adorons cette plateforme et utilisons la version gratuite... TOUS LES JOURS !! C'est un excellent moyen de gérer notre emploi du temps (pour notre magasin de détail). Elle est facile à utiliser pour établir les horaires, ainsi que pour gérer les disponibilités. Notre équipe peut également échanger des quarts de travail ou demander une couverture assez facilement.

➡️ En savoir plus : Modèles et formulaires RH gratuits pour améliorer les processus RH

5. Rippling (Idéal pour intégrer la planification des employés à la conformité)

via Rippling

Essayez Rippling pour une planification transparente des employés, la conformité et les capacités d'intégration de la paie. C'est l'une des meilleures applications de planification des employés qui automatise la création et la gestion des horaires des employés et garantit le respect des lois locales du travail.

Les responsables peuvent attribuer des équipes et les modifier en temps réel pour répondre aux besoins opérationnels, tandis que les employés peuvent afficher leurs horaires, indiquer leurs disponibilités et demander des modifications.

Si un employé demande un congé, Rippling simplifie le processus d'approbation et met automatiquement à jour le planning.

Les meilleures fonctionnalités

Attribuez facilement les équipes et ajustez les horaires en temps réel pour répondre aux besoins opérationnels changeants

Donnez à votre équipe les moyens d'accéder à ses horaires, de fournir ses disponibilités et de demander des modifications en toute transparence

Rationalisez la paie en intégrant les données de planification, garantissant ainsi une rémunération précise et ponctuelle

Limites de l'ondulation

Le logiciel de suivi du temps et de la présence des employés de Rippling manque de fonctionnalités de gestion de la productivité et des performances des employés

Certains utilisateurs rapportent de longs délais d'attente pour résoudre les problèmes, et il peut être difficile de joindre un représentant en direct

Tarification en cascade

Tarification personnalisée

Évaluations et avis positifs

G2 : 4. 8/5 (plus de 6 600 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 3 500 avis)

📜 Fait amusant : La planification existait avant les feuilles de calcul ! Croyez-le ou non, avant les ordinateurs, les entreprises utilisaient des tableaux physiques, des registres et même des feuillets de papier pour gérer les horaires des employés ! Quelle dévotion ! 😅

6. Bamboo HR (Idéal pour optimiser les processus RH et la gestion des employés)

via Bamboo HR

Bamboo HR offre une suite complète d'outils conçus pour rationaliser vos processus de planification des ressources humaines. Bien qu'il excelle dans des domaines tels que le suivi du temps et la gestion des employés, il est important de noter que BambooHR ne fournit pas de fonctionnalités intégrées de planification des horaires des employés.

En intégrant Bamboo HR à un outil de planification tiers, vous pouvez synchroniser les données des employés, garantissant ainsi que vos plannings sont toujours à jour et précis.

Cette intégration vous permet de gérer efficacement les demandes de congés et de conserver des registres précis des présences des employés, contribuant ainsi à une meilleure gestion des effectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Bamboo HR

Permettre aux employés de pointer à l'entrée et à la sortie via des appareils mobiles, achever avec le suivi de l'emplacement pour des enregistrements de temps précis

Définir des objectifs, réaliser des évaluations et fournir un retour d'information continu pour encourager le développement des employés

Gérez les tâches RH où que vous soyez grâce à une application mobile conviviale

Limites de Bamboo HR

Certains utilisateurs ont rapporté des difficultés avec la fonction de signature électronique, le traitement des écarts de poste et la paie certifiée

Les utilisateurs ont exprimé leur frustration face aux augmentations de prix et au manque de flexibilité pour les clients de longue date

Tarification de Bamboo HR

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Bamboo HR

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 3000 avis)

⚡ Bonus : Vous avez du mal à garder votre équipe sur la même page ? Restez organisé et boostez votre productivité grâce aux 10 meilleures applications de calendrier d'équipe à partager pour rationaliser la planification et la collaboration ! 📅🚀

*que disent les utilisateurs en temps réel de Bamboo HR ?

J'apprécie vraiment d'utiliser Bamboo HR comme SIRH. Il est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Il est suffisamment robuste pour aider les petites et moyennes entreprises à fonctionner et à résoudre de nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Le fait de pouvoir conserver l'ensemble des référentiels de vos employés en un seul endroit est très utile pour le suivi actuel et futur.

J'apprécie vraiment d'utiliser Bamboo HR comme SIRH. Il est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Il est suffisamment robuste pour aider les petites et moyennes entreprises à fonctionner et à résoudre de nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Le fait de pouvoir conserver tous les référentiels de vos employés en un seul endroit est très utile pour le suivi actuel et futur.

7. Factorial HR (Idéal pour gérer les équipes sur plusieurs emplacements)

via Factorial HR

Grâce à l'interface intuitive de Factorial HR, gérez efficacement les plannings des employés, suivez les présences et traitez les demandes de congés.

La fonctionnalité de gestion des équipes vous permet d'attribuer des équipes à distance, de détecter automatiquement les conflits d'horaires et de reproduire des modèles d'équipes hebdomadaires, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations.

Si vous devez coordonner des équipes sur plusieurs emplacements, cette application de planification des employés vous permet d'afficher des roulements répartis par rôles et emplacements, ce qui facilite la gestion efficace de votre personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Factorial HR

Affectez des équipes à distance à des individus, des équipes, des bureaux ou des emplacements, en garantissant flexibilité et efficacité

Évitez les chevauchements et assurez une couverture adéquate en identifiant les conflits d'horaires en temps réel

Gérez les horaires en tenant compte des absences, des congés, des jours de repos programmés, de la paie, etc

Limites factorielles des RH

Le logiciel de gestion des équipes se concentre sur les marchés hispanophones, ce qui peut constituer un obstacle pour les utilisateurs non hispanophones

Factorial ne dispose pas d'une gestion intégrée de la paie, les utilisateurs peuvent donc avoir besoin d'intégrer des systèmes externes

Factorial HR pricing

Tarification personnalisée

Évaluations et avis factorielles sur les RH

G2 : 4. 4/5 (plus de 95 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 270 avis)

⚡ Bonus : Vous vous inquiétez des futurs déficits de recrutement ? Gardez une longueur d'avance sur les besoins en talents en découvrant comment la prévision des effectifs permet de planifier les futurs besoins en talents et de prendre des décisions de dotation en personnel fondées sur des données ! 🚀

8. Connecteam (Idéal pour gérer les demandes de congés et les échanges de postes)

via Connecteam

Une application de planification des horaires des employés telle que Connecteam peut révolutionner la façon dont vous gérez votre personnel.

Conçu pour rationaliser les opérations, Connecteam offre des fonctionnalités qui simplifient la création et la gestion des horaires des employés. Son interface intuitive de type glisser-déposer facilite l'attribution des équipes, la gestion des demandes de congés et la prise en compte de la disponibilité des employés.

Si un employé demande un congé, vous pouvez rapidement ajuster le planning et en informer les autres membres de l'équipe afin qu'ils puissent demander à prendre les postes vacants.

Cette efficacité réduit les coûts de main-d'œuvre et améliore la satisfaction des employés en assurant une communication claire et des charges de travail équilibrées.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Approuver ou refuser rapidement les demandes de congés des employés pour maintenir des niveaux de personnel optimaux

Utilisez la discussion et les mises à jour dans l'application pour tenir tout le monde informé et connecté

Suivi des heures d'arrivée et de départ pour garantir la ponctualité et la responsabilité

Limites de Connecteam

Certains utilisateurs rencontrent des difficultés avec la fonctionnalité de caméra intégrée dans les formulaires

Les fonctionnalités telles que le suivi GPS et l'automatisation des processus ne sont disponibles que dans le forfait avancé

Tarifs Connecteam

Free Forever

Basic : 35 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Avancé : 59 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Expert : 119 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4. 6/5 (plus de 2170 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 990 avis)

*que disent les utilisateurs en temps réel de Connecteam ?

Mon équipe utilise Connecteam pour gérer les équipes d'une escape room, ce qui se traduit par des horaires variables en fonction des réservations des clients. Connecteam facilite la préparation des équipes à l'avance et ne libère que les équipes nécessaires, ce qui facilite grandement la tâche de l'équipe chargée d'afficher les équipes disponibles.

Mon équipe utilise Connecteam pour gérer les équipes d'une escape room, ce qui se traduit par des horaires variables en fonction des réservations des clients. Connecteam facilite la préparation des équipes à l'avance et ne libère que les équipes nécessaires, ce qui facilite grandement la tâche de l'équipe chargée d'afficher les équipes disponibles.

💡 Conseil de pro : Vous cherchez à remonter le moral de votre équipe ? Voici 10 activités qui stimulent l'engagement des employés et qui peuvent être mises en place dès maintenant: Créer un programme d'intégration accueillant 🧑‍🤝‍🧑

Offrir des opportunités de formation et de développement 📚

Impliquez les employés dans des sessions de feedback bidirectionnelles 🗣️

Célébrez ensemble les dates spéciales 🎉

Forfait pour les évènements d'activités en équipe en extérieur 🏞️

Organiser des concours de talents pour les employés 🎤

Organiser des ateliers d'art et d'artisanat 🎨

Partagez vos idées lors de mini-conférences de type TED 🧠

Prenez votre déjeuner et apprenez quelque chose de nouveau 🍽️

Gardez la forme grâce aux activités de santé et de bien-être 🤸‍♂️

La mise en œuvre de ces activités peut améliorer la satisfaction et la productivité des employés ! 🚀

9. Deputy (Idéal pour faciliter les échanges de postes sans heurts et optimiser les coûts de main-d'œuvre)

via Adjoint

Avec Deputy, vous pouvez facilement créer des plannings pour vos employés, en tenant compte de leurs préférences en matière de disponibilité et de la législation du travail. Sa fonctionnalité de planification automatique génère des tableaux de service optimaux, réduisant ainsi le temps de planification manuelle. Les employés peuvent également échanger leurs horaires via l'application, ce qui favorise la flexibilité et l'autonomie.

La fonction de pointage des employés permet au personnel de pointer à l'arrivée et au départ via des appareils mobiles, garantissant ainsi des enregistrements de présence précis. L'intégration avec les systèmes de paie rationalise le traitement de la paie, minimisant ainsi les erreurs.

Meilleures fonctionnalités

Concevez facilement des tableaux de service des employés, en tenant compte des disponibilités et des exigences de conformité

Utilisez la planification automatique pour générer des équipes optimales, gagner du temps et réduire les erreurs

Permettre aux employés d'échanger leurs horaires de travail de manière transparente via l'application, pour plus de flexibilité

Limites du suppléant

Certains utilisateurs disent que l'application est lente et qu'elle plante lorsqu'ils commencent un quart de travail

Il n'est pas idéal de saisir manuellement les heures de début et de fin des congés au lieu de simplement entrer le nombre total d'heures de la journée

Prix indicatif

Free

Premium : 6 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des députés

G2 : 4. 6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

⚡ Bonus : Vous vous débattez avec les demandes de congés et le chaos des congés de dernière minute ? Reprenez le contrôle en apprenant à optimiser le système de gestion des congés de votre équipe et à assurer le bon déroulement des plannings ! 📅✅

10. Gusto (Idéal pour rationaliser efficacement les processus de paie et de fiscalité)

via Gusto

Gusto est une plateforme complète destinée aux professionnels des ressources humaines, conçue pour simplifier le traitement de la paie, l'administration des avantages sociaux et la gestion des employés.

Grâce à ce logiciel, vous pouvez suivre les heures de travail des employés et automatiser les calculs de paie, ce qui garantit des paiements rapides et précis tout en gérant de manière transparente les déclarations fiscales.

Cette application de planification des horaires des employés propose des portails en libre-service, permettant à votre équipe d'accéder aux fiches de paie, de demander des congés et de gérer ses informations personnelles de manière indépendante. Gusto s'intègre également à divers logiciels de comptabilité, facilitant la synchronisation des données financières et réduisant les entrées manuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Gusto

Gérez sans difficulté l'envoi des déclarations de revenus fédérales, nationales et locales

Donnez à votre équipe les moyens d'accéder à ses informations personnelles et de paie et de les gérer

Synchronisez les données de paie avec des plateformes telles que QuickBooks et Xero pour une comptabilité simplifiée

Limites de Gusto

Il propose moins de rapports prédéfinis que certaines autres solutions et ne dispose pas de capacités efficaces de gestion des dépenses

Le compte en espèces de Gusto a une limite de dépenses quotidiennes par carte de 2 000 $ et une limite de retrait par guichet automatique de 510 $ par jour

Tarification de Gusto

Simple : 40 $/mois plus 6 $/mois par personne

Plus : 60 $/mois plus 9 $/mois par personne

Premium : 135 $/mois plus 16,50 $/mois par personne

Évaluations et avis sur Gusto

G2 : 4. 5/5 (plus de 790 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs en temps réel de Crunchbase ?

Mon entreprise utilise Gusto pour le suivi des heures et la conservation de certains documents (fiscalité, intégration, formulaires signables de Jotform, etc.). Son principal atout réside dans l'intégration de l'horloge et des services de paie.

Mon entreprise utilise Gusto pour le suivi des heures et la conservation de certains documents (fiscalité, intégration, formulaires signables de Jotform, etc.). Son principal atout réside dans l'intégration de l'horloge et des services de paie.

Applications supplémentaires de calendrier RH En plus des différents logiciels de planification des horaires des employés mentionnés ci-dessus, en voici quelques autres qui méritent d'être notés : *humanity : le meilleur pour la planification des employés et la fonctionnalité de pointeuse

Quand je travaille : Idéal pour la planification des équipes et la communication avec les employés

7shifts : Idéal pour la planification des employés de restaurant et la gestion des pourboires

ScheduleAnywhere : le meilleur pour ses fonctionnalités robustes de planification et de personnalisation

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de demande de congés

Optimisez les flux de travail des RH avec la meilleure application de calendrier RH — ClickUp !

La gestion des flux de travail des RH, y compris la planification des horaires des employés, le recrutement, l'intégration et le suivi des effectifs, peut être fastidieuse sans les bons outils. Un processus rationalisé signifie moins d'erreurs, une meilleure productivité et des employés plus heureux.

Les 10 outils de calendrier RH que nous avons examinés offrent d'excellentes fonctionnalités de planification et de suivi, vous aidant à rester organisé. Mais si vous avez besoin d'une solution RH achevée qui va au-delà de la planification, ClickUp est la réponse !

Avec ses tableaux de bord personnalisables, ses flux de travail automatisés, son suivi des tâches et sa fonction intégrée de discussion, ClickUp centralise l'ensemble de votre processus RH pour que vous puissiez vous concentrer sur les personnes et non sur la paperasse.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et faites passer la gestion des ressources humaines au niveau supérieur !