Zoom sur les prix : forfaits et fonctionnalités pour choisir le bon

Rien qu'en juin 2024, le site Web de Zoom a reçu 11,2 millions de visites via un bureau et un mobile. Impressionnant, non ?

Mais la popularité s'accompagne de la variété. Zoom propose plusieurs forfaits pour répondre à différents besoins. Il est important de choisir le bon forfait Zoom, en particulier pour les entreprises. Si une petite start-up commence à payer un forfait Business premium avec des fonctionnalités inutiles, ces coûts grèveront son budget.

Dans ce blog, nous allons nous plonger dans Zoom, une plateforme de vidéoconférence de premier plan. Nous allons explorer ses forfaits, ses fonctionnalités clés, ses avantages et ses inconvénients, et voir s'il existe une alternative à Zoom pour répondre à vos besoins.

⏰ Résumé en 60 secondes Découvrez ce que les forfaits de la plateforme Zoom offrent aux utilisateurs, quelle que soit la taille de leur entreprise. Voici ce que couvre ce guide : Aperçu des forfaits de Zoom Forfait Free : fonctionnalités de base avec une limite de 40 minutes par réunion

Forfait Pro : durée des réunions prolongée, intégration de l'IA et stockage cloud

Forfait Business : Assistance jusqu'à 300 participants avec des outils de collaboration améliorés

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée pour les réunions à grande échelle avec sécurité avancée et outils d'IA Avantages et inconvénients de la tarification de Zoom *avantages : intégration transparente, stockage cloud illimité (forfaits supérieurs) et sécurité renforcée

*inconvénients : limites du forfait Free, coûts additionnels par utilisateur et courbe d'apprentissage nécessaire pour les fonctionnalités avancées ClickUp comme alternative à Zoom ClickUp offre bien plus que de la vidéoconférence : il intègre la gestion de projet, la possibilité de discuter en équipe, l'automatisation des tâches, la prise de notes de réunion basée sur l'IA et des tableaux blancs sur une seule et même plateforme Les forfaits et avantages de ClickUp Forfait Free avec tâches et utilisateurs illimités

Forfaits payants offrant l'automatisation des flux de travail, une sécurité avancée et des intégrations transparentes avec Zoom, Slack et Microsoft Teams

ClickUp regroupe la communication, la gestion de projet et la collaboration sur une seule et même plateforme

Qu'est-ce que Zoom ?

via Zoom

Zoom est une plateforme de visioconférence qui offre des fonctionnalités pour des réunions vidéo, des webinaires et des discussions d'équipe fluides. Que vous gériez des équipes à distance ou que vous organisiez des évènements virtuels, elle facilite la collaboration.

Si vous avez besoin d'organiser une grande réunion avec de la vidéo HD et des arrière-plans virtuels, Zoom est là pour vous. Le logiciel de gestion de réunions offre également un stockage cloud et un partage de fichiers illimités pour la conduite de webinaires.

Zoom simplifie la communication au sein de l'entreprise grâce à des fonctionnalités avancées telles que les Zoom Rooms, les salles de réunion, les identifiants de réunion personnalisés, et l'intégration transparente avec des applications essentielles telles que Google Agenda.

Sa popularité mondiale tient à son interface conviviale, à ses paramètres de sécurité et à ses différents forfaits, du forfait de base gratuit Zoom aux solutions d'entreprise avec des responsables de la réussite dédies.

🧠 Fait amusant : vous vous souvenez de l'explosion de popularité de Zoom ? 📈 Malheureusement, cela a également conduit à l'essor du « zoom bombing », où des invités indésirables perturbent les réunions avec des contenus perturbateurs.

Forfaits Zoom

Zoom propose différents forfaits conçus pour répondre à différents besoins. Découvrons-les :

1. Forfait Free

Si vous êtes un entrepreneur individuel qui débute, le forfait de base Zoom est un excellent choix. Il convient également aux personnes qui souhaitent bénéficier des fonctionnalités de base de Zoom, telles que le partage d'écran, l'intégration de la discussion et le partage de notes.

Vous bénéficiez d'une apparence professionnelle avec des fonctionnalités telles que les arrière-plans virtuels dans vos réunions, le tout sans aucun souci d'investissement grâce à l'abonnement Zoom.

📍 Fonctionnalités clés

Durée de la réunion : Organisez facilement des réunions Zoom d'une durée maximale de 40 minutes

*nombre de participants : Invitez jusqu'à 100 participants pour des vidéoconférences fluides

Discuter et collaborer : Communiquez sans effort grâce à la discussion intégrée pour les équipes

Créer des vidéos : Créez jusqu'à 5 courtes vidéos de deux minutes avec Clips Basic

Planification des réunions : Planifiez facilement des réunions avec Mail et Calendrier (Client)

Partage de documents : Partagez jusqu'à 10 documents avec Docs Basic

Tableaux blancs : Faites un brainstorming créatif avec 3 tableaux blancs modifiables

🎯 À qui s'adresse-t-il ? Particuliers, indépendants et petites équipes qui ont besoin d'un logiciel de visioconférence essentiel sans le coût supplémentaire d'un forfait payant

➡️ En savoir plus : Modèles de réunions individuelles pour les managers

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions convergent en un seul endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

2. Forfait Pro

Si vous avez une petite équipe, les fonctionnalités de base peuvent ne pas être adaptées à vos besoins. Dans ce cas, le forfait Pro est une excellente idée pour faire passer votre compte Zoom au niveau supérieur. Il offre des fonctionnalités plus complètes pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Ce forfait comprend l'enregistrement dans le cloud qui permet à toute votre équipe de rester informée de toutes les nouvelles modifications apportées à chaque projet.

📍 Fonctionnalités clés

Inclut tout ce qui est inclus dans le forfait de base, plus des fonctionnalités supplémentaires :

Prolonger la durée des réunions : Prolongez la durée des réunions jusqu'à 30 heures par réunion

*nombre de participants : accueillez jusqu'à 100 participants par réunion sans effort

*intégration de l'IA : améliorez les réunions grâce à l'assistant IA pour une assistance intelligente

Stockage cloud : Stockez vos enregistrements en toute sécurité grâce à 5 Go de stockage cloud

Documentez en toute transparence : Collaborez en toute transparence avec des documents illimités

Créez des vidéos illimitées : Créez des vidéos illimitées avec Clips Plus

Assistance à la planification : Planifiez et gérez avec Mail et Calendrier (Client et Service)

*assistance supplémentaire pour les applications : Accès gratuit aux applications essentielles pendant un an

🎯 À qui s'adresse-t-il ? Les petites et moyennes entreprises et les équipes distantes qui ont besoin de fonctionnalités avancées, de temps de réunion prolongés et d'un stockage cloud fiable

💸 Tarifs

15,99 $/mois par utilisateur (facturé mensuellement)

13,33 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

⚡ Bonus : Vous cherchez un enregistreur d'écran gratuit sans filigrane gênant ? Découvrez ces 15 meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane pour un enregistrement sans faille ! 🎥

3. Forfait Business

Découvrez le forfait Business pour dynamiser vos réunions Zoom. C'est la solution idéale pour les grandes équipes qui ont besoin de fonctionnalités puissantes sans se ruiner.

Le forfait couvre toutes les fonctionnalités de Zoom incluses dans le forfait Business et offre quelques spécialités supplémentaires qui peuvent convenir à une entreprise en pleine croissance.

📍 Fonctionnalités clés

Nombre de participants plus élevé : Accueillez jusqu'à 300 participants pour des réunions plus importantes

Collaboration sur Tableau blanc : Collaborez avec des tableaux blancs illimités pour le brainstorming

Planifiez où que vous soyez : Planifiez des réunions Zoom sans effort grâce au planificateur intégré

Haute sécurité : Sécurisez votre plateforme avec SSO, les domaines gérés, et plus encore

🎯 À qui s'adresse-t-il Les petites et moyennes entreprises à la recherche d'un logiciel de visioconférence évolutif avec plus de capacités et d'outils pour une intégration et une communication d'entreprise transparentes

💸 Tarifs

21,99 $ (facturé mensuellement)

18,32 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

➡️ En savoir plus : Zoom Pro ou Zoom Business : lequel choisir ?

4. Forfait Enterprise

Lorsque votre organisation a besoin de la plateforme de vidéoconférence ultime, le forfait Enterprise offre une puissance, une flexibilité et une assistance inégalées.

Ce forfait est parfait pour les organisations qui utilisent beaucoup la vidéo conférence et qui ont besoin d'une solution qui couvre les divers besoins de leur grande équipe.

📍 Fonctionnalités clés

Nombre maximum de participants : Accueillez jusqu'à 1 000 participants pour des réunions à grande échelle

*collaboration transparente : Collaborez avec des tableaux blancs, un stockage cloud et un partage de documents illimités

Zoom Phone : Améliorez la communication grâce à Zoom Phone (système PBX) et ses nombreuses fonctionnalités

*assistance IA : Boostez la productivité grâce à l'assistant IA pour une collaboration plus intelligente

Productivité améliorée : Restez organisé grâce au planificateur, aux salles, aux webinaires et aux réservations d'environnements de travail

Sécurité renforcée : garantissez une sécurité optimale grâce à des paramètres avancés, au SSO, à la gestion des domaines, etc

🎯 À qui s'adresse-t-il Les grandes entreprises de plus de 250 utilisateurs qui ont besoin d'une plateforme efficace pour la communication globale, les webinaires et les opérations commerciales, avec des fonctionnalités haut de gamme et une assistance dédiée

💸 Tarifs

Tarification personnalisée

➡️ En savoir plus : Quand le forfait Free de Zoom ne suffit plus : est-il temps de passer à la vitesse supérieure ?

Avantages et inconvénients de la tarification Zoom

La tarification de Zoom offre de la flexibilité, mais comment savoir si cela en vaut la peine pour vous ? Décomposons quelques avantages et inconvénients clés pour vous aider à décider.

Avantages tarifaires de Zoom

Intégration transparente avec d'autres outils : synchronisez avec Google Agenda, Zoom Phone et bien plus encore pour des flux de travail fluides

*stockage cloud illimité : les forfaits Business et Enterprise offrent un vaste espace de stockage pour les enregistrements et les fichiers

Sécurité renforcée : des paramètres avancés tels que SSO et les domaines gérés protègent les données sensibles

Des niveaux supérieurs riches en fonctionnalités : Les forfaits supérieurs incluent des outils avancés tels que Tableau blanc Zoom, AI Companion, Salles Zoom, Webinaires Zoom et réunions illimitées

Intégrations VOIP et téléphone : Zoom Phone fournit un service VOIP transparent pour les appels d'entreprise

Flexibilité des modules complémentaires : choisissez des fonctionnalités supplémentaires telles que Zoom Contact Center, l'enregistrement dans le cloud, et bien plus encore pour répondre à vos besoins spécifiques

🔍 Le saviez-vous ? La première visioconférence a eu lieu en 1964 ! 😲 Bien avant l'existence de Zoom, les gens expérimentaient déjà les discussions vidéo à l'Exposition universelle de 1964. 🌎✨

N'oublions pas non plus les limites. Voici quelques inconvénients des tarifs de Zoom à prendre en compte :

Les inconvénients des tarifs Zoom

*limites du forfait Free : Les réunions limitées à 40 minutes peuvent être frustrantes

*les coûts par utilisateur s'additionnent : plus il y a d'utilisateurs, plus les coûts sont élevés, en particulier pour les grandes équipes

Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées : Certains outils comme Zoom Tableau blanc ou AI Companion prennent du temps à maîtriser

Niveaux inférieurs restrictifs : les forfaits de niveau inférieur ne bénéficient pas d'outils avancés tels que AI Companion et le stockage illimité

Les modules complémentaires entraînent des coûts supplémentaires : Zoom Phone, Zoom Webinars, les réunions de grande envergure et les modules complémentaires de stockage cloud augmentent le coût global

Installation complexe pour les entreprises : La personnalisation pour les besoins des entreprises peut retarder le déploiement

➡️ En savoir plus : Types de réunions courants – Les meilleurs types de réunions pour les équipes

*pourquoi envisager des alternatives à Zoom ?

Bien que Zoom offre de nombreuses fonctionnalités à des prix très intéressants, il n'est pas sans défauts. Les coûts par utilisateur peuvent rapidement s'accumuler, en particulier pour les grandes équipes. Comme indiqué précédemment, le forfait gratuit limite vos réunions Zoom à 40 minutes, et des outils essentiels tels que Zoom Phone et Zoom Webinars sont des modules complémentaires.

Les fonctionnalités avancées de la plateforme Zoom peuvent être intimidantes pour les débutants, et le partage de fichiers fluide ou le stockage cloud illimité sont réservés aux niveaux supérieurs

Donc, si vous recherchez une solution de visioconférence offrant des fonctionnalités identiques ou supérieures, plus de flexibilité, des prix compétitifs et des services sur mesure, il peut être intéressant d'explorer les alternatives logicielles de Zoom.

⚡ Bonus : Vous avez du mal à assurer le suivi des comptes rendus de réunion ? Téléchargez ces 10 modèles gratuits de notes de réunion pour mieux prendre des notes de réunion de manière organisée et efficace ! 📝✨

ClickUp : une alternative complète à Zoom

Si vous recherchez un outil qui fait plus que simplement héberger des réunions vidéo, ClickUp est la solution qu'il vous faut. En tant qu'application « Tout pour le travail », elle intègre de manière transparente la collaboration vidéo à la gestion de projets, à la discussion en équipe, au brainstorming, et plus encore, le tout sous un même toit.

Pourquoi ClickUp est une meilleure alternative

Zoom se concentre principalement sur les visioconférences et les fonctionnalités de base telles que les salles de réunion et les arrière-plans virtuels, mais ClickUp va plus loin. Il offre des appels ininterrompus, des transitions fluides entre les réunions et les tâches, ainsi que des outils complets de gestion de projet.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour les réunions, les tâches et les notes : ClickUp permet à votre équipe de rester sur la même page. De la gestion des réunions et du suivi des comptes utilisateurs à l'optimisation des paramètres de sécurité et à l'enregistrement des sessions sur le cloud, ClickUp dépasse les points clés de Zoom.

Ses fonctionnalités supplémentaires vous permettent de tout gérer, des informations sur les négociations aux échéanciers des projets, ce qui justifie chaque centime de votre forfait Business ou de votre abonnement annuel.

Fonctionnalités clés de ClickUp

ClickUp n'est pas seulement une alternative à Zoom, c'est la plateforme ultime pour une collaboration et une productivité plus intelligentes. Voici quelques fonctionnalités intéressantes de ClickUp à explorer :

1. ClickUp : discuter, votre hub de communication pour les équipes

Discutez avec vos équipes grâce aux discussions par fil, joignez des pièces jointes et attribuez des commentaires à l'aide de ClickUp Chat

Contrairement à Zoom, ClickUp permet de discuter par fils de discussion, d'échanger des messages directs et de commenter les tâches, le tout au même endroit. Vous pouvez envoyer des mises à jour rapides, partager des fichiers et mapper des discussions spécifiques à des tâches pertinentes, le tout dans l'environnement de travail de votre projet.

Vous planifiez le lancement d'un produit ? Créez un canal de discussion dédié, attribuez des tâches directement à partir des messages et ne perdez plus jamais le fil. Plus besoin de jongler entre votre compte Zoom et des applications de discussion distinctes pour votre équipe : ClickUp fait tout.

🌟 Conseil bonus : Vous voulez améliorer la qualité de vos réunions et booster l'efficacité de votre équipe ? Apprenez à organiser des réunions productives et à optimiser l'efficacité de votre équipe grâce à ces conseils et observez la productivité de votre équipe s'envoler : 🚀 Recueillir des commentaires pour une amélioration continue 🗣️ Fixez des objectifs clairs grâce au modèle d'agenda de ClickUp 📝 Invitez uniquement les participants essentiels 🍕 Définir les règles de base pour une communication fluide 📏 Commencez et terminez à l'heure ⏰ Respectez votre agenda 🗂️ Utilisez des supports visuels pour susciter l'engagement 📊 Encouragez tout le monde à participer 🙋 Partagez les comptes rendus de réunion de manière invitée, instructions Faire tourner la direction pour trouver de nouvelles idées 🔄

2. Clips ClickUp : Montrer, ne pas raconter

Enregistrez et intégrez des clips dans les discussions et les tâches en toute transparence à l'aide de ClickUp Clips

Besoin d'expliquer des tâches complexes sans planifier de réunions individuelles ? Utilisez les Clips de ClickUp pour enregistrer votre écran et votre voix, et guider votre équipe à travers les processus étape par étape.

Qu'il s'agisse d'une démonstration rapide pour l'intégration ou d'un retour d'information sur une conception, Clips offre une touche personnelle sans avoir besoin de réunions de longue durée avec un forfait Zoom.

3. Tableaux blancs ClickUp : le brainstorming simplifié

Faites un brainstorming d'idées avec les équipes et collaborez en travaillant dessus à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Les Tableaux blancs ClickUp vous permettent de collaborer visuellement, de mapper des idées et de connecter des tâches directement depuis votre Tableau en temps réel. Vous pouvez désormais mapper visuellement votre campagne marketing, puis transformer chaque note autocollante en tâche en un seul clic.

C'est l'outil parfait pour les sessions créatives, la planification de projets et le brainstorming d'équipe, sans avoir besoin des services Zoom. De plus, tout est lié à vos flux de travail.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker : Transcription intelligente et automatisation des tâches

Rationalisez vos réunions grâce au preneur de notes de réunion IA de ClickUp. Il vous suffit d'ajouter le preneur de notes à vos appels Zoom programmés, et il se joindra automatiquement à la réunion pour en capturer chaque détail. Le preneur de notes transcrit vos discussions en temps réel, en enregistrant les notes directement dans un document ClickUp privé pour faciliter la consultation.

Mais ce n'est pas tout. Le preneur de notes IA va encore plus loin en extrayant des éléments d'action clés et des informations de la discussion.

Ces éléments d'action peuvent ensuite être transmis à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, qui les transforme en tâches exploitables avec des étapes claires à suivre. Qu'il s'agisse d'attribuer des tâches, de définir des délais ou de résumer les mises à jour d'un projet, ClickUp Brain veille à ce que rien ne soit oublié

De la transcription et de la traduction de la voix au texte à la création automatisée de tâches, ClickUp Brain et le preneur de notes de réunion IA travaillent ensemble pour vous faire gagner des heures de travail manuel, augmenter votre productivité et garder vos projets sur la bonne voie.

Obtenez des transcriptions consultables et des tâches exploitables avec la combinaison ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

5. Intégrations transparentes avec Zoom, Slack et Microsoft Teams

ClickUp s'intègre également à tous vos outils de réunion placés dans les favoris et vous aide à gérer les tâches, à suivre les mises à jour, à rationaliser la communication vidéo asynchrone et à partager les enregistrements d'écran sur toutes les plateformes sans perdre une miette.

Utilisez les intégrations ClickUp Zoom pour planifier directement des réunions, les intégrations ClickUp Slack pour discuter en équipe et les intégrations ClickUp Microsoft Teams pour améliorer la collaboration.

6. Gestion des tâches et des projets pour des flux de travail plus fluides

Avec ClickUp Meetings, simplifiez la gestion et l'organisation des discussions de votre équipe. Planifiez des réunions directement à partir de votre calendrier et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde grâce à des agendas clairs. Après la réunion, utilisez les outils de réunion de ClickUp basés sur l'IA pour prendre des notes, attribuer des éléments d'action et suivre les suivis, en gardant vos discussions liées à des résultats exploitables.

7. Unlimited users and tasks—for free

Vous avez un budget serré ? Le forfait gratuit de ClickUp offre un nombre illimité d'utilisateurs et de tâches, ce qui est parfait pour un usage personnel, les indépendants et les équipes en pleine croissance qui n'ont pas besoin d'un forfait payant.

Cela signifie que vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités et avantages que ceux que vous attendez d'un outil de productivité de premier plan, sans avoir besoin d'un forfait d'abonnement.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de prendre des notes de réunion ? Pourquoi ne pas laisser l'IA s'en charger ? Oubliez le stylo et le papier ! Utilisez l'IA pour des réunions productives 🚀

Aperçu des tarifs ClickUp

Les forfaits ClickUp offrent une flexibilité adaptée à tous les besoins, que vous gériez des tâches personnelles ou dirigiez des projets d'équipe dynamiques.

1. Forfait Free Forever

Commencez avec le forfait Free Forever de ClickUp sans dépenser un centime. Il offre des fonctionnalités essentielles pour stimuler la productivité personnelle et gérer efficacement les petits projets sans aucun engagement financier.

📍 Fonctionnalités clés

Stockez jusqu'à 100 Mo de fichiers pour un accès et une gestion faciles

Créez un nombre illimité de tâches pour organiser votre travail

Ajoutez un nombre illimité de membres gratuits au forfait pour une collaboration fluide au sein de l'équipe

Sécurisez votre compte grâce à l'authentification à deux facteurs pour plus de sécurité

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce aux documents et aux tableaux blancs ClickUp pour rationaliser la communication et la planification

Affichez tout en un seul endroit avec la vue Tout pour un meilleur aperçu

Visualisez les flux de travail avec des tableaux Kanban pour rester organisé et hiérarchiser les tâches

Gérez les sprints pour des projets agiles et suivez efficacement la progression

Planifiez les tâches avec l'affichage Calendrier pour forfaits et gérer les délais

Personnalisez les champs en fonction de vos besoins grâce à un gestionnaire de base pour une organisation sur mesure

🎯 À qui s'adresse-t-il Les personnes qui gèrent des tâches personnelles, les étudiants, les indépendants ou toute personne à la recherche d'un outil gratuit pour rester organisé

2. Forfait Unlimited

Le forfait Unlimited est conçu pour les petites équipes qui recherchent des fonctionnalités avancées pour améliorer leur productivité et simplifier leurs flux de travail.

Avec un stockage illimité, des intégrations et des outils puissants, il offre tout ce qu'il faut pour optimiser les processus de travail et favoriser la collaboration : une mise à niveau essentielle pour les équipes en pleine croissance.

📍 Fonctionnalités clés

Tout ce qui est inclus dans Free Forever, plus :

Conservez tous vos fichiers en sécurité et facilement accessibles sans limite de stockage

Intégration avec un nombre illimité d'outils tiers pour améliorer votre flux de travail

Créez un nombre illimité de tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations claires sur les projets

Invitez des invités avec des permissions personnalisables

Gérez visuellement vos projets grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp

Ajoutez un nombre illimité de champs personnalisés pour personnaliser votre environnement de travail

Gardez votre équipe connectée grâce à la messagerie instantanée illimitée

Configurez des calculs automatiques dans les colonnes pour gagner du temps et réduire les erreurs

Utilisez ClickUp pour gérer et répondre aux e-mails pour une communication centralisée

Organisez les utilisateurs en équipes pour une meilleure gestion

🎯 À qui s'adresse-t-il Les petites équipes qui ont besoin d'une gestion de projet robuste, les entreprises en croissance et les start-ups qui recherchent un outil économique avec des fonctionnalités haut de gamme

💸 Tarifs

7 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

10 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement)

3. Forfait Business

Le forfait Business offre des outils avancés pour accroître l'efficacité et la productivité des entreprises en pleine croissance. Il est idéal pour les équipes de taille moyenne qui cherchent à rationaliser les flux de travail de gestion de projet et à améliorer la collaboration grâce à des rapports et une automatisation avancés.

📍 Fonctionnalités clés

Tout ce qui est inclus dans le forfait Unlimited, en plus de :

Accédez facilement à votre compte grâce à l'intégration SSO de Google Collaborez efficacement en créant des équipes illimitées Exportez les données de vos projets grâce aux options d'exportation personnalisées Automatisation des tâches et des flux de travail pour gagner du temps Créez des tableaux de bord pertinents grâce à des fonctionnalités avancées Suivi précis du temps sur l'ensemble des projets Estimation détaillée de la durée pour une planification précise Gérer les relevés de temps pour un meilleur suivi du temps Surveiller les charges de travail pour éviter l'épuisement professionnel Visualisez les projets avec des échéanciers et des cartes mentales ClickUp

🎯 À qui s'adresse-t-il ? Équipes de taille moyenne gérant des projets avec automatisation, rapports avancés, équilibrage de la charge de travail et communication rationalisée entre les services

💸 Tarifs

12 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

19 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement)

4. Forfait Enterprise

Le forfait Enterprise de ClickUp offre une assistance sur mesure et des fonctionnalités avancées aux organisations et aux grandes équipes qui gèrent plusieurs projets et des flux de travail complexes, avec un haut niveau de sécurité.

Votre entreprise peut rationaliser ses opérations, améliorer la collaboration et garantir une sécurité des données de premier ordre grâce à des services personnalisés d'intégration et de gestion.

📍 Fonctionnalités clés

Marque blanche de votre environnement de travail pour une expérience personnalisée

Définissez des permissions granulaires pour un contrôle d'accès sécurisé

Automatisation des flux de travail des formulaires avec logique conditionnelle

Intégrez vos systèmes à l'aide de l'API de l'entreprise

Créez un nombre illimité de rôles personnalisés pour un accès sur mesure

Partagez facilement des espaces avec des équipes spécifiques

Enregistrer les affichages personnels par défaut pour les préférences individuelles

Publiez des mises à jour et des messages illimités

Assurer la conformité aux normes MSA et HIPAA

Utilisez l'authentification unique (SSO) pour un accès simplifié

🎯 À qui s'adresse-t-il Grandes entreprises avec plusieurs équipes nécessitant une personnalisation élevée, une sécurité de niveau entreprise, une assistance dédiée et une évolutivité

💸 Tarifs

Tarification personnalisée – Contactez l'équipe commerciale pour une démonstration

Modules complémentaires

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par moisClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois

Utilisez ClickUp et déplacez-vous depuis vos réunions Zoom !

Zoom est sans aucun doute un outil fantastique pour les appels vidéo. Cependant, lorsqu'il s'agit de gérer des projets, des flux de travail et la communication au sein d'une équipe, ClickUp passe à la vitesse supérieure. C'est bien plus que de simples réunions, c'est un hub de productivité achevé.

Vous hésitez à changer de système ? Pas de problème ! ClickUp s'intègre parfaitement à Zoom. Vous pouvez continuer à passer des appels tout en gérant tout le reste depuis un seul et même endroit.

ClickUp est tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Il rationalise vos processus de travail (gestion des tâches, définition des objectifs, organisation des documents, communication au sein de l'équipe, brainstorming et collaboration) en un seul endroit.

Alors, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et améliorez votre productivité !