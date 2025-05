Comment utiliser efficacement un CRM

Des employés heureux garantissent des clients heureux. Et des clients heureux garantissent des actionnaires heureux, dans cet ordre.

Maintenir l'engagement des employés et des clients n'est pas seulement un avantage, c'est un avantage concurrentiel sur le marché actuel.

79 % des acheteurs se tournent vers une marque concurrente simplement pour une meilleure expérience client.

Alors, comment vous assurer que votre équipe motivée satisfait également vos clients ?

Au cœur de cette chaîne du bonheur se trouve un outil souvent négligé : la gestion de la relation client (CRM), un moyen de rationaliser les opérations et d'améliorer les interactions avec les clients.

Plus qu'un référentiel de données, un CRM est un pont qui connecte les équipes et les clients. En équipant les employés d'outils qui les aident à mieux travailler, vous les aidez à se concentrer sur la fourniture d'un service exceptionnel, à satisfaire les clients et à stimuler la croissance de l'entreprise.

Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser les systèmes CRM pour renforcer les capacités de votre équipe, satisfaire les clients et créer un effet d'entraînement bénéfique pour votre organisation.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu de la manière d'utiliser un CRM pour atteindre vos objectifs en matière de marketing, de vente et de réussite client : Définissez vos objectifs : Listez les fonctionnalités essentielles telles que l'automatisation des e-mails ou le suivi de l'équipe commerciale, et assurez-vous que le CRM s'adapte au flux de travail de votre équipe

*choisissez le bon CRM : Recherchez des plateformes qui garantissent une personnalisation, une évolutivité et un suivi de la progression, et choisissez une option conviviale

Installation : Importez vos données, personnalisez les champs et les pipelines, et intégrez des outils quotidiens tels que des applications de messagerie électronique pour une installation rapide

Gérer les ventes : Suivi des prospects, automatisation des relances et analyse des performances commerciales grâce à des tableaux de bord intégrés pour une meilleure efficacité

Gérer le service client : Centraliser la communication, résoudre plus rapidement les problèmes grâce aux systèmes de tickets et créer des profils clients détaillés pour un service personnalisé

Créer une stratégie CRM : Définir des indicateurs clés de performance, former votre équipe à leur utilisation efficace et revoir régulièrement vos processus CRM pour améliorer les résultats

Définissez des objectifs CRM clairs : Assurez-vous qu'ils correspondent au flux de travail de votre équipe, en automatisant des tâches telles que le suivi des e-mails ou le suivi des équipes commerciales

Construire avec ClickUp : ClickUp CRM combine la gestion de projet avec les données clients, offrant des affichages personnalisés et des flux de travail automatisés pour une collaboration transparente entre les équipes. ClickUp CRM combine la gestion de projet avec les données clients, offrant des affichages personnalisés et des flux de travail automatisés pour une collaboration transparente entre les équipes.

Comprendre le CRM

Utilisé correctement, le CRM peut devenir l'épine dorsale de vos processus d'entreprise. Mais avant de comprendre comment utiliser un CRM, voyons plus en détail ce qu'il fait.

Qu'est-ce que la gestion de la relation client (CRM) et quel est son objectif principal ?

La gestion de la relation client est un système permettant de gérer toutes les interactions avec les clients potentiels et actuels tout au long du cycle de vie du client. Il s'agit d'une approche stratégique qui combine la technologie, les processus et le bon vieux service client.

Un CRM vous aide à organiser les données clients, à suivre les opportunités de vente et à analyser le comportement afin de mieux comprendre les préférences des clients. Il automatise également les flux de travail clés pour les fonctions centrées sur le client, telles que le marketing, les ventes et l'après-vente, afin d'améliorer les opérations de l'entreprise.

🧠 Fait amusant : le CRM n'est pas nouveau, une variante de celui-ci remonte à l'ancienne Mésopotamie. La nécessité de suivre les échanges commerciaux a conduit au développement de l'écriture cunéiforme vers 3200 avant J.-C. Des tablettes d'argile étaient utilisées pour enregistrer les transactions, les inventaires et les informations sur les clients, facilitant ainsi une gestion efficace des échanges commerciaux. Dans les années 1980, les Rolodex ont ouvert la voie aux logiciels CRM actuels.

Termes clés du CRM à connaître

Avant de chercher les meilleurs systèmes de CRM, voici quelques termes associés au CRM que vous devez connaître pour maximiser l'efficacité des différentes interactions avec les clients.

Contact : Une personne ou une organisation avec laquelle votre entreprise interagit, y compris les clients actuels, les anciens clients ou les prospects potentiels

Lead : Un client potentiel qui a manifesté de l'intérêt pour vos offres mais qui n'a pas encore acheté. Les leads sont qualifiés pour déterminer leur probabilité de conversion

Deal : opportunité de vente activement recherchée par votre équipe, représentant une transaction potentielle avec un prospect ou un contact qualifié

Pipelines de vente : Une représentation visuelle des étapes de votre processus de vente, du premier contact à la conclusion de la vente, qui aide les équipes à suivre les opportunités et à établir des prévisions de revenus

Cas clients : Instances spécifiques où les clients soulèvent des problèmes ou demandent de l'assistance, permettant aux équipes de gérer les demandes de service et d'améliorer la satisfaction client

BANT et CHAMP : Cadres de qualification des prospects — BANT évalue le budget, l'autorité, le besoin et l'échéancier , tandis que CHAMP se concentre sur les défis, l'autorité, l'argent et la priorisation

Entreprise : Une organisation avec laquelle vous faites des affaires ou que vous ciblez en tant que client potentiel

Source : Indique l'origine d'un prospect ou d'un contact (par exemple, campagnes marketing ou recommandations), ce qui permet d'évaluer l'efficacité du marketing

*activité : Toute interaction associée à un compte ou à un prospect (par exemple, appels, e-mails), en veillant à ce que toutes les communications soient documentées pour référence ultérieure

Étape de la transaction : Phase du processus de vente dans laquelle se trouve actuellement une transaction (par exemple, prospection ou négociation)

Ces termes clés vous aideront à naviguer plus efficacement dans le système complexe de CRM. Ils vous aideront également à élaborer les meilleures stratégies de gestion de la clientèle pour la croissance de votre entreprise.

💡 Conseil de pro : Tous les pipelines de vente ne sont pas identiques. Adaptez les étapes de votre pipeline à votre processus de vente. Par exemple, les étapes typiques sont les suivantes : Qualification du prospect → Appel de découverte → Envoi de la proposition → Négociation → Fermé-Gagné/Perdu. Consultez ces modèles gratuits de pipeline de vente pour commencer à créer le vôtre rapidement.

Avantages de l'utilisation d'un CRM

Nous avons toujours dit que le CRM est un atout pour votre entreprise. Mais pourquoi exactement ? Voici comment il peut vous aider :

Expérience client améliorée et personnalisée

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises qui excellent dans la personnalisation génèrent 40 % de revenus supplémentaires grâce à ces activités par rapport aux acteurs moyens.

Un CRM centralise les données clients, ce qui permet d'afficher une vue à 360 degrés du parcours de chaque client, de son historique d'achat et de ses interactions. Vous pouvez ainsi savoir exactement quand, où et pourquoi un prospect a interagi avec votre marque, ainsi que toutes les étapes qu'il franchira par la suite.

Cela permet à votre équipe d'offrir une assistance personnalisée, d'améliorer l'expérience client et de renforcer les relations avec les clients.

Augmentez votre productivité et votre efficacité

🧠 Fait amusant : L'apprentissage automatique (AA) domine la technologie de l'IA dans le CRM, et représente plus de 48 % de la part de marché.

L'automatisation des tâches de routine et l'utilisation d'un CRM IA pour la saisie des données permettent de libérer du temps afin que vos employés puissent se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. Ces outils CRM basés sur l'IA réduisent également le temps passé à rechercher des informations sur les clients, ce qui augmente la productivité.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes ayant répondu à notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passe-t-il si l'IA est intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage clair, ce qui résout les trois préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Amélioration de la collaboration au sein des équipes

Les équipes commerciales travaillent plus efficacement lorsque les membres ont accès aux mêmes informations actualisées. Un logiciel CRM est une base de données centralisée où toutes les informations sur les clients sont accessibles aux différents services, des équipes commerciales au marketing en passant par le service client.

Avec tout le monde sur la même page, les équipes peuvent collaborer et simplifier la gestion de la relation client.

Meilleures informations et décisions basées sur les données

Les logiciels CRM analysent les interactions avec les clients et fournissent des informations exploitables, des rapports et des analyses sur les tendances des ventes, le comportement des clients et les indicateurs de performance clés (KPI).

Ces informations fournissent une assistance pour une meilleure prise de décision, permettant aux entreprises d'améliorer le service client et de cibler efficacement les efforts marketing.

Premiers pas avec un CRM

Maintenant, retroussons nos manches et apprenons à choisir le bon outil de CRM et d'automatisation du marketing pour la croissance de l'entreprise.

Tout d'abord, soyez absolument clair sur vos besoins. Une solution CRM peut être dotée des meilleurs outils et des fonctionnalités les plus élaborées, mais vous n'en aurez peut-être besoin que de certains.

Posez-vous ces questions pour définir vos besoins : Quelles données clients avez-vous constamment du mal à gérer ?

Quelles interactions avec les clients prennent le plus de temps ?

À quel stade de votre processus de vente les affaires sont-elles généralement bloquées ?

Quelles tâches répétitives pourraient être automatisées pour libérer votre équipe ?

Au-delà des besoins immédiats, pensez à votre trajectoire de croissance. La solution CRM doit évoluer avec votre entreprise, en assistance à la fois vos opérations actuelles et votre expansion future.

Réfléchissez à la manière dont votre processus de vente pourrait évoluer et aux informations supplémentaires sur les clients dont vous auriez besoin pour le suivi. Réfléchissez également à la manière dont la collaboration au sein de votre équipe pourrait changer et aux outils dont votre entreprise pourrait avoir besoin à l'avenir.

💡 Conseil de pro : Évitez l'écueil courant qui consiste à utiliser toutes les fonctionnalités de votre CRM. Concentrez-vous sur les outils essentiels aux opérations de votre entreprise et automatisez les tâches de routine. Vous pourrez ensuite les développer progressivement en fonction des besoins.

Choisir le bon CRM

Un bon CRM se caractérise par sa facilité d'installation, sa simplicité d'importation des données clients existantes et sa capacité à évoluer avec votre entreprise sans vous ruiner. Il vous permet également de gérer les prospects et les comptes et de personnaliser les champs en fonction du flux de travail unique de votre entreprise.

Ainsi, si vous souhaitez suivre chaque étape de votre processus de vente afin d'identifier les points à améliorer, choisissez un CRM qui structure efficacement les données, simplifie votre processus de vente et dispose de fonctions de rapports fiables pour suivre les performances de vente et l'engagement des clients.

ClickUp est un exemple de plateforme de ce type. Cette application « Tout pour le travail » offre une solution complète combinant les fonctionnalités CRM et la gestion de projet. La plateforme permet aux entreprises de gérer les relations clients, les tâches, les projets et la communication au sein d'une seule interface.

CRM avec ClickUp

ClickUp CRM est un excellent CRM pour débuter, car il est flexible, facile à utiliser et rentable.

De nombreux CRM nécessitent une intégration poussée, des configurations personnalisées et même l'intervention de consultants tiers pour être opérationnels. ClickUp, en revanche, vous permet de configurer un pipeline de ventes, une base de données de contacts et un suivi des transactions à l'aide de modèles prédéfinis, le tout en quelques minutes.

Cela le rend parfait pour les entreprises qui souhaitent passer moins de temps à gérer plusieurs outils cloisonnés et plus de temps à construire, personnaliser et renforcer les relations avec leurs clients.

Accédez facilement aux données clients et transformez-les en opportunités de croissance avec ClickUp CRM

Au lieu de jongler avec plusieurs outils pour le suivi des prospects, la gestion des relances et la collaboration avec votre équipe, ClickUp vous permet de tout gérer depuis un seul endroit :

Gestion du pipeline (tableaux Kanban pour le suivi des affaires)

Automatisation des tâches (attribution automatique des abonnés, rappels et mises à jour de la progression des transactions)

Tableaux de bord personnalisés (voir les performances de l'équipe commerciale en un coup d'œil)

E-mail + documents + discuter (communiquer et stocker des notes clés sur les affaires sans changer d'application)

L'IA pour créer des supports de communication, de sensibilisation et de promotion personnalisés

Nous allons explorer chacun de ces aspects plus en détail.

Grâce à ces fonctionnalités, ClickUp CRM devient le centre de commande numérique de votre entreprise.

💡 Conseil de pro : lors du choix d'un CRM, privilégiez les plateformes qui allient flexibilité et fonctionnalités. Recherchez des fonctionnalités telles que des champs de saisie et des tableaux de bord personnalisables, une importation facile des données et des intégrations qui assistent vos outils existants.

Vous souhaitez gérer l'ensemble de votre entonnoir de vente depuis un seul endroit ? Le logiciel de gestion de projet de l'équipe commerciale ClickUp vous aide à l'optimiser en combinant le suivi des prospects, l'intégration des clients, la communication et la gestion des comptes sur une seule plateforme.

Visualisation et automatisation des processus de vente grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp destiné aux équipes commerciales

Contrairement aux CRM rigides qui vous forcent à vous conformer à leur structure, le logiciel de gestion de projet de l'équipe commerciale ClickUp est entièrement personnalisable, que vous ayez besoin d'un simple outil de suivi des transactions ou d'un CRM complet avec des flux de travail automatisés.

Utilisez-le pour paramétrer :

Champs personnalisés dans ClickUp qui permettent le suivi de la taille de l'affaire, de la source du prospect, de la priorité et des prochaines étapes

Automatisations sans code ClickUp qui déplacent les transactions entre les étapes en fonction des mises à jour de statut, attribuent automatiquement les tâches aux bons membres de l'équipe en fonction de la progression, déclenchent des suivis pour les discussions prioritaires, et bien plus encore

qui capturent les prospects sous forme de tâches directement dans votre CRM ClickUp Formulairesqui capturent les prospects sous forme de tâches directement dans votre CRM

Finaliser la bonne option

Une fois que vous avez pris en compte les besoins spécifiques de votre entreprise, il est temps de sélectionner votre CRM idéal.

Des options populaires telles que Salesforce et HubSpot offrent des solutions complètes pour les équipes commerciales, le marketing et le service client. Parallèlement, Zoho CRM et Pipedrive fournissent des fonctionnalités personnalisées pour les petites équipes ou les entreprises ayant des besoins plus simples.

ClickUp, quant à lui, propose une option CRM qui intègre également la gestion de projet et l'IA, en associant le suivi des tâches aux données clients.

Pour choisir le bon outil, évaluez des facteurs tels que la facilité d'utilisation, les capacités d'intégration, l'évolutivité et le budget. Commencez par des essais gratuits pour explorer les fonctionnalités et vous assurer que le système CRM choisi est adapté aux processus de votre entreprise. Privilégiez la flexibilité pour évoluer en même temps que les besoins de votre entreprise.

La plupart des CRM traditionnels sont coûteux et facturés par utilisateur, ce qui en fait un investissement difficile pour les petites équipes ou les vendeurs indépendants. ClickUp propose un forfait gratuit avec des fonctionnalités CRM robustes et des mises à niveau abordables à mesure que votre entreprise se développe.

Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Découvrez ce que vous manquez en écoutant un utilisateur de ClickUp qui a déjà constaté les avantages de l'utilisation des fonctionnalités CRM de la plateforme :

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et de mise à l'échelle que j'ai rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de prioriser et de me concentrer sur le développement de l'entreprise dans le cadre d'un processus de 500 000 à 100 millions de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

Paramètres de votre CRM

La mise en place d'un système CRM peut nécessiter une phase d'apprentissage, mais le respect des étapes appropriées peut considérablement améliorer votre entreprise. Voici comment :

Rassembler les données existantes sur les clients

Vos données clients existantes sont précieuses, alors traitons-les comme telles. Commencez par rassembler toutes les informations clients à partir de feuilles de calcul, d'anciens CRM ou d'autres sources.

Compilez-les dans un document centralisé (tableau, feuille de calcul, fichier CSV, etc.) afin qu'ils soient prêts à être importés dans votre outil cible.

Organiser les données pour plus d'efficacité

Au lieu de tout transférer dans votre nouvelle solution CRM, nettoyez et normalisez tous les contacts, prospects et comptes. Supprimez les entrées en double, mettez à jour les informations obsolètes et normalisez la mise en forme (nombres de téléphone, adresses, etc.)

Il sera ainsi plus facile de commencer avec clarté et de hiérarchiser les clients et les prospects selon les besoins.

Filtrez les détails superflus pour ne conserver que les données pertinentes et exploitables.

Importer les données

Une fois que vous avez nettoyé vos données, elles sont prêtes à être importées dans votre système CRM.

La plupart des systèmes CRM basés sur le cloud, y compris ClickUp, fournissent une fonctionnalité d'importation de fichiers CSV ou de feuilles de calcul en un seul clic, ce qui rend ce processus plus facile et plus rapide.

🤝 Petit rappel : Vous devrez peut-être convertir vos données exportables existantes dans un format de fichier acceptable (comme CSV) pour votre outil CRM cible.

Champs personnalisés et flux de travail

Chaque entreprise a des processus de vente uniques, donc une approche unique ne sera pas utile. Personnalisez votre logiciel CRM pour qu'il s'adapte non seulement à vos objectifs de vente et de réussite client, mais aussi à vos données, y compris le secteur d'activité, la taille de l'opération ou la source de prospects. Mettez en place des flux de travail qui s'alignent sur les processus de votre équipe, de la prospection à la conclusion des affaires.

Selon le CRM choisi, vous pouvez créer une base de données CRM à l'aide de champs personnalisés pour saisir toutes les informations nécessaires sur vos clients.

Collaborez mieux et rationalisez votre flux de travail grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

La plupart des logiciels CRM, y compris ClickUp, offrent de multiples façons de visualiser et d'organiser ces données à votre convenance. Choisissez parmi plus de 15 affichages ClickUp, tels que :

1. Vue Tableau

Parfaite pour les pipelines de vente, cette vue de type Kanban par glisser-déposer vous permet de déplacer les affaires entre les étapes (par exemple, Prospect → Qualifié → Proposition envoyée → Fermé-Gagné). Elle donne un aperçu clair de la progression de l'affaire et aide les commerciaux à établir des priorités pour les étapes suivantes.

2. Vue Liste

Besoin d'un moyen structuré de suivi des contacts et des affaires ? La vue Liste facilite le filtrage, le tri et la catégorisation des affaires par statut, priorité ou valeur, ce qui est idéal pour une entrée rapide des données et des mises à jour en masse.

3. Afficher le calendrier

La réussite de l'équipe commerciale dépend du timing. L'affichage Calendrier vous aide à planifier les suivis, les réunions et les dates limites de proposition pour que votre pipeline continue à avancer sans encombre.

4. Vue Tableur

La vue Tableur de ClickUp vous permet de stocker les coordonnées des contacts, l'historique des ventes et les notes dans un emplacement centralisé, sous forme de tableur. Grâce à la modification en cours, vous pouvez gérer les prospects, les offres et les interactions avec les clients de manière structurée et riche en données.

Mais l'une des fonctionnalités les plus puissantes de la vue Tableur est celle des champs de formule, qui vous permettent d'effectuer des calculs entre les champs numériques, de date et d'heure des tâches, comme dans Excel, mais dans votre flux de travail CRM. Exemple : 📌 Calculer le chiffre d'affaires potentiel 👉 Formule : Valeur de la transaction * Probabilité de conclusion (%) ➡️ Obtenez des informations instantanées sur les revenus projetés en fonction des étapes de la transaction Ou 📌 Système de notation des prospects 👉 Formule : (score d'engagement + score budgétaire) / 2 ➡️ Classez les prospects en fonction de leur intérêt, de leur budget et de leur disposition à acheter

Intégrez les membres de votre équipe

Un CRM est plus efficace lorsque toute l'équipe l'utilise ensemble. Par conséquent, concentrez-vous sur l'intégration de l'équipe en intégrant les membres de votre équipe à la plateforme CRM.

Commencez par attribuer des rôles et des permissions pour garantir la sécurité des données et la clarté des responsabilités.

💡 Conseil de pro : Tous les membres de votre équipe ne sont pas des experts en technologie, n'est-ce pas ? Encouragez donc un environnement dans lequel ils peuvent apprendre. Proposez du matériel de formation de votre fournisseur de CRM ou de toute autre ressource externe pour aider les employés à comprendre comment utiliser efficacement le CRM. Cela leur permet d'acquérir les compétences nécessaires et les aide à éviter les erreurs par la suite.

Le CRM collaboratif de ClickUp facilite cette tâche : il suffit d'inviter les membres ou les invités concernés dans votre environnement de travail pour que tout le monde comprenne comment l'utiliser efficacement.

La vue des tâches et les commentaires attribués de ClickUp vous aident à attribuer et à suivre les tâches avec toute l'équipe en temps réel.

Restez sur la bonne voie grâce à toutes les discussions sur les tâches avec l'affichage des tâches ClickUp

Les discussions sur les tâches et les pièces jointes dans les tâches compilent toutes les informations et les discussions nécessaires en un seul endroit.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Voyons maintenant comment faire en sorte que tous vos outils fonctionnent en parfaite harmonie. Connectez votre plateforme CRM aux autres plateformes que vous utilisez quotidiennement, en particulier votre messagerie électronique et les autres logiciels spécifiques à la gestion de la relation client.

L'intégration garantit que toutes vos données circulent librement sur toutes les plateformes, éliminant ainsi le besoin d'entrer manuellement les données et réduisant les erreurs.

Regroupez l'ensemble de votre environnement de travail sur une seule et même plateforme grâce à plus de 1 000 intégrations ClickUp

Par exemple, vous pouvez automatiser la gestion des prospects et le suivi des campagnes en intégrant des plateformes telles que Gmail, HubSpot ou MailChimp à ClickUp. Déclenchez des séquences d'e-mails automatisées lorsqu'un prospect entre dans une étape spécifique (par exemple, lorsqu'un prospect passe à « Intéressé », envoyez une étude de cas). Stockez les interactions par e-mail dans les tâches ClickUp pour pouvoir les consulter facilement.

Vous pouvez configurer des suivis récurrents en fonction de l'engagement des prospects via les tâches récurrentes de ClickUp. Et être averti lorsqu'un prospect ouvre un e-mail ou clique sur un lien (via les intégrations).

💡 Conseil de pro : Les équipes commerciales passent environ un cinquième de leur journée à rédiger des e-mails. Mais grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, elles n'ont plus à le faire !

ClickUp Brain peut rédiger des e-mails à froid et des suivis, personnaliser la communication et résumer les discussions clés en quelques secondes, afin que les commerciaux puissent se concentrer sur la conclusion des affaires au lieu de taper des e-mails.

Rédigez et rédigez tout, des documents de vente complets aux e-mails, avec ClickUp Brain

Configurer des tableaux de bord pour visualiser les données CRM

Enfin, mettez en place votre centre de contrôle de mission CRM, également appelé vos tableaux de bord. Les tableaux de bord en temps réel fournissent une vue claire des performances de vente, de la progression des transactions et de l'engagement des clients. Utilisez des widgets de rapports pour suivre les indicateurs clés et identifier les goulots d'étranglement avant qu'ils n'aient un impact sur les résultats de l'entreprise.

Les tableaux de bord ClickUp facilitent grandement le suivi de données telles que la valeur apportée par chaque client et la taille moyenne des transactions. Avoir toutes ces informations à portée de main vous permet de prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.

Suivez la fidélisation de vos clients grâce aux tableaux de bord ClickUp

Utilisez des modèles pour paramétrer rapidement votre premier CRM

Si vous êtes prêt à créer votre propre CRM, mais qu'investir dans un logiciel CRM externe vous semble trop compliqué, ne vous inquiétez pas : créez simplement votre propre CRM avec ClickUp.

Pour un démarrage rapide et adapté aux débutants, choisissez le modèle ClickUp Simple CRM. Il aide les petites entreprises à gérer efficacement les prospects, à suivre les pipelines de vente à l'aide de statuts personnalisés, à automatiser les suivis et à personnaliser les champs et les flux de travail au fur et à mesure que votre entreprise se développe

Pour les petites et moyennes entreprises, le modèle CRM ClickUp vous donne une longueur d'avance. Le modèle est méticuleusement conçu pour tenir compte de l'ensemble de votre pipeline et de vos relations, de sorte que vous n'ayez jamais à chercher un autre point de données.

Obtenir un modèle gratuit Gérez les prospects, les relations clients et les pipelines en un seul endroit grâce au modèle CRM de ClickUp

Avec le modèle CRM de ClickUp, vous pouvez :

Personnalisez les statuts des transactions : Suivez les transactions tout au long du processus de vente grâce à des statuts personnalisés tels que Proposition, Démo, etc

Utiliser le document de stratégie commerciale : Restez responsable et simplifiez la communication avec une stratégie commerciale intégrée

Suivi des paiements : Organisez les détails financiers au même endroit grâce à une section de suivi des paiements

Changer d'affichage : Personnalisez l'affichage de votre pipeline avec la vue Liste, la vue Calendrier et bien d'autres options pour une gestion flexible des informations sur les clients

Ce modèle, adapté aux débutants, est le pack CRM idéal pour améliorer la gestion de votre équipe commerciale et de vos relations clients.

Une fois que vous aurez configuré votre CRM, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer jusqu'à présent !

Utiliser le CRM pour la gestion des ventes

Imaginez ne jamais passer à côté d'un client potentiel en raison de l'absence d'un entonnoir de vente automatisé. Un CRM permet d'y parvenir en renforçant votre équipe commerciale grâce à des fonctionnalités faciles à utiliser et très pratiques. Voici comment en tirer le meilleur parti.

Gestion des prospects et des opportunités

Encouragez votre équipe commerciale à gérer efficacement les prospects et les opportunités de vente grâce à un pipeline de vente structuré. Retrouvez tous les parcours et interactions potentiels des clients en un seul endroit et surveillez les étapes du pipeline de vente. Cela vous permet de voir où en est chaque prospect dans le processus et d'adapter votre approche en conséquence tout en gagnant du temps dans le tri des informations.

Automatisation des tâches

La gestion des tâches devient plus efficace grâce à des flux de travail automatisés qui attribuent les responsabilités, fixent les délais et assurent le suivi des tâches achevées.

Faites progresser vos prospects dans l'entonnoir de vente en automatisant les processus de vente avec ClickUp Automations

De nombreux CRM, comme ClickUp, vous permettent de créer des automatisations sans code à l'aide d'organigrammes ou de conditions si-alors pour automatiser les tâches de routine telles que l'entrée de données, les suivis par e-mail et les rappels. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients actuels et potentiels.

Utilisation du CRM pour le service client

Une plateforme CRM sert de hub central pour les opérations du service client. En suivant les tickets d'assistance, en surveillant les délais de résolution et en analysant les problèmes courants, les équipes peuvent améliorer systématiquement les processus de service client et, par conséquent, les relations avec les clients.

Ce processus garantit à chaque client une réponse rapide et personnalisée, ce qui permet de renforcer les relations avec la clientèle.

Créer une stratégie CRM

Vous êtes maintenant presque à la fin de votre processus d'optimisation CRM. Vous avez défini vos besoins, vous disposez d'un outil qui vous convient et vous savez comment configurer votre environnement de travail. Mais comment relier le tout à une stratégie ?

Le secret de la véritable réussite client est d'apprendre à connaître votre client. Votre CRM n'est bon que dans la mesure où il vous donne accès à des informations sur le client.

Posez-vous ces questions pour définir votre client idéal :

Qui sont vos clients les plus rentables ?

Quels schémas communs se dégagent de leur historique d'achats ?

Quels sont les comportements des clients qui indiquent qu'ils sont prêts à acheter ?

Ensuite, mappez le parcours de votre client, du contact initial à l'assistance après-vente. Concentrez-vous sur les points de contact clés, les étapes critiques de votre entonnoir de vente et les moments où les affaires sont gagnées ou perdues. Simplifiez au maximum le parcours de votre client et faites en sorte qu'il n'y ait aucune hésitation à acheter chez vous.

Bien qu'il puisse être tentant d'explorer les fonctionnalités intéressantes de votre nouveau système CRM, prenez le temps d'élaborer une stratégie solide.

Au milieu de tout cela, n'oubliez pas les processus uniques de votre entreprise : mappez les flux de travail pour la gestion des clients et le suivi des prospects, en utilisant des champs personnalisés pour personnaliser l'expérience.

💡 Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour définir des OKR (objectifs et résultats clés) mesurables afin de garder le cap sur vos objectifs CRM. Le suivi de la progression permet de rester concentré et d'obtenir des résultats, faisant de votre CRM un atout exploitable qui évolue en même temps que votre entreprise.

Votre solution CRM complète vous attend avec ClickUp

Choisir un CRM ne consiste pas seulement à choisir la bonne solution logicielle, il s'agit de rationaliser les équipes commerciales, d'optimiser les flux de travail et de stimuler la croissance réelle de l'entreprise. Mais pourquoi jongler avec plusieurs outils alors que ClickUp fait tout cela ?

De la gestion des prospects et du suivi des opportunités à l'automatisation des relances et à l'analyse en temps réel, ClickUp rassemble tout sur une plateforme puissante et intuitive. Commencez simplement avec un modèle de CRM ou créez un système entièrement personnalisé qui évolue avec votre entreprise.

Chaque automatisation, chaque information et chaque minute gagnée alimentent ce qui compte le plus : conclure des affaires et renforcer les relations avec les clients. Prenez le contrôle de votre processus de vente. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit! 🚀