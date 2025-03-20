les 13 meilleurs outils d'IA pour le marketing d'influence en 2025

Tous les partenariats avec des influenceurs ne donnent pas de résultats. Certains stimulent l'engagement et les équipes commerciales, tandis que d'autres s'essoufflent malgré des promesses alléchantes sur le papier.

La différence ? Les données. 📊

Les outils d'IA pour le marketing d'influence aident les marques et les agences à aller au-delà du nombre d'abonnés, en analysant les données démographiques de l'audience, l'authentification de l'engagement et les performances de la campagne pour prendre des décisions plus intelligentes.

Mais tous les outils ne valent pas votre temps. Certains sont parfaits pour la découverte, tandis que d'autres se concentrent sur la gestion ou l'analyse des campagnes.

Voici un aperçu des 13 meilleurs outils d'IA pour le marketing d'influence afin de vous aider à mener des campagnes d'influence plus efficaces. 🗃️

Voici notre liste des 13 meilleurs outils de marketing d'influence avec IA : ClickUp ( Idéal pour la gestion de campagnes d'influence et la gestion de projets marketing) Modash (Idéal pour analyser les performances passées des contenus des influenceurs) Upfluence (Idéal pour la découverte d'influenceurs grâce à l'IA) Influencity (Idéal pour une gestion complète des relations avec les influenceurs) Brandwatch Influencer (Idéal pour l'analyse des médias sociaux au niveau de l'entreprise et l'identification des influenceurs) Traackr (Idéal pour la vérification des influenceurs à grande échelle et l'optimisation des dépenses) *heepsy (Idéal pour les petites entreprises à la recherche de micro-influenceurs) *creatorIQ (Idéal pour le marketing d'influence au niveau de l'entreprise) IQfluence (Idéal pour la découverte d'influenceurs basée sur l'IA et les informations prédictives sur les campagnes) HypeAuditor (Idéal pour la détection des fraudes grâce à l'IA) Klear (Idéal pour l'analyse des influenceurs basée sur les données) GRIN (Idéal pour la gestion à grande échelle des relations avec les influenceurs) Aspire. io (Idéal pour le marketing d'influence communautaire)

Avec autant d'outils d'IA pour la gestion de projet marketing, il est facile de se sentir dépassé. Avez-vous besoin d'améliorer la découverte d'influenceurs, l'automatisation des campagnes ou les analyses détaillées ? Le choix de l'outil dépend de vos objectifs.

Voyons ce qu'il faut rechercher pour s'assurer que vous investissez dans quelque chose qui vous aide réellement. 👇

Découverte et vérification des influenceurs : Aide à l'analyse des données démographiques de l'audience, de la qualité de l'engagement et de l'authenticité pour trouver les bons influenceurs

Informations avancées sur l'audience : Recherchez Recherchez un outil de marketing d'influence qui évalue les abonnés d'un influenceur en fonction de l'âge, de l'emplacement, des intérêts et des comportements d'achat pour assurer l'alignement de la marque

*automatisation des campagnes et sensibilisation : S'assurer que l'outil personnalise la sensibilisation, gère les relations avec les influenceurs et automatise même les négociations de contrats

*suivi des performances et mesure du retour sur investissement : choisissez un outil qui analyse les données en temps réel, suit les conversions et fournit des informations pour affiner les stratégies de marketing d'influence

*modèles prédéfinis : Trouvez un outil qui fournit des modèles de plans marketing personnalisables pour la planification de campagnes, la stratégie de contenu et les rapports de performance afin de maintenir la cohérence

*détection des fraudes et notation de l'authenticité : Choisissez un outil qui détecte les faux abonnés, signale la manipulation de l'engagement et identifie l'activité des robots

*intégration multiplateforme : Optez pour une plateforme qui offre une assistance pour Instagram, TikTok, YouTube et les nouveaux réseaux sociaux afin d'optimiser les campagnes de marketing d'influence

*gestion du calendrier : Sélectionnez un outil qui propose des calendriers marketing pour planifier les publications, suivre les délais et coordonner le contenu entre plusieurs influenceurs

Voici les meilleures plateformes basées sur l'IA qui font réellement la différence dans la gestion des campagnes de marketing d'influence. 📝

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de campagnes d'influence et la gestion de projets marketing)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Pour les équipes marketing, le logiciel de gestion de projet ClickUp Marketing simplifie la gestion des campagnes d'influence en centralisant tout (création de contenu, suivi des tâches et collaboration). Il aide les équipes à organiser les flux de travail, à automatiser les tâches répétitives et à gérer de grandes bases de données d'influenceurs sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Générez du contenu et obtenez des informations instantanément avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant basé sur l'IA qui assiste la génération de contenu, l'analyse de données et la gestion des flux de travail. Il peut rédiger des messages de sensibilisation, affiner le texte des campagnes, résumer les informations clés, etc.

Il analyse également les performances des campagnes en résumant les tendances d'engagement et en fournissant des informations exploitables, ce qui permet d'évaluer plus facilement les partenariats qui donnent les meilleurs résultats.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes ayant répondu à notre enquête utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles pourraient manquer d'intégration contextuelle fluide qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation basé sur une invite en texte brut de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée dans tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou le peaufinage de texte, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application Tout-en-un pour le travail !

Créer une automatisation personnalisée pour réduire la charge de travail manuelle et rationaliser les flux de travail

ClickUp Automatisations vous aide à gérer les relations avec les influenceurs et les processus de campagne sans vous laisser submerger.

Par exemple, si un influenceur soumet ses livrables, les Automatisations peuvent immédiatement en informer l'équipe créative pour examen, mettre à jour l'étape de la campagne sur « Approbation en attente » et programmer la publication du contenu une fois approuvé.

Appliquer la vue Tableur de ClickUp pour le suivi des données des influenceurs

De plus, la vue Tableur de ClickUp offre une interface familière de type tableur pour organiser votre base de données et agir comme un CRM dynamique d'influence. Vous pouvez suivre les détails essentiels tels que les coordonnées, l'historique de la collaboration et les indicateurs de performance dans un format clair et personnalisable.

ClickUp nous permet d'utiliser nos ressources marketing plus efficacement et d'aligner notre approche GTM sur plusieurs unités commerciales.

La plupart des spécialistes du marketing qui utilisent ClickUp apprécient particulièrement les modèles d'influenceurs prédéfinis du logiciel.

Télécharger ce modèle Le modèle de contrat d'influenceur de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à gérer rapidement et facilement les contrats d'influenceur.

Par exemple, le modèle de contrat ClickUp pour influenceurs crée des documents sécurisés et soigneusement examinés qui protègent les droits des deux parties. Il offre des descriptions suffisantes des terminologies clés et des protocoles standard de l'industrie pour les paiements et les remboursements.

Le modèle permet également :

Présente des exemples clairs de directives de marque pour les influenceurs

S'assure que les conformités légales sont prises en compte

Protège l'image de votre marque en ligne et hors ligne

Fournit des informations sur les permissions et la facilité d'utilisation

Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp permet le suivi des forfaits de contenu des influenceurs sur plusieurs plateformes. De même, le modèle de rédaction de contenu de ClickUp offre des directives claires sur le style et la structure du script que l'influenceur doit utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Il faut un peu de temps pour comprendre comment les fonctionnalités fonctionnent ensemble

L'application mobile n'offre pas autant de fonctionnalités que la version bureau ou navigateur

*tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le premier YouTubeur à atteindre le million d'abonnés était un joueur. En 2009, Fred Figglehorn, un personnage fictif joué par Lucas Cruikshank, est devenu le premier YouTubeur à atteindre le million d'abonnés, ce qui montre que l'humour et la créativité ont toujours été les moteurs de l'influence en ligne.

2. Modash (Idéal pour analyser les performances passées des contenus des influenceurs)

via Modash

Une base de données contenant plus de 250 millions de profils d'influenceurs permet à Modash de proposer aux marques suffisamment d'options pour se connecter avec les créateurs de contenu. Vous pouvez évaluer les partenaires potentiels à l'aide d'indicateurs tels que la distribution par sexe, l'âge du public, etc.

Notez que la plateforme comprend également un audit des faux abonnés qui vérifie la qualité de l'audience d'un influenceur. Cela indique des investissements judicieux du budget marketing de votre client.

Meilleures fonctionnalités de Modash

Synchronisez la communication grâce à l'intégration de Gmail pour une meilleure diffusion et une correspondance continue

Faciliter les cadeaux de produits et le suivi des codes promotionnels grâce à l'intégration de Shopify

Analysez l'audience des influenceurs pour vérifier l'alignement avec les objectifs de campagne du client

Surveillez automatiquement les performances de la campagne en centralisant le contenu en direct

Limites de Modash

Ne fonctionne pas avec Twitter, Pinterest, Twitch et les blogs

Manque de capacités d'envoi d'e-mails en masse avec une fonctionnalité de boîte de réception limitée

La base de données d'influenceurs peut être moins complète dans les zones et les villes plus petites, ce qui pose des difficultés aux utilisateurs à la recherche d'influenceurs hyperlocaux

Tarification Modash

*essentials : 299 $/mois

Performance : 599 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Modash

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : En 1760, Josiah Wedgwood, un potier britannique, a utilisé le soutien de la reine Charlotte pour commercialiser sa porcelaine fine en tant que « approuvée par la royauté ». C'est l'un des premiers exemples de marketing d'influence.

3. Upfluence (Idéal pour la découverte d'influenceurs grâce à l'IA)

via Upfluence

Upfluence aide les marques à se connecter avec les bons influenceurs en utilisant des filtres pour les taux d'engagement, les données démographiques de l'audience et le style de contenu, afin que vous ne deviniez pas qui est le mieux adapté.

Sa fonctionnalité basée sur l'IA, Jace AI, automatise et personnalise votre communication tout en mettant en relation les marques et les influenceurs en fonction de la pertinence du contenu.

De plus, Jace IA garde un œil constant sur l'évolution des profils des influenceurs et des interactions passées. Les données recueillies aident la plupart des marques à communiquer avec le bon influenceur de manière pertinente.

Les meilleures fonctionnalités d'Upfluence

Identifiez les ambassadeurs de votre marque en analysant votre base de données clients pour trouver des influenceurs potentiels avec lesquels vous associer

Trouvez des influenceurs à fort impact grâce à des filtres de recherche basés sur l'IA pour analyser divers indicateurs

Gérer le seeding de produits par l'automatisation des campagnes de cadeaux et le suivi des expéditions

Intégrer des plateformes de commerce électronique pour connecter le marketing d'influence aux performances de l'équipe commerciale

Limites d'Upfluence

Bien que riche en fonctionnalités, il est prohibitif car il fait partie des outils marketing les plus coûteux pour les petites entreprises et les start-ups

Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes avec les renouvellements automatiques de contrats et des difficultés à modifier ou annuler des abonnements

Tarification Upfluence

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Upfluence

G2 : 4. 5/5 (140 avis)

Capterra : 4. 1/5 (40 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Des influenceurs générés par l'IA, comme Lil Miquela et Shudu, ont décroché des contrats avec de grandes marques de mode alors qu'ils ne sont pas de vraies personnes !

4. Influencity (Idéal pour une gestion complète des relations avec les influenceurs)

via Influencity

Influencity équipe les agences de filtres de recherche avancés, permettant aux utilisateurs d'affiner les résultats en utilisant plus de 20 critères. La plateforme, associée au système de gestion des relations avec les influenceurs (IRM), vous permet d'organiser facilement les collaborations avec les influenceurs et de mener des activités telles que le suivi de la communication et la surveillance de la progression des campagnes.

Vous pouvez également intégrer votre compte Shopify à la base de données des créateurs. Cela permet de rationaliser le référencement des influenceurs pour les campagnes à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Influencity

Encaisser les paiements via des passerelles sécurisées avec suivi intégré pour une gestion facile

Recrutez des créateurs de contenu avec une approche ciblée et intégrez-les à l'aide de flux de travail structurés

Obtenez des informations sur les abonnés des influenceurs pour vous assurer que les campagnes sont en adéquation avec leurs objectifs

Analysez les performances de la campagne grâce à des rapports détaillés, au suivi des indicateurs clés pour mesurer le retour sur investissement et éclairer les stratégies futures

Limites d'Influencity

Pas d'assistance pour l'analyse des profils X (anciennement Twitter)

Certains utilisateurs ont noté que les indicateurs de la plateforme ne reflètent pas toujours les changements en temps réel de l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui peut avoir un impact sur la prise de décision pour les campagnes dynamiques

Tarifs Influencity

Professionnel : 398 $/mois

Business : 998 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Influencity

G2 : 4. 6/5 (220 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Le marketing d'influence existe depuis plus longtemps que les réseaux sociaux. Avant Instagram et YouTube, les marques s'associaient à des célébrités, des athlètes et même des caractères fictifs pour promouvoir leurs produits. Même l'homme Marlboro et Popeye, qui ont fait grimper les ventes d'épinards, étaient des formes précoces de marketing d'influence.

5. Brandwatch Influencer (Idéal pour l'analyse des médias sociaux au niveau de l'entreprise et l'identification des influenceurs)

via Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer utilise son IA Iris propriétaire pour extraire des informations des données des médias sociaux. Le résultat ? Vous obtenez des informations complexes sur le comportement des consommateurs et les tendances émergentes. Combinez cela avec les fonctionnalités d'analyse des sentiments de Brandwatch Influencer, et vous aurez accès à des données sur les mentions de marques et les émotions publiques actuelles.

Son adaptabilité à Salesforce et Google Analytics permet aux utilisateurs de l'entreprise d'améliorer son utilité. De plus, il est possible de fusionner cela avec des modèles de réseaux sociaux pour garder toutes vos données d'influenceur organisées.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch Influencer

Utilisez des informations détaillées sur l'audience pour assurer l'alignement entre les abonnés de l'influenceur et votre marché cible

Maintenir une base de données centralisée des contacts des influenceurs, achevée avec les détails de paiement et la gestion des contrats

Offrez aux influenceurs une expérience de marque grâce à des tableaux de bord personnalisables et adaptés aux appareils mobiles

Limites de Brandwatch Influencer

Interface compliquée à apprendre

Il n'offre pas de fonctionnalités intégrées de publication sur les réseaux sociaux, ce qui nécessite l'utilisation d'outils supplémentaires pour la diffusion de contenu

Les utilisateurs ont rapporté des difficultés occasionnelles à intégrer de manière transparente Brandwatch à certaines plateformes tierces

Tarification de Brandwatch Influencer

Tarification personnalisée

évaluations et avis de Brandwatch Influencer*

G2 : 4. 1/5 (860 avis)

Capterra : 4. 2/5 (230 avis)

6. Traackr (Idéal pour la vérification des influenceurs à grande échelle et l'optimisation des dépenses)

via Traackr

Traackr prend au sérieux la vérification des influenceurs en permettant aux utilisateurs d'accéder à des analyses avancées avant de s'engager dans des partenariats. Examinez en temps réel les informations sur la crédibilité de l'audience et évitez de gaspiller des budgets sur des influenceurs dont la qualité d'engagement est faible.

La plateforme offre une base de données mondiale d'influenceurs sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. La visibilité dans la section des performances historiques établit également la crédibilité à long terme de l'influenceur.

Les meilleures fonctionnalités de Traackr

Suivez les dépenses marketing en temps réel pour allouer les budgets et éviter les dépassements

Rationalisez la communication avec des outils d'automatisation du marketing pour gérer les collaborations à grande échelle

Comparez vos performances à celles de vos concurrents pour identifier vos points forts et les domaines à améliorer

Recevez des suggestions de paiement des influenceurs basées sur l'engagement et les performances passées, grâce à l'IA

Limites de Traackr

Installation difficile du paiement/portefeuille pour les créateurs non américains

Des rapports font état de retards dans le suivi du contenu, en particulier avec des plateformes comme TikTok

Les utilisateurs ont exprimé le souhait de disposer d'un filtrage plus avancé au sein des campagnes et des communautés de créateurs

Des retards occasionnels dans les mises à jour des données peuvent affecter l'actualité et l'exactitude des indicateurs de performance

Tarification Traackr

Croissance : À partir de 25 000 $/an

Standard : À partir de 32 500 $/an

Plus : À partir de 55 000 $/an

Évaluations et avis Traackr

G2 : 4. 3/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 25 avis)

🧠 Fait amusant : Même les animaux de compagnie peuvent être des influenceurs. Des chiens, des chats et même des hérissons ont obtenu des parrainages de grandes marques. Certains, comme Doug le carlin, ont plus d'abonnés que de nombreux influenceurs humains !

7. Heepsy (Idéal pour les petites entreprises à la recherche de micro-influenceurs)

via Heepsy

Heepsy est une plateforme de recherche et de découverte d'influenceurs basée sur l'IA, destinée aux petites et moyennes marques qui cherchent à se connecter avec des micro et nano-influenceurs. Contrairement à certaines plateformes de marketing d'influence complexes, elle se distingue par son interface de recherche facile à utiliser.

Les capacités d'analyse des concurrents de l'outil permettent aux marques de voir avec quels influenceurs leurs concurrents travaillent. Cette fonctionnalité fournit des informations clés sur les tendances du secteur et les collaborations les plus performantes.

Meilleures fonctionnalités de Heepsy

Accédez à des analyses approfondies pour évaluer l'authenticité de l'audience d'un influenceur

Estimer les coûts potentiels de collaboration pour faciliter la budgétisation et la planification financière

Interagissez avec une place de marché où les marques peuvent publier des campagnes et où les créateurs peuvent sélectionner des opportunités qui correspondent à leurs intérêts

Compiler et exporter les données des influenceurs dans différents formats, pour un partage facile

Limites de Heepsy

Limité aux influenceurs ayant moins de 3 000 abonnés

Il manque de capacités d'intégration avec d'autres plateformes marketing

Heepsy prélève une commission de 12 % sur les paiements, ce que certains utilisateurs trouvent excessif

Tarification Heepsy

Free

Débutant : 90 $/mois

Plus : 259 $/mois

Avancé : 388 $/mois

Évaluations et avis Heepsy

G2 : 4. 5/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

8. CreatorIQ (Idéal pour le marketing d'influence au niveau de l'entreprise)

via CreatorIQ

CreatorIQ fait partie des meilleurs outils de marketing d'influence. Il se connecte aux plateformes de réseaux sociaux via des intégrations API, permettant aux marques d'accéder en temps réel aux données des influenceurs et au suivi des performances des campagnes. Ce qui distingue CreatorIQ, c'est son système de notation basé sur l'IA qui évalue l'alignement de la marque d'un influenceur, son authenticité et la qualité de son engagement en matière de contenu.

Alors que la plupart des outils se concentrent uniquement sur le nombre d'abonnés, CreatorIQ exploite l'apprentissage automatique pour prédire quels influenceurs seront les plus performants pour des objectifs de campagne spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de CreatorIQ

Automatisation des paiements des influenceurs pour simplifier les contrats et le suivi financier

Appliquer des outils de contrôle de conformité pour assurer le suivi des divulgations, prévenir les violations de politique et maintenir la confiance du public

Utiliser des outils avancés de mesure de la performance pour aller au-delà des indicateurs de vanité

Limites de CreatorIQ

Certains utilisateurs se plaignent d'une interface peu pratique qui nécessite trop de défilement

Certains utilisateurs ont noté que la plateforme n'offrait peut-être pas la flexibilité requise pour adapter les rapports et les installations de campagne à leurs besoins spécifiques

Tarification CreatorIQ

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur CreatorIQ*

G2 : 4. 6/5 (plus de 550 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le contenu vidéo domine le marketing d'influence. Les publications statiques sur Instagram ne suffisent plus : les marques préfèrent les influenceurs qui créent des vidéos courtes et attrayantes, qu'il s'agisse d'un vlog décontracté, d'un unboxing ou d'une publicité cinématographique déguisée en tendance TikTok.

9. IQfluence (Idéal pour la découverte d'influenceurs basée sur l'IA et les informations prédictives sur les campagnes)

via IQfluence r

L'IA d'IQfluence analyse les plateformes de réseaux sociaux pour identifier les influenceurs émergents en fonction des tendances d'engagement et du sentiment des abonnés, tout en tenant compte de la pertinence du secteur. Cela permet aux marques de découvrir des micro et macro-influenceurs très performants avant qu'ils ne deviennent populaires, ce qui permet de paramétrer des partenariats plus rentables.

Malgré cela, certains spécialistes du marketing peuvent trouver les options de personnalisation de la plateforme trop compliquées, car il y a une courbe d'apprentissage abrupte avant de pouvoir exploiter pleinement ses capacités.

Les meilleures fonctionnalités d'IQfluence

Optimisez l'allocation budgétaire en utilisant l'analyse prédictive des campagnes pour maximiser le retour sur investissement

Connectez-vous à des publics pertinents en tirant parti d'une segmentation approfondie de l'audience

Identifiez rapidement les influenceurs émergents grâce à des informations basées sur l'IA, ce qui vous aidera à établir des partenariats avant qu'ils ne gagnent en popularité

Limites d'IQfluence

Intégrations très limitées avec les CRM externes

Les mots-clés peuvent ne pas sembler alignés dans certains cas

Il manque des tutoriels en ligne ou des webinaires complets, ce qui pourrait être bénéfique pour les utilisateurs à la recherche d'options d'apprentissage flexibles

*tarifs IQfluence

Débutant : 295 $/mois

Avancé : 545 $/mois

Business : À partir de 1 300 $/mois

évaluations et avis sur IQfluence*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le nombre de faux profils d'abonnés récemment effacés par TikTok s'élève à 720,29 millions.

10. HypeAuditor (Idéal pour la détection des fraudes par IA)

via HypeAuditor

Le score de qualité de l'audience basé sur l'IA de HypeAuditor fournit des rapports détaillés sur la base d'abonnés d'un influenceur, y compris l'engagement réel par rapport aux interactions artificielles. Cela élimine le risque de payer pour des indicateurs gonflés et permet d'orienter vos budgets marketing vers une portée et des conversions réelles.

Cependant, bien que ses analyses soient puissantes, il manque de fonctionnalités de sensibilisation des influenceurs et de gestion des relations.

Les meilleures fonctionnalités de HypeAuditor

Comparer les performances des influenceurs aux normes du secteur pour prendre des décisions de partenariat fondées sur des données

Suivi du retour sur investissement via Google Analytics et les intégrations publicitaires sur les réseaux sociaux

Découvrez les influenceurs authentiques grâce à la détection des fraudes basée sur l'IA pour filtrer les faux abonnés et l'engagement

Limites de HypeAuditor

Plus axé sur l'analyse que sur l'exécution complète de la campagne

Les utilisateurs ciblant des régions spécifiques ont noté une base de données d'influenceurs limitée dans certains pays

Tarification de HypeAuditor

Tarification personnalisée

évaluations et avis de HypeAuditor*

G2 : 4. 6/5 (190 avis)

Capterra : 4. 8/5 (35 avis)

11. Klear (Idéal pour l'analyse des influenceurs basée sur les données)

via Klear

Klear assure le suivi de l'historique du contenu des influenceurs et permet aux spécialistes du marketing de vérifier si les taux d'engagement d'un influenceur sont cohérents ou artificiellement gonflés. Mieux encore, pour les marques qui mènent des campagnes à grande échelle, Klear automatise la communication avec les influenceurs et la gestion des contrats.

Néanmoins, ses outils d'exécution de campagne sont plus basiques.

Meilleures fonctionnalités de Klear

Respectez les réglementations relatives aux contenus sponsorisés grâce au contrôle de conformité de la Federal Trade Commission (FTC)

Accédez à une base de données mondiale d'influenceurs qui couvre Instagram, TikTok, YouTube et Twitter

Travaillez avec des créateurs de grande qualité grâce aux scores fournis par le système de notation de crédibilité

Limites de Klear

Automatisation de la communication moins personnalisée

Les capacités de recherche et de filtrage de la plateforme ne sont pas aussi robustes

Il y a eu des instances où les influenceurs ont eu du mal à joindre correctement leur contenu, en particulier les vidéos, dans Klear pour examen

Tarification Klear

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Klear

G2 : 4. 6/5 (plus de 25 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

12. GRIN (Idéal pour la gestion à grande échelle des relations avec les influenceurs)

via GRIN

GRIN est une plateforme complète de marketing d'influence conçue pour les marques de commerce électronique qui cherchent à gérer les relations avec les influenceurs à grande échelle.

Elle se distingue des places de marché d'influenceurs qui proposent des collaborations ponctuelles. Au lieu de cela, la plateforme donne la priorité aux partenariats à long terme, en offrant un système de type CRM pour le suivi des contacts avec les influenceurs, des contrats, des approbations de contenu et des paiements en un seul endroit.

Cependant, son prix est fixé pour les moyennes et grandes entreprises, ce qui le rend moins accessible aux start-ups.

Meilleures fonctionnalités de GRIN

Connectez Shopify, WooCommerce et BigCommerce pour un suivi direct des ventes

Mesurer les performances des équipes commerciales grâce à des liens d'affiliation personnalisés et des codes de réduction

Suivi des colis de relations publiques avec ensemencement automatisé des produits pour garantir des livraisons dans les délais

Limites de GRIN

Certains utilisateurs rapportent des temps de réponse lents de la part de l'équipe d'assistance client

Les contrats annuels ne conviennent pas à toutes les entreprises

Tarification GRIN

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques GRIN

G2 : 4. 5/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

13. Aspire. io (Idéal pour le marketing d'influence communautaire)

Tout comme GRIN, Aspire.io est particulièrement bien adapté aux marques qui cherchent à aller au-delà des accords ponctuels avec des influenceurs en entretenant des relations à long terme avec des ambassadeurs et en collaborant avec des utilisateurs pour générer du contenu. Il permet également l'automatisation de la prise de contact avec les influenceurs et aide les marques à se connecter avec des créateurs pertinents sans prospection manuelle.

Ses analyses vont au-delà de l'engagement superficiel, vous donnant un aperçu de la démographie de l'audience, des conversions et du retour sur investissement. Le CRM intégré permet d'organiser les relations avec les influenceurs, ce qui facilite l'entretien de partenariats à long terme.

Meilleures fonctionnalités d'Aspire.io

Établir des relations durables avec les créateurs grâce à la gestion de programmes d'ambassadeurs

Réduisez les allers-retours avec les influenceurs grâce aux flux de travail d'approbation des contenus optimisés par l'IA

Suivi des liens d'affiliation avec l'IA pour le marketing d'affiliation afin d'attribuer les conversions avec précision

Limites d'Aspire.io

Certains utilisateurs souhaitent une segmentation plus détaillée de l'audience dans les analyses

Pas idéal pour les marques qui recherchent des collaborations à court terme ou ponctuelles

Prix d'Aspire.io

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Aspire.io

G2 : 4. 6/5 (plus de 110 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Boostez votre stratégie d'influence avec ClickUp

Le secteur du marketing d'influence a évolué à une vitesse fulgurante, soulignant à quel point l'IA est désormais une nécessité plus qu'un luxe. Les marques automatisent désormais la prospection et la sélection des influenceurs afin de mesurer le retour sur investissement avec précision. Ce qui était autrefois un processus manuel et chronophage est désormais une stratégie évolutive basée sur les données.

Les 13 outils de cette liste ont tous leurs avantages. Cependant, ClickUp remporte la palme pour l'intervalle de ses solutions de flux de travail et de suivi de campagne.

Vous pouvez amplifier ces avantages en choisissant cet outil pour ses facilités d'intégration et d'organisation. Adoptez ClickUp pour tout centraliser, des approbations de contenu à la communication avec les influenceurs.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit !