ClickUp vs. Pipedrive : Quel outil CRM est le mieux adapté à votre entreprise ?

Certains ne jurent que par un environnement de travail tout-en-un. D'autres préfèrent des outils spécialisés pour un usage unique.

C'est exactement ce qui est en jeu lorsque l'on compare ClickUp et Pipedrive.

L'un est un outil puissant pour la gestion de projets, de tâches et de flux de travail, tandis que l'autre fournit des services spécifiques aux équipes commerciales.

Les deux augmentent la productivité, mais ils le font de différentes manières. Alors, lequel correspond à votre façon de travailler ?

⏰ Résumé en 60 secondes ClickUp vs. Pipedrive : deux outils CRM conçus pour des besoins différents, de la gestion complète du travail au suivi dédié du pipeline de l'équipe commerciale. Voici les comparaisons clés : Pipedrive pour un CRM axé sur l'équipe commerciale, conçu pour rationaliser le suivi des affaires et la gestion des prospects

ClickUp pour une solution CRM et de gestion du travail tout-en-un avec personnalisation et automatisation poussées Une analyse des fonctionnalités de ClickUp et de Pipedrive : CRM complet et gestion de projet : ClickUp combine le suivi des tâches, l'automatisation des flux de travail et la gestion des clients sur une seule plateforme

*gestion du pipeline de ventes : Pipedrive offre un pipeline structuré pour le suivi des affaires, l'automatisation des relances et la gestion des performances de l'équipe commerciale

Collaboration et personnalisation : ClickUp permet de discuter en temps réel, de créer des tableaux blancs et des tableaux de bord personnalisés, tandis que Pipedrive se concentre sur la coordination des équipes commerciales Pourquoi choisir ClickUp ? ClickUp Brain : Des informations basées sur l'IA qui résument automatiquement les transactions, suggèrent les prochaines étapes et fournissent un contexte instantané

Modèles CRM : flux de travail prédéfinis pour gérer sans effort l'équipe commerciale, le service client et le suivi des prospects

Automatisation des flux de travail : Automatisez les processus CRM, réduisez le travail manuel et intégrez plus de 1 000 outils

Qu'est-ce que ClickUp ?

Centralisez la gestion des tâches et la collaboration avec ClickUp

ClickUp est l'application « Tout-en-un » pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'une de ses forces clés est la personnalisation : vous pouvez ajuster les affichages, automatiser les tâches de routine et intégrer plus de 1 000 autres outils. De plus, grâce aux applications pour bureau, mobile et web, vous pouvez rester connecté où que vous soyez.

Que vous ayez besoin d'un simple gestionnaire de tâches ou d'un hub de projets avancé, ClickUp vous donne les outils pour structurer votre travail à votre façon.

📮 ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour à la recherche d'informations, et près d'un employé sur cinq envoie plus de 50 messages. De plus, plus de 60 % du temps d'une équipe est consacré à la recherche de contexte, d'informations et d'éléments d'action. Avec ClickUp, vous pouvez éliminer cette difficulté et trouver tout ce dont vous avez besoin en quelques secondes. Les équipes peuvent accéder rapidement aux détails pertinents, qu'il s'agisse de l'historique d'un client, d'une proposition ou d'éléments d'action clés. Tout reste connecté et facile à trouver, de sorte que le travail avance sans va-et-vient inutile.

Fonctionnalités de ClickUp

En matière de fonctionnalités, ClickUp ne fait pas les choses à moitié. Contrairement à d'autres outils qui se concentrent sur un seul aspect de la gestion du travail, ClickUp rassemble tout (tâches, documents, objectifs, discussions et tableaux de bord) sous un même toit.

Examinons de plus près ses fonctionnalités. 👀

Fonctionnalité n° 1 : gestion de projet CRM

Accélérez la croissance de votre clientèle et améliorez la satisfaction de vos clients grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp CRM

Le logiciel de gestion de projet ClickUp CRM fournit une plateforme unifiée qui associe la gestion de la relation client à de solides capacités de gestion de projet. Cela permet aux équipes de gérer les interactions avec les clients, de suivre les pipelines de vente et de superviser les livrables des projets dans les délais.

Voici comment utiliser le logiciel de CRM collaboratif:

Documents ClickUp

Connectez ClickUp Docs directement à votre flux de travail CRM pour gérer efficacement les documents

ClickUp Docs agit comme votre centre de commande de gestion de projet CRM.

Supposons que votre équipe commerciale travaille sur une affaire importante. Elle peut rédiger une proposition dans des documents, étiqueter des coéquipiers pour qu'ils y contribuent et intégrer des tâches pour assurer le suivi.

Lorsque l'accord est conclu, l'équipe en charge de la réussite du client n'a pas besoin de fouiller dans les e-mails ou les notes obsolètes : tout ce dont elle a besoin est déjà lié dans la base de données CRM. Elle peut accéder à l'historique du client, consulter les discussions passées et poursuivre la relation sans manquer une seule étape.

Au-delà des propositions, Docs vous permet de créer des profils d'utilisateurs dynamiques, de joindre des documents clés aux tickets d'assistance et d'ajouter des checklists pour garantir que chaque interaction est enregistrée.

La collaboration en temps réel, l'historique des versions, les commentaires et les intégrations avec Google Docs permettent à tous les utilisateurs de rester facilement sur la même page.

ClickUp Brain

Obtenez des informations clés sur les actions de votre équipe commerciale avec ClickUp Brain avant la prochaine réunion

ClickUp Brain est un assistant basé sur l'IA au sein de ClickUp qui extrait instantanément les informations clés sur les clients, la progression des transactions et les interactions passées à chaque fois que vous en avez besoin. Il vous donne des informations en temps réel, résume automatiquement les discussions, fait apparaître les documents pertinents et suggère même les prochaines étapes.

Supposons qu'un client envoie une demande concernant un retard de commande. ClickUp Brain récupère instantanément les interactions passées, lie la demande à la bonne tâche et partage une réponse basée sur un modèle.

Besoin d'un résumé de l'accord avant votre prochaine réunion de l'équipe commerciale ? Brain génère automatiquement une mise à jour concise, en se référant aux e-mails, notes de tâches et discussions d'équipe pertinents pour plus de précision.

🔍 Le saviez-vous ? Selon les prévisions, le chiffre d'affaires du marché des logiciels CRM devrait connaître une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel de 10,17 %, ce qui se traduira par un volume de marché de 145,61 milliards de dollars d'ici 2029. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions logicielles CRM dans le monde entier.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet du service client

Gérer des projets de service client peut donner l'impression de jongler avec une centaine de tâches à la fois : suivi des tickets, résolution des problèmes et collaboration avec différentes équipes, le tout sans rien manquer. C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de projet de service client ClickUp.

Supposons qu'un client signale un problème technique. Au lieu de perdre son temps à discuter sans fin, un représentant de l'assistance crée une tâche ClickUp, l'attribue au bon membre de l'équipe et définit une date d'échéance.

Grâce à ClickUp, toute la discussion reste liée à la tâche.

Discutez sur ClickUp

Assurez-vous que votre équipe de service client résout les problèmes plus rapidement avec ClickUp Chat

Discuter permet de mettre de l'ordre dans les stratégies de gestion de la relation client, en rassemblant les discussions, les tâches et les flux de travail sur une seule et même plateforme. Plus besoin de passer d'un e-mail, d'un Slack ou d'un système de billetterie à l'autre : tout se passe dans ClickUp.

Par exemple, une équipe d'assistance qui gère les problèmes des clients hautement prioritaires utilise Chat pour tout organiser. Voici comment :

Identifiez les problèmes critiques des clients en discutant en groupe et convertissez-les en tâches réalisables sans perdre le contexte grâce à la création de tâches basée sur l'IA

Conservez les discussions, les mises à jour et les décisions au même endroit en joignant les fils de discussion aux tâches

Utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés instantanés des discussions afin que les responsables puissent examiner les détails clés

Connectez les discussions aux projets du service client , en liant les tâches, les SLA et les résolutions pour une responsabilisation transparente

Rattrapez les discussions manquées grâce à la fonctionnalité Catch Me Up basée sur l'IA

Fonctionnalité n° 3 : gestion de projet pour les équipes commerciales

Logiciel ClickUp de gestion de projet pour les équipes commerciales

Visualisez le flux de travail de votre équipe commerciale comme vous le souhaitez avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales

Le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales offre tout ce qu'une équipe commerciale peut espérer. Il regroupe le suivi des prospects, l'intégration des clients et la collaboration sur les transactions au sein d'une plateforme unique.

Imaginons que vous êtes un responsable d'équipe commerciale chargé de conclure des contrats pour une entreprise SaaS.

Vous pouvez créer un pipeline personnalisé pour votre équipe commerciale à l'aide de la vue Tableau de ClickUp, où chaque colonne représente une étape. Il est également pratique de :

Configurez des flux de travail où, lorsqu'une affaire progresse, une tâche de suivi est automatiquement attribuée dans les trois jours à l'aide où, lorsqu'une affaire progresse, une tâche de suivi est automatiquement attribuée dans les trois jours à l'aide des automatisations ClickUp

Organisez les transactions avec avec les champs personnalisés ClickUp dans les tâches pour la valeur de la transaction, la probabilité de conclusion et la date de conclusion prévue

Collaborez en temps réel en utilisant en utilisant ClickUp Attribuez des commentaires et joignez des contrats et @mentionnez des coéquipiers pour obtenir des approbations directement dans chaque tâche de l'accord

Surveillez les performances avec avec les tableaux de bord ClickUp et visualisez les cibles de vente, les prévisions de revenus et la progression des affaires grâce aux mises à jour en temps réel

ClickUp propose également d'excellents modèles de CRM prêts à l'emploi pour les équipes commerciales. En voici un des meilleurs :

Modèle ClickUp CRM

Obtenir un modèle gratuit Restez au fait de chaque transaction et interaction client grâce au modèle CRM de ClickUp

Nous comprenons que la gestion des prospects, le suivi des affaires et le maintien des relations avec les clients peuvent sembler accablants. Le modèle ClickUp CRM est la solution ultime pour rationaliser les équipes commerciales sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Il est hautement personnalisable et s'adapte à votre processus de vente, que vous soyez un entrepreneur individuel qui entretient des relations avec des prospects ou une équipe commerciale en pleine croissance qui gère un pipeline à volume élevé. Ce modèle permet de tout organiser, de tout connecter et de tout rendre efficace, tout en combinant CRM et gestion de projet.

Tarifs ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Pipedrive ?

via Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur les équipes commerciales, conçu pour aider les équipes à gérer plus efficacement leur pipeline. Il fournit un processus de vente visuel, permettant aux utilisateurs de suivre les transactions du premier contact à la conclusion. Grâce à son approche axée sur les transactions, vous pouvez personnaliser les étapes du pipeline en fonction du parcours unique de vos clients, afin de ne manquer aucune opportunité.

Il offre également des outils d'analyse et de rapports pour l'assistance à la segmentation de la clientèle, l'analyse des taux de conversion et le suivi de la progression des transactions, aidant ainsi les entreprises à affiner leurs stratégies de vente. Conçu pour les équipes de petite et moyenne taille, il s'agit d'une solution intuitive et rentable pour les équipes commerciales.

🧠 Fait amusant : En mars 2020, Pipedrive a fait l'acquisition de Mailigen, une plateforme de marketing par e-mail, afin d'améliorer ses capacités de CRM grâce à des fonctionnalités intégrées de marketing par e-mail.

Fonctionnalités de Pipedrive

Pipedrive est conçu pour les équipes commerciales, offrant des fonctionnalités qui simplifient le suivi des transactions, automatisent les tâches et fournissent des informations pour élaborer des stratégies CRM efficaces.

Examinons certaines de ses fonctionnalités clés. 📔

Fonctionnalité n° 1 : un pipeline d'équipe commerciale personnalisable

Construisez un pipeline de ventes pour votre flux de travail

Le pipeline visuel de Pipedrive vous donne un aperçu clair, de type kanban, de l'état d'avancement de chaque transaction. Vous pouvez personnaliser le pipeline en fonction de votre processus de vente, ajouter des étapes uniques et suivre la progression en un coup d'œil.

Par exemple, un responsable d'équipe commerciale peut définir des étapes de négociation telles que « Prospect qualifié » et « Négociation » pour assurer le suivi de la progression quotidienne et identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils n'aient un impact sur les revenus.

🧠 Fait amusant : Le CRM est devenu un outil essentiel pour les entreprises. Les entreprises technologiques ouvrent la voie, avec 94 % d'entre elles utilisant un logiciel CRM pour améliorer l'efficacité de leur équipe commerciale et leurs relations avec les clients. Au-delà de la technologie, les entreprises des secteurs de la fabrication (86 %), de l'éducation (85 %), de la santé (82 %) et des ressources humaines (81 %) sont les plus grands utilisateurs de CRM.

Assurez un meilleur taux de conversion des ventes grâce à la gestion des leads de Pipedrive

Tous les prospects ne valent pas la peine d'être suivis. Pipedrive note et catégorise les prospects, ce qui vous aide à vous concentrer sur les opportunités à forte valeur. De plus, les formulaires Web capturent les nouveaux prospects directement depuis votre site Web, les ajoutant automatiquement à votre pipeline.

Il extrait également des données de LinkedIn et d'autres sources, vous donnant ainsi des informations plus riches avant chaque discussion.

🔍 Le saviez-vous ? Le moteur de recommandation d'Amazon est en fait un CRM géant. Chaque fois que vous recevez une suggestion du type « les clients ont aussi acheté », c'est la technologie CRM qui travaille en coulisses pour suivre vos préférences et améliorer votre expérience d'achat.

Fonctionnalité n° 3 : Automatisation et rapports

Configurez une automatisation personnalisée pour vos processus d'équipe commerciale

Les tâches répétitives ne devraient pas vous prendre toute la journée. L'assistant IA de l'équipe commerciale de Pipedrive automatise les e-mails de suivi, l'attribution des tâches et les mises à jour des transactions, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion des transactions plutôt que sur la mise à jour des feuilles de calcul.

Pipedrive vous aide également à prévoir les ventes. Des rapports personnalisables fournissent des informations sur les taux de conversion des transactions, les performances de l'équipe commerciale et les tendances futures des revenus.

Prix de Pipedrive

*essential : 19 $/mois par utilisateur

Avancé : 34 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Puissance : 74 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

🔍 Le saviez-vous ? 57 % des entreprises ne peuvent pas offrir une bonne expérience client car leur CRM n'est pas accessible. Alors que seulement 32 % des entreprises affichent les informations client de manière unifiée, 90 % estiment que ce serait utile.

ClickUp vs. Pipedrive : Comparaison des fonctionnalités

ClickUp ou Pipedrive : lequel vous convient le mieux ?

Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Cherchez-vous à rationaliser votre pipeline d'équipes commerciales et de clôture, ou avez-vous besoin d'un environnement de travail flexible pour tout ?

Les deux outils offrent des fonctionnalités puissantes, mais excellent dans des domaines différents. Comparons-les pour vous aider à décider lequel convient le mieux à votre flux de travail. 🎯

Critères ClickUp Pipedrive Objectif Outil complet de gestion de projet et de productivité Logiciel CRM axé sur la gestion du pipeline des équipes commerciales Points forts Des flux de travail hautement personnalisables, une gestion de projet agile et des outils de collaboration en temps réel Simplification du processus de vente, du suivi des affaires et de la gestion des prospects Facilité d'utilisation Courbe d'apprentissage modérée grâce à des fonctionnalités étendues, mais intuitif pour les tâches de base Interface conviviale avec une installation minimale requise pour les tâches CRM Personnalisation plus de 15 vues, y compris Kanban, Diagramme de Gantt, Calendrier, Échéancier et Cartes mentales pour le suivi des projets Personnalisation limitée, principalement axée sur les flux de travail de l'équipe commerciale Collaboration Propose des outils de collaboration en temps réel tels que des Tableaux blancs, la possibilité de discuter et d'attribuer des commentaires Fonctionnalités de collaboration limitées, principalement axées sur la coordination interne de l'équipe commerciale Afficher S'intègre à divers outils, mais de manière moins étendue que ClickUp Affichage des opportunités uniquement pour gérer les transactions et les processus de l'équipe commerciale Intégrations S'intègre à plus de 1 000 applications, dont Pipedrive et Google Workspace S'intègre à divers outils, mais est moins complet que ClickUp

Fonctionnalité n° 1 : Automatisation des flux de travail

L'efficacité dépend de la capacité d'une plateforme à automatiser les tâches répétitives. Voyons comment Pipedrive et ClickUp gèrent l'automatisation des flux de travail.

ClickUp

Considérez ClickUp comme votre assistant personnel de productivité.

Avec ClickUp Brain intégré, vous pouvez tout automatiser, de la gestion des tâches aux projets récurrents, en passant par les mises à jour de statut et les notifications. De plus, vous pouvez créer des flux de travail CRM personnalisés pour rationaliser les processus complexes entre les équipes.

Pipedrive

Pipedrive est idéal pour l'automatisation du flux de travail de l'équipe commerciale. Il automatise les suivis, déclenche la progression des transactions et synchronise les e-mails, ce qui est idéal pour conclure des transactions plus rapidement, mais moins efficace pour l'automatisation générale du flux de travail.

🏆 Gagnant : ClickUp pour ses capacités d'automatisation plus polyvalentes entre les équipes interfonctionnelles et les industries.

Fonctionnalité n° 2 : rapports et analyses

Le suivi des performances et la prise de décisions fondées sur des données nécessitent des outils de rapports performants. Voici comment ClickUp et Pipedrive se comparent en matière d'analyse et de perspectives.

ClickUp

ClickUp vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés, de suivre la progression des projets, d'analyser le temps passé et de générer des rapports en fonction de vos besoins spécifiques. Ces tableaux de bord peuvent inclure des cartes telles que l'état des tâches, le suivi du temps et la progression des objectifs afin de surveiller les performances en temps réel et de mieux gérer les ressources.

Pipedrive

Pipedrive est spécialisé dans la fourniture d'analyses approfondies des équipes commerciales.

Vous pouvez générer des rapports visuels pour le suivi des affaires, les prévisions de revenus et l'évaluation des performances individuelles et collectives de l'équipe commerciale, ce qui facilite la prise de décision basée sur les données. La plateforme offre également des tableaux de bord personnalisables qui présentent les données de vente sous forme de diagrammes, de graphiques et de tableaux.

🏆 Gagnant : Ex aequo ! Vous pouvez utiliser ClickUp pour les analyses générales et Pipedrive pour les rapports de l'équipe commerciale.

🧠 Anecdote : La révolution mobile a rendu le CRM plus flexible. Les équipes commerciales devaient auparavant être à leur bureau pour accéder aux données des clients, mais elles peuvent désormais gérer leurs relations depuis leur téléphone lorsqu'elles sont en déplacement.

Un travail d'équipe sans faille repose sur des fonctionnalités de collaboration adaptées. Voyons comment ces exemples de logiciels CRM assistent la communication et la coordination des équipes.

ClickUp

ClickUp regorge d'outils essentiels au travail d'équipe : discussion en temps réel, fils de commentaires, tableaux blancs et partage de documents. Vous devez gérer les charges de travail de plusieurs projets avec de nombreuses équipes ? ClickUp est là pour vous aider !

Pipedrive

La collaboration dans Pipedrive est principalement axée sur les ventes : attribution des prospects, suivi des offres et partage des informations au sein de votre pipeline. Idéal pour les équipes commerciales, mais pas pour un travail d'équipe plus large.

🏆 Gagnant : ClickUp pour la collaboration entre les équipes au-delà des tâches de l'équipe commerciale.

🧠 Fait amusant : Les défis les plus importants en matière de CRM étaient l'intégration technologique (41 %), les limites des fonctionnalités de la plateforme (40 %) et les connaissances et compétences internes (37 %). 43 % des dirigeants citent les prévisions et les informations sur le pipeline comme étant l'activité basée sur le CRM la plus importante à laquelle les organisations accordent la priorité aujourd'hui.

ClickUp vs. Pipedrive sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir ce que les utilisateurs avaient à dire sur ClickUp et Pipedrive, et les réponses ne nous ont pas déçus. Bien qu'aucun fil de discussion spécifique ne traite des deux plateformes, voici ce que les utilisateurs ont à dire sur ces outils. 👇

Les utilisateurs ont fait l'éloge de ClickUp pour ses fonctionnalités permettant de tout gérer en même temps :

J'ai essayé pratiquement tous les outils commerciaux sérieux qui existent. Ce que j'aime chez ClickUp, c'est ce qu'ils vendent : une application pour tout. J'aime beaucoup le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et la base de connaissances est également très solide. Ils ont récemment apporté une énorme amélioration à la discussion, nous allons donc remplacer Slack également.

J'ai essayé pratiquement tous les outils commerciaux sérieux qui existent. Ce que j'aime chez ClickUp, c'est ce qu'ils vendent : une application pour tout. J'apprécie vraiment le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et la base de connaissances est également très solide. Ils ont récemment apporté une énorme amélioration à la discussion, nous allons donc remplacer Slack également.

La valeur de ClickUp a également été appréciée par les utilisateurs de Reddit.

Il m'a fallu un certain temps pour m'y faire... La véritable superpuissance de ClickUp réside dans la capacité de différents utilisateurs et équipes à travailler à partir des mêmes informations, mais à les afficher dans le format qui leur convient le mieux... ClickUp permet aux différentes équipes de l'organisation de travailler selon le flux de travail de leur choix, mais à partir d'une structure d'information centralisée... ClickUp est un système absolument génial. Rapport qualité-prix et puissance pour la facilité d'utilisation, je n'ai jamais rien vu d'aussi proche.

Il m'a fallu un certain temps pour m'y faire... La véritable superpuissance de ClickUp réside dans la capacité des différents utilisateurs et équipes à travailler à partir des mêmes informations, mais à les afficher dans le format qui leur convient le mieux... ClickUp permet aux différentes équipes de l'organisation de travailler selon le flux de travail de leur choix, mais à partir d'une structure d'information centralisée... ClickUp est un système absolument génial. Rapport qualité-prix et puissance pour la facilité d'utilisation, je n'ai jamais rien vu d'aussi proche.

D'un autre côté, certains utilisateurs de Reddit font l'éloge de Pipedrive,

J'utilise Pipedrive pour le B2B depuis environ 6 mois et je l'adore. Mon seul reproche, dont j'ai déjà parlé, c'est que la déduplication n'est pas très simple. Si vous téléchargez 2 feuilles Excel de contacts ou d'organisations qui ont des données qui se chevauchent, vous devez dédupliquer manuellement chaque entrée applicable.

J'utilise Pipedrive pour le B2B depuis environ 6 mois et je l'adore. Mon seul reproche, dont j'ai déjà parlé, c'est que la déduplication n'est pas très simple. Si vous téléchargez 2 feuilles Excel de contacts ou d'organisations qui ont des données qui se chevauchent, vous devez dédupliquer manuellement chaque entrée applicable.

Certains utilisateurs se plaignent du prix de la plateforme,

Pipedrive a un concept de tarification intéressant : ils facturent les modules complémentaires à un tarif forfaitaire par entreprise plutôt que par utilisateur. Cela peut parfois sembler cher lorsque vous le calculez initialement par utilisateur, mais c'est en fait tout à fait raisonnable. Par exemple, leur module Campagnes coûte environ 20 $ par mois, ce qui n'est pas trop cher, même si ce n'est pas l'option la plus robuste disponible.

Pipedrive a un concept de tarification intéressant : ils facturent les modules complémentaires à un tarif forfaitaire par entreprise plutôt que par utilisateur. Cela peut parfois sembler cher lorsque vous le calculez initialement par utilisateur, mais c'est en fait tout à fait raisonnable. Par exemple, leur module Campagnes est proposé à environ 20 dollars par mois, ce qui n'est pas trop cher, même si ce n'est pas l'option la plus robuste disponible.

🧠 Fait amusant : Le CRM a commencé avec un stylo et du papier. Avant que les logiciels ne prennent le relais, les entreprises géraient les relations avec leurs clients à l'aide de notes manuscrites, de cartes et de Rolodex. Aujourd'hui, tout est numérique, automatisé et alimenté par l'IA.

Quel outil CRM est le meilleur ?

Les résultats sont là, et nous avons un gagnant incontestable ! ClickUp s'impose comme le choix le plus judicieux. 👑

Bien que Pipedrive offre une interface conviviale conçue pour les équipes commerciales, elle présente des lacunes dans plusieurs domaines clés essentiels à la gestion globale de l'entreprise. L'accent mis sur la gestion du pipeline de ventes limite sa polyvalence, ce qui la rend moins adaptée aux équipes ayant besoin de capacités de gestion de projets plus étendues.

D'autre part, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, va au-delà des fonctionnalités CRM, offrant la gestion des tâches, l'automatisation du marketing, des affichages multiples et bien plus encore pour une solution d'entreprise globale.

Conçu pour être évolutif, ClickUp s'adapte aux entreprises de toutes tailles, ce qui en fait un investissement pérenne.

