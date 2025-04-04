Les meilleurs modèles Excel de tableau Kanban pour une meilleure gestion de projet

🔍 Le saviez-vous ? Selon l'American Psychological Association, près de 79 % des employés font état de rapports de stress lié au travail dans leur rôle actuel.

Le stress lié au travail et l'épuisement professionnel découlent souvent d'une charge de travail importante, de rôles mal définis et d'un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une communication claire et des flux de travail bien définis peuvent aider à prévenir ces problèmes.

C'est là que les tableaux Kanban entrent en jeu ! ✅

Les tableaux Kanban utilisent des colones pour représenter les étapes du flux de travail, telles que :

À faire : tâches qui n'ont pas encore été commencées

En cours : tâches en cours d'exécution

Terminé : tâches achevées

Les cartes sur le tableau représentent des tâches ou des éléments individuels. Au fur et à mesure que le travail avance, les cartes sont déplacées d'une colonne à l'autre pour refléter leur statut actuel.

L'utilisation des tableaux Kanban transforme la façon dont vous organisez et visualisez votre travail, rendant le suivi des projets plus intuitif et plus efficace. Dans cet article, nous vous présentons des modèles Excel de tableau Kanban qui vous aideront à renforcer la collaboration, à rationaliser les projets et à améliorer la productivité. ✨

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de tableau Kanban ?

🧠 Anecdote : Le tableau Kanban et le système de cartes Kanban pour la gestion de projets ont été développés pour la première fois à la fin des années 1940 par Taiichi Ohno, ingénieur industriel chez Toyota.

La création d'un tableau Kanban dans Excel étant souvent une tâche fastidieuse, un bon modèle de tableau Kanban doit idéalement se concentrer sur des aspects clés tels que :

Simplicité : sélectionnez un modèle simple et intuitif, que vous pourrez adapter aux besoins spécifiques de votre équipe et qui vous permettra de gérer efficacement vos ressources

*adaptabilité : choisissez un modèle de tableau Kanban qui comporte des indicateurs tels que des priorités codées par couleur, un champ pour le propriétaire de la tâche et une colonne de mise à jour du statut afin de faciliter l'affichage de la progression de votre projet

Clarté visuelle : optez pour des tableaux Kanban qui représentent votre flux de travail à l'aide de colonnes reflétant les différentes étapes d'un projet, de « À faire » à « Terminé »

Facilité d'utilisation : choisissez un modèle de tableau Kanban facile à comprendre et à utiliser, qui vous permette de définir des tâches individuelles en fonction de plusieurs paramètres. Vous devez également pouvoir gérer les tâches et déplacer facilement les cartes Kanban d'une étape à l'autre

Top 5 des modèles Excel de tableau Kanban

Nous avons sélectionné la liste des meilleurs modèles de tableau Kanban Excel pour vous aider à visualiser votre flux de travail, à suivre les étapes de vos projets et à rester organisé.

Que ce soit pour superviser le développement de logiciels, coordonner une équipe ou gérer vos tâches personnelles, ces modèles offrent la personnalisation nécessaire pour s'adapter à vos besoins spécifiques. 🤩

Examinons chaque modèle Kanban afin de vous aider à trouver l'option idéale pour votre projet.

1. Modèle de tableau Kanban Excel par ProjectManager

via ProjectManager

Le modèle de tableau Kanban Excel de ProjectManager se distingue par son design épuré et intuitif, qui permet d'assurer un suivi sans effort des tâches à travers les différentes étapes du flux de travail. Ce modèle gratuit offre des colonnnes entièrement personnalisables, vous permettant ainsi de l'adapter à vos processus uniques et de gérer vos tâches en toute simplicité.

Ce qui le distingue, ce sont ses fonctionnalités de rapports intégrées. Elles vous permettent de générer des rapports d'avancement détaillés, de tenir les parties prenantes informées de l'échéancier du projet tout en assurant un fournisseur d'informations précieuses pour optimiser les flux de travail. C'est un outil puissant pour rester organisé et améliorer l'efficacité, le tout sans quitter Excel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Apportez de la clarté à vos projets en suivant la progression des tâches à chaque étape grâce à des cartes Kanban codées par couleur

Accédez à plusieurs vues de projet et à des flux de travail automatisés pour améliorer le flux de travail de votre équipe

Ajoutez ou supprimez des colonnes Kanban prédéfinies pour classer les tâches et commencer le suivi de la progression du projet

Idéal pour : Ce modèle convient aux chefs de projet, aux chefs d'équipe ou à toute personne souhaitant gérer des projets simples à l'aide d'un outil visuel

2. Modèle Excel CFD Kanban Board par Agile-Mercurial

Le modèle Excel CFD Kanban Board Template by Agile-Mercurial adopte une approche unique du tableau Kanban. Il intègre le puissant diagramme de flux cumulatif (CFD) dans le cadre permettant le suivi de la progression du projet au fil du temps.

L'intégration des CFD dans votre analyse de projet vous permet d'observer des modèles et des tendances, aidant ainsi les équipes à comprendre ce qui ne fonctionne pas et à maintenir une progression constante. Le principal avantage du modèle CFD réside dans sa facilité d'intégration dans le cadre Excel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajustez les colonnes et ajoutez de nouvelles lignes à la feuille de données en quelques étapes simples, puis extrayez les données appropriées pour votre visualisation CFD

Suivez la progression grâce à des diagrammes de flux cumulatifs pour une analyse approfondie des données

Utilisez la méthodologie Kanban avec l'analyse de projet pour comprendre les étapes du flux de travail et identifier les domaines où les tâches sont bloquées et ralentissent la progression

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour les équipes Agile, les scrum masters, les développeurs de logiciels et les responsables qui souhaitent mieux comprendre la dynamique des flux de travail

3. Modèle de tableau Kanban par You Exec

via You Exec

Si vous avez besoin de modèles de tableau Kanban professionnels et visuellement attrayants, le modèle de tableau Kanban de You Exec est idéal. Il dispose de plusieurs fonctionnalités avancées, telles que les couloirs, les dépendances entre tâches et le suivi de la progression, ce qui le rend parfait pour planifier votre prochain sprint.

Le plus intéressant, c'est qu'il comprend des instructions détaillées pour l'installation et l'utilisation, ce qui le rend facile à utiliser pour les débutants tout en offrant des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés. Ce modèle est un excellent choix pour créer un tableau Kanban plus sophistiqué dans Excel sans sacrifier la facilité d'utilisation.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez vos tâches grâce à un calendrier complet sur 12 mois qui vous permet de les trier et de les classer par ordre de priorité en fonction des dates d'échéance à venir

Suivez facilement l'avancement des tâches et les affectations à l'aide du tableau de bord, qui permet le suivi des tâches achevées, des tâches restantes et de leur distribution entre les membres de l'équipe et les différentes étapes du projet

Idéal pour : Ce modèle convient aux professionnels de l'entreprise, aux chefs d'équipe et aux responsables qui préfèrent un modèle Excel de tableau Kanban plus raffiné et personnalisable

4. Modèle de tableau Kanban Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de tableau Kanban de Vertex42 offre une approche simplifiée et facile à utiliser pour le suivi des projets. Ce modèle est idéal pour ceux qui découvrent Kanban, car il offre une disposition claire et intuitive pour tous les utilisateurs. Il est disponible à la fois pour Google Sheets et Microsoft Excel.

Ce modèle présente des fonctionnalités de colonnes pré-étiquetées et de cartes à code couleur, vous permettant d'ajouter facilement des cartes Kanban, d'attribuer des dates d'échéance, de mettre à jour les niveaux de priorité et de personnaliser les colonnes en fonction des étapes de votre flux de travail.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez un aperçu plus détaillé des exigences de chaque tâche grâce à des sections supplémentaires consacrées aux descriptions des tâches et aux échéances

Évitez les distractions liées aux éléments en attente et concentrez-vous sur les tâches de priorité grâce à l'option « Masquer les lignes »

Bénéficiez d'un tableau de bord détaillé pour suivre la progression des tâches et identifier les obstacles potentiels à l'aide du système Kanban minimaliste

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour les petites équipes, les freelances et tous ceux qui souhaitent gérer leurs tâches de manière simple et efficace

5. Modèle Excel de tableau Kanban pour le suivi des tâches par Indzara

via Indzara

Le modèle de tableau Kanban pour le suivi des tâches d'Indzara est conçu pour suivre les tâches avec des informations plus détaillées. Les champs détaillés de gestion de projet du tableau Kanban, tels que la priorité des tâches, l'assigné et le pourcentage d'achevé, le rendent idéal pour suivre en profondeur l'avancement des projets.

Un autre point fort de ce modèle est sa fonctionnalité « dépendance des tâches », qui permet aux membres de l'équipe d'identifier les tâches interconnectées, minimisant ainsi les interruptions du flux de travail. Grâce à cet outil, les responsables assurent le suivi du statut des tâches et s'assurent qu'elles sont achevées dans le bon ordre, dans le respect de l'échéancier du projet.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Localisez des tâches spécifiques et suivez leur progression grâce à des filtres et des options de recherche intégrés

Utilisez des drapeaux d'avertissement pour signaler les dates d'échéance qui approchent à grands pas et les tâches en retard

Allez au-delà des bases grâce à la solution de saisie de données entièrement automatisée dans Excel

Idéal pour : Ce modèle Excel de tableau Kanban est idéal pour les personnes et les équipes qui ont besoin de tableaux Kanban détaillés et organisés pour gérer leurs tâches

Limites de l'utilisation d'Excel pour les tableaux Kanban

Si les modèles de tableau Kanban Excel constituent une solution pratique et économique, il convient toutefois de garder à l'esprit certaines limites :

fonctionnalités de visualisation limitées : *Microsoft Excel est avant tout un tableur dont les capacités de représentation visuelle des tâches et des projets sont limitées. Bien qu'un modèle de tableau Kanban basique soit personnalisable, il n'offre pas toujours le même niveau de clarté visuelle ou de personnalisation que les outils Kanban spécialisés

Interface utilisateur peu intuitive : Excel nécessite également des fonctionnalités telles que la gestion des tâches par glisser-déposer, les notifications et les intégrations avec d'autres outils (tels que les plateformes de suivi du temps ou de communication), qui sont disponibles dans différents outils de gestion de projet

Pas de collaboration en temps réel ni de flux de travail automatisés : Dans une feuille Excel, la collaboration en temps réel est impossible. Vous devrez mettre à jour manuellement le contenu de la feuille de calcul principale, ce qui entraînera des problèmes de contrôle des versions et des retards dans la mise à jour des données. Bien que Google Sheets le permette, cela pose problème lorsque plusieurs membres de l'équipe issus de différents services sont impliqués

Pour surmonter ces limites, de nombreuses équipes se tournent vers des outils de planification de projet dédiés, qui offrent un environnement plus optimisé et riche en fonctionnalités pour gérer efficacement les tâches et les projets.

Modèles alternatifs de tableau Kanban

Si vous recherchez un moyen plus dynamique et plus puissant de gérer vos tâches, de nombreux logiciels de tableau Kanban alternatifs aux feuilles Excel offrent des fonctionnalités avancées et une plus grande flexibilité.

ClickUp est l'un de ces outils de gestion de projet. Il propose une gamme de modèles de tableaux Kanban gratuits conçus pour simplifier la gestion des flux de travail, améliorer la collaboration au sein des équipes et faciliter le suivi des échéanciers des projets. Ces modèles sont préconfigurés pour différents cas d'utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour divers secteurs et équipes de différentes tailles.

💡 Conseil de pro : À mesure que les équipes s'agrandissent et que les tâches deviennent plus complexes, il devient difficile de maintenir la clarté et l'organisation. Grâce à la vue Tableau Kanban de ClickUp, visualisez votre flux de travail entre les différentes équipes de distribution, optimisez la progression de chaque tâche et améliorez la collaboration. Voici quelques raisons convaincantes de le faire : Personnalisez le flux de travail de votre feuille Kanban grâce à des colonnes flexibles adaptées aux étapes spécifiques de votre projet

Glissez-déposez facilement les tâches pour mettre à jour leur statut et hiérarchiser le travail en toute simplicité 🖱️

Automatisez les tâches répétitives grâce à l'assistance IA de ClickUp Brain pour gagner du temps et réduire les efforts manuels 🤖

Suivez la progression en temps réel grâce à des indicateurs visuels et des analyses complètes

Voici une liste sélectionnée de modèles de tableaux Kanban proposés par ClickUp :

1. Modèle Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez facilement les activités de vos projets grâce au modèle de tableau Kanban simple ClickUp

Le modèle Kanban ClickUp est une option simple et facile à utiliser, parfaite pour les débutants. Il vous permet de configurer votre flux de travail avec des colonnes personnalisables, ce qui facilite l'organisation des tâches du début à la fin.

Ce modèle de feuille de calcul Kanban met l'accent sur la simplicité visuelle. Il vous aidera à ajouter rapidement des tâches, à fixer des dates d'échéance et à suivre la progression. Que vous gériez des tâches quotidiennes ou des projets plus importants, ce modèle vous permet de tout faire sans compliquer les activités de gestion de projet.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez des projets complexes grâce à des fonctionnalités avancées telles que le marquage et les sous-tâches imbriquées pour un contrôle et une efficacité complets

Personnalisez les flux de travail des tâches avec des statuts sur mesure pour suivre avec précision chaque étape de vos projets

Passez facilement d'une vue à l'autre pour vous adapter aux différents besoins et flux de travail du projet

Organisez les tâches à l'aide de champs personnalisés et de catégories, ce qui permet d'obtenir des attributs détaillés et une meilleure visualisation

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour les particuliers ou les petites équipes qui ont besoin d'un flux de travail visuel basique pour gérer efficacement leurs tâches

2. Modèle de tableau Kanban ClickUp Simple Sprints

Obtenir un modèle gratuit Gérez les sprints selon la méthode Kanban grâce au modèle ClickUp Simple Sprints

Le modèle ClickUp Simple Sprints est conçu pour les équipes qui suivent les méthodologies Agile, en particulier celles qui utilisent la planification de sprints pour gérer leurs tâches. Si votre équipe planifie souvent des activités de sprint d'une ou deux semaines pour vos projets, ce modèle est fait pour vous !

Il divise les tâches en colonnnes personnalisables qui correspondent aux différentes étapes du sprint, ce qui facilite la visualisation de la progression et garantit que toutes les tâches sont achevées dans les délais impartis.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des colonnes préconfigurées pour correspondre aux cycles de sprint Agile, ce qui le rend idéal pour le suivi des projets qui exploitent le cadre Agile

Obtenez une vue d'ensemble claire des tâches de chaque sprint, afin de vous assurer qu'aucune tâche n'est négligée et de faciliter la collaboration au sein de l'équipe

Suivez la progression des sprints et identifiez les goulots d'étranglement à l'aide de visualisations et de tableaux de bord

Utilisez les mises à jour intégrées du statut des tâches avec les fonctionnalités glisser-déposer pour déplacer rapidement les tâches entre les sprints

Idéal pour : Ce modèle convient aux équipes Agile qui ont besoin d'un moyen simple et efficace pour gérer et visualiser les activités de sprint au format Kanban

3. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban Afficher

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des échéanciers de projet détaillés grâce au modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

Le modèle de feuille de route ClickUp Kanban View offre une vue d'ensemble des projets, ce qui est idéal pour les gestionnaires de projet qui souhaitent avoir une vision stratégique de chaque activité et liste de tâches au sein de l'organisation.

Grâce à ses colonnes Kanban personnalisables, ce modèle vous permet d'organiser les tâches par jalons ou par phases, ce qui vous aide à gérer facilement vos projets. La fonctionnalité de feuille de route visuelle permet aux membres de l'équipe d'avoir une vue d'ensemble, ce qui améliore la coordination et la responsabilité au sein du projet.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez les tâches à l'aide de huit champs personnalisés ClickUp différents, notamment « Domaine du produit », « Durée », « Équipe » et « Description de la fonctionnalité », pour un suivi détaillé et une visualisation claire de la progression

Attribuez des cartes de tâches à des membres spécifiques de l'équipe pour une meilleure responsabilisation

Suivez efficacement votre projet à l'aide des statuts personnalisés de ClickUp , qui fournissent une meilleure visibilité sur l'avancement de chaque tâche

Identifiez et gérez les dépendances entre les tâches afin d'éviter les retards et de vous assurer qu'aucun échéancier de projet n'est manqué

Idéal pour : Ce modèle convient aux chefs de projet qui souhaitent afficher une vue d'ensemble des échéanciers de projet et de la progression des tâches

➡️ En savoir plus : Analyse du flux de travail : 4 étapes pour améliorer les flux de travail de votre équipe

4. Modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et hiérarchisez efficacement le cycle de vie du développement logiciel de votre organisation grâce au modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel

Le modèle ClickUp Kanban pour le développement logiciel est spécialement conçu pour les équipes de développement logiciel. Il permet aux développeurs de gérer des tâches telles que la révision de code, le suivi des bugs et les demandes de fonctionnalités, le tout dans un cadre Kanban rationalisé.

Ce modèle simplifie le suivi des cycles de développement logiciel et permet de garantir le bon déroulement des projets. L'intégration de vos tâches de développement logiciel à Kanban vous permet de suivre facilement les tâches de code, de gérer les sprints de développement et de résoudre efficacement les bugs.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez une limite de travail en cours (WIP) pour éviter les goulots d'étranglement et vous assurer que les membres de l'équipe ne sont pas surchargés

Simplifiez la réception des demandes grâce à un système organisé qui améliore la collaboration et permet à tout le monde d'être sur la même page

Suivez la durée du cycle grâce à des tableaux de bord intuitifs, qui fournissent des informations en temps réel pour vous aider à surveiller la progression et à optimiser le flux de travail

Organisez les tâches par étapes de développement, telles que le suivi des bogues, la révision du code et les tests

Idéal pour : Ce modèle est destiné aux équipes de développement logiciel qui souhaitent organiser leurs tâches de codage, gérer les sprints et suivre les progrès dans le style Kanban

5. Modèle ClickUp Agile Sprint Planning

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos sprints agiles à l'aide du modèle de planification de sprints agiles ClickUp afin de décomposer les tâches les plus importantes en étapes réalisables

Le modèle ClickUp Agile Sprint Planning Template est conçu pour aider les équipes à réaliser des sprints Agile et garantir que chaque cycle de sprint est bien organisé. Doté de fonctionnalités de colonnes personnalisables, ce modèle vous permet de visualiser la progression de vos tâches à travers les différentes étapes du sprint Agile, et ainsi de comprendre clairement l'avancement de votre projet.

Utilisez-le pour définir les objectifs du sprint, attribuer les tâches et suivre la progression, en fournissant un guide visuel tout au long du sprint. Pour les projets plus complexes, le modèle dispose de statuts personnalisés permettant de suivre avec précision la progression du sprint.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Examinez les écarts entre les heures estimées et les heures réelles lors des rétrospectives de sprint afin d'améliorer la précision de la planification future et de stimuler les performances de l'équipe

Améliorez l'efficacité en fixant des objectifs réalistes en tenant compte de la capacité de votre équipe lors de la planification des sprints

Utilisez des champs personnalisés uniques pour saisir les détails essentiels des tâches et obtenir des informations plus approfondies sur vos sprints

Accédez à des vues spécialisées pour suivre la progression, optimiser la collaboration et la productivité

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour les chefs de projet, les chefs d'équipe et les équipes Agile qui ont besoin d'une vue d'ensemble visuelle des jalons de projet. Il est également parfait pour les équipes ou les chefs de projet qui gèrent plusieurs projets en cours ou des initiatives à long terme

➡️ En savoir plus : Comment mettre en œuvre des stratégies de transformation agile

6. Modèle ClickUp « Getting Things Done »

Obtenir un modèle gratuit Suivez les tâches grâce au modèle Getting Things Done de ClickUp, qui utilise un tableau Kanban pour diviser les tâches en sous-tâches gérables

La méthodologie de productivité populaire de David Allen a inspiré le modèle ClickUp Getting Things Done (GTD). Il est conçu pour aider les individus et les équipes à assurer le suivi de toutes les tâches, à les classer efficacement et à hiérarchiser ce qui doit être fait.

Ce modèle de type Kanban décompose les tâches en catégories exploitables, ce qui permet de se concentrer facilement sur les éléments les plus urgents. Le classement des tâches en éléments exploitables et en sous-tâches gérables permet une approche structurée et sans distraction de la productivité.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez de colonnes prédéfinies pour classer les tâches par catégorie : À faire, en cours, En attente, Annulée et Achevé.

Ajoutez des détails tels que la catégorie de tâche, le niveau d'énergie requis ou d'autres informations qui le rendent idéal pour un usage personnel.

Utilisez la fonction glisser-déposer pour mettre à jour et hiérarchiser facilement les tâches.

En savoir plus sur la méthodologie GTD grâce au guide de démarrage intégré.

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur productivité et à minimiser les distractions. C'est un outil précieux pour les freelances, les entrepreneurs et tous ceux qui souhaitent en faire plus avec moins de stress.

7. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients personnalisés

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement chaque étape du processus d'intégration des clients à l'aide du modèle d'intégration des clients de ClickUp.

Le modèle ClickUp Customer Onboarding Template fournit un flux de travail détaillé pour l'intégration de nouveaux clients. Il est conçu pour aider les équipes à s'assurer que chaque processus d'intégration est suivi, documenté et achevé de manière efficace.

Grâce à son approche structurée, ce modèle propose des étapes qui vous aident à entretenir vos relations avec vos clients dès le premier jour. Chaque étape représente une partie essentielle du processus d'intégration, ce qui facilite le suivi de la progression et permet d'assurer un suivi rapide pour une expérience d'intégration fluide.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression grâce à des colones étape par étape permettant le suivi du parcours d'intégration du client.

Utilisez des modèles de tâches prédéfinis pour les activités courantes d'intégration.

Recevez des rappels et des notifications pour assurer un suivi en temps opportun.

Attribuez des informations et des valeurs à 13 champs personnalisés, notamment les commentaires des clients, le point de contact et la valeur de l'abonnement.

Idéal pour : Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes chargées de la réussite client, les équipes commerciales, ou toute personne responsable de l'intégration de nouveaux clients dans votre service ou produit.

8. Modèle de matrice de sélection pour le recrutement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez la sélection des candidats à l'aide de la méthode Kanban avec le modèle de matrice de sélection des candidats de ClickUp.

Le modèle de matrice de sélection des candidats ClickUp offre un moyen structuré de suivre les candidats pendant le processus de recrutement. Comme ce processus comporte souvent plusieurs étapes et implique plusieurs parties prenantes, ce modèle est un atout précieux pour les équipes qui recherchent une représentation visuelle afin de le normaliser et de le rationaliser.

Il offre également un aperçu visuel de chaque étape du cycle de recrutement, de la candidature initiale à la décision finale, aidant ainsi les équipes RH à gérer efficacement le recrutement.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez des colonnes prédéfinies pour chaque étape du processus de recrutement.

Recueillez et classez efficacement les avis de l'équipe, à l'aide de critères d'évaluation permettant de noter et de comparer les candidats.

Tirez parti des fonctionnalités de collaboration pour recueillir les commentaires de l'équipe pendant le processus de sélection et identifier les modèles permettant une amélioration continue.

Stockez toutes les informations sur les candidats dans un emplacement centralisé grâce à la vue « Base de données des candidats » de ClickUp dans le modèle.

Idéal pour : Ce modèle convient aux équipes RH, aux responsables du recrutement et aux recruteurs qui souhaitent simplifier leur processus de recrutement afin de prendre des décisions fondées sur des données, sans parti pris.

9. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réfléchissez aux résultats du projet à l'aide d'un tableau Kanban pour passer en revue les tâches achevées avec le modèle de rétrospective de projet ClickUp.

Alors que la plupart des modèles de tableau Kanban fournissent un cadre pour le suivi et la planification de vos activités de projet, ce modèle unique vous aide à utiliser un tableau Kanban pour analyser vos tâches achevées. Le modèle de rétrospective de projet ClickUp est conçu pour les équipes qui suivent les méthodologies Agile et Scrum, vous permettant de passer en revue et de réfléchir aux projets achevés.

Ce modèle de type Kanban permet le suivi de ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui peut être amélioré pour les projets futurs, ce qui le rend parfait pour l'analyse rétrospective. La documentation systématique des commentaires encourage une culture d'amélioration continue et de travail d'équipe.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des colonnes pour classer les conclusions rétrospectives (ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, les leçons apprises, etc.).

Bénéficiez de colonnes prédéfinies pour ajouter et suivre les commentaires de l'équipe au fil du temps.

Accédez à des fonctionnalités de rapports pour le suivi des problèmes récurrents et des améliorations.

Découvrez comment améliorer le suivi rétrospectif des projets grâce à l'automatisation, à l'IA, aux dépendances et aux étiquettes.

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour les équipes Agile et Scrum qui souhaitent examiner systématiquement les résultats des projets et intégrer les leçons apprises dans les projets futurs.

10. Modèle ClickUp pour l'assistance informatique

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tickets d'assistance pour trier les problèmes par priorité et statut grâce au modèle d'assistance informatique ClickUp.

Le modèle ClickUp IT Support est spécialement conçu pour les équipes informatiques afin de gérer les tickets, les incidents et les demandes d'assistance. C'est un excellent choix pour faciliter les opérations informatiques et gérer les échéanciers des projets de développement logiciel.

Les professionnels de l'informatique utilisent une vue Tableau Kanban intégrée au modèle pour le suivi de chaque cas d'assistance, du rapport initial à la résolution, garantissant ainsi une gestion efficace des problèmes techniques. De plus, le modèle s'intègre aux tableaux de bord ClickUp pour générer des rapports qui vous permettent de mieux comprendre les indicateurs de service client.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez toutes vos demandes de tickets dans un seul tableau de bord

Bénéficiez de colonnes intégrées et personnalisables pour différentes étapes d'assistance.

Organisez et hiérarchisez les tickets en fonction de leur urgence et de leur type pour une meilleure gestion de l'assistance.

Améliorez le temps de réponse grâce à des notifications automatisées pour les tickets attribués.

Idéal pour : Comme son nom l'indique, ce modèle est destiné aux équipes d'assistance informatique qui traitent de multiples problèmes et ont besoin d'un flux de travail clair et organisé pour le suivi et la hiérarchisation efficaces des demandes d'assistance.

💡 Conseil de pro : Que vous développiez une petite application ou un système à grande échelle, les outils de gestion de projet sont essentiels pour maîtriser en toute confiance tout projet de développement logiciel qui se présente à vous. 🛠️

11. Modèle de rapport de dépenses d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez et examinez les dépenses d'entreprise grâce au modèle de rapport de dépenses professionnelles ClickUp.

Le modèle de rapport de dépenses professionnelles ClickUp est un outil structuré permettant le suivi et la gestion des dépenses. Il utilise une disposition Kanban pour faire passer les coûts par différentes étapes de révision et d'approbation.

Les fonctionnalités de rapports facilitent également l'analyse des dépenses, fournissant des informations sur l'utilisation du budget et aidant les entreprises à prendre des décisions éclairées.

En tant que responsable, vous pouvez utiliser ce modèle pour identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées et ceux où les dépenses sont excessives, ce qui vous permettra au final de mieux contrôler les flux de trésorerie.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez de colonnes prédéfinies pour le suivi des statuts des dépenses.

Suivez les dépenses pour différentes catégories et différents types afin de rationaliser l'entrée des données et la création de rapports.

Approuvez et rejetez toutes les différentes demandes de dépenses au bon moment grâce à la vue Tableau d'approbation.

Identifiez les tendances dans les habitudes de dépenses de votre entreprise en visualisant les données relatives aux dépenses.

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour les équipes financières ou les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un système structuré pour gérer et suivre les dépenses d'entreprise tout au long du processus d'approbation. Il leur permettra de surveiller de près les budgets et les dépenses.

12. Calendrier éditorial du blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez le contenu de votre blog à l'aide d'un tableau Kanban affichant les étapes de publication du blog à l'aide du modèle de calendrier éditorial ClickUp.

Vous envisagez d'utiliser un tableau Kanban pour diagrammer le calendrier éditorial de votre blog ?

Le modèle de calendrier éditorial ClickUp Blog est idéal pour les équipes de contenu qui ont besoin de planifier, de suivre et de gérer leur processus de création de contenu. Le fait de présenter l'ensemble du flux de travail, de la conception à la publication, sur un tableau Kanban garantit le respect des délais et la publication régulière du contenu.

Grâce à ses fonctionnalités supplémentaires permettant d'intégrer des échéances, d'attribuer des auteurs et de gérer les tâches directement à partir du tableau, ce modèle permet à chacun de rester organisé et de suivre le rythme.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le contenu depuis la génération d'idées jusqu'à la publication grâce à des colones telles que « Rédaction » et « modification en cours ».

Ajoutez et effectuez la modification en cours des cartes de tâche pour chaque article avec des informations détaillées.

Réfléchissez et collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur les publications du blog.

Intégration avec le calendrier et des outils de planification de blog tiers pour organiser facilement les mises à jour du blog.

Idéal pour : Ce modèle convient aux spécialistes du marketing de contenu, aux blogueurs et à toute personne qui doit gérer un calendrier de contenu

améliorez votre gestion de projet grâce aux tableaux Kanban de ClickUp*

Une gestion réussie des tâches est essentielle, que ce soit pour diriger une équipe ou organiser des projets personnels. Si un modèle Excel de tableau Kanban gratuit peut vous aider à démarrer, il faut souvent davantage de flexibilité et de fonctionnalités pour une gestion visuelle efficace des projets.

Découvrez ClickUp, la plateforme de productivité tout-en-un qui propose des modèles de tableau Kanban gratuits et de qualité supérieure. ✅

Les modèles Kanban gratuits disponibles sur la plateforme vous permettent également de visualiser facilement votre travail, d'optimiser les processus complexes, d'automatiser les tâches répétitives et de créer des plans concrets. Vous gagnez ainsi du temps et améliorez la productivité et la communication de votre équipe. ⚡

Prêt à améliorer votre gestion de projet et à abandonner les outils obsolètes ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et faites le premier pas vers la découverte du véritable potentiel des tableaux Kanban ! 🏆