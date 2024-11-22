Les gens pensent souvent qu'être créateur de contenu est un jeu d'enfant. Mais tous ceux qui se sont essayés aux réseaux sociaux savent qu'il est difficile de publier des vidéos et d'accumuler des vues sans y consacrer beaucoup de travail.

Prenons l'exemple de TikTok. Bien sûr, cette plateforme attire plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois.

Mais avec un taux de rebond supérieur à 50 % (élevé par rapport aux autres plateformes de réseaux sociaux), il y a de fortes chances que même si vos vidéos virales TikTok apparaissent dans le fil d'actualité de quelqu'un, cette personne passe à autre chose si elles ne sont pas suffisamment captivantes.

Alors, comment créer du contenu attrayant et des vidéos de haute qualité sur votre compte TikTok et vous démarquer des autres créateurs TikTok ?

Dans cet article, nous allons explorer comment obtenir plus d'affichages sur TikTok grâce à des stratégies marketing éprouvées et à un outil génial (indice : il s'agit de ClickUp ) qui vous aidera à créer votre prochaine vidéo virale.

Se préparer à la réussite sur TikTok

Avant de commencer, voyons quelques notions de base : qu'est-ce qui compte comme un affichage sur TikTok, et combien TikTok vous paie-t-il par affichage sur votre compte entreprise ?

Sur une vidéo TikTok, une « vue » est comptabilisée lorsque votre vidéo commence à être lue.

Si la vidéo est lue automatiquement, en boucle ou si les spectateurs reviennent pour la regarder plusieurs fois, tout cela s'additionne (consultez vos statistiques TikTok pour obtenir le détail complet).

Passons maintenant aux choses sérieuses : comment obtenir ces affichages sur vos propres vidéos et capter l'attention de votre public ?

Paramétrer des objectifs clairs

Restez concentré et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et des mises à jour automatiques sur vos progrès.

Parlons de la définition d'objectifs : sans eux, vous ne faites que publier des TikToks dans le vide.

Pour tous ceux qui souhaitent sérieusement obtenir plus d'affichages sur TikTok, tout commence par définir ce que vous voulez accomplir.

C'est là que des outils tels que ClickUp Objectifs s'avèrent utiles.

Grâce à la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp, vous pouvez suivre votre progression à l'aide d'échéanciers, de cibles mesurables et d'un suivi automatique, ce qui vous permet de rester facilement concentré sur vos objectifs.

Commencez par déterminer ce que vous attendez vraiment de votre contenu TikTok. Ensuite, suivez les tendances virales TikTok d'autres créateurs et créez du contenu vidéo en vous inspirant de celles-ci (veillez à respecter les directives de la communauté TikTok lorsque vous le faites).

📝 N'oubliez pas : vos objectifs doivent être précis et réalisables. Par exemple, dire « augmenter le nombre d'abonnés TikTok » est trop vague. Une meilleure cible serait « Augmenter le nombre d'abonnés TikTok de 1 000 au cours des trois prochains mois ». Des objectifs spécifiques comme celui-ci vous indiquent clairement la voie à suivre.

Envisagez d'utiliser le cadre des objectifs SMART pour affiner votre stratégie TikTok.

Cela signifie paramétrer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Il est essentiel d'identifier vos indicateurs clés de performance (KPI), tels que la portée, l'engagement et la croissance de votre audience sur votre plateforme de réseaux sociaux.

En surveillant ces indicateurs, vous pouvez évaluer votre progression vers la réalisation de vos cibles et voir où vous devriez éventuellement ajuster votre approche.

➡️ À lire également : 10 astuces pour développer votre présence sur TikTok et rendre votre marque virale

Identifiez votre cible

Imaginez que vous organisiez un cours de cuisine pour débutants. Vous ne commenceriez pas par un plat compliqué, n'est-ce pas ?

Optez pour quelque chose de simple, comme une recette de pâtes facile à réaliser, des vidéos de danse ou des tutoriels, afin que votre public apprécie l'expérience et apprenne quelque chose de nouveau.

Créer du contenu de qualité pour un public spécifique est toujours important pour augmenter le nombre d'affichages sur votre application TikTok. Vous pouvez également utiliser des extraits sonores récurrents ou d'autres extraits audio populaires pour toucher de nouveaux publics.

De la même manière, pour créer du contenu TikTok qui trouve un écho auprès de votre public, vous devez connaître ses goûts et son niveau de compétence, sinon vous risquez de perdre son intérêt.

C'est là que le modèle de persona utilisateur de ClickUp peut vous aider.

Télécharger ce modèle Développez une compréhension approfondie de vos utilisateurs grâce au modèle de persona utilisateur de ClickUp.

Créer un profil d'utilisateur vous aide à mieux comprendre votre audience TikTok afin de créer du contenu qui offre une véritable connexion avec vos spectateurs.

Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement rassembler des données essentielles sur vos spectateurs, telles que leurs centres d'intérêt, leurs caractéristiques démographiques et la manière dont ils interagissent généralement avec le contenu. Cela vous aide à créer différents profils d'utilisateurs, ce qui vous permet de créer du contenu spécialisé pour votre public.

En mapper ces personas, vous aurez une idée plus claire de la direction à prendre pour créer du contenu TikTok qui trouve un écho, se démarque et, au final, vous aide à augmenter le nombre de vues.

Stratégies pour faire afficher plus de vidéos sur TikTok

Vous avez donc commencé à publier du contenu sur TikTok, et pour l'instant, ça marche plutôt bien.

Mais maintenant, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure et à booster le fait d'afficher sur TikTok.

Voici quelques stratégies pour vous aider à obtenir plus d'affichages sur TikTok et à augmenter la portée de votre contenu.

1. Comprendre l'algorithme TikTok

Pour gagner, vous devez comprendre comment le système fonctionne.

L'algorithme TikTok est un système finement réglé qui recommande des vidéos en fonction de plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent l'engagement des utilisateurs, les préférences personnelles, les détails des vidéos et même les paramètres des appareils

L'algorithme de TikTok apprend en permanence ce que les utilisateurs de TikTok comme vous aiment afin de créer un flux sur votre page « Pour vous » qui vous incite à continuer à faire défiler.

À l'instar des stories Instagram et d'autres plateformes de réseaux sociaux populaires, TikTok analyse les interactions des utilisateurs avec le contenu afin de proposer des recommandations personnalisées.

La page « Pour toi » se nourrit de l'engagement, comme le nombre d'abonnés, les interactions avec les influenceurs TikTok, etc.

Voici ce que recherche l'algorithme : 🕰️ Combien de temps les spectateurs regardent-ils vos vidéos, car plus le temps de visionnage est long, plus l'intérêt est grand 💬 Likes, partages et commentaires sur les vidéos 🚶🏼‍➡️ Les comptes que vous suivez et le contenu que vous créez 💜 Vidéo achevée, placée dans les favoris ou marquée comme « Ne m'intéresse pas »

Récemment, l'algorithme de TikTok a également donné la priorité au contenu des créateurs avec lesquels vous interagissez fréquemment avec leurs spectateurs plutôt qu'à ceux que vous suivez simplement.

Connaître ces signaux peut vous aider à créer du contenu qui correspond à l'algorithme de TikTok, augmentant ainsi vos chances d'obtenir plus d'affichages sur TikTok et d'apparaître sur davantage de pages « Pour vous ».

➡️ À lire également : TikTok vs Reels : une comparaison pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux

2. Créez du contenu captivant

Un bon contenu joue toujours en faveur du créateur de vidéos.

Mais il n'y a pas de mal à avoir quelques outils dans votre arsenal TikTok, comme ClickUp.

Pour mieux comprendre ses fonctionnalités, examinons-le du point de vue de l'utilisateur.

Jennifer est responsable des réseaux sociaux pour une marque de mode tendance. Elle s'est donné pour mission d'accroître la visibilité de sa marque et d'obtenir plus d'affichages sur TikTok.

Et c'est là que ClickUp Brain entre en jeu.

Générez des idées de contenu adaptées à votre public grâce aux capacités d'IA de ClickUp Brain

Jennifer commence par utiliser les fonctionnalités IA de ClickUp Brain pour générer des idées pour ses prochaines publications TikTok. En quelques secondes, elle obtient une liste de concepts attrayants, allant des vidéos des coulisses de la dernière séance photo de la marque aux conseils de style pour la saison à venir.

ClickUp Brain lui donne des idées nouvelles et l'aide à rédiger des légendes accrocheuses qui attirent l'attention en quelques secondes.

Cependant, Jennifer sait que la création de contenu TikTok est un effort d'équipe, c'est pourquoi elle se rend sur ClickUp Documents pour collaborer avec ses collègues.

Elle crée un document de partage pour présenter le plan de contenu TikTok, dans lequel son équipe peut ajouter des idées, donner son avis via des commentaires et apporter des modifications en cours.

Créez un document dédié dans ClickUp Docs pour collaborer sur votre contenu sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de leur travail en équipe, Jennifer utilise des tâches ClickUp pour déléguer des tâches directement à partir du document : elle confie la modification en cours à son créateur de contenu, les légendes à son rédacteur et la validation finale au responsable de marque.

Tâche ClickUp lui permet d'ajouter des sous-tâches, des niveaux de priorité, des dates d'échéance, des dépendances, etc. afin que l'équipe puisse avancer ensemble dans le cadre d'une stratégie cohérente.

Grâce à l'organisation claire des tâches dans ClickUp, tout le monde sait exactement qui fait quoi.

Jennifer utilise ClickUp Chat tout au long du processus pour tenir son équipe informée. Lorsqu'elle a besoin d'un avis rapide sur un script, elle étiquette les membres de l'équipe concernés dans le chat, et ceux-ci peuvent immédiatement intervenir pour apporter des modifications en cours.

Améliorez le travail d'équipe et l'efficacité en utilisant ClickUp pour discuter et collaborer

Et comme ClickUp intègre les tâches à des fils de discussion spécifiques, elle peut facilement transformer n'importe quel commentaire en élément à faire, afin que chacun sache ce qu'il doit faire.

Jennifer utilise également le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp afin de garantir la cohérence de ses publications sur TikTok.

Télécharger ce modèle Gagnez du temps et restez organisé grâce au calendrier des réseaux sociaux de ClickUp

Ce modèle l'aide à planifier ses publications, à mapper des échéances et à s'adapter si nécessaire en fonction des dernières tendances. Plus besoin de se précipiter pour publier des vidéos TikTok à la dernière minute : Jennifer dispose désormais d'un plan clair pour chaque contenu, de la conception à la publication.

Bien sûr, Jennifer ne crée pas de contenu juste pour le plaisir.

Elle sait que l'algorithme de TikTok favorise les vidéos courtes, elle utilise donc les outils ClickUp pour raccourcir ses vidéos et les optimiser afin d'obtenir un temps de visionnage maximal.

💡 Conseil de pro : les vidéos plus courtes ont plus de chances d'être regardées jusqu'à la fin, ce qui augmente votre taux d'achevé et vos chances d'apparaître sur la page « Pour vous ». Découvrez la méthode que nous suivons lorsque nous travaillons sur le contenu TikTok pour ClickUp.

Jennifer ne s'arrête pas là. Elle utilise également ClickUp Brain pour l'analyse, ce qui l'aide à trouver les bons mots-clés et à analyser ses concurrents.

Au moment de la publication, Jennifer et son équipe vérifient tout dans ClickUp Docs, s'assurant que les légendes et les visuels sont parfaits.

Avec un calendrier bien forfait et les bons outils, nous pouvons produire de manière cohérente du contenu qui maximise la portée et recueille des milliers de likes et de commentaires.

En tirant parti des fonctionnalités de collaboration et de création de contenu de ClickUp, nous pouvons affiner notre approche et maintenir l'engagement.

➡️ À lire également : Les 10 meilleurs outils d'IA pour gérer les réseaux sociaux

3. Tirez parti des fonctionnalités de TikTok

Voici le truc : vous devez cesser de considérer TikTok comme une simple plateforme de partage de vidéos.

Il est en train de devenir le moteur de recherche incontournable de la génération Z, 40 % d'entre eux préférant TikTok aux moteurs de recherche traditionnels comme Google.

Donc, si vous souhaitez augmenter le nombre de fois où TikTok affiche vos vidéos, vous devez utiliser ses fonctionnalités à bon escient (hashtags, sons, légendes et superpositions) pour obtenir la plus grande portée possible.

Commençons par les hashtags. Ils sont comme des fil d'Ariane qui guident les nouveaux spectateurs vers votre contenu. Et sur TikTok, les hashtags peuvent faire des merveilles. Vous disposez de hashtags spécifiques à un secteur ou à un sujet, tels que #beauty ou #ferrari, qui vous aident à classer votre contenu.

Il existe également des hashtags spécifiques aux vidéos, tels que #skincareroutine ou #newborntips, qui permettent d'attirer un public niche.

via TikTok

Les hashtags spécifiques à une marque sont parfaits si vous êtes une marque connue, et vous pouvez continuellement exploiter les tendances actuelles grâce à l'outil Trend Discovery de TikTok pour trouver les hashtags tendance.

Un hashtag à ne jamais négliger est #FYP, qui signifie « For You Page » (page pour vous). C'est le Saint Graal de TikTok, la page que tout le monde voit lorsqu'il ouvre l'application. Les vidéos avec #FYP ont cumulé des milliards d'affichages.

Audio tendance

Il y a ensuite la boîte à outils créative de TikTok, à commencer par les sons. TikTok est l'Accueil de certains des extraits sonores les plus reconnaissables qui soient.

Vous pouvez choisir des sons populaires pour booster votre vidéo, car chaque son dispose de sa propre page de résultat.

Lorsque vous utilisez un son tendance, vous exposez votre vidéo à un plus grand nombre de spectateurs potentiels, en particulier ceux qui regardent des vidéos avec le même audio.

💈Bonus : voici comment nous faisons chez ClickUp. PS : nos spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux sont également connus sous le nom de « nos gars des RH » !

Réunion RH que je n'oublierai jamais Partie 1 : @ClickUp Partie 2 : @ClickUp #humourd'entreprise #humourdebureau

Réunion RH que je n'oublierai jamais Partie 1 : @ClickUp Partie 2 : @ClickUp #humourd'entreprise #humourdebureau

Légendes et sous-titres

Les légendes et les sous-titres des vidéos sont des éléments déterminants pour augmenter le nombre d'affichages sur TikTok.

Des sous-titres apparaissent automatiquement sous votre vidéo pour traduire les paroles en texte, aidant ainsi les spectateurs à retenir votre contenu.

De plus, lorsque les spectateurs se souviennent de votre contenu, ils sont plus enclins à revenir pour en voir davantage.

Les sous-titres, quant à eux, sont intégrés directement dans la vidéo. Ils rendent votre contenu accessible aux utilisateurs qui ont coupé le son, parlent une autre langue ou sont malentendants.

Ainsi, en ajoutant des sous-titres, vous ouvrez votre vidéo à un public plus large.

via TikTok

➡️ À lire également : Comment réaliser un audit des réseaux sociaux (avec des modèles)

4. Utilisez des techniques de publication stratégiques

Une publication stratégique est la clé pour augmenter le nombre d'affichages sur TikTok. Elle doit tenir compte du timing, de la cohérence et même du direct. Des études montrent que les meilleurs moments pour publier varient selon les jours :

Monday : 6 h, 10 h, 15 h et 22 h

Mardi : 9 h, 15 h – 19 h

Mercredi : 7 h, 8 h, 15 h et 23 h

Jeudi : 9 h, 12 h, 15 h et 19 h

Vendredi : 5 h, 12 h, 13 h et 15 h

Samedi : 11 h, 19 h et 20 h

Dimanche : 7 h, 8 h, 10 h et 16 h

Publier à ces moments-là peut vous aider à atteindre votre public lorsqu'il est le plus actif, ce qui donne à vos vidéos TikTok une meilleure chance d'être vues.

Une autre chose à noter concernant la publication est de publier régulièrement. La fonctionnalité Live de TikTok peut être un atout puissant pour votre stratégie de contenu.

le live permet une interaction en temps réel avec votre public* grâce aux commentaires, aux likes et aux cadeaux virtuels, ce qui stimule l'engagement et renforce la connexion.

Pour planifier et organiser des sessions en direct, vous pouvez utiliser le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp. Ce modèle vous aide à mapper tout votre contenu en un seul endroit, ce qui vous permet de maintenir facilement un calendrier de publication régulier et de garder votre stratégie sur la bonne voie.

Télécharger ce modèle Créez une approche structurée pour votre contenu sur les réseaux sociaux grâce au modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp

En fait, pourquoi ne pas procéder à l'automatisation de votre calendrier et de votre contenu sur les réseaux sociaux?

L'automatisation de ClickUp vous permet de créer des règles personnalisées ou d'utiliser des modèles prédéfinis pour automatiser des tâches telles que l'affectation des membres de l'équipe, la mise à jour des priorités des tâches ou l'envoi de notifications.

Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour être averti lorsqu'une publication doit être mise en ligne ou lorsqu'il est temps de passer en direct.

Et grâce aux tâches récurrentes de ClickUp, vous pouvez programmer des tâches à répéter quotidiennement, hebdomadairement ou même à des jours spécifiques du mois, ce qui facilite la création et la publication de contenu.

Planifiez des tâches récurrentes dans ClickUp pour automatiser les flux de travail répétitifs

5. Construisez et engagez votre communauté

TikTok est comme une discussion continue où l'accent est mis sur l'engagement.

Le marketing communautaire sur TikTok est une variante du marketing traditionnel. Au lieu de simplement publier du contenu, vous établissez des connexions et transformez les spectateurs passifs en participants actifs.

Voici quelques moyens clés pour créer et engager votre communauté sur TikTok :

✅ Répondez aux commentaires : l'engagement commence par le simple fait de répondre. Répondre régulièrement aux commentaires permet à vos abonnés de se sentir écoutés et pris en considération. Et lorsque vous utilisez la fonctionnalité « répondre avec une vidéo » de TikTok, cela ajoute une touche personnelle que le texte seul ne peut égaler

✅ Utilisez les sondages et les questions-réponses : encouragez vos abonnés à participer grâce à des sondages et des questions-réponses. C'est un moyen simple d'inviter votre public à participer au processus et de lui montrer que son avis compte

✅ Diffusion en direct : l'organisation de sessions en direct vous permet de maintenir une connexion avec votre public en temps réel. Qu'il s'agisse de présenter des produits, de discuter de manière informelle ou de répondre à des questions en direct, la diffusion en direct apporte à votre marque une touche humaine qui renforce la confiance et l'engagement

✅ Surfez sur la vague des tendances : TikTok prospère grâce aux tendances, et les suivre peut vous aider à rester pertinent et à accroître votre visibilité

✅ Encouragez le contenu généré par les utilisateurs : le CGU et les duos invitent vos abonnés à co-créer avec vous. Les défis et les concours impliquent votre communauté, transformant les spectateurs en collaborateurs (plus d'informations à ce sujet plus loin ⏬)

Pour vous assurer que tout votre contenu TikTok correspond à l'identité de votre marque, utilisez le modèle de directives de marque de ClickUp.

Télécharger ce modèle Définissez les éléments fondamentaux de l'identité de votre marque à l'aide de ce document intitulé « Directives relatives à la marque »

Ce modèle vous aide à définir les éléments qui composent l'apparence, l'esprit et la voix de votre marque, garantissant ainsi la cohérence de tous vos contenus. Grâce à des directives détaillées sur les logos, les couleurs, les polices de caractère et bien plus encore, vous pouvez maximiser l'impact de votre contenu TikTok en restant fidèle à l'identité de votre marque.

Les équipes marketing peuvent également utiliser la vue Tableau de ClickUp pour glisser-déposer des tâches afin de mettre à jour leur statut instantanément, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page. Cette structure permet de gagner du temps et d'améliorer la collaboration au sein de votre équipe.

Visualisez facilement la progression de votre projet et mettez à jour le statut des tâches grâce à la vue Tableau de type Kanban de ClickUp

➡️ À lire également : Comment créer une politique relative aux réseaux sociaux (+ exemples)

6. Faites la promotion de votre contenu TikTok

C'est simple : promouvoir votre contenu TikTok est essentiel pour toucher un public plus large.

TikTok Promote est un moyen facile de se lancer. Il s'agit d'une fonctionnalité intégrée à l'application qui vous permet de transformer rapidement des vidéos organiques en publicités

En quelques clics, vous pouvez définir un objectif (par exemple, obtenir plus d'affichages, de visites sur votre site web, d'abonnés, de messages ou d'affichages sur votre profil), définir votre audience et fixer un budget et une durée.

TikTok Promote fournit des analyses de base pour le suivi des vues, des likes, des partages et même de l'âge et du sexe des personnes qui interagissent avec votre vidéo.

💸 Calcul rapide : pour utiliser TikTok Promote, accédez-y à partir d'une vidéo, des outils pour créateurs ou de la Business Suite. Ensuite, choisissez votre objectif de promotion, définissez votre cible, fixez votre budget et cliquez sur « Payer » pour lancer votre campagne. Les campagnes TikTok Promote coûtent entre 3 et 1 000 dollars par jour, en fonction de votre budget, ce qui en fait une option flexible pour les créateurs et les marques.

Si vous décidez de lancer une campagne sur les réseaux sociaux, le modèle de campagne sur les réseaux sociaux de ClickUp est idéal pour organiser les détails de votre campagne.

Télécharger ce modèle Améliorez votre stratégie sur les réseaux sociaux grâce au modèle de campagne sur les réseaux sociaux de ClickUp

Ce modèle vous aide à créer, élaborer des stratégies et planifier rapidement vos publications, ce qui vous permet de renforcer votre présence sur TikTok et de suivre les activités de promotion croisée sur différentes plateformes.

➡️ À lire également : Les 10 meilleurs outils d'analyse TikTok pour améliorer votre stratégie TikTok

7. Utilisez du contenu généré par les utilisateurs

Le hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, avec 10 millions d'affichages en une semaine, est la preuve du pouvoir de TikTok pour stimuler le contenu généré par les utilisateurs et susciter un engagement authentique.

Le contenu généré par les utilisateurs (UGC) offre aux petites marques une occasion en or de tisser des connexions avec leur public. Sauf que TikTok conserve le bon vieux marketing de bouche à oreille.

Les petites marques peuvent collecter du contenu directement auprès des utilisateurs avec un retour sur investissement positif, sans avoir besoin d'un budget marketing important.

La gestion des campagnes UGC devient encore plus simple avec ClickUp. Vous pouvez suivre les envois, surveiller l'engagement et organiser facilement tous les détails de la campagne.

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour planifier l'échéancier de votre campagne, définir des jalons et surveiller les échéances.

Par exemple, si vous menez une campagne UGC, vous pouvez mapper chaque étape dans un calendrier de contenu, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et vous assurer que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Visualisez clairement votre flux de travail TikTok grâce à la vue Calendrier de ClickUp

➡️ À lire également : Les 18 meilleurs modèles gratuits pour les publications, les campagnes et le contenu sur les réseaux sociaux

8. Analysez vos performances

En parlant de performances, ClickUp peut vous aider de bien d'autres façons à analyser et optimiser votre stratégie de contenu TikTok.

Tout d'abord, il faut commencer par établir les bons indicateurs pour mesurer la réussite. Vos KPI marketing doivent être directement alignés sur vos objectifs. Grâce aux tableaux de bord de ClickUp, vous pouvez regrouper tous ces indicateurs dans un aperçu de haut niveau.

Obtenez une vue d'ensemble de votre travail grâce aux tableaux de bord de ClickUp

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, nous sommes là pour vous aider !

Le modèle d'indicateurs des réseaux sociaux de ClickUp est un outil puissant qui vous permet de documenter vos observations, d'analyser les tendances et d'optimiser votre stratégie, le tout en un seul endroit.

Télécharger ce modèle Simplifiez l'analyse de vos réseaux sociaux grâce à un tableau de bord centralisé.

Ce modèle comprend :

Vue Tableur des indicateurs pour surveiller les indicateurs clés tels que le nombre d'abonnés, l'engagement et les impressions.

Formulaire de rapport sur les indicateurs pour afficher vos performances et générer des rapports pour le partage avec les parties prenantes.

La vue Réseaux sociaux vous offre un espace dédié pour stocker et organiser toutes vos publications sur les réseaux sociaux.

9. Favorisez une identité de marque unique

Trendspotting : terme utilisé pour décrire la capacité à prédire et à intégrer les changements du marché. Le trendspotting s'applique également aux réseaux sociaux.

Il est important de suivre les tendances TikTok pour aider la marque à rester pertinente.

Voici comment nous suivons les tendances au bureau de ClickUp :

📌 Interagissez fréquemment avec votre public : une interaction régulière peut révéler des préférences émergentes. Par exemple, remarquer davantage de commentaires sur les matériaux écologiques pourrait indiquer une tendance vers la durabilité dans votre secteur. ClickUp Docs peut vous aider à documenter et à analyser ces informations de manière systématique afin que vous puissiez rester informé et réactif.

Créez un référentiel centralisé pour les commentaires des clients

📌 Configurez l'écoute sociale pour les mots-clés et les hashtags : surveiller les discussions autour de mots-clés spécifiques vous permet de repérer les tendances à un stade précoce. Intégrez des outils d'écoute sociale aux tableaux de bord ClickUp pour visualiser les tendances, les sentiments et les discussions autour des mots-clés.

📌 Effectuez régulièrement des analyses concurrentielles : en suivant les mouvements de vos concurrents, tels que les lancements de produits ou les tactiques marketing, vous pouvez identifier les changements sur le marché. Utilisez ClickUp Objectifs pour définir et suivre vos objectifs en fonction de ces informations.

Optimisez votre processus d'analyse concurrentielle en utilisant ClickUp Objectifs

📌 Analysez vos propres contenus tendance : l'examen des performances de vos contenus peut mettre en évidence ce qui trouve un écho auprès de votre public. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs et identifier les tendances dans les publications de réussite.

📌 Réseautez avec des influenceurs du secteur : les influenceurs ont souvent des informations privilégiées sur les nouvelles tendances. Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des idées de contenu liées aux tendances et ClickUp documents pour le suivi des collaborations avec les influenceurs.

Gardez une longueur d'avance en réfléchissant à de nouvelles idées et en effectuant un suivi des tendances du secteur à l'aide des tableaux blancs ClickUp

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations de ClickUp pour rationaliser le suivi des tendances ! Configurez des flux de travail automatisés qui signalent et classent les nouvelles informations ou les mots-clés populaires afin que votre équipe reste informée des dernières tendances TikTok sans rien manquer.

Comprendre l'aspect monétaire de TikTok en augmentant le nombre d'afficher

Tant de travail, mais qu'en est-il des récompenses ?

Parlons argent.

En 2020, TikTok a lancé le Creator Fund, qui rémunère les créateurs entre 0,02 et 0,04 dollar pour 1 000 affichages.

Cependant, il a été remplacé en 2023 par le programme Creator Rewards, qui offre des gains potentiels jusqu'à 20 fois supérieurs et se concentre sur des contenus originaux et plus longs.

Depuis lors, TikTok a publié des rapports montrant une augmentation de 250 % du revenu total des créateurs et une forte hausse du nombre de créateurs à hauts revenus.

💸 Calcul rapide : pour être éligible au programme Creator Rewards, vous devez avoir au moins 10 000 abonnés, 100 000 affichages au cours des 30 derniers jours, un compte personnel et résider dans certains pays spécifiques. Le contenu éligible doit atteindre 1 000 affichages sur la page « Pour toi », éviter les duos et les stitches, et répondre à d'autres critères énoncés dans les directives de TikTok.

Mais il existe plusieurs façons de gagner de l'argent sur TikTok.

💰 Partenariats avec des marques : un partenariat sponsorisé avec une marque implique qu'un créateur présente les produits ou services d'une marque dans ses vidéos TikTok. Ces partenariats aident les marques à toucher de nouveaux publics, à renforcer l'engagement et à stimuler potentiellement les ventes.

💰TikTok Shopping : avec le lancement de TikTok Shopping, la plateforme s'est lancée dans le commerce social, permettant aux créateurs d'ajouter des étiquettes de produits directement à leurs vidéos. TikTok dispose ici d'un avantage unique, car les utilisateurs sont plus enclins à acheter les produits qu'ils voient sur la plateforme, souvent de manière impulsive.

💰 Cadeaux en direct : TikTok Live Gifts permet aux créateurs de collecter des diamants auprès des spectateurs qui envoient des cadeaux virtuels pendant les diffusions en direct. Cette fonctionnalité favorise l'engagement en temps réel, car les spectateurs montrent leur appréciation avec des cadeaux qui peuvent être convertis en récompenses monétaires, offrant ainsi aux créateurs une source de revenus supplémentaire.

➡️ À lire également : Comment commercialiser vos produits auprès de la génération Y

Pour gérer et suivre ces différentes sources de revenus, ClickUp peut également servir d'outil de suivi budgétaire. Utilisez-le pour :

Définissez les grandes lignes du projet : commencez par établir un plan de projet détaillé qui décompose chaque source de revenus. Cela peut inclure la création de contenu pour les partenariats de marque, l'installation du merchandising et la planification des sessions en direct.

Liste des ressources nécessaires : identifiez toutes les ressources dont vous aurez besoin, des outils de modification en cours pour la création de vidéos aux ressources marketing pour la promotion de produits dérivés.

Attribuez les coûts : pour chaque source de revenus, estimez les coûts. Vous pouvez utiliser : pour chaque source de revenus, estimez les coûts. Vous pouvez utiliser la vue « Charge de travail » de ClickUp pour allouer efficacement les ressources de l'équipe, en ajustant si nécessaire en fonction de votre budget.

Surveillez et ajustez : grâce : grâce aux tableaux de bord de ClickUp , vous pouvez facilement suivre vos revenus, vos dépenses et votre progression globale. Des vérifications régulières vous permettent d'adapter vos stratégies et de respecter votre budget, vous assurant ainsi de maximiser votre effort de monétisation sur TikTok.

Obtenez des informations en temps réel sur la progression de votre projet grâce aux indicateurs complets de ClickUp

À lire également : Comment créer une checklist pour une campagne marketing

Surmonter les défis courants

Répondez aux commentaires négatifs

Répondre aux commentaires sur TikTok est tout un art, en particulier lorsqu'il s'agit de commentaires négatifs. Voici cinq règles d'or pour que vos réponses soient toujours pertinentes :

Commentaire : « Cela ressemble à une copie de ce que [Concurrent] a fait la semaine dernière. Pourquoi ne pas être original ? »

Réponse : « Merci pour vos commentaires ! Nous nous efforçons toujours d'apporter notre touche personnelle et de travailler dur pour trouver de nouvelles idées. Nous aimerions savoir ce que vous aimeriez voir prochainement. »

📀 Répondez par une vidéo

Commentaire : « Honnêtement, c'était confus et cela ne m'a pas aidé du tout. »

Réponse : (Réponse vidéo) « Je suis désolé d'apprendre cela ! J'apprécie votre honnêteté et je souhaite clarifier les choses. Je vais vous expliquer étape par étape dans cette vidéo. Merci de nous donner l'occasion de nous améliorer. »

🌻 Restez authentique et divertissant

Commentaire : « Waouh, vous avez complètement raté le coche avec celui-là. Est-ce que quelqu'un y a réfléchi ? »

Réponse : « Nous prenons note pour la prochaine fois ! Merci de nous pousser à nous dépasser, nous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes. »

🎧 Surveillez régulièrement le sentiment

Commentaire : « Cela semble déplacé, compte tenu de tout ce qui se passe. Ce n'est pas très judicieux. »

Réponse : « Nous vous avons entendu et apprécions vos commentaires. Nous prenons une étape en arrière pour mieux comprendre le contexte et nous assurer que nous faisons preuve de respect. Merci de nous tenir responsables. »

⏰ Soyez cohérent et réactif

Commentaire : « J'ai laissé un commentaire ici la dernière fois et je n'ai reçu aucune réponse. Je suppose que vous ne lisez pas vraiment les commentaires. »

Réponse : « Oh non ! Désolé, vous nous avez manqué la dernière fois. Nous sommes là maintenant et nous serions ravis de discuter avec vous. Vos commentaires sont importants pour nous, et nous veillerons à rester à l'écoute à l'avenir. »

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour identifier et répondre rapidement aux commentaires négatifs. Cet outil vous aidera à repérer les tendances en matière de sentiment, vous permettant ainsi d'intervenir à l'étape et de vous engager de manière réfléchie, même lorsque les commentaires sont difficiles.

Faire face à la saturation du contenu

Lorsque le contenu TikTok commence à sembler répétitif, c'est le signe que la fatigue créative est en train de devenir un paramètre. Voici quelques signes plus évidents de fatigue créative sur TikTok :

Taux de clics (CTR) : si votre CTR commence à baisser, cela peut signifier que votre publicité ou votre contenu n'attire plus autant l'attention qu'auparavant.

Coût par mille (CPM) : lorsque TikTok ajuste votre CPM à la hausse, cela signifie généralement que votre publicité perd de son attrait.

Fréquence : cet indicateur montre la fréquence à laquelle une publicité est diffusée auprès d'un utilisateur unique. Une fréquence élevée peut signifier une surexposition.

Portée : lorsque la portée stagne ou diminue, cela signifie souvent que votre contenu n'atteint plus de nouveaux utilisateurs.

Pour lutter contre ces problèmes, utilisez ClickUp Brain pendant vos sessions de brainstorming. Voici comment cela peut vous aider :

Campagnes marketing

ClickUp Brain peut analyser les publications sur les réseaux sociaux, les avis en ligne et les sondages auprès des consommateurs afin d'identifier les valeurs et les préoccupations de votre public.

Cela vous permet de créer des messages qui trouvent un écho émotionnel et répondent à des besoins spécifiques.

Instance, si vous lancez des produits d'entretien écologiques, l'IA peut vous aider à créer des campagnes telles que « Nettoyez votre maison, nettoyez la planète », positionnant ainsi votre produit comme respectueux de l'environnement.

Découvrez de nouvelles opportunités et prenez des décisions éclairées grâce aux informations de recherche instantanées de ClickUp Brain.

Création de contenu

L'IA peut rationaliser votre brainstorming de contenu en explorant les hashtags tendance, en analysant les blogs populaires et en repérant les lacunes dans le contenu.

Par exemple, dans le domaine du voyage, ClickUp Brain pourrait suggérer de créer des guides sur les destinations écologiques ou d'interviewer des défenseurs de l'écotourisme.

🌈 Bonus : voici une autre perle de notre équipe chargée des réseaux sociaux si vous êtes en quête d'inspiration !

La réunion RH qui m'a marqué à vie #humourd'entreprise #humourdebureau @ClickUp @ClickUp @ClickUp

La réunion RH qui m'a marqué à vie #humourd'entreprise #humourdebureau @ClickUp @ClickUp @ClickUp

TikTok à l'heure : ClickUp pour devenir viral

Soyons brefs et concis, tout comme votre contenu TikTok !

ClickUp propose une suite d'outils pour vous aider à planifier, créer et suivre sans effort votre contenu TikTok, du brainstorming avec ClickUp Brain au suivi des indicateurs avec tableaux de bord.

La dernière pièce du puzzle ? Un appel à l'action (CTA) percutant.

Dirigez vos spectateurs vers une page d'accueil et stimulez leur engagement en leur indiquant clairement la prochaine étape. Voici un exemple concret.

Si ClickUp est l'outil de gestion de projet idéal pour votre contenu TikTok, il vous permet également de rester à la pointe des tendances et de garantir la viralité de vos publications sur les fils d'actualité de vos abonnés.

Prêt à vous lancer ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui et commencez à réaliser vos rêves sur TikTok !