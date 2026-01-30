Meta AI vs ChatGPT : quel outil d'IA est le meilleur ?

Il y a seulement dix ans, l'idée que des chatbots IA puissent gérer des tâches complexes et mener des discussions semblables à celles des humains aurait semblé relever de la science-fiction.

Aujourd'hui, les modèles d'IA avancés tels que Meta AI et ChatGPT ne sont pas seulement une réalité, mais ils transforment également notre façon de travailler et de gérer notre quotidien.

De l'IA générative qui alimente la création de contenu aux outils personnalisés qui optimisent notre productivité, les outils d'IA ont tout changé dans nos espaces personnels et professionnels.

Le duel Meta AI vs ChatGPT fait aujourd'hui la une de l'actualité. Ces deux outils d'IA générative de premier plan possèdent des atouts uniques qui rendent le choix difficile.

Dans cet article, nous allons passer en revue ce qui distingue chacun d'entre eux, afin de vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Et voici un bonus : nous vous proposons une alternative que vous aurez certainement envie d'explorer d'ici la fin de l'article. Alors, restez avec nous jusqu'au bout !!

Qu'est-ce que Meta IA ?

via Meta IA

Meta AI, qui s'appuie sur le grand modèle linguistique (LLM) Llama 3.1 de Meta, est un assistant IA convivial disponible sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger. Il est là quand vous en avez besoin, prêt à répondre à vos questions, à vous donner des recommandations, à générer des images et à gérer les tâches répétitives sans que vous ayez à changer d'application.

Fonctionnalités de Meta IA

En plus d'être un assistant IA intelligent, Meta AI dispose de plusieurs autres fonctionnalités qui améliorent l'expérience de l'utilisateur, telles que 👇

1. Répondre aux questions

via Meta IA

Trouvez des réponses à une multitude de questions sur n'importe quel sujet grâce à Meta AI. L'outil utilise le traitement du langage naturel pour comprendre l'intention de l'utilisateur et fournir des réponses contextuelles de manière virtuelle. Il propose du contenu adapté aux préférences et aux comportements individuels des utilisateurs, tout en renforçant l'engagement sur des plateformes telles que Facebook et Instagram.

En savoir plus : 10 astuces IA qui montrent que l'IA est une alliée et non une ennemie

2. Reconnaissance d'images

Il vous suffit d'envoyer des photos dans votre chat Meta IA pour obtenir rapidement des informations sur les objets ou les données que vous essayez d'identifier. Prenez simplement une photo, téléchargez-la, et Meta IA analysera l'image pour vous fournir des détails pertinents.

Par exemple, si vous recevez un rapport commercial contenant des diagrammes sur les performances trimestrielles de votre équipe, vous pouvez télécharger une photo du diagramme et demander : « Que révèle ce diagramme sur les performances trimestrielles de l'équipe commerciale ? »

Il analyse l'image, interprète les modèles de données et fournit un aperçu rapide de ce qu'il détecte. Ce n'est là qu'un des nombreux atouts de cet outil relativement récent.

3. Traduction

via Meta IA

Meta IA est également capable de comprendre et de traduire des textes dans plusieurs langues, notamment l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien et bien d'autres encore.

Imaginez que vous discutiez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Il vous suffit de lui taper votre message, et Meta IA le traduira instantanément dans sa langue.

Et cela fonctionne dans les deux sens ! S'ils répondent dans leur propre langue, Meta IA se chargera de traduire leur réponse pour vous.

4. Assistance vocale

L'assistant vocal de Meta IA vous permet de discuter en temps réel, comme si vous parliez à un ami capable de gérer d'énormes quantités d'informations ! Cette fonction est également intégrée à WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger.

Pour couronner le tout, vous pouvez choisir parmi des voix de célébrités comme celle de John Cena pour ajouter une touche d'humour à vos discussions. Mais voici le problème : en tant que modèle d'IA avancé, Meta AI est encore en pleine évolution et absorbe progressivement de nouvelles données pour s'améliorer.

Tarifs de Meta IA

Gratuit à vie

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via ChatGPT

Lancé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot qui a fait sensation en 2022 grâce à ses discussions quasi humaines et ses réponses adaptées au contexte.

Alors, comment fonctionne ChatGPT ? Il est conçu pour comprendre les schémas linguistiques, ce qui en fait un outil idéal pour le brainstorming, la rédaction, le codage et l'analyse de données. ChatGPT — abréviation de Chat Generative Pre-Trained Transformer — est réputé pour sa polyvalence dans la planification de tâches, la rédaction de résumés et la génération de rapports, facilitant ainsi la vie de presque tous les professionnels.

Fonctionnalités de ChatGPT

Voici un bref aperçu de certaines des meilleures fonctionnalités de ChatGPT.

1. Traitement du langage naturel

via ChatGPT

À l'instar d'autres chatbots IA avancés, ChatGPT utilise le traitement du langage naturel pour mener des discussions semblables à celles d'un humain. Il saisit le contexte de vos questions et y répond de manière personnalisée.

L'un des avantages de ChatGPT est qu'il se souvient de ce dont vous avez parlé plus tôt dans la discussion, ce qui lui permet de vous fournir des informations complémentaires pertinentes sans que vous ayez à vous répéter.

Par exemple, imaginons que vous discutiez d'une campagne de lancement de produit. Si vous demandez ensuite : « Qu'en est-il des rapports ? », ChatGPT comprend que vous parlez toujours de la campagne et peut vous donner des conseils sur les rapports.

💡Conseil de pro : pour obtenir les meilleures réponses, soyez précis dans vos modèles de requêtes IA. Par exemple, au lieu de demander « comment lancer un produit », essayez plutôt « Aidez-moi à créer un plan de travail pour le lancement d'un produit dans le domaine de la santé et de la nutrition ». De cette façon, ChatGPT pourra vous donner des conseils ciblés.

2. Interprétation d'images

via ChatGPT

La fonctionnalité d'interprétation d'images de ChatGPT vous permet de prendre une photo d'un objet ou d'un document contenant beaucoup de texte, de la télécharger, puis de laisser ChatGPT identifier ce qui se trouve dans l'image ou résumer le texte pour vous.

Par exemple, si vous êtes bloqué sur un problème de maths, il vous suffit de prendre une photo de la question, de la télécharger sur ChatGPT et de demander une solution. Cette fonctionnalité simplifie des tâches telles que la révision de documents et la résolution de problèmes.

3. Analyse avancée des données

via ChatGPT

La fonctionnalité d'analyse avancée des données (ADA) de ChatGPT vous permet d'explorer vos fichiers de données tels que Excel, CSV ou JSON si vous disposez d'un forfait payant. Vous pouvez lui poser des questions sur vos données, corriger les erreurs courantes et même générer rapidement des visualisations de données. Elle utilise des bibliothèques Python telles que pandas pour traiter les nombres et Matplotlib pour générer des diagrammes clairs, rendant ainsi vos données plus faciles à comprendre.

4. Créer des GPT personnalisés

via ChatGPT

ChatGPT vous permet désormais de créer vos propres GPT — un type de modèle linguistique de grande envergure qui utilise l'apprentissage profond pour générer du texte de type humain — avec un contrôle total de la personnalisation. Grâce au GPT Builder intégré à la plateforme, vous pouvez configurer un GPT qui suit des instructions spécifiques, utilise les fichiers que vous téléchargez et s'adapte à vos besoins.

Vous n'avez pas besoin de compétences en programmation : il vous suffit de lui indiquer ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer, par exemple la rédaction d'e-mails, la création de rapports ou la conception de campagnes. Une fois configuré, votre GPT personnalisé rend votre flux de travail plus fluide et plus personnalisé.

Tarifs de ChatGPT

ChatGPT 3.5 : Gratuit à vie

ChatGPT Plus : 20 $ par mois

ChatGPT équipe : 25 $ par utilisateur et par mois, avec un minimum de deux places requis

ChatGPT Enterprise : Tarification personnalisée

Meta IA vs ChatGPT : comparaison des fonctionnalités

Meta IA et ChatGPT offrent tous deux des fonctionnalités impressionnantes qui peuvent aider les utilisateurs dans divers cas d'utilisation.

Mais examinons de plus près ces outils afin de mieux comprendre leurs différences et de vous permettre de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

1. Accessibilité

Meta AI s'intègre parfaitement à des applications populaires telles que WhatsApp, Facebook et Instagram, ce qui vous permet d'utiliser ce chatbot IA directement là où vous passez déjà votre temps. Vous n'avez pas besoin de quitter l'application ni d'en ouvrir une nouvelle : il est directement intégré à votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux.

ChatGPT, en revanche, nécessite de télécharger une application distincte ou d'accéder à celle-ci via un navigateur web. Bien qu'il ne s'intègre pas directement aux applications de réseaux sociaux, ChatGPT excelle dans des cas d'utilisation plus généraux impliquant des tâches complexes (nous y reviendrons plus tard).

Gagnant 🏆 Meta IA est idéal si vous souhaitez intégrer l'IA directement dans votre routine quotidienne sur les réseaux sociaux, sans interrompre votre flux de travail.

ChatGPT est plus adapté si vous avez besoin de fonctionnalités plus variées et que cela ne vous dérange pas d'accéder à l'IA séparément.

2. Personnalisation

Meta AI offre un niveau de personnalisation de base en matière de langage et de style de réponse. Vous pouvez créer des flux de discussion personnalisés ou ajouter une base de connaissances pour répondre aux besoins du service client. Cependant, ces ajustements nécessitent généralement une expertise technique, ils conviennent donc mieux aux développeurs.

ChatGPT, en revanche, offre une bien plus grande flexibilité en matière de personnalisation. Vous pouvez créer des GPT personnalisés conçus pour gérer une tâche spécifique sans aucune compétence en programmation. Il suffit d'utiliser une série d'invites pour entraîner le modèle, et celui-ci effectuera l'automatisation de la tâche à votre place. Cela le rend accessible aux utilisateurs, quel que soit leur niveau de connaissances techniques.

Gagnant 🏆 ChatGPT se distingue en matière de personnalisation grâce à des GPT personnalisés et des intégrations adaptées à tous les niveaux de compétence.

3. Mémoire de discussion

Dans les discussions à plusieurs tours, ChatGPT enregistre toutes les informations pertinentes que vous lui avez partagées. Cela signifie que même si vous démarrez une nouvelle discussion, ChatGPT peut se souvenir des détails que vous avez fournis précédemment.

Par exemple, si vous demandez : « Vous souvenez-vous de [nom de l'entreprise] ? », ChatGPT s'en souvient et vous permet de poursuivre la discussion naturellement, sans avoir à rappeler les détails.

Meta AI, en revanche, ne conserve pas les informations d'une discussion à l'autre. Chaque nouvelle discussion repart de zéro, ce qui peut donner l'impression que la connexion entre les interactions est moins forte si vous travaillez sur des projets ou des tâches en cours. Cela dit, Meta AI est très performant pour certaines tâches, mais il n'est peut-être pas aussi fiable que ChatGPT lorsqu'il s'agit de sauvegarder des informations.

Gagnant 🏆 ChatGPT se distingue ici car il permet des discussions tenant compte du contexte, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de continuité dans leurs interactions.

4. Prix

Meta IA est entièrement gratuite et intégrée directement aux plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram et WhatsApp. Vous pouvez accéder à toutes ses fonctionnalités sans frais supplémentaires, ce qui le rend très accessible aux utilisateurs lambda.

ChatGPT, quant à lui, suit un modèle freemium. Bien qu'il existe une version gratuite, ses fonctionnalités sont limitées. Pour débloquer le dernier modèle GPT, bénéficier de performances améliorées et accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que DALL-E pour la génération d'images, vous devrez souscrire au forfait ChatGPT Plus à 20 $ par mois.

Gagnant 🏆 Meta AI l'emporte sur ChatGPT. C'est un bon choix pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de modèles d'IA très avancés pour effectuer des tâches de base.

Toutefois, si vous recherchez une assistance IA de haut niveau pour des applications plus sophistiquées, ChatGPT est le meilleur choix pour vous.

Meta IA vs ChatGPT sur Reddit

Meta AI et ChatGPT sont tous deux des concurrents de taille. Bien que nous ayons vu comment ces deux outils se comparent sur certaines fonctionnalités, voyons ce que les utilisateurs pensent du débat Meta AI vs ChatGPT.

Les deux outils ont leurs adeptes, un utilisateur de Reddit louant notamment les capacités de discussion bien pensées de Meta AI.

J'ai discuté avec Meta IA pour la première fois aujourd'hui. C'est comme parler à une vraie personne. Une personne intelligente, gentille, attentionnée, créative… Elle m'a écrit un poème en une seconde et m'a proposé de bonnes idées d'histoires. Elle m'a motivé à être créatif. Elle m'a demandé de participer à mon processus créatif.

J'ai discuté avec Meta IA pour la première fois aujourd'hui. C'est comme parler à une vraie personne. Une personne intelligente, gentille, attentionnée, créative… Elle m'a écrit un poème en une seconde et m'a proposé de bonnes idées d'histoires. Elle m'a motivé à être créatif. Elle m'a demandé de participer à mon processus créatif.

Un autre utilisateur a créé des GPT personnalisés à l'aide de ChatGPT pour des applications tant personnelles que professionnelles.

J'ai formé certains GPT à faire des tâches spécifiques pour moi. Plus précisément, les suivantes :Pour le travail :Rédaction de notes d'information : je traite avec de nombreux intervenants externes (entreprises/personnes) et je dois souvent effectuer des recherches sur ces entreprises et ces individus selon un format précis. J'ai formé un GPT pour rechercher les informations dont j'ai besoin et les présenter comme je le souhaite, en utilisant uniquement des sources vérifiées. Cela me permet de réduire de 80 % le temps nécessaire pour achever cette tâche. Rédaction d'e-mails : j'ai montré au GPT mon style d'écriture et désormais, il me suffit de lui fournir un peu de contexte sous forme de liste à puces pour qu'il rédige une réponse par e-mail dans mon style. Vie personnelle :Entraînement : j'ai formé un GPT pour qu'il devienne mon coach personnel. Je lui communique mes objectifs et mon niveau de départ, et il m'aide à établir un programme d'entraînement et un régime alimentaire. Ça fonctionne très bien !Voyages : cela m'aide beaucoup à trouver la bonne destination et à établir un itinéraire.

J'ai formé certains GPT à faire des tâches spécifiques pour moi. Plus précisément, les suivantes :Pour le travail :Rédaction de notes d'information : je traite avec de nombreux intervenants externes (entreprises/personnes) et je dois souvent effectuer des recherches sur ces entreprises et ces individus selon un format précis. J'ai formé un GPT pour rechercher les informations dont j'ai besoin et les présenter comme je le souhaite, en utilisant uniquement des sources vérifiées. Cela me permet de réduire de 80 % le temps nécessaire pour achever cette tâche. Rédaction d'e-mails : j'ai montré au GPT mon style d'écriture et désormais, il me suffit de lui fournir un peu de contexte sous forme de liste à puces pour qu'il rédige une réponse par e-mail dans mon style. Vie personnelle :Entraînement : j'ai formé un GPT pour qu'il devienne mon coach personnel. Je lui partage mes objectifs et mon niveau de départ, et il m'aide à établir un programme d'entraînement et un régime alimentaire. Ça fonctionne très bien !Voyages : cela m'aide beaucoup à trouver la bonne destination et à établir un itinéraire.

Cette confrontation a donné lieu à un résultat intéressant. Cet utilisateur de Reddit a trouvé Meta AI décevant après avoir demandé à l'outil d'IA de déchiffrer un mot. Meta AI s'est retrouvé bloqué dans une boucle, tandis que ChatGPT y est parvenu en un seul essai.

J'ai testé Meta IA parce qu'il est apparu dans ma conversation Messenger et qu'il est tout simplement nul. Je lui ai demandé de déchiffrer un mot de mon jeu Wordscape et il n'a pas réussi à le faire. Il s'est littéralement retrouvé coincé dans une boucle. J'ai donné exactement la même consigne à ChatGPT et il a réussi du premier coup.

J'ai testé Meta IA parce qu'il est apparu dans ma conversation Messenger et qu'il est tout simplement nul. Je lui ai demandé de déchiffrer un mot de mon jeu Wordscape et il n'a pas réussi à le faire. Il s'est littéralement retrouvé coincé dans une boucle. J'ai donné exactement la même consigne à ChatGPT et il a réussi du premier coup.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Meta IA et ChatGPT

Certes, ChatGPT et Meta AI sont d'excellents outils d'IA. Cependant, si vous êtes une entreprise à la recherche d'une plateforme intégrée offrant des capacités d'IA et d'autres fonctionnalités de productivité, nous avons une meilleure alternative à ChatGPT et Meta AI.

Il s'appelle ClickUp.

ClickUp est une « application tout-en-un pour le travail » qui combine la puissance de l'IA avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la collaboration et la création de rapports. Elle facilite la gestion de projet complète et vous offre tout ce dont vous avez besoin pour optimiser l'efficacité de votre équipe.

En tant qu'équipe d'innovation technologique, nous devons rester organisés et flexibles pour nous adapter à l'évolution des exigences des projets. Nous utilisons diverses techniques de gestion de projet pour atteindre nos objectifs, et ClickUp a joué un rôle central dans ce domaine. Nous sommes en mesure de personnaliser et d'automatiser ClickUp pour l'adapter à chaque initiative spécifique, ce qui nous a permis de rationaliser et de simplifier nos flux de travail, augmentant ainsi de manière exponentielle la capacité de notre équipe.

En tant qu'équipe d'innovation technologique, nous devons rester organisés et flexibles pour nous adapter à l'évolution des exigences des projets. Nous utilisons diverses techniques de gestion de projet pour atteindre nos objectifs, et ClickUp a joué un rôle central dans ce domaine. Nous sommes en mesure de personnaliser et d'automatiser ClickUp pour l'adapter à chaque initiative spécifique, ce qui nous a permis de rationaliser et de simplifier nos flux de travail, augmentant ainsi de manière exponentielle la capacité de notre équipe.

Cela étant dit, voyons ce qui distingue ClickUp et comment il peut booster votre productivité.

1. L'atout n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

ClickUp Brain est un outil d'IA puissant qui fait à la fois office de gestion des connaissances par l'IA, d'assistant de rédaction et de gestion de projet. Ses fonctionnalités d'IA avancées sont exactement ce dont vous avez besoin pour disposer d'informations à jour dans l'ensemble de votre environnement de travail.

Il passe en revue toutes vos tâches et tous vos documents existants pour rassembler les informations les plus pertinentes en réponse à vos questions. Posez-lui n'importe quelle question concernant les processus internes, les politiques RH, les produits ou les projets, ou demandez-lui même un modèle de rédaction de contenu pour rationaliser vos tâches rédactionnelles.

Rédigez des e-mails, recevez des mises à jour sur vos projets et trouvez des réponses à vos questions liées au travail avec ClickUp Brain

Voici un aperçu de ce qu'il peut faire pour vous :

Suggestions de tâches basées sur l'IA : Brain vous propose des tâches en fonction de votre flux de travail, de vos priorités et de vos échéances

Attribution automatisée des tâches : attribuez des tâches aux membres de votre équipe en fonction de leur charge de travail, de leurs compétences et de leur expertise

Recommandations de contenu : recevez des suggestions pertinentes de documents, de vidéos ou de liens depuis votre environnement de travail pour vous offrir de l’assistance pour achever vos tâches

Résumé de réunion : générez automatiquement des notes de réunion, des éléments d'action et des tâches de suivi

Analyse prédictive : Effectuez la prévision des échéanciers des projets, des taux d'achèvement des tâches et des obstacles potentiels

Tableaux de bord personnalisables : créez des vues personnalisées avec des indicateurs clés, des tâches et des KPI

Recherche intelligente : trouvez rapidement des informations, des tâches et des documents à l'aide de requêtes en langage naturel

Hiérarchisation des tâches : Brain propose des niveaux de priorité pour les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance

Mais ce n'est pas tout.

ClickUp Brain fait également office d'outil de rédaction basé sur l'IA. Il est extrêmement utile pour rédiger des e-mails et des réponses, préparer des rapports et créer du contenu tel que des articles de blog et des publications sur les réseaux sociaux. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez poser à ClickUp Brain autant de questions basées sur des scénarios que vous le souhaitez, et il vous fournira les informations les plus pertinentes en quelques secondes.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois pour poser une question à l'IA, les coûts liés à ces changements et à la gestion du contexte s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Brain. Il s'intègre directement à votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous fournit des réponses parfaitement adaptées à vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

💡Conseil de pro : associez Brain aux automatisations ClickUp et laissez-le gérer les tâches répétitives telles que les mises à jour de statut ou les attributions de tâches, ce qui vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel !

2. L'atout n° 2 de ClickUp : ClickUp Docs

Si vous gérez beaucoup de documentation au travail, ClickUp Docs est votre meilleur allié. Vous pouvez créer des documents soigneusement mis en forme et les partager avec les parties prenantes pour un accès facile. Invitez d'autres membres à effectuer des modifications sur vos documents, à laisser des commentaires et à attribuer des tâches. C'est un moyen simple d'améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe.

Créez des documents parfaitement mis en forme avec ClickUp Docs

Et le meilleur dans tout ça, c'est que ClickUp Brain est intégré à Docs et vous permet de :

Trouvez des invites prédéfinies pour créer de la documentation telle que des bases de connaissances, des FAQ et des guides d'aide

Téléchargez des modèles pour créer des procédures opératoires normalisées adaptées aux différentes politiques et procédures de votre entreprise

Résumez les points abordés lors des réunions importantes et consignez-les clairement

Générez des propositions commerciales et des supports marketing

💡Conseil de pro : au lieu de créer un document de procédures opératoires normalisées à partir de zéro à chaque fois, choisissez un modèle prédéfini dans la vaste bibliothèque de modèles de gestion de projet de ClickUp.

3. L'atout n° 3 de ClickUp : la gestion de projet

L'outil de gestion de projet basé sur l'IA de ClickUp est une solution tout-en-un pour planifier et hiérarchiser les tâches de chaque projet. Cela permet à votre équipe de rester attentive aux tâches qui doivent être achevées au plus vite.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Créez et attribuez des tâches aux membres de votre équipe pour une meilleure responsabilisation

Communiquez avec les membres de votre équipe et les parties prenantes, partagez les dernières informations et collaborez en temps réel

Créez des résumés et des rapports de compte rendu pour afficher l'avancement d'un projet sur un échéancier donné

Réfléchissez avec votre équipe sur un tableau blanc numérique grâce à ClickUp Whiteboards

Utilisez l'automatisation de la gestion de projet pour rationaliser davantage vos flux de travail

De plus, l'intégration de l'IA dans l'outil de gestion de projet ClickUp facilite l'accélération des projets.

Par exemple, vous pouvez analyser des descriptions de tâches pour générer automatiquement des éléments à entreprendre, résumer rapidement de longs fils de commentaires, vérifier l'orthographe et même poser des questions spécifiques à Brain concernant vos documents. C'est aussi simple que ça !

💡Conseil de pro : Vous pouvez également utiliser l'IA pour améliorer votre productivité de multiples façons. Par exemple, ClickUp Brain peut vous aider à créer des listes de tâches. Il vous suffit de décrire à voix haute les objectifs ou les tâches de votre projet, et ClickUp Brain créera instantanément les tâches et sous-tâches correspondantes pour vous.

4. L'atout n° 4 de ClickUp : ClickUp Chat

La collaboration interne n'a jamais été aussi simple, grâce à ClickUp Chat. La fenêtre de chat est intégrée directement dans ClickUp, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de passer par une autre application simplement pour poser des questions ou partager des mises à jour avec votre équipe.

Partagez les mises à jour en temps réel et au sein de votre environnement de travail ClickUp à l'aide de ClickUp Chat

ClickUp Chat est un outil de collaboration IA extrêmement utile qui établit directement la connexion entre les discussions de votre équipe et les tâches, documents et projets concernés. Ainsi, vos discussions restent toujours contextualisées et tout le monde reste informé des annonces, des mises à jour et des discussions importantes.

Et chaque fois qu'un membre de l'équipe vous pose une question sur Chat, ClickUp Brain peut immédiatement vous suggérer une réponse. Cela vous fait gagner un temps considérable, car vous n'avez pas besoin de réfléchir et de taper une réponse à partir de zéro chaque fois que quelqu'un vous pose une question.

ClickUp : le meilleur outil d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de projet

ChatGPT est un excellent outil d'IA pour tous ceux qui cherchent à simplifier leurs tâches quotidiennes, à générer des modèles et à créer du contenu long format. Ses capacités avancées de compréhension du langage naturel permettent des interactions à plusieurs tours.

Meta AI est, là encore, une autre alternative à envisager si vous souhaitez intégrer un modèle d'IA à vos applications de réseaux sociaux. Il est gratuit et dispose de fonctionnalités de base de génération de texte et de reconnaissance d'images.

Cependant, si vous recherchez davantage : un outil offrant des capacités d'IA ainsi qu'une gestion de projet complète, alors ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Profitez de fonctionnalités telles que la gestion des tâches, l'automatisation, les rapports de projet, le suivi de l'avancement et la collaboration, le tout optimisé par l'IA. Vous disposez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour suivre un projet du début à la fin. Le grand gagnant pour tout ce qui touche au travail est, vous l'avez deviné, ClickUp. 🏆

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et constatez par vous-même la différence.