Plus de 25 invitations ChatGPT pour le marketing

Les professionnels du marketing ont toujours beaucoup à faire : mener des campagnes, créer du contenu, établir des connexions avec leur public et se tenir informés des données. Concilier toutes ces tâches peut ressembler à une course sans fin. Et s'il existait un moyen d'alléger votre charge de travail et d'obtenir de meilleurs résultats ? L'IA générative peut vous y aider.

Les outils d'IA tels que ChatGPT deviennent rapidement indispensables pour les spécialistes du marketing. Initialement conçu pour des discussions informelles, pour répondre à des questions et pour des interactions simples, ChatGPT peut désormais vous aider à trouver des idées, à rédiger des textes convaincants, à affiner vos stratégies et à garder une longueur d'avance.

Grâce à des itérations successives, cet outil est passé du statut d'assistant intelligent à celui de véritable moteur de contenu. Il est désormais incontournable pour les spécialistes du marketing du monde entier.

Découvrez plus de 25 suggestions ChatGPT spécialement conçues pour les spécialistes du marketing. Boostez votre productivité, stimulez votre créativité et simplifiez votre travail.

Comprendre les invites ChatGPT

Les invites ChatGPT sont des entrées utilisateur conçues pour orienter les résultats générés par l'IA. Elles peuvent aller de demandes de contenu spécifiques, telles que « Rédigez un e-mail pour le lancement d'un produit », à des questions plus générales axées sur la recherche, telles que « Quelles sont les dernières tendances en matière de marketing sur les réseaux sociaux ? »

Plus vos instructions sont précises, plus la réponse fournie par ChatGPT sera spécifique et efficace.

Pour les spécialistes du marketing, ChatGPT offre d'immenses avantages :

Cet outil permet de générer rapidement des idées, des ébauches et des informations issues de la recherche, libérant ainsi du temps pour les tâches stratégiques.

En testant ces invitations, les spécialistes du marketing peuvent débloquer de nouveaux angles d'approche et des idées auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé.

Cela permet de garantir la cohérence de votre message commercial sur toutes les plateformes en créant des invitations réutilisables pour des campagnes marketing similaires

Cet outil peut vous aider à analyser les tendances, les mots-clés et les commentaires des clients, vous fournissant ainsi une base solide pour prendre des décisions fondées sur les données.

Mais n'oubliez pas : toutes les invitations ne sont pas aussi efficaces les unes que les autres. Pour qu'une consigne marketing soit efficace, elle doit présenter les caractéristiques suivantes : 📌Langage orienté vers l'action : l'utilisation de commandes telles que « générer », « créer » ou « liste » clarifie l'intention et le format souhaité de la réponse 📌Clarté : des invitations claires et précises permettent d'obtenir des résultats plus pertinents et plus précis 📌Concision : En formulant des invitations ciblées, vous évitez que ChatGPT ne s'éloigne du sujet et vous obtenez des réponses pertinentes. 📌Détails contextuels : fournir des informations contextuelles, telles que le public cible ou les objectifs de la campagne, améliore la pertinence des résultats fournis par ChatGPT

🤖 Si vous êtes passionné d'IA, voici une explication détaillée du modèle linguistique ChatGPT et de son fonctionnement!

Les meilleures invitations ChatGPT pour les spécialistes du marketing

👉🏼 Selon un récent sondage mené par Salesforce, 71 % des spécialistes du marketing estiment que l'IA générative contribuera à éliminer les tâches fastidieuses et leur permettra de se concentrer davantage sur le travail stratégique.

ChatGPT est un parfait exemple de la façon dont l'IA peut rationaliser les tâches répétitives, vous libérant ainsi du temps pour voir plus grand. Pour vous aider à vous lancer, voici une liste de plus de 25 suggestions marketing que vous pouvez ajouter à votre arsenal.

💡Conseil de pro : pour rendre ces invites plus efficaces, pensez à partager avec ChatGPT vos directives marketing et de marque, le profil de client idéal, le ton et le style souhaités, etc. Cela l'aidera à personnaliser les réponses afin qu'elles reflètent la personnalité de votre marque. Veillez toutefois à respecter la confidentialité et la sécurité des données, et assurez-vous de ne pas partager d'informations confidentielles !

Suggestions pour la création de contenu

Il est difficile de créer régulièrement du contenu original et pertinent. Ces suggestions vous aident à générer des articles de blog, des publications et du contenu pour les réseaux sociaux, vous permettant ainsi de préserver l'identité de votre marque tout en tirant parti de stratégies de marketing de contenu basées sur l'IA.

Rédigez une introduction captivante en suivant le modèle de rédaction PAS pour un article de blog sur [sujet] et sur la manière dont les entreprises peuvent s'adapter à [tendance/problème]. Utilisez des données intéressantes issues de sondages, d'études ou d'actualités récentes pour commencer par un accroche qui attire l'attention. Énumérez 10 conseils de marketing de contenu destinés aux entreprises du secteur [secteur] afin d'améliorer de 10 % les taux d'ouverture des e-mails marketing. Élaborez un calendrier de contenu pour le lancement de [produit/service] au cours des trois prochains mois. Ce calendrier doit combiner des articles de blog, des livres électroniques, des études de cas et des livres blancs, avec une distribution maximale pour maximiser leur impact. Privilégiez un ratio de 3:1 entre le contenu éducatif et le contenu commercial.

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Suggestions pour l'engagement sur les réseaux sociaux

En utilisant ChatGPT pour les réseaux sociaux, vous pouvez susciter des discussions, réagir aux tendances et interagir avec vos abonnés afin de renforcer efficacement votre présence en ligne.

Rédigez une légende pour les réseaux sociaux afin d'annoncer un nouveau [produit/service], en mettant en avant [avantage 1], [avantage 2] et [argument clé de vente]. Terminez par un appel à l'action invitant à essayer le produit avec une réduction de 20 % pendant les 7 prochains jours. Générez cinq publications X (anciennement Twitter) faisant la promotion de notre évènement sur [sujet] qui plairont à [public cible]. Proposez trois questions captivantes sur LinkedIn qui susciteront des discussions sur [sujet lié au secteur] parmi [professionnels cibles]. Rédigez une publication Facebook pour promouvoir notre nouvel [ebook] sur [sujet] et encourager les abonnés à le télécharger. Donnez-leur un aperçu du contenu comme suit et rendez-le suffisamment irrésistible pour qu'ils passent immédiatement à l'action : [Point 1], [Point 2], [Point 3]

Suggestions pour le service client

Un service client efficace est essentiel pour fidéliser la clientèle et retenir les clients. Ces invitations aideront ChatGPT à formuler des réponses empathiques et utiles aux questions courantes.

Rédigez une réponse professionnelle à un client ayant rencontré [problème], en mettant l'accent sur la résolution du problème et la fidélisation du client. Faites preuve d'empathie et de courtoisie, et proposez une assistance axée sur les solutions. Créez un modèle de message de remerciement destiné aux clients qui laissent des avis, leur offrant une réduction de 10 % sur leur prochain achat. Rédigez un script de chatbot répondant aux questions fréquentes sur [type de produit], notamment [fonctionnalité 1], [fonctionnalité 2] et [politique].

via Open IA

Suggestions de textes publicitaires qui invitent à l'action

La création de textes publicitaires accrocheurs requiert à la fois de la créativité et une bonne compréhension du sujet. Utilisez ces invitations pour tirer parti de l'IA dans le domaine de la publicité et générer du contenu convaincant, adapté aux objectifs de vos campagnes sur toutes les plateformes.

Rédigez une annonce Google pour un [produit/service], en mettant l'accent sur la manière dont il aide [le public cible] à résoudre [un problème]. Veillez à ce qu'elle soit concise, claire et captivante. Proposez-moi 5 versions différentes à tester. Créez une publicité Facebook avec un titre et un texte mettant en avant [la fonctionnalité] de [produit] pour [public cible]. Veillez à ce qu'elle commence par un accroche accrocheuse et comporte un appel à l'action percutant. Rédigez une annonce LinkedIn pour un webinaire sur [sujet], en mettant l'accent sur la valeur ajoutée pour les dirigeants du [secteur]. Mettez en avant le [conférencier] et soulignez son expérience dans le secteur ainsi que ses réalisations professionnelles afin de renforcer sa crédibilité et son autorité.

via OpenAI

Rédigez un texte publicitaire pour la promotion de fin de saison sur [type de produit], en mettant l'accent sur [avantage 1] et [avantage 2]. Rédigez un titre accrocheur pour une publicité de reciblage destinée aux clients qui ont consulté la page des tarifs du [produit] mais n'ont pas effectué de conversion, en mettant l'accent sur une valeur ajoutée ou une incitation. Proposez-moi 3 versions, chacune axée sur une incitation différente.

À lire également : Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing du contenu

Suggestions pour le marketing par e-mail

👉🏼 Le marketing par e-mail reste l'un des canaux marketing les plus efficaces, générant un retour sur investissement de 36 $ pour chaque dollar dépensé.

Utilisez ces suggestions ChatGPT spécifiques pour mettre l'IA au service de campagnes d'e-mails personnalisées, des newsletters aux contenus promotionnels, et faire en sorte que vos messages se démarquent.

Rédigez un objet et un corps de message personnalisés et pleins d'esprit pour un e-mail de remerciement envoyé après l'achat d'un [produit] par un client, en l'encourageant à laisser un avis sur [site web]. Rédigez un e-mail promotionnel pour une offre à durée limitée sur [produit], en créant un sentiment d'urgence à l'aide de deux messages d'appel à l'action distincts pour un test A/B. Générez un e-mail de relance pour réengager les clients qui n'ont pas ouvert vos derniers e-mails, en leur proposant une réduction ou du contenu exclusif. Rédigez un e-mail de maturation des prospects destiné aux clients potentiels qui ont manifesté leur intérêt pour [produit] mais qui n'ont pas encore effectué d'achat.

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Suggestions pour les études de marché

Il est essentiel de garder une longueur d'avance sur les tendances du marché pour assurer la réussite de vos campagnes. Ces invitations permettent de tirer parti de recherches et d'analyses basées sur l'IA pour obtenir des informations précieuses sur les tendances du secteur, l'analyse de la concurrence et les préférences des consommateurs, afin d'orienter votre stratégie.

Créez un sondage de 10 questions pour recueillir les commentaires des clients sur [produit/service], en mettant l'accent sur leur expérience.

via OpenAI

Énumérez les principales tendances du secteur pour cette année et donnez des conseils aux dirigeants d'entreprise du [secteur] pour qu'ils gardent une longueur d'avance. Fournissez une analyse concurrentielle de [produit] par rapport à [produit concurrent], en détaillant les avantages, les inconvénients, les prix et les évaluations.

Invites pour le référencement naturel (SEO) et l'analyse de mots-clés

Le référencement naturel (SEO) est essentiel à la visibilité en ligne, mais la recherche et l'analyse de mots-clés peuvent prendre beaucoup de temps. Utilisez ces invitations pour générer des idées de mots-clés, optimiser votre contenu et vous assurer que vos ressources marketing sont adaptées aux moteurs de recherche et conformes aux pratiques SEO actuelles.

Générez une liste de mots-clés à longue traîne liés à [produit] afin de générer davantage de trafic vers la page du produit. Rédigez une méta-description pour un article de blog sur [sujet], ciblant [public spécifique] et incitant à cliquer. Donnez-moi des suggestions de titres optimisés pour le référencement (SEO) pour un article de blog sur [sujet] destiné à [profil cible]. Générez une liste des questions fréquemment posées sur [produit] afin d'optimiser la section FAQ et d'améliorer la visibilité dans les résultats de recherche.

Applications concrètes et exemples

Les prompts ChatGPT pour le marketing numérique se sont avérés être bien plus qu'un simple mot à la mode : ils sont en train de devenir un outil essentiel pour générer des résultats commerciaux concrets. Maintenant que vous avez trouvé les bons modèles de prompts IA pour le marketing, voyons comment certaines entreprises avant-gardistes utilisent ChatGPT et l'IA.

1. Expedia utilise ChatGPT pour personnaliser ses recommandations 🔦L'équipe marketing d'Expedia a exploité ChatGPT pour créer des recommandations de voyage et du contenu personnalisés. L'équipe utilise également des informations générées par l'IA, basées sur le comportement des utilisateurs, pour adapter ses messages marketing et ses supports promotionnels. 2. GoodWine utilise ChatGPT pour identifier les préférences des clients 🎨GoodWine, un détaillant de vin en ligne, a intégré ChatGPT pour personnaliser les interactions avec ses clients. L'équipe marketing utilise l'IA pour analyser les données clients, notamment les achats passés et les préférences, afin de générer des recommandations de vins personnalisés qui s'affichent en bonne place sur la page d'accueil. Cela a considérablement augmenté les taux de conversion en offrant aux clients des expériences personnalisées. 3. Coca-Cola utilise ChatGPT pour créer des textes publicitaires et des messages percutants 📣Le géant des boissons gazeuses s'est associé au cabinet de conseil Bain & Company pour tirer parti de ChatGPT afin d'intensifier ses efforts marketing. L'entreprise prévoit d'utiliser ChatGPT en association avec l'outil de génération d'images DALL-E pour créer des textes publicitaires, des visuels et des messages personnalisés qui trouveront un écho plus efficace auprès de chaque client.

Bonnes pratiques pour l'utilisation de ChatGPT en marketing

Voici quelques bonnes pratiques et astuces ChatGPT à garder à l'esprit lorsque vous intégrez l'IA dans vos flux de travail marketing :

Soyez précis dans vos invitations et instructions

Plus vos consignes sont détaillées, mieux ChatGPT comprendra la tâche. Ainsi, lorsque vous rédigez des consignes marketing pour ChatGPT, fournissez du contexte, tel que votre public cible, le style à adopter, les points clés et le résultat souhaité.

Par exemple, au lieu de dire « Rédigez une publicité pour des Outils d'IA », essayez plutôt « Rédigez une publicité Facebook pour un nouveau produit d'IA ciblant les influenceurs sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur l'efficacité et l'automatisation. »

Adaptez les réponses à la voix de votre marque

ChatGPT peut s'adapter à différents tons et styles ; veillez donc à toujours définir le ton de votre marque avant de générer du contenu. Précisez si vous souhaitez un ton professionnel, décontracté, ludique ou tout autre style correspondant à l'identité de votre marque.

Vous pouvez également entraîner ChatGPT à s'adapter à la personnalité unique de votre marque en lui fournissant des échantillons de résultats ou des descriptions du ton que vous préférez.

Utilisez ChatGPT pour réfléchir et trouver des idées

Plutôt que de se contenter d'utiliser ChatGPT pour rédiger le contenu final, cet outil peut s'avérer extrêmement utile pour le brainstorming.

Demandez-lui des idées de contenu, des idées de campagnes par e-mail, des concepts de campagnes numériques ou des suggestions de publications sur les réseaux sociaux. Cela peut inspirer votre équipe à faire preuve de créativité et à développer les idées générées par l'IA pour les adapter à votre stratégie.

Testez les tests A/B

L'un des principaux atouts de ChatGPT réside dans sa capacité à générer rapidement de multiples variantes de contenu.

Tirez-en parti en créant des tests A/B pour tout type de contenu, des pages de destination aux publicités, en passant par les objets d'e-mails et les légendes sur les réseaux sociaux, afin de déterminer quelles versions trouvent le plus d'écho auprès de votre public. Cette approche vous aidera à optimiser les performances de votre contenu grâce à des informations en temps réel.

Tirez parti de ChatGPT pour analyser la concurrence et le marché

Vous pouvez inviter ChatGPT à générer des informations basées sur l'intention de recherche, les activités des concurrents ou les tendances du marché. Cela peut vous aider à identifier les lacunes du marché ou les moyens de positionner votre marque.

Cela peut également vous aider à établir des analyses comparatives concurrentielles utiles aux équipes produit pour identifier les fonctionnalités à inclure dans les prochaines versions, ainsi qu'aux équipes commerciales confrontées à la concurrence lors de négociations.

Pour débloquer pleinement le potentiel de ChatGPT dans votre stratégie marketing, intégrez-le aux bons outils, tels que :

ClickUp : Une puissante plateforme de gestion de projet qui combine des outils de gestion des tâches et de collaboration avec la génération de contenu de ChatGPT pour améliorer les flux de travail, le suivi des performances et Une puissante plateforme de gestion de projet qui combine des outils de gestion des tâches et de collaboration avec la génération de contenu de ChatGPT pour améliorer les flux de travail, le suivi des performances et la gestion des délais (plus d'informations à ce sujet très bientôt !) Hootsuite pour les réseaux sociaux : Créez des publications avec ChatGPT, puis planifiez, publiez et analysez l'engagement avec Hootsuite. Cette combinaison optimise les stratégies sur les réseaux sociaux en fournissant des informations en temps réel sur l'audience. SurferSEO pour le référencement : ChatGPT crée du contenu, tandis que SurferSEO veille à ce qu'il soit optimisé pour les moteurs de recherche. Idéal pour booster les articles de blog, les méta-descriptions et les pages web afin d'améliorer leur référencement. Mailchimp pour les campagnes d'email marketing : utilisez ChatGPT pour créer du contenu et des objets d'e-mail personnalisés, puis effectuez l'automatisation de vos campagnes, suivez l'engagement et segmentez vos audiences avec Mailchimp pour une communication efficace

À lire également : Les meilleures alternatives à ChatGPT

Comment ClickUp peut fournir l'assistance pour les initiatives marketing

Vous utilisez déjà ChatGPT, mais vous aimeriez qu'il en fasse plus ? Essayez d'ajouter ClickUp à votre pile d'outils pour le travail marketing.

Si ChatGPT est un bon outil pour la création de contenu, ClickUp for Marketing offre une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour aider les équipes marketing à réfléchir, planifier et mettre en œuvre leurs campagnes plus efficacement.

De plus, ClickUp Brain, son assistant IA, est entièrement intégré à la plateforme. Cela signifie qu'il peut vous fournir des réponses contextualisées en temps réel à toutes vos requêtes, au lieu des réponses génériques que les outils externes peuvent tout au plus proposer.

Commencez avec ClickUp Brain Utilisez ClickUp Marketing comme alternative tout-en-un à ChatGPT

Voici en quoi ClickUp Brain surpasse ChatGPT: Il s'intègre également de manière transparente à d'autres outils et plateformes de marketing basés sur l'IA

ClickUp Brain intègre l'IA directement dans les flux de travail, offrant ainsi des informations en temps réel et adaptées au contexte.

C'est la solution idéale pour les tâches de marketing collaboratif, de la gestion des tâches au suivi des performances.

Contrairement à ChatGPT, ClickUp fournit l’assistance pour des flux de travail holistiques et interfonctionnels sur un seul et même emplacement

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que ClickUp peut vous offrir de plus pour fournir l'assistance nécessaire à toutes vos initiatives marketing.

Automatisez les tâches répétitives liées au marketing

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de ClickUp est ClickUp Automatisation. Grâce aux flux de travail automatisés de ClickUp, les équipes peuvent automatiser l'attribution des responsabilités pour la création et la distribution de contenu, comme les articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux ou les campagnes par e-mail.

Utilisez les modèles prédéfinis de la bibliothèque ClickUp d'Automatisation pour automatiser n'importe quelle tâche ou action

Avec plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis, ClickUp permet aux spécialistes du marketing d'automatiser des actions telles que l'attribution de tâches, les mises à jour de statut et même les campagnes par e-mail. Les équipes peuvent ainsi consacrer moins de temps au travail fastidieux, comme la planification des publications sur les réseaux sociaux ou la mise à jour du statut des tâches, et se consacrer davantage à la planification stratégique et à la créativité.

Tirez pleinement parti de la puissance de l'IA de dernière génération

ClickUp Brain, le moteur d'IA de ClickUp, intègre une fonctionnalité de rédaction appelée AI Writer for Work. Grâce à cet outil, les spécialistes du marketing peuvent facilement générer et affiner des prompts d'IA pour créer tout type de contenu, des articles de blog aux campagnes d'e-mailing.

Créez plus rapidement du contenu de haute qualité grâce à l'AI Writer for Work de ClickUp Brain

Il adapte le contenu au style de votre marque, rendant ainsi la création de contenu plus fluide et plus efficace.

Il peut également servir de gestionnaire de connaissances et vous permettre d'accéder rapidement aux informations pertinentes issues de vos tâches, documents et projets antérieurs. Vous pouvez facilement recueillir des informations ou consulter des contenus antérieurs, en conservant tout au même endroit pour une consultation rapide.

Posez des questions sur les tâches, les documents ou les personnes pour obtenir des réponses rapides à partir de votre base de connaissances avec ClickUp Brain

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les chats, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Visualisez les performances et suivez les indicateurs clés

Les spécialistes du marketing utilisent les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les données et suivre les performances des projets, des tâches et des équipes. Ces tableaux de bord peuvent fournir des informations en temps réel sur l'efficacité du contenu généré par l'IA.

Qu'il s'agisse de suivre le nombre de prospects générés par les articles de blog, les campagnes d'e-mailing ou les publications sur les réseaux sociaux, les tableaux de bord de ClickUp permettent d'afficher facilement ces indicateurs en un seul coup d'œil.

Les spécialistes du marketing peuvent rapidement voir comment ces invitations favorisent les conversions ou identifier les ajustements nécessaires pour améliorer les résultats.

Suivez la progression et la conversion des initiatives marketing à haute priorité dans une vue unique grâce aux tableaux de bord ClickUp

La fonctionnalité AI Insights, optimisée par ClickUp Brain, améliore encore vos capacités de suivi des données. Les spécialistes du marketing peuvent poser des questions spécifiques à l'IA et obtenir une analyse instantanée basée sur les données pertinentes de chaque tableau de bord.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le suivi simultané des performances de plusieurs campagnes générées par l'IA, ce qui permet de gagner du temps qui serait autrement consacré à la collecte et à l'analyse manuelles des données.

Intégrez-le en toute transparence à d'autres applications

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils, permettant aux équipes marketing d'améliorer leurs flux de travail et de connecter leurs plateformes préférées en un seul endroit. Que vous gériez des tâches, suiviez le temps de travail ou collaboriez entre plusieurs équipes, ces intégrations garantissent un fonctionnement fluide.

Grâce à l'intégration avec Google Drive, Dropbox et OneDrive, joindre et gérer des pièces jointes au sein des tâches devient un jeu d'enfant : plus besoin d'activer/désactiver des applications.

L'intégration de ClickUp à Google Agenda ou Outlook garantit que vos tâches marketing sont toujours synchronisées. Les intégrations avec Zoom et Google Meet permettent aux équipes d'organiser ou d'intégrer des réunions et des enregistrements directement dans les tâches.

Synchronisez votre Google Agenda avec ClickUp à l'aide des intégrations ClickUp

L'API ClickUp permet également aux équipes de créer des intégrations personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques, garantissant ainsi que, quelle que soit votre pile technologique, tout fonctionne ensemble en toute fluidité. Ces intégrations puissantes permettent aux spécialistes du marketing d'automatiser leurs flux de travail, de gagner du temps et de se concentrer sur l'obtention de résultats.

Débloquez l'avenir du marketing grâce à l'IA

L'IA a déjà commencé à redéfinir les stratégies marketing, et des outils tels que ChatGPT et ClickUp Brain ouvrent la voie. En intégrant l'IA à vos flux de travail marketing, vous ne vous contentez pas d'automatiser des tâches : vous débloquez de nouvelles opportunités en matière de créativité, d'analyse et d'engagement.

Que vous souhaitiez affiner votre stratégie de contenu, booster votre productivité ou améliorer le parcours client grâce à la personnalisation, nos meilleures suggestions ChatGPT pour le marketing aident les spécialistes du marketing à travailler plus intelligemment et plus efficacement.

L'avenir du marketing reposera en grande partie sur ceux qui sauront exploiter la puissance de l'IA.

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