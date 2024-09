Comment utiliser (et ne pas utiliser) ChatGPT pour les médias sociaux

Être responsable des médias sociaux est un travail difficile.

Non seulement vous devez planifier et exécuter un calendrier complet de publications sur les médias sociaux qui s'aligne sur votre stratégie de marketing (qui n'est pratiquement jamais statique), mais vous êtes aussi constamment sur le qui-vive, en gardant l'onglet sur les sujets et les tendances qui peuvent élever votre présence sur les médias sociaux.

Ajoutez à cela une coordination constante avec vos équipes de contenu, de conception et même de productivité, et vous vous retrouvez avec des journées de travail où vous avez même du mal à trouver le temps de déjeuner.

Heureusement, vous pouvez utiliser ChatGPT pour les médias sociaux afin de simplifier certains de vos flux de travail de planification et d'exécution. 🤖

Il y a six façons d'utiliser ChatGPT pour le marketing des médias sociaux : l'idéation, la construction de calendriers de médias sociaux, la génération de brèves, la création de posts de médias sociaux, le repurposage et la génération d'images.

1. Idéation

Vous venez de dépenser vos derniers neurones pour forfaiter votre calendrier social, et votre CMO vous demande de "tirer parti" d'une tendance d'actualité. Vous vous heurtez à un mur d'idées et proposez des idées qui sont rejetées plus vite que vous ne pouvez dire "viral"

C'est là que ChatGPT peut devenir un formidable tableau d'affichage et vous aider à générer des idées (en particulier lorsqu'il est assisté par des idées provenant de outils d'écoute sociale ).

Avec le bon contexte et un germe d'idée, $$$a peut vous envoyer dans la bonne direction en quelques secondes et même créer des légendes pour les médias sociaux et des idées de posts.

Exemple: Supposons que vous souhaitiez créer un post LinkedIn ou Facebook autour d'un modèle de mème en vogue.

Vous pouvez donner le modèle à ChatGPT, ajouter des détails sur votre produit ou service, et demander à l'outil de vous donner des options de contenu qui se rapportent aux avantages principaux ou aux défis spécifiques de l'audience liés à votre (vos) offre(s).

Demandez-lui de générer un hashtag percutant, configurez le résultat sur un Google Doc, modifiez le contenu pour qu'il corresponde à vos paramètres, et le tour est joué !

le ChatGPT permet de générer en quelques secondes des idées fraîches pour des posts et des campagnes sur les médias sociaux

💡Pro Tip: Utilisez des documents et des images pour aider ChatGPT à trouver des idées de contenu. Par instance, disons que vous voulez extraire des idées de contenu pour les médias sociaux à partir d'un livre blanc que votre entreprise a récemment publié. Faites analyser le PDF par ChatGPT et demandez-lui de trouver des branches de sujet pertinentes. Et voilà ! Des idées illimitées.

2. Calendrier

Lorsque le contexte et les détails appropriés lui sont fournis, ChatGPT peut rapidement élaborer un calendrier de médias sociaux complet pour vous.

créez de vastes calendriers de médias sociaux avec ChatGPT_

Exemple: Supposons que votre entreprise SaaS vient de lancer une nouvelle fonctionnalité. Pour faire passer le message, on vous a demandé d'élaborer un calendrier de contenu et de créer des réseaux sociaux multiplateformes une stratégie de promotion multiplateforme pour les médias sociaux. Voici comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour établir un calendrier de campagne.

Tout d'abord, décidez de l'orientation générale de la campagne et de son thème. Y a-t-il une idée sous-jacente sur laquelle vous voulez que chaque message de la campagne soit basé ? Ensuite, donnez à ChatGPT les bonnes instructions. Cela inclut des détails sur : La nouvelle fonctionnalité lancée, les objets des médias sociaux et votre cible

Le thème de la campagne et les canaux de médias sociaux que vous souhaitez explorer

Le nombre de posts par plateforme et les formes à explorer

La durée globale de la campagne et la cadence de publication Ensuite, demandez à ChatGPT de se référer à vos instructions et d'étoffer un calendrier avec des sujets potentiels. Vous pouvez demander un résultat sous forme de tableau ou de liste à puces. Enfin, demandez à l'outil d'adapter votre calendrier en fonction de vos spécifications, et le tour est joué !

💡Pro Tip: Avant d'utiliser ChatGPT pour la création d'un calendrier de médias sociaux, assurez-vous d'avoir établi les différentes colonnes qui doivent être remplies sur votre outil de suivi du contenu. Ensuite, assurez-vous que le calendrier final généré par ChatGPT correspond aux colonnes que vous avez définies. Cela vous permettra d'économiser beaucoup de temps de mise en forme et de frustration.

Si vous avez besoin d'un modèle prêt à l'emploi pour votre calendrier des médias sociaux, Modèle de calendrier d'affichage dans les médias sociaux de ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin.

Modèle de calendrier d'affichage sur les médias sociaux par ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez créer votre calendrier d'affichage sur ClickUp et collaborer avec votre équipe pour faire du brainstorming et alimenter le calendrier avec de nouvelles idées.

Vous pouvez utiliser la vue Liste À faire hebdomadaire pour garder les choses sur la bonne voie et créer et assigner des tâches qui peuvent être classées en différentes étapes de progression. Vous apprécierez également l'affichage par plateforme qui organise automatiquement les posts par plateforme.

Vous pouvez aussi considérer d'autres modèles utiles modèles de calendrier de contenu pour les médias sociaux les modèles de calendrier de contenu pour les médias sociaux comprennent des calendriers pour les tests A/B que vous pourriez entreprendre dans le cadre de vos campagnes, ou un modèle éditorial pour les messages sociaux afin de rationaliser votre pipeline de contenu pour les médias sociaux.

3. Briefs

ChatGPT peut s'avérer très utile pour générer rapidement de solides copywriting et briefs créatifs.

créez des textes et des notes de conception solides pour les médias sociaux avec ChatGPT_

Il existe deux approches de création de briefing que vous pouvez adopter lorsque vous travaillez avec ChatGPT.

Si vous savez déjà ce qui doit figurer dans votre document d'information, définissez les paramètres requis dans vos invitations, demandez à ChatGPT de remplir ces champs et apportez les modifications nécessaires

Si vous ne savez pas ce qu'il faut mettre dans le briefing,choisissez un bon modèle de briefing créatif et demandez à ChatGPT de préciser vos besoins. Si vous adoptez cette approche, il est judicieux de demander à ChatGPT de jouer le rôle de votre rédacteur ou de votre concepteur et de vous poser des questions pertinentes susceptibles de renforcer votre briefing

4. Rédaction Copywriting avec les outils d'IA comme ChatGPT peut s'avérer délicat.

Bien sûr, l'IA vous aide à produire du contenu exponentiellement plus rapidement que les humains. Mais en même temps, elle a des capacités de réflexion créative très limitées, ce qui produit un résultat robotique que le public peut sentir à des kilomètres ("Dans ce paysage concurrentiel...").

La meilleure façon de produire un contenu généré par l'IA qui ne donne pas l'impression d'avoir été écrit par un robot ? Adopter une approche "cyborg" de la rédaction, c'est-à-dire laisser ChatGPT faire le gros du travail pendant que vous faites la réflexion. Cela implique de diviser votre tâche de rédaction en trois étapes.

Étape 1 : Fournir un briefing de base

Il s'agit de créer un brief principal, de le diviser en briefs plus petits et d'utiliser chacun de ces mini-briefs comme une série d'invitations progressives pour ChatGPT.

À cette étape du processus de rédaction, ChatGPT est censé adopter le ton et la substance de la marque, mais le résultat comportera toujours des instances de contenu qui sembleront rédigées par un robot.

💡Pro Tip: Vous avez du mal à trouver le bon ton pour votre texte sur les médias sociaux ? Demandez à $$1$a d'utiliser un style de voix "conversationnel et amusant" pour tout contenu éducatif, ou un "ton conversationnel, assertif et d'opinion" pour les contenus diffusés à partir de poignées personnelles. Vous pouvez également simplifier la structure des phrases en définissant le niveau de lecture comme celui d'un élève de 8e année.

Deuxième étape : modifier le contenu avec l'aide de l'IA

Seuls 30 à 50 % du contenu généré par l'IA à l'étape précédente seront réellement utilisables. Il est maintenant temps d'éliminer les éléments de contenu qui ne semblent pas avoir été rédigés par un humain.

Phrases superficielles qui n'apportent aucune valeur ajoutée au lecteur

Mots, phrases, terminologies et ponctuation répétés

Analogies et métaphores inutiles ou inexactes

Utilisation excessive ou inutile d'emojis

Non-respect des lignes directrices de la marque

Manque d'humour ou de nuance dans le texte

Étape 3 : Modifiez le contenu vous-même

Après l'étape précédente, vous trouverez environ 50-70% du contenu généré par ChatGPT utilisable. Pour atteindre 100 %, vous devez effectuer vous-même les modifications clés que ChatGPT ne peut pas prendre en charge.

Améliorer le ton (comme ajouter de l'humour à votre contenu)

Restructurer le texte pour en améliorer le flux logique

Ajouter des analogies et des métaphores utiles

Ajouter des terminologies techniques auxquelles votre public peut s'identifier

Modification en cours de toute instance de contenu non utile

Raccourcir les sections pour respecter les limites de caractères des plateformes

**A lire également Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

5. Repurposing contenu

La réutilisation du contenu constitue probablement une part importante de votre stratégie de médias sociaux. Et c'est une démarche intelligente : vous voulez tirer le maximum de profit de chaque contenu que vous produisez. ChatGPT peut vous être utile à cet égard.

Vous pouvez demander à ChatGPT de reformuler votre contenu existant de trois manières différentes.

Partagez un lien vers un contenu publié

Téléchargez le contenu en forme PDF et demandez à ChatGPT de le numériser

Utilisez le bon vieux Ctrl C + V (ou Cmd C + V, si vous êtes un utilisateur Mac), et passez directement à la reformulation

Avant de partager le contenu que vous souhaitez reformuler, assurez-vous d'avoir donné à ChatGPT les bonnes instructions en termes de plateforme, d'audience, de format de contenu, de style de voix et de toute limite de caractères applicable.

6. Images

À saviez-vous que ChatGPT peut générer des images et des créations pour vous ? Plus besoin d'aller dans la cabine de votre designer ou dans vos DMs à chaque fois que vous avez besoin d'une création pour un post social.

Mais il y a une mise en garde : pour l'instant, ChatGPT et les outils IA génératifs similaires ont du mal à créer des créations basées sur du texte, à tel point que le texte de la création est achevé.

Par conséquent, si vous utilisez ChatGPT pour générer des images pour les médias sociaux, tenez-vous en à des invitations axées uniquement sur des images sans texte. Il y a deux façons de le faire.

Invitations à la création d'images

Vous devez créer une image à partir de zéro ? Vous pouvez choisir une invite artistique descriptive, instructions donne des instructions spécifiques sur le style de l'image et génère des images en quelques secondes.

générer de nouvelles images directement sur votre tableau de bord ChatGPT

Images de référence

Vous avez une image que vous voulez convertir dans un style artistique spécifique ? Vous pouvez partager cette image de référence avec ChatGPT, définir le résultat attendu et ajuster vos instructions pour obtenir plus de variantes.

le ChatGPT permet de convertir des images existantes dans le style artistique de votre choix

💡Pro Tip: Chaque image que vous créez avec ChatGPT peut être alignée sur les directives de votre marque. Vous pouvez définir les codes hexagonaux des couleurs de votre marque, les diviser en couleurs primaires, secondaires et tertiaires, et demander à GPT de créer des images pertinentes dans les couleurs de votre marque.

Conseils pour l'utilisation de ChatGPT pour les médias sociaux

Pour tirer le meilleur parti de ChatGPT pour l'idéation et la création de contenu dans les médias sociaux, faites ceci : divisez les invites en petits morceaux, créez vos propres GPT personnalisés, créez un référentiel d'invites partageables et partagez des exemples.

Adoptez une approche itérative des invitations, instructions

Voici une erreur à éviter en matière d'invitations, celle de donner à un modèle LLM un briefing complet en une seule fois.

Les outils tels que ChatGPT ne travaillent pas bien avec les décharges d'informations et sont susceptibles d'oublier les instructions. Cela signifie qu'il faut passer plus de temps à donner des commentaires de suivi, à recommencer tout le processus ou, pire, à faire la plupart des changements soi-même.

La meilleure idée ? Décomposez votre dossier en petits morceaux et adoptez une approche itérative pour obtenir le résultat souhaité.

Exemple: Supposons que vous souhaitiez rédiger un excellent texte pour un carrousel LinkedIn. Au lieu de donner à ChatGPT toutes les instructions ensemble, donnez à l'outil plus de contexte, commencez par un wireframe, puis consacrez quelques invites à chaque diapositive du carrousel.

Une approche itérative des invites nécessite plus de messages par discussion, ce qui signifie que vous atteindrez plus rapidement votre limite de discussion (nous y reviendrons plus tard). Mais c'est bien mieux que de travailler avec un résultat médiocre que vous finirez par affiner ou retravailler vous-même.

Mettre en place des TPG personnalisés pour des objectifs spécifiques

Sur les forfaits payants de ChatGPT, vous pouvez configurer des TPG pour des objectifs spécifiques, c'est-à-dire que vous pouvez définir vos propres instructions personnalisées ou utiliser les modèles de TPG d'OpenAI.

donner à ChatGPT des exemples pour affiner le contenu de la sortie_

Si l'outil ne peut pas analyser un lien spécifique, vous pouvez même copier et coller un paragraphe ou une phrase spécifique à titre de référence (mais veillez à ne rien plagier).

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour les médias sociaux

ChatGPT peut définitivement vous aider à améliorer votre jeu sur les médias sociaux. À tous ses avantages, l'outil fait cependant face à quelques lacunes importantes.

Tout d'abord, il peut produire des informations inexactes et même des liens vers des sources incorrectes. De plus, il peut avoir des difficultés avec les réponses créatives.

ChatGPT a également une limite stricte sur le nombre de discussions que vous pouvez avoir avec lui dans un laps de temps donné. Si vous souhaitez une limite de discussion plus élevée, vous devrez payer plus cher.

Exactitudes factuelles

Les informations inexactes ont été un défi pour ChatGPT depuis le premier jour. OpenAI a même ajouté un avertissement (sous chaque discussion) pour prévenir les utilisateurs des erreurs potentielles de sortie

Lorsque vous ne pouvez pas faire confiance à une ressource de contenu pour l'exactitude des faits, vous vous trouvez face à un énorme gouffre de temps. Le temps que vous passeriez à vérifier les résultats de ChatGPT va à l'encontre de l'objectif premier de l'attribution de la tâche à l'outil : la productivité.

Pour l'instant, évitez d'utiliser ChatGPT pour créer des contenus de médias sociaux qui s'appuient fortement sur l'exactitude des faits. À condition que vous fassiez appel à l'outil pour créer un contenu précis, demandez-lui de vous indiquer les sources de chaque point de données et de chaque fait inclus dans le résultat.

Réponses robotiques

Les modèles actuels de ChatGPT ne sont malheureusement pas créatifs.

L'outil ne peut pas comprendre les nuances créatives et d'audience comme le font les humains, et son défaut est donc de produire des réponses robotiques peu inspirantes. Le résultat est un contenu médiocre que le public peut facilement distinguer d'un contenu généré par l'homme.

Le plus grand défi est que même lorsque vous définissez un style de voix spécifique ou que vous donnez à l'outil une orientation créative, ChatGPT a tendance à oublier les instructions et revient souvent à ses données de formation pour produire des résultats décevants.

Limites d'utilisation

Comme nous l'avons déjà mentionné, la seule façon de s'approcher d'un résultat souhaité par ChatGPT est d'utiliser des invitations itératives. Naturellement, cela nécessitera plus de messages par discussion.

Cependant, le défi est que même sur les forfaits payants de ChatGPT, vous ne pouvez envoyer que 160 messages toutes les trois heures. Et ce, avec le forfait le plus cher.

Ces limites de discussion sont gérables si vous êtes un utilisateur individuel. Mais si vous avez un compte d'équipe partagé, cette limite peut rapidement être épuisée, alias.adieu la productivité.

Si ChatGPT fait partie intégrante de vos flux de travail sur les médias sociaux, la seule solution pour l'instant est d'obtenir plusieurs comptes avec un nombre limité d'utilisateurs par compte.

Lire aussi: Les 15 meilleures alternatives à ChatGPT

ClickUp AI pour le marketing des médias sociaux ClickUp Brain est le cousin plus puissant et plus polyvalent de ChatGPT. 🧠

Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un excellent assistant de rédaction et d'idéation (comme ChatGPT) pour les spécialistes du marketing des médias sociaux, ClickUp Brain apporte également une assistance à vos flux de travail de gestion du marketing.

construisez et organisez des calendriers de contenu détaillés pour les médias sociaux via la vue Calendrier de ClickUp_

Créez un Calendrier détaillé pour vos campagnes de marketing sur les médias sociaux viaCalendrier affiché sur ClickUp. Montez des tâches et assignez du travail en quelques clics

pour vos campagnes de marketing sur les médias sociaux viaCalendrier affiché sur ClickUp. Montez des tâches et assignez du travail en quelques clics Visualisez vos idées marketing et vos forfaits sous forme d'organigrammes avecCartes mentales ClickUp. Transformez automatiquement les organigrammes en tâches et personnalisez-les selon vos besoins

et vos forfaits sous forme d'organigrammes avecCartes mentales ClickUp. Transformez automatiquement les organigrammes en tâches et personnalisez-les selon vos besoins Tracez vos activités de marketing avec les différents autres..ClickUp Views- la vue Liste pour un aperçu détaillé des tâches, la vue Tableau pour un rapport de progression de type Kanban, la vue Équipe pour gérer la capacité, etc

Collaboration

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-18.gif Documents ClickUp /$$$img/

collaborez plus rapidement et plus efficacement avec ClickUp Docs_

Créez automatiquement du contenu avec l'IA et modifiez les brouillons de contenu marketing avec votre équipe en temps réel via..ClickUp Docs. Ajoutez des commentaires, assignez et suivez des tâches, créez des pages imbriquées, et plus encore

et modifiez les brouillons de contenu marketing avec votre équipe en temps réel via..ClickUp Docs. Ajoutez des commentaires, assignez et suivez des tâches, créez des pages imbriquées, et plus encore Ne jonglez plus avec les outils de communication et collaborez avec vos équipes plus rapidement et plus efficacement grâce àL'affiche de discussion de ClickUp. Partagez des liens et des éléments multimédias sur les discussions et attribuez des étiquettes aux membres de l'équipe

Rapports

Paramétrer et partager les cibles individuelles et d'équipe avecObjectifs ClickUp pour la transparence et le compte rendu

avecObjectifs ClickUp pour la transparence et le compte rendu Gardez tout le monde synchronisé et sur la bonne voie avecTableaux de bord ClickUp qui visualisent les résultats de la campagne et la progression vers les objectifs de l'équipe

Modèles

L'intervalle des capacités d'automatisation de ClickUp n'est pas le seul moyen pour la plateforme de vous faire gagner du temps - vous pouvez également économiser des heures précieuses grâce à nos bibliothèque massive de modèles pour des tâches spécifiques et des flux de travail de projets.

Vous trouverez ci-dessous quelques modèles avec lesquels les spécialistes du marketing des médias sociaux peuvent commencer à travailler sur ClickUp.

Modèle ClickUp pour les médias sociaux

Modèle ClickUp pour les médias sociaux

Modèle de médias sociaux de ClickUp vous aide à visualiser votre stratégie de médias sociaux sous forme de blocs organisés. Chaque bloc détaille chaque publication, y compris les tâches assignées, les dates de publication, les plateformes sur lesquelles publier, les liens vers les ébauches de contenu, les hashtags à utiliser, et plus encore.

Pour une autre façon de visualiser ces informations, vous pouvez également mettre la main sur Modèle de message pour les médias sociaux de ClickUp . Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux de ClickUp vous offre également un excellent point de départ pour étoffer et organiser vos campagnes de médias sociaux.

Bonus: 18 Meilleurs modèles gratuits pour les médias sociaux pour les posts, les campagnes et le contenu

Intégrations

ClickUp est une plateforme extrêmement extensible et assiste plus de 1000 intégrations y compris les CRM, les services d'assistance, les outils de productivité et de collaboration, les bases de données, etc.

Vous avez besoin d'assigner des tâches de médias sociaux sur ClickUp via un message Slack ? C'est possible ! Vous avez besoin d'apporter des brouillons de contenu de Google Drive à ClickUp ? C'est facile. Vous avez un fichier de conception Figma ou un Tableau blanc Miro que vous souhaitez inclure dans votre briefing de rédaction ? Importez-le. Vous voulez aider vos rédacteurs à respecter la grammaire ? Synchronisez ClickUp avec Grammarly.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le large intervalle de connecteurs d'applications de ClickUp. Mais ce n'est pas le cas de ChatGPT, qui est largement utilisable en tant qu'assistant IA autonome. Il fait bien l'intégration avec d'autres outils via des API, mais c'est complexe et même coûteux à faire.

Vous êtes le cerveau, l'IA est la force de frappe

Un bon marketing est une bonne réflexion.

Bien que certains des meilleurs outils d'IA pour les médias sociaux, comme ChatGPT, sont d'excellents exécutants, mais pas d'excellents penseurs. En tant que spécialistes du marketing, nous l'oublions parfois et supposons que l'IA générative a autant de contexte et de capacité créative que nous. Ce n'est pas le cas.

Que vous utilisiez Outils d'IA pour générer des légendes pour les médias sociaux ou pour trouver des idées de campagnes d'actualité, considérez-les toujours comme un outil puissant qui vous permet de faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Le contrôle créatif doit cependant rester entre vos mains

N'oubliez pas non plus que la véritable efficacité des processus ne consiste pas seulement à réduire le temps de production de votre contenu de deux heures à deux minutes (même si cela peut aider) - elle provient également de l'IA qui assiste d'autres flux de travail dans votre journée de travail et qui vous décharge de certaines tâches.

C'est ce que des outils comme ClickUp sont conçus pour faire. Essayez ClickUp gratuitement et augmentez la productivité de votre travail !