Cas d'utilisation de ChatGPT pour les entreprises (avec exemples d'invites et suggestions d'utilisation)

L'intelligence artificielle (IA) peut potentiellement révolutionner les industries, mais comment intégrer efficacement ces outils avancés ?

Malgré l'enthousiasme initial suscité par l'IA, la plupart des gens, y compris de nombreux professionnels et décideurs, ont encore une compréhension superficielle de l'IA.

Plusieurs facteurs contribuent à ce fossé. L'un d'eux est la complexité de l'IA, avec des concepts complexes tels que les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond, qui nécessitent beaucoup de temps et d'efforts pour être maîtrisés.

De plus, les représentations trompeuses dans les films, les séries télévisées et les actualités exagèrent souvent les capacités de l'IA, créant ainsi des idées fausses. Il existe également un manque de ressources éducatives accessibles et de haute qualité pour combler le fossé entre la connaissance de base et la compréhension technique approfondie.

Presque tout le monde disposant d'une connexion Internet peut accéder à cet outil d'IA, mais tout le monde ne sait pas comment l'utiliser efficacement. Cela signifie souvent que les gens ne tirent pas le meilleur parti des technologies d'IA.

Bien que ChatGPT ne puisse pas automatiser directement vos processus de recherche et opérationnels, il peut améliorer votre productivité. Vous pouvez tirer parti de ChatGPT pour :

Résumer des sujets plus vastes

Créez des briefs pour votre équipe marketing

Modifier, documenter ou écrire du code

Générer du contenu

Concevoir des stratégies commerciales

Traduire le texte vers d'autres langues

Répondre aux requêtes des clients

Analysez plusieurs articles Web pour obtenir un résultat consolidé

De plus, les cas d'utilisation de ChatGPT peuvent être utiles dans les domaines de la médecine, des jeux, de l'analyse de données, de la planification d'évènements, du commerce électronique, des finances personnelles, de l'écriture de scénarios, de la traduction linguistique, du service client, etc.

Nous vous présentons 14 cas d'utilisation de ChatGPT, ainsi que l'histoire de cet outil d'IA et quelques conseils pour l'utiliser. 🤖

Définition et histoire de ChatGPT

Développé par OpenAI, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) a été lancé en 2018. Son modèle initial utilisait le cadre de l'apprentissage profond (DL) pour comprendre et générer du texte naturellement, comme le font les humains, également appelé traitement du langage naturel (NLP).

En 2019, GPT-2 a été lancé avec un ensemble de données considérablement plus important et des méthodologies de formation avancées. En résultat, le bot a commencé à générer des textes cohérents et pertinents dans leur contexte.

En 2020, OpenAI a présenté GPT-3, une nouvelle extension de ses capacités de traitement du langage naturel et de génération d'informations. Mais c'est avec le lancement de GPT-4 en 2022 que ChatGPT a vraiment attiré l'attention du public.

Au fil des ans, ce générateur de texte IA a été conçu pour engager des interactions conversationnelles basées sur les avancées récentes.

En résultat, les réponses du bot ressemblent désormais étroitement à des échanges humains et fournissent une aide pratique dans diverses tâches quotidiennes. Le réglage continu vous permet de résoudre des requêtes liées à plusieurs industries et dans plusieurs formats de contenu.

Que ce soit pour créer des tableaux, rédiger des articles de recherche, rédiger des mémoires juridiques, élaborer des bulletins d'information, développer des documents de planification ou mener des recherches, ChatGPT a gagné en popularité auprès des professionnels de divers champs.

À lire également : statistiques ChatGPT compilées

Comment fonctionne ChatGPT

Voici quelques informations sur la manière dont ChatGPT utilise des invites pour générer du texte dynamique.

Utilisation de grands modèles linguistiques (LLM)

L'outil d'IA est entraîné à partir d'une grande quantité de données provenant d'Internet. En apprenant les relations statistiques entre les mots dans des millions de phrases, le modèle peut générer des phrases et des paragraphes basés sur votre chaîne de texte, également appelée « invite » ou « instructions ».

Ses fonctionnalités, en particulier sa mémoire et sa capacité de traitement des données, sont similaires à celles du cerveau humain.

Intelligence artificielle générative

ChatGPT est un excellent exemple d'intelligence artificielle générative. L'outil traite le texte que vous saisissez et génère un nouveau contenu basé sur les modèles et les informations apprises pendant l'entraînement.

Chaque fois que ChatGPT reçoit une invite ou une question, il accède à ses données d'entraînement pour répondre de manière créative, comme le ferait un humain, et dans le style de communication demandé.

Apprentissage adaptatif

ChatGPT se distingue des autres modèles d'IA par sa capacité d'apprentissage interactif.

Chaque interaction avec vous permet au bot d'affiner sa compréhension de votre requête et d'améliorer ses résultats. Cette approche d'apprentissage adaptatif aide le modèle d'IA à mieux répondre à vos besoins au fil du temps.

Pour en savoir plus : Comment utiliser ChatGPT pour la recherche

14 cas d'utilisation de ChatGPT dans sept fonctions

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour tout : mathématiques, codage, modification en cours, génération d'idées de campagne, création de rapports, etc.

Voici 15 cas d'utilisation de ChatGPT pour différentes fonctions sur le lieu de travail :

ChatGPT dans la gestion des ressources humaines (RH)

Cas d'utilisation n° 1 : intégration des nouveaux employés

L'intégration de ChatGPT dans le processus d'intégration des employés transforme la manière dont vous présentez la culture et les processus de l'entreprise aux nouvelles recrues. Vous pouvez automatiser la fourniture de supports d'intégration personnalisés, tels que des modules de formation spécifiques à chaque rôle.

Sa capacité à créer des documents administratifs entièrement personnalisés en quelques secondes peut réduire vos coûts RH.

Ce niveau de personnalisation améliore l'expérience d'intégration et permet à votre équipe RH de se concentrer sur des interactions à plus forte valeur ajoutée, telles que les négociations salariales et les promotions.

🤖 Invite, instructions : « Générez un guide d'intégration complet pour les nouveaux employés de mon entreprise de logiciels. Incluez les politiques clés et la présentation des équipes. Adoptez un style professionnel. »

Résultat :

Cas d'utilisation n° 2 : conseils en matière de résolution de conflits

ChatGPT peut vous aider à gérer les conflits sur le lieu de travail en vous fournissant des lignes directrices et des règles de communication basées sur les bonnes pratiques.

Il peut suggérer des approches de médiation et offrir des conseils personnalisés pour gérer les situations délicates. Essayez de fusionner ces invites avec des modèles RH gratuits afin de doter votre équipe RH d'outils d'automatisation.

🤖 Invite, instructions : « Créez un guide étape par étape pour régler un conflit entre deux membres d'une équipe au sujet des responsabilités liées à un projet. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Le modèle ChatGPT Prompts for HR de ClickUp est conçu pour vous aider à créer du contenu lié aux ressources humaines.

Les invites ChatGPT de ClickUp pour les équipes RH comprennent plus de 140 suggestions d'invites pour booster votre efficacité et améliorer vos stratégies d'engagement des employés.

Vous pouvez automatiser le processus de développement de la documentation pour les nouveaux employés, les employés rétrogradés et les employés promus. En utilisant ces invites, vous pouvez garantir que vos employés recevront l'assistance nécessaire tout au long de leur collaboration avec vous.

ChatGPT dans le domaine du marketing

Cas d'utilisation 3 : création de contenu

L'énorme base de données d'entraînement de ChatGPT vous permet d'utiliser l'outil comme un co-créateur. Vous pouvez générer des brouillons de contenu de haute qualité qui respectent les directives que vous fournissez.

De la rédaction d'articles de blog captivants avec des accroches à la création de publications sur les réseaux sociaux, de calendriers et de stratégies, vous pouvez produire divers styles de contenu créatif pour votre public cible.

Le bot analyse également le contenu existant afin de recommander des mots-clés et des méta-descriptions pertinents pour l'optimisation du référencement et de l'engagement du public. Cela s'applique aux newsletters, brochures, essais, e-mails et supports marketing. Mieux encore, vous pouvez demander au bot d'optimiser votre contenu pour une portée numérique maximale.

🤖 Invite, instructions : « Créez un calendrier de contenu pour des blogs sur le mode de vie durable destiné aux personnes âgées de 40 ans et plus. Optimisez les titres et donnez-moi des résumés de contenu pour chaque sujet. »

Résultat :

Cas d'utilisation n° 4 : développement d'une stratégie de marque

Cet outil d'IA peut aider à créer des stratégies de marque en générant des idées pour les messages de la marque, le style et les repères visuels.

Vous pouvez créer des identités de marque cohérentes sur toutes les plateformes numériques en partageant des références et en demandant de l'aide.

ChatGPT peut également vous aider à créer un guide complet de style de marque qui reflète les valeurs de votre marque et trouve un écho auprès de votre public cible, favorisant ainsi la mémorisation de votre marque.

🤖 Invite, instructions : « Développez un guide stratégique de marque pour une nouvelle ligne de vêtements écologiques ciblant les 17-28 ans. Concentrez-vous sur les styles de messages clés et les techniques d'engagement du public. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Utilisez ces plus de 600 invites, instructions et tâches pour segmenter votre public cible, fidéliser vos clients et réaliser diverses tâches de rédaction

Les invites ChatGPT de ClickUp pour le marketing peuvent vous aider à créer des modèles d'e-mails de prospection, des textes publicitaires pour les réseaux sociaux et des tâches de marketing de contenu à petite et grande échelle. Vous pouvez également effectuer des recherches de mots-clés et créer des forfaits de marketing d'affiliation en quelques minutes.

ChatGPT dans le domaine de l'ingénierie

Cas d'utilisation n° 5 : aide au débogage de code

Vous pouvez rationaliser le processus de débogage des projets logiciels en identifiant les modèles de code problématiques et en demandant des corrections potentielles.

En interprétant vos journaux d'erreurs en temps réel, ChatGPT vous aide à gagner du temps lors du dépannage.

Le bot est également formé pour créer une documentation sur le code à partir des corrections reconnues et des cas d'utilisation possibles. Ce qui prendrait autrement des semaines à réaliser peut désormais être créé en quelques minutes.

🤖 Invite, instructions : « Collez le code ici – Pouvez-vous évaluer ce bloc de code et expliquer pourquoi j'obtiens des erreurs ? Créez également un rapport de documentation du code pour cette requête. »

Résultat :

Cas d'utilisation n° 6 : génération de documentation technique

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour automatiser la création de documentation technique pour vos projets logiciels, ce qui aura un impact sur l'efficacité de votre ingénierie.

L'outil d'IA peut créer des manuels, des guides d'installation et des spécifications de produits clairs, concis et précis. Cela permet de gagner du temps et de garantir la cohérence entre les documents. Il peut également être réutilisé comme documentation d'aide pour les équipes du service client.

🤖 Invite, instructions : « Créez un manuel d'utilisation complet pour notre nouvel outil logiciel, comprenant l'installation, les fonctionnalités, les étapes de dépannage et d'autres sections pertinentes. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Le modèle ChatGPT Prompts for Engineering de ClickUp est conçu pour vous aider à créer du contenu pour vos projets d'ingénierie.

Les invites ChatGPT de ClickUp pour l'ingénierie comprennent des guides pratiques pour saisir le résultat souhaité, les données, les processus, etc. Ces invites vous aident à optimiser les processus et à détecter les erreurs en quelques secondes, permettant ainsi à votre équipe d'ingénieurs de résoudre des problèmes mathématiques complexes en peu de temps.

ChatGPT dans le domaine financier

Cas d'utilisation 7 : Analyse d'investissement

ChatGPT aide les analystes financiers comme vous en leur fournissant des informations sur les études d'investissement et les études de marché.

La capacité de cet outil à traiter de grands ensembles de données et à mettre en évidence les tendances en matière de profits et de pertes sur différentes périodes est largement utilisée dans le domaine financier.

Utilisez ChatGPT pour prédire les mouvements du marché et comprendre les opportunités d'investissement passées et actuelles.

🤖 Invite, instructions : « Analysez les tendances actuelles du marché des énergies renouvelables et identifiez les meilleures opportunités d'investissement pour le prochain trimestre. »

Résultat :

Cas d'utilisation 8 : Gestion des risques

L'utilisation de ChatGPT pour identifier les risques financiers et suggérer des stratégies d'atténuation vous permet de gagner du temps dans vos études de gestion des risques.

Il peut analyser les rapports financiers, les conditions du marché et les changements réglementaires afin de fournir des évaluations des risques de bout en bout. Vous pouvez également demander à ChatGPT des évaluations des risques sur les fonds communs de placement, les obligations, les actions individuelles et divers instruments financiers.

🤖 Invite, instructions : « Évaluez les risques financiers liés à l'entrée sur le marché asiatique dans le contexte économique actuel et proposez des stratégies d'atténuation des risques. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Le modèle ChatGPT Prompts for Finance de ClickUp est conçu pour vous aider à créer du contenu et à améliorer votre compréhension de la finance.

Les invites ChatGPT de ClickUp pour les projets financiers sont conçues pour fournir des connaissances financières à la demande afin de répondre à vos requêtes monétaires en quelques secondes.

Que ce soit pour la gestion financière, les outils financiers ou les techniques de budgétisation et d'investissement, nos invites utilisent cet outil d'IA pour adapter les informations en quelques minutes.

ChatGPT dans l'écriture

Cas d'utilisation 9 : Assistance à la recherche

Les rédacteurs peuvent utiliser ChatGPT comme assistant de recherche. Plutôt que de parcourir plusieurs pages web pour trouver des informations pertinentes, vous pouvez obtenir une réponse consolidée de ChatGPT. Cette réponse est le fruit d'une analyse de plusieurs sources telles que des articles scientifiques, des blogs, des rapports, etc.

En outre, vous pouvez demander des résumés, des squelettes de contenu, des preuves à l'appui de votre contenu, et bien plus encore.

🤖 Invite, instructions : « Fournissez un résumé des études récentes sur l'impact du télétravail sur la productivité des employés. »

Résultat :

Cas d'utilisation 10 : Développement créatif d'histoires

ChatGPT est un outil précieux pour trouver des idées créatives et développer des intrigues. Invitez l'outil à vous suggérer des éléments narratifs et des orientations créatives qui vous prendraient autrement plusieurs jours à imaginer et à documenter.

Testez ChatGPT en lui demandant de développer les caractères de vos personnages, en vous inspirant de vos séries télévisées et scénarios de films préférés.

🤖 Invite, instructions : « Générez un résumé pour un roman policier de science-fiction se déroulant dans les années 1950 à Majorque. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Le modèle ChatGPT Prompts for Writing de ClickUp est conçu pour vous aider à créer facilement du contenu original.

Les invites ChatGPT de ClickUp pour la rédaction simplifient la génération de briefs et la création de contenu. Vous aurez accès à des idées créatives sur votre sujet, que le contenu soit sous forme de script, de newsletter, de blog, de brochure ou d'e-mail.

ChatGPT dans la gestion de projet

Cas d'utilisation 11 : Optimisation de l'allocation des ressources

ChatGPT est un outil fiable pour réguler et ajuster l'allocation des ressources d'un projet. Il suffit d'entrer les exigences du projet, les échéanciers, les capacités des membres de l'équipe et d'autres indicateurs liés aux ressources.

Le résultat proposera des étapes et des techniques pour déployer efficacement les ressources afin d'achever le projet dans les délais et le budget impartis.

🤖 Invite, instructions : « Suggérez un forfait optimal pour un projet de développement logiciel de trois mois avec une équipe de cinq membres et un budget de 40 000 dollars. »

Résultat :

Cas d'utilisation 12 : Planification des mesures d'atténuation

L'identification et l'analyse précoces des risques potentiels d'un projet peuvent améliorer considérablement la précision et l'efficacité de la gestion de projet tout au long de son cycle de vie.

ChatGPT peut accéder à des données historiques et à des rapports de projet pour prévoir le risque de dépassement budgétaire, de retard dans l'échéancier et de pénurie de ressources.

🤖 Invite, instructions : « Analysez les facteurs de risque liés au lancement international de mon produit et proposez des stratégies pratiques pour les atténuer en vous basant sur des projets similaires réalisés par le passé. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Le modèle ChatGPT Prompts for Project Management (Invites ChatGPT pour la gestion de projet) de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer vos projets plus efficacement.

Les invites de gestion de projet de ClickUp peuvent réduire le temps que vous passez à créer des échéanciers et à répartir des charges de travail gérables. Ces invites fournissent des conseils personnalisés pour respecter les délais des projets et intégrer de manière transparente les commentaires des clients sans semer la confusion entre les différentes équipes.

ChatGPT dans la gestion de produits

Cas d'utilisation 13 : Compilation des commentaires sur les fonctionnalités

ChatGPT peut réaliser des évaluations à grande échelle et compiler les commentaires des clients sur plusieurs fonctionnalités d'un produit. Il peut ensuite classer ces commentaires par thème et présenter des idées innovantes pour améliorer le produit.

De la quantification des niveaux de satisfaction client à l'identification des possibilités d'innovation et d'amélioration de la convivialité, vous pouvez hiérarchiser les mises à jour des fonctionnalités et les nouveaux développements.

🤖 Invite, instructions : « Compilez et analysez les commentaires des clients sur l'interface utilisateur de notre application mobile afin d'identifier les points à améliorer. »

Résultat :

Cas d'utilisation 14 : Analyse de la concurrence

Effectuez une analyse de la concurrence en invitant ChatGPT à rassembler et synthétiser des informations sur les produits et les stratégies commerciales de vos concurrents.

Cette analyse vous aide à comprendre le positionnement de votre produit sur le marché et à anticiper les revers potentiels. Elle vous permet de vous préparer à l'avance à une baisse des ventes ou à la mise à niveau des produits concurrents.

🤖 Invite, instructions : « Réalisez une analyse concurrentielle des smartphones de milieu de gamme commercialisés au cours de l'année écoulée, en accordant une attention particulière à leurs fonctionnalités et à leurs stratégies tarifaires. »

Résultat :

Télécharger ce modèle Le modèle ChatGPT Prompts for Product Management (Invites ChatGPT pour la gestion de produits) de ClickUp est conçu pour vous aider à créer du contenu et à améliorer vos compétences en gestion de produits.

Les invites de gestion des produits de ClickUp facilitent la conception de mises à niveau de fonctionnalités, la création de nouvelles propositions de valeur pour un meilleur positionnement des produits et l'étude des points faibles de vos clients idéaux.

Consolider les données et les opinions des clients, puis les analyser pour déterminer les modifications possibles à apporter à votre produit peut vous faire gagner des semaines de recherche.

Utilisation prudente et directives pour ChatGPT

Examinons quelques considérations et lignes directrices à l'intention des utilisateurs de ChatGPT :

Considérations éthiques relatives à l'utilisation de ChatGPT

Voici quelques considérations éthiques à garder à l'esprit lorsque vous utilisez ChatGPT :

Transparence : Soyez transparent avec vos clients et vos parties prenantes quant à l'utilisation de l'IA dans vos processus, en particulier dans les interactions avec les clients où ChatGPT peut générer vos réponses

Responsabilité : Établissez des lignes de responsabilité claires pour les décisions prises avec l'aide de l'IA. Vous devez vous assurer qu'il existe des mécanismes de contrôle et d'intervention humaine lorsque cela est nécessaire

Réduction des biais : Travaillez activement à identifier et à réduire les biais dans les réponses de l'IA. Vous devez auditer et mettre à jour régulièrement vos données d'entraînement afin de réduire les biais

Précision : Surveillez et validez l'exactitude des informations fournies par ChatGPT, en particulier dans des domaines à haut risque tels que les soins de santé ou le conseil financier

Lignes directrices pour les entreprises utilisant ChatGPT

Voici quelques conseils si vous êtes propriétaire d'une entreprise et utilisez ChatGPT :

Formation des utilisateurs : Formez votre équipe de manière approfondie à l'interaction avec le bot IA et à sa gestion. N'oubliez pas de leur expliquer ses limites et les nuances d'interprétation de ses résultats

Mécanisme de retour d'information : Mettez en place un système de retour d'information solide permettant à votre équipe de signaler les inexactitudes, les problèmes ou les préoccupations éthiques liés aux réponses de ChatGPT

Surveillance continue : Examinez et évaluez régulièrement les performances de ChatGPT, y compris la pertinence de la qualité des réponses

Définition de l'objectif : Éliminez tout doute quant aux rôles et aux objectifs de l'utilisation de ChatGPT dans votre entreprise

Alternatives à ChatGPT dans le domaine de l'IA

Alors qu'IBM Watson Assistant offre des capacités multilingues et une orientation entreprise, Microsoft Azure Bot Service propose un déploiement multicanal et une intégration avec les services Azure.

De même, le framework open source Rasa et l'accent mis par Google Dialogflow sur le NLP sont d'excellents outils alternatifs à ChatGPT.

Nous avons également comparé ChatGPT et Google Gemini et avons trouvé des atouts uniques dans les deux.

ClickUp Brain est une autre excellente option. Il offre les mêmes fonctionnalités que ChatGPT et constitue également un excellent complément à ClickUp, un outil de gestion de projet de bout en bout doté de nombreuses capacités d'automatisation.

Cet assistant IA s'intègre directement à la plateforme de gestion de projet ClickUp, aidant à générer du contenu, analyser des données et gérer les tâches, les flux de travail et les communications au sein d'un écosystème unifié.

ClickUp Brain peut également automatiser les tâches routinières de gestion de projet, telles que la mise à jour du statut des tâches et la notification des membres de l'équipe en cas de changement de délai ou de nouvelle demande d'un client.

Confiez toutes les tâches répétitives à ClickUp Brain pendant que vous vous concentrez sur l'essentiel

Voici quelques fonctionnalités supplémentaires de ClickUp Brain qui simplifient les opérations de votre entreprise :

Créer du contenu spécifique à chaque rôle

Écrivez et modifiez avec ClickUp AI

Poser des questions relatives au projet

Générez des mises à jour personnalisées pour vos équipes

Créer et attribuer des tâches

Répondre aux commentaires sur la tâche

Transcrire des clips audio

Traduire et localiser

Pour en savoir plus : Comparaison entre ChatGPT et ClickUp

Intégrez l'IA comme assistant de productivité

L'intégration d'un outil d'IA tel que ChatGPT dans les opérations et tâches quotidiennes de votre entreprise vous permettra de gagner du temps et d'économiser des ressources. Les invites, instructions et conseils que nous vous avons fournis amélioreront votre productivité et vous aideront à obtenir de meilleurs résultats rapidement.

Bien que les astuces ChatGPT puissent améliorer vos résultats, nous vous suggérons d'expérimenter différentes approches pour formuler vos invites. N'hésitez pas à poser des questions complémentaires à l'outil d'IA afin d'élargir ses connaissances par rapport à votre invite initiale.

Pour obtenir des résultats variés, engagez une conversation avec l'outil d'IA et fournissez-lui des informations pertinentes. L'entraînement de ChatGPT s'apparente à l'entraînement du cerveau humain, mais avec une capacité de rétention de la mémoire sans erreur.

Les modèles de messages d'IA de ClickUp sont intégrés à son interface de gestion de projet, ce qui permet à votre équipe de les consulter très facilement en cas de besoin. Avec ClickUp Brain, vous pouvez accéder à plus de 100 messages basés sur les rôles afin de réduire les tâches fastidieuses et d'accélérer vos flux de travail. De plus, avec un logiciel de gestion du travail tout-en-un comme ClickUp, vous disposez d'une solution unique pour vos besoins en matière de documentation, de gestion des tâches et de productivité. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.