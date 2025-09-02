Les 15 meilleures alternatives à Roam Research pour la prise de notes (2026)

Les idées suivent rarement un chemin tout tracé.

Elles se recoupent, se ramifient et s'entrechoquent de manière inattendue. Un outil de prise de notes adapté facilite le suivi. Roam Research a su répondre à ce besoin grâce à son approche en réseau des notes, mais ce n'est pas le seul outil conçu pour la pensée non linéaire.

Si vous souhaitez découvrir ce qui existe d'autre sur le marché, ce tour d'horizon des alternatives à Roam Research est fait pour vous. Voici les meilleures options qui proposent leur propre approche de la prise de notes connectée. 📝

Les meilleures alternatives à Roam Research en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Roam Research et de leurs performances respectives.

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Documents imbriqués avec pages repliables, ClickUp Brain pour la rédaction et la planification assistées par IA, AI Notetaker pour les transcriptions et les actions à mener, Tableaux blancs pour la cartographie des idées Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Obsidian Stockage local au format Markdown, liens bidirectionnels entre les notes, écosystème de plugins, affichage sous forme de graphe pour la cartographie des idées Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5 $ par mois et par utilisateur Logseq Plans repliables, annotation de PDF, requêtes avancées avec filtres et étiquettes, système de journal quotidien Particuliers Free Evernote Capture Web depuis n'importe quel appareil, reconnaissance optique de caractères (OCR) dans les images, notes audio, organisation par carnets et étiquettes Petites entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 14,99 $ par mois et par utilisateur. RemNote Répétition espacée intégrée, création de fiches à partir de notes, suivi de la progression d'apprentissage Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $/mois/utilisateur Joplin Chiffrement de bout en bout, modification en cours de Markdown, outil de capture du navigateur, boutique de plugins Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 2,99 € par mois et par utilisateur. Google Keep Rappels basés sur l'heure et l'emplacement, transcription des notes vocales, synchronisation en temps réel Particuliers Gratuit avec un compte Google Fusebase (anciennement Nimbus Note) Options de mise en forme avancées, dossiers et environnements de travail imbriqués, liens de partage public avec permissions, intégration d'applications tierces Petites entreprises Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois/utilisateur ; personnalisation disponible pour les équipes Workflowy Imbrication illimitée des puces, contenu en miroir, filtres par hashtag, vue Zoom Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 8,99 $/mois/utilisateur Amplenote Hiérarchisation des tâches à l'aide de la matrice d'Eisenhower, révision espacée des idées, système de prise de notes rapide Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5,99 $ par mois et par utilisateur. Tana Structures de données basées sur des schémas, affichages flexibles (notamment sous forme de tableaux et de tableaux de bord), requêtes intelligentes, modèles réutilisables Petites entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $/mois/utilisateur Anytype Priorité au mode hors ligne avec synchronisation peer-to-peer, structure de notes basée sur les objets, personnalisation du tableau de bord Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 99 $/an DokuWiki Système de texte simple auto-hébergé, assistance étendue pour les plugins, contrôle de version des pages Petites entreprises Free Microsoft OneNote Disposition sur une toile infinie, outils de dessin et d'écriture manuscrite, synchronisation dans le cloud entre appareils, intégration avec les applications Microsoft Petites entreprises Gratuit avec Microsoft 365 ; forfaits personnels et pour l’entreprise disponibles TiddlyWiki Fichier HTML tout-en-un, blocs de contenu atomiques (tiddlers), accès hors ligne complet, système avancé de filtres et d’étiquettes Particuliers Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 8 $ par mois et par utilisateur

Pourquoi opter pour des alternatives à Roam Research ?

La prise de notes en réseau de Roam Research stimule la créativité en établissant des connexions entre les idées, mais ses points faibles peuvent pousser les utilisateurs à rechercher des alternatives mieux adaptées à leurs flux de travail ou à leur budget. 💵

Voici pourquoi vous pourriez envisager d'autres applications de prise de notes:

Frais d'abonnement élevés : Coûte 15 $ par mois ou 165 $ par an, ce qui semble exorbitant pour les étudiants, les freelances ou les utilisateurs occasionnels disposant d'un budget serré

Déploiement lent des fonctionnalités : retarde les mises à jour telles que les filtres de recherche améliorés ou les intégrations avec des outils comme Notion, ce qui laisse les utilisateurs expérimentés sur leur faim

Collaboration en équipe limitée : Offre des options de partage minimales, sans modification en cours ni fonctionnalités robustes de gestion de projets de groupe pour le travail collaboratif

Personnalisation visuelle limitée : ne propose aucun thème, police de caractère ou option de disposition permettant d'adapter l'environnement de travail aux préférences de l'utilisateur

Difficultés avec les grands ensembles de données : Ralentissements importants lors du traitement de milliers de Ralentissements importants lors du traitement de milliers de notes de réunion ou de graphiques d'idées complexes, ce qui freine la productivité

🧠 Anecdote : Les carnets Moleskine sont devenus célèbres dans les années 1980 après que des voyageurs et des créatifs comme Hemingway et Picasso les aient utilisés pour consigner leurs idées et leurs expériences. Aujourd'hui, ils sont synonymes de méthodes créatives de prise de notes.

Les meilleures alternatives à Roam Research

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Découvrez ces meilleures alternatives à Roam Research pour trouver le système de prise de notes qui correspond à votre façon de penser, à votre flux de travail et à votre installation. ⚙️

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un des projets et de la documentation)

Débloquez toutes les possibilités de prise de notes avec ClickUp Docs Utilisez ClickUp Docs pour créer et parcourir du contenu à l'aide d'un formatage avancé et de pages imbriquées

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp propose une approche plus structurée de la prise de notes que les applications de notes autonomes. Elle combine la gestion de projet, la documentation des connaissances et des outils basés sur l'IA dans un seul environnement de travail, ce qui en fait une alternative pratique à Roam Research qui relie vos idées et vos tâches entre elles.

Écrivez directement dans les documents ClickUp

Commencez par ClickUp Docs, un éditeur de documents qui allie une rédaction flexible à une véritable organisation.

Contrairement au réseau plat de liens de Roam, Docs vous offre une hiérarchie claire pour organiser les idées, les sujets et les thèmes connexes à l'aide de pages imbriquées. Vous pouvez développer ou réduire ces pages au sein du document principal afin de regrouper le contenu connexe tout en le gardant facilement accessible.

Imaginons que vous développiez un hub de recherche sur les technologies climatiques. Votre document principal pourrait s'intituler « Recherche sur les énergies propres ». Sous ce titre, vous pouvez ajouter des pages imbriquées telles que « Adoption de l'énergie solaire en Amérique du Sud », « Études de cas sur l'énergie éolienne » et « Notes sur les politiques ». Cela vous permet d'approfondir des aspects spécifiques sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

Vous pouvez mettre en forme le texte de manière avancée, intégrer des images et des fichiers, ajouter des étiquettes à des collaborateurs et même transformer n'importe quelle ligne de texte en tâche à accomplir. Tout cela rend Docs plus dynamique et plus utile qu'une note traditionnelle ou une page Roam isolée.

Réfléchissez, complétez automatiquement et passez à l'action grâce à ClickUp AI

Sélectionnez n'importe quelle section de votre document et demandez à ClickUp Brain de la résumer ou de la réécrire instantanément

Ajoutez-y désormais ClickUp Brain, l'assistant IA le plus complet et le plus contextuel au monde, intégré à Docs. Il est conçu pour accélérer la réflexion et la rédaction sans vous faire perdre votre flux. Vous pouvez lui demander de résumer un long bloc de texte, de réécrire un contenu dense ou de générer de nouvelles idées à partir de ce que vous avez écrit.

Par exemple, si vous avez rassemblé plusieurs paragraphes de notes provenant de cinq sources différentes sur les technologies de capture du carbone, vous pouvez surligner le texte et demander à ClickUp Brain de créer un résumé ou de simplifier le langage.

💡 Conseil de pro : Créez des documents 4 fois plus vite qu'en tapant au clavier ! Téléchargez ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, et activez la dictée vocale avec Talk to Text. Exprimez vos idées à voix haute et transformez-les en contenu soigné sans lever le petit doigt. Que vous écriviez dans Docs, rédigiez des e-mails ou créiez des tâches, Talk to Text convertit instantanément vos paroles en texte raffiné. Vous parlez ; l'application tape, corrige et structure le texte — sans que vous ayez à lever le petit doigt. Talk to Text fonctionne sur les applications de bureau, comme Gmail, Slack et ClickUp.

Automatisez la prise de notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker

Laissez ClickUp AI Notetaker s'occuper des transcriptions et des résumés de réunion pendant que vous vous concentrez sur la discussion

Vient ensuite ClickUp AI Notetaker, qui automatise la prise de notes pendant les réunions pour que vous n'ayez plus à griffonner tout en essayant d'écouter. Il se connecte à vos appels Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, les enregistre et génère une transcription complète, des actions à mener et les points clés à retenir, puis envoie un document bien présenté directement dans votre boîte de réception ClickUp.

Imaginons que vous interviewiez un expert ou que vous animiez une réunion d'équipe au sujet des résultats de vos recherches.

Au lieu de saisir manuellement des citations ou des horodatages, l'outil d'IA dédié aux notes de réunion capture tout et place la transcription dans votre dossier ou document correspondant. Vous restez concentré sur le moment présent tout en repartant avec des notes soignées.

Créez un « deuxième cerveau » grâce à des modèles prêts à l'emploi

Obtenez un modèle gratuit Commencez par le modèle de base de connaissances ClickUp pour créer un référentiel de recherche bien organisé

Enfin, le modèle de base de connaissances ClickUp offre un espace dédié à vos notes. Conçu pour une utilisation à long terme, il comprend une hiérarchie claire, des sections prédéfinies et des flux de travail connectés afin que vos informations restent à la fois consultables et exploitables.

Imaginons que vous montiez un projet de recherche s'étalant sur plusieurs mois. Le modèle de base de connaissances vous permet de créer des catégories telles que « Données brutes », « Entretiens » et « Chapitres provisoires », chacune contenant des documents structurés avec des pages imbriquées associées.

Si Roam vous a aidé à penser en réseaux, mais que vous avez besoin d'un outil qui apporte structure, collaboration et exécution, ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. Cette alternative à Roam Research permet de garder vos notes organisées, consultables et prêtes à être mises en pratique.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tâches ClickUp directement à partir de documents ou de résumés d'IA Notetaker pour faire le lien entre la réflexion et l'action

Capturez vos idées fugaces dans le bloc-notes ClickUp et transformez-les ensuite en tâches, ce qui vous permettra de mieux structurer vos pensées et vos projets que les notes quotidiennes de Roam.

Créez des cartes conceptuelles ou des flux de projet sur les tableaux blancs ClickUp et reliez-les à des tâches, offrant ainsi une alternative flexible à la vue graphique de Roam.

Suivez vos tâches et réunions à venir dans le calendrier ClickUp alimenté par l'IA, qui ajoute une dimension de gestion du temps dont Roam ne dispose pas. Utilisez le calendrier pour réserver des sessions de travail en profondeur et déplacer automatiquement les éléments de faible priorité.

Passez d'une réflexion approfondie à des appels sur des plateformes de réunion telles que Google Meet, Microsoft Teams et Zoom sans quitter ClickUp

Laissez ClickUp Brain analyser votre agenda et hiérarchiser automatiquement vos tâches, vous évitant ainsi d'avoir à apposer des étiquettes ou à trier manuellement dans Roam Research

Limites de ClickUp

Les utilisateurs doivent définir au préalable des espaces, des dossiers et des vues personnalisées, ce qui peut constituer un obstacle pour ceux qui recherchent des outils de gestion des connaissances prêts à l'emploi.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Cet avis sur Reddit résume bien la situation :

Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout se passe mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. L'équipe s'y est adaptée plus vite que je ne l'aurais cru. J'étais sceptique au sujet de ClickUp Brain au début, cela me semblait juste être un autre gadget IA. Mais cela m'a épargné certaines tâches de rédaction fastidieuses, surtout lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile quand je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été la vraie surprise. Avant, nous perdions tellement d'éléments après les réunions, mais maintenant, elle capture tout et attribue automatiquement les tâches. Le suivi s'est nettement amélioré…

Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout se passe mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. L'équipe s'y est adaptée plus vite que je ne l'aurais cru. J'étais sceptique au sujet de ClickUp Brain au début, cela me semblait juste être un autre gadget IA. Mais cela m'a épargné certaines tâches de rédaction fastidieuses, surtout lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile quand je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été la vraie surprise. Avant, nous perdions tellement d'éléments après les réunions, mais maintenant, elle capture tout et attribue automatiquement les tâches. Le suivi s'est nettement amélioré…

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail ClickUp peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes — pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

2. Obsidian (Idéal pour la propriété locale des fichiers)

via Obsidian

Obsidian transforme les fichiers Markdown de votre ordinateur en une base de connaissances interconnectée. Vos notes sont stockées sur votre appareil — et non sur le serveur de quelqu'un d'autre —, ce qui vous garantit la pleine propriété de vos données. La vue graphique met en évidence les connexions entre les idées, révélant ainsi les schémas qui se dessinent dans votre réflexion.

De nombreux utilisateurs migrent vers Obsidian après avoir essayé des alternatives basées sur le cloud, car le stockage local élimine les frais d'abonnement et la dépendance à Internet.

Ses options de personnalisation vous permettent de créer un environnement de travail personnalisé grâce à des thèmes communautaires et des plugins. Cette flexibilité séduit les utilisateurs qui souhaitent contrôler à la fois leurs notes et les outils qu'ils utilisent pour les gérer.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Créez des liens bidirectionnels entre les notes pour construire des réseaux de connaissances complexes qui révèlent les connexions entre des sujets apparemment sans rapport.

Personnalisez l'interface à l'aide d'extraits CSS et de thèmes proposés par la communauté afin de l'adapter parfaitement à vos préférences en matière de flux de travail et à votre confort visuel.

Étendez les fonctionnalités grâce à des plugins communautaires qui ajoutent des fonctionnalités allant de la gestion des tâches à des outils de visualisation avancés

Explorez vos connaissances à travers plusieurs vues, notamment la visualisation graphique, le mode plan et les structures de dossiers traditionnelles

Limites d'Obsidian

Les utilisateurs doivent écrire en Markdown et prévisualiser séparément le résultat mis en forme, ce qui peut s'avérer moins intuitif pour ceux qui sont habitués aux éditeurs de texte enrichi.

Contrairement à certaines alternatives à Obsidian , les éléments interactifs tels que les cases à cocher, les dates ou les menus déroulants ne sont pas pris en charge dans les cellules des tableaux.

Les plugins communautaires peuvent cesser de fonctionner après les mises à jour

Tarifs d'Obsidian

Synchroniser : 5 $/mois par utilisateur

Publish : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs d'Obsidian dans la vie de tous les jours ?

Cet avis sur Reddit a attiré notre attention :

Mais les carnets et les documents finissent toujours par devenir des connaissances perdues, et avec le temps, j’oublie où ils se trouvent. Obsidian m’aide à établir des connexions entre eux, de sorte qu’ils me reviennent même par hasard ; cela élimine également l’angoisse de « je dois mémoriser ça ». Je me connais très bien et je sais comment je pense, donc quand je prends des notes, je les rédige de manière à pouvoir facilement établir des connexions. Cela m’aide à réduire le temps que je passais à me battre pour garder un sujet en tête et ne pas avoir à refaire de recherches, mais aussi à noter les comportements que j’ai eus au cours de la journée ou la progression que j’ai réalisée dans ma vie en général.

Mais les carnets et les documents finissent toujours par devenir des connaissances perdues, et avec le temps, j’oublie où ils se trouvent. Obsidian m’aide à établir des connexions entre eux, de sorte qu’ils me reviennent même par hasard ; cela élimine également l’angoisse de « je dois mémoriser ça ». Je me connais très bien et je sais comment je pense, donc quand je prends des notes, je les rédige de manière à pouvoir facilement établir des connexions. Cela m’aide à réduire le temps que je passais à me battre pour garder un sujet en tête et ne pas avoir à refaire de recherches, mais aussi à noter les comportements que j’ai eus au cours de la journée ou la progression que j’ai réalisée dans ma vie en général.

📖 À lire également : ClickUp vs Obsidian : quel est le meilleur outil de prise de notes ?

3. Logseq (Idéal pour la création de plans et la gestion des tâches)

via Logseq

Logseq aborde la prise de notes à l'aide de plans hiérarchiques qui s'étendent et se réduisent à la demande. Cette structure organise naturellement les sujets complexes en blocs faciles à assimiler.

En tant que plateforme open source, Logseq élimine les frais d'abonnement tout en poursuivant son développement actif. La fonctionnalité « journal » crée automatiquement des notes quotidiennes, facilitant ainsi le suivi des habitudes et la tenue d'un journal quotidien. Pour les programmeurs, la possibilité d'intégrer des blocs de code avec mise en évidence de la syntaxe apporte une fonctionnalité pratique qui fait défaut chez de nombreux concurrents.

Les meilleures fonctionnalités de Logseq

Annoter des PDF directement dans votre base de connaissances interne , en créant des liens entre vos réflexions et les sources originales sans avoir à passer d'une application à l'autre

Effectuez des requêtes dans vos notes à l'aide d'opérateurs de recherche intégrés qui filtrent par étiquettes, propriétés et relations afin d'extraire exactement les informations dont vous avez besoin

Planifiez vos tâches à l'aide d'une syntaxe Markdown simple et effectuez le suivi des tâches dans vos notes quotidiennes, ce qui vous évite d'avoir recours à des outils de gestion des tâches distincts.

Limites de Logseq

Une interface utilisateur moins aboutie que celle des alternatives commerciales plus soignées

Il n'est pas possible d'annuler les modifications ou de restaurer du texte qui aurait été supprimé accidentellement.

Les utilisateurs doivent créer manuellement des liens entre les notes, ce qui peut prendre beaucoup de temps

Logseq ne dispose pas de solution de synchronisation native et s'appuie sur des services tiers, ce qui peut ne pas plaire à tous les utilisateurs

Tarifs de Logseq

Free

Évaluations et avis sur Logseq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Logseq dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit propose une analyse utile :

Le concept de Logseq est extrêmement puissant. Il vise à permettre à l'utilisateur de créer une base de données sans avoir à se soucier de la recherche et de l'organisation des informations qu'elle contient. Le style « journal » a pour but de rendre la prise de notes aussi fluide que possible. […] La principale raison pour laquelle Logseq échoue est que l'idée n'est pas soutenue par une mise en œuvre robuste. L'interface utilisateur est assez agréable une fois que l'utilisateur s'y est habitué. Cependant, Logseq est tout simplement inadéquat pour gérer de grandes quantités de données structurées […]

Le concept de Logseq est extrêmement puissant. Il vise à permettre à l'utilisateur de créer une base de données sans avoir à se soucier de la recherche et de l'organisation des informations qu'elle contient. Le style « journal » a pour but de rendre la prise de notes aussi fluide que possible. […] La principale raison pour laquelle Logseq échoue est que l'idée n'est pas soutenue par une mise en œuvre robuste. L'interface utilisateur est assez agréable une fois que l'on s'y est habitué. Cependant, Logseq est tout simplement inadéquat pour gérer de grandes quantités de données structurées […]

4. Evernote (Idéal pour la synchronisation multiplateforme)

via Evernote

Evernote excelle dans la collecte d'informations provenant de multiples sources : Clips Web, images, fichiers audio et texte cohabitent dans des carnets de notes bien organisés.

La synchronisation multiplateforme s'effectue automatiquement, rendant vos notes accessibles sur tous vos appareils sans transfert manuel. Evernote met l'accent sur l'organisation via des dossiers et des étiquettes traditionnels plutôt que sur les liens bidirectionnels.

L'outil de capture Web enregistre des articles entiers, en supprimant les publicités et en les mettant en forme pour faciliter leur lecture ultérieure. Malgré les récentes hausses de prix, de nombreux utilisateurs restent fidèles à Evernote pour sa fonction de recherche fiable et son interface familière.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Effectuez des recherches dans vos notes manuscrites et le texte contenu dans les images grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR), qui permet de retrouver facilement même les contenus non textuels.

Enregistrez des notes audio pendant les réunions ou les cours, qui se synchronisent avec vos notes tapées, pour créer des enregistrements complets des discussions

Organisez vos informations à l'aide de carnets, de piles et d'étiquettes qui créent de multiples chemins pour retrouver votre contenu sans que vous ayez à vous souvenir des connexions exactes.

Limites d'Evernote

Fonctionnalités de connexion limitées entre les notes

Evernote a connu des failles de sécurité par le passé, notamment un piratage majeur en 2013 qui a compromis les données des utilisateurs

Pas d'assistance native pour Markdown

C'est cher par rapport aux autres alternatives à Roam Research

Tarifs d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Notes et évaluations sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 010 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 280 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote dans la vie de tous les jours ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

La consolidation de la prise de notes à un rythme incroyable est devenue beaucoup plus facile et efficace, ce qui est fascinant. Nous avons réussi à maintenir un haut niveau de performance tout en gardant une trace des nombreuses notes pour chaque évènement spécifique et en les organisant à l'aide de carnets et d'étiquettes afin de faciliter la recherche d'informations pertinentes. Avec Evernote, il est facile de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et de rester à jour dans la gestion des projets, des réunions et des activités quotidiennes.

La consolidation de la prise de notes à un rythme incroyable est devenue beaucoup plus facile et efficace, ce qui est fascinant. Nous avons réussi à maintenir un haut niveau de performance tout en gardant une trace des nombreuses notes pour chaque évènement spécifique et en les organisant à l'aide de carnets et d'étiquettes afin de faciliter la recherche d'informations pertinentes. Avec Evernote, il est facile de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et de rester à jour dans la gestion des projets, des réunions et des activités quotidiennes.

⚡️ Le savoir en action : Le système TechPort de la NASA, lancé en 2012, est un référentiel centralisé pour les efforts de recherche et développement de l'agence, garantissant un partage efficace des connaissances et un suivi de l'innovation.

5. RemNote (Idéal pour l'apprentissage actif et la répétition espacée)

via RemNote

RemNote comble le fossé entre la prise de notes et la mémorisation en intégrant la répétition espacée. Ce logiciel de gestion des connaissances personnelles génère automatiquement des fiches à partir de vos notes, vous aidant ainsi à retenir les informations à long terme.

Il organise le contenu de manière hiérarchique à l'aide de « rems », des unités élémentaires de connaissance qui s'assemblent pour former un réseau. Les étudiants apprécient particulièrement la façon dont RemNote transforme des notes passives en supports d'étude actifs.

L'approche centrée sur les documents facilite la transition depuis la prise de notes traditionnelle tout en introduisant des concepts d'organisation plus utiles.

Les meilleures fonctionnalités de RemNote

Créez des cartes conceptuelles et des relations visuelles entre les idées grâce au graphe de connaissances intégré qui affiche les connexions dans l'ensemble de votre système de notes

Intégrez des documents de référence tels que des PDF et des articles Web directement dans votre base de connaissances grâce à des fonctionnalités d'annotation qui préservent le contexte

Suivez votre progression grâce à des statistiques détaillées et des objectifs quotidiens, ce qui vous aidera à rester constant et à mesurer votre progression au fil du temps

Collaborez sur des notes avec les membres de votre équipe ou vos groupes d'étude grâce à des documents partagés qui conservent l'historique des versions et permettent le suivi des modifications

Limites de RemNote

L'interface semble encombrée lors de la gestion de bases de connaissances volumineuses

Un abonnement est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités avancées de cette alternative à Roam Research.

L'expérience mobile doit être améliorée

L'exportation de notes et de fiches vers d'autres applications peut s'avérer difficile en raison des formats limités

Tarifs de RemNote

Free

Pro : 10 $/mois

Pro avec IA : 20 $/mois

Évaluations et avis sur RemNote

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de RemNote dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de Reddit le formule ainsi :

Ce que j'ai le plus apprécié chez remNote, c'est sa fonctionnalité de fiches et sa gestion. C'est l'une des meilleures que j'ai trouvées parmi les applications gratuites, directement reliée aux notes. Ils travaillent activement là-dessus aussi. Pour la prise de notes, je trouve que ça va.

Ce que j'ai le plus apprécié chez remNote, c'est sa fonctionnalité de fiches et sa gestion. C'est l'une des meilleures que j'ai trouvées parmi les applications gratuites, directement reliée aux notes. Ils travaillent activement là-dessus aussi. Pour la prise de notes, je trouve que ça va.

🔍 Le saviez-vous ? Selon une étude d'IDC, seuls 45 % des employés des grandes entreprises utilisent activement leurs systèmes de gestion des connaissances. Cela met en évidence un écart important entre la mise en œuvre et l'engagement réel.

6. Joplin (Idéal pour la gestion de notes axée sur la confidentialité)

via Joplin

Joplin propose un outil de prise de notes open source avec un chiffrement de bout en bout qui préserve la confidentialité de vos données, même lorsqu'elles sont synchronisées entre plusieurs appareils. Il stocke les notes au format Markdown standard, ce qui vous permet d'accéder à votre contenu sans avoir besoin d'un logiciel propriétaire.

La plateforme gère la synchronisation via le service de votre choix : Dropbox, OneDrive, NextCloud ou votre propre serveur. Cette flexibilité vous permet de contrôler l'emplacement de vos données.

De nombreux utilisateurs optent pour Joplin précisément pour sa combinaison de fonctionnalités de confidentialité et son accès gratuit à des fonctionnalités avancées qui nécessitent un abonnement ailleurs.

Les meilleures fonctionnalités de Joplin

Étendez les fonctionnalités grâce à des plugins qui ajoutent des fonctionnalités telles que des tableaux Kanban , des cartes mentales et des formats d'exportation supplémentaires sans augmenter la taille de l'application de base

Capturez du contenu Web à l'aide de l'extension de navigateur qui préserve la mise en forme et les images tout en enregistrant tout localement plutôt que sur un service tiers

Insérez des croquis, des organigrammes ou des notes visuelles directement dans vos entrées pour mieux illustrer des idées complexes

Accédez rapidement à n'importe quelle note, étiquette ou carnet grâce à la fonctionnalité de recherche « Goto Anything » avec suggestions de saisie semi-automatique

Limites de Joplin

La vue graphique et les connexions sont moins développées que dans Roam

La recherche peut être plus lente lorsque les collections de notes sont très volumineuses

Il ne prend pas en charge la collaboration en temps réel, ce qui peut constituer un inconvénient pour les flux de travail en équipe.

Tarifs de Joplin

Forfait de base : 2,99 €/mois (environ 3,32 $/mois)

Pro : 5,99 €/mois (environ 6,65 $/mois)

Teams : 7,99 €/mois (environ 8,87 $/mois)

Évaluations et avis sur Joplin

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Joplin dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 résume ainsi la situation :

J'adore la structure organisationnelle des notes, qui permet de créer des carnets et d'y classer différentes notes. J'apprécie également que les notes soient enregistrées au format Markdown, ce qui facilite leur lecture grâce au volet d'aperçu et permet de conserver une taille très petite pour les fichiers, car le format ne stocke pas une multitude de données inutiles. Je l'utilise tous les jours ; c'est très simple d'emploi et s'intègre parfaitement à la vie quotidienne.

J'adore la structure organisationnelle des notes, qui permet de créer des carnets et d'y classer différentes notes. J'apprécie également que les notes soient enregistrées au format Markdown, ce qui facilite leur lecture grâce au volet d'aperçu et permet de conserver une taille très petite pour les fichiers, car le format ne stocke pas une multitude de données inutiles. Je l'utilise tous les jours ; c'est très simple d'emploi et s'intègre parfaitement à la vie quotidienne.

🧠 Anecdote : Les carnets de Léonard de Vinci sont connus pour être écrits à l'envers ou en écriture miroir. Pourquoi ? Pour préserver la confidentialité de ses idées, le texte n'était lisible que lorsqu'on le regardait dans un miroir.

7. Google Keep (Idéal pour la saisie rapide et les rappels)

via Google

Google Keep adopte une approche minimaliste de la prise de notes grâce à des cartes colorées qui organisent les informations. C'est un outil fiable pour la saisie rapide : notez des idées, des mémos vocaux ou des checklists qui se synchronisent instantanément sur tous vos appareils.

L'intégration avec d'autres services Google vous permet de créer des documents à partir de notes ou de définir des rappels basés sur l'emplacement. Google Keep évite délibérément les fonctionnalités complexes, en privilégiant plutôt la rapidité et l'accessibilité.

Cette simplicité en fait une alternative idéale à Roam Research pour capturer des pensées fugaces plutôt que pour constituer des bases de connaissances.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Définissez des rappels basés sur l'heure ou l'emplacement qui déclenchent des notifications lorsque vous arrivez à des emplacements précis ou à des heures programmées, transformant ainsi des notes passives en invitations exploitables

Collaborez sur des notes et des listes partagées qui se mettent à jour en temps réel sur les appareils de plusieurs utilisateurs, ce qui en fait un outil efficace pour les listes de courses ou les idées de projets partagés.

Convertissez vos notes manuscrites en texte grâce à la reconnaissance optique de caractères, qui rend même les idées griffonnées consultables et modifiables après leur saisie

Enregistrez des notes audio où que vous soyez ; celles-ci sont automatiquement transcrites en texte pour faciliter la consultation et la recherche.

Limites de Google Keep

Options de mise en forme du texte enrichi limitées pour les notes

Pas de dossiers ni de libellés imbriqués pour prendre en charge une structure hiérarchique

Chaque note a une limite de 20 000 caractères, ce qui peut s'avérer restrictif.

Bien qu'il fasse partie de l'écosystème Google, Keep ne s'intègre pas directement à Google Tasks

Tarifs de Google Keep

Gratuit avec un compte Google

Notes et évaluations sur Google Keep

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Keep dans la vie de tous les jours ?

Découvrez ce qu'en dit ce critique de Capterra:

J'adore la façon dont Google Keep se synchronise instantanément sur tous mes appareils ou mon compte Google, ce qui me permet de prendre des notes pendant mes déplacements et d'y accéder plus tard.

J'adore la façon dont Google Keep se synchronise instantanément sur tous mes appareils ou mon compte Google, ce qui me permet de prendre des notes pendant mes déplacements et d'y accéder plus tard.

8. Fusebase (anciennement Nimbus Note) (Idéal pour la documentation et les bases de connaissances)

via Fusebase

Nimbus Note (désormais Fusebase) combine la modification en cours de documents et la gestion des connaissances, offrant des outils d'organisation puissants sans complexité excessive. La plateforme excelle dans la structuration des informations grâce à des environnements de travail, des dossiers et des sous-dossiers imbriqués.

Les options de mise en forme avancées comprennent des tableaux, des blocs de code et des éléments intégrés, tous consultables ultérieurement. Nimbus séduit les utilisateurs qui ont besoin de plus de structure que l'approche libre de Roam.

L'outil de capture Web mérite une mention spéciale pour sa flexibilité, qui vous permet d'enregistrer des pages entières, des articles simplifiés, des captures d'écran ou du texte sélectionné en quelques clics seulement.

Les meilleures fonctionnalités de Fusebase

Organisez votre contenu grâce à des environnements de travail, des dossiers et des sous-dossiers illimités, qui permettent de créer des hiérarchies logiques pour différents projets ou domaines de connaissances

Créez des liens de partage publics avec des contrôles de permission précis qui déterminent si d'autres personnes peuvent afficher, commenter ou modifier vos notes sans avoir besoin d'un compte

Intégrez plus de 30 types de contenu directement dans vos notes, notamment des vidéos, des cartes, des feuilles de calcul et des applications tierces qui regroupent les informations connexes.

Limites de Fusebase

Les fonctionnalités de gestion des tâches sont considérées comme basiques et ne proposent pas de listes de tâches complètes.

Certains utilisateurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant la suppression de la fonctionnalité d'exportation JSON, qui rend la migration des données plus difficile.

Tarifs de Fusebase

Solo : 39 $/mois

Essentials : 99 $/mois (pour cinq membres)

Avancé : 399 $/mois (pour 50 membres)

Unlimited : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fusebase

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de Fusebase dans la vie réelle ?

Voici comment un utilisateur de G2 a décrit son expérience avec cette alternative à Roam Research :

FuseBase dispose d'un éditeur de documents performant associé à des portails de type site web. C'est une excellente option pour réduire le temps d'intégration des clients, car nous avons centralisé nos formations et nos guides. Nous continuons d'apprendre et d'améliorer notre wiki, car l'outil bénéficie de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités chaque mois. Jusqu'à présent, tout va bien : les rappels de tâches automatisés et l'éditeur de flux de travail étape par étape sont mes fonctionnalités préférées pour l'instant.

FuseBase dispose d'un éditeur de documents performant associé à des portails de type site web. C'est une excellente option pour réduire le temps d'intégration des clients, car nous avons centralisé nos formations et nos guides. Nous continuons d'apprendre et d'améliorer notre wiki, car l'outil bénéficie de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités chaque mois. Jusqu'à présent, tout va bien : les rappels de tâches automatisés et l'éditeur de flux de travail étape par étape sont mes fonctionnalités préférées pour l'instant.

🔍 Le saviez-vous ? La méthode Zettelkasten, utilisée par le sociologue Niklas Luhmann, consistait à lier entre elles des milliers de cartes individuelles pour faciliter la mémorisation. Il lui attribuait le mérite de l'avoir aidé à écrire plus de 70 livres.

9. Workflowy (Idéal pour les listes à imbrication infinie)

via Workflowy

Workflowy réduit la prise de notes à son essence même : le plan. Cette approche ciblée crée un environnement fluide pour la saisie d'informations hiérarchisées.

Chaque puce joue à la fois le rôle de contenu et de conteneur, ce qui permet une imbrication infinie qui maintient les informations connexes en connexion. En zoomant sur une puce, celle-ci devient le point de focalisation temporaire, éliminant ainsi les distractions.

Workflowy séduit les utilisateurs qui privilégient la simplicité à la surabondance de fonctionnalités. Son interface minimaliste évite délibérément toute complexité inutile, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le contenu plutôt que sur les commandes ou les paramètres.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Ajoutez des étiquettes et des mentions au contenu pour créer des filtres instantanés dans l'ensemble de votre base de données, quel que soit l'emplacement des éléments.

Partagez des branches spécifiques de votre plan grâce à des paramètres de permission personnalisables qui permettent à d'autres personnes d'afficher ou de collaborer uniquement sur les sections pertinentes

Effectuez des recherches simultanément à tous les niveaux, avec des résultats indiquant le chemin d'accès complet à chaque correspondance, ce qui vous aide à déterminer l'emplacement d'informations au sein de hiérarchies complexes

Créez des copies miroir de vos puces qui se mettent à jour simultanément sur différents emplacements, garantissant ainsi la cohérence de l'ensemble de vos notes

Limites de Workflowy

Options de mise en forme limitées par rapport à d'autres outils

Workflowy ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de rappels, de dates d'échéance ou de gestion du temps.

Il n'existe pas de moyen simple d'archiver les éléments achevés

Tarifs de Workflowy

Free

Pro : 8,99 $/mois

Évaluations et avis sur Workflowy

G2 : 4,5/5 (plus de 25 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Workflowy dans la vie réelle ?

Voici un avis de première main sur cette alternative à Roam Research :

J'adore le fait que tout soit présenté sous forme de liste à puces. C'est généralement ainsi que je prends mes notes, et Workflowy me permet de le faire plus efficacement.

J'adore le fait que tout soit présenté sous forme de liste à puces. C'est généralement ainsi que je prends mes notes, et Workflowy me permet de le faire plus efficacement.

⚡️ Le savoir en action : La plateforme numérique de Siemens, ShareNet, facilite le partage des connaissances entre les employés, renforçant ainsi la collaboration et l'apprentissage au sein de l'organisation.

10. Amplenote (Idéal pour la prise de notes axée sur la productivité)

via Amplenote

Amplenote combine la prise de notes et la gestion des tâches grâce à une intégration bien pensée des idées et des éléments à mener. Les tâches extraites des notes alimentent automatiquement un système de tâches unifié, avec des priorités basées sur l'urgence et l'importance. Cette alternative à Roam Research introduit les « Jots », des notes prises rapidement qui se transforment ensuite en contenu permanent.

Il se distingue par ses fonctionnalités de « gestion créative des idées » qui remettent en avant des notes à revoir selon les principes de la répétition espacée.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplenote

Transformez vos notes en tâches grâce à des métadonnées riches, notamment des dates d'échéance, des priorités et des estimations d'effort qui s'affichent automatiquement dans les vues des tâches

Classez automatiquement vos tâches à l'aide de la matrice d'Eisenhower , qui calcule l'importance en fonction de l'urgence, de la valeur et de l'effort requis, afin de vous aider à vous concentrer sur le travail à fort impact.

Passez en revue vos idées de manière systématique grâce à des rappels par répétition espacée qui font réapparaître vos notes à des intervalles optimaux pour favoriser la mémorisation à long terme.

Transférez vos e-mails importants vers Amplenote pour les convertir automatiquement en tâches au sein de notes spécifiques

Limites d'Amplenote

Il n'existe pas de bibliothèque de modèles prédéfinis pour les notes ou les tâches

L'application de bureau est réservée aux abonnés payants ; les utilisateurs gratuits ne peuvent utiliser que les versions web et mobile.

Lorsque vous liez des notes à l'aide de la syntaxe [[, seules cinq suggestions s'affichent, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les utilisateurs disposant de bibliothèques de notes volumineuses.

Accéder à la même note quotidienne depuis plusieurs appareils le même jour peut entraîner des entrées doublées.

Tarifs d'Amplenote

Forfait Basic : 5,99 $/mois (facturé annuellement)

Pro : 9,99 $/mois (facturé annuellement)

Founder : 24,99 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Amplenote

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Amplenote dans la vie de tous les jours ?

Voici ce qu'a déclaré un utilisateur de Reddit:

C'est une bonne application de prise de notes, et elle dispose de fonctions qui en font une application complète pour tout ce qui touche à la productivité, mais je pense qu'il faut l'essayer pour voir si elle vous convient. Une chose que je n'aime pas, c'est qu'elle archive automatiquement vos notes après une certaine période d'inactivité. Je trouve ça bizarre, mais je n'ai pas encore eu le temps de régler ce problème.

C'est une bonne application de prise de notes, et elle dispose de fonctions qui en font une application complète pour tout ce qui touche à la productivité, mais je pense qu'il faut l'essayer pour voir si elle vous convient. Une chose que je n'aime pas, c'est qu'elle archive automatiquement vos notes après une certaine période d'inactivité. Je trouve ça bizarre, mais je n'ai pas encore eu le temps de régler ce problème.

11. Tana (Idéal pour ses capacités de base de données flexibles)

via Tana

Tana traite les informations comme des données structurées sans sacrifier la flexibilité. Chaque élément de contenu devient un nœud pouvant contenir d'autres nœuds, avec des propriétés personnalisables qui offrent des fonctionnalités de type base de données.

Il adopte la « pensée schématique », où l'information acquiert une structure grâce à des propriétés cohérentes tout en conservant la liberté des notes en format libre. Tana séduit les utilisateurs frustrés par les limites des documents traditionnels et des bases de données rigides.

Les meilleures fonctionnalités de Tana

Affichez les mêmes informations sous plusieurs formats, notamment des plans, des tableaux, des tableaux Kanban et des calendriers, qui offrent différentes perspectives sur vos données

Créez des commandes qui automatisent les flux de travail répétitifs et transforment la manière dont les informations sont traitées ou affichées dans votre environnement de travail

Créez des requêtes sophistiquées en langage naturel qui filtrent et trient les informations dans l'ensemble de votre base de connaissances

Concevez des modèles de prise de notes pour une saisie cohérente des informations, qui standardisent votre méthode de collecte de données tout en restant adaptables aux nouvelles exigences

Limites de Tana

Tana permet la création de plusieurs nœuds portant le même nom, ce qui peut entraîner une certaine confusion et un manque d'organisation

L'application ne fournit que l'assistance pour l'exportation au format JSON

L'expérience mobile est encore en cours de développement

Tarifs de Tana

Free

Plus : 10 $/mois

Pro : 18 $/mois

Évaluations et avis sur Tana

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Tana dans la vie réelle ?

Jetons un œil à un avis publié sur Reddit concernant cette alternative à Roam Research :

Tana me permet simplement d'écrire du contenu et d'y associer une étiquette. Je n'ai pas à me soucier des dossiers ou de la structure. Je me contente d'ajouter une étiquette, et je sais que je pourrai retrouver facilement ces informations ! Le plus gros inconvénient pour moi actuellement est l'absence d'une véritable application mobile en lecture/écriture. Ne vous méprenez pas, Tana Capture est géniale. Mais je suis toujours en déplacement et j'ai aussi besoin de consulter mon contenu.

Tana me permet simplement d'écrire du contenu et d'y associer une étiquette. Je n'ai pas à me soucier des dossiers ou de la structure. Je me contente d'ajouter une étiquette, et je sais que je pourrai retrouver facilement ces informations ! Le plus gros inconvénient pour moi actuellement est l'absence d'une véritable application mobile en lecture/écriture. Ne vous méprenez pas, Tana Capture est géniale. Mais je suis toujours en déplacement et j'ai aussi besoin de consulter mon contenu.

🔍 Le saviez-vous ? Le fait de créer une connexion entre deux idées sans rapport entre elles (une caractéristique de la prise de notes connectée) s'appelle la bisociation, et ce phénomène a été lié à des percées créatives tant dans le domaine artistique que scientifique.

12. Anytype (Idéal pour les relations entre objets axées sur la confidentialité)

via Anytype

Anytype aborde la gestion des connaissances à travers une conception orientée objet, où chaque note fonctionne comme un objet distinct doté de propriétés personnalisables. Il stocke toutes les données localement grâce à une synchronisation peer-to-peer, éliminant ainsi complètement les serveurs centraux.

Le modèle objet-relation vous permet de créer des types personnalisés — projets, tâches, personnes, livres —, chacun doté d'attributs et de relations spécifiques. Chaque élément d'information devient un élément constitutif qui s'associe aux autres par le biais de relations significatives, plutôt que par de simples liens ou étiquettes.

Les meilleures fonctionnalités d'Anytype

Reliez les informations entre elles à l'aide de relations qui précisent comment les objets interagissent, créant ainsi un réseau sémantique qui reflète les relations réelles entre les concepts.

Créez des tableaux de bord personnalisés qui regroupent les informations connexes et visualisent les connexions entre les objets de votre base de données de connaissances

Personnalisez l'interface grâce à des affichages flexibles, notamment des listes, des tableaux, des galeries et des tableaux de bord qui présentent les mêmes informations, optimisées pour différents contextes

Configurez des automatisations simples pour gérer vos flux de travail, comme le marquage automatique des notes ou l'organisation du contenu au fur et à mesure que vous l'ajoutez

Limites d'Anytype

Une communauté plus restreinte par rapport aux alternatives bien établies

Les requêtes avancées nécessitent l'apprentissage d'une syntaxe spécifique

L'absence d'assistance pour LaTeX en ligne rend cet outil moins adapté aux utilisateurs

Tarifs d'Anytype

Free

Builder : 99 $/an

Co-Créateur : 299 $/an

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Anytype

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Anytype dans la vie réelle ?

Voici l'avis d'un utilisateur de Reddit sur cette alternative à Roam Research :

Quant à l'application en elle-même, elle est bonne. C'est l'équivalent « hors ligne d'abord » de Notion, car elle est orientée base de données. Il est plus difficile pour une personne non initiée à la technologie de comprendre les concepts qui la sous-tendent, mais ce n'est pas impossible (je veux dire par là qu'ils utilisent des noms étranges pour leurs « éléments », et que tout ce qui s'y trouve est une « relation »). Ce qui ne m'a pas plu (mais cela a peut-être changé, car je l'utilisais il y a 6 mois), c'est que l'application pour iPad/iPhone ressemble davantage à un compagnon minimaliste qu'à une application à part entière pouvant être utilisée à la place.

Quant à l'application en elle-même, elle est bonne. C'est l'équivalent « hors ligne d'abord » de Notion, car elle est orientée base de données. Il est plus difficile pour une personne non initiée à la technologie de comprendre les concepts qui la sous-tendent, mais ce n'est pas impossible (je veux dire par là qu'ils utilisent des noms étranges pour leurs « éléments », et que tout ce qui s'y trouve est une « relation »). Ce qui ne m'a pas plu (mais cela a peut-être changé, car je l'utilisais il y a 6 mois), c'est que l'application pour iPad/iPhone ressemble davantage à un compagnon minimaliste qu'à une application à part entière pouvant être utilisée à la place.

13. DokuWiki (Idéal pour les équipes de documentation technique)

via DokuWiki

DokuWiki permet de créer une documentation structurée sans nécessiter de base de données en arrière-plan. Ce système wiki en texte simple stocke les pages sous forme de fichiers individuels, ce qui facilite la sauvegarde et le contrôle des versions.

Il se distingue par ses options d'auto-hébergement, qui vous permettent de prendre le contrôle total de votre infrastructure. Son vaste écosystème de plugins répond à des besoins spécialisés, de la création de diagrammes à la gestion de bibliographies, ce qui le rend adaptable à presque toutes les exigences en matière de documentation.

Les meilleures fonctionnalités de DokuWiki

Organisez vos notes à l'aide d'espaces de noms qui créent des sections et sous-sections logiques tout en conservant des URL claires qui reflètent votre architecture de l'information

Contrôlez les accès grâce à des systèmes de permissions granulaires qui définissent qui peut lire, effectuer des modifications en cours ou gérer différentes sections en fonction des groupes d'utilisateurs ou des comptes individuels

Étendez les fonctionnalités grâce à des centaines de plugins qui ajoutent des fonctionnalités allant de la mise en évidence de la syntaxe aux outils de dessin, tout en préservant la stabilité du système de base.

Suivez les modifications grâce au contrôle de version intégré qui conserve l'historique complet de chaque page, avec la possibilité de comparer les versions ou de revenir à des états antérieurs

Limites de DokuWiki

Nécessite des connaissances techniques pour la configuration et la maintenance

Interface utilisateur moins soignée que celle des solutions grand public

En tant qu'outil open source, l'assistance professionnelle est limitée

Fonctionnalités de collaboration en temps réel limitées

Tarifs de DokuWiki

Free

Évaluations et avis sur DokuWiki

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de DokuWiki dans la vie de tous les jours ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur satisfait sur G2:

J'apprécie sa facilité d'installation et de maintenance, sans configuration de base de données compliquée à gérer. C'est parfait pour les cas où vous n'avez pas besoin d'un énorme wiki multi-utilisateurs. C'est idéal pour prendre des notes pour une seule personne, un petit groupe de travail ou une famille. Comme l'utilisateur du serveur web doit pouvoir écrire sur le disque, cela pose un problème de sécurité. Mais une configuration adéquate de l'accès au réseau et une mise à jour régulière des éléments permettent d'atténuer les risques.

J'apprécie sa facilité d'installation et de maintenance, sans configuration de base de données compliquée à gérer. C'est parfait pour les cas où vous n'avez pas besoin d'un énorme wiki multi-utilisateurs. C'est idéal pour prendre des notes pour une seule personne, un petit groupe de travail ou une famille. Comme l'utilisateur du serveur web doit pouvoir écrire sur le disque, cela pose un problème de sécurité. Mais une configuration adéquate de l'accès au réseau et une mise à jour régulière des éléments permettent d'atténuer les risques.

14. Microsoft OneNote (Idéal pour les notes sur un canevas libre gratuit)

via Microsoft OneNote

OneNote s'affranchit des contraintes des documents linéaires en proposant un espace de travail infini où les informations peuvent être placées où bon vous semble. Texte, images, tableaux et dessins coexistent sur des pages qui imitent les carnets de notes physiques tout en dépassant leurs capacités.

Cette alternative à Roam Research s'intègre étroitement à l'écosystème Microsoft, effectuant automatiquement la connexion avec les tâches d'Outlook et stockant les carnets de notes sur OneDrive. Pour les penseurs visuels qui préfèrent l'organisation spatiale aux hiérarchies strictes, OneNote offre une liberté de placement unique.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Enregistrez des notes audio ou vidéo qui se synchronisent avec votre saisie, créant ainsi des repères temporels qui vous permettent d'accéder directement à ce qui a été dit lorsque vous avez rédigé des notes spécifiques

Dessinez et annotez librement à l'aide d'un stylet sur des appareils tactiles dotés de la sensibilité à la pression et proposant différents types de stylets qui imitent les instruments d'écriture physiques

Organisez vos recherches grâce à des outils intégrés qui vous permettent de rechercher des documents de référence et de citer des sources directement dans vos notes

Limites de Microsoft OneNote

Liens entre les notes plus limités par rapport à Roam

Des problèmes de synchronisation peuvent survenir avec les carnets de notes volumineux

Pas de prise en charge native du Markdown dans cet outil de prise de notes basé sur l'IA

Tarifs de Microsoft OneNote

Pour la maison

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois (pour une à six personnes)

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/mois (pour une personne)

Pour les entreprises

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

Notes et évaluations sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 830 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 870 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft OneNote dans la vie réelle ?

Cette critique sur G2 soulève un point intéressant :

Je pense que la meilleure fonctionnalité de Microsoft OneNote réside dans sa flexibilité et sa facilité d'utilisation pour organiser des notes sur différentes plateformes. La possibilité de créer de nombreux blocs-notes, sections et pages offre un moyen hautement structuré mais très adaptable de classer les informations. De plus, les notes sont accessibles sur n'importe quel appareil grâce à l'intégration avec d'autres outils Microsoft et à la fonctionnalité de synchronisation dans le cloud, ce qui simplifie considérablement les choses. J'apprécie également beaucoup l'assistance pour les médias enrichis, qui me permet de faire des pièces jointes : images, fichiers audio et même fichiers directement dans mes notes.

Je pense que la meilleure fonctionnalité de Microsoft OneNote réside dans sa flexibilité et sa facilité d'utilisation pour organiser des notes sur différentes plateformes. La possibilité de créer de nombreux blocs-notes, sections et pages offre un moyen hautement structuré mais très adaptable de classer les informations. De plus, les notes sont accessibles sur n'importe quel appareil grâce à l'intégration avec d'autres outils Microsoft et à la fonctionnalité de synchronisation dans le cloud, ce qui simplifie considérablement les choses. J'apprécie également beaucoup l'assistance pour les médias enrichis, qui me permet de joindre des images, des fichiers audio et même des fichiers en tant que pièces jointes à mes notes.

🧠 Fait amusant : Votre cerveau traite en réalité les informations spatiales plus rapidement que le texte linéaire, ce qui explique pourquoi la prise de notes sous forme de graphiques semble si intuitive et « facile à retenir » pour de nombreux utilisateurs.

15. TiddlyWiki (Idéal pour un contrôle total de la personnalisation)

via TiddlyWiki

TiddlyWiki propose une approche unique de la gestion des connaissances personnelles grâce à un simple fichier HTML contenant à la fois votre contenu et l'application elle-même. Cette conception autonome offre une portabilité sans précédent ; il suffit d'enregistrer le fichier localement ou sur n'importe quel espace web.

Il organise les informations sous forme de « tiddlers », de petits morceaux de contenu reliés entre eux par des liens et des étiquettes. Ses options de personnalisation très poussées séduisent les utilisateurs qui aiment personnaliser leurs outils.

Malgré son apparence basique, TiddlyWiki offre des fonctionnalités de type programmation sans nécessiter de serveur ni d'installation.

Les meilleures fonctionnalités de TiddlyWiki

Organisez les informations sous forme de « tiddlers » élémentaires qui s'interconnectent via des liens, la transclusion, des étiquettes et des filtres pour créer un système de connaissances flexible et non linéaire.

Filtrez le contenu grâce à une syntaxe de requête puissante qui combine des opérateurs logiques, des expressions régulières et des métadonnées pour récupérer des informations avec précision

Déployez-le n'importe où, des fichiers locaux aux serveurs web, sans aucune installation requise, ce qui le rend adapté aussi bien à un usage personnel qu'à la documentation de petites équipes.

Limites de TiddlyWiki

L'interface par défaut semble dépassée par rapport aux applications modernes

Son expérience mobile n'est pas optimale sans adaptations spécifiques

L'enregistrement de plusieurs fichiers nécessite des extensions supplémentaires

Tarifs de TiddlyWiki

Free

Standard : 8 $/mois

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TiddlyWiki

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de TiddlyWiki dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de Reddit partage ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) :

J'utilise Tiddlywiki depuis toujours (sérieusement : depuis 2005). Et je n'arrête pas d'y revenir, car il fait des choses que rien d'autre ne fait, et il vous permet réellement de réfléchir, de rassembler des informations et de les transformer en connaissances d'une manière différente et plus fluide que tout ce que j'ai jamais utilisé. Il est difficile à faire évoluer, mais je n'écris pas de code JavaScript.

J'utilise Tiddlywiki depuis toujours (sérieusement : depuis 2005). Et je n'arrête pas d'y revenir, car il fait des choses que rien d'autre ne fait, et il vous permet réellement de réfléchir, de rassembler des informations et de les transformer en connaissances d'une manière différente et plus fluide que tout ce que j'ai jamais utilisé. Il est difficile à faire évoluer, mais je n'écris pas de code JavaScript.

📖 À lire également : Logseq vs Obsidian : quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Voyez plus grand avec ClickUp

Roam Research a révolutionné la manière dont les gens établissent les connexions entre leurs idées, mais cet outil présente de réelles limites. Si vous vous heurtez à ces limites, changer d'outil est une décision judicieuse.

Cela dit, tous les outils ne s'adaptent pas forcément à vos besoins. Certains conviennent parfaitement aux penseurs solitaires, d'autres aux équipes structurées, mais rares sont ceux qui regroupent tout en un seul endroit.

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