ClickUp Vs. Obsidian : quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Noter ses leçons et ses réflexions a toujours été un moyen efficace de retenir des informations et de communiquer efficacement. Que ce soit pour des réunions professionnelles intensives et à grande échelle ou pour un projet personnel, la prise de notes est une pratique courante pour presque tout le monde depuis toujours.

Cela dit, écrire ne garantit pas nécessairement plus de clarté ou de productivité, surtout lorsque le processus est fastidieux ou que les notes sont trop encombrées pour être consultées et partagées.

Des dizaines d'applications de prise de notes ont été lancées, à tel point que la taille du marché pour ce type de logiciel était estimée à 7,36 milliards de dollars en 2023. Après avoir passé en revue de nombreuses options, nous avons constaté que les deux applications de prise de notes les plus fréquemment utilisées sont ClickUp et Obsidian. Cependant, choisir entre ces deux-là relève du défi.

Cet article explique les fonctionnalités clés et les différences entre ClickUp et Obsidian et vous aide à choisir l'outil de prise de notes qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est un outil complet de gestion du travail qui simplifie la prise de notes et l'intègre aux tâches, aux flux de travail et aux projets. En tant qu'outil de prise de notes, il est conçu pour stimuler la productivité, l'efficacité et la collaboration au sein des équipes.

ClickUp offre des fonctionnalités telles que la synchronisation en temps réel, des outils de gestion des tâches et des étiquettes pour simplifier votre processus de prise de notes et amplifier son impact. Cela vous aidera non seulement à prendre des notes efficacement, mais aussi à les gérer, à les hiérarchiser et à les mettre en œuvre, en éliminant tous les aspects fastidieux de la prise de notes.

En tant que plateforme de gestion de projet, ClickUp offre un large intervalle d'outils de collaboration hautement personnalisables qui vont au-delà de la simple prise de notes et améliorent tous les aspects du travail et de la gestion de projet.

Décomposons cela et examinons plus en détail les fonctionnalités de prise de notes offertes par ClickUp.

Fonctionnalités de ClickUp

Les entreprises, les créateurs et les professionnels ont tous leurs propres exigences en matière d'outil de prise de notes. ClickUp dispose d'un arsenal de fonctionnalités pour répondre à chacune d'entre elles. Voici les trois fonctionnalités clés axées sur la prise de notes :

Fonctionnalité n° 1 : gestion des connaissances

Pour créer des notes et des documents et gérer toutes les informations cruciales au sein d'une organisation, ClickUp vous offre deux fonctionnalités puissantes.

Prenez instantanément des notes, modifiez votre contenu et convertissez vos pensées en tâches avec le bloc-notes ClickUp

ClickUp Notepad, le bloc-notes en ligne gratuit dédié à la plateforme, est l'outil idéal pour créer et organiser rapidement des notes, des checklists et des tâches. Il offre une interface simplifiée, conviviale et intuitive, ce qui le rend parfait pour capturer et gérer vos pensées où que vous soyez.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de ClickUp Notepad :

Modification facile : modifiez vos notes grâce à de nombreuses fonctionnalités, telles que la mise en forme des polices de caractères et des titres, ou l'ajout de listes et de liens. Vous pouvez ainsi créer des notes structurées, faciles à lire et à comprendre

Checklists : Créez des checklists pour garder une trace de vos tâches. Le bloc-notes permet d'ajouter facilement de nouveaux éléments, de supprimer des éléments de vos checklists et de les marquer comme achevés lorsque vous avez terminé. Cette fonctionnalité est idéale pour gérer des tâches personnelles ou des projets

Convertir en tâches : Convertissez vos notes en tâches suivibles. C'est un excellent moyen de transformer vos idées en étapes concrètes . Assigner des tâches à vous-même ou à d'autres membres de l'équipe, définir des dates d'échéance et suivre la progression est simplifié avec le bloc-notes ClickUp. Cette intégration transparente comble le fossé entre l'idéation et l'exécution

Compatibilité des appareils : Utilisez le bloc-notes ClickUp dans l'application mobile ainsi que dans l'extension Chrome. Vous pouvez ainsi noter vos idées ou informations à tout moment et en tout lieu, dès que l'inspiration vous vient

Intégrez facilement des notes, des documents et des tâches en un seul endroit à l'aide de ClickUp Docs pour créer un espace collaboratif pour l'ensemble de votre organisation

De plus, ClickUp Docs est l'outil natif de création et de collaboration de documents de la plateforme qui vous permet de créer et de partager des documents, des wikis et bien plus encore. Il offre des fonctionnalités de modification en temps réel, de gestion des tâches et de partage de documents, ce qui en fait un excellent outil pour les équipes de toutes tailles.

Voici ce que ClickUp Docs peut faire pour vos besoins en matière de prise de notes :

Collaboration en temps réel : travaillez sur des documents avec votre équipe en temps réel sans vous soucier du contrôle des versions ou des conflits

Gestion des tâches : créez des tâches directement à partir de vos documents, attribuez-les aux membres de votre équipe, fixez des délais et suivez leur progression

Partage de documents : partagez des documents en toute sécurité avec votre équipe, vos clients ou toute autre personne à qui vous souhaitez donner accès

Efficacité : écrivez et modifiez efficacement grâce à des fonctionnalités telles que les commandes slash, qui sont similaires aux raccourcis clavier, vous permettant d'insérer rapidement des éléments tels que des tableaux, des blocs de code ou des titres sans avoir à naviguer dans les menus

Visualisation : Intégrez des médias riches tels que des images, des vidéos et des diagrammes directement dans vos documents afin de simplifier les concepts complexes et de renforcer l'attrait visuel. ClickUp Docs vous permet également de créer des documents interactifs afin que les utilisateurs puissent explorer les données et les informations de manière plus attrayante

Le fait de regrouper tous vos documents, notes et idées au même endroit vous permet de créer facilement un wiki ou un référentiel de connaissances pour votre organisation. Toutes vos ressources et tous vos documents importants étant stockés sur la même plateforme, vous pouvez facilement rechercher, trier et filtrer vos ressources afin de trouver les fichiers et les données dont vous avez besoin en quelques secondes seulement.

Docs est tellement performant que je ne veux plus jamais utiliser Word pour structurer mes processus ou prendre des notes.

Fonctionnalité n° 2 : productivité optimisée par l'IA

Automatisez sans effort votre liste de tâches, résumez les informations relatives à vos projets dans vos notes et extrayez-en des éléments d'action clairs grâce à ClickUp Brain

ClickUp Brain apporte la puissance de l'IA dans vos flux de travail quotidiens.

Voici comment ClickUp Brain contribue à améliorer la productivité, l'alignement des équipes et la gestion globale des tâches :

Collecte d'informations : Utilisez ClickUp Brain comme gestionnaire des connaissances par l'IA pour répondre à des questions sur vos notes, documents ou transcriptions de réunions et trouver instantanément les informations dont vous avez besoin. Cela est particulièrement utile lorsque vous traitez de grands volumes de données

Automatisation : Automatisez les tâches répétitives liées à la prise de notes, telles que l'extraction d'éléments d'action à partir de documents ou la création de listes de tâches à partir des mises à jour de projets existants. Cela réduit le temps consacré aux tâches opérationnelles et vous permet de vous concentrer sur la prise de notes pour les fonctions stratégiques

Rapports : générez des rapports à partir des informations extraites de vos notes et documents, et suivez la progression des objectifs de vos projets

Résumé : Condensez les longues notes de réunion, les documents ou les résultats de recherche en résumés concis grâce à l'AI Writer de ClickUp Brain. Cela est essentiel lorsque vous devez comprendre rapidement les points clés sans lire tout en détail

Fonctionnalité n° 3 : personnalisation et modèles

Si de nombreux outils peuvent vous aider à prendre des notes et à les enregistrer, ClickUp se distingue par ses fonctionnalités de personnalisation et ses modèles. Créez l'environnement de prise de notes idéal, adapté à votre flux de travail spécifique, grâce à des fonctionnalités telles que :

Notes riches en contenu multimédia : ajoutez du contexte et des informations pertinentes à vos notes en utilisant la fonctionnalité glisser-déposer pour ajouter des images, des vidéos ou des GIF directement dans votre note

Recherche universelle par mot-clé : retrouvez facilement vos notes grâce à la fonctionnalité : retrouvez facilement vos notes grâce à la fonctionnalité de recherche universelle de ClickUp , quel que soit l'endroit où elles sont stockées dans votre écosystème ClickUp

Mise en forme rapide : Gagnez du temps avec Gagnez du temps avec les commandes slash de ClickUp . Utilisez ces raccourcis rapides pour mettre en forme vos notes avec des en-têtes, des puces, des checklists et plus encore, et gagnez un temps précieux

Environnement de travail personnalisé : choisissez vos propres styles de police de caractères, combinaisons de couleurs et autres éléments visuels pour créer un environnement de prise de notes qui vous inspire

Des notes à l'action : Convertissez vos notes en documents détaillés pour ajouter facilement du contexte et des commentaires, et étiquetez les parties prenantes concernées. De plus, vous pouvez même transformer le contenu de vos notes en tâches exploitables, ce qui vous permet d'attribuer des éléments d'action aux membres de l'équipe concernés

Catégorisation en fonction de vos besoins : définissez des points de données supplémentaires spécifiques à vos besoins avec : définissez des points de données supplémentaires spécifiques à vos besoins avec les champs personnalisés ClickUp . Créez des champs personnalisés spécifiques à votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez créer un champ personnalisé pour « Priorité » (Élevée, Moyenne, Faible) ou « Phase du projet » (Planification, Développement, Test). Cela vous permet également de filtrer et de trouver plus rapidement des détails

Que ce soit pour les comptes rendus de réunion, les feuilles de route des tâches d'un projet ou le brainstorming, les fonctionnalités de ClickUp constituent une solution complète pour tous vos besoins en matière de prise de notes. ClickUp propose également plusieurs modèles de prise de notes prêts à l'emploi qui vous permettent de démarrer immédiatement.

Télécharger ce modèle Créez instantanément des notes, déléguez des tâches et structurez vos réunions grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

Le modèle de notes de réunion ClickUp est idéal pour vous aider à orienter les discussions de votre équipe. Ce modèle vous permet d'établir des lignes directrices pour votre réunion et de répondre aux attentes des parties prenantes. Il vous permet également de créer des tâches en fonction de l'agenda, de les déléguer instantanément à n'importe quel membre de l'équipe et d'organiser de manière transparente toutes les occurrences de vos réunions dans des dossiers et des sous-pages bien ordonnés.

Ce modèle ClickUp vous permet d'établir des flux de travail, de lier des tâches en cours et de personnaliser le document pour vos projets personnels et vos projets à grande échelle.

Tarifs ClickUp

ClickUp propose quatre forfaits à ses utilisateurs :

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Qu'est-ce qu'Obsidian ?

via Obsidian

Obsidian est un outil de prise de notes et de gestion des connaissances qui fonctionne avec des fichiers Markdown. Outre sa fonctionnalité de prise de notes rapide, qui s'appuie sur des fichiers Markdown ou du texte simple, il permet également de visualiser les connexions entre vos notes. Vous pouvez noter des idées, écrire et explorer vos pensées dans une base de connaissances personnalisée.

Fonctionnalités d'Obsidian

Obsidian est une plateforme qui se concentre principalement sur la prise de notes et sur la création d'un espace pour booster l'efficacité. Avec les bonnes méthodes de prise de notes, cet outil est tout à fait capable de simplifier la prise de notes et de désencombrer votre espace de réflexion pour de meilleures idées.

Voici les fonctionnalités clés d'Obsidian :

Fonctionnalité n° 1 : prise de notes

via Obsidian

Obsidian se distingue par son approche unique de la prise de notes, qui privilégie le contrôle de l'utilisateur et une base de connaissances qui vous appartient entièrement. Voici quelques-unes de ses principales fonctionnalités :

Possibilité d'utiliser Markdown pour mettre en forme du texte simple, ce qui vous aide à créer des notes avec des titres, des puces, des extraits de code et même à intégrer des éléments multimédias. Cette approche légère mais polyvalente garantit que vos notes sont pérennes et accessibles sur différentes plateformes

Protégez vos notes à l'aide de fichiers non propriétaires afin de ne jamais être bloqué et de pouvoir conserver vos données pour une utilisation à long terme

Personnalisez votre expérience de prise de notes grâce à divers thèmes et options de personnalisation . Choisissez un thème qui correspond à votre style visuel et à vos préférences, et créez un environnement de travail qui favorise la concentration et la créativité

Créez des connexions entre vos notes à l'aide des liens Obsidian , qui vous permettent de relier des idées, des personnes, des lieux, des livres et bien plus encore, vous aidant ainsi à créer votre propre wiki personnel

Organisez vos notes à l'aide de dossiers et de sous-dossiers, tandis que le stockage local garantit que vos connaissances restent accessibles même hors ligne

Fonctionnalité n° 2 : la visualisation

via Obsidian Canvas

L'un des aspects fondamentaux d'Obsidian est le Canvas Obsidian, qui vous permet de rassembler toutes vos notes, recherches, diagrammes et idées en un seul endroit. Vous pouvez ainsi établir des connexions visuelles et définir une feuille de route ou un sujet de projet de bout en bout. Chaque note peut être intégrée dans les vues Canvas, ce qui permet à toute votre équipe d'agrandir les notes pour obtenir des informations supplémentaires tout en ayant facilement une vue d'ensemble du projet.

La plateforme dispose également d'une vue graphique pour visualiser ces relations, révélant ainsi la structure de votre base de connaissances et mettant au jour des connexions cachées. Obsidian est donc idéal pour créer un wiki personnel ou un référentiel de notes interconnectées.

Fonctionnalité n° 3 : personnalisation et modèles

À l'instar des fonctionnalités de personnalisation de ClickUp, Obsidian vous permet d'insérer des extraits prédéfinis de texte dans vos notes actives à l'aide de modèles Obsidian. Vous pouvez ainsi tirer parti d'Obsidian pour répondre à vos besoins spécifiques et créer des modèles personnalisables prêts à l'emploi qui accélèrent l'ensemble du processus de prise de notes et de collecte de données.

De plus, grâce aux thèmes Obsidian et aux plugins communautaires, vous pouvez facilement modifier l'apparence de vos documents et notes, en les ajustant à votre guise. Grâce à sa grande communauté, vous pouvez même trouver des thèmes personnalisables gratuits et payants qui vous permettent de créer un style unique pour les documents de votre organisation.

Tarifs Obsidian

Obsidian propose deux forfaits et quelques fonctionnalités en module complémentaire :

Usage personnel : Gratuit

Utilisation commerciale : 50 $/an par utilisateur

Modules complémentaires : Catalyst est un paiement unique de 25 $, Sync coûte 5 $ par mois et par utilisateur, et Publish coûte 10 $ par mois et par utilisateur

Comparaison des fonctionnalités de ClickUp et Obsidian

Chaque outil de prise de notes présente de nombreux avantages, et trouver celui qui vous convient dépend de vos besoins et processus spécifiques. Avant d'en arriver à la comparaison finale, voici un bref récapitulatif de chaque outil :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez et modifiez des documents riches avec votre équipe sur ClickUp Docs et Bloc-notes

Capturer des idées et stocker des notes lors de vos déplacements en toute simplicité

Utilisez ClickUp Brain, alimenté par l'IA, pour résumer vos notes, extraire les éléments d'action et automatiser les tâches

Reliez vos notes à des tâches concrètes et organisez-les facilement dans des dossiers pour en assurer le suivi

Collaborez sur des notes et des documents en temps réel

Mettez à jour les flux de travail, modifiez le statut des projets et attribuez des tâches avec les widgets API ClickUp

Personnalisez les indicateurs dans vos notes grâce aux champs personnalisés

Accédez à vos notes, tâches et projets où que vous soyez grâce à la compatibilité multi-appareils de ClickUp

Commencez à prendre des notes instantanément grâce à des modèles prédéfinis pour vos notes, documents et projets. Créez également des modèles adaptés à vos différentes situations et besoins

Partagez vos notes en toute sécurité avec les parties prenantes grâce aux fonctionnalités de confidentialité et d'accès

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 100 avis)

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Visualisez les connexions entre vos notes et vos idées grâce à des liens retour et à un affichage graphique

Utilisez des fichiers md pour une mise en forme facile et une grande flexibilité

Stockez vos notes localement sur votre appareil pour en contrôler la propriété et la confidentialité

Étendez les fonctionnalités d'Obsidian grâce à une vaste bibliothèque de plugins créés par la communauté

Personnalisez l'apparence de votre environnement de travail avec différents thèmes et styles

Rejoignez la communauté active d'utilisateurs d'Obsidian qui partagent des astuces, des flux de travail et des plugins personnalisés

Utilisez-le sur plusieurs systèmes de bureau tels que Windows, macOS et Linux

Évaluations et avis des clients

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Voici une analyse approfondie des fonctionnalités spécifiques de ClickUp et Obsidian :

ClickUp vs Obsidian : gestion des connaissances

La structure organisationnelle d'un outil détermine sa facilité d'utilisation et sa productivité. Voici une analyse des fonctionnalités de chaque outil en matière d'organisation et de gestion des connaissances.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour la gestion des connaissances

Organisez vos notes dans des dossiers, comme dans des classeurs

Ajoutez des libellés aux notes pour faciliter le filtrage

Créez des modèles pour mettre en forme vos notes de manière cohérente, comme des checklists

Liez les notes à des tâches, des projets ou des objectifs pour avoir une vue d'ensemble

Outil de recherche étendu pour trouver rapidement des notes

Partagez facilement vos notes et vos documents grâce aux contrôles de modification

Créez des liens partageables pour un usage interne ou un accès public limité pour les invités

La gestion des connaissances dans ClickUp

Dans ClickUp, tous vos documents, tâches, notes et projets sont stockés dans un environnement de travail ou un référentiel centralisé appelé Hub. Cela vous permet de créer des documents structurés avec une mise en forme riche, des tableaux et des éléments multimédias pour conserver les comptes rendus de réunion, les documents de recherche ou les plans de projet. Favorisez une collaboration fluide entre les équipes grâce à la co-édition en temps réel, aux fonctionnalités de commentaire et à l'historique des révisions clair.

Trouvez tout ce que vous cherchez dans votre écosystème ClickUp en quelques secondes grâce à la fonctionnalité Recherche universelle

De plus, vous pouvez organiser votre base de connaissances ClickUp pour répondre à vos besoins uniques grâce à des dossiers personnalisables, des structures imbriquées et des étiquettes. De plus, la Recherche universelle ClickUp vous permet de trouver sans effort les informations dont vous avez besoin, vous évitant ainsi de passer des heures à fouiller dans des montagnes de notes.

Créez toutes les solutions, indicateurs, métadonnées et flux de travail que vous souhaitez avec les champs personnalisés ClickUp

De plus, les champs personnalisés ClickUp vous permettent d'ajouter des métadonnées aux notes, ce qui permet un filtrage et un tri avancés en fonction de vos besoins spécifiques. Les modèles garantissent la cohérence des formats de notes, tandis que les relations relient les notes à des flux de travail plus larges pour une vue d'ensemble de votre base de connaissances. La puissante fonctionnalité de recherche facilite la localisation de notes spécifiques, même dans une grande collection.

Toutes les fonctionnalités organisationnelles de ClickUp permettent d'améliorer considérablement la productivité.

Lorsque la société de services financiers Atrato a adopté les outils ClickUp tels que Docs, son organisation s'est simplifiée et sa productivité a bondi de 30 %.

Fonctionnalités clés d'Obsidian pour la gestion des connaissances

Naviguez facilement entre des idées connexes grâce aux liens retour d'Obsidian

Utilisez la vue graphique d'Obsidian pour afficher une carte visuelle de la manière dont toutes vos notes sont connectées

Ajoutez des étiquettes et des libellés à vos notes afin de les classer et de les retrouver plus facilement

Regroupez vos notes dans des dossiers pour une structure claire et organisée

Accédez aux notes que vous avez créées un jour précis grâce au tri par date

La gestion des connaissances dans Obsidian

Obsidian adopte une approche réseau de l'organisation, créant un environnement numérique qui imite la manière dont les connexions sont établies. Les liens retour et l'affichage sous forme de graphe créent un réseau de connaissances interconnectées, vous permettant de passer sans effort d'une note à l'autre et d'explorer vos idées de manière non linéaire.

Au fur et à mesure que vous créez des notes et que vous les liez entre elles sur Obsidian, votre base de connaissances devient plus complète et révèle des relations plus profondes. Cela permet de faire émerger de nouvelles idées et perspectives qui ne seraient pas forcément apparentes au premier abord.

Qui gagne ?

ClickUp excelle dans l'organisation structurée, avec des dossiers, des listes et des champs personnalisés créant un système clair et linéaire, idéal pour les utilisateurs orientés projet qui préfèrent l'ordre et les structures prédéfinies. Les modèles facilitent encore plus l'organisation, vous permettant de configurer rapidement vos notes en fonction de votre flux de travail. De plus, avec ClickUp Docs, toutes vos données et votre référentiel de connaissances peuvent être facilement stockés sur la même plateforme, avec des contrôles d'accès pour garantir que seules les personnes disposant des autorisations appropriées puissent y accéder.

Obsidian, en revanche, se nourrit des connexions. Les liens renvoient vers des notes connexes, et la vue graphique visualise ce réseau de connaissances, suscitant de nouvelles idées et perspectives. Cette approche libre convient à ceux qui préfèrent explorer et découvrir de manière organique.

Bien que les deux soient de puissants outils d'organisation, ClickUp remporte la victoire dans la catégorie organisation structurée. Ses fonctionnalités robustes s'adressent spécifiquement à ceux qui recherchent un cheminement clair et linéaire pour leurs notes, ce qui en fait une solution plus efficace pour les personnes et les équipes axées sur des projets.

ClickUp vs Obsidian : collaboration

Notre travail quotidien est profondément influencé par les activités de nos nombreux interlocuteurs et collègues. Sans collaboration, les processus deviennent fastidieux. Comparons donc les fonctionnalités collaboratives de chaque outil pour un travail d'équipe et un partage des connaissances fluides.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour la collaboration

Travaillez avec plusieurs utilisateurs pour modifier des documents simultanément, en vous assurant que tout le monde voit les dernières mises à jour

Ajoutez des commentaires pour mettre en évidence des sections spécifiques de vos notes et laissez des commentaires détaillés

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe directement à partir de vos notes ou documents

Décomposez vos projets en tâches réalisables, attribuez-les à des membres spécifiques de votre équipe, fixez des délais et assurez le suivi des checklists à l'aide de vos notes

Intégrez vos notes à plus de 1 000 applications et plateformes, notamment Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive et bien d'autres, afin de garantir la synchronisation de vos notes sur l'ensemble de vos appareils

Définissez des permissions spécifiques pour les utilisateurs invités, en contrôlant leur accès à la modification, l'affichage ou l'ajout de commentaires sur les documents, afin de garantir la protection de vos informations confidentielles.

Ne perdez jamais la trace des modifications, car ClickUp conserve un historique clair de toutes les révisions apportées à vos documents collaboratifs. Vous pouvez ainsi voir qui a effectué les modifications et à quel moment, et même revenir à une version précédente si nécessaire

Collaboration dans ClickUp

Créez et modifiez vos notes, attribuez des tâches et élaborez des visualisations en direct avec vos coéquipiers grâce à ClickUp Docs

ClickUp favorise un environnement collaboratif permettant aux équipes de travailler ensemble en toute transparence. La modification en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document, tandis que les commentaires et les fils de discussion offrent une plateforme pour le feedback et le brainstorming.

La possibilité d'assigner des tâches directement à partir des notes garantit que les idées sont traduites en éléments exploitables, et les intégrations avec des outils de communication rationalisent l'échange d'informations. L'historique des versions et les notifications garantissent que tout le monde est sur la même page et que la progression des projets collaboratifs est claire.

En plus de fournir des fonctionnalités collaboratives intégrées, ClickUp Docs et Notepad les proposent également dans des modèles de prise de notes prêts à l'emploi.

Télécharger ce modèle Gérez toutes vos parties prenantes et suivez les mises à jour de l'agenda et des points d'action en toute transparence grâce au modèle de notes de réunion récurrentes ClickUp

Le modèle de notes de réunion récurrente ClickUp est un choix idéal pour la collaboration. Ce modèle est conçu pour vous aider à suivre les réunions récurrentes et à prendre rapidement des notes. Ce modèle efficace permet d'organiser les points de discussion, les tâches et les éléments d'action en un seul endroit et facilite leur révision pour prendre des décisions et trouver des idées.

Les éléments collaboratifs de ClickUp aident les équipes à travailler ensemble de manière productive.

Fonctionnalités clés d'Obsidian pour la collaboration

Publiez vos notes sous forme de sites Web pour faciliter le partage

Utilisez des services de synchronisation tiers pour faciliter la collaboration

Mode Aperçu en direct pour un affichage simultané

Contrôle des versions grâce à l'intégration Git

Partagez vos notes au format PDF ou Markdown

Collaboration dans Obsidian

Obsidian, principalement conçu pour la gestion des connaissances personnelles, offre des fonctionnalités de collaboration intégrées limitées. Bien qu'il ne soit pas pris en charge nativement, Obsidian vous permet de publier des notes sous forme de sites web ou de les partager au format PDF ; la collaboration en temps réel est possible, mais elle n'est pas prise en charge nativement.

Cependant, les services de synchronisation tiers et l'intégration Git tentent d'ajouter des aspects collaboratifs aux projets. Le mode Live Preview d'Obsidian permet un affichage simultané, mais les modifications en cours restent individuelles.

Qui gagne ?

Les fonctionnalités collaboratives spécialement conçues de ClickUp en font le choix idéal pour la prise de notes en équipe.

Grâce à la modification en temps réel, à l'attribution des tâches et à l'intégration transparente avec les outils de communication, ClickUp rationalise les flux de travail collaboratifs et améliore la productivité. Bien qu'Obsidian offre des solutions de contournement pour la collaboration, ses fonctionnalités intégrées limitées le rendent plus adapté à la gestion des connaissances individuelles.

L'accent mis par Obsidian sur la gestion des connaissances individuelles en fait un outil puissant pour la prise de notes et l'organisation personnelles. Cependant, ses capacités de collaboration sont moins robustes que celles de ClickUp. Si vous privilégiez une collaboration en temps réel fluide, l'attribution des tâches et l'intégration avec des outils de communication, ClickUp est le choix qui s'impose.

ClickUp vs Obsidian : IA et automatisation

L'IA nous a permis de réduire la complexité des tâches et de rationaliser nos méthodes, améliorant ainsi la productivité, gagnant du temps et simplifiant même la prise de notes. Voici un aperçu des fonctionnalités d'automatisation de chaque outil.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour l'IA et l'automatisation

Résumez, obtenez des réponses à vos questions et rédigez un brouillon avec ClickUp Brain

Utilisez l'automatisation pour déclencher des actions en fonction d'évènements, comme la création d'une tâche lorsqu'une note est étiquetée

Tirez parti des modèles prédéfinis pour les formats de notes et les flux de travail récurrents

Bénéficiez de l'intégration avec plus de 1 000 outils, de Zapier à Google Drive, pour connecter ClickUp à d'autres applications et automatiser des tâches

IA et automatisation dans ClickUp

Résumez les notes de réunion, recherchez des informations spécifiques et automatisez les tâches manuelles avec ClickUp Brain

L'importance accordée par ClickUp à l'IA et à l'automatisation est évidente à travers ses outils et capacités d'IA intégrés, ses nombreuses options d'intégration et son automatisation personnalisable.

ClickUp Brain est une fonctionnalité IA puissante, parfaite en tant qu'AI Writer for Work. Cette application aide à rationaliser le traitement des notes en résumant les points clés, en extrayant les éléments d'action et même en répondant aux questions basées sur les notes.

Les automatisations personnalisables de ClickUp vous permettent de définir des déclencheurs et des actions, en adaptant les flux de travail à vos besoins spécifiques. L'intégration avec son API ClickUp intégrée et plus de 1000 intégrations ouvre un monde de possibilités, connectant ClickUp à différentes applications pour automatiser les tâches et l'échange d'informations.

Fonctionnalités clés d'Obsidian pour l'IA et l'automatisation

Créez et insérez des modèles de notes réutilisables avec le plugin Templater

Utilisez des plugins créés par la communauté pour diverses tâches d'automatisation

Gagnez du temps grâce aux raccourcis clavier et aux commandes personnalisées pour des actions plus rapides

Intégrez des outils externes grâce à des plugins

IA et automatisation dans Obsidian

Obsidian n'est pas aussi bien intégré à l'IA ou à l'automatisation que ClickUp. Cependant, il offre un certain degré d'automatisation grâce à des plugins et des personnalisations. Le plugin Templater vous permet de créer des modèles de notes réutilisables, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence.

La communauté de développeurs d'Obsidian a créé divers plugins pour la plateforme open source afin d'étendre ses capacités d'automatisation. De plus, des raccourcis clavier et des commandes personnalisées sont facilement configurables pour rationaliser les tâches répétitives. Bien que moins étendues que les fonctionnalités d'automatisation natives de ClickUp, la flexibilité et l'écosystème de plugins d'Obsidian permettent un degré considérable de personnalisation de l'automatisation.

Qui gagne ?

La suite complète de fonctionnalités d'automatisation de ClickUp, qui comprend une assistance basée sur l'IA et de nombreuses options d'intégration, en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent une expérience de prise de notes hautement automatisée.

Le vaste ensemble de fonctionnalités et d'applications de ClickUp Brain rationalise considérablement le traitement des notes et améliore la productivité. L'automatisation et les intégrations personnalisables étendent encore les capacités de ClickUp, ce qui en fait un outil puissant pour ceux qui souhaitent minimiser le travail manuel et se concentrer sur des tâches de haut niveau.

Bien qu'Obsidian offre un degré considérable d'automatisation grâce à des plugins pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leurs flux de travail, il ne soutient pas la comparaison avec ClickUp Brain. Obsidian nécessite plus d'efforts manuels et de connaissances techniques pour atteindre un niveau d'automatisation similaire.

ClickUp vs Obsidian : personnalisation et customisation

Les notes sont personnelles. Elles reflètent votre processus de réflexion et votre flux de travail uniques. Voyons comment ClickUp et Obsidian offrent des options de personnalisation pour répondre aux préférences individuelles.

Fonctionnalités de personnalisation de ClickUp

ClickUp offre un vaste tableau de fonctionnalités pour personnaliser votre expérience de prise de notes :

Dispositions personnalisables : concevez votre environnement de travail avec des champs personnalisés, des vues (Liste, Tableau, Kanban, Calendrier) et la fonctionnalité glisser-déposer

Modèles flexibles : tirez parti des modèles existants ou créez des modèles de notes préformatés pour les tâches récurrentes ou les types de projets, afin de garantir la cohérence et de gagner du temps

Statuts personnalisés : allez au-delà des statuts génériques « À faire » et « Terminé » grâce à des statuts personnalisés qui reflètent les étapes spécifiques de votre flux de travail

Champs personnalisés : classez les champs par ordre d'importance grâce aux options de tri de ClickUp, telles que « Ouvert », « En cours » ou « Approuvé »

Tableaux de bord personnalisés : organisez vos tableaux de bord et vos vues pour visualiser votre progression et suivre les indicateurs clés en un coup d'œil

Fonctionnalités de personnalisation d'Obsidian

Obsidian adopte une approche différente, offrant une personnalisation illimitée grâce à des plugins et des ressources communautaires :

Écosystème de plugins : une vaste bibliothèque de plugins étend les fonctionnalités d'Obsidian. Parmi les plugins les plus populaires, on trouve des outils de personnalisation tels que « Daily Notes » et « Templates », qui permettent de préformater des structures de notes et de créer des notes récurrentes

Maîtrise de Markdown : tirez parti de la syntaxe Markdown pour une mise en forme et une personnalisation approfondies. Créez des en-têtes et des checklists personnalisés, intégrez des éléments multimédias et construisez même des structures de liens internes dans vos notes

Thèmes communautaires : modifiez l'apparence d'Obsidian grâce à un large intervalle de thèmes disponibles en ligne, adaptés à différentes préférences visuelles

Modèles Obsidian : une fonctionnalité intégrée permet la création de modèles personnalisés dans Obsidian, reproduisant les structures de notes fréquemment utilisées

Qui gagne ?

Égalité. Si vous aimez partir d'une page blanche, Obsidian est peut-être la solution qu'il vous faut. Cependant, si vous recherchez un outil convivial, facile à prendre en main et qui ne nécessite pas beaucoup de personnalisation, ClickUp est la solution idéale. Il vous aidera à démarrer plus rapidement et vous guidera à chaque étape.

ClickUp s'adresse aux utilisateurs qui préfèrent une expérience guidée et conviviale avec des fonctionnalités de personnalisation intégrées. La sélection d'options prédéfinies et la fonctionnalité glisser-déposer rendent ClickUp très facile à personnaliser, et la variété de modèles prêts à l'emploi proposés par ClickUp est idéale pour la plupart des utilisations professionnelles.

Obsidian, en revanche, donne plus de pouvoir aux utilisateurs qui aiment la personnalisation poussée et le bricolage. La vaste bibliothèque de plugins, les capacités Markdown et les fonctionnalités de modèles intégrés offrent un niveau de contrôle inégalé, mais nécessitent certaines connaissances techniques.

ClickUp vs Obsidian : tarifs

Le budget joue un rôle important dans la sélection des outils de prise de notes, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Comparons le modèle de tarification de chaque outil pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Forfaits clés ClickUp

Forfait Free Forever : Bénéficiez des fonctionnalités essentielles pour un usage personnel

Forfait Unlimited : au prix de 7 $/mois par utilisateur avec stockage illimité et fonctionnalités avancées

Forfait Business : 12 $/mois par utilisateur avec des fonctionnalités supplémentaires pour les équipes et les entreprises

Forfait Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour obtenir des tarifs personnalisés et des solutions adaptées aux grandes entreprises

ClickUp AI : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Forfaits clés d'Obsidian

Usage personnel : Accès gratuit pour un usage personnel

Utilisation commerciale : 50 $/an par utilisateur

Modules complémentaires : Catalyst : 25 $ (paiement unique) Sync coûte 5 $ par mois et par utilisateur Publish coûte 10 $ par mois et par site

Catalyst : 25 $ (paiement unique)

Synchroniser coûte 5 $ par mois et par utilisateur

Publish coûte 10 $ par mois et par site

Qui gagne ?

La structure tarifaire à plusieurs niveaux de ClickUp offre une plus grande transparence et permet aux utilisateurs de choisir le forfait qui correspond le mieux à leur budget et à leurs besoins, ce qui en fait clairement le choix le plus avantageux.

Si les fonctionnalités de base d'Obsidian sont gratuites pour un usage personnel, les coûts augmentent rapidement pour les entreprises et les équipes, en particulier si l'on tient compte des services complémentaires tels que Sync et Publish. Les coûts supplémentaires d'Obsidian pour un usage commercial et les services complémentaires pourraient dissuader certains utilisateurs.

Le modèle de tarification flexible de ClickUp, avec un forfait gratuit et divers forfaits payants adaptés à différents besoins, en fait une solution plus accessible et plus rentable pour un plus large intervalle d'utilisateurs.

ClickUp Vs. Obsidian sur Reddit

Pour comprendre le point de vue des utilisateurs, nous nous sommes tournés vers Reddit.

Une recherche rapide sur Reddit comparant ClickUp et Obsidian a révélé que ClickUp était de loin l'application la plus riche en fonctionnalités pour la prise de notes :

J'ai un espace où je conserve mes notes et mes documents. Une tâche correspond au titre de ma note, et dans la zone de description de la tâche, je dispose de toutes les options de disposition et de mise en forme pour créer ma note, y compris des images, des éléments intégrés, etc. L'organisation se fait à l'aide de dossiers, de listes et de champs personnalisés.

J'ai un espace où je conserve mes notes et mes documents. Une tâche correspond au titre de ma note, et dans la zone de description de la tâche, je dispose de toutes les options de disposition et de mise en forme pour créer ma note, y compris des images, des éléments intégrés, etc. L'organisation se fait à l'aide de dossiers, de listes et de champs personnalisés.

Clickup a amélioré ses documents : il surpasse désormais toutes les autres applications de prise de notes et vous permet de créer des tâches directement dans vos notes. Je recommande vivement d'utiliser leurs documents pour prendre des notes.

Clickup a amélioré ses documents : il surpasse désormais toutes les autres applications de prise de notes et vous permet de créer des tâches directement dans vos notes. Je recommande vivement d'utiliser leurs documents pour prendre des notes.

Certains utilisateurs de Reddit mentionnent qu'Obsidian est un choix préférable pour ceux qui recherchent la simplicité hors ligne :

Obsidian est tout simplement plug and play pour moi. Je lie les notes aux MOC et je ne les perds jamais. Si cela arrive, j'ai une vue graphique qui m'aide à les retrouver.

Obsidian est tout simplement plug and play pour moi. Je lie les notes aux MOC et je ne les perds jamais. Si cela arrive, j'ai une vue graphique qui m'aide à les retrouver.

Outre ClickUp, nous avons également comparé Obsidian à quelques autres outils de prise de notes. Voici ce que nous avons trouvé :

Obsidian vs Notion : Lorsqu'on les compare, ces deux outils présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Obsidian est un meilleur choix pour la prise de notes hors ligne et la gestion des connaissances, tandis que Notion est plus adapté à la collaboration en ligne et à l'intégration des flux de travail

Obsidian vs Evernote : Choisir entre ces deux applications est un véritable casse-tête. Evernote est un meilleur choix pour capturer et organiser des notes lors de vos déplacements, grâce à sa solide application mobile et à son outil de capture Web. Obsidian excelle dans la création d'une base de connaissances en réseau, reliant les idées entre elles grâce à des liens et une vue graphique. Cela dit, le forfait gratuit d'Evernote offre des fonctionnalités très limitées, tandis que la courbe d'apprentissage d'Obsidian et sa plateforme non basée sur le cloud peuvent être difficiles et fastidieuses pour les débutants

Bien qu'il existe de nombreuses alternatives à Obsidian, aucune n'est aussi complète, facile à utiliser et efficace que ClickUp.

Quel est le meilleur outil pour prendre des notes ?

Après notre examen approfondi des deux outils de prise de notes, le gagnant de cette comparaison est clair. Entre ClickUp et Obsidian, ClickUp est sans conteste le meilleur choix.

Si les fonctionnalités simples et rapides d'Obsidian pour la prise de notes ont gagné en popularité, elles n'ont pas su répondre aux besoins évolutifs des clients. Bien que son langage Markdown, son format de prise de notes sous forme de fichiers texte et son interface open source rendent l'expérience de prise de notes rapide et fluide, il manque des éléments de collaboration, de compatibilité, d'organisation et d'automatisation basée sur l'IA.

ClickUp, en revanche, est l'application parfaite pour servir de deuxième cerveau et se distingue dans tous les aspects de la prise de notes. Elle permet de rationaliser vos notes grâce à sa vaste gamme de fonctionnalités. De plus, elle vous permet également de l'intégrer à plus de 1 000 autres applications et outils. En outre, vous pouvez rapidement mettre en œuvre vos notes en les transformant en tâches dans ClickUp afin de ne pas perdre votre élan.

Que ce soit pour prendre des notes, gérer des tâches ou exécuter des projets, ClickUp est tout ce dont vous avez besoin.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!