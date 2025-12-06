Les 8 meilleurs navigateurs IA à essayer en 2026

Vous vous souvenez de la façon dont nous naviguions sur Internet autrefois ?

Une multitude d'onglets, des signets que vous vous étiez juré de classer un jour, et ce va-et-vient incessant entre votre navigateur et vos outils de gestion de projet. Vous aviez l'impression de passer la moitié de votre journée à simplement suivre le rythme des informations plutôt qu'à les exploiter.

Mais les navigateurs IA changent rapidement la donne.

Ils lisent ce qui s'affiche sur votre écran, vous fournissent des résumés rapides, vous aident à comparer des informations, à rédiger des réponses et à mettre en évidence ce qui est important.

Dans cet article, nous allons donc passer en revue les meilleurs navigateurs IA capables de mémoriser le contexte et de vous guider vers les réponses plus rapidement que jamais. 🦾

👀 Attention, spoiler : Nous expliquons également comment ClickUp regroupe l'IA, les tâches, les documents, les rappels et les intégrations d'applications en un seul endroit pour éviter la dispersion du travail.

C'est parti !

Aperçu des meilleurs navigateurs Web basés sur l'IA

Voici un comparatif rapide des meilleurs navigateurs IA. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* Comet Recherche alimentée par l'IA, exploration du deep web avec des sources vérifiées pour les étudiants, les analystes et les équipes axées sur la recherche Résumés IA de plusieurs pages web, requêtes vocales et gestion intelligente des sessions d'onglets Free ChatGPT Atlas Navigation contextuelle pour les travailleurs du savoir, les apprenants permanents et les enseignants Chat IA intégré au navigateur avec contexte adapté à la page, mémoire persistante d'une session à l'autre et génération intelligente de contenu Free Brave Une navigation axée sur la confidentialité avec protection du contenu pour les utilisateurs soucieux de la sécurité et les professionnels du Web Résumé et traduction par IA intégrés, explications des pages en temps réel et nettoyage via des commandes Gratuit ; les forfaits payants commencent à 14,99 $/mois pour cinq utilisateurs Microsoft Edge Une navigation adaptée aux entreprises avec un accès à l'écosystème Microsoft et des outils de productivité pour les équipes d'entreprise, les services informatiques et les utilisateurs Windows Analyse croisée, rédaction et codage assistés par l'IA, assistance pour la saisie vocale et par image Free Navigateur Sigma IA Une navigation ciblée avec contrôle des distractions, recherche approfondie et environnements de travail contextuels pour les professionnels et les minimalistes numériques Remplissage automatisé des formulaires et flux de paiement, extraction de données à partir de reçus ou de tableaux vers des feuilles de calcul Free Arc Navigation créative avec des onglets visuels pour les designers, les équipes produit et les professionnels de la création Organisation des onglets avec la barre latérale en premier et navigation en écran partagé pour le multitâche, environnements de travail contextuels Free Dia Navigation assistée par l'IA optimisée pour la rapidité et la légèreté, destinée aux étudiants, aux utilisateurs quotidiens et aux flux de travail dynamiques Comparaison de contenus entre plusieurs onglets, création de tâches directement à partir du contenu et résultats de recherche Web unifiés Gratuit ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur Opera Navigation avec messagerie intégrée et barres latérales modulaires pour les utilisateurs de réseaux sociaux, les gamers et les explorateurs de contenu Chat IA instantané dans la barre latérale ou accès via la ligne de commande, traduction et génération d'images à partir d'invites ou d'instructions Free

🔍 Le saviez-vous ? Le premier navigateur web, baptisé WorldWideWeb (rebaptisé plus tard « Nexus »), a été développé par Tim Berners-Lee au CERN sur un ordinateur NeXT en 1990.

Que faut-il rechercher dans les meilleurs navigateurs IA ?

Voici quelques fonctionnalités IA à privilégier dans un navigateur web :

Assistance IA contextuelle : fournit des résumés, des informations et des recommandations en fonction du contenu des pages web et de votre historique de navigation

Compréhension multi-onglets : Suivi et connexion des informations entre les onglets ouverts pour réduire Suivi et connexion des informations entre les onglets ouverts pour réduire les changements de contexte

Intégration des tâches et des flux de travail : vous permet d'enregistrer des liens, des captures d'écran et des notes directement dans vos outils de projet ou de productivité

Fonctionnalités IA personnalisables : Propose des options telles que différents modèles d'IA, des commandes vocales et des paramètres d'automatisation adaptés à votre flux de travail

Recherche et création de contenu en temps réel : fournit des réponses, des résultats de recherche et permet de créer du contenu sans quitter le navigateur

🔍 Le saviez-vous ? On attribue au navigateur Mosaic (lancé en 1993) le crédit d'avoir déclenché le boom de l'Internet, car il a été l'un des premiers navigateurs graphiques à afficher du texte et des images en ligne, rendant ainsi le Web beaucoup plus convivial.

Les 8 meilleurs navigateurs IA

Voici les meilleurs navigateurs qui exploitent l'IA pour transformer la navigation quotidienne en un flux de travail intelligent et efficace.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. Comet de Perplexity AI (idéal pour exécuter des agents IA légers dans le navigateur)

via Comet

Comet est un centre de commande alimenté par l'IA qui combine de manière transparente l'interface familière de Chrome avec un assistant intelligent capable de raisonnement contextuel. Il utilise l'IA pour améliorer votre productivité en anticipant vos prochaines étapes, en vous aidant à recouper plusieurs sources et en explorant des perspectives nuancées.

De plus, le navigateur IA s'adapte à votre flux de travail unique, en apprenant comment vous explorez le contenu et naviguez sur le Web. Ce contexte lui permet de vous suggérer des étapes suivantes, des raccourcis et une optimisation de votre flux de travail adaptés à vos habitudes.

Les meilleures fonctionnalités de Comet

Intégrez-les à vos calendriers et plateformes de e-mail pour planifier des réunions directement depuis votre session de navigation

Trouvez des offres, comparez des produits et vérifiez leur disponibilité sur différents sites web grâce à son assistant d'achat alimenté par l'IA

Utilisez les commandes vocales pour naviguer entre les pages, effectuer des recherches intelligentes et déclencher des flux de travail

Générez des résumés IA pour plusieurs onglets ou des sessions entières sans avoir à ouvrir chaque page individuellement

Limites de Comet

Pas de synchronisation entre appareils pour l'historique, les signets ou les sessions entre bureau et mobile

Nécessite des permissions très étendues (écran, cookies, activité de navigation), ce qui soulève des préoccupations en matière de confidentialité pour les tâches sensibles telles que les opérations bancaires

Tarifs de Comet

Free

Évaluations et avis sur Comet

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Comet ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à partager :

J'ai donc utilisé Comet Browser aujourd'hui. Mon avis rapide : c'est un bon navigateur, mais rien d'exceptionnel pour moi pour l'instant. J'ai essayé de l'utiliser pour transférer mes playlists YouTube Music vers Spotify afin d'y créer une playlist identique, mais cela n'a pas fonctionné. Il a également beaucoup ralenti lorsque j'ai essayé d'effectuer des tâches plus complexes. […]

J'ai donc utilisé Comet Browser aujourd'hui. Mon avis rapide : c'est un bon navigateur, mais rien d'exceptionnel pour moi pour l'instant. J'ai essayé de l'utiliser pour transférer mes playlists YouTube Music vers Spotify afin d'y créer une playlist identique, mais cela n'a pas fonctionné. Il a également beaucoup ralenti lorsque j'ai essayé d'effectuer des tâches plus complexes. […]

🧠 Anecdote : La petite icône de site que vous voyez dans l'onglet de votre navigateur, appelée favicon, a été prise en charge pour la première fois par Internet Explorer 5 en mars 1999. Elle était à l'origine utilisée dans le menu « Favoris » du navigateur et permettait d'estimer le nombre de personnes ayant placé une page dans leurs signets.

2. ChatGPT Atlas (Idéal pour l'exploration visuelle de recherches sous forme de carte)

via ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas réinvente le navigateur en le transformant en un partenaire de réflexion actif. Il intègre ChatGPT directement à votre expérience de navigation grâce à une barre latérale permanente qui comprend ce que vous consultez et pourquoi.

Au fur et à mesure que vous naviguez entre les pages, il interprète le contenu en temps réel, résume les longs articles, compare les caractéristiques des produits, analyse les rapports riches en données et répond à des questions complexes sans interrompre votre flux de travail.

Grâce à des contrôles de confidentialité directement intégrés à l'interface, c'est vous qui choisissez ce que le navigateur voit, mémorise ou efface, ce qui fait d'Atlas une solution idéale pour les professionnels qui souhaitent bénéficier d'une assistance intelligente intégrée en toute discrétion à leur flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT Atlas

Utilisez Browser Memories pour enregistrer les informations et les préférences sélectionnées afin d'obtenir des suggestions plus pertinentes à l'avenir

Activez le mode Agent pour permettre à l'IA d'effectuer des tâches en plusieurs étapes avec un contrôle total du curseur

Sélectionnez du texte n'importe où pour réécrire, reformuler ou développer le contenu directement sur place

Gérez des contrôles de confidentialité granulaires pour décider ce qu'Atlas peut afficher, conserver ou supprimer

Limites de ChatGPT Atlas

Le mode Agent n'est pas fiable : il échoue souvent ou met beaucoup de temps à achever des tâches simples comme ajouter des éléments à un panier ou réserver une table au restaurant

Son interface de type commande et ses « mots magiques » réduisent la facilité de découverte ; les utilisateurs doivent deviner les invitations, instructions au lieu d'utiliser de simples clics et liens

Tarifs de ChatGPT Atlas

Free

Évaluations et avis sur ChatGPT Atlas

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de ChatGPT Atlas ?

Un utilisateur a partagé son expérience :

J'utilise les navigateurs IA depuis un certain temps déjà. À première vue, Atlas semble en fait plus naturel à utiliser. Je vais probablement m'en tenir à celui-là pendant un moment. J'ADORE le fait qu'il soit ultra minimaliste, élégant et qu'il semble plus naturel à utiliser. […] C'est un véritable gouffre en batterie. Pas en RAM, je parle d'énergie – l'utilisation de la RAM est pour l'instant comparable à celle de Chrome.

J'utilise les navigateurs IA depuis un certain temps déjà. À première vue, Atlas semble en fait plus naturel à utiliser. Je vais probablement m'en tenir à celui-là pendant un moment. J'ADORE le fait qu'il soit ultra minimaliste, élégant et qu'il semble plus naturel à utiliser. […] C'est un véritable gouffre en batterie. Pas en RAM, je parle d'énergie – l'utilisation de la RAM est pour l'instant comparable à celle de Chrome.

📮ClickUp Insight : 44 % des personnes interrogées dans notre sondage se limitent à 1 à 5 onglets lorsqu'elles naviguent sur le Web, mais 8 % vivent en « mode chaos » avec plus de 31 onglets. Même si ce n'est pas toujours intentionnel, cela arrive aux meilleurs d'entre nous : un tableau Miro pour le brainstorming, un document Google Doc pour les procédures opératoires normalisées, un onglet dédié à la gestion de projet, puis ChatGPT pour une assistance supplémentaire. 👀 Mais chaque passage d'une application ou d'une fenêtre à l'autre entraîne une « charge pour activer/désactiver », c'est-à-dire un coût mental caché qui grignote votre capacité mentale et vous laisse une impression de dispersion. Avec ClickUp, vous pouvez centraliser tous vos outils : tableaux blancs, documents, tâches, recherche Web, modèles d'IA tels que ChatGPT, Gemini et Claude, et bien plus encore, au sein d'un seul environnement de travail IA convergent. Il est temps de dire adieu aux changements de contexte et de fermer définitivement ces onglets superflus !

3. Brave (Idéal pour la navigation privée avec des résumés IA directement sur la page)

via Brave

Brave adopte une approche fondamentalement différente de l'intégration de l'IA en accordant la priorité à la confidentialité dès le départ.

Son assistant IA, Leo, fonctionne au sein de l'écosystème de Brave axé sur la confidentialité, où un compte, une connexion ou une formation sont requis. Il agit comme une couche invisible superposée à chaque page web, prêt à interpréter du texte, à résumer de longs documents ou à générer du nouveau contenu sans exposer votre activité.

Leo se révèle particulièrement utile grâce à sa capacité à travailler avec des documents directement sur la page, tels que des PDF, des Google Docs, des feuilles de calcul Google Sheets et même des images, en extrayant instantanément des informations sans vous obliger à télécharger des fichiers ou à changer d'outil. Pendant que vous naviguez, vous pouvez lui demander de clarifier des concepts complexes, de traduire du texte, d'extraire les points clés ou de créer du contenu entièrement nouveau en fonction du contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Brave

Lancez Leo directement depuis la barre d'adresse ou la barre latérale pour bénéficier d'une assistance instantanée et adaptée à la page

Lancez des visioconférences et des diffusions en direct depuis le navigateur avec Brave Talk sans avoir besoin de vous connecter

Préservez une confidentialité totale grâce à l'absence totale de conservation des données, d'obligation de connexion ou d'entraînement des modèles sur vos conversations

Passez d'un modèle à l'autre ou utilisez le vôtre pour des performances d'IA personnalisées

Accédez aux réponses de Ask Brave sur Brave Search pour une synthèse en temps réel des informations avec les sources citées

Limites de Brave

Un blocage agressif des publicités et des traceurs peut empêcher certains sites de fonctionner correctement, obligeant les utilisateurs à désactiver manuellement Shields pour qu'ils puissent fonctionner correctement

Brave Rewards peut suivre les données des utilisateurs s'ils s'inscrivent, ce qui réduit les avantages en matière de confidentialité pour ces utilisateurs

Tarifs de Brave

Free

Brave VPN : 9,99 $/mois

Brave Search Premium : 3 $/mois

Leo IA Premium : 14,99 $/mois pour cinq utilisateurs

Brave Talk Premium : 7 $/mois

Évaluations et avis sur Brave

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs de Brave ?

Comme le dit un avis sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Brave, c'est l'importance qu'il accorde à la confidentialité et à la sécurité. Il bloque automatiquement les traceurs et les publicités intrusives, ce qui rend la navigation beaucoup plus fluide et rapide. [.] Le principal inconvénient est que certains sites web ne fonctionnent pas toujours parfaitement avec le blocage strict des publicités et des traceurs de Brave, ce qui m'oblige parfois à désactiver les protections.

Ce que j'apprécie le plus chez Brave, c'est l'importance qu'il accorde à la confidentialité et à la sécurité. Il bloque automatiquement les traceurs et les publicités intrusives, ce qui rend la navigation beaucoup plus fluide et rapide. [.] Le principal inconvénient est que certains sites web ne fonctionnent pas toujours parfaitement avec le blocage strict des publicités et des traceurs de Brave, ce qui m'oblige parfois à désactiver les protections.

🔍 Le saviez-vous ? Il existe des navigateurs ultra-légers comme Dillo, lancé en 1999, qui ont été conçus pour fonctionner même sur du matériel très ancien et des connexions par modem, en ignorant les scripts lourds au profit de la vitesse et de l'accessibilité.

4. Microsoft Edge (Idéal pour l'assistance à l'IA dans toutes les tâches Windows)

via Microsoft Edge

Microsoft Edge vous aide à naviguer sur le Web, à travailler et à effectuer des recherches plus efficacement directement depuis le navigateur. La prise en charge des onglets multiples vous aide à comprendre le contexte et à réagir instantanément sans vous détourner de votre flux de travail.

Le mode Copilot prend également en charge la commande vocale, la reconnaissance visuelle et le téléchargement de fichiers, ce qui vous permet de décrire vos problèmes à voix haute, de générer des images, de résumer des documents et même d'obtenir de l'assistance pour écrire du code ou gérer vos fichiers liés au travail.

Des résumés quotidiens personnalisés, des contrôles de confidentialité intégrés et une intégration transparente avec Microsoft 365 font d'Edge l'outil idéal pour les utilisateurs qui gèrent d'importants volumes de recherche et des tâches de niveau entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Edge

Passez du mode Créatif au mode Équilibré et au mode Recherche approfondie pour adapter la profondeur et le style des réponses

Générez des images, écrivez du code ou créez du contenu pour vos e-mails, rapports et réseaux sociaux depuis la barre latérale

Utilisez Copilot Voice et Vision pour décrire vos tâches à voix haute ou obtenir une interprétation en temps réel de ce qui s'affiche à l'écran

Déclenchez Copilot depuis la barre d'adresse à l'aide de @Copilot ou d'un raccourci clavier pour bénéficier d'une assistance immédiate

Limites de Microsoft Edge

Il semble basique et limité en fonctionnalités par rapport aux autres navigateurs modernes, ce qui fait qu'il finit souvent par être utilisé en dernier recours ou comme navigateur de sauvegarde

Des blocages ou des plantages occasionnels lors de certaines tâches ou de l'exécution de scripts, obligeant à redémarrer ou à passer à un autre navigateur

Tarifs de Microsoft Edge

Free

Évaluations et avis sur Microsoft Edge

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Que pensent les utilisateurs de Microsoft Edge ?

Comme l'a noté un critique:

L'utilisation subtile des couleurs crée une atmosphère apaisante et raffinée, conférant au navigateur une impression de qualité supérieure. […] La navigation peut également sembler moins fluide sur les petits écrans en raison de la façon dont la barre latérale traverse l'écran.

L'utilisation subtile des couleurs crée une atmosphère apaisante et raffinée, conférant au navigateur une impression de qualité supérieure. […] La navigation peut également sembler moins fluide sur les petits écrans en raison de la façon dont la barre latérale traverse l'écran.

📖 À lire également : Extensions Chrome pour la productivité

5. Sigma AI Navigateur (Idéal pour les flux de travail IA en parallèle pendant la navigation)

via Sigma IA Navigateur

Sigma AI Browser agit comme un agent privé intégré à votre appareil, capable de se connecter, de naviguer et d'achever des tâches Web à votre place, se positionnant ainsi comme un moteur d'action autonome.

Vous décrivez ce que vous souhaitez faire, par exemple consulter un hôtel, exporter des données depuis un tableau de bord ou nettoyer votre boîte de réception, et l'agent se charge de chaque clic, de chaque formulaire à remplir et de chaque sélection de filtre directement sur les sites web concernés.

Cette approche axée sur l'exécution rend Sigma particulièrement attrayant pour les utilisateurs lassés des flux de travail Web manuels et des tâches répétitives. Il effectue des actions en plusieurs étapes grâce à la mémoire, au contexte et à des outils d'automatisation du navigateur.

Les meilleures fonctionnalités du navigateur Sigma IA

Automatisez vos actions grâce à Agentic Workflows pour décomposer vos tâches en sous-tâches et les achever directement sur les sites web

Exécutez des actions basées sur la mémoire pour rappeler des détails (tels que vos préférences, vos saisies précédentes ou vos informations concernant votre compte) et les appliquer automatiquement

Extrayez des données à l'aide d' outils d'extraction de données pour transférer des reçus, des tableaux ou des informations structurées dans des feuilles de calcul

Gérez vos calendriers grâce à la planification intelligente pour trouver des emplacements de réunion, envoyer des invitations et mettre à jour les évènements sur toutes les plateformes

Limites du navigateur Sigma IA

Dans certaines installations, l'IA ne peut pas accéder directement à des sites web ou à des URL externes, ni les parcourir.

Certains utilisateurs signalent que les extensions ne fonctionnent pas du tout de manière fiable

Tarifs du navigateur Sigma IA

Free

Évaluations et avis sur le navigateur Sigma IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Sigma IA Browser ?

Voici ce qu'en a pensé un utilisateur:

J'aime bien le concept de SigmaOS, mais ce n'est pas ce qu'il me faut. […] SigmaOS vous permet de regrouper tout votre travail dans une seule fenêtre et de passer d'un profil à l'autre avec différents environnements de travail. Pour moi, ce changement de contexte interrompt mon flux de travail.

J'aime bien le concept de SigmaOS, mais ce n'est pas ce qu'il me faut. […] SigmaOS vous permet de regrouper tout votre travail dans une seule fenêtre et de passer d'un profil à l'autre avec différents environnements de travail. Pour moi, ce changement de contexte interrompt mon flux de travail.

🧠 Anecdote : Un navigateur appelé SlipKnot a été lancé en novembre 1994 pour Windows. Il offrait une expérience Web graphique bien avant certains des navigateurs majeurs et connus d'aujourd'hui, en incitant un terminal distant Unix à afficher les pages, puis en les envoyant vers le PC.

6. Arc (Idéal pour une gestion organisée et minimaliste des onglets avec l'aide de l'IA)

via Arc

Arc est un navigateur IA basé sur Chromium, conçu pour s'adapter à vos habitudes, vos routines et vos projets. Il regroupe toutes les fonctionnalités dans une barre latérale qui fonctionne comme un centre de commande.

Espaces et Profiles vous permettent de séparer facilement votre travail, votre école, vos loisirs et votre navigation personnelle sans avoir à gérer les fenêtres. Split View vous permet de consulter deux sites ou outils côte à côte, tandis que Themes crée des ambiances visuelles adaptées à votre flux de travail.

Vous pouvez choisir d'activer toutes les fonctionnalités IA ou seulement celles que vous sélectionnez dans Arc Max afin de tirer parti de ses capacités d'amélioration de la productivité.

Si l'on compare Arc Browser à Brave, Arc améliore votre navigation grâce à des noms d'onglets plus clairs, une gestion plus intelligente des noms de fichiers et une barre de commandes intuitive qui relie tout.

Les meilleures fonctionnalités d'Arc

Prévisualisez les pages grâce à 5-Second Previews pour voir ce qui se cache derrière un lien sans l'ouvrir

Lancez ChatGPT via la barre de commande pour poser des questions, générer des résumés ou obtenir des explications rapides

Lisez des fichiers audio et vidéo tout en naviguant en activant le Mini Player

Organisez votre environnement de travail avec Tidy Tab Titles pour renommer automatiquement les onglets épinglés et gagner en clarté

Triez vos téléchargements avec Tidy Downloads pour renommer intelligemment vos fichiers et garder vos dossiers bien organisés

Limites d'Arc

L'archivage automatique forcé des onglets (30 jours maximum, souvent 12 heures par défaut) peut être frustrant

Ils consomment davantage de mémoire vive et de ressources, ce qui les rend assez lourds sur les appareils

Tarifs d'Arc

Free

Évaluations et avis sur Arc

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Arc dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit a résumé la situation ainsi :

En fait, je l'apprécie vraiment. J'aime leur approche très poussée des onglets verticaux et le flux de travail est agréable. Je le trouve toutefois buggé sous Windows et il manque certaines fonctions de base, ce qui est agaçant (même si je suppose qu'elles seront ajoutées).

En fait, je l'apprécie vraiment. J'aime leur approche très poussée des onglets verticaux et le flux de travail est agréable. Je le trouve toutefois buggé sous Windows et il manque certaines fonctions de base, ce qui est agaçant (même si je suppose qu'elles seront ajoutées).

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de réseaux neuronaux

7. Dia (Idéal pour le débogage IA et l'analyse de code destinés aux développeurs)

via Dia

Le navigateur Dia lit vos onglets ouverts, mémorise le contexte des sessions précédentes et vous permet de passer de la recherche au chat et à l'exécution de tâches sans vous obliger à changer de mode.

Vous pouvez créer des « compétences » pour automatiser les tâches répétitives, définir le ton et la forme d'écriture de l'IA, et mettre en place de petits flux de travail adaptés à votre façon de naviguer.

L'assistant peut parcourir plusieurs onglets à la fois, générer des rapports ou analyser des documents et des feuilles de calcul dans un seul fil de discussion. Et comme il est basé sur Chromium, vous bénéficiez toujours de toutes les extensions et de la compatibilité auxquelles vous êtes habitué.

Les meilleures fonctionnalités de Dia

Résumez des fichiers PDF, des documents Google Docs, des feuilles de calcul Google Sheets et des pages web directement dans le navigateur sans avoir à les télécharger ailleurs

Rédigez des e-mails, des rapports et des documents à l'aide d'une IA qui comprend déjà vos onglets ouverts et votre activité récente

Passez instantanément à la discussion et à la recherche grâce à la barre IA intégrée, qui remplace le champ URL traditionnel

Conservez le contexte d'une session à l'autre afin que l'IA se souvienne de ce que vous recherchiez ou sur quoi vous travailliez précédemment

Limites de Dia

L'extension Bitwarden et l'authentification par clé d'accès posent problème

Il manque certaines fonctionnalités standard des navigateurs, telles que la barre des favoris, les raccourcis clavier et le comportement classique des onglets

Tarifs de Dia

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dia

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Dia dans la vie de tous les jours ?

Comme l'a partagé un critique:

Enfin, l'attente est terminée. Dia est arrivé, et il est magnifique, utile et plus rapide qu'Arc. Les épingles et les onglets verticaux me manquent tellement que je ne peux pas le définir comme navigateur par défaut, mais honnêtement, le gain de performances — en particulier avec les onglets verticaux — vaut presque la peine de changer. […] Il ressemble davantage à un navigateur de niche destiné aux utilisateurs qui accordent une grande importance à la productivité.

Enfin, l'attente est terminée. Dia est arrivé, et il est magnifique, utile et plus rapide qu'Arc. Les épingles et les onglets verticaux me manquent tellement que je ne peux pas le définir comme navigateur par défaut, mais honnêtement, le gain de performances — en particulier avec les onglets verticaux — vaut presque la peine de changer. […] Il ressemble davantage à un navigateur de niche destiné aux utilisateurs qui accordent une grande importance à la productivité.

8. Opera (Idéal pour obtenir des réponses rapides grâce à l'IA intégrée pendant la navigation)

via Opera

Aria transforme Opera en un navigateur prêt à vous aider dès que vous surlignez du texte, ouvrez un onglet ou appuyez sur un raccourci. Il fournit des réponses Web en temps réel, génère des images, traduit le contenu et effectue même des actions au niveau des onglets, sans nécessiter de compte.

Il comprend également les images téléchargées, lit les réponses à voix haute et fournit des explications plus détaillées lorsque vous effectuez une sélection de texte.

Les messageries telles que WhatsApp, Slack et Facebook Messenger sont intégrées. De plus, cela vous permet d'organiser automatiquement vos onglets en les regroupant, en les fermant, en les épinglant ou en les enregistrant à l'aide de commandes textuelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Opera

Accédez instantanément à l'IA grâce à la ligne de commande Ctrl+/ (Cmd+/), au chat dans la barre latérale ou aux raccourcis de numérotation rapide sur mobile

Générez des images gratuitement à l'aide d'invites textuelles optimisées par Imagen 2, avec des limites quotidiennes qui augmentent lorsque vous êtes connecté

Partagez en toute sécurité des fichiers, des liens et des notes entre votre ordinateur et votre téléphone avec My Flow

Résumez les pages web à l'aide du mode Page Context pour obtenir un aperçu rapide et les clés à retenir

Traduisez le texte sélectionné ou des pages entières dans plus de 50 langues grâce à la mise en surbrillance intelligente

Naviguez en toute sécurité grâce au bloqueur de publicités et au VPN intégrés

Limites d'Opera

Aria IA peut être envahissante et persistante, s'activant parfois même lorsque les utilisateurs la désactivent

Il produit parfois du contenu inexact ou biaisé

Tarifs d'Opera

Free

Évaluations et avis sur Opera

G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs d'Opera ?

Voici ce qu'a partagé un critique de Capterra:

Opera offre une expérience de navigation rapide et légère, avec un VPN et un bloqueur de publicités intégrés pour une confidentialité renforcée. […] Certains sites web ne s'affichent pas correctement sur Opera par rapport à d'autres navigateurs, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité. De plus, des plantages ou des ralentissements occasionnels peuvent survenir en cas d'utilisation intensive des onglets.

Opera offre une expérience de navigation rapide et légère, avec un VPN et un bloqueur de publicités intégrés pour une confidentialité renforcée. […] Certains sites web ne s'affichent pas correctement sur Opera par rapport à d'autres navigateurs, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité. De plus, des plantages ou des ralentissements occasionnels peuvent survenir en cas d'utilisation intensive des onglets.

🧠 Anecdote : La capacité des navigateurs à révéler si vous avez visité un lien (phénomène de changement de couleur des liens) a été exploitée dans le cadre d'une technique de suivi appelée « history sniffing ». Les premières versions des principaux navigateurs permettaient à du code de vérifier la couleur des liens et d'en déduire votre historique de navigation.

Automatisez les actions de votre navigateur Web avec ClickUp

Vous avez vu à quel point les navigateurs IA comme Arc, Comet et Opera regorgent de fonctionnalités intelligentes. Mais au final, ce ne sont que des navigateurs web. Vous pouvez effectuer des recherches plus rapidement ou résumer des pages, mais vous avez toujours besoin d'outils distincts pour les tâches, les documents, la gestion de projet, la communication d'équipe et l'automatisation.

C'est là que la prolifération du travail s'installe.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus vite et plus intelligemment.

Et comme cela fonctionne sur votre navigateur, votre ordinateur de bureau et votre mobile, vous restez concentré sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Voyons comment. 🤩

Capturez du travail depuis n'importe quel onglet

L'extension Chrome de ClickUp augmente la productivité lors de la navigation en ne nécessitant pas de changer d'outil.

Par exemple, lorsque vous trouvez quelque chose d'important en ligne, vous pouvez instantanément créer une tâche ClickUp avec le lien vers la page web afin de ne rien perdre.

Vous pouvez également capturer des captures d'écran, les annoter et les joindre à des tâches pour un contexte rapide. Si vous travaillez à partir de votre boîte de réception, vous pouvez joindre des e-mails complets à des tâches ou même les convertir en nouvelles tâches d'un simple clic, ce qui facilite la gestion des suivis. L'extension inclut également le suivi du temps de projet ClickUp.

Notez rapidement vos idées grâce à l'extension ClickUp pour Chrome afin d'enregistrer du contenu dans votre environnement de travail

Christian Gonzalez, coordinateur administratif à la Chambre nationale de commerce, de services et de tourisme de Guadalajara, partage son expérience de l'utilisation de ClickUp:

Nous simplifions tous les processus de nos services en intégrant des plateformes de veille économique, des outils de messagerie avec automatisation et en stockant les indicateurs clés de performance, les formulaires, les documents de processus et les dépendances dans une seule application (ClickUp).

Nous simplifions tous les processus de nos services en intégrant des plateformes de veille économique, des outils de messagerie avec automatisation et en stockant les indicateurs clés de performance, les formulaires, les documents de processus et les dépendances dans une seule application (ClickUp).

Automatisez votre flux de tâches

Les automatisations ClickUp vous aident à gérer les tâches répétitives au sein de votre environnement de travail, afin que vos tâches avancent sans nécessiter de mises à jour manuelles constantes. Vous pouvez définir des règles simples de type « si ceci, alors cela » : vous choisissez le déclencheur, définissez l'action, et ClickUp s'occupe du reste.

Définissez des déclencheurs personnalisés pour automatiser votre flux de travail avec ClickUp Automations

Et surtout, les automatisations vous aident à rester en connexion avec les autres outils de votre flux de travail.

Vous pouvez envoyer des webhooks vers Zapier, Make ou d'autres intégrations pour transférer automatiquement des données vers des milliers d'applications. Cela signifie que si une mise à jour est effectuée dans ClickUp, vous pouvez déclencher une action ailleurs sans avoir à changer d'onglet.

L'extension Chrome IA constitue ici un excellent point de départ. Une fois les tâches importées dans ClickUp, vous pouvez configurer des automatisations pour les organiser, informer vos collègues ou mettre à jour automatiquement des champs, tout en continuant à naviguer sur le Web.

Imaginons que votre testeur QA repère un bug lors de la vérification d'une application web. Il capture une capture d'écran et crée une tâche à l'aide de l'extension Chrome.

À partir de là, les automatisations se mettent instantanément en place :

Étiquetez-le comme un bug

Intégrez-le dans le sprint d'ingénierie

Confier la tâche à un développeur

Créer un problème GitHub

Réinsérez le lien vers le problème dans la tâche

Pour en savoir plus, cliquez ici :

Intégrez l'IA à chaque clic

ClickUp Brain est un assistant intégré basé sur l'IA, conçu pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Cette IA connectée comprend le contexte de vos tâches, documents et discussions, ce qui vous permet d'obtenir instantanément des réponses, des résumés ou des éléments à entreprendre sans avoir à fouiller dans les onglets ou les fichiers.

Obtenez des résumés instantanés des appels clients avec les priorités et les propriétaires grâce à ClickUp Brain

Recherche d'entreprise

La recherche d'entreprise de ClickUp Brain fonctionne avec tous les outils que vous utilisez au quotidien, tels que Google Drive, GitHub, Figma et bien d'autres. Ainsi, lorsque vous avez besoin du dernier document de spécifications ou de l'historique des versions, les résultats s'affichent directement dans ClickUp.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la recherche d'entreprise :

Assistant IA pour bureau

Et lorsque votre travail dépasse le cadre de l'application ClickUp, ClickUp Brain MAX vous accompagne partout. Il s'intègre à votre navigateur ou à votre bureau en tant qu'assistant IA universel pour résumer n'importe quelle page web, transcrire des notes vocales et extraire des réponses de l'ensemble de votre empreinte numérique.

Travaillez plus rapidement avec ClickUp Brain MAX, un assistant IA pour votre bureau

Vous pouvez même passer d'un modèle d'IA de pointe à un autre en temps réel. Brain MAX intègre ChatGPT, Claude et Gemini, ce qui vous permet d'obtenir le meilleur résultat pour la tâche à accomplir, qu'il s'agisse d'écriture créative, d'explications techniques ou de génération de code.

Et lorsque la saisie au clavier vous ralentit, la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX vous permet de parler naturellement pour effectuer des recherches, créer des tâches ou rédiger du contenu sans les mains. Brain MAX transcrit avec précision, comprend le contexte de ce que vous dites et vous recommande la meilleure action à entreprendre tout en vous permettant de rester dans le flux de travail.

📮 ClickUp Insight : 20 % des personnes interrogées dans notre sondage avouent avoir gardé jusqu'à 15 onglets ouverts pendant des semaines ! Oui, des semaines ! Ces « onglets zombies » 🧟 accaparent la mémoire et l'espace mental, sapant discrètement votre concentration même lorsque vous les ignorez. Il s'agit d'un classique « résidu d'attention », où les éléments inachevés puisent votre énergie en arrière-plan. Grâce à la recherche d'entreprise optimisée par l'IA de ClickUp, vous pouvez sans crainte vous débarrasser de ces navigateurs encombrés. Tout ce qui est important est instantanément consultable dans votre environnement de travail et dans les outils tiers intégrés. Vous pouvez même demander à la ClickUp AI ce qui a été discuté lors de la réunion de vendredi dernier, et elle vous récupérera les notes !

Transformez votre navigation en travail concret avec ClickUp

Les meilleurs navigateurs IA résument le contenu, réduisent la surcharge d'onglets, effectuent l'automatisation des petites tâches et vous permettent de rester productif.

Mais même avec l'expérience de navigation la plus intelligente, votre travail reste dispersé entre les projets, les tâches, les messages et les documents. Et c'est là que le problème commence.

Pour boucler véritablement la boucle, vous avez besoin d'un environnement de travail IA convergent qui organise vos tâches, synchronise les informations au sein de votre équipe et centralise tout ce que vous faites une fois la navigation terminée.

C'est ce que fait ClickUp.

Associez n'importe lequel de ces navigateurs IA à ClickUp pour un environnement de travail plus intelligent, plus rapide et plus simple. Capturez vos idées en un clic grâce à l'extension Chrome ClickUp, laissez ClickUp Automations gérer le travail répétitif, et utilisez ClickUp Brain + Brain MAX pour transformer les informations en tâches, documents et connaissances organisés.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Un navigateur IA intègre l'intelligence artificielle directement au cœur de l'expérience de navigation. Au lieu de se contenter de charger des pages web, il peut lire et interpréter du contenu, résumer de longs articles, répondre à des questions ou même exécuter des commandes en fonction de vos invitations ou instructions.

Certes, certains navigateurs IA comme Comet ou ChatGPT Atlas prétendent pouvoir naviguer sur des sites, remplir des formulaires et achever des flux de travail en plusieurs étapes à la place de l'utilisateur. Mais l'étendue et la fiabilité de cette automatisation peuvent varier considérablement en fonction du site, des permissions de l'utilisateur et de la conception spécifique du navigateur.

C'est possible, mais pas toujours. La plupart des navigateurs IA demandent des permissions plus étendues que les navigateurs traditionnels (accès à l'historique de navigation, aux cookies, aux identifiants de connexion, etc.) pour activer leurs fonctionnalités intelligentes. Cet accès comporte des risques réels : certains soulignent des vulnérabilités qui permettraient à des acteurs malveillants de piéger l'assistant IA pour qu'il divulgue des données ou exécute des tâches non souhaitées.

Comet et ChatGPT Atlas s'appuient tous deux sur l'IA et les principes fondamentaux de Chromium, mais leur approche et leurs fonctionnalités diffèrent. Comet (de Perplexity) met l'accent sur la recherche, la navigation contextuelle, la résumation et l'organisation des onglets et des sessions. ChatGPT Atlas (d'OpenAI) se concentre sur une assistance IA profondément intégrée grâce à un chatbot intégré à la barre de recherche.

La plupart des navigateurs IA s'appuient sur des fonctionnalités récentes ou expérimentales, ce qui les rend moins aboutis que les navigateurs traditionnels. Pour de nombreux utilisateurs, les navigateurs traditionnels (ou leurs versions améliorées par l'IA) peuvent rester suffisants, surtout si la confidentialité et la robustesse priment sur l'automatisation.