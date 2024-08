10 meilleurs navigateurs web à utiliser en 2024

Sur quel navigateur lisez-vous cet article ? Google Chrome ? Safari ? Bien qu'il s'agisse des navigateurs les plus populaires, ce ne sont pas les seules options dont vous disposez.

En fait, il existe tout un monde de navigateurs web, chacun ayant ses propres forces et fonctionnalités.

Après avoir effectué des tests pratiques approfondis et consulté des spécialistes de ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleurs navigateurs disponibles à l'heure actuelle. Certains obtiennent de bons résultats en matière de sécurité et de confidentialité, tandis que d'autres sont en tête de liste pour ce qui est de la vitesse de chargement. J'ai structuré ma liste de manière à mettre l'accent sur les meilleures fonctionnalités, les limites et les prix de chaque navigateur.

C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les meilleurs navigateurs ?

Certains d'entre nous se souviennent peut-être de l'époque où Internet Explorer (aujourd'hui à la retraite) était le seul moyen d'accéder à leur site web favori. Aujourd'hui, nous avons l'embarras du choix. Voici donc quelques facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'un navigateur web :

Performance et vitesse

Un navigateur rapide améliore votre expérience en ligne. Recherchez des navigateurs qui chargent rapidement les pages web, font défiler l'écran en douceur et utilisent efficacement les ressources du système. Je fais également attention à la rapidité avec laquelle je peux changer d'onglet.

Sécurité et confidentialité

La sûreté et la sécurité sont des facteurs essentiels lors de la navigation. Même un léger compromis à ce niveau peut entraîner des problèmes tels que des infections par des logiciels malveillants, le vol de données ou même le détournement du navigateur. Recherchez des protections intégrées pour bloquer les publicités indésirables et les activités suspectes et activez les gestionnaires de mots de passe, les boucliers contre les logiciels malveillants et les détecteurs d'hameçonnage.

Par exemple, certains navigateurs sont dotés d'une fonctionnalité qui vous avertit si une page web semble suspecte ou peut nuire à votre ordinateur. Les navigateurs dotés de puissants contrôles de confidentialité vous permettent généralement de gérer vos préférences en matière de cookies, de suivi et de partage des données.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur (IU) d'un navigateur doit être intuitive et claire, ce qui signifie que vous pouvez comprendre comment l'utiliser sans trop d'efforts et accéder à tout ce dont vous avez besoin en un coup d'œil.

Options de personnalisation

Qui n'aime pas une expérience de navigation sur le web personnalisée ? Recherchez des navigateurs Web qui assistent la personnalisation de la disposition, ce qui vous permet de réorganiser les barres d'outils et d'ajouter vos sites Web favoris à la page d'accueil pour une assistance rapide.

Un bon navigateur vous permet également de personnaliser son apparence en fonction de votre style personnel, ce qui améliore encore votre expérience utilisateur.

Gestion des tâches

Recherchez un navigateur web qui assiste la gestion du flux de travail en ajoutant des extensions pour les listes à faire, la gestion du temps, la gestion de projets et l'automatisation des tâches.

Les 10 meilleurs navigateurs en 2024

Voici les 10 meilleurs navigateurs, selon mes recherches, chacun conçu pour améliorer votre expérience en ligne :

1. Navigateur Arc

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de navigation de l'Arc Navigateur de l'Arc Arc est mon meilleur choix de navigateur pour optimiser les flux de travail. Je peux créer différents espaces et profils pour le travail, les études et les affaires personnelles dans un seul navigateur, ce qui me permet de gagner du temps en passant d'une fenêtre à l'autre. La fonctionnalité d'affichage fractionné est très utile lorsque je veux faire du multitâche ou comparer des documents. Arc offre également un look minimaliste et une expérience intuitive.

La meilleure partie d'Arc est sa fonctionnalité de recherche, Arc Search. Je saisis ma requête, je sélectionne Parcourir pour moi et j'obtiens un onglet personnalisé avec les réponses les plus pertinentes sur le web. J'apprécie également la façon dont Arc archive automatiquement les anciens onglets et bloque les publicités, ce qui me permet de me concentrer plus facilement sur mes tâches.

Meilleures fonctionnalités du navigateur Arc

Créez des espaces personnalisés pour votre travail et vos projets personnels afin d'améliorer votre expérience de navigation

Raccourcissez automatiquement les noms des onglets épinglés sur MacOS pour un aspect plus propre grâce à la fonction Tidy Tab Titles d'Arc

Accédez en un clin d'œil aux sites Web ou aux actions les plus fréquemment visités grâce à la fonctionnalité Liens instantanés d'Arc

Créez un hub centralisé pour vos notes, vos Tableaux Blancs (tableaux blancs numériques), vos médias et autres éléments sauvegardés avec la bibliothèque d'Arc

Intégrezdes applications de productivité comme Gmail, Notion, Google Docs et Outlook Calendrier pour rationaliser le flux de travail et améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Limites du navigateur Arc

Bien qu'Arc Browser offre une interface propre et ciblée, il dispose actuellement d'une bibliothèque d'extensions plus petite que d'autres navigateurs comme Chrome ou Firefox. Cela pourrait limiter les fonctions si vous comptez beaucoup sur les extensions pour des tâches spécifiques ou la personnalisation de l'espace de travail

Prix d'Arc Browser

Free Forever

Pas assez de commentaires

2. Mozilla Firefox

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un navigateur Internet pour accéder à l'Internet Mozilla Firefox Firefox est un compagnon de navigation de confiance qui s'adapte en douceur à vos habitudes de recherche. Il se synchronise entre les appareils, ce qui me permet d'afficher et d'accéder à tous les onglets que j'ai ouverts sur mon téléphone ou mon ordinateur portable. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Pocket, un service intégré de lecture ultérieure qui enregistre les pages web. C'est comme si j'avais une bibliothèque numérique personnelle.

J'adore les options de personnalisation : Je peux personnaliser mon nouvel onglet avec mes sites web favoris ou des images qui m'inspirent.

Avec un une vaste bibliothèque d'extensions et de solides fonctionnalités de sécurité, Firefox offre également une expérience de navigation personnalisée et sécurisée. Il regroupe les onglets en fonction des tâches ou des requêtes de recherche, épingle les onglets importants et ferme automatiquement les onglets inactifs pour optimiser les performances.

Mozilla Firefox meilleures fonctionnalités

Bénéficiez d'une protection renforcée contre le suivi en mode de navigation privée. Celui-ci offre une couche supplémentaire de confidentialité en supprimant l'historique de navigation à la fermeture

Adaptez Firefox à vos préférences grâce à diverses extensions et thèmes pour gérer votre charge de travail. Par exemple, les développeurs web peuvent utiliser Stylus pour créer, modifier et gérer les feuilles de style CSS

Modifiez les formulaires directement dans Firefox, en économisant le temps et les efforts nécessaires à l'impression des PDF

Limites de Mozilla Firefox

Comparé à certains concurrents, Firefox peut être plus gourmand en ressources, ce qui se traduit par des performances plus lentes sur les appareils plus anciens ou moins puissants

Prix de Mozilla Firefox

Free Forever

Mozilla Firefox évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (480+ commentaires)

3. Google Chrome

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information Google Chrome Chrome est l'un des navigateurs les plus populaires au monde aujourd'hui. Ses environnements de travail sont particulièrement utiles. J'aime particulièrement la façon dont Chrome synchronise mes signets, mon historique et mes préférences sur tous mes appareils et me permet d'attribuer un code couleur aux onglets, ce qui garantit une expérience cohérente, que je sois sur mon ordinateur portable, ma tablette ou mon smartphone.

J'apprécie son gestionnaire de tâches, qui me permet de surveiller et de contrôler les ressources utilisées par chaque onglet et chaque extension. Une autre fonctionnalité qui se démarque vraiment est l'Omnibox. Ce n'est pas seulement une barre de recherche, c'est un portail vers tout. Besoin de trouver un site web ? Saisissez-le. Vous cherchez un fichier spécifique sur votre ordinateur ? L'Omnibox vous couvre.

Les meilleures fonctionnalités de Chrome

Intégration transparente avec d'autres services Google (comme prévu), tels que Google Docs et Google Sheets

Personnalisation et amélioration des fonctions du navigateur grâce à des extensions, telles que Google Translator et Zoom

Enregistrez vos adresses et vos mots de passe et remplissez automatiquement vos données dans les formulaires et sur les sites web

Améliorer l'expérience de navigation grâce aux fonctionnalités d'économie d'énergie et d'économie de mémoire

Limites de Chrome

Chrome est connu pour être gourmand en ressources, notamment lorsqu'il gère de nombreux onglets ou des sites web exigeants. Il en résulte souvent une expérience de navigation lente

Prix de Chrome

Free Forever

Software Advice: 4.8/5 (1400+ évaluations)

4.8/5 (1400+ évaluations) GetApp: 4.8/5 (1400+ évaluations)

4. Microsoft Edge

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Microsoft Edge Edge m'a vraiment surpris. Il n'a rien à voir avec le navigateur OG de Microsoft d'il y a quelques années. J'ai été particulièrement impressionné par la fonctionnalité Collections de Edge, qui enregistre mes articles, images et notes pour un accès rapide. Une autre fonctionnalité qui m'a marqué est le lecteur immersif, qui simplifie la disposition du web pour améliorer l'expérience de lecture en ligne.

Mais ce qui paramètre vraiment Edge, c'est son ses capacités d'automatisation . Le navigateur anticipe mes besoins, suggère des actions et achève les tâches, réduisant ainsi ma charge de travail. Par exemple, il remplit automatiquement les formulaires, suggère des termes de recherche pertinents et propose même des options de traduction sans que je lève le petit doigt.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Edge

Réduisez l'utilisation de la mémoire avec les onglets en veille et le mode Efficacité pour des performances optimisées

Bénéficiez d'une meilleure gestion des onglets grâce à des fonctionnalités telles que les onglets verticaux, les groupes d'onglets, les collections et les environnements de travail

Utilisez Copilot pour une assistance alimentée par l'IA, Image Creator pour générer des images et Designer pour créer des designs

Utilisez la fonctionnalité Drop pour partager des fichiers entre votre téléphone et votre bureau

Limites de Microsoft Edge

Il a des extensions limitées et des problèmes de compatibilité avec certains sites web

Prix de Microsoft Edge

Free Forever

Microsoft Edge évaluations et critiques

Capterra: 4.3/5 (480 évaluations)

5. Waterfox

la vie de l'enfant n'est pas une fin en soi, c'est une fin en soi La renarde Waterfox est un navigateur rapide, réactif et efficace. Il charge rapidement les sites web et permet une navigation fluide dans les onglets. Je l'ai trouvé particulièrement efficace pour gérer plusieurs tâches simultanément, comme regarder des vidéos sans décalage et prendre des notes.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la collecte limitée de données. Je peux facilement naviguer sur des sites web sans craindre que mon activité soit suivie. Mon travail améliore également la productivité et facilite la concentration en créant des onglets de conteneurs pour le travail, le shopping ou la navigation personnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Waterfox

Organisez les différentes activités de navigation (travail, shopping, personnel) séparément et utilisez des codes de couleur pour les identifier facilement

Sauvegardez et restaurez votre session de navigation pour achever vos tâches facilement

Importer des signets et des mots de passe d'autres navigateurs

Lancez des onglets privés pour naviguer de manière anonyme

Limites de Waterfox

Les navigateurs web Waterfox ne reçoivent pas toujours les mises à jour de sécurité aussi rapidement que les navigateurs grand public, ce qui peut rendre la plupart des utilisateurs vulnérables aux menaces récemment découvertes

Prix de Waterfox

Free Forever

Pas assez de commentaires

6. DuckDuckGo

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le navigateur de DuckDuckGo DuckDuckGo DuckDuckGo est le choix préféré des utilisateurs soucieux de la confidentialité et de la sécurité. C'est un navigateur hautement sécurisé qui ne collecte ni ne partage aucune information personnelle, ce qui me permet de naviguer en toute tranquillité d'esprit. Dès que je l'ouvre, je remarque une interface plus propre, exempte de publicités et de pop-ups gênants.

Son lecteur Duck me permet de regarder des vidéos YouTube sans être bombardé de publicités ni voir mes habitudes de visionnage suivies. Il bloque également les traqueurs d'e-mails sur les sites web, ce qui évite à ma boîte de réception de recevoir des spams.

Meilleures fonctionnalités de DuckDuckGo

Bloque activement les traqueurs tiers qui tentent de suivre votre activité en ligne

Recherchez rapidement des sites web spécifiques directement à partir de DuckDuckGo en utilisant des raccourcis (par exemple, en tapant "!a" pour Amazon)

Effacez tous vos onglets et toutes vos données de navigation en un seul clic à l'aide du bouton "Fire"

Limites de DuckDuckGo

Le navigateur manque de fonctionnalités avancées et d'options de personnalisation pour optimiser le flux de travail

Prix de DuckDuckGo

Recherche DuckDuckGo: Free

Free DuckDuckGo Private Browser: Gratuit

Gratuit Privacy Pro: 99,99 $/an

Évaluations et critiques de DuckDuckGo

Pas assez de commentaires

7. Safari

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le navigateur Safari Safari Safari, comme presque tout ce qui existe dans l'univers Apple, possède une interface gratuite, qui me permet de naviguer sans distraction. L'une des fonctionnalités clés de Safari est sa prévention intelligente du suivi, qui limite le suivi intersites et protège ma confidentialité.

J'utilise beaucoup la fonctionnalité Liste de lecture, qui me permet d'enregistrer des articles pour les lire hors ligne plus tard. C'est parfait lorsque je voyage ou que je me trouve dans des zones où la connexion internet est insuffisante. J'apprécie également la fonctionnalité "Live Text" de Safari, qui me permet de copier, de traduire et de rechercher du texte dans les images.

La fonctionnalité Web Apps est également très utile, car elle me permet d'enregistrer dans le Dock les sites web que je consulte fréquemment, offrant ainsi une expérience similaire à celle d'une application.

Les meilleures fonctionnalités de Safari

Prenez des notes directement sur un site web sans changer d'onglet

Fonctions avancées de gestion des onglets, y compris la possibilité de créer des groupes d'onglets

Accédez à diverses fonctionnalités de confidentialité en ligne, telles que "Hide My Email", qui permet de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires lors de l'inscription à des services, afin d'éviter les spams et de protéger votre adresse e-mail réelle

Limites de Safari

Safari n'est disponible que sur les appareils Apple. Les utilisateurs de Windows ou d'Android ne peuvent pas utiliser Safari, ce qui limite son accessibilité

Prix de Safari

Free Forever

Capterra: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) G2: 4/5 (200+ commentaires)

8. Opéra

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place Opéra Le navigateur Opera est un autre outil populaire doté de fonctionnalités intéressantes et centrées sur l'utilisateur. Sa fonction Speed Dial transforme la page d'accueil en un tableau de bord visuel de vos sites favoris, éliminant ainsi la nécessité de parcourir les signets. De plus, Opera propose "Flux", une fonctionnalité qui connecte de manière transparente mes versions mobile et de bureau afin que je puisse synchroniser mes onglets entre les différents appareils.

J'ai trouvé la fonctionnalité intégrée de blocage des publicités d'Opera très utile. Elle élimine les distractions et les fenêtres publicitaires intempestives. Je peux également accéder facilement aux plateformes de médias sociaux comme X (anciennement Twitter) et Instagram en les intégrant dans la barre latérale du navigateur. Cela m'aide à garder un œil sur mon flux, à répondre aux messages des médias sociaux ou à m'engager avec les posts depuis le navigateur lui-même.

Les meilleures fonctionnalités d'Opera

Utilisez le VPN intégré gratuit pour naviguer sans abonnement ni connexion, pour une confidentialité et une sécurité accrues

Intégrer Aria pour accéder à des informations en temps réel sur le web, générer du contenu en fonction des demandes de l'utilisateur et obtenir des réponses directement depuis le navigateur

Regroupez les onglets dans des contextes distincts pour une meilleure organisation et une navigation plus directe entre les tâches à l'aide des "îlots d'onglets"

Recevez des alertes si les données de votre bloc-notes sont modifiées afin de vous protéger contre les logiciels malveillants de détournement de bloc-notes

Limites d'Opera

Opera peut ralentir votre système en raison de son utilisation élevée des ressources

Certains sites web peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le navigateur Opera

Prix d'Opera

Free Forever

Capterra: 4.5/5 (182 critiques)

9. Vivaldi

le monde de la musique est un monde d'amour Vivaldi L'utilisation du navigateur Vivaldi me donne l'impression d'avoir un assistant web personnel. Je peux tout régler, de l'apparence à la façon dont les onglets se comportent. Il offre une gestion des onglets comme aucun autre navigateur de cette liste. Les utilisateurs peuvent regrouper un nombre illimité d'onglets dans des piles à deux niveaux, ce qui facilite le tri des onglets dans des sous-catégories pour un accès aisé.

La fonctionnalité de prise de notes est un autre élément qui m'a séduit. Je peux noter des idées ou des bribes d'informations directement dans le navigateur, ce qui en fait un outil polyvalent pour la recherche ou le forfait. J'ai également apprécié le fait que Vivaldi vous permette de synchroniser les paramètres du navigateur sur tous vos appareils.

Meilleures fonctionnalités de Vivaldi

Personnalisez votre navigateur en profondeur : thèmes, disposition des onglets, raccourcis clavier, etc

Utilisez des outils intégrés tels qu'une application de prise de notes, un client e-mail, un calendrier, etc. pour la productivité

Bénéficiez d'une expérience de lecture gratuite grâce aux panneaux Web et à l'affichage du lecteur qui supprime tout contenu superflu

Limites de Vivaldi

Les fonctionnalités avancées et l'interface complexe de Vivaldi peuvent gêner certains utilisateurs

Prix de Vivaldi

Free Forever

Capterra: 4.8/5 (40+ reviews)

4.8/5 (40+ reviews) Software Advice: 4.8/5 (40+ reviews)

10. Brave

la vie de l'enfant n'est pas une fin en soi, c'est une question de vie et de mort Courageux Brave est un changement rafraîchissant par rapport aux navigateurs habituels. Sa vitesse fulgurante a été immédiatement remarquée, car mes pages se sont chargées en un clin d'œil. Les publicités intrusives ne sont jamais arrivées jusqu'à moi, car Brave dispose d'un bloqueur de publicités intégré qui empêche l'encombrement.

Mais le navigateur ne se limite pas à la vitesse et à la simplicité. Le moteur de recherche de Brave fournit des résultats de recherche sans suivi des requêtes. De plus, le design épuré et l'interface intuitive du navigateur en font un plaisir à utiliser.

Meilleures fonctionnalités de Brave

Accordez des permissions d'accès aux appareils (comme le microphone ou l'appareil photo) de manière temporaire, par exemple "jusqu'à ce que je ferme ce site" ou "pendant 24 heures"

Accéder à un lecteur PDF intégré pour afficher des documents sans logiciel supplémentaire

Bloquer des éléments individuels sur une page web directement depuis le menu contextuel, améliorant ainsi le contrôle de votre expérience de navigation

Limites de Brave

Le blocage agressif des publicités de Brave peut parfois interférer avec la fonction des sites web. Cela peut poser des problèmes avec les sites web dont le contenu ou les fonctionnalités reposent en grande partie sur les publicités

Prix de Brave

Free Forever

Capterra: 4.7/5 (300+ critiques)

Les navigateurs Web sont devenus des hubs de productivité qui vous donnent un accès instantané à l'e-mail, aux calendriers, aux outils de gestion de projet et aux documents de recherche.

Les meilleurs navigateurs web éliminent le besoin de de passer constamment d'un navigateur à l'autre entre les applications, gagner un temps précieux et de l'énergie mentale. Lorsque vous réduisez le temps passé à activer/désactiver différents programmes, vous minimisez également la charge cognitive et améliorez la concentration.

Si vous aimez utiliser Google Chrome et que vous ne souhaitez pas passer à un autre navigateur tout en améliorant votre productivité, vous pouvez commencer par ClickUp un outil tout-en-un pour la gestion de projet, la collaboration et la communication au sein de l'équipe.

J'ai installé L'extension Chrome de ClickUp pour rester au courant de mes tâches et projets directement depuis mon navigateur. C'est l'une des meilleures Extensions Chrome IA pour créer des tâches, joindre des e-mails, suivre le temps passé sur différents onglets et prendre des notes.

Explorons comment l'extension Chrome ClickUp permet d'améliorer la productivité.

Créer des tâches

J'utilise l'extension Chrome de ClickUp pour créer des tâches directement à partir de mes e-mails et de sites web. Je peux également définir un emplacement par défaut et ajouter le lien du site web directement à une tâche pour un meilleur contexte.

créer des tâches en un seul clic en utilisant l'extension Google Chrome de ClickUp_

Lire la suite : 12 Meilleures extensions Chrome pour les développeurs en 2024

Suivi du temps

L'extension Chrome de ClickUp suit automatiquement le temps passé sur chaque tâche, de sorte que je sais exactement où vont mes heures. Il n'y a plus de devinettes ou de suivi du temps manuel, ce qui m'aide à mieux hiérarchiser les tâches.

Track time on various tabs with ClickUp's Chrome Extension (Suivi du temps passé sur différents onglets avec l'extension Chrome de ClickUp)

Pièces jointes aux e-mails

Besoin de sauvegarder un e-mail important avec une discussion liée à une tâche ? L'extension Chrome de ClickUp permet de joindre l'intégralité de l'e-mail à une tâche en un seul clic. Plus besoin de copier-coller ! Je peux même transformer les e-mails en nouvelles tâches, en gardant tout organisé au même endroit.

Web clipper

Vous avez trouvé un site web à mettre en signet ? Il vous suffit de l'ajouter à un Tâche ClickUp ou Documents ClickUp en un seul clic. Vous pouvez même faire des captures d'écran ou copier du texte directement dans votre tâche.

Clip websites to tasks or docs to come back to them later (Attacher des sites web à des tâches ou à des documents pour y revenir plus tard)

Rendre la navigation productive avec ClickUp

Les navigateurs comme Edge et Safari sont utiles, mais l'omniprésence de Google Chrome et ses nombreuses intégrations lui confèrent un avantage distinctif. Si vous cherchez à améliorer votre productivité sur Chrome sans passer à un nouveau navigateur, L'extension Chrome de ClickUp est idéale. De la création rapide de tâches au suivi du temps en passant par l'enregistrement de sites web, elle facilite votre vie numérique. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence que cela fait dans votre expérience de navigation.