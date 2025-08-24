10 exemples époustouflants d'art généré par l'IA

Au début des années 1970, l'artiste Harold Cohen a commencé à développer des systèmes d'art générés par l'IA à l'université de Californie à San Diego. Depuis lors, des chercheurs du MIT, de Stanford et d'autres universités à travers le monde ont créé des exemples d'art généré par l'IA. En réalité, cela fait plus d'un demi-siècle que l'art généré par l'IA existe.

L'art généré par l'IA d'Harold Cohen, 1977-1978 (Source : Whitney Museum of American Art )

La plus grande différence entre ces premières œuvres et l'art généré par l'IA d'aujourd'hui réside dans la possibilité pour n'importe qui — vous, moi et pratiquement toute personne disposant d'une connexion Internet — de le créer.

Au cours de la dernière décennie, l'art généré par l'IA a connu une évolution exponentielle, ouvrant des possibilités sans précédent. Dans cet article, nous avons sélectionné quelques exemples populaires d'art généré par l'IA pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire avec GenAI.

Comprendre le processus de création artistique par l'IA

L'art généré par l'IA désigne toute œuvre visuelle créée ou améliorée à l'aide d'une IA générative. En général, vous saisissez une description textuelle de votre idée, et l'IA crée l'image.

Que vous utilisiez l'IA de Canva pour supprimer l'arrière-plan de votre photo ou Midjourney pour donner vie à une idée, vous créez de l'art généré par l'IA.

Cas d'utilisation de l'art généré par l'IA

Vous avez besoin d'une photo officielle pour votre profil LinkedIn ? Pas de souci. Un portrait généré par l'IA peut ajouter un costume et une cravate à un selfie que vous venez de prendre. Vous souhaitez commander une œuvre d'art pour votre salon, mais vous n'avez pas le budget nécessaire ? Il vous suffit de créer un tableau généré par l'IA.

Dans tous les secteurs, l'IA peut faire bien plus encore. En tant que technologie émergente, les exemples d'art généré par l'IA sont largement utilisés dans des cas d'application tels que :

Marketing : bannières numériques, visuels, publications sur les réseaux sociaux respectant les directives spécifiques de la marque

Prototypage : notamment dans le domaine de l'architecture ou de la mode, pour créer des prototypes dont la production serait autrement coûteuse ou fastidieuse.

Amélioration d'images : générer des éléments supplémentaires pour des images existantes, comme ajouter une veste de costume ou une voiture de luxe à une photo

Mise à l'échelle : multiplier les images en apportant des modifications simples, telles que la taille, une partie de l'image ou le texte qu'elle contient. Un : multiplier les images en apportant des modifications simples, telles que la taille, une partie de l'image ou le texte qu'elle contient. Un outil d'IA pour les réseaux sociaux capable de faire cela est une véritable aubaine pour les équipes marketing.

Selon les besoins et la complexité du cas d'utilisation de chacun, les outils utilisés varient considérablement. Voici quelques générateurs d'art IA couramment disponibles que vous pouvez essayer pour créer des œuvres d'art générées par l'IA.

ClickUp Brain

En tant qu'IA professionnelle la plus complète au monde, ClickUp Brain ne se limite plus à une simple assistance textuelle. Elle vous permet désormais de créer des œuvres d'art directement dans votre environnement de travail. Que vous esquissiez des concepts ou ajoutiez une touche visuelle, Brain vous permet de générer des images créées par l'IA, que vous pouvez insérer directement dans les commentaires de vos tâches ClickUp, vos documents, votre chat ou vos Tableaux blancs sans changer d'outil !

Dans les tableaux blancs ClickUp, il vous suffit de saisir ou de surligner votre concept — par exemple « une vue latérale colorée mais réaliste du cerveau humain où les neurones crépitent et s'illuminent d'idées » — et ClickUp Brain le transforme en visuels soignés en quelques secondes. Ces images ne sont pas de simples ébauches : elles sont partageables, modifiables et prêtes à servir d'inspiration ou de point de départ pour vos idées !

Créez des images générées par l'IA avec ClickUp Brain dans les tableaux blancs ClickUp

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de taper de longues invitations pour générer de belles œuvres d'art générées par l'IA ? Brain MAX, la super-application IA de ClickUp, simplifie tout cela grâce à la fonctionnalité « Talk to Text ». Il vous suffit de dicter votre invitation à l'IA pour générer des images, tout en créant des tâches, des messages ou des projets, avec la même facilité que lorsque vous tapez vos commandes dans ClickUp !

DALL-E d'OpenAI

Reconnu comme le premier générateur d'images par IA grand public, DALL-E continue de jouir d'une grande popularité. Les images créées par la dernière version, DALL-E 3, sont généralement extrêmement réalistes et d'une grande qualité.

🎯En savoir plus : Plus de 30 invites DALL·E 3 pour créer des visuels époustouflants

Imagen 2 de Google

Gemini de Google, anciennement connu sous le nom de Bard, vous permet désormais de générer des images directement depuis son interface. Les principaux atouts de Gemini sont son interface utilisateur épurée et simple, semblable à celle de Google Search, et le fait qu'il soit gratuit !

Midjourney

Midjourney est reconnu comme l'un des générateurs d'art les plus stables, produisant des résultats de très haute qualité qui ont même remporté des prix. Le principal reproche fait à Midjourney est qu'il n'est pas convivial et qu'il n'est accessible que via Discord.

Si vous êtes prêt à faire un petit effort supplémentaire pour utiliser cet outil, voici quelques exemples d’invites Midjourney pour vous aider à démarrer.

Adobe Firefly

Dans le prolongement naturel de sa gamme de produits créatifs, Adobe a récemment lancé Firefly, un outil d'IA destiné aux designers. En plus de créer des visuels en réponse à des invites, Firefly accepte également des images de référence. Cela signifie que vous pouvez fournir à l'outil un croquis ou une œuvre d'art, et demander à Firefly de créer un résultat similaire. Et voilà !

Microsoft Designer

Contrairement aux outils mentionnés ci-dessus, qui utilisent leurs propres modèles, le designer de Microsoft utilise DALL-E. Il offre une alternative simple, accessible, adaptée aux débutants et gratuite à ChatGPT Plus, ce qui le rend extrêmement attrayant tant pour les amateurs que pour les passionnés.

De plus, en tant que composante de la suite de produits Copilot, c'est également un excellent ajout aux outils de création de contenu basés sur l'IA de Microsoft.

Canva

Canva Magic Media intègre des images générées par l'IA dans le flux de travail créatif

Grâce au logiciel de collaboration en matière de design de Canva, optimisé par l'IA, vous pouvez générer des images à partir de texte, modifier les styles, redimensionner, nettoyer les images, supprimer les arrière-plans, et bien plus encore ! Vous pouvez également intégrer sans effort les dernières tendances en matière de design graphique à votre travail.

Contrairement aux outils propriétaires, le générateur d'images IA de Canva intègre un nombre de modèles, tels que Magic Media, Dall-E et Imagen, pour offrir des fonctionnalités de création artistique directement au sein de sa plateforme. Cela constitue un avantage considérable pour ceux qui souhaitent tester plusieurs modèles avant d'achever leur tâche.

Malgré ses innombrables possibilités, l'art généré par l'IA diffère de l'art traditionnel. Cela pose des défis uniques.

Art traditionnel vs art généré par l'IA

L'art traditionnel consiste à créer des œuvres visuelles, généralement à la main ou numériquement, à l'aide d'outils de conception. Avec l'IA, c'est l'outil qui crée, et l'utilisateur ne fait que saisir les données.

Voici quelques autres différences notables :

Compétences : L'art traditionnel est créé par des designers qui possèdent un certain niveau de compétence dans ce domaine. La création d'art généré par l'IA ne nécessite pas de compétences en design, mais vous devez tout de même savoir formuler des invitations et des instructions.

Les passionnés d'art généré par l'IA affirment qu'à l'avenir, l'imagination sera une compétence plus valorisée que la conception (au sens traditionnel du terme).

Contexte : L'art traditionnel exige de l'utilisateur qu'il construise l'image à l'aide de divers éléments de conception. Souvent, les designers ajoutent méticuleusement des formes, des couleurs, des icônes et des photographies pour créer un résultat cohérent.

L'art généré par l'IA peut être créé en saisissant ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous tapez « Chat lisant un livre, portant des lunettes de lecture, assis dans une bibliothèque au style vintage » dans Microsoft Designer, voici le résultat que vous obtiendrez probablement.

Un exemple d'art généré par l'IA créé avec Microsoft Designer

Temps : L'art traditionnel est minutieux et prend beaucoup de temps. L'art généré par l'IA est rapide : l'image ci-dessus a été générée en 10 secondes.

Itération : L'art traditionnel nécessite du temps et des compétences pour s'itérer. Tout ajout au brief initial peut demander un effort considérable. L'art généré par l'IA peut s'itérer très rapidement. En ajoutant « Rends le chat blanc. Ajoute un stylo plume. » à l'invite d'IA ci-dessus, j'ai obtenu instantanément les images ci-dessous.

Variantes d'art généré par l'IA créées avec Microsoft Designer

L'exemple ci-dessus montre comment vous pouvez imaginer quelque chose et créer instantanément une image qui le représente. C'est aussi simple que ça !

Passons en revue certaines des œuvres d'art générées par l'IA les plus populaires et les plus époustouflantes afin de comprendre les véritables possibilités qui s'ouvrent à nous.

L'art généré par l'IA : des exemples concrets

Toute œuvre d'art créée à l'aide d'outils d'IA tels que DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon ou Runway relève de l'art généré par l'IA. Voici ce que les premiers utilisateurs et les pionniers de l'art généré par l'IA ont terminé jusqu'à présent.

1. Portrait d'Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Source : Wikimedia Commons )

En 2018, les membres du collectif parisien Obvious ont utilisé l'IA générative pour créer un portrait d'Edmond de Belamy, un caractère fictif qu'ils ont imaginé. Ils ont utilisé un algorithme open source et l'ont entraîné sur 15 000 portraits datant du XIVe au XIXe siècle.

Cette œuvre d'art a fait parler d'elle lorsqu'elle est devenue la première œuvre créée à l'aide de l'IA à être mise aux enchères chez Christie's, à New York. Le tableau s'est vendu pour 432 500 dollars lors de cette vente aux enchères.

2. DeepDream par Google

Image créée avec DeepDream (Source : Wikimedia Commons )

DeepDream est une forme d'art généré par l'IA qui utilise la paréidolie algorithmique pour créer une version onirique et psychédélique d'images existantes. Depuis, des chercheurs ont utilisé DeepDream en association avec des environnements de réalité virtuelle pour mener des expériences en psychologie cognitive et en recherche sur le cerveau.

3. Réalités artificielles par Refik Anadol

Réalités artificielles : Coral par Refik Anadol (Source : refikanadol.com )

Commandée par le Forum économique mondial, cette œuvre d'art générée par l'IA, réalisée par Refik Anadol, combine d'énormes ensembles de données d'images de coraux afin de sensibiliser le public au changement climatique. Il s'agit d'un projet multidisciplinaire qui combine la visualisation de données, l'apprentissage automatique et l'impression 3D.

4. Les organismes hybrides de Sofia Crespo

Neural Zoo par Sofia Crespo (Source : neuralzoo.com )

L'artiste argentine Sofia Crespo s'inspire du monde naturel pour créer des formes de vie imaginaires. Dans le cadre du projet Neural Zoo, elle reprend des images du monde naturel et les réorganise pour créer des visuels époustouflants d'une nature imaginaire, reflétant ainsi le fonctionnement de la créativité humaine. Elle utilise cette approche pour interroger l'impact de l'IA sur l'art et la créativité, soulevant ainsi des questions clés pour son avenir.

5. La campagne d'art numérique de BMW

BMW Art Cars (Source : bmw.com )

L'art ne se limite pas aux musées et aux expositions. L'art généré par l'IA non plus. Plusieurs entreprises ont utilisé l'art généré par l'IA de diverses manières. L'une des campagnes les plus époustouflantes de ces dernières années est celle des « Art Cars » de BMW.

Dans le cadre de ses programmes de mécénat artistique et culturel, BMW a collaboré avec le technologue créatif Nathan Shipley et le collectionneur d'art Gary Yeh pour former une IA sur 900 ans d'histoire de l'art et créer 50 nouvelles œuvres d'art. Ils les ont ensuite mappées sur une représentation virtuelle de la Série 8 Gran Coupé.

6. Libellés uniques par Nutella

Libellés de produits générés par l'IA par Nutella (Source : Ogilvy Italia )

L'étiquetage des produits est l'une des tâches les plus routinières de la chaîne de production. Un libellé prédéfini est imprimé et collé sur tous les produits afin de garantir la cohérence et l'image de marque. Nutella a utilisé l'art généré par l'IA pour changer cela.

Nutella a créé sept millions de libellés de pots uniques pour le marché italien. Cela a suscité la curiosité et stimulé la demande. De nombreux amateurs de Nutella étaient également ravis de posséder un pot unique en son genre.

7. J'ai hâte que l'hiver arrive à New York

Œuvre d'art générée par l'IA à base de pixels par un utilisateur de Reddit (Source : BlickyBloop )

Il existe des centaines de milliers, voire des millions, de photographies qui tentent de capturer l'ambiance de l'hiver à New York. Cette saison est idéalisée au cinéma, dans la musique, à la télévision et bien ailleurs encore. Pourtant, cet utilisateur de Reddit a trouvé un moyen simple mais original de représenter une scène hivernale classique de la Grosse Pomme à l'aide de l'IA.

Les couches, la profondeur et les petits détails (notamment les flocons de neige qui tombent) créent un effet saisissant dans une image pourtant assez courante. L'utilisateur a appliqué un traitement visuel à l'ancienne, inspiré des jeux vidéo, pour donner à l'œuvre générée par l'IA un aspect à la fois vintage et ultra-moderne.

8. Jouets imaginaires « I Love Lucy »

Jouets « I Love Lucy » générés par DALL-E (Source : Fast Company )

Harry McCracken, éditeur en chef de la rubrique technologie chez Fast Company, a testé DALL-E en créant des jouets « I Love Lucy ». « Les bouteilles de Vitameatavegamin sont une touche sympa », a-t-il admis.

N'est-ce qu'une question de temps avant que les gens ne commencent à créer de faux éléments vintage et à les imprimer en 3D ? L'avenir nous le dira. Il a également invité d'autres créateurs vintage, dont vous pouvez découvrir certains dans son article ici.

9. Robots post-apocalyptiques

Robots post-apocalyptiques (Source : Vitrine Midjourney )

Un utilisateur de Midjourney imagine un monde post-apocalyptique où un robot rouillé interagit avec des fleurs dans un paysage urbain austère. Le modèle interprète avec précision les invitations de l'IA, en ajoutant des nuages jaunes, un mur recouvert de graffitis, etc.

La capacité de l'IA à développer des œuvres d'art aussi minutieusement conçues change la donne en matière de prototypage. Imaginez un scénariste hollywoodien en herbe capable de créer ses propres moodboards et storyboards pour présenter ses projets de manière plus efficace !

10. Crédit d'ouverture de Secret Invasion

Image tirée du crédit d'ouverture de Secret Invasion (Source : The Verge )

En parlant d'Hollywood, les producteurs de « Secret Invasion » de Marvel ont utilisé l'IA pour créer le crédit d'ouverture. C'est particulièrement intéressant car le producteur exécutif a déclaré qu'ils avaient délibérément choisi d'utiliser l'IA parce qu'elle « joue avec les thèmes mêmes de la série », à savoir une population de Skrulls capables de changer de forme.

Cependant, ce cas d'utilisation a ouvert une boîte de Pandore de questions dans le monde de l'art concernant les données d'entraînement, les droits des artistes, les dangers de l'IA et la créativité éthique.

L'avenir de l'art généré par l'IA

Les exemples d'art généré par l'IA ci-dessus démontrent deux choses : les possibilités infinies de l'art généré par l'IA et l'impact réel qu'il peut avoir sur l'avenir de la vie humaine.

Bien que l'on puisse utiliser n'importe quel outil pour créer d'innombrables possibilités, l'impact de l'art généré par l'IA fait l'objet d'un débat sérieux. Voici quelques-uns des principaux sujets de discussion :

Capacités : En tant qu'aide à la création, l'IA est plus puissante que n'importe quel outil utilisé jusqu'à présent par les artistes. Elle permet non seulement une création rapide, mais facilite également les itérations et les améliorations à une vitesse fulgurante. À mesure que les modèles évoluent, nous nous attendons à ce que cela ne fasse que s'améliorer, et de manière spectaculaire.

Données : L'un des aspects fondamentaux de l'art généré par l'IA réside dans les données utilisées pour entraîner les modèles. De nombreux générateurs d'art IA ne divulguent pas leurs données d'entraînement, ce qui rend la situation délicate en matière de violations du droit d'auteur et de droits des artistes traditionnels à l'origine de ces styles.

Par exemple, la fonction vocale ChatGPT d'OpenAI ressemblait tellement à celle de l'actrice Scarlett Johansson qu'elle a donné lieu à des poursuites judiciaires.

Éthique de l'IA : L'utilisation éthique de ces données est également complexe, en particulier pour les artistes qui ne maîtrisent pas suffisamment la technologie pour en saisir les fondements.

Par exemple, Ali Selim, réalisateur et producteur exécutif de Secret Invasion, a déclaré qu'il ne comprenait pas vraiment comment fonctionnait l'IA, mais qu'il était fasciné par ce qu'elle pouvait créer. Il est clair qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à évaluer, tant pour les artistes que pour les personnes qui développent des générateurs d'art basés sur l'IA.

Droits d'auteur : Un tribunal américain a statué l'année dernière que les images générées par l'IA sans aucune intervention humaine ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur en vertu de la législation américaine. En l'absence de connaissances claires sur les données d'entraînement — qui font partie intégrante de ce que signifie « intervention » —, il n'existe pas de consensus sur ce qui constitue la propriété intellectuelle.

Il s'agit toutefois de problèmes de jeunesse courants rencontrés par toute nouvelle technologie. Pour parvenir à une solution qui convienne à tous, la communauté artistique et les experts juridiques et technologiques devront se réunir et régler les détails.

En fin de compte, une collaboration fructueuse et équitable entre les humains et les algorithmes d'IA profite à tout le monde. Les exemples d'art généré par l'IA ci-dessus montrent que l'IA démocratise la capacité à créer de l'art. Vous n'avez peut-être pas besoin de savoir mélanger les aquarelles ou de maîtriser les principes du design, mais votre capacité à imaginer et à vous exprimer sera la clé pour créer de superbes œuvres d'art générées par l'IA.

Les outils d'IA produisent également des itérations et des variations à une vitesse fulgurante, créant ainsi des gains d'efficacité extraordinaires à grande échelle, tant pour les individus que pour les organisations.

Gérez mieux vos projets d'art généré par l'IA avec ClickUp

Bien qu'elle soit apparue il y a 50 ans, l'IA n'a commencé à avoir un impact sur le monde de l'art que récemment. Grâce aux produits basés sur l'IA, toute personne dotée d'imagination peut créer de l'art, quelles que soient ses compétences en matière d'outils de conception.

Avec un nombre croissant de personnes capables de créer de l'art, on peut s'attendre à une explosion de contenu visuel. Les équipes marketing pourront créer du contenu varié à grande échelle. Les passionnés publieront de nouvelles œuvres chaque jour, comme ils ont déjà commencé à le faire sur Reddit. Les concepteurs de produits réaliseront rapidement des prototypes, créant ainsi davantage d'itérations plus rapidement.

Si vous êtes un professionnel utilisant l'IA pour la conception, la gestion de votre production peut s'avérer fastidieuse. Pour gérer efficacement tous vos projets d'art généré par l'IA, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet comme ClickUp.

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En plus de toutes les fonctionnalités de gestion de projet, ClickUp Brain vous permet d'optimiser les invites, de résumer la documentation, d'accéder facilement aux données de projet, et bien plus encore.

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