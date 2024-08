Conseils de carrière 101 : Tout ce que vous devez savoir avant de commencer un nouvel emploi et d'exceller dans votre nouvel espace de travail !

Le Joker de The Dark Knight a dit un jour : _Je suis comme un chien qui court après les voitures, je ne saurais pas quoi faire si j'en attrapais une

Beaucoup d'entre nous éprouvent un sentiment similaire lorsqu'ils obtiennent enfin un nouvel emploi - nous ne savons pas exactement quelle sera l'étape suivante. Bien sûr, il y a de l'excitation à rencontrer de nouvelles personnes et à repartir à zéro. 🤝

Cependant, commencer un nouvel emploi peut aussi impliquer une surcharge d'informations ou une culture de travail complètement différente de celle de votre ancienne entreprise. C'est là que nous intervenons.

Aujourd'hui, nous avons préparé un guide tout-en-un pour vous aider à ne pas vous laisser submerger et à exceller dans votre travail dès les premiers jours ! **Nous ajouterons également un outil précieux au mélange pour aider les nouveaux employés à être plus productifs et simplifier les processus d'intégration pour les gestionnaires

Les premiers jours dans votre nouvel emploi

Les premiers jours à votre nouveau poste nécessiteront une observation assidue. Si vous parvenez à comprendre rapidement les bases de l'adaptation à votre nouveau rôle, le reste de votre parcours sera plus facile. Nous allons dresser une liste de sept conseils qui vous aideront à faire une première impression de premier ordre :

Arrivez à l'heure: Arrivez toujours en avance sur votre nouveau lieu de travail. Votre ponctualité en dit long sur la valeur que vous accordez à la culture de l'entreprise Familiarisez-vous avec vos supérieurs: Tentez de cerner la personnalité de chacun. Votre chef est-il plus strict que le précédent ? Est-il plus décontracté ? À quelle fréquence fait-il l'évaluation des performances professionnelles ? Comprenez l'attitude de chaque supérieur pour savoir quelles sont vos priorités dès le premier jour Apprenez où se trouvent les différentes pièces: Vous n'êtes pas obligé de visiter tout le bureau en une seule fois, mais essayez de passer en revue les zones de pause, de café et de toilettes pour ne pas avoir à demander sans cesse votre chemin Présentez-vous: Bien que votre responsable du recrutement doive vous envoyer un e-mail ou vous présenter officiellement à tout le monde, n'hésitez pas à entamer une discussion. Parlez aux personnes avec lesquelles vous travaillerez tous les jours afin de favoriser une relation saine Prenez des notes: Notez tout ce que votre nouvel employeur vous explique le premier jour. Qu'il s'agisse de la personne à qui vous rendrez compte chaque jour ou de la charge de travail habituelle, assurez-vous de bien saisir les détails importants Vérifiez les logiciels que vous utiliserez: La plupart des entreprises fournissent l'accès à différents logiciels pour vous aider à accomplir vos tâches. Lisez la description du poste et passez en revue tous les logiciels pour voir ceux qui vous posent problème et demandez à votre employeur s'il existe des modules de formation N'en faites pas trop: Enfin et surtout, n'essayez pas de sauter le pas et de vous salir les mains immédiatement. C'est votre premier jour, alors respirez profondément et concentrez-vous sur l'assimilation des informations essentielles

Astuce: Utilisez un outil de productivité tel que ClickUp pour prendre une longueur d'avance dans votre nouvel environnement de travail. Par exemple, vous pouvez accélérer la prise de notes avec ClickUp Bloc-notes ! Utilisez des checklists pour décomposer les tâches de formation dans votre nouvel emploi du temps de travail et transformez chaque note en tâche traçable - depuis n'importe quel appareil.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-126.png Image du tableau de bord du ClickUp Bloc-notes /$img/

Prenez des notes rapides, des idées et des rappels avec ClickUp Bloc-notes

Préparation de la première semaine

Se préparer à l'avance pour un nouvel emploi est toujours une bonne idée. Du code vestimentaire à la circulation quotidienne, voici tout ce que vous devriez vous efforcer de faire avant votre première semaine.🚦

Importance d'un état d'esprit positif lorsqu'on commence un nouvel emploi

Avant le début de votre première semaine, n'oubliez pas de rester positif. Il est tout à fait normal d'éprouver de l'anxiété, mais tant que vous avez confiance en vous, vous serez en mesure de l'apaiser en un rien de temps. Une attitude positive vous aidera également à faire une bonne première impression et à communiquer facilement dès le départ

Sélection de la tenue du premier jour et autres préparatifs pratiques

Ne faites pas de préparatifs de dernière minute. Assurez-vous de bien comprendre le code vestimentaire et d'avoir tout le nécessaire environnements de travail à l'avance. Vérifiez si votre entreprise fournit un ordinateur de bureau/portable ou si elle applique une politique BYOD (buy your own device) avant de vous présenter.

Forfait pour vous rendre à votre nouveau travail

La première impression est la dernière dans un bureau. Une bonne habitude de travail et technique pour arriver à l'heure dès la première semaine est de planifier l'ensemble de votre voyage un jour avant. Confirmez la date de début, découvrez l'itinéraire le plus court pour vous rendre à votre bureau et apprenez le schéma de circulation habituel pendant vos heures de déplacement.

Cela vous aidera à planifier l'heure à laquelle vous devriez idéalement quitter votre Accueil. Vous pouvez également essayer :

Trouver des aires de stationnement à l'avance

Partir 10 minutes avant l'heure prévue pour plus de sécurité

Paramétrer des rappels pour vous aider à partir à l'heure

S'orienter au cours des premiers mois

Une fois que vous avez commencé à vous adapter à votre nouveau rôle, il est temps de devenir plus proactif avec vos collègues et de travailler à l'amélioration de vos compétences au cours des premiers mois. 🔼

L'importance de l'initiative

Faire le premier pas pour communiquer avec votre équipe vous permet d'instaurer la confiance et d'éviter les idées fausses sur la façon dont vous vous intégrez dans votre nouvelle position. Essayez d'entrer en contact avec les seniors ou les managers lors d'une réunion hebdomadaire/mensuelle du département ou de l'équipe réunion de l'ensemble de l'équipe . N'hésitez pas à discuter des nouvelles du jour, des sports ou de tout autre sujet qui vous intéresse, vous et vos collègues, afin de détendre l'atmosphère.

Bien que personne n'aime travailler plus que nécessaire, donner un coup de main de temps en temps ne fait pas de mal. Les refus catégoriques peuvent être considérés comme impolis dans un environnement de travail proactif. Si vous ne pouvez vraiment pas aider pour le moment, dites-le gentiment.

Ces petits efforts vous aideront à créer de meilleures relations au sein de votre équipe et à vous présenter comme une personne fiable, ce qui donnera à votre manager une raison de vous garder à bord à long terme.

Conseil de pro: Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et expliquer visuellement n'importe quel sujet sur lequel vous travaillez ; obtenez simplement des arguments sur un nouveau projet de tutoriel vidéo . Partagez les clips avec votre équipe instantanément via un lien public ou sous forme de fichier multimédia.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-15.gif ClickUp Clips /$$img/

Partagez votre message vidéo ClickUp avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et peut être affiché instantanément après l'enregistrement

L'importance de l'apprentissage

Il se peut que votre entreprise ne fournisse pas de matériel de formation pour toutes les tâches - et c'est là qu'un peu de perfectionnement peut faire des merveilles. Envisagez de vous inscrire à un cours sur une compétence avec laquelle vous avez des difficultés ou que vous souhaitez acquérir pour améliorer votre travail. 🏋️

Plusieurs plateformes éducatives peuvent vous aider à vous perfectionner gratuitement, notamment :

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Outre l'acquisition de compétences, vous pouvez obtenir des certificats crédibles prouvant votre expertise dans un champ particulier. C'est une bonne chose pour les nouveaux diplômés qui viennent de décrocher leur premier emploi et qui cherchent à développer leur rôle.

$$a surmonter les difficultés lors de la prise d'un nouvel emploi

Chaque emploi comporte des obstacles variés - pour les scientifiques des données, le nettoyage des données brutes peut être leur principale préoccupation, tandis que les gestionnaires de projet peuvent avoir du mal à construire des projets viables stratégies de communication . Quel que soit votre rôle, vous pouvez suivre quelques conseils généraux pour surmonter les difficultés et maximiser la productivité . 💯

Étapes pour éviter les ragots sur le lieu de travail

Un peu de bavardage ici et là peut contribuer à détendre l'atmosphère sur votre lieu de travail et aider l'équipe à se détendre. À Business, vous devez éviter de passer toute la journée à paraître occupé, à parler et à ne rien faire. Essayez les étapes suivantes pour réduire au minimum les commérages sur le lieu de travail :

Faites preuve d'empathie: Tous les commérages ne doivent pas nécessairement être liés à des propos désobligeants à l'égard de quelqu'un. Si vous avez l'impression que votre collègue parle d'un problème spécifique auquel il est confronté, au lieu de faire durer la discussion, comprenez sa situation et orientez-le vers la meilleure solution **Si vous entendez des ragots qui peuvent nuire à l'environnement de travail, signalez-les à votre supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines. Cela vous permet de mettre fin à tout comportement négatif à un stade précoce et même de dissiper les malentendus avant qu'ils ne causent des dommages Confirmez l'intention: Puisque vous êtes un nouvel employé, il peut y avoir des blagues internes dont vous n'êtes pas au courant. Dans ce cas, abstenez-vous de faire un rapport aux RH à la seconde où vous entendez des ragots. Lisez la pièce et n'agissez que lorsque vous avez l'impression que quelqu'un fait une déclaration désobligeante Soyez un exemple: Ne minorez pas votre influence sous prétexte que vous êtes nouveau. Dès les premiers mois et jusqu'à votre titularisation, maintenez un ton positif et évitez de vous plaindre. Conservez les informations sensibles ou les secrets partagés et évitez de parler de la vie personnelle de qui que ce soit

Créer un équilibre sain entre le travail et la vie privée grâce à des compétences en gestion du temps

Ne laissez pas votre travail absorber votre vie personnelle. Oui, dépasser les attentes est une bonne chose, mais pas au détriment de votre santé mentale. Allouez des heures adéquates de la journée pour vous amuser ou faire ce que vous aimez. 🎮

Divisez votre emploi du temps quotidien en cinq parties :

Si vous pouvez avoir une idée générale de votre emploi du temps quotidien, des facteurs tels que le transport peuvent parfois prendre des heures.

Astuce: Utilisez la fonction Modèle d'horaire journalier ClickUp pour forfaiter votre journée et consacrer des heures spécifiques à des activités en dehors du travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-55.png Modèle d'emploi du temps quotidien de ClickUp /$$img/

Planifiez facilement chaque minute de votre journée avec le modèle d'emploi du temps quotidien de ClickUp

Démarrer un nouvel emploi après une perte personnelle

Il existe des cas uniques où vous pouvez découvrir une nouvelle compétence après avoir pris un certain temps de repos et d'introspection en raison d'une perte personnelle. Des évènements tels que le décès d'un membre de la famille ou des pertes financières peuvent souvent vous décourager et vous empêcher de donner le meilleur de vous-même.

Un moyen de surmonter ces difficultés est d'accepter votre chagrin. Vous n'êtes qu'un être humain et il est tout à fait normal d'accepter vos sentiments. Soyez vous-même et ne vous forcez pas à être fort en permanence.

Faites-vous remarquer dès le premier jour au travail avec ClickUp

Si exceller le premier jour de votre nouvel emploi vous semble un rêve, alors ClickUp est là pour faire de ce rêve une réalité. En tant que logiciel de gestion de projet , la plateforme est suffisamment polyvalente pour servir de compagnon de référence pour fixer des objectifs, créer des checklists, gérer votre emploi du temps et organiser chaque tâche

ClickUp vous permet également de d'organiser tous les objectifs en fonction de leur priorité, vous aidant ainsi à faire ce qui est le plus important dès votre embauche ! Explorons quelques-unes des fonctionnalités dont tous les nouveaux embauchés peuvent bénéficier lors de leur transition vers une nouvelle position ou une nouvelle entreprise.

1. Objectifs ClickUp pour rester proactif

il vous est déjà arrivé de perdre de vue la situation dans son ensemble ? Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez visualiser tous vos objets à l'aide d'un échéancier et ne jamais dévier de votre route. En tant que nouvel embauché, vous pouvez tirer parti de cette fonctionnalité pour ajouter des cibles telles que :

Achevé le programme d'accueil initial

Se former au logiciel XYZ de l'entreprise

Se présenter à au moins trois collègues de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-649.png Objectifs ClickUp /$$$img/

Avec ClickUp Objectifs, restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Affichez plusieurs tâches et leur progression vers un objectif spécifique en un seul endroit. Vous pouvez mesurer chaque objectif différemment et ajouter plusieurs tâches à une seule cible. Choisissez des règles vrai/faux, monétaires ou en pourcentage et commencez à suivre vos objectifs automatiquement.

Pour organiser tous vos objectifs, créez plusieurs dossiers libellés en fonction des types d'objectifs qu'ils contiennent, ce qui est très pratique lorsque vous devez établir des paramètres distincts pour les objectifs de communication et de formation.

2. ClickUp Tasks pour créer des listes de tâches à faire

De l'énorme tableau de questions aux détails essentiels que vous souhaitez noter.. Tâches ClickUp vous aide à vous occuper de tout. Gérez toutes vos activités quotidiennes en créant des flux de travail individuels et en gardant une trace de tout ce que vous voulez faire quotidiennement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-561-1400x933.png Image du tableau de bord des tâches ClickUp /$$img/

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec ClickUp Tasks

Construisez votre propre liste à faire en créant des types de tâches personnalisés pour collaborer, s'informer sur l'environnement de travail et se familiariser avec son nouvel environnement de travail. Avec Champs personnalisés chaque tâche peut être assortie d'un niveau de priorité et d'une date limite, ce qui vous permet de vous attaquer d'abord aux tâches les plus importantes.

Obtenez une vue d'ensemble de toutes les tâches que vous avez créées grâce à la fonction plus de 15 affichages ClickUp qui vous permettent de voir toutes les entrées sous forme de liste ou de Tableau. Pour gérer les emplois du temps quotidiens, nous vous recommandons d'utiliser l'option Affichage du Calendrier .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-176-1400x620.png Image du tableau de bord de ClickUp affichant le Calendrier /$$$img/

Affichez vos tâches programmées dans une forme quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle avec la vue Calendrier de ClickUp

Grâce à une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer, vous pouvez ajouter des tâches à des dates spécifiques et visualiser l'ensemble de votre mois. Ajoutez le travail prioritaire en premier et entrez les tâches plus récentes plus tard pour créer une hiérarchie des activités que vous devez achever.

nous avons mentionné que vous pouvez également ajouter toutes vos réunions d'accueil... 😏

Activez/désactivez chaque affichage pour voir lequel correspond le mieux à vos besoins travail et ne soyez jamais en retard dans vos tâches !

3. ClickUp Suivi du temps pour garder le rythme

Voici un conseil de carrière gratuit : il est tout à fait normal que vous preniez votre temps lors de votre première expérience. Personne dans votre équipe ne s'attend à ce que vous fassiez des prouesses dès le début ou que vous ayez un impact énorme. Néanmoins, le suivi du temps que vous passez à faire votre travail est crucial

Au fil des premiers mois, vous devriez idéalement vous efforcer de réduire le temps qu'il vous faut pour achever votre travail. Avec Le suivi du temps ClickUp avec ClickUp Time Tracking, vous pouvez facilement contrôler et documenter le nombre de minutes/heures que vous consacrez à une tâche. Utilisez votre téléphone ou votre ordinateur portable pour commencer à suivre du temps et les synchroniser sur tous les appareils.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-3.gif Suivi du temps du projet de ClickUp /$$img/

Soyez plus organisé et faites un meilleur usage de votre temps en utilisant le suivi du temps de projet de ClickUp

Ajoutez des notes et des libellés, et triez chaque tâche pour identifier rapidement celles qui se rapportent à un type de travail spécifique. Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton "Stop" une fois que vous avez terminé ? Pas de problème ! ClickUp vous permet de modifier le temps d'enregistrement de n'importe quelle tâche ou de la supprimer en quelques secondes.

Conseil de pro: Vous utilisez déjà un outil de suivi du temps comme TimeDoctor ou Toggl ? ClickUp peut s'intégrer avec les deux pour vous aider à synchroniser les choses !

Rechercher et accepter le retour d'information

Qu'il s'agisse d'un nouvel emploi ou d'un emploi que vous occupez depuis des années, il y a une chose qui ne changera jamais : la rétroaction. Il se peut que vous n'excelliez pas toujours dans votre nouveau rôle, et c'est là que certains conseils en matière de carrière s'avèrent utiles. ✨

Pourquoi demander un retour d'information est important

**C'est la seule chose qui vous montre l'autre côté de la médaille - comment les gens considèrent votre travail. En outre, le fait de demander un retour d'information montre à votre supérieur que vous vous efforcez réellement d'améliorer la situation.

Il se peut que cela ne fonctionne pas toujours comme vous le souhaitez et que vous n'entendiez pas les mots que vous voulez entendre, mais en fin de compte, cela vous aide à grandir et à réussir dans votre champ.

Si cela ne suffit pas, voici d'autres avantages à demander un retour d'information lorsque vous commencez un nouvel emploi :

Stimule la productivité très tôt

Favorise une communication saine et collaborative sessions

Augmente la confiance en soi

Vous aide à explorer l'avenirdécisions futures sous différents angles* Construitla confiance entre les employés et les managers ## Accélérer et simplifier la réception du feedback avec ClickUp

ClickUp n'est pas seulement votre compagnon dans un nouveau rôle. Il s'agit d'une plateforme qui aide chaque gestionnaire à mieux communiquer, à gérer de multiples projets et, en fin de compte, à atteindre ses objectifs objectifs de gestion de projet clickUp peut avoir plusieurs casquettes.

Grâce à ClickUp, il n'est plus nécessaire de contacter personnellement chaque membre de l'équipe pour recueillir ses commentaires. Grâce à ses fonctionnalités de création de formulaires, l'outil permet aux responsables de rationaliser le processus d'intégration avec les éléments suivants des modèles RH gratuits pré-construits ainsi qu'un site dédié aux Suite de ressources humaines ClickUp .

Explorons quelques-unes de ses fonctions qui vous permettent de faire de la réception de feedback un jeu d'enfant ! 🥧

Affichage du formulaire ClickUp pour obtenir un retour d'information

Ne passez pas des heures à trouver un outil de formulaire et à naviguer dans ses fonctionnalités de conception. Dans le Affichage du formulaire ClickUp avec ClickUp Form View, vous disposez d'un espace facile à utiliser dans lequel vous pouvez ajouter une logique conditionnelle à chaque question d'un formulaire. Cela permet de modifier les questions en fonction des réponses.

Transformez n'importe quelle réponse en une tâche à suivre, définissez sa priorité et donnez à votre équipe la liberté de fournir un retour d'information au-delà des mots en utilisant des paramètres de forme tels que des listes déroulantes.

Cette fonctionnalité permet de poser des questions plus subtiles mais directes telles que :

Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous mon travail au cours de la première semaine ?

Quel est le délai idéal pour que j'achève la tâche X ?

Quel est l'aspect que je dois le plus améliorer ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-543.png Image du tableau de bord de ClickUp Form View /$$img/

Permettez à vos employés de partager facilement un partage riche et pertinent, puis organisez automatiquement les données avec ClickUp Form View

Modèle d'intégration des employés ClickUp

En tant que gestionnaire en charge de multiples flux de travail, vous devez employer Objectifs RH SMART pour améliorer le moral des employés et les aider à rester concentrés sur la réunion des objectifs de l'entreprise. 🎯

Il s'agit notamment de créer un processus d'intégration rapide et facile. Plus vite un nouvel employé se joindra à l'équipe, plus vite il pourra commencer à apprendre.

Le Modèle d'accueil des employés ClickUp est une solution unique pour aider les nouveaux employés à comprendre la culture de votre entreprise dès le premier jour.

En trois étapes, vous pouvez assurer un processus d'intégration en douceur :

Déterminer l'objectif de l'intégration Créez des tâches récurrentes basées sur ces objectifs et assignez-les aux employés Établissez un échéancier et vérifiez la progression de chaque tâche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-600.png Modèle d'accueil des employés de ClickUp /$$img/

Rationalisez l'intégration des nouveaux employés avec le modèle d'intégration des employés de ClickUp

En outre, vous obtenez une vue achevée de chaque employé et de son statut actuel dans l'entreprise, et vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction du département, de l'étape d'onboarding et du type d'embauche.

Lecture bonus:Inspirez-vous de ces excellents modèles d'accueil des employés de ClickUp et de leur statut dans l'entreprise exemples d'intégration des employés !

Conquérir votre nouvel emploi dès le premier jour grâce à la polyvalence de ClickUp

Commencer un nouvel emploi apporte une tonne d'émotions à tous les employés. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre les choses en main, ne pas paniquer et se montrer sous son vrai jour.

Il n'est pas aussi difficile qu'on le croit d'être performant dans son nouvel emploi dès le départ. Une fois que vous êtes entré, utilisez le large intervalle de fonctionnalités de gestion des tâches, de planification et de suivi de ClickUp pour vous aider à être un candidat exceptionnel dès le premier jour ! S'inscrire à ClickUp et excellez dans votre nouvel emploi!🍀