15 astuces Salesforce pour rationaliser les processus de gestion d'entreprise

Salesforce utilise l'IA et d'autres technologies transformatrices pour optimiser les flux de travail et d'améliorer la productivité de vos équipes de vente, de marketing et de service à la clientèle.

La plateforme aide les professionnels du marketing à concevoir des campagnes sur mesure et à déterminer les heures d'affichage optimales. Et pour les équipes de vente, elle offre la gestion de la relation client (CRM) qui les aident à suivre les clients potentiels et à gérer leur pipeline de vente.

Toutefois, pour tirer le meilleur parti de Salesforce, vous devez vous plonger dans ses capacités et mettre en œuvre des conseils et des bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves.

À cette fin, nous allons partager 15 astuces Salesforce ultimes qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure en matière de gestion d'entreprise et de débloquer une productivité sans précédent.

Automatiser et rationaliser les processus grâce à 15 astuces Salesforce expertes

Nous avons rassemblé 15 hacks Salesforce experts pour vous aider à exploiter tout le potentiel de la plateforme et devenir un véritable super utilisateur, quels que soient la taille et le secteur d'activité de votre entreprise. ✨

1. Lead Source hack

Pour générer des leads et booster la visibilité de la marque, les équipes marketing adoptent souvent.. des stratégies de communication marketing impliquant plusieurs canaux de marketing. Cependant, il est essentiel de comprendre les capacités de génération de leads de chaque canal afin d'optimiser vos efforts de marketing et d'allouer correctement les ressources.

Salesforce offre la solution ultime pour le suivi et la la gestion des prospects -la fonction Source de prospects. Que ce soit par le biais du référencement, des médias sociaux ou du bouche-à-oreille, la plateforme fournira des informations détaillées sur la façon dont les prospects découvrent vos produits ou services et sur l'endroit où ils les découvrent. 🔍

Identifier l'origine des leads vous permet de maximiser vos efforts marketing en doublant les canaux les plus productifs. Vous pouvez également développer des stratégies de campagne de remarketing conçues pour les canaux qui peuvent générer moins de leads que prévu.

2. Lead conversion tracking hack

Le temps de conversion des prospects correspond au temps nécessaire pour convertir les prospects en clients. Cette information fournit à chaque représentant des ventes des indications sur les tendances du comportement des clients, telles que les heures de pointe d'achat, qui sont essentielles pour une prévision précise des ventes. 🔮

Salesforce est un puissant pour le suivi des clients et des clients potentiels. Il aide les commerciaux à suivre les données de conversion des prospects, ce qui leur permet de déterminer avec précision les heures de pointe de conversion. Grâce à ces informations, les équipes de vente peuvent affiner efficacement leurs stratégies et allouer des ressources pour capitaliser sur les opportunités de conversion optimales.

3. Piratage du tableau de bord

Pour les équipes de vente et de marketing, il est essentiel de rester au fait des données relatives aux clients et de l'évolution du marché les indicateurs clés de performance des ventes (KPI) est essentiel pour stimuler la croissance et atteindre les objectifs de vente. Dans le passé, les équipes devaient se battre avec des feuilles de calcul et des rapports de tendances historiques pour obtenir des informations sur les données de vente, ce qui s'avérait fastidieux et nuisait à l'efficacité globale.

Heureusement, les tableaux de bord Salesforce facilitent le suivi des mesures essentielles en offrant une vue d'ensemble rapide de performances du pipeline , les tendances des ventes et les opportunités de conversion des prospects à l'aide de tableaux et de graphiques intuitifs. 📊

La fonction de filtre de la plateforme améliore encore la visibilité en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les données les plus pertinentes et de prendre des décisions éclairées en toute confiance.

4. Web-to-lead hack

Les équipes marketing exploitent souvent la puissance des canaux en ligne, tels que les sites web ou les pages d'atterrissage, pour générer des leads. L'une des principales méthodes consiste à intégrer des formulaires web dans les pages de renvoi ou les sites web. 🕸️

Les formulaires web sont des passerelles de génération de leads qui collectent des informations vitales auprès des visiteurs, notamment leurs coordonnées, leurs données démographiques et leurs préférences en matière de produits. Ces données servent souvent de base aux stratégies de relation client des équipes de vente et de marketing.

La création et le déploiement de ces formulaires Web se font sans effort. En quelques clics, les utilisateurs de Salesforce peuvent concevoir des formulaires pour collecter des informations pertinentes auprès des visiteurs et les intégrer à leurs sites Web.

Les données des formulaires Web sont directement transférées dans Salesforce CRM, ce qui facilite la qualification des pistes Salesforce et leur transmission rapide aux commerciaux pour un suivi.

5. Hack d'automatisation

En automatisant les tâches répétitives et fastidieuses, telles que la création de tâches et l'envoi de notifications, les entreprises peuvent libérer un temps précieux pour des activités plus stratégiques telles que la prospection de prospects ou l'entretien des relations avec les clients. 🐣

Salesforce est un outil robuste d'automatisation des ventes et du marketing. En particulier, le Process Builder de Salesforce vous permet de configurer des déclencheurs sur la plateforme pour automatiquement :

Mettre à jour les enregistrements

Envoyer des notifications lorsqu'un client potentiel manifeste de l'intérêt

Créer des tâches de suivi pour l'équipe de vente en fonction des actions spécifiques entreprises par les clients ou les prospects

6. Hacks d'intégration de LinkedIn Sales Navigator

Un excellent moyen d'améliorer les capacités de prospection de Salesforce est de l'intégrer à LinkedIn Sales Navigator.

Le Sales Navigator est une plateforme qui offre des filtres de recherche avancés et des algorithmes permettant de repérer les prospects parmi vos contacts cibles, d'identifier leurs préférences et leurs intérêts, et de recommander des pistes.

La connexion de Salesforce à LinkedIn Sales Navigator vous permet d'accéder aux informations LinkedIn de vos prospects sans jamais quitter Salesforce. Grâce à la connaissance des profils des prospects, vous pouvez créer des stratégies d'approche personnalisées basées sur leurs centres d'intérêt.

Vous pouvez également utiliser la plate-forme de messagerie InMail de LinkedIn pour communiquer avec vos clients potentiels dans Salesforce.

7. Hack d'édition en ligne

Les équipes de marketing, de vente et de service à la clientèle rencontrent parfois des divergences dans les détails des comptes ou des contacts lorsqu'elles créent des documents tels que des lettres de vente ou des lettres d'information rapports de frais professionnels .

Toute tentative de correction de ces erreurs impliquait l'ouverture d'une page d'édition distincte et la recherche manuelle de la section présentant une anomalie. Ce processus était fastidieux et prenait beaucoup de temps, car les membres de l'équipe devaient souvent passer d'une page à l'autre pour effectuer quelques corrections mineures.

Salesforce a résolu ce problème en introduisant une fonctionnalité appelée édition en ligne. Une fois cette fonction activée, les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur le champ de la page des enregistrements Salesforce qui doit être mis à jour, apporter les modifications nécessaires et les enregistrer, le tout sans quitter la vue de l'enregistrement.

8. Extension Chrome hack

L'intégration de Salesforce à Google Chrome offre une visibilité en temps réel sur les pistes, les comptes et les opportunités les plus prometteuses, le tout à partir de votre navigateur.

Par exemple, l'extension Salesforce Inspector permet d'analyser et de modifier les enregistrements en profondeur. De son côté, l'extension Salesforce Navigator for Lightning comporte une puissante barre de recherche qui vous permet de rechercher des enregistrements et des fichiers stockés sur vos comptes Salesforce directement à partir de votre navigateur Chrome.

9. Report building hack

Les équipes de vente, de marketing et de service à la clientèle compilent régulièrement des Rapports sur les indicateurs clés de performance détaillant des indicateurs essentiels tels que le chiffre d'affaires, l'efficacité des campagnes et les taux de satisfaction de la clientèle.

Ces rapports de tendance constituent un point de référence essentiel, car ils fournissent des informations sur les progrès de l'équipe en matière de conversion des clients potentiels et d'amélioration de la qualité des services objectifs de vente . Ils identifient également les opportunités de croissance en mettant en évidence les domaines d'amélioration des campagnes et des processus de vente.

Le constructeur de rapports convivial de Salesforce simplifie le processus de génération de rapports. Grâce à son CRM qui donne accès à des informations en temps réel sur les prospects et les clients, vous pouvez facilement appliquer des filtres pour sélectionner les mesures pertinentes à inclure.

En outre, les options de visualisation de la plateforme - graphiques et tableaux - facilitent l'interprétation des données, permettant à l'équipe commerciale de discerner les performances des prospects et les modèles de comportement des clients. 📈

Après avoir généré des rapports de tendances historiques avec des diagrammes et des graphiques pertinents, les chefs d'équipe peuvent utiliser le hub collaboratif de Salesforce, Salesforce Chatter, pour partager les documents avec les membres de leur équipe.

10. Piratage d'intégration

Outre LinkedIn Sales Navigator et Google Chrome, Salesforce se connecte à de nombreuses autres applications pour centraliser et rationaliser votre travail. Une intégration qui ne vaut rien est ClickUp une plateforme de productivité tout-en-un réputée pour ses fonctionnalités de gestion de projet et de gestion de l'information gestion des tâches des fonctions de gestion des tâches, de fixation d'objectifs et de collaboration. Intégration de Salesforce avec ClickUp implique l'utilisation d'un partenaire de service d'intégration (ISP) tel que Zapier. Une fois liée, cette intégration améliore les capacités des deux plateformes tout en conservant leurs fonctionnalités distinctes.

Vous pouvez synchroniser en toute transparence les données entre ClickUp et Salesforce afin d'éliminer les silos d'informations et les changement de contexte . Chaque fois que Salesforce identifie des opportunités nécessitant une action de suivi, ClickUp génère automatiquement les tâches correspondantes. ✅

Ces tâches peuvent être codées par couleur en fonction de leur priorité et attribuées à différents membres de l'équipe avec des délais appropriés. Par la suite, la progression de chaque tâche peut être suivie dans ClickUp jusqu'à son achèvement.

Intégrer Salesforce à ClickUp pour synchroniser les données et créer des tâches automatiquement

11. Hack de recherche globale

Il arrive que les entreprises aient besoin de localiser des enregistrements spécifiques ou des détails de compte pour répondre aux préoccupations des clients ou assurer le suivi des clients potentiels. Avant les solutions logicielles telles que Salesforce, il s'agissait d'un processus exigeant qui impliquait de passer manuellement au crible plusieurs enregistrements pour trouver un seul compte.

Salesforce relève ce défi de front grâce à une puissante fonction de recherche globale. Une fois que vous avez saisi des requêtes de recherche, par exemple pour demander les détails d'un compte Salesforce pour des clients potentiels dans une région spécifique, la fonction de recherche globale vous aide à suivre les données de votre système CRM.

Cet outil intelligent retrouve instantanément les données critiques, notamment les comptes, les pistes et les opportunités, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir les informations dont ils ont besoin à portée de main. 🌐

12. Piratage d'emails par l'IA

Au-delà de l'exploitation des formulaires web sur les pages de renvoi, les équipes marketing emploient des campagnes d'email marketing pour générer des leads. D'autre part, les équipes de vente s'appuient sur des campagnes d'e-mailing pour assurer le suivi des prospects qualifiés et conclure des affaires, tandis que le service clientèle utilise les e-mails pour résoudre les problèmes courants des clients.

Salesforce a introduit Einstein AI, une fonctionnalité révolutionnaire, afin d'améliorer la qualité de service de ses clients la gestion de la communication avec les clients .

Einstein AI aide les équipes à rédiger des modèles d'e-mails, des lignes d'objet et des en-têtes, en optimisant le contenu pour qu'il trouve un écho auprès des destinataires. Il personnalise également les heures d'envoi pour s'assurer que les destinataires reçoivent des alertes par e-mail au moment où ils sont le plus susceptibles de s'engager. ⏲️

13. Mobile app hack

L'appli Salesforce vous permet de rester informé et proactif grâce à des notifications en temps réel sur les opportunités et les mises à jour des prospects, délivrées directement sur votre appareil mobile. 📲

En outre, la fonctionnalité hors ligne de l'app permet aux utilisateurs de continuer à travailler sur le CRM sans connexion internet. Les modifications apportées hors ligne sont automatiquement synchronisées et sauvegardées une fois la connexion internet rétablie, ce qui garantit l'exactitude des données et la continuité du travail.

14. Hack de segmentation des prospects basé sur l'IA

Le succès des campagnes de marketing repose souvent sur le ciblage des prospects qui sont les plus susceptibles de s'engager et de se convertir. Pourtant, l'identification de ces prospects peut donner l'impression de trouver une aiguille dans une botte de foin. 🪡

Le marketing cloud de Salesforce propose une solution dotée de fonctions de segmentation des leads basées sur l'IA. Cet outil analyse les comportements, les interactions et les données démographiques pour classer les prospects dans des segments distincts sur la base de caractéristiques communes. Les spécialistes du marketing peuvent ainsi adapter leurs campagnes en fonction de chaque segment, ce qui augmente les chances de convertir les clients potentiels.

15. Piratage de la déduplication des données

Les enregistrements en double représentent un défi important pour l'intégrité des données, car ils faussent les mesures vitales telles que les taux de conversion, la productivité des ventes et les performances des prospects. Ils peuvent donner lieu à des informations inexactes, à des stratégies erronées et à la frustration des commerciaux et des clients.

Salesforce s'attaque au problème des données dupliquées avec sa fonctionnalité de règles de duplication et son composant Duplicatas potentiels.

La fonction de règles de duplication permet d'éviter la redondance des données en empêchant les utilisateurs de saisir des données en double. S'il détecte des similitudes entre les nouvelles entrées et les données existantes, il alerte automatiquement l'utilisateur, l'invitant à revoir les enregistrements avant de poursuivre.

De son côté, le composant "doublons potentiels" identifie les enregistrements en double et permet aux utilisateurs de fusionner automatiquement ces entrées dans le système de gestion de la relation client.

Limites de Salesforce

Bien qu'il s'agisse d'un puissant outil d'aide à la vente bien qu'il s'agisse d'une solution CRM de premier plan dotée de capacités uniques, Salesforce a ses limites. Bien que les astuces présentées précédemment améliorent votre expérience de Salesforce, il est essentiel de reconnaître les difficultés que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de la plate-forme.

Voici quelques problèmes récurrents mis en évidence par les utilisateurs de Salesforce au fil des ans :

1. Courbe d'apprentissage

Les nombreuses fonctionnalités de Salesforce peuvent être une arme à double tranchant. Les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui n'ont qu'une expérience limitée des systèmes de gestion de la relation client ont souvent des difficultés à naviguer dans l'interface de la plateforme.

2. Structure des prix

Les utilisateurs de Salesforce se plaignent souvent du coût élevé des licences et des dépenses supplémentaires liées à l'accès aux fonctionnalités avancées. Ces frais les frais constituent un obstacle important pour les startups et les petites entreprises, les dissuadant potentiellement d'utiliser la plateforme. 💰

3. Temps de chargement

Une limitation notable signalée par certains utilisateurs est le tendance à la lenteur de la plate-forme ce qui peut considérablement perturber l'efficacité et la productivité du flux de travail.

ClickUp : Un outil alternatif de CRM et de gestion de projets de vente

ClickUp est un outil de gestion de projet et de vente tout-en-un outil de gestion d'entreprise idéalement adapté pour les agences de marketing et les équipes de vente de toutes tailles. Ses fonctions de gestion des tâches, de collaboration en temps réel et d'automatisation en font un outil de travail idéal Alternative à Salesforce .

Dans cette section, nous allons explorer en détail les outils et les fonctionnalités de ClickUp et vous montrer comment utiliser la plateforme pour rationaliser vos opérations de marketing, de vente et de gestion de la relation client (CRM).

1. ClickUp CRM

Si vous recherchez une solution pour vous aider à mettre en œuvre votre stratégie de gestion de la relation client (CRM), vous pouvez utiliser ClickUp CRM stratégies de relation client à la perfection, ClickUp CRM vous permettra d'atteindre tous vos objectifs !

La plateforme sert de dépôt central pour toutes vos informations sur les prospects et les clients et vous permet de les gérer avec 10+ vues personnalisées comme la liste, le tableau et le tableau de bord.

Suivez votre pipeline et les interactions avec vos clients grâce à des vues personnalisées dans ClickUp CRM

ClickUp's Les fonctionnalités CRM sont idéales pour le service et les entreprises basées sur les produits. Prenons, par exemple, la fonction Formulaires personnalisés qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires web qui peuvent être utilisés pour collecter des données vitales sur les prospects et les clients et de les intégrer sans effort dans le système de gestion de la relation client de l'entreprise.

En outre, Tableaux de bord ClickUp servent de centre de contrôle pour toutes vos opérations de vente et de CRM. Ils vous permettent de visualiser et d'analyser vos ventes et vos données clients grâce à plus de 50 graphiques circulaires, linéaires et à barres, ainsi qu'à des rapports personnalisés.

Surveillez vos performances de vente, les revenus générés, l'activité du pipeline, et plus encore avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp CRM

2. ClickUp Automations ClickUp Automations augmente la productivité et rationalise les flux de travail en vous permettant de mettre les tâches routinières, répétitives et manuelles en pilote automatique !

Pour utiliser cette fonctionnalité, spécifiez un déclencheur et saisissez l'action que vous souhaitez que ClickUp effectue lorsqu'il est déclenché. Par exemple, un déclencheur pourrait être un lead qui interagit avec le formulaire web de votre page de destination, tandis que l'action pourrait être l'envoi automatique par ClickUp d'un email pour leur présenter votre produit.

Si vous n'avez qu'une expérience limitée de l'automatisation des tâches, ClickUp est là pour vous aider ! Il propose 100+ automatisations pré-construites pour l'attribution automatique de tâches, l'envoi de rappels de délais et la mise à jour des statuts des tâches en fonction de leur priorité.

Créez des automatisations personnalisées qui se déclenchent en fonction de déclencheurs et de conditions de votre choix dans ClickUp

3. Modèles ClickUp

Offres ClickUp plus de 1 000 modèles préfabriqués pour les ventes, le marketing, la finance, la gestion de projet et pratiquement tous les autres cas d'utilisation professionnelle !

Nous recommandons le modèle Modèle ClickUp CRM si vous voulez éviter de créer un système de gestion de la relation client à partir de zéro. Ce modèle vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre pipeline de vente, qualifier vos prospects et établir des relations durables avec vos clients. Utilisez son Champs personnalisés pour visualiser et organiser les données sur les clients et les Statuts personnalisés pour suivre l'évolution de vos affaires et de vos relations.

Gérer les clients, les pipelines de vente, les actions, et plus encore avec le modèle ClickUp CRM en vue Liste

ClickUp propose également des modèles pour aider les directeurs commerciaux et leurs équipes à créer des documents essentiels tels que les plans de vente et rapports de vente en un clin d'œil. 📃

Par exemple, le Modèle de plan de vente ClickUp permet aux équipes de vente de définir des objectifs, des calendriers et des stratégies pour atteindre ces objectifs.

En outre, le modèle de plan de vente de ClickUp Modèle de rapport de vente ClickUp facilite la documentation des mesures critiques et des indicateurs de performance, permettant aux utilisateurs de visualiser les tendances du comportement des clients à l'aide de graphiques.

Utilisez le modèle de rapport de vente ClickUp pour suivre les performances et les progrès des ventes

4. Intégrations ClickUp

Bien que ClickUp soit intrinsèquement puissant, vous pouvez encore améliorer ses fonctionnalités en tirant parti de ses capacités d'intégration étendues. Avec Les intégrations de ClickUp avec ClickUp, les utilisateurs peuvent se connecter à plus de 1 000 outils, y compris des plateformes CRM comme HubSpot, directement ou via des applications d'intégration tierces comme Zapier.

L'intégration avec les applications que vous utilisez tous les jours facilite la synchronisation des données et vous permet de centraliser votre travail sur ClickUp. Par exemple, lier ClickUp à Google Drive vous permet de rechercher, de créer et de joindre des rapports et d'autres documents au Drive de l'entreprise, sans quitter ClickUp !

Améliorez la gestion de votre entreprise avec ClickUp : La meilleure alternative à Salesforce

Salesforce est un allié puissant dans la gestion d'entreprise, offrant des fonctionnalités permettant de rationaliser les opérations de vente, de marketing et de service à la clientèle. Cependant, la réussite avec Salesforce est un parcours continu. Des mises à jour régulières, des astuces Salesforce et un apprentissage continu sont essentiels pour exploiter tout son potentiel.

Vous pouvez également rationaliser et automatiser vos ventes, votre marketing et vos opérations commerciales avec ClickUp, l'alternative ultime à Salesforce.⚡

D'un système CRM robuste et de puissantes capacités d'automatisation à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et des options d'intégration transparentes-ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour favoriser la réussite et atteindre une croissance commerciale durable. Ainsi , inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ; c'est gratuit !