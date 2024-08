Adopter un flux de travail DevOps : Phases et bonnes pratiques

Dans l'environnement technologique actuel, qui évolue rapidement, il vous faudra peut-être plus qu'une équipe de développement et d'exploitation compétente pour créer le logiciel que vos clients aimeront utiliser. Une mise en production réussie d'un logiciel implique une résolution rapide des problèmes et l'amélioration continue à la fois pendant le développement du produit et après sa mise sur le marché.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises se sont tournées vers un flux de travail DevOps pour simplifier et accélérer leur processus de développement logiciel. En fait, le flux de travail DevOps est devenu si populaire que son marché a atteint 10,9 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 63,4 milliards de dollars d'ici 2032.

Mais qu'est-ce qui fait que cette approche est placée dans les favoris des équipes Dev et Ops ? Dans cet article, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur le flux de travail DevOps, ses avantages et ses principales phases. De plus, nous vous montrerons comment créer un processus DevOps à l'aide d'une plateforme de gestion de projet puissante et conviviale. 🛠

Qu'est-ce qu'un flux de travail DevOps ?

Un flux de travail DevOps désigne un ensemble de pratiques qui permettent de combler le fossé entre le développement de logiciels (Dev) et les opérations informatiques (Ops). Son objectif est d'accélérer le développement de systèmes et de permettre une livraison continue. Ces flux de travail sont axés sur l'automatisation des processus et l'assistance l'amélioration de la collaboration entre les équipes informatiques et les équipes de développement, ce qui leur permet d'accélérer le déploiement.

Un flux de travail DevOps typique comprend six phases avec des actions, des objectifs et des résultats attendus spécifiques. La progression dans le flux de travail permet de faire des ajustements à chaque phase et d'automatiser les actions pour diminuer les erreurs et augmenter l'efficacité. 📈

Quels sont les avantages d'un flux de travail DevOps ?

Le plus grand avantage d'un flux de travail DevOps est qu'il réduit considérablement le processus de développement du système. Ses autres avantages notables sont :

Une collaboration plus efficace : Les outils de flux de travail DevOps facilitent la communication entre les équipes Dev et Ops tout au long du cycle de vie du développement. Il en résulte une résolution plus rapide des problèmes et des logiciels de meilleure qualité

Les outils de flux de travail DevOps facilitent la communication entre les équipes Dev et Ops tout au long du cycle de vie du développement. Il en résulte une résolution plus rapide des problèmes et des logiciels de meilleure qualité Réduction des coûts: Comme un flux de travail DevOps est axé sur l'automatisation des tâches et l'amélioration de l'efficacité, il peut contribuer à réduire le coût du développement et de la maintenance des logiciels

Comme un flux de travail DevOps est axé sur l'automatisation des tâches et l'amélioration de l'efficacité, il peut contribuer à réduire le coût du développement et de la maintenance des logiciels Amélioration de la qualité des produits: L'un des principaux éléments d'un flux de travail DevOps est la surveillance continue de chaque phase de développement, qui permet de s'assurer que les bugs sont découverts et corrigés à temps

L'un des principaux éléments d'un flux de travail DevOps est la surveillance continue de chaque phase de développement, qui permet de s'assurer que les bugs sont découverts et corrigés à temps L'évolutivité technique: L'évolutivité technique est un élément essentiel du processus DevOpssurveillance constante et le développement continu d'un flux de travail DevOps offrent davantage d'opportunités de mettre à niveau votre technologie et de maintenir vos produits à jour

L'évolutivité technique est un élément essentiel du processus DevOpssurveillance constante et le développement continu d'un flux de travail DevOps offrent davantage d'opportunités de mettre à niveau votre technologie et de maintenir vos produits à jour Meilleure expérience client : Les flux de travail DevOps impliquent un retour d'information continu qui vous permet dede résoudre les problèmes plus rapidement et de garder les clients satisfaits du produit 🤗

6 phases d'un flux de travail DevOps

Un flux de travail DevOps s'appuie sur l'agilité et l'automatisation pour fermer rapidement et efficacement la boucle entre le développement et les opérations. À faire entend des phases comme l'intégration, les tests, la surveillance, le retour d'expérience et le déploiement pour une réussite développement de produits . Examinons chacune de ces phases plus en détail.

Développement continu

La phase de développement continu est réservée à la planification et à la construction d'un produit en exposant une vision et en laissant les équipes de développement la concrétiser.

Les développeurs travaillent selon des cycles de développement courts, ce qui leur permet d'ajuster le produit en fonction de l'évolution des besoins et des commentaires des utilisateurs. Ils utilisent généralement un système de contrôle de version comme GitHub pour coder à cette étape.

Le rôle des équipes d'exploitation dans cette phase est de surveiller les changements et de revenir aux versions précédentes du produit avec le contrôle de version si nécessaire.

Intégration continue

La phase d'intégration continue consiste à trouver et corriger les bugs pour augmenter la fiabilité du code. Les développeurs modifient le code et intègrent ces changements dans un référentiel central afin que les mises à jour soient accessibles à tous et prêtes à être testées automatiquement.

L'intégration continue évite les retards de développement en permettant à plusieurs développeurs de travailler sur le même code source au lieu d'attendre d'intégrer différentes sections de code le jour de la publication. Cela accélère le processus de développement et rend le code plus sûr et plus fiable. 🔐

Tests continus

Dans la phase de test continu, le code est automatiquement testé à l'aide d'outils open-source. Ainsi, les testeurs et les développeurs sont instantanément informés de tout bug ou erreur. Ce processus de test automatisé vise à confirmer que le code source respecte les exigences du logiciel.

Si des bugs sont détectés, le produit retourne à l'étape de développement afin que les problèmes puissent être corrigés.

Contrôle continu et retour d'information

À cette étape, vous surveillez les performances de votre produit, recueillez des données , et les analyser pour voir s'il y a une marge d'amélioration . Vous observez également l'infrastructure du logiciel et l'activité des utilisateurs pour voir si les clients sont satisfaits du produit.

Tout comme les tests, ce processus doit être automatisé afin de fournir un fournisseur prestataire continu que vous pouvez évaluer et exploiter pour apporter les modifications nécessaires. Ainsi, les futures versions de vos produits seront plus fiables.

Livraison continue

La phase de livraison continue consiste à construire et tester automatiquement les modifications apportées au code source afin qu'il soit prêt à être diffusé dans n'importe quel environnement de production. Le processus de libération est également automatisé, car cette étape vise à fournir des mises à jour logicielles rapides et durables.

Déploiement continu

Le processus de déploiement continu élimine la nécessité de prévoir des jours de publication -chaque modification du produit est automatiquement communiquée aux utilisateurs.Les développeurs reçoivent ainsi rapidement les commentaires des utilisateurs, ce qui leur permet d'aborder les problèmes et de fournir des solutions plus rapides et plus précises. 👌

Construire un flux de travail DevOps à partir de zéro peut sembler compliqué en raison des nombreuses opérations continues que vous devez surveiller. Cependant, avec une puissante plateforme de gestion de projet comme.. ClickUp , la mise en œuvre d'un flux de travail DevOps est plus facile que jamais !

ClickUp propose des outils conviviaux pour vous aider à forfaiter, organiser et suivre les tâches au sein d'une plateforme unique. Il encourage également la collaboration interfonctionnelle afin que vos équipes puissent travailler plus efficacement.

Voyons comment créer un flux de travail DevOps étape par étape et utiliser les fonctionnalités de ClickUp gestion de projet de ClickUp et les fonctionnalités de développement de logiciels pour que ce voyage se déroule sans encombre. ⛵

Étape 1 : Définir vos objectifs et vos buts

Pour mettre en œuvre un flux de travail DevOps fonctionnel, considérez votre stratégie DevOps actuelle et identifiez les problèmes que vous avez rencontrés et que vous souhaitez améliorer. Les problèmes typiques peuvent être liés à des erreurs logicielles fréquentes, au manque de collaboration entre les équipes Dev et Ops, ou au flux de travail les rôles ne sont pas clairement définis .

Une fois que vous avez identifié les principaux problèmes, il est temps de déterminer les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre nouveau flux de travail DevOps. Demandez-vous si vous :

Avez besoin d'un calendrier de publication plus rapide Voulez automatiser certaines opérations Disposer d'outils DevOps à remplacer Souhaite mettre à jour votre infrastructure plus souvent

Les réponses à ces questions vous aideront à décider quels outils et techniques devraient faire partie de votre flux de travail DevOps remanié. Conservez ces objectifs au même endroit et suivez leur progression régulièrement : vous serez ainsi certain de rester sur la bonne voie et de ne pas répéter de vieilles erreurs. 🙅‍♀️

Établir des objectifs mesurables avec une progression automatique pour atteindre efficacement les objets à l'aide de ClickUp

Une excellente façon d'organiser et de suivre vos objectifs est de vous appuyer sur la fonction Objectifs ClickUp qui vous permet de créer des cibles mesurables et d'automatiser le processus de suivi des objectifs !

Cette fonctionnalité vous permet de créer des objectifs et de les diviser en cibles plus petites et plus facilement réalisables. Cette approche permet non seulement d'organiser vos objectifs de manière ordonnée, mais aussi de stimule la motivation dans votre équipe DevOps. 🙌

Lorsqu'une cible est achevée, votre pourcentage de progression en temps réel est automatiquement mis à jour. Ainsi, vous pouvez clairement voir à quel point vous êtes proche d'atteindre votre objectif.

La fonctionnalité Objectifs vous permet également de :

Créer des dossiers verssuivre les OKR (Objectifs et résultats clés) Créer des cartes de pointage hebdomadaires pour les employés afin de célébrer les réalisations Suivre les projets en temps réel

Étape 2 : Élaborer un forfait en équipe

Après avoir défini vos objectifs, vous devez élaborer une stratégie pour introduire efficacement le nouveau flux de travail. Veillez à discuter du forfait avec vos parties prenantes, en particulier l'équipe DevOps, car ce sont elles qui mettront effectivement en œuvre la nouvelle approche.

La réussite des flux de travail DevOps repose sur une collaboration solide entre les équipes de développement et d'exploitation. Les développeurs écrivent du code et le transmettent à l'équipe chargée des opérations pour qu'elle le teste, l'intègre et le déploie. En cours, votre forfait DevOps doit être clairement exposé et accessible à tous les membres de l'équipe, ce qui leur permet de suivre la progression et de se tenir au courant des dernières mises à jour. 🔔

Assurez-vous que vos commentaires sont vus en les attribuant aux membres de l'équipe directement dans les tâches à l'aide de ClickUp

Au dessus de tout, Tâches ClickUp disposent d'une section Commentaire intégrée, qui simplifie les discussions spécifiques aux tâches pour votre équipe DevOps. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Commentaire pour :

Aborder les problèmes dans le contexte approprié

Étiqueter les membres de l'équipe pour attirer leur attention sur les problèmes liés à la tâche

Clarifier la façon de résoudre un problème directement dans la tâche

Partager des fichiers pertinents au sein de la tâche

Étape 3 : Automatisation des processus DevOps

L'automatisation fait partie intégrante du flux de travail DevOps, donc plus vous pouvez automatiser d'opérations, mieux c'est. Cela augmente la vitesse globale du flux de travail et résulte en un déploiement plus rapide des logiciels. ⚡

Automatisez facilement les tâches récurrentes et affichez et gérez rapidement toutes les automatisations avec ClickUp

Vous pouvez rationaliser votre travail et améliorer votre efficacité à l'aide de Automatisations ClickUp . Cette fonctionnalité vous permet de mettre vos tâches répétitives et routinières en pilote automatique, vous libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur des activités à fort impact et à forte valeur ajoutée.

ClickUp vous permet de créer un processus automatisé personnalisé pour votre flux de travail DevOps ou de tirer parti de 50+ Automatisations préconstruites pour prendre une longueur d'avance. Vous pouvez utiliser les Automatisations préconstruites pour :

Changer automatiquement l'assigné d'une tâche lorsque son statut change

Mettre à jour la priorité d'une tâche dès que sa checklist est effacée

Archiver les tâches lorsque leurs priorités changent

Changer les étiquettes d'une tâche à l'approche d'une échéance

Appliquer un modèle lors de la création d'une nouvelle tâche

Étape 4 : Testez votre logiciel en permanence

Les tests réguliers sont indispensables lors de la mise en œuvre du flux de travail DevOps- ils vous aident à identifier et à corriger les bugs afin d'éviter que des problèmes majeurs ne surviennent après le déploiement. C'est pourquoi les tests continus sont essentiels au cours du processus de développement.

Au lieu de procéder à des tests manuels constants, vous pouvez réaliser des tests automatisés de façon périodique. Assurez-vous que le logiciel est testé après la mise en œuvre de chaque changement, aussi petit soit-il, car même des changements mineurs peuvent provoquer des erreurs. ⚠️

Après avoir détecté des bugs, vous devez les enregistrer dans un emplacement unique. Il est ainsi plus facile d'éviter que les problèmes ne se reproduisent, car vous saurez toujours quels problèmes ont été corrigés, où ils se sont produits et ce qui les a provoqués.

Gardez une trace de tous vos bugs en un seul endroit avec le modèle de rapport de suivi de bug ClickUp

Si vous voulez commencer à surveiller les bugs et les erreurs immédiatement, le modèle de rapport de suivi des bugs ClickUp est fait pour vous Modèle de rapport de suivi de bug ClickUp est la solution parfaite ! Ce modèle facile à utiliser vous permet d'organiser vos bugs en utilisant les éléments suivants Champs personnalisés :

Source (par exemple, interne ou client) Type de rapport (par exemple, Défaut ou Amélioration de l'interface utilisateur) Environnement (par exemple, Web, Mobile ou Bureau) Fonctionnalité du produit (par exemple, connexion, intégrations ou produit de base)

Tous les champs et statuts sont entièrement personnalisables, vous pouvez donc les modifier pour les adapter à votre flux de travail et inclure des menus déroulants, des cases à cocher, des barres de progression et des étiquettes selon vos besoins. Filtrez les tâches par assigné, date d'échéance ou priorité pour obtenir un aperçu spécifique et déplacez-les dans l'affichage du tableau Kanban pour modifier simplement leur statut. ✌

Étape 5 : Recueillir un retour d'information

Veillez à ce que votre logiciel réponde aux attentes des clients en recueillant les commentaires des utilisateurs après la sortie de votre produit. Cela vous aidera à analyser les performances du logiciel et à apporter les ajustements nécessaires à votre système sur la base des commentaires reçus. 🗣️

Recueillir les commentaires des clients et les organiser à l'aide du modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Étant donné que le flux de travail DevOps exige un retour d'information continu, le fait de conserver tous les commentaires des clients en un seul endroit peut vous aider à mettre en œuvre les changements plus efficacement. Le Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp est un outil formidable qui vous permet de faire exactement cela : recueillir les commentaires des utilisateurs, les conserver dans un emplacement central et les organiser à l'aide de champs personnalisés pour en faciliter l'accès.

Tous les commentaires que vous avez recueillis en distribuant le formulaire de rétroaction du modèle seront clairement visibles dans la vue Liste, où vous pouvez également obtenir une visibilité sur des détails tels que :

L'évaluation globale

Raison de la note

Suggestions d'amélioration

L'équipe DevOps peut utiliser ce modèle pour examiner les commentaires des clients concernant l'interface du logiciel, les nouvelles fonctionnalités et la productivité, et s'en servir pour améliorer encore le produit.

Étape 6 : mesurer les performances de votre processus DevOps

Avec un flux de travail DevOps en place, vous devriez maintenant suivre ses performances pour voir s'il fonctionne bien par rapport à vos approches précédentes. Veillez à répondre aux questions suivantes :

Quelles améliorations ont été apportées ?

Quels problèmes ont été résolus ?

Combien de problèmes se sont produits ?

À quelle vitesse le produit a-t-il été mis sur le marché ?

Le temps de fonctionnement a-t-il augmenté ?

La consommation de ressources a-t-elle changé ?

Le suivi et l'analyse de ces indicateurs vous aideront à déterminer si vous avez mis en œuvre le flux de travail DevOps de manière efficace et à mettre en évidence les domaines susceptibles d'être améliorés à l'avenir.

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes à travers différents graphiques avec ClickUp

Vous pouvez suivre les performances de votre nouveau flux de travail DevOps facilement avec Tableaux de bord ClickUp -votre propre centre de contrôle de mission pour tout type de travail. Les tableaux de bord fournissent un aperçu de haut niveau que vous pouvez partager avec l'équipe DevOps pour que tout le monde soit au courant du statut de votre projet de développement. 📢

Les tableaux de bord sont achevés et personnalisables, affichant exactement le type d'informations dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez obtenir une présentation visuelle de la progression de votre tâche grâce à des graphiques tels que :

Diagrammes de vélocité : Représentent le taux d'achèvement de votre tâche

Diagrammes à rebours : Afficher la quantité de travail restant sur le projet

Diagrammes de combustion : Indiquent la quantité de travail déjà achevé dans un projet

Diagrammes de flux cumulatifs : Affichent la progression de la tâche au fil du temps, ce qui vous aide à identifier les obstacles potentiels

Étape 7 : Apporter des améliorations

Une fois que vous avez recueilli des commentaires et analysé les performances de votre flux de travail DevOps, utilisez ces données pour ajuster votre logiciel pour les prochaines versions. Pour vous assurer que les améliorations sont mises en œuvre avec succès, vous devez également affiner continuellement les processus de développement, de déploiement et d'exploitation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Project-Post-Mortem-Template.png Modèle de post-mortem du projet ClickUp /$$$img/

Réévaluez les performances de votre projet et identifiez les domaines à améliorer grâce au modèle ClickUp de bilan de projet

Rendez ce processus plus efficace en utilisant l'outil Modèle de post-mortem du projet ClickUp pour rassembler tout ce que vous avez appris tout au long du projet. Il vous permet de classer les informations par catégories :

Succès: Ce que vous avez accompli Défis: Obstacles rencontrés Tâches de l'après-projet: Tâches encore en suspens Performance de l'équipe: Qualité de la performance et de la collaboration de l'équipe Learnings:Leçons apprises au cours du projet

Vous pouvez partager ceci modèle de port-mortem avec votre équipe au cours d'une réunion pour vous assurer que tout le monde est sur la même page et prêt à travailler à l'amélioration continue. 🔄

Rationalisez vos processus DevOps avec ClickUp

La mise en œuvre des principes DevOps et la mise en place d'un flux de travail DevOps peuvent faire des merveilles pour vos équipes et votre produit-cela stimule la collaboration, favorise l'agilité et augmente la précision.

Si vous souhaitez créer un flux de processus DevOps avec un minimum d'efforts, essayez ClickUp gratuitement ! Utilisez ses puissants outils de gestion de projet pour fixer des objectifs clairs, garder une trace des bugs et résoudre les problèmes rapidement et collectivement ! 💪