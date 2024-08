Comment créer un tableau de bord agile pour votre équipe logicielle

Si vous travaillez dans une équipe agile vous savez à quel point il est difficile d'avoir une visibilité en temps réel sur la progression du projet et les performances de l'équipe.

La bataille contre les informations éparpillées dans les e-mails, les feuilles de calcul et les réunions est bien réelle ! Avec des désalignements et des reprises fréquents, il peut être difficile de synchroniser vos efforts avec les objectifs de l'équipe.

Les tableaux de bord agiles fournissent une représentation centralisée et visuelle des indicateurs clés liés à la méthodologie agile, tels que les diagrammes d'épuisement des sprints, la vélocité et le statut du backlog.

Ils vous aident à évaluer rapidement le statut des tâches en cours, à identifier les goulets d'étranglement et à prendre des décisions éclairées. La plupart des équipes agiles qui réussissent utilisent une variété de tableaux de bord pour organiser les projets et rester compétitives. Aujourd'hui, nous distillons comment vous pouvez construire les meilleurs tableaux de bord agiles pour votre équipe logicielle.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord agile ?

Les tableaux de bord agiles sont comme des centres de contrôle visuels pour les gestionnaires de projet et les équipes de développement de logiciels utilisant des méthodologies agiles. Ils plongent en profondeur dans votre flux de travail de développement logiciel et offrent une vue granulaire en temps réel des indicateurs clés, de la progression, des problèmes hautement prioritaires et des goulots d'étranglement potentiels dans une forme facile à comprendre, très visuelle et exploitable.

Un tableau de bord agile apporte de la transparence dans la santé de votre projet. Il vous permet de prendre de meilleures décisions basées sur les données en améliorant la visibilité sur les performances de l'équipe et la progression du sprint.

Les tableaux de bord d'équipe agile peuvent utiliser des éléments d'analyse et de visualisation pour présenter vos données désordonnées dans une forme facile à digérer. Même les membres de votre équipe qui ne sont pas des experts en données peuvent rapidement comprendre les informations.

Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord agiles pour suivre les indicateurs clés de performance (ICP) alignés sur les objectifs suivants principes agiles comme la vélocité, le taux d'épuisement, et les le délai de production pour rester informé de la progression de votre équipe.

De plus, les tableaux de bord agiles sont assez adaptables aux besoins et aux flux de travail spécifiques de l'équipe. Il vous suffit de les intégrer dans vos outils de gestion de projet existants et d'autres sources de données pour accéder aux mises à jour et aux informations en temps réel.

L'utilisation d'un tableau de bord avec des modèles agiles pour gérer les projets de développement de logiciels s'accompagne d'avantages pratiques, tels que :

Un aperçu de haut niveau à 360° de l'ensemble du projet de développement

Des éléments de visualisation des données faciles à comprendre

Des informations en temps réel sur la progression du développement et les performances de l'équipe

Une source unique de vérité pour l'ensemble de l'équipe

En cours, vous pouvez rapidement et facilement identifier et traiter les contraintes de ressources, les changements de portée et les obstacles au flux de travail avant qu'ils ne fassent dérailler la progression des autres membres de votre équipe. Vous disposez ainsi d'informations en temps réel qui vous permettent de résoudre les problèmes de manière proactive et d'éviter des retards coûteux.

Comprendre les fonctionnalités clés des tableaux de bord agiles

Les tableaux de bord agiles peuvent aider à décomposer le travail de équipes scrum de différentes manières. Par exemple , suivi de la vitesse simplifie le suivi de la capacité de votre équipe à fournir du travail au cours des sprints. De même, le suivi des objectifs du sprint permet de visualiser la progression vers le sprint en cours et les objectifs par rapport au temps restant dans le sprint en cours. Et il existe d'autres éléments de ce type.

Consultez cette répartition de la façon dont les éléments clés de Scrum sont généralement représentés dans un tableau de bord agile, avec leurs avantages :

Sprint backlog: Il est souvent représenté sous la forme d'une liste ou d'un tableau Kanban, indiquant les éléments de travail restants, leur statut (par exemple, À faire, En cours, Terminé) et l'effort estimé. Il fournit une transparence sur la charge de travail du sprint, facilite la hiérarchisation des tâches et met également en évidence la progression vers les objectifs du sprint

Atteignez votre objectif de sprint avec une liste organisée des éléments du backlog de sprint dans ClickUp.

**Ce diagramme linéaire montre le travail restant (généralement des points de récit) en fonction du temps restant dans le sprint. Ce diagramme permet de suivre visuellement la progression du sprint, d'identifier les obstacles potentiels et de procéder à des ajustements proactifs afin d'achever le sprint

Le diagramme d'épuisement des cartes de rapports de ClickUp Sprint peut vous aider à plonger plus profondément dans vos données pour une analyse plus approfondie

Vélocité: Elle peut être affichée sous la forme d'un nombre ou d'un diagramme montrant la quantité moyenne de travail achevé par sprint (par exemple, les points d'histoire par jour). Elle permet d'évaluer la capacité de votre équipe, de prédire les performances futures et également d'identifier les domaines d'amélioration de l'efficacité

Mesurez l'achèvement moyen de votre travail par sprint dans ClickUp afin de faire de meilleures estimations pour les sprints à venir.

Durée du cycle: Souvent visualisée sous forme de diagramme ou d'histogramme, elle indique la durée moyenne nécessaire pour achever un élément de travail (par exemple, une histoire). Il permet d'identifier les goulots d'étranglement dans le flux de travail, d'optimiser la gestion des tâches et d'améliorer l'efficacité globale de l'équipe

Les tableaux de bord automatisés dans ClickUp vous donnent une vision riche de la progression de l'équipe, de la capacité, et plus encore.

Délai de production: Il s'agit du temps total écoulé entre le début d'un élément de travail et son achèvement et sa publication. Il est essentiel pour identifier les retards de livraison, optimiser les processus de mise en production et améliorer les délais de mise sur le marché

ClickUp vous permet de suivre le temps nécessaire pour achever les tâches à partir du moment où elles sont créées et achevées

**Souvent présenté sous forme de liste ou de Tableau Kanban, il permet de suivre les problèmes identifiés qui entravent la progression, les équipes responsables et le statut de la résolution. Il promeut la transparence sur les blocages, facilite l'intervention et la résolution en temps opportun, et assure une exécution sans heurts du sprint dans son ensemble

Sprints rétrospectifs : Ils comprennent les éléments clés, les éléments d'action et les mises à jour de la progression des sprints rétrospectifs passés. Les rétrospectives encouragent l'apprentissage continu, favorisent la réflexion et vous aident à mettre en œuvre des améliorations basées sur les expériences passées. Vous pouvez également utiliser des modèles tels queModèle de brainstorming pour la rétrospective de sprint de ClickUp pour compiler les idées du sprint achevé.

Les tableaux de bord agiles améliorent votre productivité et vos performances grâce à des informations en temps réel et des données exploitables pour optimiser votre parcours agile. Bien que vous suiviez des indicateurs de base tels que la vélocité, la durée du cycle, le délai d'exécution et le burn-down, n'oubliez pas de personnaliser vos indicateurs pour refléter votre flux de travail unique ou la dynamique de votre équipe.

En outre, les tableaux de bord vous aident à suivre les tendances de la santé du sprint et des indicateurs clés au fil du temps et à mettre en évidence les domaines à améliorer. Vous pouvez analyser l'état de santé du sprint et les données d'achevé pour ajuster la portée future et l'étendue du projet l'allocation des ressources n pour des performances optimales.

Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 permettent aux équipes agiles et aux gestionnaires de projet d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de chaque membre de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes de burnup et de burndown détaillés

Utilisez ce guide en sept étapes chaque fois que vous souhaitez construire un tableau de bord agile avec une culture axée sur les données :

Étape 1 : Définir vos objectifs

Quelles informations spécifiques faites-vous suivre et pourquoi ? (par exemple, améliorer le taux d'achevé du sprint, identifier les goulots d'étranglement)

Alignez vos objectifs sur les éléments essentiels de Scrum (par exemple, les diagrammes d'évaluation de la progression du sprint)

Tenez compte des besoins des différents rôles de l'équipe (par exemple, les développeurs se concentrent sur les tâches individuelles, le propriétaire du produit suit la vision globale)

Étape 2 : Choisir le bon outil

Sélectionnez un outil detableau de bord avecmodèles scrum compatibles avec vos systèmes de gestion de projet et vos sources de données existants. ClickUp vient ici à l'esprit ; vous pouvez également utiliserLe modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp pour aider les équipes à mieux collaborer tout au long du sprint.

Prenez en compte des fonctionnalités telles que la personnalisation, les mises à jour en temps réel et les intégrations avec d'autres outils

Évaluez la facilité d'utilisation pour les utilisateurs techniques et non techniques

Étape 3 : Sélectionner les indicateurs pertinents

Commencez par le noyauindicateurs agiles comme la vélocité, la durée du cycle, le délai de production et le taux d'épuisement

Ajoutez des indicateurs personnalisés spécifiques à votre projettableau de bord du projet (par exemple, le taux de défauts, la couverture des tests)

Veillez à ce que les indicateurs soient mesurables, compréhensibles et conformes à vos objectifs

Étape 4 : Concevoir pour la clarté

Hiérarchisez les indicateurs clés pour une visibilité instantanée

Utilisez des éléments de visualisation de données clairs tels que des diagrammes, des graphiques et des jauges

Éviter la surcharge d'informations - rester concis et exploitable

Permettre la personnalisation en fonction des préférences individuelles

créez des tableaux de bord détaillés dans ClickUp et ajoutez facilement des cartes pour afficher la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par vue

Étape 5 : Intégrer les données existantes

Connectez le tableau de bord à vos outils de gestion de projet, systèmes de suivi des bugs et plateformes de contrôle de version

Veillez à ce que les données soient automatiquement mises à jour afin d'obtenir des informations en temps réel

Minimiser l'entrée manuelle des données pour réduire les erreurs et gagner du temps

Étape 6 : Former votre équipe

Expliquez l'objectif du tableau de bord et ses avantages pour l'équipe

Fournir une formation sur l'interprétation des indicateurs et l'utilisation des fonctionnalités du tableau de bord

Encourager la participation active et le retour d'information pour une amélioration continue

Étape 7 : Suivre, affiner et répéter

Surveillez régulièrement votre tableau de bord et analysez les tendances

Identifiez les domaines à améliorer et ajustez les indicateurs ou les visualisations en conséquence

Encouragez les discussions au sein de l'équipe et utilisez les données pour prendre des décisions éclairées

Conseils pour la gestion d'un tableau de bord agile

Voici quelques-uns de nos conseils pour gérer efficacement un tableau de bord agile :

1. Encourager un état d'esprit de propriété partagée

Traitez le tableau de bord comme un outil d'équipe, et non comme un projet solo. Impliquez tout le monde dans les discussions, les retours d'information et les efforts d'amélioration.

Assurer une rotation de la propriété du tableau de bord entre les gestionnaires de projet et les parties prenantes du projet périodiquement afin de favoriser la diversité des points de vue sur les activités du projet et d'éviter le cloisonnement des informations.

2. Démystifier les données de votre équipe

Organisez régulièrement des ateliers ou des sessions de formation pour expliquer l'objectif du tableau de bord, l'importance des indicateurs et la manière de les interpréter efficacement.

Favorisez une culture axée sur les données où chacun se sent à l'aise pour utiliser les informations et en discuter.

3. Personnaliser l'expérience

Permettez aux membres de l'équipe de personnaliser leurs tableaux de bord avec les informations, indicateurs et visualisations pertinents propres à leurs rôles et responsabilités. Cela renforce la propriété et l'engagement vis-à-vis des données.

4. Susciter la discussion

Prévoyez du temps dédié aux discussions d'équipe autour du tableau de bord.

Analysez les tendances, identifiez les obstacles et réfléchissez ensemble à des solutions. Encouragez la communication ouverte et la diversité des points de vue.

5. L'action, pas seulement l'observation

Ne laissez pas les données en suspens. Au contraire, traduisez l'apprentissage en étapes réalisables.

Utilisez les informations recueillies pour le forfait des sprints, la répartition des tâches et l'identification des points à améliorer dans votre processus de développement.

6. Célébrer les décisions fondées sur les données

Reconnaissez et récompensez les membres de l'équipe qui utilisent le tableau de bord pour prendre des décisions éclairées qui profitent au projet. Cela renforce la valeur de l'utilisation des données et encourage un engagement continu.

7. Accepter le retour d'information

Sollicitez régulièrement les commentaires de votre équipe sur l'efficacité du tableau de bord.

Par exemple, demandez-leur quelles sont les informations manquantes et quelles sont les fonctionnalités à améliorer

Ensuite, utilisez ce retour d'information pour itérer et affiner en permanence le tableau de bord afin de mieux répondre aux besoins de votre équipe.

8. Gardez la fraîcheur

Assurez-vous que les données sont exactes et à jour grâce à des flux automatisés et des rafraîchissements réguliers.

Ne laissez pas le décalage des données en temps réel ralentir la prise de décision éclairée.

9. Penser au-delà du tableau de bord

Intégrez le tableau de bord à d'autres outils de gestion de projet et sources de données afin d'afficher une vue d'ensemble de l'état et des performances du projet.

Cela permet d'éviter les informations cloisonnées et de promouvoir la collaboration interfonctionnelle.

10. Rendez-le amusant

Gamifiez l'expérience ! Introduisez une compétition amicale ou des systèmes de récompense basés sur l'utilisation du tableau de bord ou sur des réalisations basées sur des données. Cela peut rendre l'étude des indicateurs réels et attendus plus attrayante et plus agréable.

ClickUp stimule l'efficacité de votre équipe agile

La gestion de projets agiles nécessite une plateforme qui s'adapte à votre méthodologie, et non l'inverse. ClickUp est la plateforme de gestion de projet idéale qui booste la productivité de votre équipe grâce à des tableaux de bord agiles.

Utilisez la suite robuste d'outils et de fonctionnalités de ClickUp pour assister diverses méthodes et processus agiles de manière transparente. Voici comment Logiciel de gestion de projet agile ClickUp travail :

Affichages adaptables

Obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue Liste Sprint de ClickUp

Tableaux Kanban: Visualisez les flux de travail avec des cartes de tâches à glisser-déposer, idéales pour les méthodologies Scrum et Kanban

Vue Sprint: Organisez le travail en itérations délimitées dans le temps, suivez la progression avec les diagrammes de sprint, et gérez efficacement les backlogs de sprint

Vue Liste: Prioriser les tâches avec les cartes de sprint Affichez ClickUp ' Des délais et des dépendances clairs, adaptés aux approches agiles et waterfall

Personnalisation flexible

Ajouter des champs personnalisés obligatoires aux tâches et aux listes dans ClickUp pour s'assurer que les équipes sont sur la même page et travaillent à partir de la même vue

Flux de travail personnalisés: Concevez des flux de travail personnalisés qui s'alignent sur vos pratiques agiles spécifiques et les besoins de votre équipe

Tableaux de bord personnalisables: Créez des tableaux de bord personnalisés Tableaux de bord ClickUp avec des indicateurs pertinents et des éléments de visualisation des données en ajoutant des widgets pour visualiser le statut des tâches, les données de sprint, les objectifs de l'équipe, etc.

Champs personnalisés: Capturez des points de données spécifiques à vos projets, vos gestionnaires de produits et vos flux de travail avec les champs personnalisés de ClickUp Logiciel de gestion de produits ClickUp

Intégrations puissantes

Évitez de sauter entre les plateformes et créez une branche ou une nouvelle demande de tirage à l'intérieur d'une tâche en utilisant l'intégration GitHub de ClickUp

Vous pouvez également intégrer ClickUp à des applications populaires telles que outils agiles et votre logiciel de messagerie et de collaboration favori. Connectez ClickUp avec Le logiciel Jira ou ses alternatives ou intégrer GitHub et GitLab pour une intégration continue, un flux de données continu et une gestion unifiée

Amélioration de la productivité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/NLP-Automatisation-Builder-in-ClickUp.gif

/$$$img/

Automatisez les tâches répétitives pour toute l'équipe avec le constructeur d'automatisations de ClickUp

Automatisation des tâches et des flux de travail: Réduisez le travail manuel en automatisant les tâches répétitives déclenchées par des évènements ou des conditions spécifiques

Centraliser la communication: Collaborer au sein de ClickUp en utilisant des commentaires, des mentions et en discutant en temps réel, éliminant ainsi le besoin de plateformes de communication multiples

Fonctionnalités de collaboration

Rassemblez les communications d'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort

Collaboration en temps réel: Modifiez les cours, laissez des commentaires et partagez les mises à jour instantanément, favorisant l'alignement et la transparence de l'équipe

Rôles et permissions des équipes: Attribuez des rôles et des permissions spécifiques aux membres de l'équipe en fonction de leurs besoins et de leurs responsabilités

Fixation et suivi des objectifs: Fixez des objectifs clairs pour les sprints et les projets, suivez visuellement la progression et célébrez ensemble les réalisations grâce à la fonction de suivi des objectifs ClickUp Sprints

Rapports et analyses avancés

résumez rapidement l'activité d'une tâche sur un paramètre donné et posez des questions spécifiques sur le propriétaire de la tâche, l'échéance, les paramètres, et bien plus encore avec ClickUp Brain_

Générer des rapports: Suivre la progression du projet, la performance de l'équipe et les indicateurs clés avec des rapports et des tableaux de bord personnalisables

Identifier les tendances et les goulots d'étranglement: Obtenez des informations précieuses à partir de visualisations de données afin d'identifier les domaines à améliorer

Prise de décision basée sur les données: Utilisez les données pour informer la planification des sprints, l'allocation des ressources et l'optimisation globale des processus

Transformez vos processus agiles avec ClickUp

Savoir où en est votre projet et où vous vous dirigez grâce aux tableaux de bord agiles clarifie vos objectifs. Assurez-vous de piloter votre projet avec des connaissances, et non des suppositions !

Vous avez besoin d'une visibilité en temps réel pour promouvoir une prise de décision fondée sur les données au sein des équipes. Les tableaux de bord agiles sont vos centres de contrôle de mission pour les indicateurs de performance, les identificateurs de goulots d'étranglement et les dispositifs de suivi du projet. Anticipez les défis, optimisez vos flux de travail, et améliorez également les processus en permanence à mesure que vous atteignez vos objectifs plus rapidement.

Si l'on regarde vers l'avenir, le futur des tableaux de bord agiles semble prometteur. Les capacités avancées d'IA et d'apprentissage automatique permettront des analyses prédictives pour des aperçus proactifs. En outre, l'intégration avec les systèmes de outils de développement et les plateformes d'automatisation rationaliseront la collecte et l'analyse des données, réduisant ainsi les efforts manuels.

Plus important encore, l'accent mis sur les approches agiles se déplacera vers des tableaux de bord personnalisés en fonction des rôles et des préférences de chacun. À mesure que les méthodologies agiles évoluent, il en va de même pour leurs compagnons, les tableaux de bord agiles.

Mais n'oubliez pas que les tableaux de bord agiles sont des outils et des partenaires dans votre voyage agile. Un investissement cohérent et adéquat dans les stratégies de tests automatisés par l'équipe d'ingénierie permet l'agilité. Essayez ClickUp, et regardez vos flux de travail agiles atteignent de nouveaux sommets de réussite. Essayez ClickUp gratuitement maintenant !

FAQ communes

1. Qu'est-ce qu'un tableau de bord agile ?

Un tableau de bord agile utilise des éléments de visualisation de données intuitifs pour représenter les indicateurs clés et les points de données qui fournissent un aperçu en temps réel de la progression, de la santé et de la performance des projets de développement de logiciels agiles.

Il agit comme un centre de contrôle pour votre équipe, offrant la transparence, facilitant la collaboration et guidant la prise de décision basée sur les données.

2. Qu'est-ce qu'un tableau de bord Scrum ?

Bien qu'étroitement lié à un tableau de bord agile, un tableau de bord Scrum fournit des aperçus en temps réel et des points de données pertinents pour le cadre Scrum.

Il s'agit d'une aide visuelle permettant aux équipes Scrum de suivre leur progression au sein des sprints, ce qui les aide à rester informées, à collaborer efficacement et à prendre des décisions fondées sur des données.

3. Qu'est-ce qu'un tableau de bord sprint ?

Un tableau de bord de sprint est un type spécifique de tableau de bord agile conçu pour offrir des aperçus et des points de sprint en temps réel liés à la progression d'un sprint particulier au sein d'une équipe de projet gestion de projet agile cadre.

Il agit comme un centre de commande visuel pour l'équipe du sprint, lui permettant de suivre sa progression, d'identifier les obstacles potentiels et de prendre des décisions fondées sur des données pour atteindre les objectifs du sprint.