Comprendre l'échelle de l'inférence pour prendre de meilleures décisions

Avez-vous déjà regretté une décision ? Il peut s'agir d'embaucher quelqu'un, d'acheter quelque chose, de changer d'emploi, ou même simplement d'avoir une mauvaise coupe de cheveux ! Dans la vie réelle, rien ne garantit que vos décisions seront toujours les bonnes.

Cependant, avec les bonnes informations et les bons outils, vous pouvez prendre de meilleures décisions avec une plus grande probabilité de réussite. Il existe des dizaines de modèles et de cadres décisionnels qui permettent cela.

Dans cet article de blog, nous explorons l'un de ces outils : l'échelle de l'inférence.

Qu'est-ce que l'échelle de l'inférence ?

L'échelle d'inférence est un processus étape par étape que vous suivez naturellement lorsque vous prenez des décisions. Les sept étapes de ce processus décisionnel sont l'observation, la sélection des données, l'interprétation, les hypothèses, la conclusion, les convictions et l'action.

L'échelle de l'inférence est un modèle métaphorique de cognition et d'action conçu par un théoricien américain de l'entreprise, Chris Argyris, dans les années 1970. Il l'a créée pour aider les gens à comprendre le processus décisionnel et à éviter de tirer des conclusions hâtives. Elle a ensuite été popularisée par Peter Senge dans son livre « La cinquième discipline ».

Nous entrerons bientôt dans les détails, mais commençons par distinguer ce terme d'un autre terme similaire.

L'échelle de l'inférence face aux préjugés inconscients

L'échelle d'inférence et les préjugés inconscients sont tous deux des modèles cognitifs dans le domaine de la prise de décision. Ils sont tous deux implicites, ce qui signifie qu'ils ne sont pas utilisés consciemment par le décideur. Pourtant, ce sont des concepts totalement différents, qui remplissent des fonctions distinctes.

L'échelle de l'inférence est un outil qui décrit le processus décisionnel type. Les préjugés inconscients, quant à eux, sont des associations et des connexions que nous établissons sans en avoir conscience, et qui influencent également nos décisions.

Échelle d'inférence Les préjugés inconscients Un processus en plusieurs étapes Une combinaison de facteurs Influencé par les traits de comportement Influencées par des traits sociaux, culturels et comportementaux Offre l'assistance pour la prise de décisions efficaces Entrave la prise de décisions efficaces Aide à suivre Cela permet d'éviter

En résumé, nous devons éliminer les préjugés inconscients à chaque étape de l'échelle pour prendre de meilleures décisions.

Quels sont les échelons de l'échelle de l'inférence ?

L'échelle d'inférence la plus couramment utilisée part d'un ensemble de données observables et comporte les échelons suivants.

Échelle d'inférence | Source : Wikimedia Commons

1. Observation

Le premier échelon correspond à l'observation. À cette étape, vous observez les choses et assimilez les données disponibles sans leur attribuer de sens ni leur accorder de valeur.

Par exemple, si vous devez prendre une décision concernant la répartition du budget pour toutes les activités marketing, vous devrez collecter et analyser des données telles que :

Budgets et dépenses des années précédentes

Rendements sur les dépenses des années précédentes

Plans et activités marketing pour l'année à venir

Budget marketing total disponible

Rémunération des employés

2. Sélection des données

Toutes les données n'ont pas la même importance ni la même pertinence pour la décision que vous êtes en train de prendre. Ainsi, avant d'interpréter les données, nous avons tendance à sélectionner celles qui sont pertinentes. C'est le deuxième échelon de l'échelle de l'inférence.

Lors de la prise de décision concernant la répartition du budget, vous pourriez choisir toutes les données de la liste ci-dessus, à l'exception peut-être de la rémunération des employés, car celle-ci pourrait relever des budgets consacrés au personnel ou aux ressources humaines.

Ce processus d'élimination permet de clarifier les décisions.

3. Interprétation

Maintenant que vous disposez des données dont vous avez besoin, il est temps de les étudier et de les interpréter. Quelles que soient ses intentions, chacun interprète les données en fonction de son expérience subjective. L'échelle d'inférence suggère qu'il s'agit là d'un processus normal et que le décideur ne peut en aucun cas l'influencer.

Par exemple, le simple fait que vous vous soyez appuyé sur des données passées pour prendre des décisions concernant les budgets futurs suggère une certaine subjectivité. De même, si vous estimez que la personne en charge des publicités payantes est plus compétente que le responsable des réseaux sociaux, vous risquez d'interpréter les performances par canal de manière subjective.

4. Hypothèses

Quels que soient les efforts déployés, toutes les décisions reposent sur certaines hypothèses. Pour être aussi objectif que possible, vous pouvez vous appuyer sur des données pour les étayer, ce qui en fait ce que l'on appelle des « hypothèses raisonnables ».

Vous utilisez ensuite le contexte de l'étape précédente ainsi que les hypothèses de cette étape pour tirer des conclusions.

Dans le même exemple, si vous partez toujours du principe que les réseaux sociaux sont gratuits, vous pourriez ne pas envisager de leur allouer un budget, même si c'est tout le contraire.

5. Conclusions

L'étape suivante de l'échelle de l'inférence est la conclusion, où nous décidons de l'action que la situation exige en nous basant sur les données, le contexte et les hypothèses.

Par exemple, si les données sélectionnées suggèrent que vous n’avez généré aucun prospect via les réseaux sociaux ; si vous interprétez cela à la lumière de votre opinion sur le responsable des réseaux sociaux ; et si vous partez du principe que ce canal est gratuit, vous en conclurez qu’il ne faut pas lui allouer de budget cette année non plus.

6. Croyances

Au cours d’une période, les conclusions se transforment en convictions. Et les convictions influencent nos actions.

Vous pourriez croire qu'une conclusion est toujours vraie parce que vous avez pris cette décision une fois et qu'elle a fonctionné. Vous entrez également dans une boucle où vous appliquez cette conclusion à divers scénarios futurs, ce qui finit par confirmer vos convictions.

Dans l'exemple, vous seriez convaincu que les réseaux sociaux ne vous sont d'aucune utilité. Si quelqu'un insiste pour les essayer, vous y consentirez sans enthousiasme, le condamnant ainsi à l'échec, ce qui ne fera que confirmer votre conviction.

7. Action

Le dernier échelon est l'action, que nous mettons en œuvre à la fin de notre parcours. Au final, vous pourriez allouer x % aux publicités payantes, y % aux réseaux sociaux, z % au référencement, et ainsi de suite.

Utilisations pratiques de l'échelle de l'inférence

À l'origine, l'échelle de l'inférence n'était pas tant destinée à servir de cadre décisionnel qu'à observer la manière dont nous prenons généralement nos décisions. Elle peut toutefois être utilisée pour guider les processus de réflexion et les actions cognitives. Voici comment.

Vérifiez vos biais cognitifs

Les étapes de l'échelle d'inférence se concentrent sur le contexte individuel et les hypothèses existantes qui influencent les décisions. En utilisant l'échelle d'inférence, vous pouvez mener une analyse des processus pour identifier les biais et repenser vos décisions.

Par exemple, vous pourriez examiner la productivité d'un prestataire et supposer que ses résultats insuffisants sont dus au fait qu'il travaille à distance. Suivre l'échelle de l'inférence vous permet de revenir à l'étape de l'observation pour valider cette théorie, au lieu de vous fier à votre conviction que les travailleurs en télétravail sont moins productifs.

Évitez de tirer des conclusions hâtives

L'échelle d'inférence aide à se concentrer sur les faits et la réalité. Elle vous aide dans votre processus de raisonnement. Elle vous aide à étayer vos conclusions ou à remettre en question celles des autres en vous appuyant sur des informations précises.

Par exemple, vous pourriez examiner le nombre de bugs présents dans la dernière version et en conclure hâtivement qu'elle est complètement nulle. Cependant, en utilisant l'échelle d'inférence, vous tirez des conclusions fondées sur des données et utilisez votre intelligence contextuelle pour identifier efficacement la cause profonde.

Évitez les réactions émotionnelles excessives

Les êtres humains sont des êtres émotionnels. Nous sommes tous amenés à ressentir de la tristesse, de la colère, de la déception et du mécontentement face à ce qui se passe au travail. Il est toutefois important de veiller à ce que ces émotions n’influencent pas de manière disproportionnée nos décisions.

L'échelle d'inférence aide à réguler les réactions émotionnelles et à éviter les décisions hâtives.

Développez un état d'esprit réflexif

Comprendre et utiliser l'échelle d'inférence vous permet de développer un état d'esprit réflexif et de prendre conscience de votre propre processus de réflexion. Plus vous utilisez l'échelle d'inférence, plus vous avez de chances d'élargir votre collecte de données et de renforcer votre prise de décision.

Renforce les décisions percutantes

La plupart des gens passent de l'observation à l'action en un clin d'œil, prenant des décisions de manière intuitive. Cela peut s'avérer efficace dans certaines situations, mais terriblement inefficace dans d'autres. En utilisant l'échelle de l'inférence, vous pouvez retracer vos étapes lentement et prendre de meilleures décisions.

Imaginons que votre intuition vous dicte de changer de fournisseur de cloud, par exemple en passant de Google Cloud Platform (GCP) à Amazon Web Services (AWS), mais que vos supérieurs ne sont pas convaincus. Vous pouvez utiliser l'échelle d'inférence pour étayer votre décision et présenter le processus afin de convaincre votre direction.

Facteurs influençant l'échelle de l'inférence

Bien que l'échelle d'inférence soit un outil puissant pour la prise de décision, elle n'est pas infaillible. Les facteurs suivants peuvent réduire son efficacité.

Préjugés inconscients : les préjugés liés à l'origine ethnique, à l'orientation sexuelle, au genre, etc. peuvent influencer les données que nous sélectionnons ou les hypothèses que nous formulons

Informations limitées : nous ne pouvons faire que des observations limitées et réaliser encore moins de sélections de points de données, ce qui nous conduit à prendre des décisions avec une vision étroite.

Dépêchez-vous : précipiter le processus décisionnel peut avoir pour résultat de sauter des étapes cruciales de l'échelle

Absence de réévaluation : L'échelle de l'inférence doit favoriser une attitude réflexive. Sans cela, les hypothèses et les croyances resteront non vérifiées, ce qui aura pour résultat un biais de confirmation.

Par conséquent, avant d'utiliser l'échelle d'inférence comme technique de prise de décision, tenez compte des éléments ci-dessus et définissez des points de contrôle pour chacun d'entre eux. Voici quelques conseils pour utiliser efficacement l'échelle d'inférence.

Comment utiliser l'échelle de l'inférence dans la prise de décision

Que vos décisions soient importantes ou mineures, l'échelle de l'inférence est l'un des modèles mentaux les plus utiles pour vous guider. Pour gravir cette échelle rapidement et efficacement, vous pouvez également tirer parti des avantages d'un logiciel de gestion de projet. Voici comment.

1. Recueillez des données exhaustives

Bien que l'ensemble des données observables ne constitue pas une étape en soi, il incombe au chef de projet de les créer et d'en accroître la visibilité. N'importe lequel des meilleurs outils d'IA destinés à la prise de décision ou à l'évaluation vous y aidera.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp vous permet de gérer une liste de tâches, d'attribuer des utilisateurs, de mesurer le travail accompli, de suivre le temps passé sur chaque tâche, de collaborer en temps réel, de documenter les processus, etc.

Avec ClickUp, vous pouvez collecter l'ensemble des données observables concernant les projets, les processus, les personnes, les objectifs et bien plus encore !

2. Sélectionnez les données

Une fois que vous disposez de toutes les données possibles, il est temps de sélectionner le sous-ensemble approprié pour la décision que vous devez prendre. Les rapports et les vues de ClickUp vous offrent exactement la solution dont vous avez besoin. Voici quelques exemples.

Rapport de suivi de la progression ClickUp

Tableau de bord du projet : le tableau de bord ClickUp fournit des données en temps réel sur l'avancement du projet. Vous pouvez l'utiliser pour prendre toutes sortes de décisions.

Par exemple, si votre projet prend du retard en raison d'un glissement de périmètre et que vous devez allouer des ressources supplémentaires, le tableau de bord vous aidera à évaluer l'ampleur de l'assistance dont vous avez besoin.

Vue Charge de travail : cette vue ClickUp affiche des données sur chaque membre de l'équipe, sa charge de travail, sa disponibilité et sa productivité. Il s'agit de l'ensemble de données idéal pour prendre des décisions concernant l'allocation des ressources.

Vue Suivi du temps : cette vue ClickUp affiche le temps consacré par les membres de l'équipe à diverses tâches. Ces données sont extrêmement utiles pour prendre des décisions concernant l'effort et le temps estimés.

3. Ajoutez le contexte approprié

L'échelle d'inférence suggère que nous interprétons les données en fonction de nos expériences antérieures subjectives. Dans un environnement professionnel, cela peut nuire à la réussite. Par conséquent, en tant que chef de projet, vous devez vous efforcer d'acquérir une vision globale qui apporte une plus grande objectivité.

Tableau de bord ClickUp avec diagrammes « burn up » et « burn down »

Le tableau de bord de ClickUp vous permet d'ajouter plusieurs widgets dans une seule vue, vous fournissant ainsi des informations complémentaires pour tous les points de données. Par exemple, tout en visualisant le statut du projet sous forme de diagramme circulaire, vous pouvez également consulter les graphiques burn-up/burn-down pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

Si vous avez du mal à hiérarchiser les tâches qui vous attendent, essayez le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp pour vous aider à prendre des décisions.

4. Formulez des hypothèses (raisonnables)

Les hypothèses sont inévitables lors de la prise de décision. Par exemple, lors de la planification du prochain sprint, vous partiriez de l'hypothèse que tous les membres de l'équipe seront disponibles comme prévu. Étant donné qu'aucune demande de congé n'a été déposée, il s'agit d'une hypothèse raisonnable, c'est-à-dire qu'elle a de fortes chances d'être vraie.

Si les données de suivi du temps de ClickUp indiquent qu'il fallait en moyenne 10 heures pour corriger un bug P2 par le passé, il serait raisonnable de supposer qu'il en sera de même à l'avenir.

5. Envisagez différentes possibilités et tirez des conclusions

Tableau blanc pour visualiser les étapes de l'échelle de l'inférence

ClickUp Tableau blanc aide les équipes à distance à trouver des idées, à envisager différentes possibilités et à explorer divers scénarios. En utilisant des techniques de visualisation pour discuter des données en équipe, elles parviennent à éliminer les biais à chaque étape de l'échelle.

Grâce à l'IA de ClickUp, vous pouvez résumer des données en quelques secondes. Cela vous permet de gagner du temps lors des présentations et facilite le traitement des informations à l'avenir.

Utilisez les tableaux de bord basés sur l'IA dans ClickUp pour rester au fait des tendances dans vos projets

6. Passez à l'action

Toutes les décisions aboutissent finalement à une action. Un outil complet de gestion de projet vous permettra de passer rapidement des données à la décision, puis à l'action. ClickUp y parvient de multiples façons.

Modèle de cadre décisionnel ClickUp

Assistance à la décision : le modèle de document « Cadre de prise de décision » de ClickUp vous guide tout au long du processus. Associé à la technique de l'échelle d'inférence, ce modèle peut vous aider à renforcer votre raisonnement.

Planification par glisser-déposer : la vue Calendrier de ClickUp vous présente le calendrier d'un projet. Si vous décidez de réattribuer des tâches qui risqueraient de retarder le calendrier, vous pouvez les faire glisser d'un jour à l'autre pour optimiser la productivité.

Commentaires transformés en actions : les fils de discussion de ClickUp ne servent pas uniquement à mener des discussions. Pendant que vous réfléchissez à différentes possibilités, attribuez des commentaires comme éléments à mener, afin d'intégrer ces contributions au flux de travail.

Automatisez votre travail : certaines décisions peuvent également être automatisées. Avec ClickUp Automations, vous pouvez configurer une automatisation simple de type « si ceci, alors cela », qui informe automatiquement toutes les parties prenantes dans divers scénarios.

Personnalisez : concevez vos flux de travail et configurez-les sur ClickUp à l'aide de champs personnalisés.

Prenez de meilleures décisions avec ClickUp

Tout le monde prend des dizaines de décisions chaque jour. Plus vous avez de responsabilités, plus vous prenez de décisions, et plus ces décisions ont un impact important. Ainsi, chaque décision devient importante.

Pour être efficaces et productifs, les chefs de projet et les dirigeants doivent disposer de processus décisionnels solides. L'échelle de l'inférence est l'un de ces processus. Elle décrit le cheminement suivi par un décideur, depuis sa perception du monde jusqu'à l'action.

L'outil de gestion de projet ClickUp est conçu non seulement pour gérer les tâches et les activités, mais aussi pour prendre des décisions claires. De la collecte de données à la présentation de rapports, en passant par la transformation des décisions en actions concrètes, ClickUp fournit l'assistance aux chefs de projet à chaque étape du processus.

Ne vous contentez pas de « gérer ». Excellez dans vos projets. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.