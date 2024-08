10 meilleurs outils logiciels de diagramme des voies d'eau pour faire avancer les choses

Les diagrammes de couloirs de nage sont diagrammes d'activité qui représentent les processus de travail interfonctionnels comme les couloirs d'une piscine. Ils aident les responsables à à tracer les activités de l'organisation dans des couloirs horizontaux ou verticaux, ce qui ajoute de la séquence et de la clarté aux processus.

Prenons l'exemple suivant : X demande à Y de collecter des données pour les présenter à la prochaine réunion des parties prenantes, mais Y ne sait pas trop à qui faire son rapport, quel canal d'approbation suivre et quelle forme de rapport utiliser.

Un diagramme de couloirs permet de visualiser l'ensemble de la transaction sous la forme d'un organigramme où X a chargé Y de présenter les données sous forme de diagramme linéaire, de les faire examiner par Z et de ne faire un rapport à X qu'après approbation de Z. 🧑‍💼

L'idéation et la création d'un diagramme fonctionnel en couloirs peut s'avérer délicate et chronophage, c'est pourquoi les managers avisés s'appuient sur un logiciel de diagramme en couloirs pour leur faciliter la tâche. Aujourd'hui, nous allons couvrir les 10 meilleurs outils de diagramme pour créer des diagrammes de couloirs et examiner leurs fonctionnalités, leurs structures de prix et leur valeur globale !

Qu'est-ce qu'un logiciel de diagramme de couloirs de navigation ?

Les diagrammes en couloirs sont un peu comme des icebergs : simples sur le Front mais compliqués à l'autre bout. 🧊

Ils sont simples pour les utilisateurs, mais ceux qui créent le diagramme ont tendance à avoir du mal à manipuler des données organisationnelles lâches et.. de tracer des flux de travail -c'est là qu'un outil de diagramme s'avère utile.

Un logiciel de diagramme swimlane vous permet de concevoir un processus ou un organigramme swimlane à partir de zéro. Il propose généralement une bibliothèque d'actifs qui vous aide à ajouter des formes de couloirs et à les libeller en fonction de leur position. Parmi les formes et symboles standard, citons :

La plupart des logiciels de couloirs vous permettent de modifier ou mettre à jour les processus sans effort ce qui facilite la communication et la mise en œuvre des modifications du flux de travail. Dans l'idéal, ils devraient également apporter une assistance en termes de personnalisation de la couleur et du style pour s'aligner sur votre image de marque.

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques comme les tableaux blancs, les cartes mentales, les automatisations et de nombreux modèles

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel de diagramme de couloirs ?

Examinons les facteurs qui distinguent un logiciel de diagramme en couloir de qualité des plateformes d'organigramme à l'emporte-pièce :

Facilité d'utilisation: Recherchez un logiciel doté d'une fonctionnalité simple de glisser-déposer, vous permettant de déplacer les formes facilement et de créer des diagrammes d'aspect professionnel avec un minimum d'effort Bibliothèque d'actifs: L'outil doit disposer d'une riche collection de formes et de connecteurs pour créer de magnifiques diagrammes en couloirs Teams: L'outil doit proposer des modèles de diagrammes d'activité ou de couloirs de nage préconstruits qui permettent à votre équipe de gagner du temps sur la création de diagrammes d'activité ou de couloirs de nagela conception des flux de processus4. Collaboration en temps réel: Chassez une plateforme qui vous permettra de collaborer en temps réel apporte une assistance au travail collaboratif . Recherchez des outils de création de tâches tels que les tableaux blancs numériques et les cartes mentales qui permettent à plusieurs utilisateurs de partager le même canevas et de le modifier de manière transparente Intégrations: Avoir un large intervalle d'applications et de logiciels qui s'intègrent à votre outil de diagramme de couloirs facilite l'échange rapide de données entre les plateformes Prix: Un outil de diagramme de couloirs solide devrait au moins être au même niveau que le prix moyen (si ce n'est plus bas) pour l'ensemble des fonctionnalités souhaitées

10 Meilleur logiciel de diagramme en couloir pour planifier les tâches collaboratives

Avec nos bases couvertes, explorons 10 des meilleurs outils de diagramme de couloirs que vous pouvez considérer. Nos mini-évaluations vous aideront à trouver la solution idéale ! ❣️

Glissez et déposez des formes sur votre canevas, connectez votre flux de travail et travaillez en même temps avec votre équipe dans ClickUp Tableau blanc

L'outil numéro un de notre liste est ClickUp, un leader dans le domaine de la création de tableaux blancs outil de gestion de projet qui vous aide à créer des diagrammes de couloirs de qualité professionnelle via ClickUp Tableau blanc ou des cartes mentales. 💗

La plateforme tableau blanc infini peut apporter une assistance toutes sortes d'activités de brainstorming, de mappage d'activités et d'organigramme. Que vous travailliez sur un diagramme de couloirs simple ou complexe, vous disposez de tous les outils nécessaires pour créer des flux de travail cohérents en quelques minutes !

Laissez libre cours à votre créativité grâce à la vaste bibliothèque de ressources de ClickUp ! Trouvez n'importe quelle forme ou symbole dont vous avez besoin pour attribuer des rôles et des départements, dessiner des flux d'approbation et attribuer des points d'échange de données dans votre diagramme de couloirs. Voici un guide détaillé pour vous aider à vous y retrouver !

Vous travaillez seul ? Pas de problème ! La riche barre d'outils de modification du Tableau blanc peut vous aider à faire seul le travail de cinq personnes. 💪

Si vous collaborez sur l'interaction des processus avec des chefs de service, c'est toujours aussi simple ! Il suffit de les inviter à travailler sur le canevas avec vouschacun peut modifier en temps réel, que ce soit sur le positionnement des formes, l'ajout de texte ou le déplacement de connecteurs, grâce à une interface intuitive de glisser-déposer. Cartes mentales ClickUp est un autre outil à part entière pour vous aider à démêler des flux de travail complexes. Il est parfait pour gérer plusieurs environnements de travail avec des flux de travail préexistants - connexion Tâches ClickUp sur votre carte mentale, modifiez les dépendances et ajustez votre processus d'entreprise en un clin d'œil !

Vous n'avez pas envie de repartir de zéro ? Avec l'outil Modèle d'organigramme du couloir de nage ClickUp et ses formes et connecteurs prédéfinis, votre structure d'exécution de projet multi-départementale sera prête en un rien de temps !

Utilisez les outils de ClickUp pour créer de puissants organigrammes en couloirs afin de visualiser les processus, d'aligner les équipes et d'assurer une livraison efficace des projets

Nous recommandons d'explorer Documents dans ClickUp pour créer des schémas détaillés pour votre organigramme. Une fois que votre diagramme de couloirs est prêt, révisez-le et mettez-le à jour à l'aide d'outils tels que Tableau Kanban ClickUp ou le Vue Charge de travail .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Favorable à la collaboration tableaux blancs et cartes mentales interactifs pour détailler les processus complexes

Fonctionnalité de discussion et de commentaire intégrée pour les discussions

Bibliothèque d'actifs étendue pour la conception de flux de processus afin de créer un diagramme de couloir de nage ou un organigramme interfonctionnel

Freemodèles de couloirs de nage pour gagner du temps

15+ affichages différents pour visualiser les processus

Fonctionnalité conviviale de glisser-déposer et d'étiquetage simple pour assigner des tâches directement dans les Tableaux blancs et les cartes mentales

Fonctionnalité de Révision pour faire approuver rapidement les diagrammes

Mises à jour et exportations de diagrammes en toute transparence

S'intègre à plus de 1 000 plateformes telles queSlack,Google Driveetc.

Permet d'ajouterdes notes autocollantes aux diagrammes pour un contexte supplémentaire

Tous les types de médias peuvent être ajoutés aux organigrammes

Assistance au projet et à l'utilisation de la fonctiongestion des tâches départementales* Disponible sur tous les appareils (y compris Mac, Linux, Windows, iOS et Android)

Limites de ClickUp

Il est plus facile de créer des diagrammes de couloirs sur la version bureau de ClickUp que sur mobile

Le forfait Free assiste l'utilisation de seulement trois Tableaux blancs à la fois

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Lucidchart-1400x977.png Lucidchart /$$$img/

Via : Carte lucide Lucidchart est un logiciel basé sur le cloud logiciel d'organigramme qui offre des fonctionnalités organisationnelles telles que la visualisation des processus et des systèmes au moyen de diagrammes nets. Pour dessiner un diagramme swimlane, il suffit de lancer un nouveau diagramme et d'ajouter les formes de flux de processus pour concevoir la manière dont les tâches sont interconnectées.

Une fois terminé, Lucidchart vous aide à libeller tous les coéquipiers associés directement dans un flux de travail grâce à des représentations visuelles. Son éditeur par glisser-déposer permet d'effectuer toutes les modifications rapides de dernière minute dont vous avez besoin et de changer les schémas de couleurs, les formes et les connecteurs sur votre modèle ou diagramme de couloirs. 🎨

En plus d'offrir une interface facile à utiliser, Lucidchart propose des modèles de diagrammes de couloirs distincts pour créer diagrammes d'organisation , diagrammes de relations entre entités (ER) et autres diagrammes de flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

L'interface glisser-déposer facilite la création d'un diagramme de couloirs

L'éditeur est capable de discuter

Nombreux modèles au choix

plus de 50 intégrations (y compris Microsoft Teams et Google Workspace)

Compatible avec Visio

Limites de Lucidchart

Il peut être difficile d'importer des données ou d'effectuer des modifications en cours

La navigation dans la bibliothèque d'images peut être fastidieuse

Prix de Lucidchart

Forfait Free: 0$

0$ Individuel: 11,93

11,93 Teams: À partir de 13,50 $ par utilisateur

À partir de 13,50 $ par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (4,700+ reviews)

4.5/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,900+ reviews)

3. Couloirs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Swimlanes-1400x758.png Couloirs /$$$img/

Via : Couloirs Swimlanes.io est un outil web dédié à la création de diagrammes de couloirs. Il a un format sans fioritures pour produire et partager des diagrammes de séquence. Au lieu de riches bibliothèques d'actifs ou de personnalisations de formes, vous obtenez un code syntaxique simple pour créer un diagramme de séquence de base. Les diagrammes sont rendus directement sur le navigateur web.

Cette plateforme offre la sécurité en donnant l'option de protéger tout diagramme par un mot de passe ou de le partager via un lien. Grâce à une navigation simple, vous pouvez intégrer les diagrammes créés dans une page web ou les exporter en tant qu'images téléchargeables.

Pour utiliser la plateforme, vous devez vous inscrire avec votre compte Google ou GitHub.

Les meilleures fonctionnalités de Couloirs

Outil facile à utiliser et réservé aux couloirs

Les diagrammes peuvent être publics, privés ou protégés par un mot de passe

Permet des modifications en cours en plein écran

Assistance au téléchargement d'images ou de fichiers PDF

Limites des couloirs de natation

La navigation peut s'avérer compliquée pour les utilisateurs non techniciens

Pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel

Prix des couloirs

Free

Aucune critique n'est disponible pour l'instant

4. Paradigme visuel en ligne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Visual-Paradigm-Online.png Paradigme visuel en ligne /$$$img/

Via : Paradigme visuel en ligne Visual Paradigm (VP) Online est un logiciel gratuit basé sur un navigateur logiciel de création de diagrammes l'outil. La plateforme est similaire à Lucidchart qui propose une interface facile à naviguer et des fonctionnalités de collaboration en équipe.

Commencez à concevoir votre diagramme de couloirs en modifiant les formes et les symboles disponibles pour créer les flux de travail souhaités. Utilisez le guide d'alignement intégré pour positionner avec précision chaque forme et utilisez le connecteur glisser-déposer pour établir des relations.

Avec un accès à un nombre illimité de diagrammes et de formes, cette plateforme peut être votre outil de référence pour développement agile et réingénierie des processus d'entreprise (business process reengineering) flux de travail. Cet espace de travail basé sur le cloud offre une intégration Microsoft Office, vous permettant d'incorporer n'importe quel diagramme dans des documents et présentations Microsoft.

Meilleures fonctionnalités de Visual Paradigm Online

Assistance à l'exportation au format PNG, SVG, PDF, etc

Intégration à Microsoft Office

Outil d'alignement intégré

Utilisation gratuite pour les utilisateurs non commerciaux

Limites de Visual Paradigm Online

N'offre pas d'assistance pour l'importation de fichiers .vsd ou .vsdm

N'est pas très convivial sur les appareils portables

Prix de Visual Paradigm Online

forfait Free Forever : Free pour toujours

pour toujours Débutant: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Avance: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Combo: 15 $/mois par utilisateur

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5 (15+ commentaires)

4.3/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (15+ commentaires)

5. Carte d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Businessmap-1400x875.png Carte de visite /$$$img/

Via : Carte d'affaires Businessmap, anciennement connu sous le nom de Kanbanize, est une plateforme de mappage d'entreprise conçue pour l'optimisation du flux de travail et la visualisation. Grâce à la fonctionnalité Tableau Kanban, les utilisateurs peuvent créer des couloirs Kanban qui délimitent des groupes d'activités éparses en cartes de tâches mieux organisées.

Les plans de travail de Businessmap s'étendent généralement horizontalement à travers des sections personnalisables telles que les départements, les priorités, les fonctionnalités ou les flux de travail. Divisez tous les éléments de travail en cartes et classez-les dans un réseau de tableaux interconnectés afin d'établir une connexion avec les personnes de l'ensemble de l'organisation.

Décomposez chaque flux de travail en segments plus petits pour assigner une tâche particulière. Vous pouvez également fusionner les colonnes et les couloirs pour illustrer les nuances au sein des flux de travail de votre département.

Businessmap meilleures fonctionnalités

Pratiquetableau blanc numérique avec des arrière-plans personnalisables

Permet des intégrations avec plus de 1 000+ applications comme Zapier

Les voies et les colonnes peuvent être fusionnées pour plus de clarté

Évolutif pour les équipes uniques ou les départements plus importants

Limites de Businessmap

Pas de forfait Free

Peut être déroutant, même pour les utilisateurs expérimentés de tableaux Kanban

Prix de Businessmap

**Forfait annuel : à partir de 149 $/mois

**Forfait mensuel : à partir de 179 $/mois

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2: 3.8/5 (20+ commentaires)

3.8/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (130+ avis)

6. Échéancier du bureau

Via : Échéancier du bureau Comme son nom l'indique, Office Échéancier est un logiciel axé sur les fonctionnalités de création d'échéanciers et de feuilles de route, qui couvrent également les diagrammes de couloirs. Dotée d'un Assistant Échéancier, la plateforme vous permet de partir de zéro ou d'opter pour des modèles instantanément personnalisables.

La plateforme est disponible en tant que module complémentaire pour PowerPoint. Vous pouvez l'utiliser pour créer des programmes ou des projets avec des couloirs à plusieurs niveaux et même des présenter des chemins critiques . Ajoutez des sous-couloirs aux couloirs existants pour développer un flux de processus plus détaillé.

Pour les projets dépendant de la planification du calendrier, vous pouvez ajouter des jalons et visualiser les durées au sein d'un même diagramme afin de comprendre les exigences en matière de calendrier. Cela vous permet de présenter à vos parties prenantes la progression de chaque projet sans passer constamment d'une diapositive à l'autre !

Échéancier Office meilleures fonctionnalités

Possibilité d'ajouter des sous-swimlans dans les couloirs existants

Possibilité d'ajouter des jalons et des chemins critiques

Modèles pré-conçus disponibles

Améliorations et mises à jour gratuites et illimitées du produit

Limites de l'échéancier de l'Office

Le plugin MS Office et l'application web sont vendus séparément

Il peut être difficile de mettre en œuvre des conceptions complexes

Prix de l'Échéancier Office

Desktop Pro Edition : 149 $/an par utilisateur

: 149 $/an par utilisateur Édition Pro+ pour le bureau : 199 $/an par utilisateur

: 199 $/an par utilisateur Édition Navigateur en ligne : 149 $/an par utilisateur

Échéancier Office évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

7. Microsoft Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Microsoft-Visio.png Microsoft Visio /$$$img/

Via : Microsoft Visio Microsoft Visio est un outil populaire qui permet de transformer des idées complexes en éléments visuels simples ! Vous pouvez créer un organigramme en choisissant l'un des modèles, diagrammes de départ et pochoirs disponibles et le personnaliser à votre guise à l'aide de plus de 1 000 formes, symboles et autres éléments.

Faites appel aux membres de votre équipe pour collaborer sur votre diagramme de couloirs en temps réel et partagez-le avec d'autres départements directement sur Microsoft Teams. Vous pouvez toujours adapter l'aspect stylistique des visuels pour la présentation.

Si vous êtes un adepte de la barre d'outils de Microsoft Word, vous allez être comblé. Visio arbore le même onglet classique de couleur bleue en haut, affichant toutes les options pour modifier vos formes et travailler simultanément aux côtés de votre équipe. 🧑‍🤝‍🧑

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Assistance aux équipes pluridisciplinaires

Mon travail avec Microsoft Teams est excellent

Intégration facile avec des outils internes tels que Word, Excel et PowerPoint

Pochoirs et modèles pour construire des organigrammes de qualité professionnelle avec des éléments essentiels

Limites de Microsoft Visio

Les utilisateurs de MacOS peuvent le trouver restrictif (car l'application de bureau est exclusive à Windows)

Les petites entreprises risquent de ne pas apprécier sa structure de coûts

Prix de Microsoft Visio

Formule d'abonnement:

Visio Plan 1: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Visio Plan 2: $15/mois par utilisateur

Forfait unique:

Visio Standard 2021: $309.99

$309.99 Visio Professional 2021: $579.99

Microsoft Visio évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (650+ commentaires)

4.2/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

8. Crétois

Via : Crétois Creately est une plateforme collaborative en mode SaaS qui permet de concevoir des des plans de processus et des diagrammes facilement. Bien entendu, les diagrammes de couloirs en font également partie ! 🎉

La plateforme affiche un Tableau blanc à l'espace infini, idéal pour gérer plusieurs couloirs sous un même toit. De plus, Creately vous fournit trois couloirs prêts à l'emploi que vous pouvez faire glisser et redimensionner. La barre d'outils de gauche contient les formes nécessaires à ajouter aux trois couloirs.

Une fois ajouté, vous pouvez simplement faire défiler n'importe quel côté de la forme pour continuer à construire des flux de travail dans le même diagramme et la même direction. Après modification, embellissez votre résultat en ajoutant des couleurs différentes pour les polices et les formes. Les équipes peuvent également inviter d'autres membres à travailler sur le même canevas.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Accessibilité par glisser-déposer

Grande variété de formes et de connecteurs

Couloirs prêts à l'emploi

Assistance pour les couloirs horizontaux et verticaux avec un contrôle précis

Utilisation d'un modèle d'organigramme de couloirs dans sa bibliothèque de plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi

Limites de Creately

Les startups peuvent trouver le forfait Business à un prix plus élevé

L'application mobile pourrait être plus conviviale

Prix de Creately

**Forfait Free

Starter: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 89 $/mois

89 $/mois Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (160+ commentaires)

9. Gliffy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Gliffy.png Gliffy /$$$img/

Via : Gliffy Le suivant est Gliffy, une application HTML5 qui se concentre uniquement sur la possibilité pour les utilisateurs de créer une variété de diagrammes. Les couloirs, étant l'un d'entre eux, peuvent être conçus sur un tableau blanc de niveau débutant avec des couloirs horizontaux/verticaux pré-construits. Vous pouvez masquer ces couloirs en aval pour une présentation plus rationalisée. 🔎

Une fois que vous avez établi les couloirs principaux, faites glisser n'importe quelle forme sur le canevas, modifiez la couleur et la taille, et définissez sa position dans le flux de travail de votre produit ou service. Vous pouvez créer jusqu'à 13 couloirs à la fois.

Gliffy s'intègre de manière transparente à Confluence, un outil de gestion de projet très répandu un environnement de travail d'équipe populaire et convivial . Cela permet aux équipes de Confluence d'accéder directement aux fonctionnalités de modification en cours sans changer de plateforme.

Gliffy Meilleures fonctionnalités

Fonctionnalité intuitive de glisser-déposer

Convient aux équipes Confluence

Divers modèles et formes pré-faits disponibles

Permet aux utilisateurs d'ajouter des couches et de cacher des couloirs

Limites de Gliffy

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Options d'exportation de fichiers limitées

Prix Gliffy

Formule professionnelle:

1 à 9 utilisateurs: 8 $ par utilisateur/mois

8 $ par utilisateur/mois 10 à 50 utilisateurs: 6$ par utilisateur/mois

Forfait Enterprise:

Contact pour un devis

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ avis)

10. SmartDraw

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/SmartDraw-1400x849.png SmartDraw /$$$img/

Via : Dessin intelligent Nous terminons notre liste avec un autre outil solide de tableau blanc et de diagramme : SmartDraw. Cette solution conviviale pour les entreprises est conçue pour les processus de brainstorming et la création de diagrammes pour toutes sortes de scénarios, qu'il s'agisse de planifier des étages ou de mapper une entreprise.

Avec SmartDraw, vous pouvez choisir parmi une variété de modèles, y compris des modèles de couloirs et de diagrammes de projet, ou partir de zéro.

La création de diagrammes est assez simple pour la plupart, car l'outil vous permet d'ajouter des formes en cours de route en cliquant sur n'importe quelle flèche directionnelle. Au lieu d'ajouter un nouveau champ de texte, vous pouvez double-cliquer et écrire ce que vous voulez. Une fois achevé, partagez, exportez ou enregistrez votre diagramme de couloirs de nage final ! 🏊

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Interface facile à utiliser

S'intègre à différentes applications, visualisateurs et plateformes de stockage

Permet aux équipes de partager, d'afficher ou de commenter des diagrammes

Exportation vers des plateformes telles que Google Drive et Dropbox

Limites de SmartDraw

Certains utilisateurs trouvent que la liste limitée de symboles de SmartDraw est contraignantepar rapport à d'autres plates-formes* Ne permet de déplacer qu'une seule forme à la fois

Prix de SmartDraw

Individuel: $9.95/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$9.95/mois par utilisateur (facturé annuellement) Teams: $8.25/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$8.25/mois par utilisateur (facturé annuellement) Site: 2 995 $/an

G2: 4.6/5 ( 230+ reviews)

4.6/5 ( 230+ reviews) Capterra: 4.1/5 (110+ commentaires)

La création de diagrammes se passe bien avec ClickUp !

Les outils de diagramme de couloirs dont nous avons parlé simplifient les flux de travail et aident à lutter contre la mauvaise gestion en fournissant une image claire de qui est responsable de quoi. Les employés peuvent également utiliser cet outil pour transmettre des idées, faire du brainstorming de manière proactive, et améliorer la productivité .

Vous n'arrivez pas à placer vos favoris ? Nous recommandons de donner ClickUp à l'essai ! Non seulement il rend la création de diagrammes de couloirs rapide et facile, mais il donne également un coup de pouce à votre entreprise grâce à des tâches holistiques et à une gestion de l'information gestion des performances outils 😊