10 Logiciel puissant d'analyse du chemin critique 2024

Le logiciel de chemin critique est un outil dynamique utilisé par les individus et les équipes pour planifier, organiser, exécuter et surveiller les projets, en particulier les projets complexes impliquant diverses tâches, dépendances et échéanciers.

Son objectif premier est d'éliminer les incertitudes en identifiant ce que l'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire la séquence de tâches nécessaires à la réussite d'un projet.

Ce logiciel se targue généralement d'une architecture basée sur le cloud pour une sécurité et une facilité d'utilisation accrues. Il dote les utilisateurs d'outils essentiels tels que les diagrammes de Gantt et les vues Gantt intuitives pour améliorer le contrôle des projets et la gestion des ressources.

Dans cet article, nous vous présentons les top 10 solutions logicielles de chemin critique conçues pour que les projets complexes deviennent un jeu d'enfant, ce qui en fait un atout précieux dans la boîte à outils de tout gestionnaire de projet. 🧰

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'analyse du chemin critique ?

Lorsque vous choisissez votre logiciel d'analyse du chemin critique, vous devez garder un œil sur les caractéristiques suivantes :

Une assistance complète en matière de dépendance des tâches : Il doit proposer des solutions qui englobent les quatre types de dépendance des tâches (démarrage-démarrage, démarrage-arrêt, arrêt-démarrage et arrêt-arrêt)

: Il doit proposer des solutions qui englobent les quatre types de dépendance des tâches (démarrage-démarrage, démarrage-arrêt, arrêt-démarrage et arrêt-arrêt) Représentation visuelle des dépendances : Permet de visualiser les dépendances et les séquences de tâches à l'aide de diagrammes et de graphiques

Découvrez la plus longue séquence d'activités critiques et la marge de manœuvre dont vous disposez pour les activités non critiques

Calcul automatique du chemin critique : Automatisationle calcul du chemin critique sur la base des dépendances des tâches, garantissant des mises à jour en temps réel et invitant à prendre en compte les changements dans les relations entre les tâches et dans leur durée

: Automatisationle calcul du chemin critique sur la base des dépendances des tâches, garantissant des mises à jour en temps réel et invitant à prendre en compte les changements dans les relations entre les tâches et dans leur durée Ajustements flexibles grâce à la fonction glisser-déposer : Offre une interface conviviale de glisser-déposer pour des ajustements transparents des tâches et des dépendances et une adaptation rapide, alignant le chemin critique sur les fluctuations du projet 📈

: Offre une interface conviviale de glisser-déposer pour des ajustements transparents des tâches et des dépendances et une adaptation rapide, alignant le chemin critique sur les fluctuations du projet 📈 Analyse de scénarios et gestion des ressources : Assiste l'analyse de scénarios "what-if", vous permettant d'évaluer l'impact des changements sur le chemin critique

Les 10 meilleurs logiciels de chemin critique à utiliser en 2024

Nous avons parcouru le marché et trouvé la crème de la crème des solutions logicielles de chemin critique. Explorez notre sélection des 10 meilleurs outils qui permettent de travailler en douceur l'analyse du chemin critique et des résultats de projets réussis. 🤩

Déterminez facilement les tâches critiques et gérez les échéanciers et les dépendances avec ClickUp

ClickUp est un logiciel de productivité complet doté d'une multitude de fonctionnalités qui peuvent assister n'importe quelle méthodologie de gestion de projet . Ses options polyvalentes de gestion des tâches, de suivi des objectifs, de visualisation et de collaboration en font un excellent outil pour exécuter sans faille l'analyse du chemin critique et garantir la réussite du projet.

Voici comment ClickUp rationalise le processus d'identification et d'analyse du chemin critique gérer le chemin critique c'est-à-dire l'estimation de la durée totale du projet :

Les aperçus de tâches : Vous disposez d'un cadre idéal pour organiser les tâches, les sous-tâches et tous les détails pertinents dans des champs personnalisables, formant ainsi une disposition complète de type feuille de calcul Définition des dépendances : Établirdes dépendances entre les affectations afin que votre équipe sache toujours quelles tâches ne peuvent pas commencer avant que d'autres ne soient achevées. Cela est essentiel pour une estimation de durée et un forfait réalistes La visualisation : Utilisez des aides visuelles telles que les diagrammes de réseau, les structures de répartition du travail (SRT) et les diagrammes de planificationLes diagrammes PERT pour simplifier les échéanciers complexes des projets Estimation de l'échéancier : Attribuez une durée estimée aux tâches en vous basant sur votre expérience, les données recueillies et les références du secteur Identification du chemin critique : Activez les options de chemin critique et/ou de marge dans ClickUpDiagrammes de Gantt6. Exécution et suivi : Tirez parti de ClickUp pour mettre en place des diagrammes de GanttObjectifs etJalonset automatisation du suivi de la progression

La meilleure chose à propos des capacités de chemin critique de ClickUp est que vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit par vous-même. Les Modèle d'analyse du chemin critique de ClickUp est un cadre préfabriqué qui aide à repérer les zones de risque potentiel, à déchiffrer les séquences de tâches optimales et à planifier stratégiquement les tâches, ce qui permet une planification et une exécution optimales du projet. 🙌

ClickUp meilleures fonctionnalités

plus de 15 vues dont la Liste, le Tableau et l'Échéancier

Champs personnalisés et statuts pour une gestion efficace des tâches

Dépendances des tâches, y compris "En attente" et "Blocage"

Une variété d'outils de visualisation et de collaboration tels queDiagrammes PERT et Ganttles WBS et les Tableaux blancs

Modèles prêts à l'emploi spécialement conçus pour l'analyse du chemin critique

Objectifs, Jalons et Automatisations pour un suivi de la progression sans effort

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctions disponibles dans la version web

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. LiquidPlanner

Via : LiquidPlanner LiquidPlanner est un logiciel qui peut automatiser les dates d'échéance des tâches et aider à prédire quand votre produit ou projet sera terminé. Ce logiciel de chemin critique est particulièrement utile aux équipes de marketing, de développement et de fabrication qui doivent s'adapter aux changements en cours sans interrompre le.. flux de travail du projet .

D'emblée, vous remarquerez que LiquidPlanner utilise la planification par priorité pour assigner des dates d'échéance aux tâches. Fournir un portée estimée de la durée estimée de chaque tâche, et le logiciel de chemin critique les programmera automatiquement de la manière la plus efficace.

Si vous devez changer d'orientation, vous pouvez utiliser le gestionnaire de tâches par glisser-déposer pour réorganiser les tâches, puis actualiser la page pour mettre automatiquement à jour l'ensemble du calendrier. 🗓️

LiquidPlanner meilleures fonctionnalités

Barres de planning intelligentes pour montrer clairement quand les tâches seront achevées

Options de suivi du temps

Fonctions de calcul permettant d'estimer les dates d'achevé

Dates cibles ajoutées à la planification prédictive

Limites de LiquidPlanner

Peut être difficile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs qui gèrent des tâches critiques

Certains utilisateurs se sont plaints de la non-transparence des prix de ses outils de gestion de projet

Prix de LiquidPlanner

Essentials : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Professionnel : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Ultimate : 35 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (200+ commentaires)

: 4.2/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (600+ commentaires)

3. Monday.com

Via : Monday.com Monday.com est un site dynamique de productivité visuelle et logiciel de gestion de projet qui permet de gérer efficacement l'analyse du chemin critique. La vue diagramme Gantt est l'une des fonctionnalités les plus remarquables du logiciel Monday.

Cette vue permet d'identifier le chemin critique et de planifier les tâches et les dépendances jusqu'à l'achèvement du projet. En affichant le chemin clé dans le diagramme de Gantt, vous pouvez repérer d'éventuels goulets d'étranglement ou retards dans le calendrier du projet, puis prendre des étapes proactives pour les réduire.

Le système offre des fonctions polyvalentes de planification de projet et de des options de suivi de la progression . Les utilisateurs peuvent opter pour une vue globale du projet ou approfondir les détails à l'aide de calendriers, de diagrammes, de fichiers, de tableaux, de cartes ou d'échéanciers. Dans l'affichage principal de la plateforme, les colonnes encapsulent et visualisent les détails des tâches, facilitant ainsi l'exécution transparente du projet.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Interface très visuelle par rapport à certains outils de gestion de projet

Fonctionnalités efficaces de création, de gestion et de priorisation des tâches

Suivi facile des projets avec des flux de travail personnalisables

Forfaits Tableau et documents illimités dans le forfait gratuit

Limites de Monday.com

Le service d'assistance client ne serait pas très réactif

Capacités d'intégration relativement limitées pour certains gestionnaires de projet

Prix de Monday.com

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarifs disponibles sur demande

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

4. Chef de projet

Via : Gestionnaire de projet Doté de fonctionnalités robustes et d'une interface conviviale, y compris la possibilité de glisser-déposer des tâches pour créer des calendriers de projet, ProjectManager a le potentiel de révolutionner votre gestion de projet .

ProjectManager est excellent pour gérer les projets et les tâches avec suivi des jalons. Utilisez un diagramme de Gantt pour créer un calendrier de projet, puis filtrez pour le chemin critique. Vous pouvez également utiliser des tableaux de bord et des rapports pour garder une trace de tout et rester sur la cible.

Lorsque vous gérez un projet à l'aide de diagrammes de Gantt, vous pouvez tout planifier et programmer en un seul endroit. En ajoutant vos tâches et leurs durées, elles apparaîtront instantanément sur l'échéancier du projet, ce qui vous permettra d'afficher l'ensemble de votre projet en une seule fois. 🕵️

ProjectManager meilleures fonctionnalités

Relevés de temps pour enregistrer le temps passé par les membres de l'équipe sur les tâches

Algorithme de calcul du chemin critique et visualisation avec des diagrammes de Gantt

Fonctionnalités de priorisation et de hiérarchie des tâches sous les jalons

Convivialité et rapidité pour maîtriser les tâches critiques et créer des plannings de projet

Limites de ProjectManager

Certains utilisateurs ont rapporté que les tableaux de bord pourraient être plus personnalisables

L'application mobile doit être améliorée sur l'outil de gestion de projet

Prix de ProjectManager

Teams : 13$/mois par utilisateur

: 13$/mois par utilisateur Business : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (89 commentaires)

: 4.4/5 (89 commentaires) Capterra : 4.1/5 (300+ commentaires)

5. Lucidchart

Via : Carte lucide Lucidchart est un véritable havre de paix en ligne pour la création et la modification en cours de divers diagrammes tels que les organigrammes de chemin critique. Vous pouvez l'utiliser pour renforcer l'exécution des projets, améliorer la gestion du temps et faciliter une collaboration efficace.

L'aspect visuel de Lucidheart, à l'instar de la représentation en organigramme de CPA, vous permet de visualiser la progression du projet. Il offre une interface interactive de type organigramme qui vous aide à comprendre les relations entre les tâches et à repérer les goulots d'étranglement, améliorant ainsi la compréhension et le contrôle du projet.

En identifiant le chemin critique dans l'organigramme, votre équipe peut repérer la séquence de tâches qui déterminent collectivement la durée minimale du projet. Le chemin critique sert de guide, en mettant en évidence les tâches qui doivent être gérées et exécutées avec diligence pour que le projet reste sur la bonne voie. 🛤️

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Options de glisser-déposer pour la modification en cours des diagrammes d'organisation

Construction transparente d'organigrammes à l'aide d'un nombre illimité de modèles

Options intégrées d'attribution des tâches

Limites de Lucidchart

Pas d'application bureau pour son logiciel de gestion de projet

Certains gestionnaires de projet ont rapporté que le chargement des diagrammes prenait trop de temps

Prix de Lucidchart

Free

**Individuel : à partir de 7,95 $/mois

Teams : à partir de 9$/mois par utilisateur

: à partir de 9$/mois par utilisateur Entreprise : Sur demande

G2 : 4.5/5 (4 000+ commentaires)

: 4.5/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 500+ commentaires)

6. Quickbase

Via : Base de données rapide S'appuyant sur les avantages de la méthode du chemin critique, Quickbase offre une solution complète pour l'ordonnancement des projets de construction. Ce logiciel permet d'identifier clairement les principaux objets et de les classer par ordre de priorité, de fixer des paramètres pour suivre la progression et d'aligner les ressources en termes de calendrier et de coût.

Grâce à son interface intuitive et à ses capacités d'intégration des données, le logiciel de chemin critique simplifie le processus de fourniture de mises à jour de statut effacées. Il vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes, ce qui a pour résultat d'améliorer l'efficacité du projet, de minimiser les retards et d'offrir une capacité inégalée à produire des résultats fructueux.

Les meilleures fonctionnalités de Quickbase

Crée des tâches avec des détails et des échéances pour chaque utilisateur et les assigne

Ajoute des niveaux de priorité aux tâches afin que les membres de l'équipe puissent organiser leur travail

La fonction "glisser-déposer" permet aux utilisateurs de déplacer les tâches et de modifier les dépendances

Détermine et met à jour le chemin critique pour les projets

Limites de Quickbase

Options de rapports limitées

La courbe d'apprentissage est difficile à suivre

Prix de Quickbase

Teams : à partir de 35$/mois par utilisateur

: à partir de 35$/mois par utilisateur Business : à partir de 55$/mois par utilisateur

: à partir de 55$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

7\N- nTask

Via : nTâche Tout projet commence par un forfait et des délais, mais nTask va encore plus loin. Il utilise la méthode du chemin critique (CPM) pour vous aider à déterminer quelles tâches sont importantes et ne peuvent être retardées.

Les problèmes, les limites, les ressources ou les risques sont visibles par tous et peuvent être mis à jour si nécessaire. Et voici le clou : nTask vous permet de passer à un Affichage en grille. C'est comme avoir un échéancier dynamique où les tâches sont liées. Modifiez l'une d'entre elles et vous verrez instantanément comment elle affecte les autres.

Cette plateforme vous aide à devenir un pro du projet à long terme. Les situations complexes deviennent gérables, et vous les gérez jusqu'à la réussite, à temps, à chaque fois. ⏰

nTask meilleures fonctionnalités

Diagramme de Gantt etTableau Kanban pour une visibilité achevée du flux de travail

Définition des jalons et comparaison des dates prévues et réelles

Statuts personnalisés ethiérarchisation des tâches* Création et répartition des risques et des problèmes

nLes limites des tâches

Absence de fonctions essentielles dans la version d'essai

Prix de nTask

Forfait Free Forever gratuit pour l'éternité

Plan Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Business : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'entreprise pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

nTask évaluations et critiques :

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

8. Échéancier du bureau

Via : Échéancier du bureau Office Échéancier est un planificateur de projet intuitif et polyvalent, vous permettant de créer sans effort des analyses de chemin critique avec des diagrammes de Gantt, des échéanciers et des feuilles de route de programme visuellement attrayants, directement dans PowerPoint. 📊

Le chemin critique est la séquence de tâches qui décide quand votre projet sera terminé. Si un élément de ce chemin est retardé, c'est l'ensemble du projet qui en pâtit. Vous avez deux façons de suivre ce chemin : à partir de l'affichage de l'Échéancier ou du volet Style.

Lorsque vous l'activez, votre échéancier met en évidence les tâches que vous ne pouvez absolument pas vous permettre de négliger. Et ce n'est pas compliqué - vous pouvez même ajuster son apparence avec l'onglet Critical Path. Considérez-le comme votre panneau de contrôle en mode super-héros du projet. 🦸

Échéancier des meilleures fonctionnalités

Affichage instantané du chemin critique

Durée de la tâche, marqueurs de % d'achèvement, ainsi qu'indicateurs de temps actuel et de temps achevé

Fonctionnalité de glisser-déposer pour une mise à jour immédiate de vos forfaits

Limites de l'Échéancier d'Office

Il n'y a pas d'outils collaboratifs, de mises à jour logicielles ou de tâches assignées

Échéancier de l'Office

Essai gratuit

Add-in Pro Edition : 149 $/an par utilisateur

: 149 $/an par utilisateur Premium en ligne : 149 $/an par utilisateur

: 149 $/an par utilisateur Ajout de l'édition Pro+ : 199 $/an par utilisateur

Échéancier de l'Office évaluations et critiques

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

9. Zone Kanban

Via : Zone Kanban Lorsque les choses deviennent complexes, il est crucial de voir comment toutes les pièces importantes s'imbriquent les unes dans les autres. La zone Kanban vous aide à établir la séquence des étapes qui constituent le cheminement de votre projet.

Tout y est indiqué : ce qui doit être fait, ce qui peut se faire en même temps, la durée de chaque tâche, les ressources nécessaires et même le moment où les choses se produisent. C'est comme le plan de votre projet. 🗺️

Avec toutes ces informations, la zone Kanban calcule le chemin qui prend le plus de temps. Elle vous indique également quand commencer et terminer chaque tâche pour que tout reste sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de la zone Kanban

Offre des indicateurs transparents sur le débit, la durée du cycle, le flux cumulé et l'affectation

Améliore l'efficacité du flux de travail en visualisant les processus clés

Permet le suivi de la progression dans tous les tableaux pour un flux de travail optimal

Limites de la zone Kanban

Manque d'options de visualisation

Prix de Kanban Zone

Essai gratuit

Personnel : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Professionnel : 11$/mois par utilisateur

: 11$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'entreprise pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (10+ commentaires)

10. Zoho Projects

Via : Projets Zoho Zoho Projects est un puissant système de gestion d'entreprise en ligne qui optimise l'achevé des projets, en garantissant des échéanciers réalistes et l'efficacité. Pour suivre précisément la progression, un tableau de bord du chemin critique offre un aperçu complet de toutes les tâches et de tous les paramètres en cours, et l'échéancier du projet est jalonné de jalon pour faciliter la définition des objectifs et le suivi détaillé.

Zoho Projects affiche le chemin critique du projet, qui est le plus long tronçon d'activités dépendantes d'un projet. Ces activités ou tâches ne peuvent être reportées sans mettre en péril l'ensemble du projet. L'identification des chemins essentiels vous permet de valider plus efficacement le temps et les ressources consacrés à ces projets. 🤝

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Options pour créer et modifier quatre types de dépendances de tâches différentes

Identification des tâches critiques

Fonctionnalité de suivi de la ligne de base

Plusieurs modèles

Limites de Zoho Projects

La mise à niveau vers les forfaits premium est nécessaire pour les fonctions de base

Prix de Zoho Projects

Free jusqu'à 3 utilisateurs

Premium : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Enterprise : 9$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (300+ commentaires)

: 4.3/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (300+ commentaires)

Naviguer sur le chemin critique avec finesse

Gardez le contrôle, rationalisez les tâches et assurez la réussite de vos projets comme un pro. Avec ClickUp et d'autres logiciels de la liste, vous pouvez expérimenter la puissance de l'exécution de l'analyse du chemin critique en toute simplicité. ✨