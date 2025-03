Les 10 meilleurs logiciels de collaboration marketing pour renforcer les équipes marketing

Le marketing est une opération aux multiples facettes qui nécessite de mettre toutes les mains sur le pont. 👐

Pour que votre campagne soit couronnée de succès, il faut que tout et tout le monde soit en synergie. Si les tableurs et les courriers électroniques peuvent vous aider à organiser votre travail dans une certaine mesure, des problèmes se posent lorsque votre équipe et votre clientèle commencent à s'élargir.

Lorsqu'il s'agit d'entreprises complexes telles que le marketing, un outil de collaboration efficace peut s'avérer salvateur. Il peut rendre le travail des gestionnaires et des spécialistes du marketing moins stressant et plus ciblé.

Consultez notre liste des 10 meilleurs outils pour trouver un marketing

logiciel de collaboration : Utilisez du texte, des formes et des gribouillis pour réfléchir à de nouvelles idées de campagne avec votre équipe en temps réel et créez un tableau blanc pratiquefeuille de route marketing2. Vue de la charge de travail ClickUp : Évaluez la capacité de chaque membre de l'équipe afin d'allouer les ressources de manière réaliste. Gardez une trace dele calendrier du projet avec les vues Timeline et Gantt

Vue ClickUp Chat : Susciter une conversation sur les spécificités de la campagne avec n'importe quel individu ou groupe Docs ClickUp : Créez de la documentation, des rapports ou du contenu marketing de qualité, en les reliant à des tâches et en gérant l'accès des collaborateurs Vérification et retour d'information : Attachez des PDF, des images ou des vidéos aux tâches et invitez votre équipe à évaluer le contenu avec des annotations et des commentaires

ClickUp possède déjà des fonctionnalités qui couvrent la plupart des processus marketing, mais vous pouvez l'intégrer à plus de 1 000 autres applications pour rationaliser davantage vos opérations.

Vous ne savez pas comment commencer à tirer parti des nombreux atouts de ClickUp ? Jetez un coup d'œil à cette version pré-construite de Modèle de fonctionnement de l'équipe marketing de ClickUp pour un démarrage rapide. 🏃

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Organisez votre travail avec des tâches, des sous-tâches et des listes de contrôle

Idéation collective avec les tableaux blancs ClickUp

Gérer les ressources et le temps avec les vues ClickUp Workload, Timeline et Gantt

Générer, éditer et réviser le contenu avec ClickUp Docs et proofing

Automatisations prêtes à l'emploi et personnalisées

Communiquer dans les commentaires de tâches et la vue Chat

Intégration avec plus de 1 000 outils

Objectifs, jalons et suivi de la progression

ClickUpAssistant d'écriture AI Limites de ClickUp

Il faut s'habituer au grand nombre de fonctionnalités

Temps de chargement parfois lents

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois/utilisateur

: 7$/mois/utilisateur Entreprise : 12$/mois/utilisateur

: 12$/mois/utilisateur Entreprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par espace de travail

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. CoSchedule

Via : CoSchedule CoSchedule propose une série d'outils différents conçus pour les spécialistes du marketing. Sa famille de produits Marketing Suite comprend :

Organisateur de calendrier Organisateur de contenu Organisateur de travail Organisateur d'actifs

Le Work Organizer est la plaque tournante en coulisses pour tout ce qui concerne la collaboration. Parmi ses fonctionnalités notables, citons les listes de tâches en direct des employés, un calendrier pour le suivi quotidien, hebdomadaire et mensuel des progrès par rapport aux échéances, et des modèles pour les tâches récurrentes et les projets de marketing.

Vous pouvez définir des règles et des déclencheurs de tâches pour passer automatiquement d'une étape à l'autre. Par exemple, vous pouvez faire des approbations juridiques et de conformité une exigence, en veillant à ce que vos projets répondent à toutes les normes de l'industrie. ✅

Les meilleures caractéristiques de CoSchedule

Vue en temps réel des listes de tâches des employés

Calendrier de gestion du travail avec suivi de la progression

Modèles de tâches récurrentes avec estimation des échéances

Règles de tâches et déclencheurs intelligents pour l'automatisation

Outils dédiés aux médias sociaux et à la gestion de l'informationmarketing de contenu Rapports personnalisés à partager avec les parties prenantes

Vues multiples, y compris Kanban et Calendrier

Limitations de CoSchedule

Plaintes concernant l'apparence et la disposition de l'interface utilisateur

Certains utilisateurs l'ont trouvé coûteux à long terme

Prix de CoSchedule

Calendrier : Gratuit

: Gratuit Calendrier social : 19$/mois (facturation annuelle)

: 19$/mois (facturation annuelle) Calendrier de contenu : Tarification disponible sur demande

: Tarification disponible sur demande Suite marketing : Tarifs disponibles sur demande

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

3. Sharelov

Via : Sharelov Avec Sharelov, vous et votre équipe marketing pouvez laisser libre cours à votre créativité, le logiciel s'occupant du reste. Disponible sur n'importe quel appareil, Sharelov conserve toutes vos données organisées et dans un nuage afin que tout le monde puisse les récupérer facilement. ☁️

Créez des tâches pour chaque membre de l'équipe et surveillez l'avancement et les modifications de chaque création dans tous les services. Une fois que vous êtes prêt, partagez les actifs avec le client tout en contrôlant leur accès afin que votre travail interne reste confidentiel. Pour définir les dates de publication des créations, il vous suffit de les déposer sur le calendrier partagé, et le tour est joué.

Les meilleures fonctionnalités de Sharelov

Basé sur le cloud et accessible sur tous les appareils

Commentaires et mises à jour enregistrés sur chaque actif créatif

Les commentaires se transforment automatiquement en actions

Publiez vos campagnes surles médias sociaux Partage facile avec les clients

Glisser-déposer les actifs sur le site partagéde contenu partagé Limites de Sharelov

Pas de version gratuite

Pas de fonction de messagerie

Prix de Sharelov

Utilisation illimitée pour 15$/mois/utilisateur

Sharelov ratings and reviews

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : 5/5 (3 commentaires)

4. Figma

Via : Figma Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de marketing à proprement parler, Figma a beaucoup à offrir aux équipes de marketing. Il vous permet d'imaginer, de développer et d'affiner des ressources visuelles étonnantes pour vos campagnes. 🖼️

Organisez les ressources dans les pages de projet et travaillez-y ensemble en temps réel. Que vous soyez observateur ou concepteur, vous pouvez voir la conception prendre vie au fur et à mesure que les participants font part de leurs commentaires. Vous pouvez marquer des éléments spécifiques et ajouter des commentaires, puis les étiqueter comme complets pour finaliser la décision.

Vous n'êtes pas satisfait du résultat final ? Vous pouvez toujours revenir à l'une des itérations précédemment enregistrées. ◀️

Les meilleures caractéristiques de Figma

Brainstorming avec le tableau blanc FigJam

Pages d'organisation de projet et d'équipe

Édition collaborative en temps réel d'actifs marketing visuels

Marquage de composants spécifiques

Commentaires et mentions

Historique des versions

Limitations de Figma

Il s'agit principalement d'un outil de conception, qui manque donc de fonctions de planification et de fonctions spécifiques au marketing

Retard occasionnel par rapport à d'autres logiciels de collaboration marketing

Prix de Figma

Débutant : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Professionnel : 12 $/éditeur/mois

: 12 $/éditeur/mois Organisation : 45 $/rédacteur/mois

: 45 $/rédacteur/mois Entreprise : 75 $/rédacteur/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (900+ commentaires)

: 4.7/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (600+ avis)

5. Semrush

Via : Semrush Semrush est une célébrité très en vue dans le monde des marketing numérique . Il offre une large gamme de outils de marketing pour les startups et les entreprises, tels que la recherche de mots-clés et l'exploration de liens retour (backlink crawling).

Quand il s'agit de collaboration, SEMRush la rend facile en rassemblant toutes les données et les outils sous un même toit et en vous permettant de micro-gérer qui peut accéder à quoi. Vous pouvez partager des projets et des résultats de recherche avec des coéquipiers, en prenant des décisions collectives à chaque étape de la campagne.

Semrush rationalise également la gestion des clients. Au sein des fiches clients, vous pouvez créer et partager des tâches individuelles. Attribuez-leur des priorités, des types et des estimations de temps, et incluez le lien vers les outils Semrush qui peuvent faire le travail. 💼

Les meilleures caractéristiques de Semrush

Toutes les données marketing et les outils dont vous avez besoin sous un même toit

Distribution de la charge de travail et contrôles d'accès

Partage de projet et vue d'ensemble des mesures dans le tableau de bord du projet

Gestion des clients avec des cartes de clients

Marque cohésive ourapport en marque blanche dans l'ensemble de l'équipe à l'aide de modèles

Limites de Semrush

Les petites entreprises et celles qui ont un budget limité peuvent avoir du mal avec les prix

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Semrush

Pro : 108,33 $/mois

: 108,33 $/mois Guru : 208,33 $/mois

: 208,33 $/mois Business : $416.66/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1,000+ commentaires)

: 4.5/5 (1,000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

6. Acoustique

Via : Acoustique Acoustic est une solution de marketing omnicanal évolutive logiciel d'automatisation qui vous permet de concevoir, publier et gérer des campagnes sans effort. Acoustic aide les clients à développer une compréhension approfondie des besoins et des habitudes de leurs clients grâce à des analyses basées sur l'intention, donnant ainsi à leurs campagnes les meilleures chances de succès.

Vous pouvez organiser vos actifs dans des bibliothèques publiques, privées et en lecture seule, et même activer l'archive Shutterstock dans Acoustic. Les créateurs de contenu peuvent télécharger des brouillons pour les réviser et les approuver, tandis que les éditeurs peuvent mettre leur grain de sel dans les commentaires. 🪙

Les meilleures fonctionnalités d'Acoustic

Multi-canallogiciel d'automatisation du marketing Évolutif

Trois types de bibliothèques pour la gestion des actifs

Limitation du type et de la taille des fichiers dans les bibliothèques

Bibliothèque Shutterstock intégrée

Révision et approbation du contenu

Limitations acoustiques

Interface obsolète

L'interface est parfois lente, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des rapports

Prix d'Acoustic

Les essentiels : Disponible sur contact

: Disponible sur contact Standard : Disponible sur demande

: Disponible sur demande Premium : Disponible sur demande

G2 : 3.7/5 (200+ commentaires)

: 3.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (3+ commentaires)

7. Canva

Via : Canva Canva combine de précieuses fonctions de conception et de collaboration pour en faire un puissant outil de marketing. Avec Canva, vous et votre équipe pouvez créer des images et des vidéos promotionnelles et vous assurer qu'elles restent toujours conformes à la marque grâce au kit de marque, aux lignes directrices et aux modèles.

Canva rationalise également votre flux de conception et d'approbation. Vous pouvez lancer des idées sur le tableau blanc, assigner des tâches, travailler simultanément sur des conceptions et les optimiser instantanément pour différents canaux. Utilisez Canva Docs pour rédiger des copies qui complètent vos superbes visuels. ✨

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Collaboration en temps réel sur les actifs visuels

Lignes directrices et modèles de marque

Flux de travail optimisé pour la conception et l'approbation

Tableau blanc pour l'idéation

Redimensionnement Magic Switch pour optimiser le contenu pour différents canaux

Docs Canva

Perspectives d'engagement pour évaluer l'impact de vos conceptions

Limites de Canva

Les images de la bibliothèque pourraient être de meilleure qualité

Pas d'accès hors ligne

Prix de Canva

Gratuit

Canva Pro : 119,99 $/an pour une personne

: 119,99 $/an pour une personne Canva pour les équipes : 300 $/an pour les cinq premières personnes

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 000+ commentaires)

8. Entonnoir

Via : Entonnoir Si elles ne sont pas bien faites, les analyses et les rapports peuvent devenir compliqués. C'est l'objectif de Funnel. Il agit comme votre hub pour l'analyse des performances marketing, en rassemblant les données provenant de plusieurs canaux. Il les stocke en toute sécurité et les organise automatiquement pour l'analyse. Vous pouvez gérer la visibilité des données et les partager avec les membres de l'équipe concernés si nécessaire.

Funnel permet à votre équipe de gagner du temps et d'économiser des efforts, en vous épargnant des tâches inutiles telles que la mise à jour des rapports. Avec une seule source de vérité, vous pouvez travailler plus efficacement et vous concentrer sur ce qui compte, à savoir atteindre tous les objectifs marketing de votre entreprise objectifs du projet . 🎯

Les meilleures caractéristiques de l'entonnoir

Performances marketing l'analyse en toute simplicité

Centralisation des données provenant de tous les canaux

Stockage sécurisé et organisation automatique des données

Intégration avec plus de 500 outils, pas de codage nécessaire

Gestion et partage de la visibilité des données

Optimisation du budget marketing

Limites de l'entonnoir

L'installation initiale peut prendre du temps

Complexe ; certains nouveaux utilisateurs ont besoin d'une formation

Prix de l'entonnoir

**Gratuit

Starter : à partir de 360$/mois

: à partir de 360$/mois Business : à partir de 1000$/mois

: à partir de 1000$/mois Entreprise : Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (10+ commentaires)

9. Hubspot

Via : Hubspot Hubspot est devenu un nom familier, offrant une large gamme de Produits CRM reliant différents départements. Son Marketing Hub est robuste et personnalisable en fonction des besoins de votre équipe.

La barre latérale de collaboration vous permet, à vous et à votre équipe, de commenter les actifs, de demander et d'accorder des approbations, et de suivre les missions à l'aide de listes de contrôle. Il vous permet également d'accéder au calendrier marketing pour un aperçu rapide du calendrier du projet. Dans la boîte de réception des conversations, vous pouvez entamer des discussions avec votre équipe ou participer à des discussions existantes. 🗣️

Le hub des opérations vous permet de construire un flux de travail fluide avec des outils d'automatisation du marketing intégrer avec Hubspot et configurer des actions de déclenchement directement à partir de ces applications.

Les meilleures caractéristiques de Hubspot

Une suite complète de produits pour coordonner tous les départements

Plate-forme centralisée pour tous les contacts et les données de campagne

Barre latérale de collaboration avec commentaires, listes de contrôle des tâches, calendrier marketing et approbations

Boîte de réception des conversations

De nombreuses possibilités d'automatisation, y compris des applications tierces

Limites de Hubspot

Problèmes avec certaines intégrations

Pour les débutants, le nombre de fonctionnalités peut s'avérer trop important

Prix de Hubspot (Marketing Hub)

Débutant : à partir de 18 $/mois

: à partir de 18 $/mois Professionnel : à partir de 800 $/mois

: à partir de 800 $/mois Entreprise : à partir de 3 600 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10 000+ commentaires)

: 4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (5 000+ avis)

10. Buffer

Via : Tampon Si le marketing des médias sociaux est votre confiture, Buffer peut être votre pain et votre beurre. 🍞

Buffer vous aide à créer du contenu qui parle à vos publics et le publie pour vous. En ce qui concerne la collaboration, les cinq fonctionnalités suivantes se distinguent :

Niveaux d'autorisation Définissez quels membres de l'équipe peuvent publier sur quel canal Flux de travail d'approbation Passez en revue chaque message avant de le publier, en le rejetant ou en l'approuvant en un seul clic Espace d'idées-Conjurer de nouvelles idées de contenu en équipe Rapports automatisés-Générer des rapports de performance de marque sans effort Commentaires internes-Conférez avec vos coéquipiers sous chaque article

Les meilleures caractéristiques de Buffer

Médias sociauxoptimisation du flux de travail Contrôles au niveau des autorisations

Approbation et rejet des messages en un clic

Idées : un espace dédié au brainstorming

Rapports de performance automatisés et personnalisés

Communication par le biais des commentaires sur les billets

Limites de Buffer

L'interface pourrait être plus attrayante par rapport à d'autres logiciels de collaboration sociale et marketing

Modèle de prix élevé par rapport à certains de ses concurrents

Prix de Buffer

**Gratuit

Les services essentiels : 5$/mois/canal

: 5$/mois/canal Équipe : 10 $/mois/canal

: 10 $/mois/canal Agence : 100 $/mois/10 canaux

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

Libérez le plein potentiel de votre équipe avec le logiciel de collaboration marketing

Mener une campagne marketing réussie est une chose, mais le faire de manière efficace en est une autre. Si vous voulez surpasser vos concurrents, votre équipe marketing doit fonctionner comme une horloge. ⏰

Si tous les logiciels de collaboration marketing énumérés ci-dessus peuvent réduire les frictions, optez pour ClickUp si vous souhaitez une solution complète pour stimuler la productivité de votre équipe et vous aide à atteindre tous vos objectifs marketing OKRs avec facilité.