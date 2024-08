10 Meilleures alternatives à Webflow pour construire des sites web exceptionnels

Il n'y a pas si longtemps, si vous vouliez créer un site web et que vous ne saviez pas comment coder, eh bien, disons que vous aviez un problème ! 😅

La création d'un site web était autrefois un processus complexe nécessitant une connaissance approfondie des langages HTML, CSS et JavaScript. Mais aujourd'hui, le paysage a radicalement changé. Les constructeurs de sites web modernes sans code comme Webflow ont démocratisé la création de sites web, la rendant accessible aux visionnaires numériques non techniques.

Cependant, même avec ses puissantes fonctionnalités et ses capacités de conception, Webflow n'est pas la solution idéale pour tout le monde. Dans cet article, nous allons nous plonger dans les 10 alternatives à Webflow les plus fonctionnelles disponibles aujourd'hui, en explorant leurs capacités, leurs limites et leurs prix.

Mais ce n'est pas tout ! Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car nous présenterons un outil pratique qui peut mettre de l'ordre dans le processus souvent chaotique de construction de sites Web ! 💗

Qu'est-ce que Webflow ?

Webflow est principalement structuré comme un système de gestion de contenu (CMS) ce qui le différencie des logiciels de création de sites web par "glisser-déposer".

Cela dit, il convient de noter que Webflow occupe une position intermédiaire unique. Il combine les capacités de personnalisation profonde que l'on trouve généralement dans les plateformes CMS traditionnelles comme WordPress avec des fonctionnalités conviviales typiques des autres constructeurs de sites web modernes, sans code.

Via : Flux Web Ce mélange offre un niveau de contrôle qui peut être parfait pour les utilisateurs et les développeurs expérimentés, mais écrasant pour les débutants. 👀

Webflow brille dans la conception et SEO (optimisation des moteurs de recherche) ce qui en fait un choix intéressant pour les spécialistes du marketing numérique. Mais lorsqu'il s'agit de commerce électronique, la plateforme n'offre peut-être pas une solution évolutive ce qui est l'une des principales limites des constructeurs de sites web.

Ces lignes directrices peuvent vous aider à trouver une alternative à Webflow qui non seulement répond à vos besoins en matière de création de sites web, mais les dépasse peut-être même :

Facilité d'utilisation : La plateforme doit être intuitive pour une personne de votre niveau de compétence Flexibilité de la conception et personnalisation : Recherchez la variété des options de conception et de personnalisation. Vous voudrez peut-être des modèles pour des formats tels que business, portfolio et blog Réactivité mobile : Étant donné le nombre croissant d'utilisateurs d'appareils portables, vous avez besoin d'un constructeur de site web qui s'adapte à différentes tailles d'écran Fonctionnalités de référencement : Les fonctions de référencement intégrées peuvent aider votre site web à mieux se classer dans les moteurs de recherche, ce qui permet d'augmenter le trafic organique Fonctions de commerce électronique : Si vous gérez une boutique en ligne, vous devrez également vous intéresser à la gestion des stocks, à la fonctionnalité de commande axée sur l'utilisateur et à la mise en place d'options d'expédition Analyse intégrée : Analyse en temps réel peut fournir des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs et vous aider à modifier votre site web en fonction des données (par exemple, en vous connectant à Google Analytics) Évolutivité : Les entreprises en pleine croissance peuvent souhaiter explorer les possibilités d'augmentation de la capacité de stockage ou de la bande passante de leur site web

Construisez le site web de vos rêves : 10 meilleures alternatives à Webflow en 2024

Quel que soit le type de site web que vous souhaitez créer, soyez assuré qu'il existe un constructeur de site web parfait pour vous.

Vous lancez une boutique en ligne ? A blog avec des millions de visites ? Ou bien vous devez conserver votre image de marque avec un guide de style ? Nous avons peut-être le bon choix pour vous - consultez les 10 meilleures plateformes pour faire de votre propre rêve de site web une réalité ! 🌝

1. WordPress

Via : WordPress Si vous êtes à la recherche d'un système de gestion de contenu pour peaufiner les moindres détails de votre site web auto-hébergé, ne cherchez pas plus loin que WordPress. Avec un accès complet à son code, vous pouvez adapter les paramètres de conception et les plugins de référencement à vos objectifs spécifiques. 🛠️

La plateforme prend en charge différents types de contenu, y compris les articles longs et les interviews. En outre, vous avez la possibilité d'ajouter une fonctionnalité de recherche vocale afin d'améliorer l'expérience du site web pour les utilisateurs mobiles.

La meilleure chose à propos de WordPress est que sa version de base est absolument gratuite ! En tant que plateforme à code source ouvert, il invite tout le monde à contribuer aux thèmes et aux plugins - certains créateurs les offrent gratuitement, tandis que d'autres font payer leurs produits. Notez que vous devrez tout de même payer pour un service d'hébergement si vous optez pour le plan gratuit de WordPress.

Les meilleures caractéristiques de WordPress

Plate-forme open-source pour le populaire constructeur de sites web

Contrôle total du code du site web

Plus de 59 000 plugins et 11 000 thèmes

Flexibilité pour intégrer des services tiers

Limites de WordPress

Des problèmes d'incompatibilité peuvent survenir avec les mises à jour

Par rapport à d'autres constructeurs de sites web, il n'y a pas d'assistance clientèle dédiée car le site est géré par des bénévoles

Prix de WordPress

**Gratuit

Personnel: 4$/mois

4$/mois Premium: $8/mois

$8/mois Entreprise: 25$/mois

25$/mois Commerce : 45 $/mois

: 45 $/mois Entreprise : à partir de 25 000 $/an

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (8,500+ commentaires)

: 4.4/5 (8,500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (14 500+ commentaires)

2. Shopify

Via : Shopify Shopify est un guichet unique pour la création de sites web de commerce électronique, qui s'adresse à un large éventail de vendeurs, des novices aux entrepreneurs chevronnés. Vous pouvez acheter un nom de domaine par l'intermédiaire de Shopify ou connecter un nom de domaine existant. L'hébergement est inclus dans le service.

Avec un espace de stockage, une bande passante et des listes de produits illimités, Shopify est une solution hautement évolutive pour les entreprises en pleine croissance. C'est une solution idéale pour outil de conception web grâce à son interface conviviale de type "glisser-déposer". Tirez parti des thèmes préfabriqués de Shopify et de la génération de texte assistée par IA pour mettre en place une boutique en ligne entièrement fonctionnelle en quelques heures ! 🛒

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Glisser-déposerConstructeur de site web AI* plus de 100 thèmes gratuits et premium

Traitement des paiements intégré

Gestion de l'inventaire

Bande passante illimitée, ce qui le distingue dans notre liste d'alternatives à Webflow

Limitations de Shopify

Peut être coûteux pour les petites entreprises en raison des coûts élevés des plugins ou des applications web

Options publicitaires limitées car il n'est pas possible de créer de nombreuses variantes de produits

Prix de Shopify

Démarrage : 5$/mois

: 5$/mois Basic : 24$/mois

: 24$/mois Shopify : 69 $/mois

: 69 $/mois Vente au détail : 79 $/mois

: 79 $/mois Avancé : 299 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (4 000+ commentaires)

: 4.4/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (6 000+ commentaires)

3. Wix

Via : Wix Avec trois éditeurs de sites Web distincts répondant à des exigences de complexité différentes, Wix assure que tout le monde peut créer un site Web, quelle que soit son expertise technique. Ajoutez à cela sa collection de plus de 800 modèles de conception - avec des options adaptées aux mobiles ! 📱

Bien que Wix offre certaines fonctionnalités de commerce électronique, telles que les paiements en ligne et la gestion des stocks, il est plus adapté à la création de sites web et de blogs personnels ou professionnels.

Wix SEO Wiz dispose d'outils tels que les balises méta et canoniques et l'indexation Google instantanée, vous aidant ainsi à rendre votre site Web compatible avec les moteurs de recherche !

Les meilleures caractéristiques de Wix

Trois éditeurs simples pour la création de sites web

plus de 800 modèles de conception pour créer des sites web plus rapidement

Outils de référencement avancés

plus de 500 intégrations d'applications (analyse, outils de marketing avancés, etc.)

Application mobile pour gérer votre site web en déplacement

Limites de Wix

Personnalisations limitées pour les développeurs avancés

La navigation pourrait être améliorée

Prix de Wix

Léger: 16 $/mois

16 $/mois Core: 27$/mois

27$/mois Business: 32$/mois

32$/mois Business Elite: $159/mois

$159/mois Entreprise: Disponible sur contact

G2 : 4.2/5 (1 500+ commentaires)

: 4.2/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (9 000+ commentaires)

Check out these Wix alternatives !

4. Espace virtuel

Via : Espace virtuel Que vous cherchiez à créer un portfolio en ligne visuellement époustouflant, à publier un site web ou à créer un site internet, Squarespace est l'outil idéal pour créer un site web guide de style pour aider gérer les actifs de votre marque ou lancer un site web de vente au détail, Squarespace est là pour vous aider. Squarespace est l'une des meilleures alternatives à Webflow grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer, qui permet de personnaliser des cas d'utilisation tels que le merchandising, la prise de rendez-vous et la caisse lors de la création de sites Web.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la plateforme est son optimisation mobile. Les modèles Squarespace sont conçus pour s'afficher et fonctionner correctement sur tous les appareils. De plus, vous bénéficiez d'une prise en charge des Accelerated Mobile Pages (AMP), une technologie qui produit des versions allégées des pages web pour accélérer le temps de chargement sur les appareils mobiles. ⚡

Les meilleures caractéristiques de Squarespace

Modèles de conception optimisés pour les mobiles

Fonctionnalités e-commerce intégrées

Support AMP

Outils SEO intégrés (pas besoin d'écrire du code ou d'éditer des balises)

Limites de Squarespace

Pas tout à fait adapté à la construction de sites Web étendus

Peu d'intégrations tierces

Prix de Squarespace

Particulier : 16$/mois

: 16$/mois Entreprise : 23$/mois

: 23$/mois Commerce (Basic) : 27 $/mois

: 27 $/mois Commerce (Avancé) : 49$/mois

: 49$/mois Entreprise : Contacter pour les prix

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2,500+ commentaires)

5. SITE123

Via : SITE123 SITE123 est une passerelle idéale pour ceux qui s'aventurent pour la première fois dans le monde de la création de sites web. Son interface simplifiée propose 16 modèles personnalisables pour des cas d'utilisation tels que Business, Blog, et Health & Wellness. Vous pouvez créer votre site web en trois étapes :

Choisissez votre type de site Téléchargez ou créez votre contenu à l'aide de l'éditeur par glisser-déposer Publier

SITE123 vous permet de créer gratuitement un sous-domaine personnalisé ou de connecter votre domaine moyennant un prix.

SITE123 offre une gamme d'options de commerce électronique, mais les solutions de paiement avancées comme PayPal et Stripe ne sont accessibles qu'avec un abonnement Premium.

Les meilleures caractéristiques de SITE123

16 modèles personnalisables pour diverses niches

Création de sites e-commerce flexibles avec personnalisation des catégories et des produits

Sous-domaine temporaire gratuit

Prise en charge des structures de site à une page

Limitations de SITE123

Limite de caractères pour le code personnalisé et nombre de pages plafonné

Pas d'assistance téléphonique

Prix de SITE123

**Gratuit

Premium : 12,80 $/mois

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (250+ commentaires)

6. Weebly

Via : Weebly Weebly (aujourd'hui propriété de Square, Inc.) offre des fonctions essentielles de création de sites web sans qu'il soit nécessaire de coder. Grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer, vous pouvez concevoir un site web ou une boutique en ligne en un clin d'œil ou passer à l'éditeur HTML/CSS pour mieux contrôler l'aspect et la convivialité de votre site. 🎨

La plateforme propose plus de 40 thèmes pour les sites web ordinaires et 15 thèmes pour les boutiques en ligne, tous adaptés aux mobiles. Elle vous permet également d'envoyer des courriels à votre liste d'abonnés.

En ce qui concerne le référencement, Weebly permet d'intégrer facilement des balises méta, des balises alt et des descriptions spécifiques aux pages, entre autres éléments, pour aider votre site à mieux se classer dans les résultats de recherche.

Les meilleures caractéristiques de Weebly

Prise en charge du glisser-déposer et de l'édition HTML/CSS

Thèmes de sites web et de boutiques en ligne adaptés aux mobiles

Outils de marketing par courriel et de référencement intégrés

Soutenu par Square pour un traitement sécurisé des paiements

Limitations de Weebly

Options de personnalisation du code limitées

Certains utilisateurs estiment que les aspects de développement ont été négligés suite à l'acquisition de Square

Prix de Weebly

**Gratuit

Personnel : 10$/mois

: 10$/mois Professionnel : 12 $/mois

: 12 $/mois Performance : 26 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (450+ commentaires)

: 4.1/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 500+ commentaires)

7. HubSpot CMS Hub

Via : HubSpot CMS Hub de HubSpot rationalise le processus de processus de création de contenu l'outil de création de contenu est le plus performant lorsqu'il s'agit de fonctionnalités axées sur le marketing. Par exemple, il vous permet de superviser vos comptes de médias sociaux et de programmer des posts pour optimiser la portée de votre groupe cible, le tout à partir d'un tableau de bord unique.

HubSpot permet de surveiller en temps réel indicateurs clés de performance comme le trafic web, l'engagement des clients et les niveaux de satisfaction. Ses capacités de tests A/B permettent d'affiner votre site web pour augmenter les taux de conversion . Un autre argument de vente est la création simplifiée d'un blog avec le logiciel gratuit Hubspot AI writing tool qui est principalement basé sur la technologie d'IA générative d'OpenAI.

HubSpot CMS Hub meilleures caractéristiques

Fonctionnalités axées sur le marketing, telles que les tests A/B et les campagnes d'e-mailing

Gestion des médias sociaux à partir d'un tableau de bord centralisé

Analyse intégrée

Assistant de rédaction AI

SSL intégré pour une sécurité accrue du site web

Limitations du Hub CMS HubSpot

Un système de contrôle des versions pourrait être utilisé

La fonction de reporting peut être difficile à utiliser

Prix de HubSpot CMS Hub

**Gratuit

Débutant : 23$/mois

: 23$/mois Professionnel : 360 $/mois

: 360 $/mois Entreprise : 1 200 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

HubSpot CMS Hub ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (1 500+ commentaires)

: 4.5/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

8. Hostinger

Via : Hostinger A l'origine un service d'hébergement web, Hostinger a récemment élargi son champ d'action en lançant un Constructeur de site web et plan d'hébergement web intégré. La plateforme offre plus de 140 modèles élégants, personnalisables à l'aide d'un éditeur intuitif de type "glisser-déposer".

Destiné aux débutants, le Constructeur IA de la plateforme jette les bases de votre site, vous facilitant ainsi la tâche. Au-delà de la création de sites web, la plateforme étend ses services à Génération de contenu par IA qui offre des fonctionnalités telles que la création de logos et la rédaction de contenu.

En ce qui concerne le commerce électronique, Hostinger s'adresse aux petites et moyennes entreprises en prenant en charge la vente d'un maximum de 500 produits.

Les meilleures caractéristiques d'Hostinger

plus de 140 modèles préconçus

Outils alimentés par l'IA pour la création de sites Web et la génération de contenu

Prise en charge du commerce électronique

Domaine gratuit la première année

Limitations d'Hostinger

La réponse de l'assistance par chat peut être lente

Pas d'option de téléchargement de fichiers pour les clients d'un utilisateur

Prix Hostinger

Premium : 2,99 $/mois (6,99 $/mois lors du renouvellement)

: 2,99 $/mois (6,99 $/mois lors du renouvellement) Business : 3,99 $/mois (8,99 $/mois lors du renouvellement)

: 3,99 $/mois (8,99 $/mois lors du renouvellement) Démarrage Cloud : 8,99 $/mois (19,99 $/mois en cas de renouvellement)

G2 : 4.4/5 (400+ commentaires)

: 4.4/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

9. Softr

Via : Softr Softr, c'est la création d'applications logicielles en utilisant des modèles préétablis - il n'y a pas de codage dans l'image. Assemblez votre application en quelques minutes à l'aide de l'interface glisser-déposer et des blocs préconstruits tels que Lists, Charts et Forms. 📊

Softr vous permet de connecter votre application aux bases de données et sources de données existantes, telles que Airtables ou Google Sheets pour une synchronisation automatique des données. Les membres de votre équipe peuvent consulter, modifier ou interagir avec l'application, ce qui en fait une solution idéale pour créer un groupe de travail intranet privé de l'équipe votre propre Système CRM (gestion de la relation client) ou un portail client personnalisé.

Softr meilleures caractéristiques

Interface "glisser-déposer" avec des blocs pré-construits

Intégration transparente des bases de données et des sources de données

Automatisation du flux de travail grâce à Zapier ou Make

Autorisations et niveaux d'accès personnalisables pour les utilisateurs

Limitations de Softr

Modèles de tableaux de bord limités

La réactivité mobile pourrait être améliorée

Prix de Softr

Gratuit

Basic : 49$/mois

: 49$/mois Professionnel : 139 $/mois

: 139 $/mois Business : 269 $/mois

: 269 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (200+ commentaires)

: 4.8/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

10. Grand Cartel

Via : Grand Cartel Connu pour sa convivialité et sa simplicité, Big Cartel est une solution de commerce électronique spécifiquement conçue pour la communauté créative. Vous pouvez choisir parmi 16 thèmes gratuits adaptés aux mobiles et remplir des pages personnalisées avec des données spécifiques à votre entreprise. 🛍️

Bien que Big Cartel ne soit pas doté de fonctionnalités avancées, il peut facilement vous aider à démarrer grâce à des options telles que :

Stripe ou PayPal pour le traitement des paiements Fonctionnalités d'expédition de base Outils d'analyse des performances du site

Il fournit des intégrations clés, comme Mailchimp et Instagram, pour le marketing et la promotion. Vous pouvez également connecter votre boutique à toute une série d'autres apps grâce à Zapier.

Les meilleures caractéristiques de Big Cartel

Tableau de bord intuitif

16 thèmes gratuits adaptés aux mobiles

Solutions intégrées pour le paiement, l'expédition et l'analyse des performances

Intégrations natives avec Mailchimp et Instagram

Pas de frais de transaction supplémentaires

Limitations de Big Cartel

Moins de fonctionnalités que ce que proposent les concurrents

L'intégration d'Instagram pourrait être meilleure

Prix de Big Cartel

Or : Gratuit

: Gratuit Platine : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Diamant : 19,99 $/mois

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

: 4.2/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (10+ avis)

Autres outils

Un constructeur de site web n'est qu'une pièce du puzzle appelé à établir une présence en ligne efficace. Une grande partie de votre succès dépend d'éléments critiques tels que la qualité du contenu que vous produisez et la façon dont vous gérez votre site Web. C'est pourquoi les experts recommandent d'utiliser des outils de gestion de projet spécialisés comme ClickUp parallèlement à un constructeur de site web ! 🥇

Cliquez sur le bouton Un site web élégant et visuellement superbe suscite l'intérêt des visiteurs, mais seul un contenu convaincant, informatif et bien conçu les retient. bonne nouvelle:

ClickUp AI peut vous aider à créer ce type de contenu plus rapidement que jamais !

Utiliser ClickUp AI pour générer du contenu spécifique à l'audience

ClickUp AI est votre rédacteur personnel qui va polir votre écriture, en la rendant claire et attrayante en fonction du lecteur auquel vous vous adressez. Grâce à des fonctions de résumé instantané, de vérification grammaticale et d'invites spécifiques à chaque rôle, vous pouvez tout gérer, de la rédaction du contenu à sa structuration à l'aide d'en-têtes et de tableaux préformatés.

Attirez des clients grâce à un contenu de site Web élégant et convaincant ou fidélisez-les avec des courriels sur mesure - ClickUp AI vous soutient. Il fait passer la créativité au niveau supérieur en vous aidant à planifier et à structurer votre contenu à la recherche d'idées sans effort - générez de nouveaux contenus, intégrez des enquêtes pertinentes ou dévoilez un slogan marketing percutant qui trouve un écho auprès de votre public. 🤖

De la vision à l'exécution : simplifiez le parcours de votre équipe avec ClickUp

Le Suite de gestion de projet ClickUp est idéale pour vous aider à gérer un site web en toute confiance. Que vous travailliez seul ou au sein d'une grande équipe, vous pouvez créer des listes de tâches dédiées au développement et à la maintenance du site.

Surveillez la progression et la charge de travail sur Tableaux de bord ClickUp . Consolidez les indicateurs critiques tels que la progression de l'équipe, l'état des tâches et le suivi du temps pour obtenir une vue d'ensemble de votre projet de site web. Collaboration en temps réel est également un jeu d'enfant, grâce à des fonctionnalités telles que :

Tableaux blancs ClickUp pour vos équipes de conception et de développement

Attribution de commentaires

Chat instantané avec prise en charge des emoji

Notifications exploitables

ClickUp offre plus de 15 vues personnalisables - liste, Gantt, tableau, etc. - qui rendent la visualisation des flux de travail facile et intuitive.

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux organisations une solution mur à mur pour chaque équipe

Avec Objectifs de ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez définir des étapes spécifiques et les relier à des objectifs mesurables, créant ainsi une feuille de route mieux définie pour la construction de votre site web. Pour les chefs d'équipe très occupés, nous recommandons d'utiliser les listes de choses à faire et les listes de contrôle de la plateforme qui rendent la création de sites Web plus facile gestion des tâches une promenade dans le parc.

Besoin d'un coup de pouce ? Utilisez l'un des plus de 1 000 modèles proposés par ClickUp pour structurer votre projet. Voici quelques exemples d'options de premier ordre :

Planifiez tout ce qui est associé au processus de conception de votre site web pour vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet

ClickUp excelle également dans le soutien au développement de logiciels à l'aide d'informations détaillées sur les suivi des bogues . Essayez ses feuilles de route visuelles pour superviser les progrès, les dépendances et les obstacles, en clarifiant les priorités pour toutes les personnes impliquées.

Pour ceux qui utilisent des outils Git, ClickUp offre un pipeline Git entièrement intégré, complet avec des trains de versions personnalisables et des listes de contrôle de mise en service. Celles-ci sont automatiquement synchronisées au sein de ClickUp pour simplifier la gestion des versions.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Docs ClickUp avec soutien de l'IA pour la création et la gestion de contenu

15+ vues de projet personnalisables pour la planification du développement d'un site web

Collaboration d'équipe en temps réel

Jalons de projet pour marquer les phases clés du développement d'un site web

Fonctionnalités de suivi du temps pour contrôler les délais de livraison

Prise en charge du flux de travail agile

Feuilles de route visuelles pour aligner les équipes de conception, de contenu et de développement

Outils Git intégrés pour une gestion simplifiée des versions

Suivi rationalisé des bogues et des problèmes grâce à des champs et des statuts personnalisés

Limitations de ClickUp

Les fonctionnalités AI ne sont disponibles que sur les plans payants

Les fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

Choisissez votre alternative à Webflow et commencez à créer avec ClickUp !

Construire un site web est une chose, mais créer un grand site web est une autre paire de manches. C'est là que ClickUp brille. 🌟

Grâce à l'assistance inégalée de l'IA de la plateforme et à l'aide de la technologie de l'information de l'entreprise, ClickUp se démarque gestion de projet de site web vous disposerez de tous les outils nécessaires pour faire face à la complexité de la création d'un site web de premier ordre. Alors, visez l'extraordinaire.. commencez votre voyage ClickUp avec un compte gratuit dès aujourd'hui !