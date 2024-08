Wrike Vs. Asana - Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Jongler avec les tâches, gérer les personnes et les clients, suivre la progression, l'allocation des ressources et la gestion des situations de crise - la liste des responsabilités d'un gestionnaire de projet est longue.

Les gestionnaires de projet semblent avoir un super pouvoir secret qui leur permet de tenir toute la journée de travail. Mais en réalité, ils ont un atout dans leur manche-une personne fiable un outil de gestion de projet fiable . Il est doté de nombreuses fonctionnalités de gestion de projet qui facilitent la planification, la gestion et la réalisation des projets.

Deux plateformes se distinguent dans le monde de la gestion de projet : Wrike et Asana. Toutes deux proposent des options qui permettent de gestion des tâches , collaboration en temps réel et de communication en temps réel, ainsi qu'un suivi aisé de la progression du projet.

Bien qu'ils servent le même objectif, ces deux outils possèdent des paramètres de fonctionnalité distincts qui leur permettent d'occuper des positions uniques sur le marché.

Ici, nous allons gratter sous la surface et analyser ce que ces deux outils de gestion de projet offrent pour vous aider à résoudre le dilemme Wrike vs Asana et à trouver l'outil qui vous permettra de relancer vos efforts de gestion de projet. 🔥

Qu'est-ce que Wrike ? Wrike est un logiciel de gestion de projet qui rationalise les flux de travail personnalisés afin de mieux suivre la progression des projets. Ses tableaux de bord personnalisés simplifient les rapports ainsi que la gestion de l'allocation des ressources pour s'assurer que tous les projets sont affectés de manière appropriée.

Son ensemble de fonctionnalités vous permet d'apporter de l'efficacité dans chaque département et d'encourager les gens à travailler ensemble sans heurts. Mon travail offre des options de personnalisation incroyables, vous permettant de créer des environnements de travail dans lesquels votre équipe sera à l'aise pour travailler.

Via : Wrike Il sert de référentiel central pour vos projets-vous pouvez gérer les documents pertinents, assigner des tâches, générer des rapports et collaborer sur la même plateforme.

Wrike est axé sur l'efficacité, il n'est donc pas surprenant qu'il propose de fantastiques options d'automatisation qui peuvent vous aider à gagner du temps et de se concentrer sur d'autres tâches. Facilitez la planification des projets avec les diagrammes de Gantt, profitez de plus de 400+ intégrations, visualisez les projets dans des tableaux Kanban et planifiez les ressources du projet pour une livraison sans accroc.

Fonctionnalités de Wrike

Qu'est-ce qui fait que Wrike se démarque dans le monde de la gestion de projet ? Jetons un coup d'œil à ses fonctionnalités principales . 💪

1. Options de forfaits de ressources

Une bonne planification des ressources est essentielle à la réussite de chaque projet. Vous pouvez maximiser les performances et garantir une navigation en douceur dans les eaux de la gestion de projet en alignant les tâches de l'équipe, en définissant des paramètres et en planifiant les activités en gérant les charges de travail .

Wrike reconnaît l'importance de la planification des ressources et propose un bouquet de fonctionnalités pour l'étayer. Avec cette plateforme, vous pouvez calculer la capacité quotidienne de votre équipe et l'effort demandé pour planifier des projets en toute confiance.

Via Wrike

Vous ne savez pas quoi faire du travail en retard ? Wrike vous donne un aperçu détaillé de la capacité, de la disponibilité et des points forts de chaque membre de l'équipe, ce qui vous permet d'attribuer la charge de travail en conséquence. De plus, le fait d'avoir une idée précise de la disponibilité de votre équipe vous permet de réaffecter et de redéfinir les priorités des tâches afin d'améliorer les performances.

Utiliser suivi du temps pour savoir combien de temps il faut pour achever des tâches spécifiques et gérer les budgets des projets pour garder des finances saines.

2. Étiquettes croisées

Il est facile de se perdre dans les détails liés à un projet lorsqu'on ne peut pas avoir une vue d'ensemble. Wrike veille à ce que cela n'arrive pas en offrant une visibilité achevée de vos projets grâce à sa fonctionnalité d'étiquettes croisées.

Via Wrike

Cette option vous permet de classer vos entrées liées à un projet et de les voir dans différents contextes. Voici ce que vous pouvez étiqueter de manière croisée :

Tâches Sous-tâches Dossiers Jalons Phases Projets

Imaginons que vous deviez concevoir le logo d'un produit. Vous aurez plusieurs tâches et sous-tâches à accomplir pour votre marketing et votre équipes de conception . Avec Wrike, vous pouvez vous assurer que les membres de l'équipe concernés disposent d'une information sur mesure des flux de travail adaptés sans duplication des tâches.

La fonction d'étiquette croisée fournit une meilleure connexion interdépartementale, une gestion facile des actifs et une meilleure visibilité.

3. Révision et collaboration

Attendre les approbations et les commentaires ralentit votre flux de travail et perturbe les livrables. Wrike évite de tels scénarios grâce à ses options de Révision et de collaboration.

Plus besoin de changer d'outil ou de type de fichier pour pouvoir échanger des commentaires sur les projets : Wrike vous permet de laisser des commentaires directement sur les fichiers.

Via Wrike

Affichez côte à côte la version originale et la version mise à jour du fichier pour une comparaison visuelle sans effort. Invitez des collaborateurs pour obtenir leurs commentaires ou leur demander des modifications en cours. Wrike stocke toutes les versions antérieures, de sorte que vous pouvez toujours revenir en arrière et récupérer quelque chose que vous avez aimé.

Automatisez les processus d'approbation et soyez averti dès que les projets sont prêts à être examinés. Vous pouvez créer des règles d'automatisation et approuver des projets spécifiques s'ils répondent aux critères.

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Pinnacle : Contacter pour les tarifs

Qu'est-ce qu'Asana ?

Asana est l'un des noms les plus connus dans le monde de la gestion de projet. Il offre des options telles que la collaboration entre les équipes, la transparence et la gestion des tâches sans effort, ce qui facilite grandement la gestion des projets de tous types et de toutes tailles.

La plateforme vous permet de planifier et d'organiser des projets en un seul endroit - ajoutez les membres de l'équipe concernés et permettez-leur d'avoir un aperçu détaillé des tâches, des délais et de toute information supplémentaire qui pourrait les aider à achever leur travail avec succès.

Via : Asana Avec plusieurs affichages, des mises à jour de statut en temps réel et des champs personnalisés, vous pouvez observer vos projets sous différents angles et vous assurer qu'aucune tâche ne passe à travers les mailles du filet.

Passez en revue vos tâches dans Mes tâches, suivez le temps passé à.. gérer les budgets des projets et personnaliser les mises à jour que vous souhaitez recevoir dans votre boîte de réception.

Asana a acquis une bonne réputation grâce à sa polyvalence, car il travaille avec différents développement de projets méthodologies. 😍

Les fonctionnalités d'Asana

Asana est un outil bien connu, mais qu'est-ce qui le rend si génial ? Passons en revue quelques-unes de ses fonctionnalités signatures.

1. Options de gestion des tâches

Asana dispose de puissantes armes de gestion des tâches dans son arsenal. La plateforme vous permet de décomposer votre travail en morceaux plus faciles à gérer. Lorsque vous créez des tâches, Asana vous permet d'ajouter des assignés et des dates, de déterminer la priorité et d'utiliser des champs personnalisés pour définir des libellés.

Via Asana

Vous pouvez diviser vos tâches en sous-tâches, établir des bloqueurs (tâches en attente d'autres tâches), créer des jalons pour déterminer des points de contrôle et personnaliser les approbations en un clic.

Asana met l'accent sur la collaboration : ajoutez des tâches à plusieurs projets et permettez aux membres de votre équipe de les suivre séparément, ajoutez des collaborateurs pour les tenir au courant et laissez des commentaires.

La plateforme vous permet, à vous et à votre équipe, de créer des modèles et de rationaliser les actions répétitives.

2. Automatisations

Pourquoi perdre du temps à faire les mêmes choses encore et encore quand vous pouvez faire en sorte que les processus s'exécutent d'eux-mêmes ? Les fonctionnalités d'automatisation d'Asana peuvent faire gagner un temps précieux aux gestionnaires de projet.

La plateforme vous permet de définir des règles avec des déclencheurs et des actions pour automatiser votre travail. La bibliothèque de règles d'automatisation curatées d'Asana est bénéfique si vous avez besoin de suggestions en fonction de la nature de vos flux de travail.

Via Asana

Vous ne voulez pas utiliser les règles d'Asana ? Créez les vôtres avec le constructeur de règles de la plateforme ! Personnalisez les déclencheurs et les actions pour rendre vos flux de travail plus efficaces et soulager les épaules de votre équipe.

Intégrez vos applications favorites à Asana par le biais d'automatisations. Par exemple, vous pouvez créer une automatisation pour envoyer une notification Slack aux membres de l'équipe concernés à chaque fois qu'une tâche est mise à jour.

3. Gestion de la charge de travail

Les bons gestionnaires de projet doivent savoir à quel point leurs équipes sont occupées à tout moment. Asana rend cela possible grâce à d'impressionnants gestion de la charge de travail des fonctionnalités qui vous permettent de suivre la capacité, de rééquilibrer le travail et de faire des prévisions.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Asana-Universal-Charge de travail-Feature.png Fonctionnalité de charge de travail universelle d'Asana /$$img/

Via Asana

La plateforme vous permet de voir la charge de travail de toute l'équipe, même lorsque vous travaillez sur plusieurs projets. Vous pouvez également choisir de vous concentrer sur des membres de l'équipe ou des projets spécifiques. Visualisez leurs charges de travail sur un échéancier afin de connaître leur capacité future et de faire des forfaits.

Pour chaque tâche que vous créez, vous pouvez estimer sa valeur (que ce soit en points ou en temps nécessaire à son achevé). Vous pouvez ainsi déterminer l'effort qu'elle requiert et vous assurer que votre équipe n'est pas surchargée. Prévenir l'épuisement professionnel en paramétrant la charge de travail maximale que votre équipe peut assumer sur la semaine. 🧘

Tarification Asana

Basic : Free

: Free Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Wrike vs. Asana : Comparaison des fonctionnalités

Il est difficile de choisir un vainqueur dans la bataille Asana vs Wrike, car ils offrent tous deux des fonctionnalités remarquables. Voyons comment les deux se comparent sur trois aspects cruciaux-les tableaux de bord, les affichages de projet et les fonctionnalités IA.

1. Tableaux de bord

Dans la bataille qui oppose Wrike à Asana, les deux outils de gestion de projet offrent des des tableaux de bord impressionnants qui vous permettent d'avoir une vision détaillée de la santé de vos projets, de visualiser les indicateurs et d'identifier les goulets d'étranglement.

Wrike vous offre un aperçu en temps réel de vos projets et des outils tels que le widget builder pour ajouter de nouveaux éléments à observer. Vous pouvez également bénéficier de Wrike Insights-importer des données provenant de plus de 50 outils marketing et suivre tous les indicateurs pertinents à partir d'un seul endroit.

Via Asana

Asana vous permet de construire vos tableaux de bord et de choisir les données que vous souhaitez visualiser. Vous pouvez surveiller les dépenses, avoir un aperçu du statut des tâches en cours et avoir un aperçu des nombres de revenus. Vous avez besoin de plus de détails sur un point de données ? Cliquez pour le développer et voir des informations comme le projet auquel il appartient, les objectifs ou les tâches qui doivent être achevées avant lui.

En termes de tableaux de bord, on peut dire que cette manche est à égalité ! La seule chose qui peut donner un petit avantage à Asana est son interface légèrement plus moderne et moins encombrée (selon certains utilisateurs), vous aurez donc peut-être plus de facilité à y travailler.

2. Modèles

Les modèles vous permettent de prendre des raccourcis vers vos objectifs de gestion de projet, et donc de gagner du temps et de rationaliser les processus. Tous les outils de gestion de projet de qualité reposent sur des modèles, il n'est donc pas surprenant que Wrike et Asana proposent tous deux des collections impressionnantes.

Wrike propose 80+ modèles et une trentaine d'entre eux assistent la gestion de projet. Vous pouvez utiliser un modèle pour le travail en équipe Agile, la hiérarchisation des priorités les objets du projet , l'élaboration de forfaits de communication, le suivi des tâches, etc.

Asana propose également 80+ modèles triés par catégories comme la planification de projet, la gestion des ressources, le suivi du temps et Agile. Avec une grande variété d'options spécifiques aux PM, trouver un modèle qui répond à vos besoins n'est pas un défi.

Il convient de noter que les modèles de Wrike sont disponibles avec l'option forfait Free ce qui lui donne une longueur d'avance dans ce domaine.

3. Affichages du projet

Regarder votre projet sous différents angles vous aide à estimer sa santé et à repérer les goulets d'étranglement, c'est pourquoi un outil de gestion de projet affiche plusieurs vues. Dans la question de Wrike vs Asana, les deux se vantent de plusieurs options qui vous permettent de voir les tenants et les aboutissants de vos projets.

Wrike divise les affichages de projet en deux catégories : les affichages primaires et les affichages personnalisés. Les vues primaires sont visibles par votre équipe lorsqu'elle ouvre un dossier, un projet ou un espace particulier. Elles affichent 10 vues :

Liste Tableau Ressources Diagramme de Gantt Tableau Calendrier Calendrier Analyse Vapeur Fichiers

Les affichages personnalisés sont ceux que vous adaptez à un objectif particulier. Vous pouvez choisir cinq options pour créer des vues personnalisées pour vos projets : Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Tableur ou Fichiers.

L'approche d'Asana est plus basique, puisqu'elle propose cinq affichages au total :

Liste Tableau Kanban Échéancier Diagramme de Gantt Calendrier

Ainsi, si vous recherchez une option plus personnalisable avec une meilleure variété, Wrike est le meilleur choix.

Asana vs Wrike sur Reddit

Voyons comment les utilisateurs de Reddit, férus de technologie, se prononcent sur le dilemme Asana vs. Wrike.

Un utilisateur a mentionné qu'il avait aimait Asana en raison de son interface :

"_J'ai toujours préféré Asana, il a tendance à être un peu plus intuitif et plus facile à digérer le contenu."

Certains utilisateurs sont ne sont pas satisfaits de l'assistance client d'Asana :

_"L'assistance par e-mail prend généralement 6 jours pour répondre à chaque e-mail en aller-retour. Il est impossible de résoudre le moindre problème. Vous avez de la chance s'ils vous répondent en 2 ou 3 jours

Voici un extrait de ce qu'un D'un utilisateur de Reddit à propos du service client de Wrike :

"Je suis connecté par Live chat en moins d'une minute. Tout le monde parle un anglais impeccable, me comprend presque toujours du premier coup, a la réponse, ou fait réellement part de mon problème à l'équipe concernée et je recevrai un appel téléphonique / un e-mail le lendemain avec une mise à jour.""Je suis très satisfait du service client de Wrike : _"Je suis très satisfait du service client de Wrike

Un autre utilisateur du même fil de discussion a mentionné ceci à propos de Wrike en tant qu'outil de gestion de projet :

"Si vous voulez faire une gestion de projet très simple, cela peut fonctionner. Mais il ne fonctionnera pas pour des projets complexes ou pour quoi que ce soit d'autre comme la gestion de portfolio..."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Wrike Vs. Asana

Wrike et Asana sont des solutions logicielles de gestion de projet fantastiques, mais elles excellent dans des domaines différents. Asana dispose d'une interface intuitive et peut gérer des projets complexes, tandis que Wrike offre un forfait gratuit de premier ordre et des fonctionnalités de planification des ressources impressionnantes.

Choisir entre les deux revient donc à faire des compromis, ce qui ne devrait pas être le cas.

Il y a une autre option : ClickUp ! Cette plateforme de gestion de projet tout-en-un offre tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans votre travail et fournir d'excellents résultats, ce qui en fait un outil de gestion de projet de premier plan excellent Wrike et Alternative à Asana . Il vous assiste à chaque étape de votre gestion de projet, de la planification et de l'organisation des projets aux rapports et à l'analyse.

Assez discuté, voyons pourquoi ClickUp est une bouffée d'air frais dans le monde des logiciels de gestion de projet et ce sont les options qui lui ont permis de figurer sur la liste de Fast Company de liste des entreprises les plus innovantes en matière de lieu de travail en 2023 .

1. Gérez tous vos projets avec ClickUp Tasks

Diviser vos projets en morceaux ne signifie pas grand-chose si votre outil de gestion de projet n'offre pas d'options pour les gérer. De tels scénarios ne se produisent jamais avec ClickUp, qui offre une palette de fonctionnalités de gestion des tâches.

ClickUp 3.0 vous permet de transformer et de passer d'un affichage à l'autre tout en modifiant directement les tâches avec ClickUp AI

Ce qu'il y a de mieux à propos de Tâches ClickUp c'est la personnalisation - gérer vos tâches pour n'importe quel secteur d'activité, processus et flux de travail. Prenez le contrôle de vos flux de travail avec ClickApps clickApps est une fonctionnalité qui vous permet de créer une expérience d'équipe personnalisée dans votre environnement de travail. Voici quelques-unes des ClickApps qui facilitent la gestion des tâches :

Automatisations

Champs personnalisés

Modification en cours

Tableaux de bord

Vous pouvez ajouter plusieurs assignés à une tâche, définir des priorités, joindre des fichiers, ajouter des sous-tâches aux tâches parentes, définir des actions récurrentes, créer des relations et des dépendances, et faire évoluer votre outil de gestion de projet ! 📈

2. Visualiser les projets avec les tableaux ClickUp Kanban

ClickUp offre 15+ affichages qui vous aident à voir vos projets sous tous les angles ! Si vous voulez visualiser vos projets, il n'y a pas de meilleure option que de Tableaux ClickUp Kanban .

Le logiciel de gestion de projet peut se vanter d'être Tableaux Kanban le tableau Kanban est un outil visuel puissant qui peut s'adapter à n'importe quel flux de travail. Vous pouvez regrouper les cartes de tâches par statut, date d'échéance, étiquettes, priorité, assigné ou tout autre champ personnalisé.

Regroupez les tâches de votre tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage du tableau de ClickUp

La conception drag-and-drop et les capacités de filtrage et de tri vous permettent de déplacer les cartes sans effort et de rendre vos flux de travail efficaces et rationalisés en quelques clics.

Sélectionnez une carte de tâche pour obtenir des détails tels que sa durée, l'assigné, la date d'échéance, le niveau de priorité et la catégorie. Vous apprécierez la possibilité de mettre à jour plusieurs tâches à la fois directement depuis le Tableau, en quelques clics seulement. 🖱️

ClickUp propose également la fonction Vue Tout affichée pour combiner plusieurs flux de travail en un seul Kanban et avoir une idée précise de la progression de votre portfolio. Vous pouvez utiliser les mentions, les fils de commentaires et les émojis pour collaborer de manière transparente avec vos coéquipiers sur l'ensemble des projets en temps réel.

3. Gérez les échéanciers de vos projets avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

Facilitez la compréhension de l'échéancier de votre projet grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp

La gestion de projet ne consiste pas seulement à vivre le moment présent - vous devez avoir un aperçu clair des échéanciers de progression pour vous assurer qu'aucun délai n'est manqué et qu'il n'y a pas de contretemps en cours de route. Vue Gantt de ClickUp vous permet de visualiser les échéanciers pour gérer les tâches, garder une longueur d'avance sur les délais, suivre les charges de travail et les cours, et identifier les goulets d'étranglement au niveau des ressources ou des livraisons.

Vous pouvez l'utiliser pour obtenir un aperçu général de tous vos projets ou vous concentrer sur certains d'entre eux. ClickUp offre de nombreuses options de filtrage et de tri pour vous assurer de n'obtenir que les résultats que vous souhaitez observer. Mettez à jour votre Diagramme de Gantt par un simple glisser-déposer, créer des dépendances entre les tâches pour optimiser les flux de travail et afficher des pourcentages pour suivre la progression d'une tâche.

ClickUp offre un suivi intelligent des chemins de dépendance - il suffit d'activer l'option de suivi des chemins de dépendance Chemin critique pour commencer à suivre les inefficacités potentielles qui ont un impact sur les délais.

Si vous ne souhaitez pas créer vos diagrammes de Gantt à partir de zéro, utilisez l'un des outils suivants Les modèles exceptionnels de ClickUp . Le logiciel de gestion de projet dispose de plus de 1 000 modèles pour répondre à différents besoins. Vous pouvez également l'intégrer dans vos e-mails et outils de travail favoris pour centraliser vos efforts.

ClickUp : Le bras droit de tout gestionnaire de projet

Choisir le meilleur logiciel de gestion de projet ne devrait jamais impliquer de faire des compromis sur des options précieuses.

Mais entre Wrike et Asana, ClickUp élimine tout compromis et vous permet de profiter d'une facilité d'utilisation, d'une interface conviviale et de fonctionnalités robustes. 🥰

Acceptez des projets petits et grands, simples et complexes, et comptez sur ClickUp pour une planification, une organisation, une gestion et une livraison sans stress. Essayez la version gratuite de la plateforme et explorez ses options !