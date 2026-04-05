Les 12 meilleurs outils d'IA pour Mac en 2026

Tout le monde adore les outils d'IA. Après tout, qui ne voudrait pas se décharger des tâches répétitives et gagner du temps ?

Des données récentes montrent que 88 % des entreprises ont désormais intégré l'IA dans au moins une fonction clé, et pour les utilisateurs de Mac, ce changement est personnel : les puces de la série M5 offrent désormais une amélioration des photos par IA jusqu'à 4,7 fois plus rapide et une productivité sur l'appareil trois fois supérieure par charge par rapport aux principaux concurrents sur PC.

Cette évolution redéfinit la façon dont nous utilisons nos appareils, permettant aux modèles d'IA de fonctionner plus rapidement et de manière plus sécurisée sur les MacBook et les iMac sans dépendre de serveurs cloud.

Si vous êtes un utilisateur Apple, vous avez déjà accès à des applications Mac de grande qualité. Pour vous garantir une expérience fluide tout en testant des outils d'IA exceptionnels, voici une liste des meilleurs outils d'IA pour Mac, dont beaucoup proposent un forfait gratuit.

Voici un aperçu rapide de notre sélection des meilleurs outils d'IA pour Mac :

ClickUp Super Agents autonomes, recherche d'entreprise, reconnaissance vocale, plusieurs modèles d'IA et gestion de projet par l'IA Équipes ayant besoin d'un « centre de commande » IA tout-en-un pour leurs tâches et leurs documents Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises ChatGPT Les utilisateurs expérimentés et les chercheurs accordent la priorité à la confidentialité des données et au traitement local. Brainstorming, recherche approfondie et raisonnement de haut niveau Forfait Free gratuit disponible ; Plus à 20 $/mois ; Pro à 200 $/mois Grammarly Pro Authentification IA (détection « humain vs IA »), transformation de style et intégration à l'échelle du système macOS Rédacteurs professionnels et équipes ayant besoin d'une voix de marque cohérente et d'une grande précision Forfait Free ; la formule Pro est disponible à partir de 12 $/mois (facturée annuellement) Elephas Super Brain (base de connaissances personnelle), fonctionne en local/hors ligne et analyse les vidéos YouTube et les fichiers PDF Utilisateurs expérimentés et chercheurs qui accordent la priorité à la confidentialité des données et au traitement local Forfaits à partir de 14,99 $/mois MacWhisper Transcription 100 % sur l'appareil (Whisper Large-v3 Turbo), libellés des locuteurs et traitement par lots Journalistes et professionnels du secteur médical ou juridique ayant besoin d'une transcription sécurisée et privée Forfait Free ; licence Pro à partir de 29 $ (paiement unique) ou 8,99 € par mois Notion IA Des agents IA personnels qui exécutent plus de 10 étapes séquentielles sur l'ensemble de votre environnement de travail Gérer des documents, des wikis et des bases de données grâce à l'automatisation autonome Forfait Free ; accès à l'IA à partir de 20 $ par utilisateur et par mois DeepL Traduction contextuelle + DeepL Write Pro pour une modification en cours stylistique basée sur l'IA Équipes internationales et traducteurs ayant besoin de nuances « à la manière humaine » dans plus de 30 langues Forfait Free ; forfaits payants à partir de 8,99 $/mois Cursor IA Discuter du code source, refactorisation en langage naturel et règles de curseur pour le guide de style Développeurs à la recherche d'un IDE natif IA (basé sur VS Code) pour macOS Forfait Free ; Pro à 20 $/mois ; Business à 40 $/mois Siri Apple Intelligence avec reconnaissance de l'écran et outils d'écriture à l'échelle du système Contrôle mains libres de l'écosystème Apple et automatisation de base des tâches locales Gratuit (inclus avec macOS) DiffusionBee Génération de texte-image Stable Diffusion entièrement hors ligne, optimisée pour les puces de la série M Des artistes et designers soucieux de la confidentialité créent gratuitement des œuvres d'art générées par l'IA Free Limitless (anciennement Rewind) Résumés de réunions en mode « Confidential Computing » et mémoire « IA personnelle » via le Web ou un bureau Enregistrement et indexation des réunions et des activités numériques Gratuit pour la version de base ; fonctionnalités Pro à partir de 19 $/mois Bearly IA Rédacteurs professionnels et équipes ayant besoin d'une voix de marque cohérente et d'une grande précision Étudiants et analystes qui ont besoin d'assimiler rapidement de grandes quantités de texte ou de vidéo Forfait Free ; Pro à 20 $/mois ; Analyst à 60 $/mois

Si vous recherchez des outils d'IA pour vous aider à rédiger, organiser vos notes ou générer des images dans l'écosystème Apple, prenez le temps de vérifier s'ils offrent les fonctionnalités suivantes :

✅ Privilégiez la compatibilité avec macOS, l'iPhone et l'iPad pour vous assurer que votre assistant IA fonctionne sur tous les appareils de l'écosystème Apple

✅ Choisissez des outils optimisés pour fonctionner en local, réduire les ralentissements et éviter le partage inutile de données dans le cloud

✅ Recherchez des applications qui s'intègrent facilement aux applications Mac de base telles que Notes, Photos et Safari, sans nécessiter d'activation/désactivation constante ou d'installation

✅ Assurez-vous que les outils d'IA offrent des interfaces claires et intuitives et prennent en charge les flux de travail créatifs courants tels que la rédaction, la génération d'images, la transcription ou la gestion des tâches

✅ Recherchez un forfait gratuit ou une licence à vie et vérifiez si l'outil prend en charge le traitement IA sur l'appareil ou une infrastructure cloud sécurisée pour une confidentialité et des performances accrues

📖 À lire également : Les meilleures applications de listes à faire pour Mac

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Quels que soient vos objectifs ou vos besoins, ces outils d'IA pour Mac sont conçus pour compléter les capacités de votre appareil et vous aider à être plus créatif et plus efficace.

1. ClickUp (Idéal pour une productivité IA unifiée et des flux de travail autonomes)

Essayez ClickUp AI gratuitement Obtenez des informations sur votre environnement de travail, lancez des séances de brainstorming, hiérarchisez vos tâches, créez du contenu et prenez de meilleures décisions grâce à l'IA native de ClickUp

Et si vos collègues de tous les services pouvaient accéder à une source unique et fiable pour tout, des ventes et du marketing aux produits et aux finances ? Imaginez une solution technologique qui combine à la fois un CRM, un outil de suivi de projet et un assistant IA.

Vous pouvez poser n'importe quelle question en fonction des données de l'écosystème, et une IA intégrée y répondra en utilisant les données de votre environnement de travail partagé.

C'est exactement ce que décrit ClickUp. En tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, il rassemble vos tâches, vos documents et vos communications en un seul endroit, grâce à une IA contextuelle qui comprend l'ensemble de votre travail.

Rédigez du contenu, gérez vos tâches et trouvez des réponses en quelques secondes avec ClickUp Brain

Pour les utilisateurs de Mac qui souhaitent centraliser leur travail sur tous leurs appareils, ClickUp est l'outil d'IA idéal.

Au cœur du système se trouve ClickUp Brain, un assistant IA natif qui relie les tâches, les documents, les personnes et les outils, vous aidant ainsi à aller plus vite sans perdre en clarté.

ClickUp Brain va bien au-delà des chatbots classiques de type ChatGPT. Il s'agit d'un assistant IA qui fonctionne directement au sein de votre environnement de travail.

Vous devez rédiger un e-mail, un résumé de réunion ou une proposition budgétaire ? Il suffit de demander. L'IA comprend instantanément le contexte de votre tâche ou de votre document et génère un texte intelligent et pertinent.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp Brain fait également office de gestionnaire de connaissances et de gestionnaire de projet. Il analyse vos tâches ClickUp, documents, tableaux de bord et discussions ClickUp pour récupérer des réponses adaptées au contexte, vous aidant ainsi à retrouver des détails de projet, des décisions, des fils de discussion ou des wikis au sein de ClickUp (et des applications externes connectées) sans avoir à changer d'onglet.

Il automatise également les flux de travail des projets, en générant des comptes rendus quotidiens, des répartitions des tâches, des rapports d'avancement, des mises à jour de statut et des échéanciers à partir de vos données ClickUp existantes. En comprenant le contexte spécifique de votre environnement de travail, Brain consolide les connaissances et rationalise la gestion des tâches.

💡 Conseil de pro : avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités de Brain sur votre bureau. Passez sans effort d'un modèle linguistique de pointe à l'autre (ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres) via un menu déroulant dans la barre d'outils IA. Vous avez besoin d'un assistant vocal qui transcrive votre parole en texte ? La fonctionnalité Talk to Text intégrée à Brain MAX est là pour vous ! Dictez des notes, des tâches et même des documents entiers : ils s'afficheront propres, mis en forme et peaufinés dans votre environnement de travail ClickUp, quatre fois plus vite qu'en les tapant.

Automatisez vos flux de travail avec les Super Agents et les automatisations de ClickUp

Les Super Agents de ClickUp sont des coéquipiers IA intelligents et sensibles au contexte qui assurent l’automatisation des flux de travail complexes au sein de votre environnement de travail. Ils détectent les évènements clés — tels que les notes de réunion, les envois de formulaires, les mises à jour de tâches ou les requêtes par chat — et prennent de manière autonome les mesures appropriées en fonction des instructions.

Tout comme vos collègues humains, ces agents sont capables de raisonnements complexes et s'améliorent grâce à des retours détaillés, qu'ils stockent dans leur mémoire infinie. Vous pouvez leur attribuer des tâches, les @mentionner dans les discussions et les fils de commentaires, et même leur envoyer un message privé pour obtenir de l'aide.

Ne vous contentez pas de planifier : exécutez des flux de travail complexes de bout en bout avec les Super Agents de ClickUp

Mais qu'en est-il des flux de travail simples et répétitifs ?

Pour les flux de travail basés sur des règles ou des conditions « si... alors », nous vous recommandons d'utiliser ClickUp Automatisations.

📌 Imaginons que vous souhaitiez passer à la phase suivante de votre production de contenu. Vous voulez commencer à publier le contenu que vous avez créé avec Brain et stocké dans Docs. Vous devez attribuer ce contenu à des éditeurs, leur demander de le relire et d'en améliorer la qualité, puis l'envoyer aux graphistes, le télécharger sur votre CMS et effectuer un contrôle qualité final avant publication.

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution d'actions, l'envoi d'e-mails ou la mise à jour des statuts grâce aux automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp vous permettent d'attribuer automatiquement ces tâches, de les faire passer d'une étape à l'autre ou d'envoyer des e-mails de mise à jour en fonction de déclencheurs et de conditions clairement définis, par exemple lorsqu'un document est approuvé ou qu'une date d'échéance est atteinte.

Soyez plus efficace grâce à la gestion de projet basée sur l'IA

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp s'appuient également sur une IA contextuelle.

Générez des sous-tâches, des listes de contrôle et des actions pertinentes à partir de descriptions de tâches, de notes de réunion ou de commentaires, ce qui vous fait gagner des heures de travail manuel. Dans n'importe quelle tâche ClickUp, vous pouvez également utiliser des suggestions basées sur l'IA pour clarifier les objectifs, résumer la progression ou rédiger des mises à jour instantanément. Posez des questions telles que « Quelles sont mes tâches en retard ? » ou « Sur quoi dois-je me concentrer en priorité ? » et obtenez des réponses utiles depuis votre environnement de travail ClickUp.

Optimisez votre emploi du temps grâce aux suggestions de l'IA pour hiérarchiser vos tâches via ClickUp Brain

Les champs personnalisés avec IA tels que AI Assign et AI Prioritize renseignent automatiquement la propriété et le niveau d'urgence d'une tâche en fonction du contenu ou des indications fournies. Le calendrier IA de ClickUp planifie intelligemment votre journée en répartissant les tâches de votre backlog et de vos files d'attente ayant une priorité élevée en fonction de leur urgence et de l'effort requis. Ensemble, ces outils aident les équipes à passer de la planification à l'exécution : rapidement, de manière ciblée et optimisée par l'IA.

Les utilisateurs de Mac peuvent également personnaliser les affichages, appliquer des filtres et surveiller la capacité de leur équipe grâce à des tableaux de bord visuels basés sur l'IA.

💡 Conseil de pro : ajoutez des cartes IA (comme StandUp, Team StandUp ou des cartes Brain personnalisées) à vos tableaux de bord pour obtenir des informations en temps réel et riches en contexte, résumant automatiquement l'activité de l'équipe, les projets ou les indicateurs clés de performance (KPI). Vous pouvez même créer une carte Brain IA personnalisée avec vos propres instructions pour mettre en évidence les mises à jour clés du projet ou les obstacles. Ces cartes restent connectées à votre environnement de travail et peuvent être actualisées manuellement pour refléter les données actuelles.

De plus, la synchronisation en temps réel entre les appareils (y compris iOS et iPadOS) fait de ClickUp un outil fiable au quotidien, tant pour les créateurs que pour les équipes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

assistant IA pour rédiger du contenu, générer des réponses dans Utilisez ClickUp Brain commedans ClickUp Chat et résumer les tâches et les discussions

Attribuez les super-agents ClickUp à des résultats spécifiques plutôt qu'à de simples tâches. Par exemple, un agent « Daily Planner » peut analyser de manière autonome les données de votre environnement de travail, telles que vos tâches, vos mentions et vos messages privés, et élaborer pour vous un plan de travail quotidien personnalisé.

Appuyez sur ⌥ + K pour accéder à la recherche Enterprise de ClickUp , qui analyse votre environnement de travail et les applications connectées pour trouver des réponses

Enregistrez, transcrivez et analysez les discussions de vos réunions grâce à grâce à l'outil de prise de notes IA de ClickUp AI

Automatisez les tâches répétitives grâce à des agents autonomes et intelligents et à plus de 100 modèles et recettes d'automatisation personnalisables

Générez des images IA sans quitter votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Gérez mieux vos projets grâce à des vues, des tâches, des sous-tâches et des objectifs personnalisables

Intégrez-les en toute transparence à vos applications Mac préférées, de Google Drive et Outlook à Figma et GitHub

Limites de ClickUp

Pour parvenir à une « exécution autonome », votre environnement de travail nécessite une hiérarchie structurée (dossiers, listes et documents) afin que le Super Agent dispose d'une « conscience de l'environnement » claire.

L'exécution de flux de travail autonomes en plusieurs étapes consomme des crédits d'IA ; les équipes traitant de gros volumes devraient opter pour le niveau Enterprise afin de bénéficier d'une capacité maximale

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA proposant une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et franchement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose dont j'ai envie. J'utilise principalement l'IA pour rédiger des textes, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également des modifications en cours sur ce que j'ai écrit (c'est génial !). Docs m'aide aussi beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier ces bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA proposant une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et franchement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose dont j'ai envie.

J'utilise principalement l'IA pour rédiger des textes, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également des modifications en cours sur ce que j'ai écrit (c'est génial !). Docs m'aide aussi beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier ces bannières. Elles sont trop mignonnes !

📮ClickUp Insight : Lorsqu'on leur a demandé ce qui rendrait les agents IA vraiment utiles, la réponse la plus fréquente n'était ni la vitesse ni la puissance. Près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin d'un agent capable de parfaitement comprendre leur contexte de travail. Ce qui est logique, car la plupart des agents IA échouent lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions ont été prises ou comment le flux du travail est censé s'organiser. Comme les Super Agents conservent le contexte, se souviennent des décisions passées et fonctionnent en continu, ils sont capables d'agir avec beaucoup plus de fiabilité que les agents basés sur des invites. Ils s'appuient sur un historique de l'environnement de travail en temps réel, restent actifs à mesure que le travail évolue et opèrent dans le respect de limites de permission claires et de pistes d'audit. Lorsque l'intelligence comprend le travail et l'exécute en toute sécurité, vous aurez enfin l'impression de travailler avec un collègue virtuel sur lequel vous pouvez réellement compter.

2. ChatGPT (Idéal pour la création de contenu, le brainstorming et la recherche approfondie)

via ChatGPT

Si vous êtes créateur de contenu, consultant ou chercheur et que vous travaillez sur macOS et iOS, vous avez probablement déjà entendu parler de ChatGPT.

Il s'agit sans aucun doute de l'un des outils d'IA les plus polyvalents pour Mac, simplifiant tout, de la génération d'idées au débogage de code.

Le GPT-5.4 d'OpenAI a redéfini ChatGPT en tant que moteur « pensant ». L'application de bureau pour Mac a évolué au-delà d'un simple champ de texte pour permettre à l'IA de voir votre écran, de naviguer dans votre navigateur (via ChatGPT Atlas) et d'interagir directement avec les applications Mac afin d'effectuer des recherches en plusieurs étapes ou des tâches de codage.

Les nouveaux modèles GPT-5.4 mini et nano fournissent des réponses ultra-rapides et économiques pour une utilisation sur mobile et sur ordinateur de bureau, tandis que la version GPT-5.4 Pro affiche les meilleurs scores de raisonnement jamais enregistrés pour la recherche scientifique et la synthèse de données complexes.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Accédez à plusieurs modèles d'IA avec différents niveaux de performance pour les entrées de type texte, image, audio et fichier

Effectuez des recherches approfondies sur le Web et dans des formats de fichiers tels que les PDF et les feuilles de calcul grâce à l’automatisation de la synthèse des sources

Intégrez des outils tels que Zapier, Canva et Wolfram Alpha via des plug-ins GPT pour étendre votre environnement de travail Mac sans avoir à changer d'application

Bénéficiez d'une recherche Web en temps réel avec des citations directes, remplaçant efficacement les moteurs de recherche traditionnels pour les requêtes complexes

Limites de ChatGPT

Les fonctionnalités avancées telles que « Utilisation de l'ordinateur » nécessitent des permissions étendues, ce qui peut constituer un obstacle pour les secteurs fortement réglementés

Des anomalies peuvent parfois apparaître dans les résultats ; les données peuvent être obsolètes si la navigation en temps réel n'est pas activée

Fonctionnalités de collaboration organisationnelle limitées par rapport aux plateformes axées sur le travail d'équipe

Tarifs de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (plus de 730 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs de ChatGPT dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Cela m'a été d'une aide précieuse pour des projets de recherche courts, afin d'approfondir des sujets particuliers et de trouver une idée différente ou de changer de piste lorsque j'étais bloqué par un blocage mental.

Cela m'a été d'une aide précieuse pour des projets de recherche courts, afin d'approfondir des sujets particuliers et de trouver une idée différente ou de changer de piste lorsque j'étais bloqué par un blocage mental.

📖 À lire également : Vous recherchez des réponses IA plus intelligentes ou une meilleure génération d'images que ChatGPT ? Cet article sur les meilleures alternatives et concurrents de ChatGPT présente les meilleurs outils classés par cas d'utilisation.

3. Grammarly (Idéal pour la modification en cours, la relecture et les commentaires sur le style d'écriture)

via Grammarly

Si vous êtes le genre d'utilisateur Mac qui travaille avec des mots toute la journée, qu'il s'agisse d'e-mails, de blogs ou de présentations, Grammarly est l'assistant IA qu'il vous faut à vos côtés.

Grammarly vous aide à repérer les fautes de frappe, à affiner votre écriture et à communiquer clairement. Si la version gratuite est déjà un puissant correcteur grammatical, Grammarly Premium propose des suggestions intelligentes qui vont au-delà des corrections superficielles. Il s'agit notamment de modifications tenant compte du contexte, d'ajustements de ton, d'objectifs d'écriture et même de vérifications de plagiat.

Avec le lancement de Grammarly Authorship, l'application fournit désormais une trace vérifiée de votre processus d'écriture, en distinguant par des codes de couleur ce que vous avez tapé vous-même de ce qui a été généré par l'IA — une fonctionnalité essentielle pour les étudiants et les professionnels à l'ère des détecteurs d'IA.

Les utilisateurs de Mac peuvent accéder à Grammarly via l'application de bureau native pour macOS, des extensions de navigateur ou des intégrations avec des applications telles que Word et Google Docs.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Utilisez des vérificateurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation basés sur l'IA directement dans Word, Google Docs ou les applications macOS

Bénéficiez de suggestions en temps réel concernant la clarté, le ton, le style et la formulation, en fonction de vos objectifs de rédaction personnalisés

Analysez vos textes à la recherche de plagiat parmi des milliards de pages web pour assurer leur originalité lors de la maintenance

Obtenez des informations sur la rédaction et des scores de performance grâce à des rapports détaillés sur la lisibilité et l'engagement

Réécrivez instantanément un document entier pour l'adapter à la voix d'une marque spécifique ou à un guide de style académique

Limites de Grammarly

Les suggestions de rédaction avancées et la détection du ton sont réservées aux abonnés du forfait Premium.

La détection de plagiat nécessite un accès à Internet et n’offre pas d’assistance hors ligne.

La vérification en temps réel peut présenter un léger décalage dans les documents volumineux ou les environnements à faible bande passante

Tarifs de Grammarly

Free

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 7 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Grammarly dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de G2 déclare :

L'IA est désormais intégrée. J'apprécie son outil de paraphrase, qui réécrit le texte dans le style que je souhaite. Le correcteur Grammarly s'est encore amélioré. Le chat IA est très pratique. Il propose des fonctionnalités telles que Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker et AI Grader qui aident à produire des textes naturels, précis et de grande qualité.

L'IA est désormais intégrée. J'apprécie son outil de paraphrase, qui réécrit le texte dans le style que je souhaite. Le correcteur Grammarly s'est encore amélioré. Le chat IA est très pratique. Il propose des fonctionnalités telles que Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker et AI Grader qui aident à produire des textes naturels, précis et de grande qualité.

✨ Anecdote : Sundar Pichai, PDG de Google , estime que l'IA aura un impact plus important sur l'humanité que l'électricité ou le feu. C'est une affirmation audacieuse, surtout si l'on considère que le feu nous a permis de cuire nos aliments et que l'électricité nous a donné Internet.

4. Elephas (Idéal pour la gestion des connaissances et la recherche de documents personnels)

via Elephas

Si vous avez déjà perdu du temps à parcourir des PDF, des notes de réunion ou des articles enregistrés pour essayer de vous rappeler où vous aviez vu quelque chose, Elephas est exactement ce qu'il vous faut sur votre Mac.

Conçu spécialement pour macOS et iOS, Elephas organise vos fichiers, résume leur contenu et vous aide à obtenir des informations pertinentes à la demande.

L'un de ses principaux avantages ? La confidentialité. Elephas fonctionne localement sur votre Mac, vous n'avez donc pas besoin de télécharger des fichiers sensibles sur le cloud, sauf si vous le souhaitez. Il vous offre le choix entre des intégrations hors ligne et basées sur le cloud, avec une traçabilité complète des sources utilisées dans toute réponse générée par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Elephas

Organisez et retrouvez vos connaissances dans tous les formats (PDF, vidéos, fichiers audio) grâce à Super Brain sur macOS et iOS

Résumez des vidéos YouTube et des pages web, ou posez directement des questions complémentaires à leur sujet

Sélectionnez du texte dans n'importe quelle application Mac (Mail, Slack, Pages) et utilisez un raccourci clavier pour réécrire, résumer ou développer votre idée à l'aide de votre propre base de connaissances

Passez du traitement local au traitement dans le cloud en fonction de vos besoins en matière de confidentialité

Limites d'Elephas

L'application iOS ne permet pas de supprimer l'historique des discussions

Il n'existe pas encore de filtre granulaire permettant de réaliser la sélection de plusieurs documents au sein d'un même Brain.

Moins d'intégrations tierces par rapport aux outils courants

Tarifs Elephas

Standard : 9,99 $/mois par utilisateur

Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Pro+ : 29,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Elephas

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 75 avis)

Que disent les utilisateurs d'Elephas dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

La plateforme m'a conquis le jour où j'ai simplement demandé s'il était possible de passer l'application en portugais brésilien dans les paramètres du clavier de l'iPhone, et où le développeur m'a répondu qu'il allait se renseigner. Comme par magie, quelques jours plus tard, sans aucune annonce, il a ajouté cette fonctionnalité.

La plateforme m'a conquis le jour où j'ai simplement demandé s'il était possible de passer l'application en portugais brésilien dans les paramètres du clavier de l'iPhone, et où le développeur m'a répondu qu'il allait se renseigner. Comme par magie, quelques jours plus tard, sans aucune annonce, il a ajouté cette fonctionnalité.

📖 À lire également : Les meilleures applications de prise de notes pour Mac

5. MacWhisper (Idéal pour la transcription audio sur Mac)

via MacWhisper

Si vous devez souvent transcrire des réunions, des podcasts ou des conférences, mais que vous ne voulez pas prendre le risque que vos fichiers quittent votre ordinateur, MacWhisper est une application de transcription légère mais puissante, conçue exclusivement pour macOS.

Grâce au modèle Whisper d'OpenAI, MacWhisper traite tous les fichiers audio localement sur votre Mac, éliminant ainsi le recours à la transcription dans le cloud ou à des serveurs externes.

Cela en fait l'outil idéal pour les journalistes, les thérapeutes, les chercheurs et toute personne traitant des enregistrements sensibles. Il suffit de glisser-déposer vos fichiers audio ou vidéo dans l'application pour obtenir une transcription propre en quelques minutes.

Le plus intéressant, c'est qu'il prend en charge plus de 100 langues et fonctionne avec un large éventail de formats, notamment MP3, WAV, M4A, MOV et MP4.

Les meilleures fonctionnalités de MacWhisper

Supprimez automatiquement les mots de remplissage pour obtenir des transcriptions plus claires

Identifiez qui a dit quoi, même dans des environnements bruyants, grâce à un libellé des locuteurs très précis

Effectuez des recherches, surlignez et lisez en toute fluidité grâce à la fonction de synchronisation intégrée dans la visionneuse de transcriptions

Intégrez ChatGPT ou DeepL à l'aide de clés API pour améliorer l'utilité des transcriptions

Aucune donnée ne quitte votre Mac, ce qui garantit une conformité totale avec les réglementations strictes en matière de confidentialité (HIPAA, RGPD)

Limites de MacWhisper

Nécessite un Mac puissant (8 Go de RAM ou plus) pour les modèles de transcription avancés

Aucun essai gratuit n'est disponible pour la version Pro

La précision de la transcription peut varier en fonction de la langue et de la clarté du son.

Tarifs de MacWhisper

MacWhisper Free

MacWhisper (1 licence) : 64 € par mois et par utilisateur

MacWhisper (5 licences) : 269 € par mois et par utilisateur

MacWhisper (10 licences) : 490 € par mois et par utilisateur

MacWhisper (50 licences) : 2 199 € par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur MacWhisper

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment organiser ses fichiers et dossiers sur un Mac

6. Notion IA (Idéal pour combiner notes, documents, tâches et bases de données)

via Notion IA

Notion vous permet de noter vos idées, d'organiser vos connaissances, de gérer vos projets et de collaborer avec votre équipe, le tout en un seul endroit.

Au cœur de Notion se trouve un puissant éditeur basé sur des blocs. Vous pouvez glisser-déposer, intégrer et réorganiser tout type de contenu, qu'il s'agisse de texte, d'images, de tableaux, de tableaux Kanban, de Calendriers ou de bases de données personnalisées.

Et cela ne se limite pas au contenu statique : l'assistant IA intégré à Notion vous aide à rédiger des résumés, à trouver des idées de contenu, à extraire des éléments à mener et à traduire des pages entières. Il est capable d'analyser l'ensemble de votre environnement de travail pour établir des connexions entre un projet dans votre base de données, un document dans votre wiki et une discussion dans votre espace d'équipe.

Les agents IA de Notion peuvent également effectuer des tâches séquentielles, telles que « Lire les 3 dernières notes de réunion et mettre à jour le statut du projet dans la base de données ».

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Remplissez automatiquement les champs d'une base de données, par exemple en résumant un long document dans une seule cellule ou en extrayant les « éléments à entreprendre » dans un champ à sélection multiple

Collaborez en temps réel grâce aux mentions, aux commentaires et aux espaces d'équipe partagés

Intégrez tout ce que vous voulez : Google Docs, fichiers Figma, vidéos, calendriers ou cartes

Créez des wikis, des tableaux de bord de projet et des systèmes de gestion des tâches grâce à des milliers de modèles

Limites de Notion

Mode hors ligne limité, ce qui peut constituer un obstacle pour les utilisateurs en déplacement qui ont besoin de l'IA mais disposent d'une connexion Internet faible.

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5,0 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'ai trouvé Notion IA vraiment remarquable dans mon utilisation quotidienne. Sa capacité à m'aider dans la rédaction et la création de contenu est impressionnante. C'est comme avoir un assistant à disposition qui comprend exactement ce que je veux faire.

J'ai trouvé Notion IA vraiment remarquable dans mon utilisation quotidienne. Sa capacité à m'aider dans la rédaction et la création de contenu est impressionnante. C'est comme avoir un assistant à disposition qui comprend exactement ce que je veux faire.

✨ Anecdote : À Stanford, l'IA est désormais une filière à part entière. Le nombre de cours liés à l'IA est passé de 25 en 2010 à 77 en 2020, ce qui montre à quel point ce champ évolue rapidement.

📮 ClickUp Insight : Les équipes qui peinent à atteindre leurs objectifs sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes les plus performantes rationalisent leur travail en n'en utilisant que 9, voire moins. Alors, pourquoi ne pas simplifier encore davantage ? ClickUp regroupe tâches, projets, documents, wikis, chat et appels sur une seule plateforme, optimisée par l'IA pour réduire les tâches fastidieuses. Conçu pour toutes les équipes, il vous aide à avoir une vue d'ensemble et vous libère du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

7. DeepL (Idéal pour traduire des documents avec une grande précision grâce à l'intelligence artificielle)

via DeepL

Lorsque votre flux de travail sur Mac implique de passer d'une langue à l'autre, DeepL peut être votre allié de confiance. Cet outil est un moteur de traduction automatique neuronale (NMT) extrêmement précis qui comprend le contexte, les nuances et le ton comme peu d'autres.

Les utilisateurs de Mac bénéficient désormais d'une expérience à double moteur : le classique DeepL Translator pour plus de 100 langues et le nouveau DeepL Write Pro. Cet assistant IA intégré utilise des modèles linguistiques de grande envergure (LLM) pour apporter des améliorations stylistiques en temps réel, garantissant ainsi que vos communications professionnelles sonnent avec assurance, diplomatie ou simplicité, selon vos objectifs.

L'application de bureau permet de traduire rapidement des fichiers par glisser-déposer sans passer par un navigateur. De plus, toutes les traductions s'effectuent en local (version Pro), de sorte que vos données sensibles ne quittent jamais votre appareil.

Les meilleures fonctionnalités de DeepL

Traduisez des documents entiers (DOCX, PPTX, PDF) tout en conservant la mise en forme

Maintenez une image de marque cohérente grâce aux fonctionnalités de partage d’équipe

Utilisez Clarify pour lever les ambiguïtés des expressions complexes en cours de traduction

Intégrez-les aux applications macOS et aux outils de TAO pour des flux de travail fluides

Limites de DeepL

La version gratuite limite la taille des fichiers et les traductions de documents modifiables

Moins de langues d'assistance que Google Translate

Tarifs DeepL

Free

Formule Starter : 10,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 34,49 $/mois par utilisateur

Ultimate : 68,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur DeepL

G2 : 4,6/5,0 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs de DeepL dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'utilise cette application pour travailler entre le français, l'anglais et l'allemand dans mes traductions. J'ai parfois besoin de traduire en français des phrases ou des mots mentionnés dans d'autres langues.

J'utilise cette application pour travailler entre le français, l'anglais et l'allemand dans mes traductions. J'ai parfois besoin de traduire en français des phrases ou des mots mentionnés dans d'autres langues.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour la gestion de projet

8. Cursor IA (Idéal pour les développeurs qui souhaitent un contrôle approfondi sur les flux de travail de codage IA)

via Cursor

Cursor IA est un environnement de développement intégré (IDE) complet basé sur VS Code, doté de fonctionnalités avancées qui semblent avoir été conçues sur mesure pour les développeurs chevronnés.

Cet outil renforce chaque ligne de code pour les utilisateurs Mac qui souhaitent améliorer leur environnement de développement grâce à la génération intelligente de code, à l'aide au débogage en temps réel et à la refactorisation multi-fichiers.

Contrairement aux outils basiques qui se contentent de proposer des fonctions de saisie automatique, Cursor vous permet de discuter directement avec l'IA pour mettre à jour des fichiers, refactoriser des services, corriger des erreurs ou même créer des structures pour de nouvelles fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Cursor IA

Générez, refactorisez et déboguez du code à l'aide d'une interface de discussion en langage naturel

Utilisez cursorrules pour orienter le comportement et les préférences stylistiques de l'IA

Gérez les modifications sur plusieurs fichiers grâce à l'édition multi-onglets et aux messages de validation générés par l'IA

Intégrez-les directement aux extensions VS Code et à vos flux de travail existants

Limites de Cursor IA

L'exécution locale d'agents IA à haut niveau de contexte peut avoir un impact sur l'autonomie de la batterie et la mémoire vive (16 Go ou plus recommandés)

Le mode Agent touche parfois des fichiers non ciblés en l'absence d'instructions précises

Les barres latérales « Chat » et « Composer » peuvent sembler intimidantes pour les débutants par rapport à une installation épurée de VS Code

Tarifs de Cursor IA

Loisirs : Gratuit

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Cursor IA

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Cursor IA dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Quand je sais ce que je dois créer, je me contente de décrire correctement mes fonctions et de tout mettre en place, puis l'outil se charge du travail fastidieux de mise en œuvre des fonctions et, parfois, de correction des bugs. Récemment, j'ai réalisé un projet de 6 000 $ qui, selon moi, allait me prendre plus d'un mois. Grâce à Cursor, j'ai pu livrer le MVP en une semaine après avoir tout planifié.

Quand je sais ce que je dois créer, je me contente de décrire correctement mes fonctions et de tout mettre en place, puis l'outil se charge du travail fastidieux de mise en œuvre des fonctions et, parfois, de correction des bugs. Récemment, j'ai réalisé un projet de 6 000 $ qui, selon moi, allait me prendre plus d'un mois. Grâce à Cursor, j'ai pu livrer le MVP en une semaine après avoir tout planifié.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes

9. Siri et Apple Intelligence (Idéal pour les utilisateurs Apple à la recherche d'une assistance IA mains libres)

via Apple

Siri s'est enfin débarrassée de son image d'« assistant météo et chronomètre » pour devenir un véritable agent système alimenté par l'intelligence d'Apple. Fonctionnant sous macOS Tahoe, la « nouvelle Siri » dispose d'une reconnaissance de l'écran, ce qui lui permet de comprendre ce que vous regardez et d'effectuer des actions dans toutes les applications.

Grâce à un traitement avancé du langage naturel, à la gestion des données sur l'appareil et à une intégration poussée dans l'écosystème Apple, Siri est désormais un puissant outil de productivité. Que vous utilisiez un MacBook, une Apple Watch ou le casque Vision Pro, Siri résume des documents, crée des Genmoji et traduit même des langues en temps réel.

La plus grande avancée est App Intents, qui permet à Siri d'accéder au cœur d'applications tierces pour effectuer des tâches, par exemple : « Siri, trouve le reçu de mardi dernier dans ma messagerie et ajoute-le à mon dossier Dépenses dans ClickUp. »

Les meilleures fonctionnalités de Siri

Interprétez et répondez à des requêtes vocales complexes en plusieurs étapes grâce à la prise en compte du contexte

Sélectionnez du texte dans n'importe quelle application Mac pour le réécrire, le relire ou le résumer instantanément à l'aide des modèles locaux d'Apple, qui privilégient la confidentialité.

Traduisez des discussions en temps réel dans plusieurs langues

Contrôlez votre Mac, votre iPhone, votre Apple Watch, votre HomePod et votre Apple Vision Pro à l'aide de commandes vocales

Utilisez l'appareil photo ou les captures d'écran de votre Mac pour identifier des objets, traduire du texte dans le monde réel ou même créer des évènements de calendrier à partir d'une photo d'un prospectus

Limites de Siri

Limité à l'écosystème Apple ; non disponible sur les plateformes autres qu'Apple

Bien qu'il se soit considérablement amélioré, Siri a encore parfois du mal à traiter des requêtes logiques très complexes en plusieurs étapes, comparé à des agents spécialisés comme ChatGPT Atlas

Tarifs de Siri

Gratuit : intégré au cœur de macOS pour tout le matériel Mac compatible

Évaluations et avis sur Siri

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Idées de prompts d'art IA pour stimuler votre créativité

10. DiffusionBee (le meilleur outil de génération d'images par IA hors ligne parmi les applications Mac)

via DiffusionBee

DiffusionBee est un outil gratuit et hors ligne qui permet aux utilisateurs de Mac de générer des œuvres d'art générées par l'IA et de modifier des images directement sur leur ordinateur, sans connexion Internet.

Alors que de nombreux outils en ligne ont adopté des systèmes de crédits mensuels restrictifs, DiffusionBee reste fidèle à ses principes « Gratuit et Privé ». Il est désormais entièrement optimisé pour les moteurs neuronaux M4 et M5, permettant aux utilisateurs de générer en quelques secondes des images haute résolution de qualité professionnelle en utilisant uniquement la puissance interne de leur Mac.

Les artistes et les designers à la recherche d'une alternative sécurisée et gratuite à Midjourney ou DALL·E apprécieront l'installation simple et les options de personnalisation avancées de DiffusionBee, qui stimulent la créativité sans compromettre la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de DiffusionBee

Générez des images à partir de textes détaillés, entièrement hors ligne

Modifiez des images existantes en ajoutant, supprimant ou transformant des objets

Améliorez la résolution de vos images sans compromettre la qualité

Personnalisez la génération à l'aide de consignes négatives et d'étapes de diffusion

Utilisez une esquisse ou une photo existante comme modèle pour guider la création de l'IA

Limites de DiffusionBee

Bien qu'il fonctionne sur les Mac Intel, il nécessite véritablement une puce Apple Silicon (M1 ou plus récente) pour offrir une expérience fluide et ultra-rapide.

L'interface et les commandes de sortie sont moins abouties que celles des outils payants

Assistance limitée pour les flux de travail collaboratifs ou en temps réel

Tarifs de DiffusionBee

Free

Évaluations et avis sur DiffusionBee

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment enregistrer l'écran sur Mac avec le son

11. Limitless (Idéal pour la gestion locale et personnalisée des connaissances grâce à l'IA)

via Limitless

Limitless (anciennement Rewind IA) est un moteur de mémoire agentique complet pour votre Mac. Conçu pour fonctionner en local, il enregistre tout, des réunions aux sessions de navigation, et transforme votre activité numérique en connaissances organisées et consultables sans compromettre votre confidentialité.

Si vous en avez assez de résumer manuellement vos réunions, de perdre vos notes ou de chercher sans fin cette petite note que vous aviez vue la semaine dernière, Rewind transforme votre Mac en une archive consultable.

L'écosystème s'articule autour du Limitless Pendant, un appareil portable qui se synchronise avec votre Mac pour enregistrer vos discussions réelles et les intégrer à votre base de connaissances numérique grâce à la sécurité « Confidential Computing ».

Des fonctionnalités exceptionnelles à l'infini

Analysez automatiquement votre calendrier et préparez un « document de briefing » pour chaque appel à venir en fonction de votre historique numérique.

Posez une question à l'IA, par exemple : « Qu'est-ce que j'avais promis d'envoyer à l'équipe marketing jeudi dernier ? », et elle trouvera la réponse dans vos réunions, vos e-mails et vos discussions.

Faites appel à un assistant IA pour résumer du contenu, rédiger des e-mails ou répondre à des questions

Sauvegardez automatiquement votre travail et récupérez-le après un plantage du système

Des limites sans limites

Comme il utilise un traitement cloud sécurisé pour le raisonnement de haut niveau, il n'est pas « 100 % local » comme l'application Rewind héritée d'origine.

Tarification illimitée

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis illimités

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? Gartner prévoit que l'IA prendra en charge 80 % des tâches de gestion de projet d'ici 2030, mais cela ne signifie pas pour autant que votre emploi est menacé. À l'avenir, la gestion de projet et l'IA travailleront main dans la main pour permettre aux chefs de projet de se concentrer sur la stratégie, et non sur les feuilles de calcul.

12. Bearly IA (Idéal pour la lecture rapide, la résumation et la productivité dans la recherche)

via Bearly IA

Bearly IA est comme un assistant de recherche qui vit sur votre Mac.

Son principal atout réside dans la résumation haute densité : il peut prendre une vidéo YouTube de 60 minutes, un PDF de 50 pages ou un long fil de commentaires Amazon et les résumer en une liste de points concrets en moins de cinq secondes.

Le tout nouveau « mode Analyste » permet à l'IA d'analyser en profondeur les tendances du secteur en effectuant des recherches en temps réel sur le Web et en synthétisant plusieurs sources dans un seul rapport de recherche référencé.

Les meilleures fonctionnalités de Bearly IA

Accédez à plus de 50 « invitations d'experts » prédéfinies pour des tâches spécifiques telles que « Critique d'article scientifique », « Générateur de contenu marketing » ou « Explication de code ».

Téléchargez des dizaines de fichiers à la fois et demandez à l'IA de repérer les contradictions ou les thèmes communs dans l'ensemble du lot

Accédez à un « mode incognito » pour vos recherches, dans lequel vos requêtes et vos documents sont cryptés et ne sont jamais stockés sur leurs serveurs

Accédez-y via un raccourci clavier (Ctrl+Maj+P) et l'extension Chrome Sidekick pour un multitâche fluide

Limites de Bearly IA

L'extension Chrome est nécessaire pour résumer les pages web

L'interface peut sembler basique par rapport à des outils de gestion des connaissances personnelles (PKM) plus structurés

Tarifs de Bearly IA

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Analyst : 60 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Bearly IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Bearly IA dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Bearly.ai, c'est sa fonctionnalité efficace qui simplifie les tâches complexes telles que le résumé d'articles, la génération de contenu et l'organisation d'idées. Le fait de pouvoir le télécharger sur mon Mac change la donne, car je n'ai plus besoin de me rendre sur leur site web. Cela m'aide à rédiger des articles pour mon client.

Ce que j'apprécie le plus chez Bearly. IA, c'est sa fonctionnalité efficace qui simplifie les tâches complexes telles que la résumation d'articles, la génération de contenu et l'organisation d'idées. Le fait de pouvoir le télécharger sur mon Mac change la donne, car je n'ai plus besoin de me rendre sur leur site web. Cela m'aide à rédiger des articles pour mon client.

📖 À lire également : Les meilleures applications de gestion des tâches pour les utilisateurs de Mac

Voici quelques outils d'IA supplémentaires que les utilisateurs de Mac peuvent découvrir, conçus pour s'intégrer sans effort à votre processus créatif ou à votre flux de productivité :

Descript : Modifiez vos vidéos et podcasts en effectuant des modifications en cours sur le texte, grâce à la transcription, à l'enregistrement d'écran et aux voix off générées par l'IA intégrées

Raycast : Boostez la productivité de votre Mac grâce à une barre de commandes alimentée par l'IA qui vous aide à rechercher, lancer et réaliser des tâches plus rapidement

CleanShot X : Capturez des captures d'écran et enregistrez l'écran de votre Mac avec des annotations intelligentes, un flou d'arrière-plan et l'assistance pour l'historique du bloc-notes

Boostez votre productivité de manière « Mac-nificente » avec ClickUp

Avec le lancement de macOS Tahoe et l'arrivée des puces de la série M5, la frontière entre « utiliser un outil » et « collaborer avec un agent » a enfin été fermée.

Alors, pourquoi se contenter d'un simple chatbot IA qui se contente de « parler » ?

Si vous êtes un utilisateur Mac et que vous souhaitez exploiter au maximum la puissance de votre appareil Apple, ClickUp est sans conteste l'un des meilleurs outils d'IA pour Mac. Pourquoi ? ClickUp Brain et les Super Agents peuvent s'intégrer à votre flux de travail et exécuter des tâches en plusieurs étapes pendant que vous dormez.

Voici ce qu'en dit l'analyste en amélioration des processus métier d'Airbnb :

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il nous a vraiment facilité la vie, car il est simple d'utilisation. Nous avons pu mieux gérer notre travail, suivre et produire des rapports sur nos activités facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression du travail, la planification future s'est avérée simple.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il nous a vraiment facilité la vie, car il est simple d'utilisation. Nous avons pu mieux gérer notre travail, suivre et produire des rapports sur nos activités facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future s'est avérée simple.

En plus d'offrir un forfait gratuit à vie et plus de 1 000 modèles pour vous permettre de vous lancer immédiatement, il est compatible avec macOS, l'iPhone et l'iPad, et utilise le traitement IA sur l'appareil pour optimiser la vitesse et la confidentialité.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!