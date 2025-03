10 meilleures applications de liste À faire pour Mac en 2025

Vous êtes à la recherche de l'objet idéal ? gestion des tâches une application qui vous permette de rester au top de votre productivité ? Ne cherchez plus. Nous avons dressé une liste des 10 meilleures applications de liste de tâches pour Mac qui ne manqueront pas de booster votre rythme de travail et de vous aider à atteindre vos objectifs.

Jetez un coup d'œil à nos meilleurs choix et commencez à rayer vos tâches comme un pro - plus de délais manqués ou de notes autocollantes innombrables, juste le bonheur de la productivité à l'état pur. À vous de découvrir les meilleures applications de liste de tâches pour Mac !

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir la meilleure application de liste à faire pour Mac ?

Lors de la sélection de l'application de liste à faire idéale pour votre MacBook, plusieurs aspects essentiels doivent être pris en compte. Avant de prendre une décision définitive, recherchez les fonctionnalités et caractéristiques clés suivantes :

Pour le travail, explorez les apps de liste de tâches qui permettent le partage des tâches, les commentaires et la délégation des tâches. et de suivre la progression à travers les membres de l'équipe. Même pour les tâches personnelles, des applications dotées de fonctionnalités collaboratives comme celles-ci vous permettront de partager vos notes et vos tâches avec votre famille et vos amis. Intégrations tierces : Pour améliorer vos flux de travail et stimuler votre productivité, un logiciel de liste de tâches qui s'intègre aux autres outils que vous utilisez déjà sur votre Mac - calendriers, e-mails, environnements de travail comme Slack et gestion des tâches - est exactement ce qu'il vous faut.

: Si vous travaillez sur plusieurs appareils, alors nous vous recommandons d'opter pour une plateforme de liste à faire compatible avec tous vos appareils Apple - iPad, Apple watch, iPhone et autres - et pas seulement avec votre Mac. Ce choix vous assurera d'accéder à vos tâches ou à vos notes là où c'est le plus confortable pour vous et à tout moment pour créer des tâches dans une application de liste de tâches. Interface utilisateur facile à naviguer : Quelle que soit l'application de liste de tâches que vous choisissez pour votre Mac, elle doit présenter une interface propre et simple. Cette simplicité vous permettra de ne pas passer trop de temps à comprendre l'application, au point qu'il ne vous restera que peu ou pas de temps pour créer des tâches ou les gérer.

Les 10 meilleures listes À faire pour Mac

Une application de liste à faire vous aidera à rester organisé et à maîtriser vos tâches. Pour vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins personnels ou à ceux de votre entreprise, voici nos 10 meilleures applications de liste à faire pour Mac.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents de ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

ClickUp est la suite de productivité ultime - son large intervalle de fonctionnalités personnalisables pour la gestion des tâches, des projets, Documents et les Objectifs en font une application de liste de choses à faire idéale (et agenda numérique ). L'application se targue également d'une interface conviviale et d'une intégration transparente avec plus d'un millier d'autres solutions de productivité.

Ainsi, pour les individus qui souhaitent stimuler leur productivité et les équipes qui cherchent à atteindre (et à dépasser) leurs objectifs en matière de gestion de projet clickUp est la meilleure application de liste de tâches pour Mac (si nous le disons nous-mêmes).

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tâches personnalisables: ClickUp vous permet de créer, d'attribuer des tâches et de suivre ou de gérer des tâches facilement. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également simplifier les projets importants et complexes en les divisant en sous-tâches. Et pour rationaliser encore plus la gestion des tâches, ClickUp vous permet de définir des rappels d'échéance, de reprogrammer des éléments de la liste et d'assigner des tâches à d'autres personnes si nécessaire.

ClickUp vous permet de créer, d'attribuer des tâches et de suivre ou de gérer des tâches facilement. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également simplifier les projets importants et complexes en les divisant en sous-tâches. Et pour rationaliser encore plus la gestion des tâches, ClickUp vous permet de définir des rappels d'échéance, de reprogrammer des éléments de la liste et d'assigner des tâches à d'autres personnes si nécessaire. Espaces, dossiers et listes : Pour faciliter le suivi, ClickUp fournit une structure hiérarchique de projet où les tâches sont organisées en listes, les listes sont classées en dossiers et les dossiers sont enregistrés dans des espaces de travail.

Pour faciliter le suivi, ClickUp fournit une structure hiérarchique de projet où les tâches sont organisées en listes, les listes sont classées en dossiers et les dossiers sont enregistrés dans des espaces de travail. Modèles : Gagnez du temps et de l'énergie en utilisant les modèles préfabriqués et personnalisables de ClickUp pour différents cas d'utilisation personnels et d'entreprise, de les grandes lignes d'un projet à éléments d'action simple listes à faire , checklists et d'autres encore.

: Gagnez du temps et de l'énergie en utilisant les modèles préfabriqués et personnalisables de ClickUp pour différents cas d'utilisation personnels et d'entreprise, de les grandes lignes d'un projet à éléments d'action simple listes à faire , checklists et d'autres encore. Suivi du temps pour Mac : ClickUp propose une solution de suivi du temps pour Mac gestion du temps qui permet aux individus de calculer la durée consacrée aux tâches et de fixer des paramètres d'estimation de la durée, ce qui améliore la précision de la planification future et réduit considérablement la consommation de temps.

Notes : Prenez des notes et documenter des projets de n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment avec ClickUp. La fonction bloc-notes vous aide à remplir votre carnet de notes liste de choses à faire en déplacement afin de ne pas oublier des tâches importantes.

: Prenez des notes et documenter des projets de n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment avec ClickUp. La fonction bloc-notes vous aide à remplir votre carnet de notes liste de choses à faire en déplacement afin de ne pas oublier des tâches importantes. Version gratuite chargée : La version gratuite de ClickUp est chargée avec d'autres outils de gestion des tâches et d'aide à la décision fonctionnalités de gestion de projet que vous ne trouverez pas dans ces autres applications à faire.

Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage pour certains

Contrôle limité des paramètres de notification

Prix de ClickUp

Free Forever (version gratuite)

(version gratuite) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (6 700+ commentaires)

: 4.7/5 (6 700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 600+ commentaires)

2. BonneTâche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/GoodTask-1-1400x1077.png GoodTask Image du produit /$$$img/

Via BonneTâche GoodTask est une application de tâches intuitive basée sur les rappels et les calendriers d'Apple. Elle sert à la fois de application checklist pour les tâches simples et une application de logiciel de gestion des tâches pour les projets complexes.

Si GoodTask est idéal pour les utilisateurs de Mac, il se synchronise aussi facilement avec les autres appareils de l'écosystème Apple pour vous afficher des checklists où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de GoodTask

Excellente interface utilisateur

Actions rapides et extraits de texte

Affichage du calendrier quotidien, hebdomadaire et mensuel

Listes intelligentes

Créateur de thèmes pour personnaliser l'apparence de votre application

Limites de GoodTask

L'application Web est sujette à des pannes d'application

Les nouvelles mises à jour d'iOS entraînent parfois des problèmes de performances

Ne dispose pas de fonctionnalités comme d'autres applications de gestion de projet de cette liste

Prix de GoodTask

$39.99

Évaluations des clients de GoodTask

G2 : Indisponible

: Indisponible Capterra : Indisponible

3. Choses 3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg Things 3 Image du produit /$$img/

Via Code cultivé Things 3, conçu par Cultured Code, est un gestionnaire de tâches de premier plan pour la planification quotidienne, la gestion de projet et le suivi de la progression. Son design unique et son interface utilisateur transparente en ont fait un des favoris des utilisateurs et lui ont valu d'être récompensé deux fois par le prix du design d'Apple.

Une application de niche pour les appareils Apple, Choses 3 facilite également la vie de ses utilisateurs en s'intégrant à des environnements de travail comme Slack et en permettant le partage de projets.

Les meilleures fonctionnalités de Things 3

Événements et affichages du Calendrier pour les rappels de tâches et de réunions

Achat/paiement unique de l'application (pour toujours)

Design esthétique

Liste des tâches à venir - pour le forfait de la semaine à venir

Étiquettes pour le regroupement des tâches

Checklists

Things 3 limites

Pas de version gratuite

Pas d'application web

Manque de fonctionnalités de collaboration

prix de #### Things 3 :

Pour Mac : $49.99

: $49.99 Pour Apple Watch et iPhone : $9.99

: $9.99 Pour ipad : $19.99

: $19.99 Achevé: $80

Choses 3 évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.9/ 5 (130+ commentaires)

Bonus:_ *Applications de gestion des tâches pour Mac* !

4. Todoist

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image6-1400x763.png Gérez vos tâches et vos listes à faire avec Todoist /$$$img/

Gérez vos tâches et vos listes de choses à faire avec Todoist L'une des applications de liste à faire et des gestionnaires de tâches les plus populaires, Todoist vous permet de décomposer les tâches en sous-tâches et de les classer par ordre de priorité comme bon vous semble. Bien qu'il soit bien établi en tant qu'outil de planification de la vie et de collaboration avec la famille et les amis, Todoist propose également un forfait Business pour les équipes qui cherchent à mieux gérer leurs tâches officielles.

L'interface utilisateur simple et les tableaux de bord de l'application permettent aux utilisateurs de Mac d'organiser rapidement les tâches, d'évaluer les cours, de rester compte et de réaliser plus de choses au quotidien.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Listes personnalisables

Modèles de projets

Rappels

Intégrations

Affichage des filtres

Sous-tâches

Limites de Todoist

Fonctionnalités de collaboration basiques ; pas idéal pour une gestion de projet avancée ou complexe

Ne peut être utilisé qu'avec une connexion internet ; pas hors ligne

Prix de Todoist

Free

Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Business : 6$/mois par utilisateur

Evaluations des clients de Todoist

G2 : 4.4/5 (750 commentaires)

: 4.4/5 (750 commentaires) Capterra : 4.6/5 (2200+ commentaires)

5. OmniFocus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/omnifocus.png Image du produit OmniFocus /$$$img/

Via Le groupe Omni OmniFocus, de The Omni Group, est conçu pour les entreprises très occupées qui peuvent facilement être submergées par de multiples tâches et projets. Si vous devez interagir avec des tâches complexes tous les jours, vous devriez envisager d'utiliser OmniFocus comme application de liste de choses à faire sur Mac.

Le logiciel rend l'achèvement de vos tâches les plus importantes pratique et flexible, car vous pouvez facilement accéder à vos listes de tâches sur d'autres appareils Apple comme une Apple Watch, un iPhone, et plus encore. Et contrairement à certains autres outils de cette liste, comme Todoist, Omnifocus permet un accès hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités d'Omnifocus

Synchronisation en temps réel sur vos multiples appareils Apple

Modification en cours

Adaptation à Siri

Menu Partage - pour importer des éléments d'action depuis n'importe quelle application de votre appareil

Limites de l'OmniFocus

Pas de forfait Free

Prix d'OmniFocus

Pour le web : 4,99 $/mois

: 4,99 $/mois Pro : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Licence standard V3 : 49,99 $ - paiement unique traditionnel

: 49,99 $ - paiement unique traditionnel Licence Pro : 99,99 $ - paiement traditionnel en une fois

Evaluations des clients d'OmniFocus

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ commentaires) Check out these OmniFocus alternatives !

6. 2Do

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2Do.png 2Do Image du produit /$$$img/

Via 2Do Conçue spécifiquement pour un usage personnel, 2Do vous permet de forfaiter vos tâches et de les diviser en étapes de taille pour un suivi granulaire. La version Mac de l'application est un éditeur de tâches achevé auquel vous pouvez accéder de n'importe où et à tout moment.

Avec Terminé, vous pouvez créer des tâches et mettre à jour leur statut (planifié, en progression ou terminé) en fonction de vos besoins. 2Do vous permet également de libeller les tâches pour les organiser par catégories pertinentes ou par similitudes.

Meilleures fonctionnalités de 2Do

Synchronisation dans le cloud avec des outils tels que Dropbox, CalDAV et Toodledo

Listes avec code couleur pour les projets et les tâches connexes

Notifications sonores ou textuelles pour les tâches non effectuées

Modification en cours

Sauvegardes automatiques

Fonctions de recherche avancées

Listes intelligentes

Limites de 2Do

Pas de synchronisation du Calendrier

Mauvaises fonctionnalités de collaboration

Incompatible avec les appareils Android

Prix de 2Do

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac : $49.99

Évaluations des clients de 2Do

G2: 3.5/5 (2 commentaires)

3.5/5 (2 commentaires) Capterra : Indisponible

7. TaskPaper3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/TaskPaper-1400x875.jpeg Image du produit TaskPaper 3 /$$$img/

Via Document de travail Fondée en 2016, TaskPaper est l'une des plus anciennes applications de liste de tâches à faire pour Mac. Sa dernière version TaskPaper3 conserve le format texte simple de l'application originale, mais avec une touche de modernité.

Le format simple en texte clair de l'outil le rend également idéal pour les utilisateurs qui trouvent les apps de gestion de projet avancées distrayantes ou déroutantes. TaskPaper3 s'intègre parfaitement au système de rappel de votre Mac pour que vous ne manquiez jamais rien de votre liste à faire.

Les meilleures fonctionnalités de TaskPaper3

Planification des tâches par date

Fonctionnalité de glisser-déposer pour organiser les listes

Interface gratuite pour les distractions

Exportation/importation avec l'application Rappels

Mode sombre

Limites de TaskPaper

Si vous appréciez les graphismes et les interfaces utilisateurs visuellement attrayantes, TaskPaper n'est pas fait pour vous

Pas de forfait Free

Prix de TaskPaper

$28.99

Evaluation des clients de TaskPaper

G2 : Indisponible

: Indisponible Capterra : Indisponible

8. À faire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/any.do ClickUp_.png Page d'atterrissage du modèle À faire /$$$img/

Via À faireÀ faire est une solution simple de liste à faire pour les individus et les équipes. Elle permet de collaborer sur des projets en temps réel, de gérer des tâches et de suivre des processus d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Étiquettes de couleur

Discussion en temps réel

Intégrations avec des outils tiers comme Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, etc

Calendrier et rappels

plus de 100 modèles pour différents projets et cas d'utilisation

Synchronisation multi-appareils

Agenda quotidien

Limites d'À faire

Ne convient pas à la gestion de projet avancée

N'offre que quelques fonctionnalités

Prix d'À faire

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Teams : 5$/mois par utilisateur

À faire évaluations des clients

G2 : 4.1/5 (190+ commentaires)

: 4.1/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (160+ commentaires)

9. À faire Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/microsoft-to-do-screenshot.png liste à faire application microsoft à faire /$$$img/

Via Microsoft En ce qui concerne les applications de tâches compatibles avec les MacBook, Microsoft To-do est l'une des options les plus robustes. Elle est particulièrement précieuse pour les utilisateurs intensifs de Microsoft 365 qui peuvent combiner les fonctions de planification des tâches de À faire avec d'autres applications outils de productivité dans le hub comme Outlook, PowerPoint, OneDrive, et plus encore.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Suggestions intelligentes et personnalisées pour la planification des tâches quotidiennes ou hebdomadaires

Invitations et fonctionnalités de partage pour collaborer avec des amis, des membres de la famille et des collègues

Intégration transparente avec d'autres outils Microsoft 365

Limites de Microsoft À faire

Peu de fonctionnalités

Limité priorisation des tâches capacités

Interface utilisateur déroutante

Nécessite un compte Microsoft pour être utilisé

Aucune fonctionnalité de rapports

Prix de Microsoft À faire

**Free

Évaluations des clients de Microsoft To-do

G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

: 4.4/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2700+ avis)

10. Tick Tick

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Tick-Tick-Create-a-New-List-Feature-Example.jpeg Tick Tick Créer une nouvelle liste Exemple de fonctionnalité /$$$img/

Via Tick Tick Tick est une application 3-en-1 pour gérer les listes à faire, les checklists et les tâches. Elle vous permet d'organiser votre vie personnelle et professionnelle, de paramétrer des échéances et des rappels de tâches, et de collaborer avec d'autres personnes en toute fluidité.

Avec plus de 30 fonctionnalités pour noter des idées et planifier des activités quotidiennes, Tick Tick est une application de liste à faire qui mérite d'être prise en compte par les utilisateurs de Mac.

Meilleures fonctionnalités de Tick Tick

Affichages flexibles du Calendrier

Saisie vocale

Conversion facile des e-mails en tâches

Multiples rappels pour éviter de rater des dates d'échéance importantes

Se synchronise de manière transparente avec les applications de calendrier

Étiquette les tâches en fonction de l'heure, du titre, de l'étiquette, de la priorité ou d'un filtre personnalisé que vous créez

Limites de Tick Tick

Impossibilité de modifier, achever ou supprimer des tâches directement depuis le compte Google Agenda qui lui est lié

La version gratuite est très limitée

Prix de Tick Tick

Free

Premium : 27,99 $/an

Tick Tick évaluations des clients

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (90+ avis)

ClickUp : L'application n°1 de liste À faire pour Mac

La gestion de vos tâches sur Mac n'a jamais été aussi simple grâce à l'abondance d'applications de listes à faire disponibles. Bien que toutes les autres applications de cette liste offrent des fonctionnalités et des avantages uniques, ClickUp est sans conteste la meilleure application à faire du Mac App Store.

Grâce à ses fonctionnalités complètes et intuitives, ClickUp fait de la gestion de vos tâches un jeu d'enfant. L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp est sa flexibilité. Contrairement à de nombreuses autres applications de listes à faire, ClickUp est une application tout-en-un logiciel de gestion de projet qui vous permet de personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins spécifiques. Téléchargez et essayez ClickUp dès aujourd'hui !