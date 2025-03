Comment enregistrer un écran sur Mac avec audio sans effort

Rencontrez Mark. Mark s'est donné pour paramètre de créer une tutoriel vidéo détaillé pour son équipe. Il a appuyé sur la touche "enregistrement" de son Mac et tout semblait parfait jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il manquait le son.

L'enregistrement captait chaque clic et chaque défilement, mais il était presque inutile sans le son de sa voix. Cela vous rappelle quelque chose ? De nombreux utilisateurs de Mac sont confrontés au même problème lorsqu'ils essaient d'enregistrer un écran avec du son, qu'il s'agisse du son du système, de l'entrée du microphone ou des deux.

Heureusement, macOS dispose d'outils intégrés tels que QuickTime Player, ainsi que d'applications tierces pour simplifier le processus. Si vous faites partie des 100+ millions d'utilisateurs de Mac dans le monde entier, voici comment enregistrer un écran sur Mac avec du son !

🧠 Fun Fact: Le logo original d'Apple, conçu par le cofondateur Ronald Wayne en 1976, avait pour fonctionnalité de représenter Sir Isaac Newton assis sous un pommier.

⏰ Résumé en 60 secondes

Ce guide vous aidera à créer des enregistrements d'écran transparents sur votre Mac :

Voici comment réaliser des enregistrements d'écran sur un Mac et utiliser ClickUp pour tirer le meilleur parti de vos enregistrements.

Utilisez la barre d'outils Capture d'écran (Commande + Maj + 5) pour une capture d'écran et un enregistrement audio rapides

Essayez le lecteur QuickTime pour enregistrer de manière conviviale votre écran et le son du système

Résolvez les problèmes courants tels que l'absence de son, les lenteurs du système et les restrictions des applications en procédant à une installation correcte avant de commencer l'enregistrement

Explorez des outils tiers comme OBS Studio, Camtasia, Vmaker et Snagit pour les fonctionnalités avancées

Essayez d'utiliser ClickUp Clips change la donne avec l'intégration transparente des tâches, la collaboration d'équipe et la transcription IA

Suivez les bonnes pratiques comme la planification, l'optimisation des paramètres et la modification en cours pour créer des enregistrements professionnels

Par défaut, macOS enregistre les captures d'écran sans le son. Toutefois, vous pouvez utiliser la barre d'outils de capture d'écran intégrée au système d'exploitation, QuickTime Player ou diverses applications tierces compatibles pour capturer de l'audio dans vos enregistrements.

Tout d'abord, nous allons vous présenter quelques options d'enregistrement d'écran sous macOS.

Utilisation de la barre d'outils de capture d'écran

La barre d'outils Capture d'écran est une fonctionnalité intégrée à macOS qui offre un moyen simple d'enregistrer tout votre écran ou une partie sélectionnée avec le son.

1. Ouvrir la barre d'outils de capture d'écran

Appuyez sur les touches Commande + Maj + 5 de votre clavier

La barre d'outils de capture d'écran apparaît en bas de votre écran et propose des options pour capturer ou enregistrer votre écran

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-1400x879.jpeg Ouvrez la barre d'outils de capture d'écran : Comment enregistrer l'écran sur Mac avec audio /$$img/

via Pomme

2. Sélectionner l'option d'enregistrement

Choisissez l'une ou l'autre option :

Enregistrer tout l'écran : Capture l'ensemble de l'écran

Enregistrer une partie sélectionnée : Faites glisser et sélectionnez la zone spécifique que vous souhaitez enregistrer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-25.png Sélectionnez l'option d'enregistrement : Comment enregistrer un écran sur Mac avec audio /$$img/

3. Activer l'enregistrement audio

Cliquez sur Options dans la barre d'outils

Dans la section Microphone, sélectionnez l'entrée audio souhaitée (par exemple, Microphone interne ou Microphone externe)

Assurez-vous que l'option audio est activée pour l'enregistrement du son

4. Lancer l'enregistrement

Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils et effectuez les actions que vous souhaitez enregistrer

5. Arrêter l'enregistrement

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur Commande+Contrôle+Escape ou sur Maj+Commande+5, puis sur l'icône Arrêter l'enregistrement dans la barre de menus

6. Sauvegarder l'enregistrement

Votre enregistrement sera sauvegardé automatiquement à l'emplacement par défaut (généralement le bureau) ou dans le dossier que vous avez sélectionné sous Options

Utilisation de QuickTime Player

QuickTime Player est l'application de lecture multimédia par défaut fournie avec macOS. Connu pour sa simplicité et sa flexibilité, il est également fantastique pour capturer des enregistrements d'écran avec le son.

1. Ouvrir QuickTime Player

Recherchez et lancez QuickTime Player à partir de votre dossier Applications, ou utilisez la recherche Spotlight pour le même résultat

2. Choisissez Nouvel enregistrement d'écran

Dans la barre de menu, cliquez sur Fichier et sélectionnez Nouvel enregistrement d'écran

La fonctionnalité d'enregistrement d'écran s'ouvre sur une petite barre de contrôle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-27.png Sélectionnez Nouvel enregistrement d'écran : Comment faire un enregistrement d'écran sur Mac avec audio /$$img/

3. Activer l'enregistrement audio

Cliquez sur la petite flèche située à côté du bouton Enregistrer

Dans le menu déroulant, choisissez la source audio (par exemple, le microphone interne ou d'autres périphériques de sortie audio disponibles)

via Pomme

6. Arrêter l'enregistrement

Cliquez sur l'icône Arrêter l'enregistrement dans la barre de menu (un petit carré à l'intérieur d'un cercle) en haut de votre écran ou appuyez sur Commande + Contrôle + Échap

7. Sauvegarder l'enregistrement

Dès que vous avez terminé l'enregistrement, QuickTime Player ouvre automatiquement le fichier enregistré pour en obtenir un aperçu

Cliquez ensuite sur File > Save to name et sauvegardez votre enregistrement à l'emplacement de votre choix

👀 Le saviez-vous ? QuickTime Player était initialement disponible pour les plateformes macOS et Windows. Cependant, Apple a abandonné la version Windows en 2016 en raison de la diminution du besoin d'une version multiplateforme.

Problèmes courants liés à l'enregistrement d'écran sur Mac

L'enregistrement d'écran sur Mac est généralement simple, mais les utilisateurs sont confrontés à quelques problèmes courants :

Certaines applications, en particulier celles dont le contenu est protégé (pensez aux plateformes de streaming), peuvent bloquer l'enregistrement d'écran pour empêcher tout partage non autorisé . Si vous constatez une anomalie dans les paramètres d'enregistrement, c'est probablement dû à ces mesures de protection

. Si vous constatez une anomalie dans les paramètres d'enregistrement, c'est probablement dû à ces mesures de protection QuickTime Player n'assiste pas l'enregistrement par webcam , ce qui peut être une véritable déception si vous voulezcréer des vidéos plus attrayantes et plus interactives pour vos projets

, ce qui peut être une véritable déception si vous voulezcréer des vidéos plus attrayantes et plus interactives pour vos projets l'enregistrement d'écran sous macOS semble dépassé, capitalisant sa qualité d'enregistrement à 1080p . Si le 1080p peut encore travailler pour la plupart des scénarios, l'absence d'options à plus haute résolution comme le 4K est perceptible

. Si le 1080p peut encore travailler pour la plupart des scénarios, l'absence d'options à plus haute résolution comme le 4K est perceptible En ce qui concerne l'exportation de vos enregistrements, QuickTime Player n'assiste que le format .mov exclusif à Apple. Les outils par défaut ne permettent pas de réaliser des enregistrements d'écran dans des formes plus répandues telles que .mp4, .wmv ou .mkv ; vous devez d'abord convertir le fichier

exclusif à Apple. Les outils par défaut ne permettent pas de réaliser des enregistrements d'écran dans des formes plus répandues telles que .mp4, .wmv ou .mkv ; vous devez d'abord convertir le fichier Une autre limite est que tous les enregistrements sont stockés localement sur votre appareil. Contrairement aux outils basés sur le cloud,vos vidéos enregistrées sont liées à un seul système, et leur partage peut s'avérer fastidieux

Also Read: 15 exemples de vidéos de formation pour le développement des employés

Autres outils pour l'enregistrement d'écran sur Mac

Si les outils intégrés tels que QuickTime Player et la barre d'outils de capture d'écran sont parfaits pour l'enregistrement d'écran de base sur les appareils Mac, vous pouvez parfois avoir besoin de plus de flexibilité ou de fonctions pour vos besoins d'enregistrement.

Par exemple, si vous travaillez sur des didacticiels, des vidéos de jeux ou des présentations professionnelles, vous aurez besoin de fonctionnalités avancées telles que le mixage audio, des options d'édition et des capacités de diffusion en direct.

Pour accéder à ces fonctionnalités avancées, vous avez besoin d'un logiciel tiers ou d'une extension tierce. Découvrons quelques-unes des meilleures extensions disponibles sur le marché !

1. OBS Studio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-30-1400x1153.png OBS Studio /$$$img/

via Studio OBSOBS Studio (Open Broadcaster Software) est un logiciel libre et gratuit qui est placé dans les favoris des créateurs de contenu et des professionnels. Il est largement apprécié pour sa flexibilité et ses capacités robustes.

Ce programme léger possède des fonctionnalités très appréciées des utilisateurs :

Assistance à l'enregistrement d'écran et à la diffusion en direct

Permet d'enregistrer l'audio interne, l'audio du système et l'entrée du microphone

Permet de personnaliser l'enregistrement avec plusieurs scènes, superpositions et transitions

Offre des options d'enregistrement à des fréquences d'images et des résolutions élevées

OBS Studio est idéal pour les joueurs, les éducateurs et tous ceux qui souhaitent réaliser des enregistrements de qualité professionnelle sans dépenser un centime. Cependant, son interface peut sembler compliquée pour les débutants.

2. Camtasia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-31.png Camtasia : Comment enregistrer un écran sur Mac avec de l'audio /$$img/

via Camtasia Un des outils proposés par le spécialiste de la capture et de l'enregistrement d'écran TechSmith, Camtasia est une application tierce haut de gamme parfaite pour les professionnels qui veulent une solution tout-en-un pour l'enregistrement d'écran et la modification en cours de vidéo.

Vous pouvez utiliser cet outil pour capturer des enregistrements en toute fluidité grâce à ce qui suit :

Interface facile à utiliser pour enregistrer tout l'écran ou des parties sélectionnées

Éditeur intégré pour l'ajout d'annotations, d'animations et d'effets

Assistance pour l'enregistrement audio à partir de sources multiples comme les microphones et le son du système

Musique et ressources gratuites pour améliorer vos enregistrements

Camtasia est idéal pour la création de tutoriels, de webinaires et d'animations vidéos de formation . Il est adapté aux débutants mais coûte cher.

3. Vmaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-32.png Vmaker /$$$img/

via Vmaker Vous cherchez un outil léger et moderne ? Vmaker est un excellent choix pour les enregistrements d'écran rapides. C'est s un outil basé sur le cloud conçu pour la collaboration et la création de contenu des temps modernes.

Utilisez l'interface utilisateur intuitive de l'outil pour :

Enregistrer simultanément de la vidéo, de l'audio et même des flux de webcam

Planifier des enregistrements et définir des paramètres de rappel

Stocker et partager facilement vos enregistrements grâce au stockage cloud

Effectuer des découpages et des annotations de base avec un éditeur léger

Vmaker est parfait pour les équipes qui collaborent à distance ou les personnes qui créent de courtes vidéos pour les médias sociaux ou les présentations.

4. Boucle d'amarrage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-33.png Loopback /$$$img/

via Boucle de sécurité Si vous avez déjà eu des difficultés avec l'enregistrement audio interne sur un Mac, Loopback par Rogue Amoeba est un excellent logiciel tiers. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un enregistreur d'écran traditionnel pour macOS, c'est un outil puissant pour gérer de manière transparente les sources audio.

Cet outil vous sera particulièrement utile pour :

Combiner l'audio du système et l'entrée du microphone en un seul périphérique virtuel pour l'enregistrement

Capturer de l'audio interne de haute qualité pour les podcasts et les tutoriels vidéo

Intégrer et partager vos enregistrements avec d'autres outils tels qu'OBS Studio et QuickTime Player

Si vous avez du mal à enregistrer l'audio du système sur un Mac, Loopback peut vous sauver la mise. Il est idéal pour enregistrer l'audio interne lors de la diffusion en direct ou de l'enregistrement d'un didacticiel.

Cependant, il s'agit d'un outil de niche réservé aux utilisateurs avancés.

5. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-34.png Loom /$$img/

via Loom L'un des outils les plus utilisés pour les enregistrements personnels rapides, Loom est un choix populaire pour les utilisateurs qui ont besoin d'un moyen rapide et sans tracas de partager des vidéos et d'enregistrer sur un Mac.

Il offre une interface intuitive et est parfait pour la communication dans les équipes à distance permettant un enregistrement et un partage instantanés.

Loom a gagné en productivité grâce à un produit complet qui vous permet :

Enregistrer votre écran et votre webcam ensemble pour une touche personnelle

Partager les enregistrements instantanément à l'aide d'un lien

Collaborer avec des équipes grâce à des fonctionnalités de commentaires et de rétroaction

Mettre en évidence les zones importantes pendant les enregistrements grâce à des outils de dessin

La simplicité et l'efficacité de Loom fonctionnalités de collaboration en font un des favoris des équipes distantes, des éducateurs et des professionnels.

6. Snagit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-35.png Snagit /$$$img/

via Snagit L'autre outil de capture et d'enregistrement d'écran de TechSmith, Snagit snagit est un logiciel de capture d'écran de haute qualité et facile à utiliser. Il est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent combiner l'enregistrement d'écran avec des images annotées.

Snagit se concentre sur l'enregistrement simplifié, en vous donnant la possibilité de :

Capturer l'intégralité de votre écran, une partie sélectionnée ou des zones de défilement

Annoter les enregistrements avec du texte, des flèches et des effets

Découper et combiner des clips à l'aide d'un éditeur vidéo de base

Créer facilement des guides pratiques, des démonstrations et des présentations

Snagit est idéal pour les professionnels qui créent des tutoriels ou de la documentation visuelle. L'accent mis sur la simplicité et la qualité des résultats en fait un outil de confiance pour les débutants et les experts.

7. ClickUp

La plupart des outils tiers vous permettent d'enregistrer facilement votre écran et votre audio, mais ce ne sont que des logiciels d'enregistrement.

Si vous recherchez une solution d'enregistrement d'écran qui va au-delà de la capture vidéo et vous permet d'intégrer sans effort vos enregistrements dans votre flux de travail, ClickUp est votre réponse.

ClickUp est l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat - le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Connue pour ses fonctionnalités de gestion de projet, ClickUp va.. au-delà de la fonctionnalité d'enregistrement d'écran de base avec ClickUp Clips une fonctionnalité très utile qui simplifie la collaboration au sein de l'équipe et stimule la productivité.

Qu'est-ce que ClickUp Clips ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-36.png ClickUp Clips /$$$img/

Révolutionnez votre flux de travail d'enregistrement d'écran avec ClickUp Clips ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager votre écran directement dans votre environnement de travail. C'est un outil de productivité qui comble les lacunes en matière de communication ce qui permet de maintenir plus facilement tout le monde sur la même page.

Que vous accompagniez un coéquipier dans l'accomplissement d'une tâche, que vous fassiez la démonstration d'une fonctionnalité ou que vous fournissiez un prestataire, ClickUp Clip vous facilitera l'ensemble du processus.

Voici une vidéo de ClickUp Clips pour vous aider à mieux comprendre :

Voici quelques fonctionnalités étonnantes qui vous aideront à capturer des enregistrements sur un Mac ainsi qu'à faire bien d'autres choses :

1. Enregistrer l'écran et le partager instantanément

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran et votre webcam simultanément. Pour ajouter une touche personnelle, vous pouvez superposer votre vidéo au fur et à mesure que vous expliquez votre processus.

Une fois enregistrés, les Clips sont automatiquement sauvegardés dans votre environnement de travail ClickUp, ce qui les rend instantanément accessibles à votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-37.png ClickUp Clips : Comment enregistrer un écran sur Mac avec de l'audio /$$img/

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer vos écrans de manière intelligente

2. Joindre les enregistrements d'écran aux tâches

C'est là que ClickUp brille vraiment. Contrairement aux enregistreurs d'écran autonomes, vous pouvez directement joindre vos Clips à des tâches ou projets spécifiques. Par exemple :

Enregistrez un rapport de bug et liez-le à une tâche de développement

Démontrer un processus et joindre l'enregistrement à un module de formation de l'équipe

Fournir un retour visuel sur une conception ou un document et le lier à la tâche correspondante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image.gif ClickUp Clips /$$img/

Redéfinissez la façon dont vous enregistrez et collaborez avec ClickUp Clips

3. Collaborez avec des équipes à l'aide d'enregistrements

La collaboration devient facile lorsque vos enregistrements d'écran sont centralisés dans ClickUp. Votre équipe peut :

Regarder les Clips directement dans la tâche ou le fil de commentaires

Laisser des commentaires, poser des questions ou fournir des mises à jour en temps réel

S'assurer que tout le monde reste synchronisé sans avoir besoin d'envoyer d'interminables e-mails

4. Exploitez l'IA avec vos enregistrements

Les capacités de l'IA de ClickUp vous offrent une convivialité maximale à partir de vos enregistrements grâce à des invites simples. ClickUp Brain peut transcrire automatiquement tous vos Clips, transformant le contenu vidéo en texte consultable pour faciliter la consultation par tous les membres de l'équipe.

Cela rend également votre contenu accessible aux membres de l'équipe qui préfèrent lire plutôt que regarder, tout en vous permettant de rechercher des mots-clés ou des phrases spécifiques dans vos enregistrements pour une navigation plus rapide.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-38.png ClickUp Brain /$$img/

Obtenez les transcriptions les plus fluides de vos enregistrements avec ClickUp Brain

Regardez comment Brain transcrit avec facilité :

5. Stockage sécurisé et centralisé

Gardez tous vos enregistrements en sécurité et organisés dans l'environnement de travail sécurisé de ClickUp.

Accédez aux Clips directement à partir de leurs tâches ou projets associés

Éliminez le besoin de stockage externe ou de plateformes tierces

Veillez à ce que les enregistrements ne soient accessibles qu'aux membres de l'équipe autorisés

ClickUp est parfait pour les équipes, les éducateurs et les professionnels qui souhaitent combiner l'enregistrement d'écran avec une gestion de projet transparente.

💡 Pro Tip: Ajoutez une brève checklist basée sur le texte ou un aperçu à votre tâche ClickUp avant de cliquer sur enregistrer. À fait, joindre votre Clip directement à la tâche et utiliser la fonctionnalité de transcription de ClickUp Brain pour créer un résumé écrit pour faciliter la consultation .

Bonnes pratiques pour l'enregistrement d'écran sur Mac

La création d'enregistrements d'écran de haute qualité sur votre Mac ne se limite pas à appuyer sur le bouton d'enregistrement. Pour que vos enregistrements soient clairs, professionnels et efficaces, tenez compte des bonnes pratiques suivantes :

Forfaitisez votre contenu avant de commencer l'enregistrement

Choisissez un fichierenregistreur d'écran qui correspond à vos besoins. QuickTime Player et la barre d'outils de capture d'écran conviennent mieux pour les fonctionnalités de base, et pour les fonctionnalités avancées, envisagez des applications tierces telles que Camtasia et ClickUp

Décidez si vous allez enregistrer l'audio du système, l'entrée du microphone ou les deux, et assurez-vous que vos paramètres et sources audio sont correctement configurés

Gardez un œil sur la durée de votre enregistrement. Les enregistrements longs peuvent résulter en des tailles de fichiers importantes et nécessiter une modification vidéo plus poussée

Choisissez le format de fichier et la résolution adaptés à votre public. Assurez-vous que la vidéo finale est accessible et maintient la qualité sur différents appareils et plateformes

Surtout, n'oubliez pas de revoir vos enregistrements lorsque vous avez terminé pour vous assurer que toute la vidéo et l'audio ont été capturés correctement !

Pourquoi se contenter d'enregistrer quand vous pouvez ClickUp votre flux de travail ?

J'espère qu'avec ces conseils et ces outils, vous ne ferez pas la même erreur que Mark : enregistrer votre écran pour vous rendre compte que l'audio n'a pas été pris en compte.

Que vous utilisiez la barre d'outils de capture d'écran intégrée, des applications tierces comme OBS Studio ou le flux de travail efficace de ClickUp Clips, le bon outil peut faire toute la différence.

Utilisez la suite robuste de ClickUp pour augmenter l'utilité de vos enregistrements. Joignez-les à des tâches, collaborez avec votre équipe et transcrivez même les vidéos pour obtenir des informations consultables, le tout en un seul endroit.

La prochaine fois que vous appuyez sur "enregistrer", faites en sorte que cela compte avec un outil qui travaille aussi dur que vous. Créez un compte ClickUp gratuit et voyez par vous-même !