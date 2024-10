Le bureau de votre Mac est-il une jungle chaotique de fichiers, d'icônes et de dossiers ?

Voici la vérité : mettre de l'ordre sur le bureau de votre Mac n'est pas sorcier.

Bien sûr, il existe de nombreux applications de productivité pour Mac utilisateurs.

Mais parfois, vous n'avez besoin que de quelques conseils pour le désencombrement numérique pour bien faire les choses.

Dans cet article de blog, nous allons vous apprendre, étape par étape, à organiser les fichiers sur Mac. Nous verrons également comment vous pouvez étendre cette structure à un logiciel de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp.

12 façons d'organiser les fichiers et les dossiers sur Mac

1. Organiser les éléments dans des dossiers

Sur votre Mac, cliquez sur l'icône "Finder" (l'icône bleue et blanche) dans le "Dock" pour ouvrir la fenêtre "Finder".

💡Pro Tip: Vous pouvez faire cela avec plusieurs fichiers simultanément : il suffit d'appuyer sur la touche " Commande " et de la maintenir enfoncée, puis de cliquer sur les éléments (ils n'ont pas besoin d'être côte à côte) et de les faire glisser vers le dossier.

Vous pouvez également rapidement GROUPER LES ÉLÉMENTS DU BUREAU EN DOSSIERS . Sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez regrouper, faites un Control-clic sur l'un d'entre eux, puis choisissez Nouveau dossier avec sélection. À faire : les éléments verrouillés ne peuvent pas être regroupés.

2. Créer des sous-dossiers

Retournez dans le dossier "Organiser" et créez des sous-dossiers pour chaque catégorie principale dans laquelle vous souhaitez organiser vos propres fichiers

Pour cet exemple, nous avons choisi les catégories suivantes : " Dossier de documents ", " Modèles YouTube ", " Stock media ", " Modèles PPT ", " Captures d'écran de logiciels ", " Matériel marketing " et " Tutoriels d'installation d'applications "

Fusionner des dossiers à l'aide de Terminal

La deuxième méthode utilise Terminal et une commande appelée "ditto ". Elle permet de fusionner le contenu de deux dossiers, y compris les sous-dossiers qu'ils contiennent.

Ouvrez Terminal et tapez : ditto ~/source_folder ~/target_folder

Vous devez ajouter les noms réels des dossiers à la place de "dossier_source" et "dossier_cible"

De plus, au lieu de taper le chemin du dossier, vous pouvez glisser-déposer les dossiers dans la fenêtre du terminal.

4. Placez vos dossiers dans les favoris

S'il y a trop de dossiers et de sous-dossiers, l'emplacement d'un dossier particulier que vous utilisez fréquemment ou pour des besoins spéciaux peut s'avérer fastidieux. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ajouter n'importe quel dossier à vos favoris dans la barre latérale du Finder. Voici comment faire :

Ouvrez une nouvelle fenêtre du Finder

Trouvez le dossier que vous souhaitez placer dans les favoris

Faites-le glisser dans la barre latérale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Favorite-your-folders.png Placer dans les favoris de vos dossiers sur Mac /$$$img/

5. Trier les fichiers par type

Vous pouvez également trier vos fichiers par "Type" pour regrouper les fichiers similaires (PDF, images, documents, etc.).

Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le dossier des téléchargements et choisissez "Trier par">"Type " Cela vous aidera à voir quels fichiers vous avez et où les déplacer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sort-files-by-type-1400x774.png Trier les fichiers par type sur Mac /$$$img/

Une fois que vous avez trié vos fichiers en fonction de la manière dont vous souhaitez les classer, déplacez-les dans les sous-dossiers appropriés. Par exemple, les photos et les vidéos sont placées dans le dossier "Stock media" et les captures d'écran dans le dossier "Software screenshots".

6. Utiliser des étiquettes

Pour classer les fichiers importants par ordre de priorité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier, sélectionnez "Étiquettes" et attribuez des étiquettes personnalisées telles que "Urgent" ou "À faire ". Les fichiers étiquetés affichent des points de couleur à côté de leur nom pour faciliter leur identification.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Use-tags.png Utiliser les étiquettes pour classer les fichiers par catégorie /$$$img/

Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers étiquetés en cliquant sur la couleur correspondante sous "Étiquettes" dans la barre latérale du "Finder".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/access-tagged-files-quickly-by-clicking-the-corresponding-color-under- 'Étiquettes-dans-la-barre latérale du Finder.png Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers étiquetés en cliquant sur la couleur correspondante sous "Étiquettes" dans la barre latérale du "Finder".

/$$img/

Lire la suite: 10 meilleures applications de liste À faire pour Mac

7. Essayez les dossiers intelligents

Pour regrouper dynamiquement des fichiers sur votre Mac, ouvrez le Finder et allez dans "Fichier" > "Nouveau dossier intelligent"

Cliquez ensuite sur le bouton (+) en haut à droite de la fenêtre, à côté de "Enregistrer", pour ajouter un critère de recherche.

Vous obtiendrez deux menus déroulants pour effectuer votre sélection.

Obtenez des réponses précises à toutes vos requêtes de recherche de fichiers grâce à ClickUp Brain

Par exemple, si vous recherchez fréquemment des " contrats " liés à des clients spécifiques, ClickUp Brain donnera la priorité à ces résultats lors de vos prochaines recherches. Cela signifie que plus vous utilisez la plateforme, plus elle devient intelligente, vous permettant de trouver des fichiers plus rapidement et avec plus de précision

En savoir plus:Maîtrisez votre temps avec l'outil de gestion du temps de ClickUp Brain 10 meilleures applications de calendrier pour Mac

Ne laissez pas le désordre numérique ralentir votre flux de travail

Il y a des choses plus importantes à faire que de perdre un temps précieux à chercher des documents essentiels, car les inefficacités peuvent rapidement s'accumuler.

Au lieu de cela, prenez votre temps en main grâce à une organisation stratégique de vos dossiers.

En structurant correctement vos dossiers, vous réduisez les distractions, minimisez les erreurs et assurez des opérations plus fluides. Cette pratique est essentielle pour coordonner les projets de grande envergure, gérer les dossiers des clients et superviser les documents sensibles.

Heureusement, ClickUp fournit les outils nécessaires à la création d'un espace de travail centralisé et efficace, qu'il s'agisse d'organiser les tâches à l'aide de la hiérarchie de ClickUp, d'utiliser la vue Liste pour un filtrage détaillé ou de tirer parti de fonctionnalités avancées telles que l'IA.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et passez à l'action.