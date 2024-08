Nous avons passé en revue les 10 meilleures applications de productivité pour Mac en 2024

Vous regardez la liste des choses à faire à côté de votre Mac et vous vous demandez comment vous allez pouvoir tout faire ?

Il est temps de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Si vous avez du mal à vous acquitter de vos tâches, nous vous invitons à découvrir quelques-uns des meilleurs outils de gestion des tâches applications de productivité pour votre Mac. Ces applications de productivité pour Mac peuvent vous aider à accomplir plus rapidement vos tâches en vous permettant de vous organiser, de sécuriser vos données et de transformer votre environnement de travail numérique en un paradis multifonctionnel.

En 2024, essayez ces dix meilleures applications de productivité pour Mac si vous voulez en faire plus en moins de temps cette année.

Que rechercher dans les applications de productivité pour Mac ?

Il existe de nombreuses applications de productivité pour Mac qui promettent de vous aider à faire plus de choses plus rapidement. Mais certaines, bien connues, peuvent être plus une source de distraction qu'un stimulant pour la productivité. Les meilleures applications de productivité pour Mac doivent être.. :

Facile à utiliser: Les meilleures applications de productivité pour Mac s'intégreront naturellement à votre flux de travail. Recherchez des outils intuitifs et offrez une interface utilisateur sans encombrement

Les meilleures applications de productivité pour Mac s'intégreront naturellement à votre flux de travail. Recherchez des outils intuitifs et offrez une interface utilisateur sans encombrement Une solution aux problèmes de productivité que vous rencontrez: Vous passez trop de temps sur le suivi du temps ? Vous avez du mal à organiser la gestion de vos projets ? Vous n'arrivez pas à vous souvenir de tous vos mots de passe ? Il existe des applications de productivité pour Mac qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes spécifiques

Vous passez trop de temps sur le suivi du temps ? Vous avez du mal à organiser la gestion de vos projets ? Vous n'arrivez pas à vous souvenir de tous vos mots de passe ? Il existe des applications de productivité pour Mac qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes spécifiques Compatibilité avec l'écosystème Mac: Toutes les applications de productivité ne fonctionnent pas sur un Mac, et toutes les applications Mac ne sont pas conçues pour tous les appareils Apple. Assurez-vous que les applications de productivité que vous avez choisies sont compatibles

Toutes les applications de productivité ne fonctionnent pas sur un Mac, et toutes les applications Mac ne sont pas conçues pour tous les appareils Apple. Assurez-vous que les applications de productivité que vous avez choisies sont compatibles Prix abordable: Certaines des meilleures apps de productivité avec une version gratuite sont disponibles sur macOS. D'autres peuvent nécessiter des frais uniques ou un abonnement mensuel. Tenez compte de votre budget et mettez en balance les avantages de l'application et son coût

Certaines des meilleures apps de productivité avec une version gratuite sont disponibles sur macOS. D'autres peuvent nécessiter des frais uniques ou un abonnement mensuel. Tenez compte de votre budget et mettez en balance les avantages de l'application et son coût **Les meilleures applications Mac sont assorties de nombreuses évaluations et critiques, ce qui vous permet d'en savoir plus sur l'application et ce que vous pouvez en attendre

Il existe un grand nombre d'excellentes applications Mac, mais il vous faudra peut-être un peu de temps pour trouver les meilleures applications de productivité pour votre flux de travail spécifique. Mais une fois que vous l'avez fait, elles peuvent changer la donne et il vous sera impossible de vous en passer.

Les 10 meilleures applications de productivité macOS à utiliser en 2024

Prêt à rationaliser les flux de travail et à réduire votre temps d'administrateur ? Commençons à explorer les meilleures applications de productivité pour Mac.

1. ClickUp - Meilleur pour la gestion de projet

Via Alfred Alfred est l'une des meilleures applications de productivité pour Mac, simplement en raison du nombre de choses qu'elle peut vous aider à faire. Avec Alfred, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier personnalisables ou des commandes système pour lancer des applications, rechercher tous vos fichiers ou exécuter des tâches récurrentes.

Il est facile à utiliser, hautement personnalisable et doté de fonctionnalités clés que les utilisateurs de Mac apprécieront.

Les meilleures fonctionnalités d'Alfred

Alfred peut indexer votre Mac, puis rechercher des fichiers, des dossiers, des applications et même le Web pour trouver exactement ce que vous cherchez en utilisant le langage naturel

Créez des flux de travail personnalisés et automatisez les tâches que vous faites le plus souvent, comme l'envoi d'e-mails, la gestion de votre Calendrier ou même la vérification de votre nombre de mots

L'application gratuite offre de formidables outils de productivité, mais les utilisateurs de Mac peuvent débloquer encore plus de fonctionnalités clés avec la version premium mise à jour

Limites d'Alfred

La courbe d'apprentissage est abrupte pour les nouveaux utilisateurs, alors préparez-vous à consacrer du temps à la découverte de tous les outils disponibles

Prix d'Alfred

Free

Licence unique Powerpack: £34

£34 Powerpack Meta Assistance: £59

Alfred évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 2.9/5 (10+ commentaires)

3. Trello - Le meilleur pour les utilisateurs de Kanban

Via Trello Trello est une application Mac idéale pour les utilisateurs adeptes de la gestion de projet Kanban. L'interface est très simple et permet aux utilisateurs Mac de déplacer les cartes entre les listes et les Tableaux par glisser-déposer.

C'est également l'une des applications de productivité les plus flexibles pour Mac. Vous pouvez l'utiliser pour organiser des projets ou comme application de brainstorming visuel. Traitez-le comme votre planificateur numérique .

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Des fonctionnalités collaboratives sympas permettent à un utilisateur Mac d'attribuer des tâches, de commenter des cartes et de partager facilement des informations avec des équipes ou le reste de votre foyer

La capacité multiplateforme signifie que vous pouvez accéder à la plateforme sur le web ainsi que sur les appareils Android et Mac

Le généreux forfait Free est idéal pour les particuliers et les petites équipes. Il offre toutes les fonctionnalités clés que vous recherchez dans les meilleures applications de productivité de ce type

Les limites de Trello

Il n'y a pas de discussion dans l'application, ce qui peut limiter la collaboration si vous avez besoin de travailler avec une équipe

Prix de Trello

Free pour un maximum de 10 tableaux par environnement de travail

Standard: 5 $ par utilisateur et par mois si facturé annuellement

5 $ par utilisateur et par mois si facturé annuellement Premium: 10 $ par utilisateur et par mois si facturé annuellement

10 $ par utilisateur et par mois si facturé annuellement Enterprise: $17.50 par utilisateur et par mois si facturé annuellement

Trello évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (13,300+ reviews)

4.4/5 (13,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (23,000+ reviews)

4. 1Password - Le meilleur pour la gestion des mots de passe

via 1Mot de passe Vous écrivez encore vos mots de passe sur des notes autocollantes ? Il existe des applications de productivité pour cela. 1Password est un outil de gestion de mots de passe sécurisé pour Mac.

Il vous aide à stocker, gérer et remplir automatiquement vos mots de passe sur tous vos appareils. 1Password génère également automatiquement des mots de passe forts et uniques pour vos comptes en ligne, ce qui vous permet de ne plus utiliser le même mot de passe pour tout.

1Password meilleures fonctionnalités

Stocke vos mots de passe en toute sécurité, de sorte que vos mots de passe sont protégés même si votre appareil Mac est perdu ou volé

Le gestionnaire de mots de passe remplit automatiquement vos mots de passe sur les sites web et les applications sur plusieurs appareils

S'intègre aux navigateurs Web, aux clients d'e-mail et plus encore, afin que vous puissiez cesser de chercher vos mots de passe lorsque vous en avez le plus besoin

Limites de 1Password

L'intégration dans le navigateur est un peu maladroite, de sorte que vous devrez faire plusieurs étapes pour faire apparaître votre mot de passe sur les sites Web

Il n'y a pas de forfait Free, vous devrez donc payer pour ne plus oublier vos mots de passe

Prix de 1Password

Individuel: 2,99 $ par mois, facturé annuellement

2,99 $ par mois, facturé annuellement Familles: 4,99 $ par mois, facturés annuellement

4,99 $ par mois, facturés annuellement Teams Starter Pack: $19.95 par mois

$19.95 par mois Business: $7.99 par mois, facturé annuellement

1Password évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

5. Evernote - Le meilleur pour la prise de notes

Via Evernote Evernote est l'une des meilleures applications de productivité pour la prise de notes. Vous pouvez capturer du texte, des images, de l'audio, des notes manuscrites ou même numériser et conserver des cartes de visite dans l'application. Les étiquettes et les filtres peuvent vous aider à retrouver plus tard ce dont vous avez besoin dans vos notes, de sorte que vous ne cherchiez pas un extrait spécifique pendant des heures.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Prenez des notes à l'Accueil, au travail et en déplacement sur plusieurs appareils, et tout se synchronise de manière transparente

Utilisez-le pour créer des tâches et des listes à faire. Vous pouvez même ajouter des dates d'échéance, des rappels et des notes pour rester sur la bonne voie

La puissante barre de recherche vous permet d'effectuer des recherches par mot-clé, étiquette, date et bien plus encore, afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin

Limites d'Evernote

Le forfait Free est limité à 60 Mo de téléchargements mensuels et à une taille de note maximale de 25 Mo sur deux appareils

Prix d'Evernote

Free

Personnel: $14.99/mois

$14.99/mois Professionnel: 17,99 $/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8,100+ reviews)

6. Fantastical - Le meilleur pour la gestion du Calendrier

Via Fantastique Fantastical est une application de calendrier et de gestion des tâches pour Mac. Calendrier connu pour son beau design et ses fonctionnalités puissantes, c'est l'une des meilleures applications de productivité pour Mac si vous souhaitez mieux organiser votre calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Assistance à la saisie en langage naturel, afin que vous puissiez créer des évènements en parlant ou en tapant naturellement

Crée automatiquement des rappels pour les évènements et les tâches afin de ne rien manquer

S'intègre à d'autres applications comme votre client e-mail ou votre plateforme de gestion de projet afin que vous puissiez mettre à jour automatiquement les évènements et les tâches

Limites de Fantastical

Vous devrez payer un forfait pour tirer le meilleur parti de l'application, mais de nombreuses fonctionnalités premium sont disponibles gratuitement dans d'autres applications

Prix de Fantastical

Pour les particuliers: 4,75 $ par mois, facturés annuellement

4,75 $ par mois, facturés annuellement Pour les familles jusqu'à 5 personnes: 7,50 $ par mois, facturés annuellement

7,50 $ par mois, facturés annuellement Pour les Teams: 4,75 $ par utilisateur et par mois, facturés annuellement

G2: 4.4/5 (15+ reviews)

4.4/5 (15+ reviews) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

7. Google environnements de travail - Le meilleur pour les utilisateurs de Google environnements de travail

Via Environnement de travail de Google Google Workspace est une suite complète d'applications de productivité pour Mac, comprenant Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendrier, Meet et Drive. Les applications basées sur le cloud stockent vos informations sur les serveurs de Google, ce qui vous permet d'y accéder partout où vous disposez d'une connexion internet.

C'est une application de productivité qui peut vous aider à rester organisé, à collaborer avec les autres et à faire plus de choses terminées. C'est l'une des meilleures applications de productivité si vous avez l'habitude de travailler dans l'écosystème Google.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Conçu pour la collaboration, Google Workspace permet de travailler avec d'autres personnes sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Sécurisé et fiable, Google Workspace offre le cryptage des données et des fonctionnalités de sécurité robustes

S'intègre aux autres produits Google, notamment Drive et Photos, ce qui facilite l'accès aux données et leur organisation dans l'ensemble des produits Google

Limites de l'environnement de travail Google

Il n'existe pas d'application tout-en-un, vous devez donc télécharger chaque client Google (Gmail, Calendrier, etc.) sur vos appareils séparément

Prix de l'environnement de travail Google

Free

Business Starter: 6 $ par utilisateur et par mois avec une validation d'un an

6 $ par utilisateur et par mois avec une validation d'un an Business Standard: 12 $$$ par utilisateur et par mois avec un engagement d'un an

12 $$$ par utilisateur et par mois avec un engagement d'un an Business Plus: 18 $$$$ par utilisateur et par mois avec un engagement d'un an

18 $$$$ par utilisateur et par mois avec un engagement d'un an Enterprise: Contacter pour obtenir des informations tarifaires personnalisées

G2: 4.6/5 (42,400+ reviews)

4.6/5 (42,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15,200+ reviews)

8. MindNode - Le meilleur pour le brainstorming

Via MindNode MindNode est une application de brainstorming visuel et de prise de notes, et c'est l'une des meilleures applications de productivité pour les penseurs non linéaires. Vous pouvez utiliser l'application pour lancer des idées, forfaiter des projets ou prendre des notes de manière ouverte, flexible et créative.

Ajoutez des sujets, des sous-thèmes et des idées en branche. Ensuite, réorganisez les choses en faisant glisser et en déposant des objets dans l'interface utilisateur facile à naviguer.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Utilisez l'outil Mac seul ou en collaboration avec d'autres, transformant l'application de prise de notes en une application idéale pour le brainstorming avec des collègues, des clients ou des amis

S'intègre à d'autres applications de productivité pour Mac, notamment Evernote et Dropbox, afin que vous puissiez accéder à vos cartes mentales et les partager avec d'autres personnes

Recherchez et filtrez vos cartes mentales pour trouver rapidement les informations dont vous avez besoin

Limites de MindNode

Il n'y a pas beaucoup de moyens de collaborer, il faut donc être prêt à l'utiliser seul

Prix de MindNode

Free

MindNode Plus: 2,99 $/mois ou 19,99 $/an

MindNode évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (15+ avis)

9. Aimant - Meilleur pour la gestion des vitrines

Via Aimant Magnet est un puissant outil de gestion des fenêtres pour Mac qui vous permet d'organiser et de reconfigurer les fenêtres ouvertes sur votre écran.

Accrochez rapidement et facilement plusieurs fenêtres à différentes zones de votre écran, en les organisant ou en les empêchant de participer à d'autres tâches. Il est idéal pour améliorer votre concentration ou de rationaliser votre flux de travail.

Magnet meilleures fonctionnalités

Créez des dispositions personnalisées pour des tâches ou des projets spécifiques

Utilisez les raccourcis clavier pour accrocher et réorganiser rapidement les fenêtres ouvertes sur l'écran

Utilisez les gestes du trackpad pour passer d'une fenêtre à l'autre, accrocher des fenêtres à différentes zones ou modifier votre disposition

Limites de Magnet

Ne travaille pas avec toutes les applications

Certains utilisateurs peuvent trouver que le redimensionnement n'est pas suffisant sur les petits écrans

Prix de Magnet

$4.99

Aucune critique disponible

10. Backblaze - Le meilleur pour la sauvegarde des données

Via Backblaze

Backblaze est un service de sauvegarde dans le cloud qui sauvegarde automatiquement vos fichiers dans le cloud. C'est l'une des meilleures applications de productivité pour Mac car elle protège vos fichiers contre les pannes matérielles, les attaques de logiciels malveillants et les suppressions accidentelles. Vous ne perdrez plus jamais de temps à cause de fichiers perdus.

Meilleures fonctionnalités de Backblaze

Un cryptage robuste et une redondance des données protègent vos fichiers, en les stockant dans plusieurs centres de données à travers le monde pour que vous puissiez toujours y accéder quand vous en avez besoin

Surveille en permanence votre Mac et sauvegarde automatiquement les nouveaux fichiers

L'interface intuitive et simple permet d'accéder facilement aux fonctionnalités clés, notamment le paramètre, la gestion et la surveillance de vos sauvegardes

Limites de Backblaze

Les fichiers supprimés ne sont conservés que pendant 30 jours, vous ne pourrez donc pas restaurer les fichiers plus anciens

Les notifications sont inexistantes ou faciles à manquer, de sorte que vous devrez consulter l'application pour obtenir des messages de statut mis à jour

Prix de Backblaze

9 $ par ordinateur et par mois

99 $ par ordinateur par an

189 $ par ordinateur tous les deux ans

Évaluations et critiques de Backblaze

G2: 4.6/5 (110+ commentaires)

4.6/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (130+ avis)

Améliorez votre productivité avec ClickUp

Les meilleures applications de productivité pour Mac amélioreront votre flux de travail, que ce soit pour le travail ou pour en faire plus dans votre vie personnelle. Trouvez une gestionnaire de tâches un outil de gestion de projet, un gestionnaire de mot de passe sécurisé et bien d'autres choses encore pour vous aider à atteindre vos objectifs de productivité. Vous pourrez gagner du temps et faites plus de choses grâce à ces applications de productivité.

ClickUp est prêt à vous aider. Inscrivez-vous à cette plateforme de productivité tout-en-un et découvrez la puissance du travail dans un environnement de travail unifié.

Dites adieu à la jonglerie entre plusieurs outils et bonjour à un flux de travail fluide et productif. Démarrer un environnement ClickUp gratuit dès aujourd'hui !