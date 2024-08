Maîtrisez votre temps : les 10 meilleures applications de calendrier pour Mac en 2024

En vieillissant, beaucoup d'entre nous ont l'impression que le temps passe.. s'écoule de plus en plus vite . Si les scientifiques ne parviennent pas à expliquer la raison exacte de ce phénomène, une chose est sûre : il faut faire quelque chose ! ⌛

Faire attention à la façon dont vous organisez vos activités peut vous aider à reprendre le contrôle de votre temps. Au lieu de laisser filer les heures, vous pouvez tirer le meilleur parti de chaque journée grâce aux éléments suivants un forfait minutieux grâce à des applications de calendrier.

Si vous utilisez un ordinateur Apple, vous êtes au bon endroit : nous avons dressé une liste des 10 meilleures applications de calendrier pour Mac.

Après avoir pris connaissance de leurs fonctionnalités les plus remarquables, de leurs défauts et de leurs prix, vous serez en mesure de choisir le compagnon de calendrier idéal pour vos besoins personnels ou professionnels.

Que sont les applications de calendrier pour Mac ?

Les applications de calendrier pour Mac sont des outils conçus pour aider les utilisateurs d'ordinateurs Apple à gérer efficacement leur temps. Ces applications peuvent être utilisées dans un contexte personnel ou d'entreprise, par des individus ou des équipes.

En visualisant votre emploi du temps à l'aide d'un calendrier, vous pouvez rester au courant de tous les évènements à venir, qu'il s'agisse d'anniversaires ou d'échéances de projets. Les applications de calendrier vous permettent également de planifier efficacement les réunions et les rendez-vous, en évitant les chevauchements.

Les calendriers numériques offrent de nombreux avantages par rapport aux calendriers traditionnels sur papier, notamment les notifications de rappel et la synchronisation entre différents appareils. 🔄

Que rechercher dans les applications Calendrier pour Mac ?

Lorsque vous choisissez une application de calendrier pour votre appareil Mac, prêtez attention aux éléments suivants :

Fonctionnalités : Les applications de calendrier existent sur un large spectre, allant d'une application simple et minimaliste à une application hautement spécialisée et riche en fonctionnalités. Choisissez une application de calendrier qui répond à vos besoins particuliers Interface : Comme vous l'utilisez quotidiennement, votre application de calendrier doit avoir un design attrayant et intuitif, vous permettant d'afficher et de créer des évènements facilement. Elle doit être soignée, même lorsque votre emploi du temps est rempli à ras bord Customization : En lien avec le point précédent, vous devez pouvoir modifier l'apparence de l'interface de votre calendrier et basculer entre les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels Intégration : Optez pour une application de calendrier qui s'intègre de manière transparente aux autres outils que vous utilisez, tels que les clients d'e-mail,logiciel de gestion de projetousystèmes de gestion de contenu (CMS)5. Sharing : Avoir la possibilité departager votre Calendrier et ses évènements individuels avec d'autres personnes est essentiel lorsque vous travaillez en équipe

10 meilleures applications de calendrier pour Mac à utiliser en 2024

Avec tant de applications de calendrier pour Mac à votre disposition, il peut être difficile de déterminer lesquelles valent la peine d'être utilisées. Cette liste du top 10 vise à simplifier le processus en présentant les meilleures options disponibles, en vous aidant à trouver l'outil parfait pour rationaliser votre planification et améliorer vos compétences en gestion du temps. ☝️

Faites facilement glisser les tâches dans l'affichage Calendrier pour modifier les dates d'échéance, créer de nouvelles tâches ou les supprimer dans ClickUp

Bien qu'il offre toutes les fonctions d'une application de calendrier, ClickUp est bien plus que cela. Il s'agit d'un outil complet et gratuit de gestion de l'agenda outil de gestion de projet complet et gratuit qui peut rendre une tâche ou un processus plus efficace . Télécharger l'application ClickUp pour Mac et utilisez son affichage Calendrier pour programmer et reprogrammer n'importe quel évènement par une simple action de glisser-déposer. Vous avez un calendrier existant que vous souhaitez utiliser ? Vous pouvez intégrer ClickUp à votre Calendrier iCloud pour continuer là où vous vous êtes arrêté.

L'application Affichage du Calendrier ClickUp est hautement personnalisable : vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez afficher grâce aux affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels, au codage couleur des tâches et aux filtres. Pour collaborer avec d'autres personnes les inviter à afficher et à modifier ou à ajouter des commentaires aux tâches.

Si vous ne savez pas comment commencer organiser son temps , utilisez les outils prêts à l'emploi de Modèle de calendrier ClickUp qui peut vous aider à tirer le meilleur parti de cet affichage impressionnant. 🗓️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

S'intègre au Calendrier iCloud

Affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Planification et reprogrammation par glisser-déposer

Filtres et paramètres de personnalisation avancés

Partage, contrôles d'accès et commentaires sur les tâches pour la collaboration

Autres affichages pourgestion du tempstelles que Gantt, Échéancier et Charge de travail

Estimation de la durée, suivi du temps et rapports

Limites de ClickUp

Intégration à sens unique avec le Calendrier iCloud

La gestion de plusieurs calendriers à la fois peut s'avérer délicate dans certains cas

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible à partir des forfaits Unlimited pour 5$/espace de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Calendrier iCloud

Via : calendrier iCloud Si vous êtes un utilisateur passionné d'Apple, vous avez probablement déjà croisé le chemin du Calendrier iCloud. Se synchronisant de manière transparente sur tous les appareils Apple, cette application de calendrier présente un design minimaliste unique et est facile à utiliser. Vous pouvez paramétrer des évènements en quelques clics et les partager de manière publique ou privée en quelques autres.

L'application de calendrier Apple peut également remplir automatiquement les détails des évènements une fois que vous avez fourni les informations principales, en vous montrant l'emplacement exact sur une carte et la météo prévue pour ce jour-là. 🌤️

Outre sa simplicité inégalée, l'avantage le plus notable du Calendrier iCloud est la possibilité de créer des calendriers pour différents aspects de votre vie et de basculer les évènements entre eux.

Meilleures fonctionnalités du Calendrier iCloud

Simple et facile à utiliser

Possibilité de gérer plusieurs calendriers à la fois

Invitation à un évènement avec suivi des réponses

Sélection du fuseau horaire

Remplissage automatique des détails de l'évènement

Affichage quotidien, hebdomadaire et mensuel

Option de dates lunaires chinoises

Limites du Calendrier iCloud

Absence de certaines fonctionnalités avancées

Le partage du Calendrier avec les personnes qui n'utilisent pas d'appareils Apple peut s'avérer difficile

Prix du Calendrier iCloud

Free avec iCloud

Calendrier iCloud évaluations et critiques

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

: 4.1/5 (100+ commentaires) TrustRadius : 8.4/10 (30+ avis)

3. BusyCal

Via : BusyCal Comme son nom l'indique, BusyCal est conçu pour faire gagner un temps précieux à ceux qui ont des emplois du temps surchargés. L'application vous permet d'importer des calendriers à partir de plusieurs sources, comme iCloud et Google, et de les gérer sous un même toit, ce qui vous évite de passer d'une application à l'autre.

Un autre gain de temps important est la capacité de BusyCal à créer des évènements à l'aide d'invitations en langage naturel. Vous pouvez rapidement noter les détails, et l'application reconnaîtra l'heure, la date et l'emplacement.

BusyCal mérite également des éloges pour sa flexibilité. Vous avez le choix entre cinq affichages :

Jour Semaine Mois Année Liste

Personnalisez davantage les affichages en sélectionnant le nombre de jours ou de semaines affichés, en changeant le caractère et la taille de la police, ou en ajoutant des couleurs et de jolis petits graphiques pour créer votre propre liste d'années calendrier de travail moins banal ! 🌈

Les meilleures fonctionnalités de BusyCal

Gestion des calendriers à partir de sources multiples

Intégration avec de nombreux services cloud et Wireless-LAN

Intégration avecplateformes de conférence comme Zoom et Webex

Création rapide d'évènements avec saisie en langage naturel

Checklists quotidiennes dans la barre latérale à droite de l'application

Synchronisation des tâches avec l'application Rappels pour Mac 10.14

Nombreuses options de personnalisation, notamment de la disposition et de l'apparence

Limites de BusyCal

Bugs occasionnels sur l'application Calendrier

Les notifications de mise à jour fréquentes peuvent gêner certains utilisateurs

Prix de BusyCal

Licence à vie et 18 mois de mises à jour : $49.99

et 18 mois de mises à jour : $49.99 18 mois de mises à jour supplémentaires : $29.99

BusyCal évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (4+ commentaires)

: 4.6/5 (4+ commentaires) Mac App Store : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

4. Cron

Via : Cron Acquis par le l'application forfaitaire Notion en 2022, Calendrier est une application de calendrier en plein essor pour les particuliers et les entreprises. L'application est simple mais de bonne facture, vous permettant de choisir entre un thème clair et un thème foncé. 🌓

Elle offre des fonctions de calendrier de base, telles que la répétition d'évènements et les fuseaux horaires, à quelques exceptions près qui méritent d'être mentionnées. Par exemple, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour naviguer dans l'application. Pour faciliter le travail en équipe , l'application vous permet de partager facilement vos disponibilités et de superposer les horaires de vos coéquipiers pour un travail efficace l'allocation des ressources .

Gardez à l'esprit que pour vous inscrire, vous devez disposer d'un compte Google. L'option de synchronisation iCloud est encore en cours de travail au moment de la rédaction de cet article.

Les meilleures fonctionnalités de Cron

Connexion de plusieurs comptes à Google Agenda

Affichages par jour, semaine et mois

Codage des couleurs des thèmes et des évènements (clair et foncé)

Raccourcis clavier

Superposition des calendriers des coéquipiers

Partage facile des disponibilités

Limites de Cron

Mon travail ne fonctionne qu'avec les comptes Google Agenda pour l'instant

Prix de Cron

Niveau de base : Free

: Free Tiers Enterprise : Disponible sur contact

Cron évaluations et critiques

Chasse aux produits : 4.8/5 (300+ commentaires)

5. Calendrier 366 II

Via : Calendrier 366 II Avec l'application Calendrier 366 II, votre emploi du temps peut être à vos côtés, quel que soit votre travail. Il s'agit d'un calendrier barre de menu personnalisable que vous pouvez optimiser pour le mode portrait ou paysage. Outre de nouvelles fonctionnalités, la deuxième version de Calendrier 366 arbore un nouveau design avec huit affichages et neuf thèmes au choix.

L'application Calendrier est facile à utiliser grâce aux raccourcis clavier, aux raccourcis clavier et à la modification des rendez-vous par glisser-déposer. Comme BusyCal, Calendrier 366 II peut créer des évènements basés sur votre langage naturel.

Cette application de calendrier est disponible en neuf langues différentes, elle peut donc vous aider quel que soit votre pays d'origine ou votre niveau de maîtrise de l'anglais. 💬

Calendrier 366 II meilleures fonctionnalités

Calendrier à barre de menu

Huit affichages et neuf thèmes

Glisser-déposer pour déplacer les rendez-vous

Raccourcis clavier et autres raccourcis

Création de tâches à partir d'une saisie en langage naturel

Neuf options linguistiques

Calendrier 366 II limites

Difficulté à gérer les notifications sur l'application Calendrier

Prix du Calendrier 366 II

Achat unique : $14.99

Calendrier 366 II évaluations et critiques

Mac App Store : 4.6/5 (400+ commentaires)

6. Morgen

Via : Morgen Morgen propose une suite complète d'outils qui vous permettent de suivre votre emploi du temps, aussi chargé soit-il. Tout dans cette plateforme est conçu pour vous faire gagner du temps, de la création d'évènements en langage naturel aux liens de réservation personnalisés pour faciliter la planification.

Avec Morgen, vous pouvez compiler des calendriers provenant de diverses sources, y compris Apple, et les gérer à partir d'une plateforme centralisée. Il fusionne même les évènements en double dans différents calendriers. Morgen fait le blocage du temps simple, car vous pouvez déposer des éléments du gestionnaire de tâches directement sur votre calendrier.

Là où Morgen se démarque le plus parmi les applications de calendrier pour Mac, c'est dans sa capacité à faciliter la coordination d'équipe.

Lorsque vous souhaitez planifier une réunion, Morgen vous indique non seulement quand vos coéquipiers sont disponibles, mais suggère également une heure qui perturbera le moins possible l'emploi du temps et la concentration des participants. 🧑‍💻

Les meilleures fonctionnalités de Morgen

Intégration de plusieurs calendriers et fusion des évènements en double

Pages de réservation et liens de programmation personnalisés

Notifications et rappels personnalisés

Identifie les heures de réunion optimales pour tous les participants à l'évènement

Saisie en langage naturel pour la création automatique d'évènements

Intégration d'une plateforme de visioconférence et d'un gestionnaire de tâches

Normes rigoureuses de sécurité des données

Les limites de Morgen

La synchronisation de plusieurs calendriers n'est disponible qu'avec les forfaits payants

L'application de calendrier gratuite est limitée

Prix de Morgen

Basic : Free

: Free Pro : 9$/mois (facturé annuellement)

: 9$/mois (facturé annuellement) Enterprise : Tarifs disponibles sur demande

Chasse aux produits : 4.9/5 (80+ commentaires)

7. À faire

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Any.do\_-1400x912.png À faire /$$$img/

Via : À faire Avec son calendrier, son agenda quotidien et ses outils de collaboration, Any.do vous aide à garder le contrôle sur n'importe quel projet et à l'échéancier du projet . Vous pouvez créer des calendriers distincts pour vos besoins personnels et ceux de votre entreprise, afin de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. ⚖️

L'application de calendrier s'intègre à de nombreux autres calendriers, y compris celui d'iCloud, et se synchronise de manière transparente entre différents appareils pour un aperçu du calendrier en temps réel lors de vos déplacements.

Vous pouvez utiliser À faire aux côtés de vos collègues, en vous attribuant mutuellement des tâches et en communiquant via les commentaires et le chat. Incluez des sous-tâches, des notes et des fichiers pour donner aux assignés tout ce dont ils ont besoin pour achever facilement les tâches et minimiser les allers-retours inutiles.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Calendrier, listes de tâches, gestion des tâches et rappels

Collaboration par le biais d'affectations de tâches, de commentaires et de discussions

Calendrier unique pour le travail et la vie privée

Modèles pour vous aider à démarrer

Intégration avec les calendriers courants et plus de 5 000 autres applications via Zapier

Se synchroniser sur l'ensemble des appareils

Limites d'Any.do

L'application Calendrier peut ne pas être en mesure d'accueillir des équipes plus importantes

Fonctionnalités et options de personnalisation limitées dans le forfait gratuit

Prix d'À faire

Personnel : Free

: Free Premium : 3$/mois

: 3$/mois Teams : 5$/utilisateur/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

: 4.1/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

8. Calendrier Proton

Via : Calendrier Proton Proton est une société suisse bien connue client d'e-mail qui a étendu ses services à la programmation. À l'instar des autres outils Proton, le Calendrier Proton met l'accent sur la protection des données. Toutes les informations relatives aux évènements au sein de votre Calendrier sont cryptées de bout en bout, même lorsque l'évènement est partagé à partir d'un utilisateur et d'une source externes. 🔒

En ce qui concerne la personnalisation, vous pouvez choisir entre différents affichages, modifier le thème et définir quand et comment vous souhaitez recevoir des notifications. Si vous utilisez déjà Proton Mail, tirer parti du Calendrier Proton devrait être une expérience fluide, car vous pouvez créer des évènements et gérer des invitations sans quitter l'application e-mail.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier Proton

Protection de premier ordre des données du Calendrier grâce au cryptage

Plusieurs calendriers

Synchronisation avec vos appareils iOS

Affichage par jour, semaine ou mois

Notifications personnalisées et alertes par e-mail

Thèmes de calendrier

Partager le Calendrier complet ou les disponibilités uniquement

Création rapide d'évènements et invitation via Proton Mail

Limites du Calendrier Proton

Pas de notifications push pour les utilisateurs du Calendrier Apple (car il n'est accessible que via le navigateur)

Prix du Calendrier Proton

Gratuit

Unlimited : 9,99 $ (facturation annuelle)

Aucune critique disponible

9. Calendrier Mini

Via : Mini Calendrier Parfois, vous n'avez pas besoin de toutes les cloches et de tous les sifflets, mais plutôt d'une application de calendrier subtile à laquelle vous pouvez jeter un coup d'œil lorsque c'est nécessaire. Le Mini Calendrier est précisément cela - un outil léger qui ne vous distrait pas du travail important que vous faites. 🪶

Vous pouvez accéder à votre Mini Calendrier dans les endroits suivants :

Widget du centre de notifications Icône du dock Icône de la barre de menu Raccourci clavier personnalisable Widget de bureau

Si vous placez le Mini Calendrier sur votre bureau, vous pourrez en modifier la couleur et l'opacité. Vous pouvez également choisir d'afficher le Calendrier au-dessus d'autres fenêtres au cas où vous auriez besoin de l'avoir à portée de main à tout moment.

Mini Calendrier meilleures fonctionnalités

Application de calendrier simple

Accessible en cinq endroits

Widget de bureau personnalisable toujours allumé

Widget de bureau au-dessus du fond d'écran ou des fenêtres

Heures de lever et de coucher du soleil

Raccourcis clavier et affichage de la barre de menu configurables

Limites du mini Calendrier

Ne permet pas de programmer, d'inviter ou de partager des évènements

Prix du Mini Calendrier

Free

Mac App Store : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

10. Fantastique

Via : Fantastique Avec six affichages, six options linguistiques et bien d'autres atouts, Fantastical porte bien son nom. Vous pouvez télécharger des comptes existants dans Fantastical et créer des paramètres de calendrier personnalisés. Les filtres de mise au point vous permettent de séparer vos calendriers professionnels et personnels en quelques clics. 🖱️

Comme Fantastical possède toutes les fonctionnalités standard, concentrons-nous sur ce qu'il a d'unique. Par exemple, il vous permet non seulement de partager des ouvertures, mais aussi de proposer plusieurs options d'heures et de dates lorsque planifier des évènements impliquant d'autres personnes. Aidez les participants à se préparer en téléchargeant des fichiers et des images directement sur votre iCloud ou un autre fournisseur, en les synchronisant sur tous les appareils.

Vous voulez connaître les prochaines dates et les événements publics importants ? Recherchez, parcourez et lisez le contenu pertinent dans Fantastical, puis ajoutez l'évènement à votre calendrier pour ne pas le manquer.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Affichages DayTicker, Jour, Semaine, Mois, Trimestre et Année

Filtres de mise au point pour séparer les calendriers personnels et de travail

Partage des ouvertures et proposition de plusieurs options aux invités

Intégration avec les plateformes de conférence et génération rapide d'appels

Données sur la météo et les évènements publics

Six options linguistiques

Ajout de fichiers et d'images

Limites de Fantastical

Certains utilisateurs trouvent que le prix est trop élevé et qu'il n'y a pas de version gratuite pour l'application Calendrier

L'option de confirmation des modifications pourrait être utile, car les utilisateurs peuvent finir par modifier accidentellement des évènements et partager la mise à jour avec d'autres personnes

Prix de Fantastical

Pour les particuliers : 4,75 $/mois

: 4,75 $/mois Pour les familles jusqu'à 5 personnes : 7,50 $/mois

: 7,50 $/mois Pour les équipes : 4,75 $/utilisateur/mois

: 4,75 $/utilisateur/mois Équipes flexibles : Disponible sur contact

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (10+ commentaires)

Simplifier la gestion du temps avec les meilleures applications de Calendrier pour Mac

Ces 10 applications de calendrier pour Mac révolutionnent la façon dont vous affichez et organisez votre temps. Dans le cadre de votre vie personnelle, elles vous permettent de ne plus jamais rater l'anniversaire d'un ami. Dans le contexte des entreprises, ces applications de calendrier vous permettent, à vous et à votre équipe, de.. travailler plus efficacement et rester en phase avec votre plan du processus quelles que soient les circonstances.

Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires pour stimuler votre productivité, optez pour ClickUp . Cet outil de gestion de projet a tout ce qu'il faut pour créer des choses étonnantes, et le faire en un temps record. ⏱️