10 Meilleures applications de prise de notes pour Mac en 2025

Les applications de prise de notes peuvent rendre vos flux de travail beaucoup plus efficaces. Ces applications améliorent la tâche fastidieuse de la prise de notes afin que vous puissiez facilement noter les points à retenir des réunions, jeter sur le papier vos idées créatives de nouveaux produits et suivre la progression de votre équipe.

Mais toutes les applications de prise de notes ne fonctionnent pas de manière transparente sur vos produits Apple. Vous avez besoin d'applications de prise de notes pour MacOS afin de tirer le meilleur parti de ces outils. (Pensez aux raccourcis clavier et aux nombreuses intégrations utiles)

Nous allons ici passer en revue les applications de prise de notes pour Mac et les éléments clés à rechercher. Nous vous dévoilerons également les 10 meilleures applications de prise de notes pour Mac, avec une analyse de ce qui les rend si performantes.

Qu'est-ce qu'une application de prise de notes pour Mac ?

Les applications de prise de notes pour Mac sont natives du système d'exploitation Mac. Cela signifie qu'elles sont conçues pour s'intégrer aux logiciels Mac. Comme l'écriture d'applications pour les Macs elles sont différentes des outils qui s'ouvrent dans une fenêtre de navigateur. Elles se synchronisent sur tous les appareils Apple, travaillent dans le cloud et sont conçues pour s'intégrer directement au système d'exploitation Mac.

Ces outils applications de prise de notes sont meilleures pour la productivité car elles sont conçues pour les flux de travail sur Mac. Cela signifie que vous ne recevrez pas de notifications provenant de l'extérieur de votre espace de travail. De plus, il est plus facile d'effectuer des recherches dans vos notes sans avoir à ouvrir des fenêtres de navigateur et à vous laisser distraire.

Il existe plusieurs types d'applications de prise de notes pour Mac. Elles vont de simples outils de notes où vous notez quelques idées à des écosystèmes logiciels achevés qui fonctionnent comme des hubs de gestion de projet. 🌻

Que faut-il rechercher dans les applications de prise de notes pour Mac ?

Il existe une grande variété d'applications de prise de notes pour Mac, ce qui met des dizaines d'options à votre disposition. Que vous souhaitiez une interface traditionnelle ou un outil puissant capable de tout gérer, il existe une application adaptée à vos besoins. 👀

Voici ce qu'il faut rechercher dans les applications de prise de notes pour Mac :

Organisation transparente : Il est facile de se perdre dans ses pensées - et de les perdre dans un dossier mal organisé. Recherchez une application de prise de notes qui vous permette de structurer votre travail de manière logique

: Il est facile de se perdre dans ses pensées - et de les perdre dans un dossier mal organisé. Recherchez une application de prise de notes qui vous permette de structurer votre travail de manière logique Recherche utile : Il ne sert à rien de prendre des notes si vous ne pouvez pas les retrouver plus tard. Choisissez une application de prise de notes qui offre des outils de recherche efficaces

: Il ne sert à rien de prendre des notes si vous ne pouvez pas les retrouver plus tard. Choisissez une application de prise de notes qui offre des outils de recherche efficaces Rapidité d'utilisation : Choisissez une application de prise de notes dotée d'une interface intuitive et d'outils qui vous permettent de démarrer rapidement

: Choisissez une application de prise de notes dotée d'une interface intuitive et d'outils qui vous permettent de démarrer rapidement Temps de chargement rapide : Assurez-vous que votre application se charge rapidement et vous permet de prendre des notes rapidement - points bonus pour les raccourcis clavier et les outils qui accélèrent encore les choses

Les 10 meilleures applications de prise de notes pour Mac à utiliser en 2024

Voici les meilleures applications pour prendre des notes sur un Mac. Des simples applications avec des outils d'éditeur de texte conçues pour noter.. mémos aux outils de gestion de logiciels, il y en a pour tous les besoins des entreprises. ✨

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Vues ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une logiciel de gestion de projet qui travaille en toute transparence sur Mac et d'autres systèmes d'exploitation. Il va plus loin avec des fonctions d'automatisation des tâches, de création de tableaux de bord personnalisés et de constitution de bases de données de contenu, et ses fonctionnalités sont parfaites pour vos besoins en matière de prise de notes. 🤩 Bloc-notes de ClickUp est un outil de prise de notes personnalisable. Utilisez-le pour annoter des propositions de projet, noter des checklists ou prendre des notes rapides après une réunion. Il est doté de fonctionnalités de modification en cours et d'outils de glisser-déposer qui facilitent l'organisation.

Ajoutez des en-têtes pour découper les notes plus longues et utilisez un code couleur pour mettre en évidence les faits importants. De plus, transformez n'importe quelle note en tâche avec des dates d'échéance, des priorités et des assignés. Et grâce à l'extension Chrome intégrée, à l'application bureau et à l'application mobile, accédez à vos notes où que vous soyez. ClickUp Documents offre une autre façon de prendre des notes. Des fonctionnalités plus avancées telles que les pages imbriquées, les tableaux intégrés et les outils de mise en forme vous permettent d'atteindre de nouveaux sommets avec des notes simples. Collaborez sur vos notes en temps réel avec vos collègues et retrouvez-les facilement plus tard grâce à la recherche intuitive.

Besoin d'aide pour rédiger des notes ? ClickUp AI propose des suggestions, modifie votre travail et vous fait gagner du temps grâce à un résumé instantané. Cet outil logiciel d'aide à la rédaction génère également éléments d'action et met en forme pour une meilleure organisation.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Des milliers de modèles, dontdes guides d'utilisation des documentsdes modèles d'organisation et des modèles de flux de travailgagner du temps lorsqu'il s'agit de rester en tête de votre liste de choses à faire

Simplifierla gestion des documents grâce aux wikis, aux tableaux de bord et aux filtres personnalisés pour tout retrouver en quelques secondes

Utilisez l'application bureau sur tous vos appareils Apple, notamment l'iPad, l'iPhone, les ordinateurs de bureau Mac et les Macbooks

Grâce à la collaboration en temps réel, travaillez avec votre équipe pour modifier les notes ou les intégrer à un système de gestion des tâches plus vaste

L'interface utilisateur simple facilite la prise de notes et leur organisation sans grande courbe d'apprentissage

L'outil de recherche facile vous permet de retrouver vos notes et vos idées en quelques secondes

Les limites de ClickUp

ClickUp AI n'est actuellement disponible que sur l'application bureau, mais le déploiement sur mobile est imminent

Bien qu'il soit facile de comprendre les fonctionnalités de prise de notes, il y a une courbe d'apprentissage pour tirer parti de l'outil logiciel complet

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8 900+ commentaires)

: 4.7/5 (8 900+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Notes iCloud d'Apple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/iCloud-Notes.jpg Applications de prise de notes pour Mac : capture d'écran d'iCloud notes /$$$img/

via Notes iCloud d'Apple Quoi de mieux qu'un outil de prise de notes conçu par Apple pour Mac ? Apple Notes, disponible sur l'App Store, est une application native pour Mac qui facilite la prise de notes notes de réunion et noter les points clés à retenir.

Mieux encore, vos notes sont toujours à jour, grâce au stockage cloud. Cela signifie que vous verrez la dernière version de vos idées sur votre téléphone, même si vous les avez écrites sur le bureau de votre Mac.

Apple iCloud meilleures fonctionnalités

Les dossiers vous permettent d'organiser vos notes en fonction de leur objet, de leurs objectifs ou de toute autre structure qui vous semble pertinente

Les fonctionnalités de partage vous permettent de contrôler l'accès et les permissions à vos notes

Utilisez la fonction de recherche pour suivre vos idées et vos notes, que vous les ayez prises ce matin ou il y a deux ans

Récupérez les notes supprimées dans les 30 jours en deux étapes simples

Utilisez des hashtags pour étiqueter vos notes afin d'améliorer l'organisation et la recherche

Limites d'Apple iCloud

L'application Apple Notes ne permet pas d'accéder aux notes stockées dans d'autres applications, comme celles de Google ou de Yahoo, et n'offre aucune assistance en matière de Markdown

L'application ne se synchronise pas avec Windows ou Android. Elle est donc destinée aux utilisateurs qui n'utilisent que le logiciel iOS d'Apple

Prix d'iCloud d'Apple

**Free

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 500+ avis)

3. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Evernote-Platform-Accueil-Screen-Example.png Applications de prise de notes pour Mac : Page d'Accueil d'Evernote /$$$img/

via EvernoteEvernote est une application multiplateforme populaire qui a pris d'assaut le monde de la prise de notes. Que vous soyez un étudiant qui l'utilise pour prendre des notes en classe, un professionnel qui l'exploite pour l'organisation de son équipe ou quelqu'un qui l'utilise pour sa structure personnelle, elle va bien au-delà de la prise de notes traditionnelle. ✍️

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Créez et assignez instantanément des tâches dans vos notes pour faire avancer le travail

Utilisez l'outil de découpage Web pour faire des captures d'écran de pages Web et prendre des notes directement sur celles-ci

Numérisez des notes manuscrites et des documents importants directement dans l'application de prise de notes pour vous y référer facilement

Les intégrations avec Google Agenda vous permettent de rester sur la bonne voie et de joindre vos notes aux réunions, afin que vous sachiez toujours où vous en êtes

Limites d'Evernote

La version gratuite est limitée et les forfaits payants peuvent s'avérer coûteux pour les personnes qui n'ont besoin que d'un simple outil de prise de notes

Bien que vous puissiez partager des notes, il n'y a pas d'assistance pour la collaboration en temps réel

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Professionnel : 17,99 $/mois

: 17,99 $/mois Pour les Teams : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

: 4.4/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 100+ commentaires)

4. Microsoft OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/microsoft-onenote-product-example.png Applications de prise de notes pour Mac : parties d'une liste de vélos dans Microsoft OneNote /$$img/

via Microsoft OneNoteOneNote de Microsoft est un outil qui fait passer les notes simples au niveau supérieur. Partagez facilement vos notes et collaborez avec vos coéquipiers dans un seul écosystème. Des outils de structure et de recherche vous permettent de rester organisé et de trouver vos idées plus facilement que jamais.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

L'outil offre une impression de papier, ce qui plaît aux traditionalistes qui se languissent de l'époque du papier et du crayon

Les abonnements regroupent les fonctionnalités de prise de notes avec des outils tels qu'Excel, PowerPoint, Word et Outline

Organisez vos notes en sections et en pages pour ne plus jamais perdre une idée importante

Des outils tels que le surlignage, les annotations et le dessin vous permettent d'ajouter plus de contexte à vos idées

Limites de Microsoft OneNote

Il n'existe pas de stockage hors ligne, ce qui signifie que les notes prises hors ligne ne seront pas synchronisées tant que vous ne disposerez pas d'une connexion Internet. Si vous fermez la note avant, vous perdrez toutes les modifications que vous avez apportées

L'outil ne dispose pas d'options d'exportation, ce qui signifie que si vous passez à une autre application, vous devrez transférer manuellement vos notes

Prix de Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/mois

: 6,00 $/mois Microsoft 365 Personal : 6,99 $/mois

: 6,99 $/mois Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $/mois

: 8,25 $/mois Microsoft 365 Family : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois

: 12,50 $/mois Microsoft 365 Business Premium : 22,00 $/mois

G2 : 4.5/5 (1 800+ commentaires)

: 4.5/5 (1 800+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1,300+ commentaires)

5. Slite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/slite-screenshot-onboarding-1400x875.png Applications de prise de notes pour Mac : notes de bienvenue dans Slite /$$img/

via Slite (en français dans le texte) Slite est un outil de gestion des connaissances par IA. Il vous permet de créer et de stocker du contenu, qu'il s'agisse d'un wiki d'entreprise, de notes de réunions d'équipe ou de processus et de guides d'intégration. Les fonctionnalités de l'IA traduisent, modifient et mettent en forme votre travail, et sont parfaites pour simplifier, résumer et raccourcir le contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Slite

Tapez une question dans la fonctionnalité de recherche et obtenez une réponse basée sur vos notes et documents

Les idées de l'IA mettent en évidence les notes qui doivent être révisées, mises à jour ou archivées afin que vos notes soient toujours à jour

Fusionnez rapidement des notes et supprimez les doublons

Importez presque tous les types de documents à partir d'outils tels que Notion, Evernote et d'autres applications de prise de notes grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée

Limites de Slite

Les options d'exportation et d'importation limitées rendent plus difficile le transfert de notes depuis d'autres outils

Il ne s'intègre pas bien avec d'autres applications, et peut donc être trop limité pour les organisations qui disposent d'une mosaïque d'outils de flux de travail

Prix de Slite

Free

Standard : 10$/utilisateur/mois

: 10$/utilisateur/mois Premium : 15 $/utilisateur/mois

: 15 $/utilisateur/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

6. Ordinateurs portables pour Mac

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Notebooks-app.jpg Description de l'application Notebooks /$$$img/

via Ordinateurs portables pour Mac Notebooks for Mac est un outil de prise de notes simple qui permet de structurer et d'organiser vos pensées écrites. Classez vos notes sous forme de livres imbriqués et construisez des segments pour suivre l'ensemble de votre contenu. 📝

Notebooks for Mac meilleures fonctionnalités

L'interface visuelle rend la prise de notes ludique

L'importation assiste un large intervalle de fichiers, y compris la mise en forme Markdown, le HTML et le texte simple

Les notes sont stockées sous forme de fichiers HTML, ce qui réduit la complexité et accélère le chargement des outils

La synchronisation simple vous permet de le connecter à d'autres outils pour rationaliser les flux de travail

Notebooks for Mac limitations

Certains utilisateurs ont remarqué que l'application se fige au chargement, surtout si vous avez beaucoup de notes

La nouvelle application Dropbox peut faire échouer la fonction de recherche, mais vous pouvez résoudre le problème en quelques étapes décrites par l'équipe d'assistance

Prix des ordinateurs portables pour Mac

Essai gratuit

Abonnement : $43.99

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

7. Ours

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Bear-App.jpg Diverses notes dans l'application Bear /$$$img/

via OursOurs est une application de notes Markdown conçue pour Apple Mac, iPhone et iPad. Utilisez cette application primée pour prendre des notes, ajouter des tableaux, intégrer des photos et créer des listes de tâches, le tout dans un seul espace.

Bear meilleures fonctionnalités

Exportez vos notes en plusieurs formes et partagez-les comme vous le souhaitez

La superbe interface, qui a remporté l'Apple Design Award, est d'une utilisation intuitive

Les fonctionnalités de sécurité, comme les notes cryptées, protègent vos données et vos pensées

La fonction de recherche OCR vous permet de rechercher du texte dans les PDF et les images

Limites de l'ours

La version gratuite étant limitée, vous devrez payer pour accéder à toutes les fonctionnalités

Il n'y a pas d'intégration de tiers, ce qui signifie que vous ne pouvez travailler qu'à l'intérieur de l'application

Prix de l'ours

Essai gratuit : essai de 7 jours

: essai de 7 jours Ours Pro : 2,99 $/mois

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (10+ commentaires)

8. Obsidienne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Obsidian-note-taking-app.jpg

/$$$img/

via ObsidienneObsidienne est une application de prise de notes entièrement personnalisable qui vous permet d'accéder à vos pensées en ligne et hors ligne. Avec des fonctionnalités de centaines de plugins et de thèmes, journaux, prendre des notes, et construire des bases de données de connaissances qui correspondent à votre style.

Obsidian meilleures fonctionnalités

Utilisez cette application hautement personnalisable comme un mini-assistant personnel qui sait exactement où toutes vos informations sont stockées

Liez facilement vos notes pour créer des connexions entre vos idées et vos projets

Tracez la connexion entre vos pensées et vos notes sur un graphique visuellement attrayant pour mieux comprendre votre façon de penser

Utilisez la fonctionnalité Canva comme un espace de création pour jouer avec les idées

Les limites d'Obsidian

Vous devez payer pour des fonctionnalités simples, comme synchroniser, qui sont incluses dans le prix d'autres outils

Il n'y a pas de fonctionnalité de collaboration native, ce qui limite les équipes d'entreprise

Prix d'Obsidian

Utilisation personnelle : Free

: Free **Utilisation commerciale 50 $/utilisateur/an

Obsidian évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.9/5 (20+ critiques)

9. UPDF

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/UPDF-app.jpg Exemple d'un PDF en UPDF /$$$img/

via UPDF UPDF est un éditeur PDF en ligne doté de fonctionnalités IA. Téléchargez des PDF, puis annotez, modifiez et résumez instantanément les informations sous forme de notes simples.

Les meilleures fonctionnalités d'UPDF

L'assistance pour des dizaines de formes, y compris HTML, XML et PDF, vous permet de télécharger une variété de documents pour les transformer en notes

Utilisez la fonction OCR pour rechercher du texte dans les PDF

L'IA intégrée permet de résumer, de mettre en évidence les points à retenir et de prendre des notes plus rapidement que jamais

Un large intervalle ded'outils d'annotation comme les surligneurs, les formes et les champs de texte, font de chaque note une œuvre d'art

Limites de l'UPDF

Les utilisateurs signalent que l'outil est parfois bogué, ce qui ralentit le processus de réflexion

L'outil de signature du trackpad n'est pas intuitif et peut être difficile à utiliser

Prix de l'UPDF

Forfait annuel UPDF Pro : 59,99 $ facturés annuellement

: 59,99 $ facturés annuellement UPDF Pro Perpetual Plan : 109,99 $ paiement unique, accès à vie

: 109,99 $ paiement unique, accès à vie Module complémentaire UPDF IA : 12$/mois

: 12$/mois Forfait Enterprise : 109 $ en une seule fois

G2 : 4,8/5 (10+ commentaires)

: 4,8/5 (10+ commentaires) Capterra : 3.8/5 (5+ commentaires)

10. Joplin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Joplin-app.jpg Exemple de notes dans l'application Joplin /$$$img/

via Joplin Joplin est une application de prise de notes open-source qui vous permet d'accéder à votre travail depuis n'importe où. L'outil assiste le texte, les images et les fichiers audio, permettant à vos notes d'atteindre de nouveaux sommets et de prendre de nouvelles formes.

Les meilleures fonctionnalités de Joplin

Utilisez les fonctionnalités de collaboration et de partage pour travailler avec des coéquipiers ou des amis sur de nouvelles idées

L'extension Firefox et Chrome Clipper transforme les pages web en notes modifiables

Les plugins et les thèmes vous permettent de personnaliser l'application

Les fonctionnalités de cryptage sécurisent vos notes et protègent vos idées des concurrents

Limites de Joplin

Les fonctionnalités de collaboration ne travaillent que sur le cloud Joplin

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que l'OCR ou la numérisation mobile

Prix de Joplin

Basic : 2,99 $/mois

: 2,99 $/mois Pro : 5,99 $/mois

: 5,99 $/mois Teams : 7,99 $/mois

G2 : 5/5 (1+ commentaires)

: 5/5 (1+ commentaires) Capterra : $$$A

Améliorez votre prise de notes avec ClickUp

Choisissez l'une de ces meilleures applications de prise de notes pour Mac et commencez à rationaliser vos flux de travail et à prendre de meilleures notes. Grâce à des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, le partage simple et la sécurité, vous mettrez toute l'équipe à contribution et devancerez la concurrence lors du lancement de nouveaux produits. De plus, ces outils vous permettent de simplifier votre vie personnelle ou d'organiser vos pensées. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et améliorez vos processus de prise de notes. Créez des tâches, ajoutez des assignés et signalez les priorités directement dans vos notes. Vous pouvez également résumer les points clés des réunions et créer des bases de connaissances en quelques secondes, et non en quelques heures, grâce à l'IA intégrée. Avec ces outils, vous êtes prêt à élaborer de meilleures idées, à les partager avec votre équipe et à passer à l'action. 🙌