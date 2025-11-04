Les 13 meilleures alternatives à l'application Motion en 2026

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en matière de productivité cette année ? Si Motion a longtemps été la référence pour beaucoup, le monde de la gestion des tâches et des calendriers a considérablement évolué au cours de la dernière décennie.

Les dernières alternatives à Motion offrent une personnalisation plus poussée, une IA plus intelligente et des interfaces plus intuitives. Que vous soyez frustré par les limites de Motion ou simplement curieux de découvrir ce qui existe d'autre, ce tour d'horizon est fait pour vous.

Des suites de productivité tout-en-un puissantes aux outils spécialisés pour rester concentré, ces 13 alternatives à Motion représentent ce qui est disponible à l'heure actuelle.

Prêt à découvrir des solutions qui pourraient transformer votre flux de travail cette année ? C'est parti ! 👀

Qu'est-ce que l'application Motion ?

Motion est une application de productivité basée sur l'IA qui facilite la planification, la gestion des tâches et l'organisation de projets.

Elle organise automatiquement les tâches, les classe par ordre de priorité en fonction des échéances et ajuste les plannings si nécessaire. L'application intègre également des calendriers, des outils de collaboration et des applications de planification des tâches, créant ainsi un espace centralisé pour votre travail.

L'approche basée sur l'IA de Motion vise à réduire la planification manuelle et à maintenir les flux de travail sur la bonne voie.

🧠 Anecdote : Le mot « calendrier » vient du latin calendae, qui désignait le premier jour du mois dans le calendrier romain. C'était aussi le jour où les dettes et les paiements d'intérêts devaient être effectués !

Pourquoi opter pour des alternatives à Motion ?

Nous avons examiné les avis sur Motion pour identifier ce que les utilisateurs apprécient et les difficultés qu'ils rencontrent. Si beaucoup apprécient sa fonctionnalité de planification basée sur l'IA, certains trouvent qu'elle ne correspond pas toujours à leur flux de travail.

Alors que de plus en plus d'équipes adoptent des outils de productivité basés sur l'IA, beaucoup se heurtent à un « désordre de l'IA », où de multiples fonctionnalités fonctionnent de manière isolée, chacune prenant des décisions sans contexte partagé. Au lieu de réduire la complexité, cela entraîne souvent des plannings contradictoires, des priorités incohérentes et davantage de corrections manuelles que prévu.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager une alternative à Motion :

Une interface plus simple : Certains utilisateurs trouvent que le design est trop chargé et préféreraient une disposition plus simple et plus intuitive pour gérer leurs tâches et leurs plannings

Une meilleure précision de l'IA : Bien que l'automatisation soit une fonctionnalité clé, certains utilisateurs signalent que l'IA de Motion ne hiérarchise pas toujours les tâches comme ils le souhaitent, ce qui entraîne des conflits de planification

Plus de flexibilité : le calendrier IA de Motion structure automatiquement votre journée, mais les utilisateurs dont les horaires sont imprévisibles ont du mal à effectuer des ajustements rapides

Des outils de collaboration plus performants : Motion favorise le travail d'équipe, mais d'autres plateformes offrent des fonctionnalités plus avancées pour la communication au sein de l'équipe et le suivi des projets

Un service client plus réactif : Certains utilisateurs mentionnent des difficultés à joindre le service client lorsqu'ils ont besoin d'aide, car ils dépendent principalement de chatbots IA plutôt que d'une assistance en direct

Contrôles de confidentialité améliorés : Étant donné que Motion nécessite l'accès aux calendriers et aux contacts personnels, les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données pourraient préférer des alternatives proposant des options de sécurité plus strictes

Moins de problèmes techniques : Des dysfonctionnements occasionnels et des ralentissements ont été signalés, ce qui peut être frustrant lorsque l'on compte sur Des dysfonctionnements occasionnels et des ralentissements ont été signalés, ce qui peut être frustrant lorsque l'on compte sur l'application pour sa planification quotidienne

📮 ClickUp Insight : La productivité n'est pas constante tout au long de la semaine, et chacun a ses propres difficultés. Pour 35 % des personnes, le lundi est le jour le plus difficile pour accomplir leurs tâches. 11 % déclarent que le mardi est le plus difficile, tandis que 7 % estiment que leur productivité baisse le plus le mercredi. ClickUp facilite la gestion de ces fluctuations grâce à une approche plus flexible. Alors que Motion s'appuie sur l'IA pour planifier votre journée, ClickUp vous offre un contrôle total grâce à des vues de tâches personnalisables, un suivi du temps, des automatisations et des modèles de listes de tâches. Vous pouvez planifier, ajuster si nécessaire et travailler d'une manière qui correspond à votre niveau d'énergie.

Les alternatives à Motion en bref

Voici un tableau comparatif succinct de chaque alternative à Motion. 👇

Outil Cas d'utilisation Idéal pour Tarifs ClickUp Planification de projets et de tâches Gestion du travail, des évènements du calendrier et des notes IA Forfait gratuit à vie disponible, forfaits payants personnalisables pour les entreprises Akiflow Synchronisation des tâches sur plusieurs plateformes Regroupez vos tâches éparpillées dans un seul calendrier Essai gratuit de 7 jours ; forfaits payants à partir de 34 $/mois Reprenez le contrôle Protection du temps de concentration Réserver automatiquement du temps pour le travail en profondeur Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur Sunsama Rituels de planification quotidiens et hebdomadaires Restez cohérent grâce à une analyse attentive de vos tâches Essai gratuit de 14 jours ; abonnement mensuel à partir de 20 $/mois Asana Des flux de travail structurés pour les équipes Suivi des objectifs et des tâches entre les équipes Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 13,49 $ par mois et par utilisateur. Notion Personnalisation de l'environnement de travail Création de documents, de bases de données et de plannings Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur Calendly Planification de réunions externes Permettre à d'autres de réserver du temps selon vos règles Forfait Free gratuit disponible ; à partir de 12 $ par mois et par utilisateur Wrike Visibilité à l'échelle du service Gérer des projets et des charges de travail de haut niveau Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 10 $ par mois et par utilisateur Todoist Suivi léger des tâches personnelles Créer rapidement des listes à faire sur tous vos appareils Forfait Free disponible ; les forfaits Free commencent à 2,50 $ par mois et par utilisateur Trello Gestion visuelle de projet Utilisation de tableaux pour gérer les pipelines de l'équipe Forfait gratuit disponible, forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur TickTick Suivi des tâches personnelles et des habitudes Combiner listes, habitudes et vues de calendrier Forfait annuel : 35,99 $/an Routine La productivité axée sur le calendrier Planifier ses tâches grâce à une interface utilisateur minimaliste et un flux intuitif Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur nTask Suivi simple des tâches et des problèmes Gérer des projets d'équipe légers à moindre coût Essai gratuit de 7 jours ; les forfaits payants commencent à partir de 4 $ par mois et par utilisateur

Les meilleures alternatives à Motion

Si la méthode de planification de Motion vous semble plus être un obstacle qu'une aide, il est peut-être temps de changer. Voici quelques-unes des meilleures alternatives qui vous permettront de maintenir votre niveau de productivité, à votre façon. 📝

1. ClickUp (Idéal pour une gestion de projet tout-en-un avec intégration d'un calendrier)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Elle rassemble des outils essentiels tels que des calendriers, la gestion des tâches et des fonctionnalités de planification, ce qui en fait une excellente alternative à Motion pour les équipes et les particuliers à la recherche d'une plus grande flexibilité.

Il n'est pas facile de garder le contrôle sur son emploi du temps, surtout lorsque les réunions, les échéances et les priorités changent tout au long de la journée.

Calendrier ClickUp

Planifiez automatiquement du temps dédié aux tâches à haute priorité dans le calendrier ClickUp

ClickUp Calendrier ajuste automatiquement les blocs de tâches en fonction de ce qui est le plus important.

Imaginons qu'un responsable marketing prévoie de consacrer deux heures à peaufiner une campagne publicitaire, mais qu'une réunion stratégique de dernière minute avec la direction vienne s'ajouter à son agenda. ClickUp repousse cette session de travail approfondi à un créneau horaire ultérieur, tout en garantissant suffisamment de temps de concentration avant la date limite finale. Ainsi, rien n'est laissé de côté et les tâches urgentes ne monopolisent pas toute la journée.

ClickUp AI Notetaker

Obtenez automatiquement des comptes-rendus de réunion et des éléments à mener grâce à l'outil IA Notetaker de ClickUp

Les réunions génèrent une multitude de tâches à accomplir, mais les suivre manuellement est un véritable cauchemar. L'outil ClickUp AI Notetaker enregistre les appels, transcrit les discussions et crée automatiquement des tâches en fonction de ce qui est dit. Par exemple, un chef de produit participe à une réunion de planification de sprint au cours de laquelle les développeurs s'engagent à livrer une nouvelle fonctionnalité.

Ce logiciel de gestion des réunions enregistre les discussions, résume les points clés tels que les exigences en matière de fonctionnalités et les délais de test, et attribue des tâches de suivi aux ingénieurs.

Tâches ClickUp

Organisez votre travail efficacement avec les tâches ClickUp

De nos jours, gérer des projets impliquant plusieurs équipes implique de vérifier constamment le statut, d'assurer le suivi et de mettre à jour les échéances. Les tâches ClickUp simplifient tout cela en garantissant que le travail avance.

Par exemple, une équipe de conception finalise les éléments de l'interface utilisateur pour le lancement d'une application mobile. Le chef de conception marque les maquettes fonctionnelles comme achevées, ce qui déclenche une mise à jour automatique informant l'équipe de développement qu'elle peut commencer le codage. Si les développeurs rencontrent un problème, ils signalent un blocage, ce qui alerte le chef de projet et ajuste l'échéancier en conséquence.

ClickUp Brain

Commencez à utiliser ClickUp Brain Obtenez instantanément des résumés de projet et des informations grâce à ClickUp Brain

Même avec un plan de projet solide, trouver les dernières mises à jour peut s'avérer frustrant. ClickUp Brain agit comme un assistant alimenté par l'IA qui fournit des réponses instantanées. Imaginons qu'un responsable des opérations se prépare pour une réunion de direction et ait besoin d'un aperçu rapide des progrès réalisés à l'échelle du département.

L'IA génère un résumé en temps réel, mettant en évidence les jalons achevés, les tâches en suspens et les projets à risque qui nécessitent une attention particulière.

Tout s'affiche en quelques secondes, sans avoir à fouiller manuellement.

ClickUp propose également des modèles de planning pour aider les équipes et les particuliers à rester organisés sans avoir à tout configurer à partir de zéro.

Par exemple, le modèle de planificateur de calendrier ClickUp offre une méthode structurée pour gérer les réunions, les échéances et les tâches quotidiennes. Personnalisez-le pour planifier un calendrier de contenu, suivre les réunions avec les clients ou organiser l’échéancier de lancement d’un produit, le tout sans avoir à créer un système de A à Z.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Comparez les plannings de l'équipe : Affichez les disponibilités de chacun en un seul endroit pour planifier des réunions et fixer des échéances sans échanges incessants par messages

Parcourez votre calendrier sans limites : Naviguez sans effort dans les échéanciers de projets à long terme grâce au défilement horizontal infini, qui vous permet de garder toute l'information en vue en un seul coup d'œil

Partagez vos calendriers en toute sécurité : envoyez un lien public ou privé à vos collègues, clients ou parties prenantes pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles

Suivez et gérez vos tâches de manière visuelle : utilisez le glisser-déposer pour ajuster la durée et les dépendances des tâches, et apportez rapidement des modifications pour maintenir vos projets sur la bonne voie

Synchronisez vos calendriers et vos applications de réunion : connectez des applications de planification externes telles que Google Agenda et connectez des applications de planification externes telles que Google Agenda et des outils de réunion en ligne , comme Zoom et Microsoft Teams, pour gérer tous vos évènements et toutes vos tâches en un seul endroit

Laissez l'IA optimiser votre planning : Utilisez ClickUp Brain pour hiérarchiser et planifier automatiquement les tâches en fonction des échéances, des dépendances et de la charge de travail

Limites de ClickUp

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs en raison du grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Je dois dire que j'aime vraiment beaucoup le calendrier. Son interface est plutôt sympa et l'IA le rend encore meilleur. Avant, on ne pouvait pas faire grand-chose avec Brain en mode Calendrier. La planification automatique ? Je suis partant.

Je dois dire que j'aime vraiment beaucoup le calendrier. Son interface est plutôt sympa et l'IA le rend encore meilleur. Avant, on ne pouvait pas faire grand-chose avec Brain en mode Calendrier. La planification automatique ? Je suis partant.

🔍 Le saviez-vous ? L'année 46 avant J.-C. a été surnommée « l'année de la confusion » car Jules César y a ajouté 90 jours supplémentaires pour passer de l'ancien calendrier romain au calendrier julien. Ce fut l'année la plus longue jamais enregistrée dans l'histoire!

2. Akiflow (Idéal pour unifier la gestion des tâches sur toutes les plateformes)

via Akiflow

Akiflow met l'ordre dans le chaos numérique en regroupant les tâches provenant de Gmail, Slack, Notion et des dizaines d'autres plateformes au sein d'un espace de travail unifié. Son interface épurée et minimaliste améliore la productivité, tandis que des raccourcis clavier intuitifs accélèrent votre flux de travail.

La fonctionnalité la plus précieuse d'Akiflow est l'intégration transparente entre le Calendrier et les tâches. D'un simple glisser-déposer, vos tâches se transforment en blocs d'heures concrets dans votre Calendrier, créant ainsi une feuille de route visuelle de votre journée. Pour les professionnels qui jonglent entre plusieurs canaux de communication, Akiflow apporte une simplicité bienvenue.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Capturez vos idées fugaces et transformez-les en éléments concrets grâce à un traitement sophistiqué du langage naturel (NLP)

Récupérez des heures de productivité grâce au blocage de temps alimenté par l'IA, qui planifie automatiquement les tâches importantes lorsque votre énergie correspond aux exigences de celles-ci.

Planifiez et hiérarchisez vos tâches quotidiennes grâce à la fonctionnalité de planification quotidienne pour organiser vos plannings hebdomadaires et rationaliser vos flux de travail

Recevez des notifications de réunion en temps réel pour rester informé de chaque appel sans manquer aucune mise à jour importante

Limites d'Akiflow

La plateforme ne dispose pas d'options intégrées pour planifier des pauses régulières ou des temps d'arrêt

Options de personnalisation limitées pour les vues et les dispositions

Akiflow met davantage l'accent sur la productivité personnelle et propose moins de fonctionnalités pour la collaboration entre équipes

Tarifs d'Akiflow

Essai gratuit

Pro Monthly : 34 $/mois

Pro Annuel : 19 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Akiflow

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs d'Akiflow ?

Un avis publié sur Reddit le formule ainsi :

Les créneaux horaires sont géniaux, pour commencer. J'adore pouvoir disposer de plages horaires dans lesquelles je peux insérer plusieurs tâches prévues, et ces plages peuvent être récurrentes. […] Je trouverais également très difficile de me passer de la plage « À venir », qui permet de planifier des tâches et des projets pour les semaines ou les mois à venir, plutôt que de les laisser s'accumuler dans des dossiers en attendant d'être planifiées. […] Les rituels et le suivi des statistiques sont également excellents, et j’apprécie vraiment de pouvoir mettre en avant un objectif du jour ou de la semaine.

Les créneaux horaires sont géniaux, pour commencer. J'adore pouvoir disposer de plages horaires dans lesquelles je peux insérer plusieurs tâches prévues, et ces plages peuvent être récurrentes. […] Je trouverais également très difficile de me passer de la plage « À venir », qui permet de planifier des tâches et des projets pour les semaines ou les mois à venir, plutôt que de les laisser s'accumuler dans des dossiers en attendant d'être planifiées. […] Les rituels et le suivi des statistiques sont également excellents, et j’apprécie vraiment de pouvoir mettre en avant un objectif du jour ou de la semaine.

🧠 Anecdote : Le calendrier éthiopien a environ sept ans de retard sur le calendrier grégorien, car il suit un calcul différent de la naissance du Christ. Les Éthiopiens ont célébré le début du XXIe siècle le 11 septembre 2007 !

3. Reclaim (Idéal pour préserver des moments de concentration dans les emplois du temps chargés)

via Reclaim

Reclaim se distingue comme un assistant de calendrier qui protège activement votre emploi du temps contre la surcharge de réunions. Cet outil intelligent analyse vos habitudes de calendrier et réserve automatiquement des blocs de concentration avant que votre journée ne se fragmente en discussions interminables.

L'application s'adapte aux changements de réunion et reprogramme instantanément le travail essentiel plutôt que de le laisser disparaître complètement. De nombreux utilisateurs apprécient la fonctionnalité de suivi des habitudes, qui permet de maintenir une certaine régularité dans les routines personnelles telles que l'exercice physique ou la lecture.

Retrouvez les meilleures fonctionnalités

Restez productif grâce à des blocs de concentration automatiques qui s'intègrent directement à Google Agenda

Adoptez des habitudes personnelles et professionnelles durables grâce à des outils de suivi intelligents qui favorisent la régularité sans alourdir la charge administrative.

Prévoyez des périodes de temps entre vos réunions et vos tâches pour préserver votre concentration et éviter la fatigue liée à un emploi du temps trop chargé.

Synchronisez-vous avec Slack pour mettre à jour automatiquement votre statut, afin d'indiquer à votre équipe quand vous êtes en réunion ou concentré sur votre travail

Surmontez les limites

Il ne dispose pas de version mobile, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs qui gèrent leurs plannings lors de leurs déplacements

Les utilisateurs à la recherche d'options de configuration allant au-delà des fonctionnalités du Calendrier pourraient trouver Reclaim IA trop restrictif

Les fonctionnalités d'analyse manquent de profondeur par rapport aux outils dédiés au suivi du temps

Tarifs Reclaim

Free

Offre de démarrage : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée (facturation annuelle)

Récupérez vos évaluations et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Reclaim ?

Selon un critique de G2:

C'est super facile à utiliser et s'intègre parfaitement à mon Calendrier. J'utilisais auparavant Motion, que j'appréciais, mais qui n'était tout simplement pas intuitif. La fonctionnalité « habitudes » est sans conteste ma préférée : en quelques minutes, j'ai pu ajouter des détails sur toutes mes tâches les plus banales mais régulières, et Reclaim les intègre littéralement à la perfection dans mon Calendrier. L'installation a été très simple. L'application gère également mes tâches de manière très fluide.

C'est super facile à utiliser et s'intègre parfaitement à mon Calendrier. J'utilisais auparavant Motion, que j'appréciais, mais qui n'était tout simplement pas intuitif. La fonctionnalité « habitudes » est sans conteste ma préférée : en quelques minutes, j'ai pu ajouter des détails sur toutes mes tâches les plus banales mais régulières, et Reclaim les intègre littéralement à la perfection dans mon Calendrier. L'installation a été très simple. L'application gère également mes tâches de manière très fluide.

🔍 Le saviez-vous ? Certaines cultures mesuraient autrefois le temps à l'aide d'un calendrier luni-solaire, dans lequel les mois suivaient les cycles lunaires mais étaient ajustés pour correspondre à l'année solaire. C'est pourquoi de nombreuses fêtes traditionnelles, comme le Nouvel An chinois, changent de date chaque année.

4. Sunsama (Idéal pour la planification quotidienne et une productivité réfléchie)

via Sunsama

Sunsama combine des fonctions de gestion des tâches et de Calendrier tout en encourageant une planification réaliste grâce à des limites quotidiennes de tâches.

Le rituel de planification matinale vous aide à sélectionner des charges de travail raisonnables, vous évitant ainsi l'erreur courante de vous surcharger. Sunsama intègre les tâches provenant de Trello, Asana, GitHub et bien d'autres, et les affiche à côté des évènements du Calendrier pour une visibilité totale.

Les utilisateurs apprécient l'interface épurée, qui réduit le bruit numérique et les aide à rester concentrés sur leurs priorités du moment. De plus, les invitations à la réflexion de fin de journée créent des limites naturelles au travail et améliorent la précision de la planification au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Suivez visuellement l'avancement de vos projets grâce à une organisation de type Kanban qui offre une connexion parfaite avec vos engagements dans votre Calendrier

Transformez vos e-mails en tâches directement depuis votre boîte de réception en les transférant vers des adresses uniques fournies par Sunsama

Utilisez des techniques de timeboxing pour attribuer des plages horaires spécifiques à chaque tâche, ce qui favorise des sessions de travail concentrées et une gestion efficace du temps.

Synchronisez vos calendriers avec des plateformes telles que Google Agenda et Outlook pour afficher vos réunions et vos tâches en un seul endroit, et éviter ainsi les doublons.

Limites de Sunsama

L'application mobile est encore en version bêta et ne dispose pas de fonctionnalités telles que les widgets iOS et la compatibilité avec l'Apple Watch.

Sunsama n'est peut-être pas adapté à la gestion de modèles d'entreprise complexes ou de projets à grande échelle

Manque de fonctionnalités avancées de rapports dont certains managers d'équipe ont besoin

Tarifs de Sunsama

Essai gratuit de 14 jours

Abonnement mensuel : 20 $/mois

Abonnement annuel : 16 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Sunsama

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (25 avis)

Que disent les utilisateurs de Sunsama ?

Un utilisateur de Reddit le formule ainsi :

Sunsama propose un meilleur processus de planification (en particulier les objectifs hebdomadaires liés aux tâches — c'est génial) et une bien meilleure intégration. Rien ne lui arrive à la cheville. L'IA est bien meilleure aussi. J'adore leur suggestion automatique de durée. Inconvénient : Sunsama utilise le kanban en permanence, il faut donc aimer ce style ! Parfois, cela donne l'impression que les listes sont très longues, mais leur application iOS est meilleure sur ce point.

Sunsama propose un meilleur processus de planification (en particulier les objectifs hebdomadaires liés aux tâches — c'est génial) et un processus d'intégration bien supérieur. Rien ne lui arrive à la cheville. L'IA est bien meilleure aussi. J'adore leur suggestion automatique de durée. Inconvénient : Sunsama est entièrement basé sur le kanban, il faut donc aimer ce style ! Parfois, cela donne l'impression que les listes sont très longues, mais leur application iOS est meilleure sur ce point.

🧠 Anecdote : Les Romains de l'Antiquité avaient à l'origine un calendrier de 10 mois, ce qui explique pourquoi septembre, octobre, novembre et décembre portent des noms signifiant respectivement 7e, 8e, 9e et 10e, même s'ils correspondent aujourd'hui aux 9e, 10e, 11e et 12e mois !

5. Asana (Idéal pour la collaboration en équipe sur des projets complexes)

via Asana

Asana facilite la gestion des projets d'équipe complexes grâce à des flux de travail flexibles et des options de visualisation. La plateforme propose plusieurs vues de projet (listes, tableaux, échéanciers, calendriers), permettant aux équipes de changer de perspective en fonction de leurs besoins.

Les dépendances entre tâches garantissent un enchaînement logique des tâches, tandis que les automatisations gèrent les mises à jour et les notifications de routine. Asana se distingue particulièrement pour les équipes interfonctionnelles grâce à sa vue Charge de travail, qui prévient le surmenage en mettant en évidence les membres de l'équipe surchargés.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Automatisez les processus routiniers grâce à des règles qui attribuent des tâches, envoient des notifications et mettent à jour les statuts sans intervention manuelle

Reliez votre travail quotidien à des objectifs plus larges grâce au suivi des objectifs, qui montre comment chaque tâche contribue aux priorités stratégiques

Utilisez les fonctionnalités de rapports pour obtenir des informations sur les performances des projets, suivre leur progression et identifier les points à améliorer

Tirez parti des capacités de l'IA pour obtenir des informations en temps réel sur l'avancement des projets et recevoir des recommandations concrètes.

Limites d'Asana

Un seul utilisateur peut être affecté à une tâche à un moment donné, ce qui peut ne pas correspondre aux flux de travail collaboratifs

Ses fonctionnalités de suivi du temps sont limitées par rapport à celles des outils dédiés à la gestion du temps

Des problèmes de performances surviennent parfois avec des projets ou des équipes de très grande envergure

Tarifs d'Asana

Personnel : Gratuit

Formule Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Version avancée : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la vie de tous les jours ?

Découvrez ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire à ce sujet :

J'utilise la version gratuite d'Asana pour ma planification professionnelle et personnelle. C'est un excellent outil pour les calendriers marketing complexes et pour visualiser les tâches de l'équipe, mais il ne propose pas de calendrier horaire pour planifier vos journées. J'utilise également Google Agenda pour noter mes évènements (vacances, rendez-vous), mais je ne l'apprécie pas particulièrement pour la planification quotidienne.

J'utilise la version gratuite d'Asana pour ma planification professionnelle et personnelle. C'est un excellent outil pour les calendriers marketing complexes et pour visualiser les tâches de l'équipe, mais il ne propose pas de calendrier horaire pour planifier vos journées. J'utilise également Google Agenda pour noter mes évènements (vacances, rendez-vous), mais je ne l'apprécie pas particulièrement pour la planification quotidienne.

🔍 Le saviez-vous ? Au XXe siècle, l'Union soviétique a testé différents calendriers, notamment une semaine de cinq jours (1929) et une semaine de six jours (1931) afin de stimuler la productivité. La semaine traditionnelle de sept jours a été rétablie en 1940.

6. Notion (Idéal pour la personnalisation des environnements de travail)

via Notion

Notion repousse les limites traditionnelles de la productivité grâce à son environnement de travail flexible. La fonctionnalité de base de données transforme de simples listes en puissants systèmes de suivi pour vos projets, vos habitudes ou vos calendriers de contenu.

Les modèles de calendrier de contenu de Notion accélèrent l'installation tout en permettant une personnalisation adaptée à des besoins spécifiques. Les équipes apprécient particulièrement les fonctionnalités de gestion des connaissances qui permettent de créer des wikis d'entreprise consultables.

Les fonctionnalités d'IA vous aident à résumer vos notes, à générer des idées de contenu et à extraire des éléments d'action à partir des comptes-rendus de réunion, ajoutant ainsi une dimension analytique à votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des environnements de travail entièrement personnalisés en combinant du texte, des tâches, des bases de données et des fichiers multimédias selon une configuration qui correspond à votre façon de penser

Créez des bases de connaissances complètes grâce à des pages imbriquées, des liens retour et un moteur de recherche performant qui rendent les informations de l'entreprise instantanément accessibles

Contrôlez les permissions à différents niveaux pour préserver la confidentialité des informations sensibles tout en collaborant efficacement

Utilisez des barres de progression, des checklists et des rappels pour rester au fait de vos objectifs personnels et de ceux de votre équipe

Limites de Notion

Sa courbe d'apprentissage plus raide nécessite un investissement en temps pour maîtriser la flexibilité de la plateforme

L'expérience mobile semble limitée par rapport à la version pour bureau

La conception de modèles personnalisés peut s'avérer complexe et chronophage, ce qui pose des défis aux utilisateurs à la recherche de solutions sur mesure

Tarifs de Notion

Free

En plus : 12 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 2 495 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la vie de tous les jours ?

Extrait d'une critique sur Capterra:

Dans l'ensemble, j'adore cette application. J'utilise Notion presque tous les jours, tant pour mon travail que pour mes projets personnels, et même après plusieurs mois d'utilisation, je n'ai toujours rencontré aucun problème. C'est une application formidable et l'une de mes favorites.

Dans l'ensemble, j'adore cette application. J'utilise Notion presque tous les jours, tant pour mon travail que pour mes projets personnels, et même après plusieurs mois d'utilisation, je n'ai toujours rencontré aucun problème. C'est une application formidable et l'une de mes favorites.

7. Calendly (Idéal pour éviter les allers-retours incessants lors de la planification)

via Calendly

Calendly met fin aux échanges incessants d'e-mails pour planifier des réunions. Cet outil de planification simple vous permet de partager vos disponibilités via des liens simples qui reflètent le statut de votre calendrier en temps réel.

Les destinataires choisissent les horaires qui leur conviennent sans voir l'intégralité de votre calendrier, ce qui préserve la confidentialité tout en garantissant l'efficacité. Les équipes apprécient la fonctionnalité de rotation qui effectue la distribution des réunions entre les membres de l'équipe en fonction de leur disponibilité ou d'une répartition équilibrée de la charge de travail.

De plus, les intégrations Calendly génèrent automatiquement des liens vers les réunions, ce qui réduit les tâches d'installation manuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Respectez automatiquement les limites de votre planning grâce à des marges de temps, des limites quotidiennes de réunions et une fonctionnalité de reconnaissance des fuseaux horaires qui évite les erreurs de réservation

Utilisez des formulaires d'inscription personnalisés pour recueillir des informations importantes auprès des participants avant un appel, afin de rendre les réunions plus productives

Optimisez différents types de réunions à l'aide de modèles personnalisables pour les entretiens, les appels commerciaux ou les points d'équipe, avec une durée et des questions adaptées

Réduisez le nombre d'absences grâce à des notifications automatisées par e-mail et SMS qui rappellent aux participants les réunions à venir

Limites de Calendly

Il peut toutefois rencontrer des difficultés face à des besoins de planification complexes, tels que la coordination de réunions impliquant plusieurs participants répartis sur différents fuseaux horaires

Des retards de synchronisation occasionnels avec les calendriers principaux peuvent entraîner des doublons dans les réservations

Tarifs de Calendly

Free

Forfait Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 15 000 $/an (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (2 290 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 940 avis)

Que disent les utilisateurs de Calendly ?

Un critique propose une analyse utile :

Calendly a considérablement simplifié notre processus de planification. C'est formidable de permettre aux utilisateurs, clients et prospects de prendre rendez-vous avec nous pour tout type de rendez-vous, qu'il s'agisse de démonstrations de logiciels, d'assistance technique, de formations ou de brefs échanges. Le fait de pouvoir utiliser l'API avec notre CRM est un énorme avantage, et la possibilité de la synchroniser avec nos calendriers individuels nous fait gagner un temps considérable. De plus, les pages d'évènements multilingues sont une fonctionnalité que nous apprécions vraiment !

Calendly a considérablement simplifié notre processus de planification. C'est formidable de permettre aux utilisateurs, clients et prospects de prendre rendez-vous avec nous pour tout type de rendez-vous, qu'il s'agisse de démonstrations de logiciels, d'assistance technique, de formations ou de brefs échanges. Le fait de pouvoir utiliser l'API avec notre CRM est un énorme avantage, et la possibilité de la synchroniser avec nos calendriers individuels nous fait gagner un temps considérable. De plus, les pages d'évènements multilingues sont une fonctionnalité que nous apprécions vraiment !

🧠 Anecdote : Le calendrier républicain français, utilisé après la Révolution française, divisait l'année en 12 mois de 30 jours chacun et comportait cinq ou six « jours complémentaires » supplémentaires pour compenser la différence. Il a été abandonné en 1806.

8. Wrike (Idéal pour étendre la gestion de projet à l'ensemble des services)

via Wrike

Wrike gère les flux de travail complexes au sein d'équipes en pleine croissance grâce à des structures de projet adaptables. Ce logiciel de gestion de projet organise le travail à l'aide de dossiers, de projets et de tâches qui s'adaptent aussi bien aux petites équipes qu'aux services d'une grande entreprise.

Il excelle dans la gestion des ressources grâce à des vues Charge de travail qui visualisent la capacité de l'équipe et préviennent les goulots d'étranglement. Les fonctionnalités de révision et de validation rationalisent les flux de travail créatifs, permettant un retour direct sur les documents et les images.

De nombreuses équipes d'entreprise apprécient les fonctionnalités avancées de rapports qui permettent le suivi de l'avancement des travaux sur plusieurs projets et services.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Personnalisez les flux de travail pour différents services à l'aide de formulaires de demande, d'automatisations et de processus de validation adaptés aux besoins spécifiques de chaque équipe

Définissez et suivez vos objectifs et résultats clés (OKR) pour vous assurer que vos projets et tâches quotidiennes contribuent à la réalisation d'objectifs stratégiques plus larges

Enregistrez le temps consacré aux tâches pour analyser la productivité de l'équipe, optimiser l'allocation des ressources et améliorer les estimations des projets futurs

Utilisez des modèles prédéfinis pour les flux de travail courants, tels que l'intégration, les campagnes marketing ou les lancements de produits

Limites de Wrike

Les utilisateurs ont signalé des difficultés à personnaliser les tableaux de bord et les flux de travail en fonction de leurs besoins spécifiques

L'application ne dispose pas de fonctions de filtrage avancées dans le tableau de bord, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de choisir les informations à afficher

Son prix élevé le rend inaccessible aux particuliers, aux petites équipes et aux start-ups.

Tarifs de Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 760 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 785 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike ?

Un utilisateur de Capterra a déclaré :

Wrike offre une capacité unique à organiser le travail d'une manière que beaucoup d'autres systèmes de gestion de projet ne proposent pas. C'est un élément simple de la plateforme, mais qui fait toute la différence lorsque vous commencez à intégrer plusieurs équipes issues de différents services. Il présente également des atouts en matière de collaboration inter-services, de partage de tâches et de fichiers.

Wrike offre une capacité unique à organiser le travail d'une manière que beaucoup d'autres systèmes de gestion de projet ne proposent pas. C'est un élément simple de la plateforme, mais qui fait toute la différence lorsque vous commencez à intégrer plusieurs équipes issues de différents services. Il présente également des atouts en matière de collaboration inter-services, de partage de travail et de fichiers.

9. Todoist (Idéal pour une gestion simple des tâches, où que vous soyez)

via Todoist

Todoist simplifie la gestion de la productivité grâce à une gestion des tâches ciblée qui fonctionne sur tous les appareils. Cet outil optimisé saisit rapidement les tâches via la saisie en langage naturel, en définissant automatiquement les dates, les priorités et les projets.

Il se distingue notamment par sa fonctionnalité d'ajout rapide, qui permet de saisir des tâches en quelques secondes depuis n'importe quel appareil. De nombreux utilisateurs de longue date apprécient sa fiabilité et ses mises à jour bien pensées qui enrichissent ses fonctions sans alourdir l'expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Organisez votre travail de manière intuitive grâce à des projets et des sections qui s'adaptent aussi bien à vos tâches personnelles qu'aux flux de travail d'équipe, sans complexité inutile.

Affinez votre recherche grâce à des vues personnalisables qui affichent exactement ce dont vous avez besoin en fonction de la priorité, de la date ou du contexte du projet

Suivez visuellement votre progression grâce aux points Karma et aux tendances de productivité qui vous motivent à achever vos tâches de manière régulière

Accédez à vos tâches où que vous soyez grâce à des applications natives pour toutes les plateformes et à des extensions de navigateur qui s'intègrent à vos e-mails et à vos sites web

Limites de Todoist

Certaines fonctionnalités essentielles, telles que les rappels et les libellés, sont réservées aux utilisateurs premium, ce qui limite l'utilité de la version gratuite.

L'absence d'un calendrier intégré oblige à utiliser une application de calendrier externe pour afficher le calendrier

Il manque des fonctionnalités de suivi du temps pour les utilisateurs qui ont besoin de surveiller la durée de leur travail

Tarifs de Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 2,5 $/mois par utilisateur

Entreprises : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 560 avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist ?

Voici ce qui a fait la différence pour un utilisateur:

Pour moi, Todoist est une véritable bouée de sauvetage. Il a été facile à configurer et m'aide vraiment à tout organiser en listes de tâches claires, même pour les grands projets avec mon équipe. De plus, il facilite grandement la modification des échéances.

Pour moi, Todoist est une véritable bouée de sauvetage. Il a été facile à configurer et m'aide vraiment à tout organiser en listes de tâches claires, même pour les grands projets avec mon équipe. De plus, il facilite grandement la modification des échéances.

10. Trello (Idéal pour la collaboration visuelle en équipe)

via Atlassian

Trello transforme la gestion de projet en une expérience visuelle intuitive grâce à son système de tableaux Kanban. Cet outil convivial organise le travail sous forme de cartes qui se déplacent dans des colonnes personnalisables, offrant ainsi une visualisation claire du flux de travail.

Sa simplicité permet aux nouveaux utilisateurs de comprendre immédiatement le concept tout en découvrant des fonctionnalités avancées telles que les checklists, les dates d'échéance et l'automatisation. De nombreuses équipes apprécient également la flexibilité offerte pour créer des flux de travail pour tout type de projet, des calendriers de contenu au suivi des bugs en passant par les processus de recrutement, le tout à partir de la même interface de tableau familière.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Étendez les fonctionnalités grâce à des Power-ups qui intègrent des vues de calendrier, le suivi du temps, la création de rapports et des dizaines d'autres outils spécialisés

Automatisez les processus routiniers grâce aux règles Butler qui déplacent les cartes, délèguent le travail, ajoutent des libellés et créent des tâches de suivi en fonction de déclencheurs

Organisez des informations complexes grâce à des checklists imbriquées, des pièces jointes et des champs personnalisés qui regroupent tout en un seul emplacement facilement accessible

Adaptez-vous à n'importe quel processus d'équipe en créant des tableaux spécialisés pour les sprints, les calendriers de gestion de projet , l'intégration des clients ou les processus de recrutement.

Limites de Trello

La plateforme propose principalement une vue sous forme de tableau Kanban, sans autres perspectives telles que les diagrammes de Gantt ou les vues d’échéancier, ce qui peut nuire à une visualisation complète du projet

La structure du tableau devient difficile à gérer pour les projets très volumineux ou complexes

Le forfait Free de Trello limite les environnements de travail à un maximum de 10 collaborateurs, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les équipes plus importantes.

Tarifs de Trello

Free

Tarif standard : 6 $ par mois et par utilisateur

Premium : 12,5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 670 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 435 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vie de tous les jours ?

Un utilisateur de Reddit a partagé ceci :

Je trouve Trello utile pour afficher une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello réside dans sa grande simplicité (tableaux, listes, cartes) et sa facilité d’utilisation, ce qui permet de l’appliquer à pratiquement tout ce qui nécessite une organisation de l’information. Ce n’est pas la solution parfaite à 100 %, mais elle est souvent « suffisante » et bien moins complexe et coûteuse que les outils axés sur des domaines plus spécifiques.

Je trouve Trello utile pour afficher une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello réside dans sa grande simplicité (tableaux, listes, cartes) et sa facilité d’utilisation, ce qui permet de l’appliquer à pratiquement tout ce qui nécessite une organisation de l’information. Ce n’est pas la solution parfaite à 100 %, mais elle est souvent « suffisante » et bien moins complexe et coûteuse que les outils axés sur des domaines plus spécifiques.

🔍 Le saviez-vous ? Certains pays ont adopté le calendrier grégorien plusieurs siècles après son introduction en 1582. La Grèce a été le dernier pays européen à franchir le pas, en 1923 !

11. TickTick (Idéal pour le suivi des habitudes en plus de la gestion des tâches)

via TickTick

TickTick combine une gestion complète des tâches et le suivi des habitudes dans une seule application dédiée. Cet outil polyvalent propose plusieurs modes d'affichage, notamment des listes, des tableaux et des calendriers, tout en intégrant des fonctionnalités uniques telles que le chronomètre Pomodoro pour des sessions de travail concentrées.

La fonctionnalité de suivi des habitudes aide à instaurer une certaine régularité dans les routines quotidiennes et les tâches récurrentes. De nombreux utilisateurs apprécient son design bien pensé, qui intègre des fonctionnalités substantielles dans une interface épurée.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Saisissez instantanément vos tâches grâce à la saisie en langage naturel et aux commandes vocales qui définissent automatiquement les dates et les priorités

Visualisez votre planning dans son intégralité grâce à un calendrier intégré qui affiche à la fois vos tâches et vos évènements sur un seul échéancier

Suivez les tendances en matière de productivité grâce à des statistiques détaillées sur l'achèvement des tâches, les sessions de concentration et la régularité des habitudes

Limites de TickTick

Les fonctionnalités de collaboration de l'application restent basiques par rapport aux plateformes axées sur le travail d'équipe

Des retards de synchronisation occasionnels entre les appareils peuvent être source de confusion

Il offre des options de personnalisation limitées pour les vues et les flux de travail

Tarifs de TickTick

Forfait annuel : 35,99 $/an

Évaluations et avis sur TickTick

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs de TickTick ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de Reddit:

Je viens de passer à TickTick. Je l'adore. J'avais besoin d'un outil permettant d'ajouter des tâches avec une durée, et c'est exactement ce que propose TickTick. Essayez-le, vous ne serez pas déçu. Les widgets pour l'écran d'accueil iOS sont sympas aussi.

Je viens de passer à TickTick. Je l'adore. J'avais besoin d'un outil permettant d'ajouter des tâches avec une durée, et c'est exactement ce que propose TickTick. Essayez-le, vous ne serez pas déçu. Les widgets de l'écran d'accueil iOS sont sympas aussi.

12. Routine (Idéal pour une productivité minimaliste basée sur un calendrier)

via Routine

Routine vise à simplifier la productivité grâce à une approche axée sur le Calendrier.

Son système de gestion du temps vous aide à visualiser comment vous passez votre journée, tandis que l'agenda quotidien vous permet de créer des plannings réalistes. La fonctionnalité de réinitialisation quotidienne encourage une planification et une réflexion régulières, favorisant ainsi la cohérence dans vos habitudes de productivité.

Routine s'adapte à votre style de productivité personnel, offrant des possibilités de personnalisation sans complexité excessive. Le résultat est une expérience plus naturelle qui s'apparente davantage à une extension de votre processus de réflexion qu'à un cadre rigide.

Les meilleures fonctionnalités de Routine

Naviguez rapidement grâce à des raccourcis clavier qui réduisent l'utilisation de la souris et vous permettent de rester concentré sur la planification plutôt que sur la gestion de l'outil

Réduisez la fatigue décisionnelle grâce à des modèles de planification quotidienne qui assurent la cohérence de votre emploi du temps

Restez concentré grâce à une interface délibérément minimaliste qui privilégie les priorités actuelles plutôt que l'exploration sans fin des fonctionnalités

Limites de Routine

Certains utilisateurs ont fait des rapports selon lesquels l'application peut être lente à s'ouvrir

Les intégrations de Routine avec les outils de gestion de projet sont actuellement limitées

Pas de fonctionnalités collaboratives pour la planification d'équipe ou les calendriers partagés

Tarifs standard

Free

Professionnel : 12 $/mois par utilisateur

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Routine

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Routine dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 a partagé son expérience :

Routine est une excellente application de productivité qui m'aide à planifier mes tâches de travail au quotidien. Elle m'aide à établir et à maintenir ma routine quotidienne. Routine dispose d'une interface utilisateur élégante et visuellement attrayante. Elle est facile à mettre en œuvre et très conviviale.

Routine est une excellente application de productivité qui m'aide à planifier mes tâches de travail au quotidien. Elle m'aide à établir et à maintenir ma routine quotidienne. Routine dispose d'une interface utilisateur élégante et visuellement attrayante. Elle est facile à mettre en œuvre et très conviviale.

13. nTask (Idéal pour la gestion des tâches d'équipe à petit budget)

via nTask

La plateforme polyvalente de nTask réunit le suivi des tâches, la gestion du temps et la communication d'équipe au sein d'une interface qui privilégie la clarté plutôt que l'encombrement.

Ce qui distingue nTask, c'est son approche équilibrée entre structure et flexibilité. La plateforme offre suffisamment d'organisation pour maintenir les projets sur la bonne voie tout en restant adaptable aux différents styles de travail et aux exigences des projets.

Les équipes en pleine croissance apprécient l'équilibre entre fonctionnalité et prix abordable, qui s'adapte à leurs besoins.

Les meilleures fonctionnalités de nTask

Gérez des projets complets grâce à des modules intégrés pour les tâches, les problèmes, les risques et les relevés de temps, sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes

Visualisez les échéanciers de vos projets grâce à des diagrammes de Gantt interactifs qui affichent les dépendances, les jalons et l'allocation des ressources

Consignez intégralement les résultats de vos réunions grâce à des outils dédiés aux agendas, aux participants, aux décisions et à l'attribution des tâches.

Suivez automatiquement le temps passé sur des tâches spécifiques et générez des rapports détaillés à des fins de facturation ou d'analyse de la productivité

Limites de nTask

Il y a eu des rapports selon lesquels l'application mobile est obsolète et lente.

L'absence de fonctionnalités telles que les champs personnalisés, les favoris et les agrégations de champs empêche les utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques en matière de flux de travail

Les fonctionnalités de rapports manquent de profondeur par rapport aux outils de gestion de projet d'entreprise

Tarifs de nTask

Premium : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur nTask

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,2/5 (plus de 105 avis)

Que disent les utilisateurs de nTask ?

Selon une analyse de Capterra:

nTask est bien plus abordable que certains autres logiciels de gestion de projet bien connus, ce qui en fait l'outil idéal pour les freelances et les petites entreprises disposant d'un budget modeste. Ma fonctionnalité préférée de nTask est « Tableaux » : une façon ludique et visuelle de visualiser d'un seul coup d'œil l'avancement des tâches. À moins que vous ne soyez une grande entreprise aux rouages très complexes, nTask conviendra parfaitement à la plupart d'entre nous !

nTask est bien plus abordable que certains autres logiciels de gestion de projet bien connus, ce qui en fait l'outil idéal pour les freelances et les petites entreprises disposant d'un budget modeste. Ma fonctionnalité préférée de nTask est « Tableaux » : une façon ludique et visuelle de visualiser d'un seul coup d'œil l'avancement des tâches. À moins que vous ne soyez une grande entreprise aux rouages très complexes, nTask conviendra parfaitement à la plupart d'entre nous !

📖 À lire également : Astuces et conseils pour améliorer votre productivité

Utilisez la meilleure alternative à Motion : ClickUp

Les outils de productivité devraient vous faciliter la vie, pas vous la compliquer. Lorsque les tâches s'accumulent et que les priorités changent, vous avez besoin d'un système qui vous aide à vous adapter rapidement.

ClickUp rassemble tout votre travail en un seul endroit : vos tâches, votre calendrier, vos réunions et les mises à jour de votre équipe sont tous reliés entre eux.

Vous pouvez planifier votre journée, réserver du temps pour vous concentrer, gérer les délais changeants et faire avancer tout cela sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Clarté, contrôle et dynamisme, le tout sur une seule et même plateforme.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

FAQ (Foire aux questions)

Motion est particulièrement adapté aux emplois du temps individuels, mais les équipes finissent souvent par le dépasser en raison de ses capacités limitées en matière de collaboration et de visibilité partagée.

Certains outils limitent fortement les modifications manuelles, tandis que d'autres vous permettent de passer outre les suggestions de l'IA pour les adapter à vos priorités réelles.

En effet, de nombreuses alternatives regroupent les tâches, les calendriers et les échéances au sein d'un même système, ce qui permet de garder une vue d'ensemble de votre travail au lieu de le voir dispersé.

L'IA fonctionne mieux lorsqu'elle est associée à un contrôle humain, en particulier pour les rôles soumis à de fréquentes interruptions ou à des changements de priorités.

Recherchez la flexibilité, la visibilité sur l'ensemble du travail et la possibilité d'ajuster vos plans sans vous heurter au système.