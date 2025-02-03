Las 10 mejores aplicaciones de listas de control diarias para mantener la productividad en 2025

Los programas de software adecuados pueden ayudarte a organizar tus tareas y trabajar más rápido, además de ser más productivo. Te ayudarán a realizar el seguimiento del progreso de las tareas y a estar al tanto de las fechas límite con recordatorios recurrentes, para que nunca te pierdas ningún elemento importante de tu lista de tareas pendientes.

A continuación, exploraremos algunas apps de listas de control diarias en línea, aplicaciones móviles y otras herramientas que te ayudarán a mantener tu lista de tareas bajo control. Exploraremos qué buscar en una app de listas de control para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades a la hora de gestionar tareas.

¿Qué debes buscar en una app de lista de control diaria?

La mayoría de las personas tienen una serie de tareas periódicas de las que deben ocuparse. Las aplicaciones de listas de control facilitan la adición de tareas que se repiten a diario, semanalmente o mensualmente. También permiten añadir tareas puntuales para aquellos momentos en los que surge algo fuera de lo habitual.

Es útil ver qué hay disponible para que puedas elegir una app de lista de control que tenga las funciones que necesitas. Algunas de las funciones que suelen estar disponibles en las apps de listas de control diarias son:

La capacidad de priorizar tareas para aprovechar al máximo tu tiempo.

Una interfaz fácil de usar que permite a cualquier usuario empezar a utilizarla fácilmente.

La capacidad de agrupar tareas en múltiples proyectos para facilitar la organización.

Función de fechas límite para ayudarte a gestionar tu tiempo y evitar perder plazos importantes.

Funciones que permiten establecer dependencias entre tareas para que puedas completarlas en el orden adecuado.

La posibilidad de etiquetar tareas para una mejor organización.

Un conjunto de plantillas de listas de tareas integradas para que puedas empezar rápidamente.

Las 10 mejores aplicaciones de listas de control diarias para usar

Encontrar la mejor aplicación de listas de control diarias para tus necesidades significa evaluar las mejores opciones. Hemos recopilado las mejores aplicaciones de listas de control en línea a continuación para ayudarte a hacerlo.

1. ClickUp : la mejor aplicación de listas de control diarias para empleados.

Gestiona tu lista de control diaria donde ya realizas todo tu trabajo pendiente: ClickUp.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad. Entre sus muchas funciones se encuentra la posibilidad de crear listas de control, asignar tareas de ClickUp, establecer fechas límite y realizar un seguimiento del progreso. El software es compatible con muchas vistas, como Kanban, diagramas de Gantt y formatos sencillos de listas de control de ClickUp, por lo que se adapta a una gran variedad de preferencias y flujos de trabajo. ClickUp se integra con muchas herramientas de terceros para ampliar la funcionalidad y centralizar el trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea listas de control con cualquier número de elementos y subelementos y personaliza fácilmente su apariencia.

Configura las listas de control para que se repitan diariamente, semanalmente o mensualmente, de modo que las tareas siempre sean relevantes para el día.

Crea tus propias plantillas de listas de control o elige entre una selección de plantillas prediseñadas.

Recibe notificaciones cuando se acerque la fecha límite de los elementos de la lista de control para no perder nunca un plazo.

Colabora fácilmente con otras personas en las mismas tareas mediante el uso compartido de tus listas de control.

Limitaciones de ClickUp

La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.

No todas las vistas están disponibles en la app móvil... ¡por ahora!

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Business Plus: 19 $ al mes por usuario

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Toggl Plan

Vía Toggl Plan

Toggl Plan cuenta con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para crear y gestionar listas de tareas pendientes. El software incluye una aplicación de gestión de proyectos y una herramienta de programación de tareas que permite a los usuarios asignar tareas, realizar un seguimiento de las fechas límite y establecer recordatorios de fechas límite. El software se adapta perfectamente tanto a proyectos personales sencillos como a la gestión de grandes equipos.

Las mejores funciones de Toggl Plan

Visualiza tareas y proyectos en un tablero Kanban para verlos fácilmente de un vistazo.

Establece tareas recurrentes semanal o mensualmente, además de mantener una lista de control diaria.

Crea un sistema de dependencias para las tareas, de modo que sepas cuáles debes completar primero.

Colabora fácilmente con otras personas en tareas y proyectos para sincronizar a todos.

Limitaciones del plan Toggl

La app puede resultar difícil de aprender.

Las funciones de elaboración de informes no son tan sólidas como algunos usuarios desearían.

La aplicación móvil no tiene tantas funciones como la aplicación de escritorio.

Precios de Toggl Plan

Free Forever

Equipo: 9 $ al mes por usuario

Empresa: 15 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Toggl Plan

G2: 4,3/5 (37 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

3. Habitica: aplicación de listas de control diarias

Este software es una popular herramienta de gestión de tareas que adopta un enfoque completamente diferente del problema. Convierte tu vida en un juego de rol (RPG).

Controlas un carácter virtual que tiene las mismas tareas que tú. Cuando completas una tarea, tu carácter virtual gana puntos de experiencia y, con el tiempo, sube de nivel. Tu carácter puede unirse a grupos o gremios, lo que te permite colaborar con tus amigos y miembros de tu equipo de la vida real en tareas que compartís.

Las mejores funciones de Habitica

Jugar a un juego de rol hace que las aburridas listas de control sean más interesantes.

Realiza un seguimiento de tus hábitos para ver tu progreso a lo largo del tiempo y asegurarte de mantener la disciplina.

Gana recompensas por las tareas completadas y los hábitos adquiridos para mantenerte más motivado.

Mejora tu yo virtual a medida que completas más y más tareas para obtener una sensación de logro.

Interactúa con una gran comunidad de usuarios para obtener soporte y ayuda para mantenerte centrado en tus tareas.

Limitaciones de Habitica

La gamificación puede resultar excesiva para algunos usuarios.

La app puede ser adictiva, por lo que es posible que le dediques más tiempo del que tenías planificado.

Algunos críticos consideran que el precio es demasiado elevado.

Precios de Habitica

Free Forever

4,99 $ al mes o 47,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Habitica

App Store: 4/5 (más de 1700 reseñas)

Google Play: 4/5 (24 900 reseñas)

4. TickTick

Vía TickTick

TickTick es una aplicación dedicada a las listas de control para mejorar la productividad tanto personal como del equipo. Se centra en la simplicidad, lo que permite a los usuarios crear, organizar y priorizar sus tareas sin una gran curva de aprendizaje.

Los usuarios pueden realizar el uso compartido de tareas, adjuntar archivos y recibir recordatorios sobre las próximas fechas límite. Los datos de la app se sincronizan en todas las plataformas en las que está instalada, por lo que siempre estará lista para mantenerte al día, independientemente del dispositivo que utilices.

Las mejores funciones de TickTick

Crea tareas utilizando entradas en lenguaje natural y TickTick rellenará automáticamente los campos correctos para crear la tarea.

Establece fechas límite para las tareas, así sabrás en qué trabajar cada día y cuánto tiempo te queda para completarlas.

Configura notificaciones de recordatorio para tareas y elementos de la lista de control para que no te olvides de completarlos.

Asigna prioridades a tus tareas para ayudarte a decidir en qué orden completarlas.

Establece contextos para las tareas a fin de proporcionar más información sobre cuándo y dónde debes completarlas.

Limitaciones de TickTick

La aplicación carece de algunas funciones que sí tienen las alternativas a TickTick.

La aplicación puede presentar errores en ocasiones.

Precios de TickTick

2,79 $ al mes o 27,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,5/5 (87 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

5. Notas de Apple

Vía Apple

Esta aplicación está integrada en los dispositivos Apple. Es ideal para tomar notas y también tiene funciones básicas de lista de control.

Aunque no tiene tantas funciones como las aplicaciones específicas para listas de control, Apple Notes ofrece una solución sencilla y accesible para las necesidades básicas de este tipo. Permite a los usuarios crear listas, añadir elementos y marcarlos como completados. Sincroniza los datos automáticamente con todos los dispositivos Apple conectados.

Las mejores funciones de Apple Notes

Crea y gestiona tus tareas diarias fácilmente con una interfaz de usuario intuitiva.

Sincroniza tus tareas automáticamente en cualquier dispositivo Apple que tenga la aplicación instalada.

Utiliza Markdown para dar formato a tus listas de control y conseguir una presentación más atractiva y fácil de leer.

Busca fácilmente listas de control para tareas o elementos específicos.

Limitaciones de Apple Notes

La aplicación no tiene tantas funciones como otras opciones.

No tiene la misma compatibilidad que algunos de sus competidores.

Precios de Apple Notes

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

App Store: 4,8/5 (55 800 reseñas)

6. Montaje

Vía Assembly

Assembly es una plataforma de automatización de flujos de trabajo centrada en las empresas. Ofrece una solución integral para la gestión de empleados. Entre sus funciones se encuentra la posibilidad de crear listas de tareas, que puedes ordenar, automatizar y priorizar según tus necesidades.

La profunda integración con múltiples aplicaciones de terceros y el amplio conjunto de funciones que van más allá de la gestión de tareas hacen que esta sea una opción atractiva para las grandes empresas.

Las mejores funciones de Assembly

Personaliza las listas de control de forma exhaustiva, incluyendo colores e iconos, así como el número de elementos y subelementos.

Usa listas de control con otras personas para colaborar de forma rápida y sencilla en tareas conjuntas.

Crea plantillas a partir de tus listas de control favoritas y reutiliza su formato y ajustes una y otra vez.

Recibe notificaciones cuando se acerque la fecha límite de los elementos de la lista de control para evitar olvidar alguna tarea importante.

Visualiza tu progreso y mantente al día con tus tareas gracias a la compatibilidad con diagramas de Gantt.

Limitaciones de montaje

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para algunos usuarios.

Al ser una aplicación centrada en las empresas, no es tan adecuada para tareas personales como la competencia.

Precios de montaje

Free Forever

Lista: 2,80 $ al mes por usuario.

Estándar: 4,50 $ al mes por usuario.

Premium: ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Assembly

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (78 opiniones)

7. GoodTask

Vía GoodTask

Se trata de una solución de gestión de tareas de terceros para el ecosistema de Apple. Se integra perfectamente con las aplicaciones Recordatorios y Calendario de Apple y sincroniza su información con iCloud para que esté disponible en cualquier dispositivo conectado. Los usuarios pueden crear listas de control, establecer fechas límite e incluso crear listas de subtareas para organizarse mejor.

Las mejores funciones de GoodTask

Limita la cantidad de tecleado y clics utilizando su función básica de entrada de lenguaje natural.

Establece fechas límite para las tareas y otros elementos que te ayuden a distribuir tu trabajo y planificar tu día.

Recibe notificaciones para recibir recordatorios sobre cuándo vencen las tareas, de modo que no te olvides de completar los elementos importantes.

Asigna prioridades a las tareas para ayudarte a decidir en cuáles debes trabajar primero.

Utiliza diagramas de Gantt para visualizar el trabajo que has terminado y lo que aún es pendiente.

Limitaciones de GoodTask

Algunas funciones de otras aplicaciones no están disponibles en GoodTask.

La aplicación puede presentar errores en ocasiones.

Precios de GoodTask

Free Forever

Suscriptor: 9,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de GoodTask

App Store: 4,6/5 (más de 1700 reseñas)

8. Tareas de Google

A través de las actualizaciones del entorno de trabajo de Google.

Esta es una aplicación gratuita de listas de control de Google. Se integra con Google Calendar y otros programas del entorno de trabajo Google Workspace. Muchos de esos productos crearán automáticamente una tarea de Google y la añadirán a la aplicación Tasks. Como oferta básica, carece de algunas de las funciones avanzadas de otras aplicaciones, pero es una buena opción como aplicación básica de listas de control digitales.

Al sincronizarse con otros productos de Google Cloud, la aplicación funciona a la perfección en múltiples dispositivos. Dondequiera que realices cambios en tu lista de tareas pendientes, Google los registrará.

Las mejores funciones de Google Tasks

Crea y gestiona listas de control de forma rápida y sencilla con una interfaz sencilla e intuitiva.

Crea tareas automáticamente mientras trabajas con muchos de los productos de la suite Google Workspace.

Sincroniza tus listas de control en cualquier dispositivo que se pueda conectar a Google Workspace.

Recibe notificaciones en la aplicación móvil que te avisan cuando se acerca la fecha de vencimiento de una tarea.

Limitaciones de Google Tasks

Aunque son fáciles de usar, su funcionalidad es básica en comparación con las alternativas de Google Tasks

La dependencia de los productos de Google hace que la colaboración sea más limitada que con otras aplicaciones.

Precios de Google Tareas

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Google Tasks

App Store: 4,8/5 (75 600 reseñas)

Google Play: 4,4/5 (327 000 reseñas)

9. Things

Vía Things

La siguiente en nuestra lista de aplicaciones de listas de control diarias es Things. Este software facilita la creación de nuevas tareas y su gestión gracias a una interfaz fácil de usar. Es una aplicación móvil que no tiene versión gratuita, pero cuyo pago es bajo y se realiza una sola vez. Aunque es cara en comparación con otras aplicaciones móviles, resulta asequible si se compara con la cuota mensual de otras opciones.

Las mejores funciones de Things

Comparte listas de control con otras personas para que todos los que trabajen en la misma lista de control puedan colaborar de forma eficaz.

Crea proyectos para organizar mejor tus listas de tareas y realizar el seguimiento de tu progreso en una serie de tareas relacionadas.

Copia y pega listas de otras aplicaciones, y Things las formateará automáticamente en una lista de control.

Busca en tus proyectos y listas de control una tarea específica para completarla o modificarla rápidamente.

Limitaciones de Things

Para ser una app móvil, el precio es un poco elevado para algunos usuarios.

No ofrece la compatibilidad necesaria para la colaboración tan bien como les gustaría a los usuarios.

La app puede ser difícil de navegar.

Precios de Things

9,99 $

Valoraciones y reseñas de Things

App Store: 4,8/5 (22 800 reseñas)

10. Microsoft To Do

Vía Microsoft

Este producto de Microsoft es una forma sencilla de organizar tareas dentro del ecosistema de Microsoft. Esta aplicación de listas de tareas se sincroniza con otros productos de Microsoft, por lo que tú o los miembros de tu equipo podéis acceder a ella y utilizarla fácilmente.

Al igual que la oferta de Google, Microsoft To-Do carece de algunas de las funciones clave de soluciones más sofisticadas, pero ofrece una forma sencilla de añadir tareas. Para las necesidades básicas de software de listas de control de los usuarios de productos Microsoft, es una solución excelente.

Las mejores funciones de Microsoft To Do Pendiente

Integra tus listas con muchos productos del ecosistema de Microsoft, como Outlook y Teams, para sincronizar los datos.

Sincroniza los datos automáticamente en cualquier dispositivo que utilice la aplicación o productos Microsoft conectados.

Empieza rápidamente, incluso si eres principiante, gracias a su interfaz sencilla y fácil de usar.

Colabora fácilmente en las tareas mediante el uso compartido y el trabajo en ellas con tus compañeros de equipo u otras personas.

Limitaciones de Microsoft To Do

El diseño sencillo hace que la app carezca de algunas funciones que sí tienen otros productos más especializados.

La dependencia del ecosistema de Microsoft establece un límite en las opciones de colaboración en comparación con algunos de sus competidores.

Precios de Microsoft To Do

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Microsoft Pendiente

App Store: 4,7/5 (189 900 reseñas)

Google Play: 4,7/5 (289 000 reseñas)

Mantén tu productividad en 2024 con listas de control diarias.

Ve más allá de las simples aplicaciones de listas de control independientes y potencia tus tareas con un software de gestión de proyectos con listas de control integradas (sin necesidad de integraciones de terceros).

La plataforma de gestión de proyectos y productividad de ClickUp incluye la posibilidad de crear y gestionar listas de control, incluyendo la asignación de tareas pendientes y el establecimiento de fechas límite, todo ello mientras se realiza el seguimiento del progreso de estas tareas y plazos a lo largo de toda la vida útil de un proyecto.

Y lo mejor de todo es que ofrecemos listas de control y seguimiento de tareas pendientes en todos los niveles, ¡incluido nuestro plan Free Forever!