10 alternativas y competidores de Microsoft Pendiente en 2025

¿Eres un optimizador basado en tareas y estás buscando una nueva herramienta de gestión de tareas? Microsoft To Do es una opción conocida, pero hay muchas otras aplicaciones para tomar notas que pueden adaptarse mejor a tus necesidades.

En el mundo de la productividad, no hay una solución única para todos, y por eso te ofrecemos otras herramientas como alternativa. Esta lista incluye las mejores alternativas a Microsoft To Do, cada una con su combinación única de funciones.

¿Estás listo para encontrar el competidor adecuado de Microsoft To Do que te ayude a aumentar tu productividad? Vamos a ello.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Microsoft Pendiente?

A medida que te adentras en el mundo de los trucos de productividad, las aplicaciones de listas de tareas pendientes y las herramientas de gestión de tareas, no te fijes solo en el aspecto estético. Estos son algunos factores clave que debes tener en cuenta:

Integración fluida: en nuestra era digital interconectada, el poder de una herramienta a menudo reside en su capacidad para funcionar en armonía con otras. Un gestor de tareas de primera categoría se integrará a la perfección con tus aplicaciones favoritas, centralizando tus datos y ahorrándote el tedioso cambio entre plataformas. Esta capacidad de integración convierte un buen software en una excelente herramienta de productividad personalizada para que puedas trabajar más rápido

Interfaz fácil de usar: la simplicidad es la máxima sofisticación, especialmente en lo que respecta a las herramientas tecnológicas. Una interfaz de usuario limpia e intuitiva puede proporcionar una experiencia de gestión de proyectos más satisfactoria, en lugar de una tarea tediosa. Es fundamental elegir una aplicación de listas de tareas que te permita capturar ideas, crear y gestionar tareas, y organizar todos tus datos sin esfuerzo, sin necesidad de profundizar primero en un manual de usuario o en documentación técnica

Capacidades de colaboración: el trabajo actual a menudo implica un esfuerzo colectivo. Una aplicación de lista de tareas ideal te permite compartir y colaborar en tareas sin problemas con otros miembros del equipo. Las funciones colaborativas mantienen a tu equipo sincronizado y ayudan a evitar que se pasen por alto tareas. La capacidad de comunicarse, delegar y realizar un seguimiento del progreso dentro de la misma plataforma puede aumentar la productividad de tu equipo y fomentar un ritmo de trabajo saludable.

Colabora con clientes o equipos internos de forma más eficaz con pizarras virtuales para impulsar la innovación.

Recuerda que la mejor herramienta de gestión de tareas es aquella que se adapta a tu flujo de trabajo y te ayuda a mantenerte organizado y eficiente de la forma más cómoda posible.

Los 10 mejores competidores de Microsoft Pendiente que puedes utilizar

Estas son nuestras herramientas favoritas para gestionar tareas y listas de cosas por hacer, documentarlas, administrarlas y (¡nuestra parte favorita!) tacharlas de esa molesta lista de tareas pendientes.

Consulte las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades.

Ningún debate sobre herramientas de productividad está completo sin ClickUp.

Más que una aplicación de listas de tareas pendientes, ClickUp es una plataforma unificada para todo tu trabajo. Tareas de ClickUp te permiten transformar proyectos abrumadores en tareas más pequeñas, perfectas para entusiastas de la productividad en solitario y múltiples usuarios.

Con ClickUp, la colaboración en tiempo real es muy sencilla, lo que garantiza que tú y tu equipo estén siempre en sintonía. Además, sus opciones de personalización te permiten adaptar tu entorno de trabajo a tus necesidades.

Las mejores funciones de ClickUp

Aprovecha el mapeo de procesos con listas de tareas anidables que facilitan la división de una tarea en acciones más pequeñas.

Sincroniza tus listas de tareas pendientes en tu escritorio, smartphone o tableta.

Formatea tus diversas tareas para que te resulte más fácil ver de un vistazo lo que tienes que hacer o lo que está pendiente.

Asigna tareas a otras personas para convertir tu lista de tareas pendientes en un flujo de trabajo en equipo.

Echa un vistazo a docenas de plantillas de listas de tareas pendientes , como plantillas de planes de trabajo y mucho más.

Arrastra y suelta tareas para reordenar rápidamente tu lista de tareas sobre la marcha.

Los estados personalizados te permiten definir las fases de progreso de las tareas que se ajustan a tu flujo de trabajo.

Utiliza el control de tiempo integrado para saber cuánto tiempo te llevan las tareas.

Planifica tus días de forma eficaz con un calendario integrado.

Limitaciones de ClickUp

Todas las funciones pueden parecer abrumadoras para los nuevos usuarios.

Las opciones de personalización requieren un poco de aprendizaje para poder aprovecharlas al máximo.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 5 $ al mes por usuario

Empresas : 12 $ al mes por usuario

Business Plus : 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2 : 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

2. Tareas de Google

a través de Google Tasks

Google Tasks destaca por ser una aplicación de tareas sencilla. Se integra en Gmail y Google Calendar como un gestor de tareas simple pero potente.

Con Google Tasks, puedes crear proyectos fácilmente, documentar procesos empresariales, establecer recordatorios y realizar el seguimiento de tus tareas importantes y fechas límite, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para los usuarios que buscan simplicidad.

Las mejores funciones de Google Tasks

Convierte los correos electrónicos en tareas directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail.

Ve las tareas y gestiónalas fácilmente desde tu Google Calendar y Documentos de Google.

Divide las nuevas tareas en partes manejables.

Accede a tus tareas sobre la marcha desde múltiples plataformas, incluido tu smartphone.

Limitaciones de Google Tasks

Carece de funciones avanzadas como el control de tiempo y la visualización del progreso.

Las funciones de colaboración mínimas lo hacen menos adecuado para proyectos en equipo que no funcionan con Google Calendar, Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google (¡prueba estas alternativas Google Tasks !).

Precios de Google Tareas

Free

Valoraciones y reseñas de Google Tasks:

G2 : 4,2/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

3. Any. pendiente

A través de Any.do

Any. do es una versátil aplicación de productividad y software de gestión de tareas conocida por su bonito diseño y su interfaz fácil de usar. Esta alternativa a Microsoft Pendiente ofrece funciones clave como calendarios integrados, listas de la compra y planificadores diarios que hacen que la gestión de tus tareas sea más eficiente.

Tanto si eres un usuario individual como si formas parte de un equipo que incluye a partes interesadas externas, Any.do te ofrece una forma sencilla de organizar y gestionar tus tareas.

Las mejores funciones de Any.do

Organiza tus listas de la compra con categorías ordenadas automáticamente.

Empieza el día con un plan claro, priorizando las tareas para obtener la máxima productividad.

Añade tareas rápidamente mediante comandos de voz.

Gestiona listas y asigna tareas a cualquier persona.

Limitaciones de Any.do

Algunos usuarios pueden encontrar el sistema de recordatorios un poco complejo de gestionar.

La versión gratuita tiene una funcionalidad algo limitada en comparación con otras aplicaciones de listas de tareas pendientes.

Precios de Any.do

Personal: Free

Premium : 3 $ al mes por usuario

Teams: 5 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Any.do:

G2 : 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

4. Evernote

a través de Evernote

Evernote es más que un gestor de tareas y una aplicación de listas de tareas pendientes: es una completa aplicación para tomar notas que puede gestionar eficazmente todas tus tareas pendientes. Evernote es una de las alternativas más potentes a Microsoft To Do.

Destaca por su capacidad para almacenar todo tipo de información, desde simples notas de texto hasta páginas web y archivos PDF, y puede ser una herramienta muy útil tanto para particulares como para equipos.

Las mejores funciones de Evernote

Añade tareas, adjuntos, grabaciones de voz y casillas de selección directamente en tus notas o lista de tareas pendientes.

Guarda artículos, investigaciones y páginas web útiles directamente desde tu navegador.

Utiliza o personaliza plantillas para tomar notas y gestionar tareas de forma eficiente.

Busca texto dentro de imágenes o notas escritas a mano.

Limitaciones de Evernote

No hay funciones específicas para la gestión de proyectos, como diagramas de Gantt o control de tiempo.

Su amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.

Precios de Evernote

Free

Personal : 10,83 $ al mes por usuario.

Profesional: 14,17 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

5. Things

vía Things

Things es una aplicación de gestión de tareas y listas de tareas diseñada pensando en los usuarios de Apple. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que te permite gestionar tus tareas sin esfuerzo. Su magia reside en su simplicidad, lo que la hace ideal para uso personal o para equipos pequeños que valoran la facilidad de uso por encima de la riqueza de funciones.

Las mejores funciones de Things

Las distintas categorías te ayudan a centrarte en las tareas inmediatas.

Organiza tus tareas en orden secuencial o por prioridad.

Accede al instante a tus proyectos o áreas con solo pulsar unas teclas.

Ve los eventos de tu calendario junto con tu lista de tareas pendientes.

Limitaciones de Things

Solo disponible para dispositivos macOS e iOS, lo que establece un límite en la accesibilidad entre plataformas, especialmente para aquellos que gestionan tareas de Outlook.

No hay herramientas de colaboración eficaces, lo que puede ser un inconveniente para los equipos.

Precios de Things

Mac : 49,99 $ por compra única.

iPad : 19,99 $ por compra única.

iPhone: 9,99 $ por compra única.

Valoraciones y reseñas de Things

G2 : 4,4/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

6. Google Keep

A través de Google Keep

Google Keep destaca por su simplicidad. Como aplicación sencilla para tomar notas, te permite anotar ideas, crear listas de tareas pendientes y establecer recordatorios. Si ya utilizas la suite de productos de Google, Google Keep se integrará perfectamente en tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Google Keep

Organiza tus notas y agrupa tareas para recuperarlas fácilmente con carpetas y rótulos de colores.

Dicta rápidamente tus ideas y transcríbelas con Google Assistant.

Recibe recordatorios de tareas cuando te encuentres en una ubicación específica.

Realiza el uso compartido de tareas y colabora en notas con otras personas en tiempo real.

Limitaciones de Google Keep

No incluye funciones avanzadas de gestión de tareas, como subtareas o control de tiempo.

Opciones de formato limitadas en comparación con otras aplicaciones.

Tendrás que buscar otra opción para gestionar las tareas de Outlook con Microsoft To Do.

Free

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

7. Toodledo

a través de Toodledo

Toodledo es una sólida herramienta de productividad diseñada para satisfacer diversas necesidades. Abarca varios aspectos de la productividad, desde tareas y notas adhesivas hasta hábitos y calendarios. Sus funciones flexibles la hacen adecuada para personas, equipos y empresas de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Toodledo

Realiza un seguimiento y desarrolla tus hábitos junto con tus tareas diarias.

Comparte y realiza la edición de tareas con compañeros de trabajo o familiares.

Adapta tu entorno de trabajo a tu flujo de trabajo preferido.

Perfecto para la planificación de proyectos complejos y la lluvia de ideas.

Limitaciones de Toodledo

La interfaz puede parecer un poco anticuada en comparación con Microsoft To Do y otras aplicaciones.

Curva de aprendizaje más pronunciada debido a su gran cantidad de funciones y su capacidad de personalización.

Precios de Toodledo

Free

Estándar : 3,99 $ al mes por usuario.

Plus : 5,99 $ al mes por usuario.

Empresas: ponte en contacto con Toodledo para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Toodledo

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

8. Hubstaff Tareas

a través de Hubstaff

Hubstaff Tasks es una solución de software de gestión de proyectos optimizada, ideal para equipos de todos los tamaños. Basado en la filosofía Agile, Hubstaff es una de las mejores alternativas a Microsoft, ya que ofrece potentes funciones como tableros Kanban y resúmenes diarios de StandUp que fomentan la colaboración en equipo y garantizan un flujo de trabajo fluido.

Las mejores funciones de Hubstaff Tasks

Utiliza sprints para dividir tus proyectos en partes más pequeñas y manejables.

Asegúrate de que no se pase por alto ningún detalle de las tareas con listas de control detalladas.

Mantén a tu equipo sincronizado y realiza el seguimiento del progreso con reuniones de automatización.

Visualiza el calendario de tu proyecto y ajústalo según sea necesario con una vista de cronograma.

Limitaciones de Hubstaff Tasks

Carece de funciones avanzadas de elaboración de informes en la versión gratuita.

Aunque se integra con Hubstaff, el control de tiempo no está integrado directamente en Tasks.

Precios de Hubstaff Tareas

Free

Starter : 5,83 $ al mes por usuario.

Pro: 8,33 $ al mes por usuario

Enterprise: ponte en contacto con Hubstaff para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Hubstaff Tasks

G2 : 4,3/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 opiniones)

9. Quire

a través de Quire

Quire es una herramienta de gestión de tareas visualmente atractiva diseñada para equipos creativos. Su estructura de árbol única te permite dividir múltiples tareas en subtareas, lo que simplifica la gestión de proyectos complejos. Su simplicidad y su interfaz intuitiva hacen que sea un placer utilizarla.

Las mejores funciones de Quire

Utiliza subtareas para organizar tus tareas de forma ordenada.

Utiliza tableros visuales como Kanban para comprender tu flujo de trabajo e identificar los cuellos de botella.

Comparte, delega y comenta las tareas con tu equipo.

Sigue trabajando en tus tareas incluso sin conexión a internet.

Limitaciones de Quire

Integración limitada con herramientas y servicios externos.

Sin función integrada de control de tiempo.

Precios de Quire

Free

Profesional: 7,65 $ al mes por usuario.

Premium: 13,95 $ al mes por usuario.

Corporación: 19,95 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Quire

G2 : 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

10. Checkvist

a través de Checkvist

Checkvist es un gestor de tareas minimalista que se centra en una lista de tareas pendientes con un funcionamiento centrado en el teclado. Resulta atractivo para los usuarios avanzados que prefieren el texto y los atajos de teclado a las interfaces gráficas para gestionar proyectos y organizar tareas. La simplicidad y la velocidad de Checkvist mantienen tus propias listas de tareas pendientes y herramientas de colaboración eficientes y ordenadas para gestionar mucho mejor los proyectos.

Las mejores funciones de Checkvist

Navega y gestiona tus tareas completamente con el teclado.

Organiza tareas y subtareas en una estructura anidada.

Da formato a tus notas y comentarios de tareas con facilidad.

Comparte y delega tareas con tu equipo.

Limitaciones de Checkvist

La interfaz minimalista y basada en texto de la aplicación de listas de tareas pendientes puede que no resulte atractiva para todos los usuarios.

Carece de ayudas visuales como tableros Kanban o gráficos de Gantt.

Precios de Checkvist

Free

Pro : 39 $ al año

Equipo Pro: 69 $ al año

Valoraciones y reseñas de Checkvist

G2 : 4,2/5 (más de 3 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

Elige tu compañero de productividad para dejar atrás Microsoft To Do

No hay nada como la experiencia práctica a la hora de realizar la selección de la mejor alternativa a Microsoft To Do para tus necesidades. Prueba estas otras herramientas y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo de trabajo.

Empieza por explorar la función Tareas de ClickUp. Hemos diseñado nuestra innovadora función Tareas para adaptarse a tus necesidades específicas, transformando la forma en que gestionas tu lista de tareas pendientes. ClickUp es más que una simple aplicación de listas de tareas pendientes: es una plataforma integral que hemos creado para ayudarte a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Además, si estás empezando tu andadura en el mundo de la productividad o buscas un nuevo enfoque para la gestión de proyectos, merece la pena que eches un vistazo a nuestra plantilla de lista de tareas diarias. Se trata de un recurso diseñado para estructurar tu día y adaptarse a muchas necesidades.

Recuerda que la clave para mejorar la productividad reside en elegir la herramienta adecuada que se adapte a tu estilo de trabajo y tus necesidades. Con ClickUp, no solo estás eligiendo una gran alternativa a una herramienta, sino que estás eligiendo un socio comprometido con mejorar tu productividad. ¡Es hora de dar el siguiente paso!