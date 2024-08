10 mejores herramientas de software de diagramas de flujo para Mac en 2024

Un diagrama de flujo no es un diagrama cualquiera: es un truco vital.💡

En trazar procesos empresariales o luchando contra cuellos de botella en las ventas, un diagrama de flujo te ayuda a visualizar todas las variables y a salvar el día con soluciones lógicas. 🦸

Sin embargo, crear diagramas de flujo manualmente y desde cero puede ser estresante, sobre todo cuando se trata de procesos largos y complejos flujos de trabajo complejos . Por suerte, existen numerosas herramientas de diagramas de flujo que pueden ayudarle, incluso si es usuario de Mac

Atrás quedaron los días en que los usuarios de Mac tenían que pasar por el aro para encontrar aplicaciones decentes para diagramar. Explore nuestra selección de las 10 mejores software de diagramas de flujo para Mac ¡y encuentra tu compañero de dibujo perfecto! 🖌️

¿Qué debe buscar en el mejor software de diagramas de flujo para Mac?

El mejor software de diagramas de flujo para Mac debe tener las siguientes cualidades:

Facilidad de uso: El software de diagramas de flujo debe tener una interfaz de arrastrar y soltar para ayudarle a crear diagramas de flujo profesionales con el mínimo esfuerzo o conocimiento técnico Integraciones: Debe permitir integraciones de aplicaciones cruciales que le ayuden a incorporar diagramas de flujo en sus actividades profesionales Opciones de colaboración: La herramienta debe permitir la colaboración entre equipos. Por ejemplo, un equipo de estrategia querría hacer una lluvia de ideas usando organigramas en tiempo real Plantillas integradas: Debe disponer de plantillas ricas en funciones y estéticamente agradables para diagramas de flujo de diferentes sectores y funciones. Busque un software de diagramas de flujo con diagramas incorporadosplantillas de diagramas de flujo para no tener que construirlos desde cero Barra de herramientas de edición práctica: Con una barra de herramientas de edición bien diseñada y bibliotecas integradas de imágenes, formas y símbolos, podrá capturar ideas y crear diagramas de flujo geniales sin complicarse Escalabilidad: El software de diagramas de flujo debe soportar datos a gran escala o diagramas de flujo complejos a medida que su empresa crece

Los 10 mejores software de diagramas de flujo para Mac en 2024

Basándose en los criterios anteriores, puede encontrar desde software de diagramas de flujo básico hasta avanzado para Mac. Nuestra lista reduce los 10 productos más fiables que ofrecen la mejor relación calidad-precio. 💝

Las Pizarras ClickUp ofrecen todas las funciones creativas y de colaboración que necesita para construir los organigramas de sus sueños

ClickUp es una aplicación gratuita software de gestión de proyectos que hace las veces de herramienta de diagramas de flujo para tareas pesadas. Confíe en la interfaz intuitiva de la plataforma para crear un flujo de trabajo asombroso diagramas de cualquier tipo o complejidad. 😍

Comience su aventura de diagramas de flujo con Pizarras ClickUp . Tanto si trabaja en un proyecto en solitario como en equipo, las pizarras son su lienzo para recopilar datos en tiempo real y ayudarle a elaborar un diagrama de flujo completo para cualquier propósito.

ClickUp ofrece otra fantástica herramienta de diagramación llamada Mapas mentales que es más adecuado para escenarios estratégicos complejos. Utilice los Mapas Mentales para estructurar sus pensamientos e ideas o para facilitar fructíferas sesiones de brainstorming con su equipo 🧑‍🤝‍🧑

La sofisticada barra de herramientas de ClickUp convierte la edición en un juego de niños. Añada imágenes, enlaces, documentos y vídeos, y conecte objetos a los mapas mentales crear una línea de tiempo dibujar relaciones, jugar con formas y símbolos, y mucho más. Convierta un elemento de su tablero directamente en una tarea y ejecútela productividad del equipo ? 🔥

Utilice la plantilla de diagrama de flujo Swimlane de ClickUp para visualizar procesos y comprender mejor sus flujos de trabajo y proyectos

Si empezar desde cero le intimida, las plantillas prediseñadas de ClickUp le permitirán diagramar en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, considere Plantilla de diagrama de flujo Swimlane de ClickUp para visualizar las partes móviles de un proceso junto con los actores o departamentos clave. La plantilla le ayuda a identificar y asignar las funciones del equipo y facilite la resolución de problemas con las partes interesadas, como los clientes e inversores.

Otras opciones incluyen plantillas para Diagrama de espina de pescado , Diagrama del campo de fuerza y Diagrama de parentesco Pizarra . 📈

ClickUp mejores características

Biblioteca creciente de plantillas personalizables

Pizarras y Mapas Mentales de alta gama con herramientas de edición excepcionales

Se integra con más de 1.000 aplicaciones y programas como Miro, Zapier y Google Drive

Se pueden añadir todo tipo de medios a los diagramas de flujo

Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar

Disponible en todos los dispositivos (además de Mac, puede utilizar ClickUp en Linux, Windows, iOS y dispositivos Android)

Limitaciones de ClickUp

Explorar todas las funciones de diagramación lleva tiempo

Algunos usuarios encuentran difícil navegar por la aplicación móvil de ClickUp

Precios de ClickUp

Gratis para siempre : $0

: $0 Ilimitado : 5$/mes por usuario

: 5$/mes por usuario Empresas : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresas Plus : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Empresas: Contacto para precios *Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.500+ opiniones)

: 4.7/5 (6.500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.500+ opiniones)

2. EdrawMax

vía EdrawMax EdrawMax es un software de diagramación todo-en-uno para la elaboración de diagramas de espina de pescado, mapas mentales, gráficos, y mucho más. Ofrece varios diseños, características y herramientas para crear diagramas de flujo, infografías y diagramas de red e industriales.

El diseño de arrastrar y soltar es increíblemente fácil de entender y le permite combinar varios elementos de diagrama de flujo en unos pocos clics. La barra de herramientas es funcional y especialmente práctica para quienes tienen experiencia con aplicaciones de diseño gráfico y autoedición.

Con EdrawMax, puede empezar desde cero o utilizar una de las numerosas plantillas de la herramienta como base. La aplicación también incluye símbolos estándar del sector para crear diagramas de flujo de aspecto profesional. Todo es altamente personalizable, por lo que no tendrás problemas para visualizar tus planos, proyectos y diseños. 🎨

EdrawMax es una excelente opción para diseñadores experimentados, pero los usuarios novatos pueden encontrar la interfaz de la plataforma algo complicada.

EdrawMax mejores características

Se pueden añadir archivos adjuntos a los diagramas de flujo

Interfaz de arrastrar y soltar

Cientos de plantillas

Amplia biblioteca de símbolos

Limitaciones de EdrawMax

Podría beneficiarse de más integraciones

Algunos usuarios de Mac mencionaron problemas con la sensibilidad del ratón al utilizar la plataforma

Precios de EdrawMax (Team & Business)

Plan anual para equipos : 505,75 $ (para cinco usuarios, facturado anualmente)

: 505,75 $ (para cinco usuarios, facturado anualmente) Plan para empresas: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de EdrawMax

G2 : 4.3/5 (60+ opiniones)

: 4.3/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (150+ opiniones)

3. Miro

vía Miro Miro es uno de los mejores herramientas de productividad que ofrece multitud de opciones para la colaboración visual. Una de sus características más destacadas es la pizarra infinita para crear organigramas. Puedes hacer un diagrama de flujo para cualquier propósito, ya sea presentar flujos de trabajo complejos, desglosar procesos en fases, o trazar el recorrido del cliente .

Miro permite a los usuarios elegir una plantilla pre-construida para empezar. Hay una amplia galería de opciones para explorar, incluyendo Flowchart Template, Lotus Diagram Template y Data Flow Diagram Template.

Si optas por un plan de pago, puedes diseñar diagramas de flujo personalizados desde cero e incluso compartirlos con otros usuarios en la galería de la comunidad de Miro.

En cuanto a las integraciones, Miro, al igual que sus principales competidores funciona bien con aplicaciones populares de productividad y comunicación, como Zoom, Slack, Google Workspace y Atlassian.

Las mejores características de Miro

Funciones avanzadas de colaboración visual

Capacidades de integración decentes para crear diagramas de flujo

Galería comunitaria de plantillas creadas por los usuarios

Pizarra infinita para organigramas, mapas mentales y lluvias de ideas

Plantillas personalizables (para usuarios de pago)

Limitaciones de Miro

Los usuarios sin lápiz óptico pueden encontrar la plataforma difícil de usar

Podría utilizar más plantillas para diferentes casos de uso en su software de diagramas de flujo

Precios de Miro

Gratuito : $0

: $0 Inicio : 8 $/mes por miembro

: 8 $/mes por miembro Empresas : 16 $/mes por miembro

: 16 $/mes por miembro Empresas: Contactar para precios

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas sobre Miro

G2 : 4.8/5 (4.500+ opiniones)

: 4.8/5 (4.500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1.000+ opiniones)

4. Lucidchart

vía Lucidchart Lucidchart es un digno software de diagramas para tener a su lado si desea crear diagramas de flujo de aspecto profesional, maquetas, mapas mentales, y Diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado (UML) .

¡El software de diagramas de flujo es súper fácil de usar, incluso para los principiantes completos-con sólo unos pocos clics, usted estará conjurando diagramas de grado ejecutivo como un profesional! 🦾

El proceso de incorporación de Lucidchart es bastante sencillo. La plataforma ofrece herramientas y plantillas personalizadas basadas en el tipo de industria que especifiques al registrarte. También puedes importar datos para tus diagramas de flujo y jugar con el diseño, las formas, las fuentes y los colores para obtener los resultados deseados.

La colaboración avanzada en tiempo real es uno de los puntos fuertes de Lucidchart: ¡añade comentarios, comparte proyectos con miembros del equipo, crea tareas e incrústalas en el diagrama de flujo!

A muchos usuarios les encanta la función de alineación automática de Lucidchart, que te permite alinear un objeto recién añadido con el borde de otro objeto-¡una verdadera pequeña alegría para los perfeccionistas! 🤓

Aunque Lucidchart es principalmente una plataforma en línea, los usuarios de Chrome pueden sincronizar algunos documentos para su uso sin conexión.

Las mejores características de Lucidchart

Soporta la importación y exportación de archivos (para programas como Microsoft Visio y OmniGraffle)

Excelente experiencia de usuario

Modo sin conexión (si utiliza Chrome en su Mac)

Alineación automática de objetos acrear diagramas UML y más

Impresionante biblioteca de plantillas

Limitaciones de Lucidchart

El rendimiento puede verse afectado al manejar diagramas grandes y complejos

Compartir un mismo documento puede resultar confuso en comparación con otros programas de diagramas de flujo para usuarios de Mac

Precios de Lucidchart

Gratuito : $0

: $0 Individual : A partir de 7,95

: A partir de 7,95 Equipo : A partir de 9 $ por usuario

: A partir de 9 $ por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2.500+ opiniones)

: 4.6/5 (2.500+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (1.500+ opiniones)

5. MindManager

vía MindManager MindManager es un programa de mapas mentales para crear recursos visuales como mapas conceptuales matrices y organigramas. Su objetivo es centralizar la información y convertir las ideas estratégicas en anteproyectos y planes procesables que evolucionen con su empresa.

MindManager ayuda a generar diagramas de flujo en un instante gracias a sus abundantes características, que incluyen:

Marcadores de prioridad Arrastrar y soltar Plantillas integradas Filtros para diagramas

Colaborar en MindManager no supone ningún esfuerzo gracias a herramientas como los aceleradores de texto que le permiten añadir menciones (@nombre) o etiquetas (

recurso) para que sus diagramas de flujo sean digeribles para equipos multifuncionales .

La opción de coedición es otro buen detalle: le permite trabajar en diagramas de flujo con otras personas y ver los cambios en tiempo real en comparación con otros programas de diagramas de flujo para usuarios de Mac.

Vale la pena señalar que MindManager fue construido principalmente para Windows. Aunque está disponible en Mac, la experiencia del usuario puede diferir debido a las características e integraciones limitadas.

Las mejores características de MindManager

Opción de co-edición en el creador de diagramas de flujo

Interfaz fácil de usar para diagramas de flujo de procesos

Posibilidades de integración decentes, especialmente con aplicaciones de MS Office

Gran colección de plantillas de diagramas de flujo

Perfecto para lluvias de ideas y mapas mentales

Limitaciones de MindManager

A algunos usuarios no les gustaron los constantes anuncios en su pantalla

Los usuarios de Mac tienen menos características e integraciones que los usuarios de Windows

No es una gran opción si está buscando un software gratuito de diagramas de flujo

Precios de MindManager

Esencial : $99/año

: $99/año Profesional : 179 $/año

: 179 $/año Empresas: Contactar para precios

Calificaciones y reseñas de MindManager

G2 : 4.5/5 (150+ opiniones)

: 4.5/5 (150+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (50+ opiniones)

6. Microsoft Visio

vía Microsoft Visio Presentado en 1992, Microsoft Visio es una de las herramientas de diagramación y gráficos vectoriales más antiguas que existen. A lo largo de las décadas, ha incorporado en su haber varias herramientas y plantillas para ayudarte a crear diagramas de flujo técnicos fáciles de seguir.

Tanto si necesitas un organigrama, un diagrama de red para API y diseños de sistemas, o un plano de un edificio, Visio es ese viejo y fiel amigo que te cubre las espaldas 🗝️

Visio es pro-colaboración: puedes añadir coautores a tus proyectos, ver simultáneamente los cambios en tiempo real y usar comentarios para discutir conflictos. Si bien es una buena configuración, las sesiones de co-autoría son propensas a retrasos o cuelgues en la pantalla creador de diagramas de flujo .

Al ser un producto de Microsoft, Visio se integra perfectamente con aplicaciones como Google Sheets, PowerPoint y Excel. Dispone de compatibilidad limitada con software que no sea de Microsoft lo que puede resultar molesto para algunos usuarios.

Desafortunadamente, Visio no ofrece una aplicación de escritorio designada para dispositivos Mac. Aun así, puedes utilizar el navegador Safari o Chrome para acceder a la versión web de la plataforma y ver, crear y editar diagramas.

Las mejores características de Microsoft Visio

Acceso web para usuarios de Mac

Opciones de coautoría

Buena integración con otras aplicaciones y programas de Microsoft

El creador de organigramas es adecuado para diagramas técnicos, diagramas de flujo de datos e incluso organigramas

Limitaciones de Microsoft Visio

Puede no ser el más fácil de usar para principiantes

Varios usuarios han informado de problemas de formato y fallos frecuentes

Para el software de diagramas de flujo de Mac, este creador de diagramas de flujo podría no ser su opción favorita

Precios de Microsoft Visio

Plan Visio 1 : $5/mes por usuario

: $5/mes por usuario Plan Visio 2: 15 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas sobre Microsoft Visio

G2 : 4.2/5 (600+ opiniones)

: 4.2/5 (600+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (más de 3.000 opiniones)

7. Mitra

vía Mitra Mitra es una empresa emergente con sede en Brasil que ofrece análisis e inteligencia empresarial de autoservicio. Es una entrada única en nuestra lista, ya que es más un software de planificación de recursos empresariales (ERP) que una herramienta de diagrama de flujo solamente.

La plataforma ayuda a visualizar análisis empresariales, flujos de procesos, gestión de la producción y planificación presupuestaria; una de sus funciones es utilizar diagramas para sustituir la gestión de datos con hojas de cálculo. Los diagramas resultantes ofrecen una valiosa visión del funcionamiento de una empresa, ayudándole a identificar áreas de mejora.

Con Mitra, básicamente estás aprovechando los datos de las hojas de cálculo para crear diagramas de flujo. Puede establecer reglas de negocio mediante fórmulas y construir procesos visuales conectados a una base de datos central. Configure diagramas de flujo personalizados para casi todas las actividades empresariales críticas, como la planificación, la elaboración de presupuestos y la gestión de la capacidad. 👷

Mitra es personalizable y se integra con su programa ERP o software de datos actual.

Mitra mejores características

Diagramación centrada en procesos

Ayuda a visualizar hojas de cálculo

Plataforma sin código

Se integra con cualquier software de datos

Limitaciones de Mitra

Puede no estar disponible en todos los países

Es una startup relativamente nueva con un grupo de usuarios limitado

Precios de Mitra

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de Mitra

G2 : Sin comentarios

: Sin comentarios Capterra: Sin comentarios

8. OmniGraffle

vía OmniGraffle ¿Buscas hacedores de diagramas de flujo específicos para Mac? ¡Ya lo has encontrado! 💻

OmniGraffle es uno de los mejores software de diagramas de flujo para dispositivos Mac. Crea diagramas, wireframes, tableros y diagramas de flujo desde cero, o utiliza cientos de plantillas gratuitas para empezar. Si le gustan más las plantillas, visite Graffletopia, el centro de recursos de la plataforma, para explorar más de 10.000 archivos de plantillas para sus documentos de OmniGraffle.

Tiene total libertad para personalizar sus creaciones. Juegue con la interfaz de arrastrar y soltar y utilice la abundancia de colores, formas y fuentes para asegurarse de que su diagrama de flujo sea agradable a la vista. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

OmniGraffle es para Mac lo que Microsoft Visio es para Windows. Pero a diferencia de su homólogo de Microsoft, que mantiene sus características técnicas, OmniGraflle se aventura en el territorio estético y ofrece más opciones de diseño

Si está pasando de Windows a Mac como usuario de Visio, OmniGraffle le permite importar sus archivos existentes, pero con limitaciones. Necesitas un plan Pro para utilizar esta opción, y el programa no puede exportar a los nuevos formatos de Visio.

Las mejores características de OmniGraffle

Creador de diagramas de flujo diseñado para dispositivos Mac

Admite la importación y exportación a Visio

Una enorme selección de plantillas y stencils

Diseño de arrastrar y soltar a través de la herramienta de diagrama de flujo

Limitaciones de OmniGraffle

Se podría mejorar la configuración de impresión

Algunos usuarios informaron de problemas al guardar archivos

La manipulación de las líneas de conexión puede resultar complicada

Precios de OmniGraffle

Suscripción : 12,49 $/mes

: 12,49 $/mes Licencia estándar : 149,99 $ (pago único)

: 149,99 $ (pago único) Licencia profesional: 249,99 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de OmniGraffle

G2 : 4.1/5 (100+ opiniones)

: 4.1/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (30+ reseñas)

9. Creately

vía Creately Creately es una plataforma de gestión del trabajo sin código que viene con un lienzo visual inteligente. Diseña diagramas de flujo y diagramas para ilustrar las diferentes etapas de un proceso, esbozar estructuras de gestión de proyectos , visualizar flujos de trabajo o ¡dar vida a ideas de negocio abstractas! 💸

La creación de diagramas de flujo es un paseo con la interfaz intuitiva de Creately. Sus herramientas se muestran en el menú superior, y se puede trabajar con cursores en tiempo real para colaborar con su equipo, realizar un seguimiento de los cambios, y ver vistas previas sincronizadas para asegurarse de que está al tanto de los últimos cambios.

Los usuarios de Mac pueden exportar sus organigramas en varios formatos, como PNG y PDF, o utilizar complementos de Google o Microsoft para compartirlos.

En cuanto a los creadores de organigramas, Creately ofrece un plan gratuito con limitaciones: no puedes acceder a todas las funciones y todo lo que creas se hace público, lo que no es realmente una opción para quienes trabajan con información sensible.

Las mejores características de Creately

Lienzo visual inteligente

Seguimiento del cursor en tiempo real

Plantillas gratuitas para crear diagramas de flujo de trabajo, organigramas y diagramas de flujo

más de 1.000 formas y conectores

Los usuarios de Mac disfrutan de integraciones con Github, Slack, Google Workspace y Confluence

Limitaciones de Creately

Navegar por el lienzo puede ser un reto si estás trabajando en un proyecto complejo

Tus diagramas de flujo se hacen públicos si utilizas la versión gratuita

Precios de Creately

Gratis : $0

: $0 Iniciador : 5$/mes por usuario

: 5$/mes por usuario Empresas : 89 $/mes (usuarios ilimitados)

: 89 $/mes (usuarios ilimitados) Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Creately

G2 : 4.4/5 (700+ opiniones)

: 4.4/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (150+ reseñas)

10. Diagramas.net

vía Diagramas.net Las funciones avanzadas y la multifuncionalidad pueden resultar atractivas. Pero a veces, todo lo que necesitas es una herramienta sencilla que te permita dibujar de inmediato: Diagrams.net (draw.io) echa por la ventana todas las complicaciones.

Olvídate de iniciar sesión, crear contraseñas y gestionar suscripciones. Sólo tienes que ir al sitio web, pulsar Iniciar ahora y empezar a trabajar en tu diagrama de flujo: ¡así de fácil!

Las formas disponibles se encuentran a la izquierda de la pantalla, mientras que las opciones de personalización están a la derecha. Una vez que hayas terminado, elige el formato de exportación y guarda el diagrama en el lugar que prefieras.

Los usuarios de Mac pueden incluso descargar la aplicación Diagrams para crear diagramas de flujo sin conexión Esta plataforma tiene una interfaz de diagramación simplificada, lo que significa que no cuenta con amplias funciones de colaboración o herramientas de documentación como ClickUp o Miro.

Diagrams.net mejores características

Interfaz minimalista que utiliza simples objetos de diagrama de flujo

No requiere inicio de sesión ni configuración

Sólida selección de formas

Posibilidad de importar formas

Facilidad para crear organigramas y diagramas de flujo de procesos sencillos desde cero

Limitaciones de Diagrams.net

Carece de funciones avanzadas en comparación con algunas aplicaciones profesionales de diagramas y organigramas de datos

Número limitado de formas y símbolos

Precios de Diagrams.net

**Gratis

Valoraciones y reseñas de Diagrams.net

G2 : 4.4/5 (350+ opiniones)

: 4.4/5 (350+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (700+ opiniones)

¿Todavía no puede decidirse por el mejor creador de diagramas de flujo?

Elegir el mejor software de diagramas de flujo para Mac es como comprar un coche nuevo y elegante-usted quiere esas características pero también tiene en mente el estilo y la estética. Muchos de los programas listados aquí ofrecen una prueba gratuita o una versión gratuita, ¡así que pruébalo si todavía estás indeciso! 🚗