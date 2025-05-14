Los 10 mejores programas de control de tiempo para consultores en 2025

Acaba de terminar una llamada con un cliente, finalizar una propuesta y revisar los resultados de un proyecto. Ahora viene la parte difícil: calcular cuánto tiempo le ha llevado todo.

Si todavía se basa en estimaciones aproximadas o revisa su Calendario para recopilar la información, probablemente esté perdiendo horas facturables sin darse cuenta.

Una herramienta de control de tiempo sólida puede ser de gran ayuda. Registra cada minuto con precisión y genera informes detallados que le ayudarán a facturar a sus clientes con confianza.

En esta entrada del blog, exploraremos los 10 mejores programas de control de tiempo para consultores. ¡Empecemos! 💪

El mejor software de control de tiempo para consultores de un vistazo

Herramienta Las mejores funciones Lo mejor para Precios ClickUp – Control de tiempo integrado en todos los dispositivos – Seguimiento de horas facturables/no facturables – Automatizaciones y paneles – Más de 1000 integraciones Ideal para personas, equipos pequeños y corporaciones que necesitan un sistema de control de tiempo y gestión de proyectos en una sola plataforma. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes; personalizaciones disponibles para corporaciones. Clockify : seguimiento por GPS y facturación, tarifas por hora y programación de calendarios, usuarios/proyectos ilimitados. Ideal para particulares y pequeñas empresas que necesitan un software de control de tiempo gratuito y escalable. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 4,99 $/usuario/mes. TimeCamp – Seguimiento y facturación automáticos – Geolocalización y quioscos digitales – Elaboración de informes de productividad Ideal para autónomos y equipos pequeños que necesitan un seguimiento automatizado de las horas facturables. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 1,99 $/usuario/mes. Harvest – Control de tiempo con presupuestación – Integraciones con QuickBooks/Xero – Seguimiento de gastos Ideal para pequeñas empresas que necesitan un seguimiento sencillo y una facturación rápida a los clientes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,75 $/usuario/mes. Paymo : cronómetro + seguimiento masivo, análisis de rentabilidad de proyectos, pagos en línea y gestión de tareas. Ideal para equipos pequeños (menos de 20 personas) que combinan tareas, tiempo y facturación en un solo lugar. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5,90 $/usuario/mes. Replicon : seguimiento ZeroTime™ con tecnología de IA, herramientas de cumplimiento de la legislación laboral y hojas de horas prellenadas. Ideal para equipos de tamaño medio y corporaciones que necesitan un control de tiempo que cumpla con la normativa sobre nóminas. Prueba gratuita disponible (14 días); planes de pago a partir de 6 $/usuario/mes; paquete empresarial a 29 $/usuario/mes. Hubstaff : geolocalización y seguimiento por GPS, integraciones de nóminas y facturación, información sobre la productividad. Ideal para equipos remotos o híbridos que necesitan seguimiento basado en la ubicación y compatibilidad con las nóminas. Prueba gratuita disponible (14 días); planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes; plan Enterprise disponible por 25 $/usuario/mes. RescueTime – Sesiones de concentración y bloqueo de distracciones – Información y informes sobre productividad – Resúmenes semanales Ideal para personas o equipos pequeños que necesitan un seguimiento de la productividad sin distracciones. Prueba gratuita disponible (14 días); planes de pago a partir de 9 $/usuario/mes. Time Doctor – Seguimiento en tiempo real con uso de sitios web/aplicaciones – Informes de productividad + rentabilidad – Integraciones de CRM y proyectos Ideal para equipos distribuidos que necesitan realizar el seguimiento de la actividad de los empleados y generar informes. Prueba gratuita disponible (14 días); planes de pago a partir de 8 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Timely – Seguimiento automático basado en IA – Hojas de horas prellenadas – Más de 100 integraciones Ideal para consultores y equipos que desean realizar el control de tiempo de fondo sin cronómetros. Prueba gratuita disponible (14 días); planes de pago a partir de 11 $/usuario/mes.

¿Qué debe buscar en un software de control de tiempo para consultores?

Elegir la aplicación gratuita de control de tiempo adecuada para consultores es esencial para registrar las horas facturables, gestionar las cargas de trabajo y garantizar una facturación precisa. La mejor herramienta debe ser una ayuda útil, no un factor de estrés adicional.

Entonces, ¿qué debe buscar? Analicémoslo. ⚒️

Control de tiempo automatizado: elimina las entradas manuales gracias al seguimiento basado en IA que funciona en segundo plano mientras usted realiza sus tareas diarias.

Generación precisa de hojas de horas: utiliza hojas de horas prellenadas que requieren una revisión mínima antes del envío.

Capacidad para realizar el seguimiento de las horas facturables y no facturables: distingue entre el trabajo para los clientes y las tareas internas para optimizar la rentabilidad.

Información sobre los proyectos en tiempo real: ayuda a supervisar los presupuestos, la utilización de los recursos y el tiempo dedicado a las tareas para mejorar la eficiencia.

Integraciones con herramientas clave: se sincroniza con aplicaciones de gestión de proyectos, contabilidad y facturación para ofrecer flujos de trabajo sin interrupciones.

Soporte para la planificación de la capacidad: equilibra las cargas de trabajo identificando el tiempo disponible y evitando la sobrecarga de horarios.

Los 10 mejores programas de control de tiempo para consultores

Basándonos en la lista de control anterior, aquí tienes una lista de los mejores programas de control de tiempo para consultores, con sus puntos fuertes y débiles. 🎯

1. ClickUp (el mejor para optimizar el control de tiempo y la gestión de proyectos)

Empiece el seguimiento del tiempo en ClickUp Realice un seguimiento del tiempo sin esfuerzo en todos sus dispositivos con ClickUp.

Como consultor, el tiempo es su activo más valioso. El control de tiempo preciso garantiza una facturación justa a los clientes, mejores estimaciones de proyectos y una mayor productividad.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA para ayudarte a trabajar de forma más rápida e inteligente. 🤩

ClickUp Control de tiempo para proyectos

El control de tiempo no debería ser una tarea adicional en su larga lista de tareas pendientes. Ya sea desde su escritorio, su móvil o utilizando la extensión gratuita de Chrome, ClickUp Project Time Tracking realiza el control de tiempo con un solo clic. ¿Ha olvidado iniciar el control de tiempo a tiempo? Solo tiene que registrar su tiempo de forma retroactiva y establecer manualmente las duraciones estimadas para las tareas, a fin de mantenerse al día con su carga de trabajo.

Puede mejorar las entradas de tiempo con notas, rótulos y marcadores facturables para tener siempre un registro claro y preciso de su trabajo. Este nivel de detalle es perfecto para los consultores que desean asegurarse de que cada minuto se contabiliza y se factura con precisión.

Cree hojas de horas y filtre a los clientes por tareas, horas facturables o fases del proyecto con ClickUp Control de tiempo para proyectos.

Las hojas de horas de ClickUp le ayudan a realizar el seguimiento, revisar y gestionar el tiempo registrado por su equipo en un solo lugar. Puede ver el total de horas dedicadas a cualquier proyecto por día, semana o intervalo personalizado, y filtrar fácilmente por persona asignada, tarea o ubicación. Es perfecto para garantizar un control preciso del tiempo y optimizar la productividad.

Supongamos que tiene varios clientes. Al filtrar sus registros al final del mes, es posible que se dé cuenta de que un proyecto está llevando el doble de tiempo del previsto. Con esta información, puede ajustar los precios, refinar el alcance del proyecto u optimizar su calendario para mantener la eficiencia y la rentabilidad.

Vea este breve vídeo explicativo para saber cómo su equipo puede enviar, revisar y aprobar hojas de horas sin salir de ClickUp.

Tarea de ClickUp

Realice el seguimiento de las horas facturables y no facturables dentro de las tareas de ClickUp para una facturación precisa.

Pero el control de tiempo por sí solo no es suficiente: también necesita una forma de gestionar su carga de trabajo de manera eficaz.

Divida los proyectos largos en tareas cortas y manejables con las tareas de ClickUp. El control de tiempo integrado le permite ver cuánto tiempo lleva cada tarea o subtarea, lo que le ofrece una vista detallada de su progreso.

Para facilitar aún más las cosas, ClickUp Automatizaciones elimina el trabajo administrativo repetitivo. Puede configurar desencadenantes que inicien o detengan automáticamente los cronómetros, actualicen el estado de los proyectos en función del tiempo registrado o envíen notificaciones cuando se alcance un límite de tiempo establecido.

Esto significa menos tiempo dedicado al seguimiento manual y más tiempo para ofrecer valor a sus clientes.

Pero el control básico de tiempo es solo una parte de la ecuación: también necesita las herramientas adecuadas para analizar y utilizar esos datos de forma eficaz. Ahí es donde entran en juego las plantillas de ClickUp.

Plantilla de análisis de tiempo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de análisis de tiempo de ClickUp está diseñada para ayudarle a realizar el seguimiento y analizar el tiempo dedicado a las tareas.

¿No sabe cómo sacar el máximo partido a sus recursos? La plantilla de análisis de tiempo de ClickUp le ayuda a supervisar el progreso de diferentes tareas y proyectos, evaluar el rendimiento general con elementos visuales y optimizar los procesos para lograr la máxima eficiencia.

Facilita una visibilidad clara del tiempo que cada miembro del equipo dedica a las tareas y proyectos. Para cada tarea o unidad de trabajo, puede registrar la fecha de inicio, la fecha límite y el tiempo de inactividad en campos personalizados específicos, lo que facilita el seguimiento de la productividad, la identificación de ineficiencias y la detección de áreas de mejora.

Plantilla de hoja de horas de ClickUp Services

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de hoja de horas de servicios de ClickUp está diseñada para ayudarle a realizar el seguimiento y gestionar las horas de su equipo de servicios.

Por otro lado, la plantilla de hoja de horas de ClickUp Services es perfecta para gestionar la facturación de los clientes y la elaboración de informes internos. Ayuda al seguimiento de las horas de servicio, a la supervisión del tiempo facturable y a la optimización de la asignación de recursos en múltiples proyectos.

Gracias a sus gráficos y diagramas de progreso integrados, podrá visualizar el progreso de un vistazo, mientras que las integraciones con Stripe y PayPal simplifican la facturación. Garantiza una gestión responsable del tiempo, lo que le ayuda a evaluar la eficacia de la formación y a evitar el agotamiento de los empleados.

Las mejores funciones de ClickUp

Aproveche el cronómetro global: inicie, detenga y cambie entre tareas en tiempo real y añada entradas de tiempo manuales para proyectos anteriores en el escritorio, el móvil y la web.

Sincronización con más de 1000 herramientas: intégrelo con Toggl, Harvest, Everhour y otras aplicaciones externas de control de tiempo que ya utiliza, con intégrelo con Toggl, Harvest, Everhour y otras aplicaciones externas de control de tiempo que ya utiliza, con ClickUp Integrations

Cree portales para clientes: comparta actualizaciones en tiempo real, colabore en los entregables y mejore la transparencia sin interminables hilos de correo electrónico.

Previsión de ingresos y rentabilidad: utilice utilice los paneles de ClickUp para supervisar las métricas relacionadas con la retención de clientes y el valor de los proyectos, identificando y abordando los posibles riesgos.

Supervise los cronogramas de los proyectos: visualice los calendarios, las dependencias y los hitos de los proyectos con visualice los calendarios, las dependencias y los hitos de los proyectos con los gráficos de Gantt de ClickUp para garantizar la entrega puntual.

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada

Sus amplias funciones y opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los principiantes.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a múltiples herramientas en un solo lugar. Ya no hay que cambiar entre varias aplicaciones... Además, es muy personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples, que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito, los paneles, que me ofrecen una visión clara de los informes y las estadísticas, y las automatizaciones, que me ahorran horas al encargarse de las tareas repetitivas.

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a múltiples herramientas en un solo lugar. Ya no hay que cambiar entre varias aplicaciones... Además, es muy personalizable para adaptarse a cualquier flujo de trabajo gracias a funciones como las vistas múltiples, que me permiten configurar los proyectos exactamente como necesito, los paneles, que me ofrecen una visión clara de los informes y las estadísticas, y las automatizaciones, que me ahorran horas al encargarse de las tareas repetitivas.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal reveló que el 46 % de los trabajadores dedican entre 40 y 60 horas a la semana, mientras que un sorprendente 17 % supera las 80 horas. Sin embargo, el trabajo no se detiene ahí: el 31 % tiene dificultades para sacar tiempo para sí mismo de forma constante. Es la receta perfecta para el agotamiento. 😰 ¿Pero sabes qué? ¡El equilibrio en el trabajo comienza con la visibilidad! Las funciones integradas de ClickUp, como la vista Carga de trabajo y el control de tiempo, facilitan la visualización de la carga de trabajo, la distribución equitativa de las tareas y el seguimiento de las horas reales dedicadas, para que siempre sepas cómo optimizar el trabajo y cuándo hacerlo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

2. Clockify (el mejor para el control de tiempo ilimitado y gratuito)

a través de Clockify.

Clockify es un software gratuito de control de tiempo basado en la nube que ayuda a particulares y empresas a gestionar las horas de trabajo, realizar un seguimiento del tiempo facturable y simplificar la facturación a los clientes. Pero su verdadera fortaleza reside en su perfecta integración con la gestión de proyectos. Divida el trabajo en proyectos, asigne tareas y realice un seguimiento del progreso en tiempo real en un solo lugar.

Sus hojas de horas proporcionan una vista estructurada de las horas de trabajo en todos los proyectos. Puede aprobar hojas de horas, analizar patrones de trabajo e incluso establecer recordatorios para registros de tiempo precisos.

Las mejores funciones de Clockify

Establezca tarifas por hora para los proyectos con el fin de ajustar las tarifas facturables personalizadas para diferentes clientes, tareas o miembros del equipo y realizar el seguimiento de los ingresos.

Utilice el seguimiento por GPS para supervisar la ubicación de los equipos y registrar el trabajo realizado, lo que le permitirá facturar a los clientes con precisión.

Adjunte las horas facturables a las facturas y realice el seguimiento de los gastos con la función de facturación integrada para una facturación transparente al cliente.

Planifique las cargas de trabajo y bloquee actividades utilizando el calendario para ver claramente los compromisos.

Limitaciones de Clockify

Opciones de personalización limitadas para análisis avanzados y desgloses visuales.

La interfaz es abrumadora sin filtros.

Precios de Clockify

Free

Básico: 4,99 $ al mes por usuario

Estándar: 6,99 $ al mes por usuario

Pro: 9,99 $ al mes por usuario

Corporación: 14,99 $ al mes por usuario

Paquete Cake: 15,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Clockify

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 9100 opiniones)

3. TimeCamp (el mejor para el seguimiento automático de las horas facturables)

a través de TimeCamp.

TimeCamp es un software de facturación por tiempo basado en la web diseñado para autónomos y equipos. Realiza el control de tiempo, simplifica la facturación y agiliza la gestión de proyectos.

Gracias a su conversión automática de tiempo a factura, podrá garantizar una facturación precisa sin complicaciones. Además, sus funciones de elaboración de informes ofrecen información sobre la productividad, el progreso de los proyectos y las tareas que consumen más tiempo, lo que facilita la elaboración de presupuestos y la asignación de recursos.

Las mejores funciones de TimeCamp

Utilice el geofencing para realizar un control de tiempo preciso en el campo y a distancia.

Simplifique el seguimiento de la asistencia con un quiosco digital que permite a los empleados fichar la entrada y la salida de forma fluida utilizando dispositivos con uso compartido.

Analice las tendencias de productividad con informes que destacan los patrones de trabajo, los costes de los proyectos y las áreas de mejora.

Limitaciones de TimeCamp

La aplicación móvil carece de ciertas funciones disponibles en la versión de escritorio.

Las reseñas de TimeCamp señalan que las opciones de personalización de la interfaz son limitadas.

Precios de TimeCamp

Free

Starter: 1,99 $ al mes por usuario

Premium: 3,99 $ al mes por usuario

Ultimate: 5,99 $ al mes por usuario

Corporación: 14,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre TimeCamp

G2: 4,7/5 (más de 340 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 590 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TimeCamp?

La configuración inicial puede llevar un poco de tiempo y algunos de los ajustes no son muy intuitivos, pero una vez configurado, el control de tiempo se realiza prácticamente sin intervención.

La configuración inicial puede llevar un poco de tiempo y algunos de los ajustes no son muy intuitivos, pero una vez configurado, el control de tiempo se realiza prácticamente sin intervención.

🔍 ¿Sabías que...? El primer reloj registrador fue inventado por Willard Bundy en 1888, lo que supuso un cambio hacia el seguimiento sistemático de las horas de trabajo. Los empleados perforaban tarjetas para registrar sus horas de trabajo, lo que fue el precursor de los modernos sistemas de control de tiempo.

4. Harvest (el mejor para un seguimiento y una facturación sencillos)

a través de Harvest.

¿Necesita una forma sencilla y automática de realizar el seguimiento del tiempo dedicado a tareas y proyectos y gestionar presupuestos? Harvest es lo que necesita.

Realiza de forma fluida el seguimiento de las horas facturables y no facturables y las convierte en facturas listas para enviar a los clientes con solo unos clics. Los clientes pueden pagar directamente a través de Harvest, y los recordatorios automáticos evitan que se pierdan pagos.

También es fácil establecer presupuestos fijos o por horas para los proyectos y recibir alertas antes de superar los límites. Gracias a sus integraciones con QuickBooks y Xero, sus finanzas estarán siempre al día.

Las mejores funciones de Harvest

Realice un seguimiento del tiempo sin esfuerzo a través de aplicaciones de escritorio, móviles o navegadores para registrar fácilmente las horas facturables y no facturables.

Calcule los presupuestos de los proyectos en tiempo real con límites fijos o por hora y reciba alertas antes de sobrepasar el presupuesto.

Analice la capacidad del equipo y la información de los proyectos con informes visuales. Realice un seguimiento sencillo de la distribución de la carga de trabajo y el tiempo dedicado a las tareas.

Registre los gastos y adjunte los recibos para registrar los costes facturables, como los desplazamientos y los materiales, al tiempo que organiza los registros financieros.

Limitaciones de Harvest

Es difícil gestionar la facturación internacional cuando se trabaja con clientes que utilizan diferentes monedas.

Carece de autocorrección, por lo que si el cronómetro se queda encendido durante la noche, hay que registrar las horas manualmente.

Precios de Harvest

Free

Pro: 13,75 $ al mes por usuario

Premium: 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Harvest

G2: 4,3/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

🧠 Dato curioso: Los relojes de sol y los relojes de agua fueron algunas de las primeras herramientas para medir el tiempo. Los relojes de sol se remontan al antiguo Egipto, mientras que los relojes de agua fueron utilizados por los egipcios, los babilonios, los griegos y los chinos por igual.

5. Paymo (el mejor para un seguimiento y una facturación sencillos)

a través de Paymo.

Paymo es una plataforma de gestión del trabajo en línea diseñada para pequeñas empresas y equipos de hasta 20 personas. Permite a los usuarios gestionar tareas, crear horarios para los equipos, realizar el seguimiento del tiempo de trabajo y facturar a los clientes.

El control de tiempo automático en tiempo real garantiza que no se pierda ninguna hora facturable. ¿Prefiere las entradas manuales? Utilice el seguimiento masivo o por intervalos para mayor flexibilidad. ¿Busca una alternativa oportuna? Paymo combina la gestión de tareas, las funciones de gestión de proyectos, la programación y la facturación en un solo lugar, lo que le ayuda a mantenerse organizado y al día con la facturación de los clientes.

Las mejores funciones de Paymo

Realice el seguimiento del tiempo mediante un cronómetro, el seguimiento automático, entradas masivas o registros por intervalos para disfrutar de una flexibilidad total.

Facilite la comunicación mediante módulos de debate, uso compartido de archivos y actualizaciones en tiempo real para mantener a todos alineados.

Analice la rentabilidad de los proyectos comparando los costes y los ingresos de los mismos para identificar a los clientes de mayor valor.

Convierta los datos de las hojas de horas en facturas profesionales, con compatibilidad para pagos online en más de 85 monedas a través de plataformas como PayPal, Stripe o Authorize.net.

Limitaciones de Paymo

Los usuarios no pueden automatizar la facturación para clientes con contratos de retención o basados en suscripciones.

Es posible que los números de factura no se sincronicen correctamente con el software de contabilidad como Xero, lo que requiere ajustes manuales.

Precios de Paymo

Free

Starter: Desde 5,9 $ al mes por usuario.

Oficinas pequeñas: Desde 10,9 $ al mes por usuario.

Empresa: A partir de 16,9 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Paymo

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paymo?

Me ahorra tiempo, especialmente con la facturación, lo uso a diario para mi trabajo. A veces me resulta un poco complicado cuando entro en la página web. Hay muchas pestañas y algunas opciones no están disponibles a menos que actualice a la versión más cara. Pero, en general, es indispensable.

Me ahorra tiempo, especialmente con la facturación, lo uso a diario para mi trabajo. A veces me resulta un poco complicado cuando entro en la página web. Hay muchas pestañas y algunas opciones no están disponibles a menos que actualice a la versión más cara. Pero, en general, es indispensable.

💡 Consejo profesional: Pida a sus empleados que adquieran el hábito de registrar su tiempo de forma sistemática. Esto se puede hacer en tiempo real o a intervalos regulares a lo largo del día. Los registros precisos proporcionan información valiosa sobre cómo se distribuye el tiempo.

6. Replicon (el mejor para el seguimiento del cumplimiento de las nóminas)

a través de Replicon.

Replicon es una empresa de software como servicio (SaaS) con sede en Calgary especializada en soluciones de control de tiempo, gestión de proyectos y automatización de servicios profesionales. El seguimiento basado en IA permite a la aplicación de hojas de horas capturar sin esfuerzo todo lo que necesita.

Además, las hojas de horas se rellenan automáticamente con los datos capturados, lo que reduce los errores y ahorra un tiempo muy valioso. Solo tiene que revisarlas y enviarlas, lo que agiliza el cumplimiento normativo y el trabajo administrativo.

Las mejores funciones de Replicon

Utilice ZeroTime™, basado en IA, para registrar las horas de trabajo y las actividades, reduciendo la entrada manual de datos.

Garantice el cumplimiento de la legislación laboral con reglas de pago integradas, cálculos de horas extras y normativas regionales.

Controle los costes de los proyectos y los clientes en comparación con los presupuestos y reciba alertas antes de exceder el gasto previsto.

Limitaciones de Replicon

Muchos usuarios tienen dificultades para crear informes personalizados.

Las aprobaciones de las entradas de tiempo y los gastos requieren muchos clics, lo que ralentiza los flujos de trabajo.

Precios de Replicon

Versión de prueba gratuita : 14 días

Control de tiempo para proyectos: Desde 12 $ al mes por usuario.

Tiempo y asistencia: Desde 6 $ al mes por usuario.

Paquete de automatización de servicios profesionales: 29 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Replicon

G2: 4,3/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 530 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? El mercado del software de control de tiempo tuvo un tamaño de 5230 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca hasta los 12 300 millones de dólares en 2030. Esto significa que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,49 % durante el periodo de previsión de 2024 a 2030.

7. Hubstaff (el mejor para el seguimiento de equipos remotos mediante GPS)

a través de Hubstaff.

El software de control de tiempo de Hubstaff está diseñado para ofrecer precisión y eficiencia. La geolocalización garantiza que solo se registre el tiempo en los lugares de trabajo designados, lo que evita errores y el fichaje por compañeros. La aplicación de reloj integrada facilita el seguimiento de las horas de trabajo, la asistencia y los descansos desde cualquier dispositivo.

Para los consultores que gestionan múltiples clientes, Hubstaff automatiza la facturación, convirtiendo las horas de seguimiento en facturas detalladas y listas para enviar a los clientes con tarifas personalizables, para que la facturación sea clara.

Las mejores funciones de Hubstaff

Integre con plataformas de pago populares para agilizar el procesamiento de nóminas y realizar pagos precisos a los consultores.

Analice las tendencias de productividad mediante el seguimiento del tiempo dedicado a diferentes clientes, tareas y proyectos para optimizar la eficiencia.

Convierta las horas registradas en facturas profesionales basadas en informes detallados de tiempo.

Limitaciones de Hubstaff

El software puede ralentizar los ordenadores, especialmente cuando se ejecuta en segundo plano durante periodos prolongados.

Ofrece una flexibilidad limitada, lo que dificulta la adaptación de los datos a las necesidades específicas de la empresa.

Precios de Hubstaff

Versión de prueba gratuita : 14 días

Starter: 7 $ al mes por usuario

Grow: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: 25 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Hubstaff

G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hubstaff?

No estoy seguro de si hay algo que me guste más. Creo que el producto en sí podría ser estupendo si se desarrollara más. Funciona cuando quiere. El seguimiento geográfico de la ubicación es... deficiente y, cuando nos ponemos en contacto con ellos, nos dicen que es un problema de EE. UU. Hay muy poca responsabilidad.

No estoy seguro de si hay algo que me guste más. Creo que el producto en sí podría ser estupendo si se desarrollara más. Funciona cuando quiere. El seguimiento geográfico de la ubicación es... deficiente y, cuando nos ponemos en contacto con ellos, nos dicen que es un problema de EE. UU. Hay muy poca responsabilidad.

📖 Lea también: Plantillas de hojas de horas de Google que no debe perderse

8. RescueTime (el mejor para realizar el seguimiento de la productividad sin distracciones)

a través de RescueTime.

RescueTime ayuda a los consultores y equipos a controlar su tiempo con seguimiento automático, información sobre la productividad y gestión de distracciones. Los informes detallados desglosan el trabajo de los clientes frente al tiempo no facturable, lo que le ayuda a detectar ineficiencias y optimizar su agenda.

¿Necesita mantenerse concentrado? Establezca metas, bloquee las distracciones y reciba alertas en tiempo real para mejorar sus hábitos de trabajo. Las integraciones con el Calendario garantizan que se registren todas las reuniones, lo que facilita la gestión de la carga de trabajo y aumenta la productividad.

Las mejores funciones de RescueTime

Manténgase al día con las sesiones de concentración y restrinja las aplicaciones y los sitios web que le distraen.

Genere hojas de horas detalladas organizando las horas registradas en informes listos para enviar a los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar.

Reciba semanalmente información sobre la productividad a través de resúmenes por correo electrónico con tendencias, puntuaciones de concentración y análisis del tiempo facturable.

Limitaciones de RescueTime

La clasificación automática de actividades no siempre es precisa, por lo que requiere ajustes manuales.

El seguimiento móvil es más lento y menos fiable en comparación con el seguimiento desde el escritorio.

Precios de RescueTime

Versión de prueba gratuita : 14 días

Solo: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 9 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de RescueTime

G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 140 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Llegar solo 10 minutos tarde cada día puede no parecer gran cosa, pero a lo largo de un año, ¡ese tiempo se acumula rápidamente! Con un salario medio en EE. UU. de 35,87 dólares por hora, esos pequeños retrasos podrían costarle a una empresa aproximadamente 1542 dólares por empleado al año. Es un precio muy alto por unos pocos minutos perdidos.

9. Time Doctor (el mejor para el seguimiento en tiempo real de la actividad de los empleados)

a través de Time Doctor.

Time Doctor facilita el seguimiento de las horas facturables con supervisión en tiempo real e información detallada sobre la productividad.

Con el seguimiento manual y silencioso en ordenadores de escritorio y dispositivos móviles, cada minuto se registra con precisión para una facturación perfecta. Los informes de productividad desglosan el tiempo dedicado a diversas aplicaciones y sitios web, lo que le ayuda a identificar ineficiencias y mejorar la concentración.

Las mejores funciones de Time Doctor

Analice la productividad con informes de uso de sitios web y aplicaciones para identificar ineficiencias y optimizar el tiempo dedicado al trabajo con los clientes.

Supervise el progreso de los proyectos, asigne tareas y genere informes de rentabilidad para ver cómo el tiempo afecta a los ingresos.

Integre más de 60 herramientas empresariales para sincronizar los datos de tiempo con el software de gestión de proyectos y las herramientas de pago, contabilidad y CRM.

Limitaciones de Time Doctor

Opciones limitadas de personalización y formato para informes y notificaciones.

Algunos usuarios afirman que las respuestas del soporte al cliente tardan varios días, lo que provoca ineficiencias para las empresas que necesitan soluciones rápidas.

Precios de Time Doctor

Prueba gratuita : 14 días

Básico: 8 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Time Doctor

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Time Doctor?

Me gusta lo fácil que es acceder al cronograma de su equipo a través de diferentes informes (Excel y PDF). Además, me gusta cómo se pueden clasificar las aplicaciones y los sitios web productivos o no productivos para que su equipo dedique tiempo a lo que está relacionado con su rol. El tiempo de inactividad no es muy preciso si se debe a que son improductivos o a que están en una llamada.

Me gusta lo fácil que es acceder al cronograma de su equipo a través de diferentes informes (Excel y PDF). Además, me gusta cómo se pueden clasificar las aplicaciones y los sitios web productivos o no productivos para que su equipo dedique tiempo a lo que está relacionado con su rol. El tiempo de inactividad no es muy preciso si se debe a que son improductivos o a que están en una llamada.

🤝 Recordatorio amistoso: Evalúa periódicamente los datos de control de tiempo para identificar patrones, ineficiencias y oportunidades de optimización. Este análisis te ayudará a realizar ajustes en el flujo de trabajo de tu equipo y a mejorar la productividad.

10. Timely (el mejor para el control automático del tiempo basado en IA)

a través de Timely.

Timely elimina el control de tiempo manual con una automatización basada en IA que funciona silenciosamente en segundo plano, capturando cada minuto facturable sin necesidad de iniciar los cronómetros manualmente.

Sus hojas de horas automatizadas facilitan la revisión y el envío de las horas trabajadas. El sistema aprende los patrones de trabajo, rellena previamente los registros y reduce los gastos administrativos, al tiempo que garantiza la precisión. ¡Solo tiene que revisar, aprobar y enviar la hoja de horas para la facturación o el procesamiento de nóminas!

También puede generar informes detallados para la facturación, información sobre la productividad y la elaboración de presupuestos utilizando sus plantillas de control de tiempo integradas.

Las mejores funciones de Timely

Evite el exceso de trabajo realizando un seguimiento del tiempo disponible entre los clientes para planificar mejor la capacidad.

Obtenga un desglose claro del tiempo dedicado para priorizar tareas y gestionar presupuestos con un panel de control de proyectos.

Sincroniza el control de tiempo a la perfección con herramientas de gestión de proyectos, contabilidad y colaboración mediante más de 100 integraciones.

Limitaciones temporales

Restricciones en la modificación de informes, notificaciones y opciones de reserva de clientes.

Los clientes de diferentes países se enfrentan a restricciones de reserva debido a la validación del número de teléfono.

Precios oportunos

Versión de prueba gratuita : 14 días

Starter: 11 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Ilimitado: 28 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas oportunas

G2: 4,8/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? El robo de tiempo no es solo un problema de los empleados, ¡también afecta a los consultores! Perder la pista de las horas facturables o redondear el tiempo puede afectar a los ingresos. El software de control de tiempo adecuado te ayuda a mantener la precisión, optimizar los flujos de trabajo e integrarse perfectamente con tus herramientas existentes.

Mida tu intento correcto a la perfección con ClickUp.

El tiempo es oro, especialmente para los consultores. La aplicación de control de tiempo adecuada le garantiza capturar cada hora facturable, mantenerse organizado y tomar decisiones basadas en datos para mejorar su flujo de trabajo.

Aunque todas las herramientas de esta lista ofrecen algo único, ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, destaca como una solución integral con una interfaz fácil de usar para los usuarios.

Con el control de tiempo integrado en ClickUp, puede registrar las horas sin esfuerzo, establecer estimaciones, realizar un seguimiento de los gastos y generar informes detallados para analizar la productividad. Además, sus automatizaciones y sus integraciones perfectas con otras herramientas de gestión de proyectos garantizan un control preciso del tiempo sin interrupciones en el flujo de trabajo.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! ✅