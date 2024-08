Flujos de trabajo eficaces: Revisión en profundidad de TimeCamp (2024)

Tanto si eres un autónomo que ofrece servicios profesionales a varios clientes como si eres un directivo que busca formas de hacer más productivo a su equipo, gestionar bien el tiempo puede ayudarte. Y es que la gestión del tiempo es una habilidad fundamental que no solo influye en cómo empleamos nuestro tiempo, sino también en la eficacia con la que dividimos nuestro trabajo.

La gestión del tiempo puede tener un profundo efecto en la viabilidad de la empresa. De hecho, las empresas invierten hasta un 70% de los costes totales en mano de obra . Si se identifican las áreas susceptibles de mejora, se pueden reducir estos costes o gastar el dinero de forma más eficaz en miembros del equipo que gestionen su tiempo con sensatez.

Una forma de mejorar la gestión del tiempo es hacer un seguimiento del mismo. Pero es más fácil decirlo que terminarlo. De hecho, según un análisis de QuickBooks, más de un tercio de las empresas utilizan sistemas de seguimiento obsoletos. Pocas utilizan apps de control de tiempo y muchas siguen usando tarjetas perforadas manuales.

Afortunadamente, es fácil actualizar el sistema de control de tiempo con herramientas como TimeCamp y ClickUp 🙌

En esta revisión de TimeCamp, explicaremos más sobre el control de tiempo, qué funciones ofrece TimeCamp y cubriremos los pros y los contras de usar esta herramienta. A continuación, vamos a ofrecer alternativas TimeCamp incluyendo más robusto software de gestión de proyectos para equipos e individuos que realmente quieren hacer su trabajo más productivo.

¿Qué es TimeCamp?

TimeCamp es una app de control de tiempo que los individuos y los equipos utilizan para ver cuánto tiempo dedican a una tarea o proyecto específico. En gestión del tiempo también cuenta con herramientas de facturación para facilitar la elaboración de presupuestos o el cobro de facturas. Los cuadros de mando incorporados ofrecen resúmenes estructurados del tiempo de trabajo filtrados por cliente o proyecto. ⏰

TimeCamp también ofrece funciones de (elaboración de) informes para profundizar en cómo se emplea el tiempo. Puede visualizar el tiempo desglosado como un porcentaje basado en actividades personalizadas. O bien, generar informes utilizando TimeCamp para ver cómo todo el equipo asigna el tiempo o cómo los individuos están programando su trabajo.

Aquí está nuestra revisión TimeCamp destacando las mejores funciones.

Claves TimeCamp características

TimeCamp es una herramienta de automatización que ofrece varias funciones, incluyendo el control de tiempo del proyecto, la facturación simplificada y el seguimiento de la asistencia. Hay varias funciones que los gestores de proyectos pueden utilizar para crear equipos más productivos o los individuos pueden aprovechar para hacer sus propios horarios más eficaces. Estas son las principales funciones de TimeCamp que debes conocer. 👀

1. Control de tiempo y actividad

A través de TimeCamp La función principal de TimeCamp es el seguimiento automatizado del tiempo dedicado al trabajo. Puedes utilizarlo para realizar un seguimiento del tiempo empleado en actividades informáticas específicas o en proyectos designados. Filtre su hoja de horas por proyecto, actividad o fecha para encontrar detalles sobre el trabajo que ha completado y cuánto tiempo le ha llevado.

2. Facturación

A través de TimeCamp TimeCamp simplifica la facturación reuniéndolo todo en un solo espacio. Puede ajustar múltiples tarifas de facturación, establecer tarifas de facturación por horas e incluir cálculos de impuestos para generar automáticamente facturas que enviar a los clientes. La compatibilidad multidivisa facilita la facturación a clientes de distintos países si trabajas en iniciativas globales o con clientes de distintas regiones.

3. Seguimiento de asistencia

A través de TimeCamp Con el seguimiento de asistencia integrado, los gerentes pueden obtener fácilmente información sobre la capacidad de los miembros del equipo y cómo están asignando su tiempo. Con esta información, puede gestionar mejor a los trabajadores autónomos y a los miembros del equipo interno para ampliar la empresa o ajustar el horario cronograma del proyecto para tener en cuenta la capacidad. Si está utilizando TimeCamp para entradas de tiempo personales, puede ver fácilmente si puede asumir una nuevo cliente o necesita dedicar más tiempo a un proyecto concreto.

La función de seguimiento de asistencia también incluye herramientas para visualizar las nóminas, los permisos y las vacaciones. Vea rápidamente quién tiene previsto ausentarse durante el cronograma de un proyecto crítico o utilícelo para informar a recursos humanos a la hora de calcular o hacer un seguimiento de las bajas por enfermedad o de la paga de vacaciones.

4. Integraciones con otras herramientas

Realice el seguimiento de las horas facturables incluso cuando esté trabajando en otras herramientas, sin tener que cambiar de pantalla, gracias a las integraciones de TimeCamp. Con integraciones con herramientas como ClickUp puedes hacer un seguimiento del tiempo utilizando la aplicación móvil y las funciones de geovalla, o integrándola con las herramientas en las que realizas tu trabajo en profundidad.

5. Flexibilidad precios planes

TimeCamp ofrece cuatro planes de precios diferentes que se ajustan a casi cualquier presupuesto. El plan Free ofrece la mayoría de las ventajas principales e incluye compatibilidad para usuarios ilimitados. Aunque el plan gratuito es bueno para el control de tiempo automático, la versión gratuita no ofrece las funciones de facturación. Tendrás que actualizar para tener acceso a ellas. Si desea personalizar campos y roles de usuario, tendrá que pagar por el plan de nivel más alto.

TimeCamp precios

Pros de Usar TimeCamp

No TimeCamp revisión se completa sin mencionar los pros de la utilización de la herramienta. Hay muchos beneficios de usar un app, aplicación de gestión del tiempo como TimeCamp. Utiliza TimeCamp si sólo quieres una herramienta de control de tiempo y no necesitas otras funciones de gestión de proyectos. Dado que se trata sólo de control de tiempo y facturación, no obtendrá otras funciones como gestión de tareas . 💪

Estas son algunas de las ventajas de utilizar TimeCamp:

Sistema avanzado de informes: Hay varios informes diferentes disponibles y cada uno ofrece visuales claros para obtener percepciones rápidamente

Hay varios informes diferentes disponibles y cada uno ofrece visuales claros para obtener percepciones rápidamente Fácil control de tiempo: Con una app de escritorio, integraciones y una app móvil, es fácil controlar tu tiempo mientras trabajas y no distraerte con herramientas voluminosas. La herramienta ofrece personalización y segmentación para que pueda realizar un seguimiento del tiempo de la manera que tenga más sentido para usted, ya sea por actividad, proyecto o cliente

Con una app de escritorio, integraciones y una app móvil, es fácil controlar tu tiempo mientras trabajas y no distraerte con herramientas voluminosas. La herramienta ofrece personalización y segmentación para que pueda realizar un seguimiento del tiempo de la manera que tenga más sentido para usted, ya sea por actividad, proyecto o cliente Facturación simplificada: La herramientasoftware de facturación de tiempo simplifica el cobro generando automáticamente facturas basadas en sus horas facturables. Personalice sus tarifas de pago e incluya horas no facturables para su seguimiento, pero no en sus facturas

La herramientasoftware de facturación de tiempo simplifica el cobro generando automáticamente facturas basadas en sus horas facturables. Personalice sus tarifas de pago e incluya horas no facturables para su seguimiento, pero no en sus facturas Borrador Hojas de horas : La hoja de horas ofrece un informe claro y conciso de sus horas de trabajo en una sola página

Puntos de Dolor Comunes TimeCamp Cara de usuario

Como todos aplicaciones de reloj de tiempo timeCamp tiene algunas desventajas. La mayoría están relacionados con lo fácil de usar que es el sitio, pero algunos usuarios también desearían que hubiera funciones adicionales. 🤔

Estos son los principales puntos débiles para los usuarios de TimeCamp:

La interfaz de usuario es confusa: Algunos usuarios consideran que el diseño de la herramienta de control de tiempo es confuso y la app tarda en cargarse

Algunos usuarios consideran que el diseño de la herramienta de control de tiempo es confuso y la app tarda en cargarse Personalización limitada: Aunque puedes añadir etiquetas para resaltar el trabajo, no puedes crear nombres de tareas personalizados, lo que hace más difícil dividir el trabajo en proyectos más grandes

Aunque puedes añadir etiquetas para resaltar el trabajo, no puedes crear nombres de tareas personalizados, lo que hace más difícil dividir el trabajo en proyectos más grandes Fallos en el control de tiempo: Algunos usuarios creen que la app no controla el tiempotiempo registrado con precisión. Siempre puedes utilizar entradas de tiempo manuales para actualizar el tiempo dedicado al trabajo, pero esto implica más tiempo y esfuerzo

Algunos usuarios creen que la app no controla el tiempotiempo registrado con precisión. Siempre puedes utilizar entradas de tiempo manuales para actualizar el tiempo dedicado al trabajo, pero esto implica más tiempo y esfuerzo Funciones limitadas fuera del control de tiempo: Aunque decente para una app dedicada al seguimiento de tiempo, no hay funciones complementarias para agilizar los flujos de trabajo o gestionar mejor tu calendario. Esto es especialmente limitante parapequeñas empresas que utilizan software de control de tiempo como parte de planes de proyecto más complejos

TimeCamp Reviews en Reddit

Queríamos ver lo que los usuarios reales tienen que decir acerca de TimecCamp, así que, naturalmente, fuimos directamente a Reddit para enterarte de todo. Si buscas opiniones de TimeCamp en Reddit, la gente tiene mucho que decir sobre el control de tiempo y las apps en general. 🎙️

Cuando se le preguntó por recomendaciones de control de tiempo, un usuario dijo: "TimeCamp puede funcionar bien para usted. Soporta tanto la automatización como la entrada manual del tiempo, y tiene la capacidad de hacer un seguimiento de los programas que la gente utiliza en sus ordenadores."

Otro usuario dijo: "Te sugiero que compruebes TimeCamp, BuddyPunch y TimeDoctor. Todos son programas de control de tiempo que ofrecen un intervalo de herramientas y funciones para ayudarte a gestionar tu tiempo y productividad de forma más eficaz."

La mayoría de los comentarios parecen referirse a las apps de control de tiempo en general y no hay ningún argumento de peso que defienda a TimeCamp por encima de otras alternativas del mercado.

Alternativas Herramientas de control de tiempo para usar en lugar de TimeCamp

¿No cree que TimeCamp sea la herramienta adecuada para sus necesidades? Existen varias Alternativas a TimeCamp que puede consultar para encontrar una herramienta que ofrezca las funciones que desea. Como herramienta de cronómetro, TimeCamp no es una solución todo en uno. Para los individuos o equipos que quieren una herramienta que hace más, considere la posibilidad de software de gestión de proyectos como ClickUp. 🛠️

ClickUp

Controle el tiempo, establezca estimaciones, añada notas y vea informes de su tiempo desde cualquier lugar con el cronómetro global de ClickUp Control de tiempo de proyectos en ClickUp ofrece una gestión del tiempo más inteligente, para que pueda centrarse en su trabajo y no en los esfuerzos manuales de registrar las horas. Realice fácilmente el seguimiento del tiempo desde cualquier dispositivo, incluidos ordenadores de sobremesa, móviles y su navegador web. Con funciones para Android, Apple iOS y Microsoft Windows, puede utilizar las funciones de control de tiempo de ClickUp sin importar su dispositivo.

Añada organización a su control de tiempo con notas y rótulos. Utilice las funciones de clasificación para identificar posibles cuellos de botella y utilice la vista de resumen para obtener información en tiempo real sobre el tiempo total dedicado a tareas o proyectos.

La facilidad de uso y las docenas de integraciones hacen que ClickUp funcione a la perfección para que puedas sincronizar el tiempo rápidamente. Utilice las integraciones con sistemas de control de tiempo como Toggl y Harvest o aplicaciones de facturación como QuickBooks para simplificar sus sistemas de seguimiento y pago.

Fácil vista y seguimiento de las estimaciones de tiempo a ClickUp tareas para una mejor gestión de los recursos

ClickUp también puede ahorrar tiempo agilizando sus flujos de trabajo, algo que la mayoría de las aplicaciones de control de tiempo no ofrecen. Utilice Tareas de ClickUp para dividir tu trabajo en tareas manejables elementos de acción y crear subtareas para dividir aún más el trabajo. Con un sistema optimizado de gestión de tareas, también puede utilizar el control de tiempo para realizar cambios eficaces en la capacidad y los cronogramas de los proyectos.

ClickUp también ofrece funciones de (elaboración de) informes y revisión para simplificar la aprobación de hojas de horas y determinar la rentabilidad del proyecto. Añada permisos y almacene la documentación de toma de decisiones para que todos los miembros del equipo sepan dónde enviar su factura y quién puede aprobar sus horas facturables.

ClickUp también le ofrece más tiempo libre mediante la automatización del trabajo. Con acceso a más de 1.000 plantillas, puede automatizar tareas y acelerar el tiempo que tarda en tener las cosas terminadas. En Plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp sienta las bases para un día de trabajo con éxito. Le ayuda a visualizar las tareas y a asignar sus horas de trabajo más productivas a las tareas más importantes.

Disponer de un calendario bien diseñado es esencial para asegurarse de que sus proyectos avanzan a tiempo y sin salirse del presupuesto. Ahí es donde entra en juego la plantilla de calendario de gestión del tiempo de ClickUp

Utilice Plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp para aprovechar al máximo tus días de trabajo, alcanzar tus metas más rápido y crear un horario más eficaz.

En Plantilla de análisis de tiempo de ClickUp mejora la productividad resaltando los tiempos muertos y utilizando gráficos para que puedas entender cómo estás gastando el tiempo y los recursos.

Precios de ClickUp

Gratis Forever

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Las ventajas del control de tiempo

El seguimiento del tiempo es una gran manera de construir una empresa más productiva. El seguimiento del tiempo no sólo le da una línea de base para trabajar, sino que también ofrece información sobre las áreas donde el tiempo puede ser utilizado de manera más eficaz. Como jefe de equipo, también puede planificar cronogramas del proyecto y visualizar mejor los flujos de trabajo conociendo la capacidad de cada miembro del equipo. 🙇‍♀️

Estas son algunas de las principales ventajas del seguimiento del tiempo de los empleados:

Aumentar la rentabilidad: El tiempo es dinero. Con el control de tiempo se puede ver dónde se está gastando el tiempo para maximizar sus esfuerzos y obtener el máximo provecho de su dinero

El tiempo es dinero. Con el control de tiempo se puede ver dónde se está gastando el tiempo para maximizar sus esfuerzos y obtener el máximo provecho de su dinero Crear facturas precisas: Facturar a los clientes por pequeñas tareas dentro de un proyecto o pagar a los autónomos puede resultar confuso sin un sistema de seguimiento del tiempo. Registrando las horas y ajustando las tarifas facturables, es fácil crear una factura y pagar en consecuencia

Facturar a los clientes por pequeñas tareas dentro de un proyecto o pagar a los autónomos puede resultar confuso sin un sistema de seguimiento del tiempo. Registrando las horas y ajustando las tarifas facturables, es fácil crear una factura y pagar en consecuencia Aumentar la productividad: Saber cómo y dónde inviertes tu tiempo significa que puedes asignar más tiempo de trabajo a las tareas que requieren más atención. También prestará más atención a cómo está trabajando para que cada hora sea más eficaz

Saber cómo y dónde inviertes tu tiempo significa que puedes asignar más tiempo de trabajo a las tareas que requieren más atención. También prestará más atención a cómo está trabajando para que cada hora sea más eficaz Mejora la gestión de proyectos : El control de tiempo ofrece información sobre la capacidad para que pueda priorizar tareas y crear cronogramas de proyectos realistas

El control de tiempo ofrece información sobre la capacidad para que pueda priorizar tareas y crear cronogramas de proyectos realistas Comunicación más clara: Al implantar un control de tiempo transparente, los empleados pueden ponerse en contacto y proporcionar actualizaciones si están trabajando más rápido de lo esperado o necesitan más tiempo o compatibilidad para hacer las cosas a tiempo

Utilice ClickUp para una mejor Gestión del tiempo

En esta reseña de TimeCamp, cubrimos los pros, los contras y las principales funciones de la app de control de tiempo. TimeCamp destaca por ofrecer un conjunto de herramientas de control de tiempo, seguimiento de asistencia y facturación. Los usuarios pueden registrar las horas, añadir etiquetas para diferenciar las distintas actividades y proyectos, y crear al instante facturas basadas en las horas facturables.

Sin embargo, TimeCamp se queda corto cuando se trata de funciones más avanzadas y compatibilidad completa con la gestión del tiempo. La interfaz no es fácil de usar y puede fallar. Además, sólo ofrece funciones de control de tiempo y facturación, nada más. El seguimiento del tiempo es sólo el primer paso. Necesitas racionalizar tus tareas y crear mejores procesos de gestión del tiempo con una herramienta de gestión de proyectos. Regístrate hoy en ClickUp para empezar a gestionar mejor tu tiempo. Con las funciones integradas de control de tiempo, puede registrar el tiempo y obtener información para crear flujos de trabajo más eficientes desde cualquier dispositivo. Además, docenas de integraciones y miles de plantillas hacen de esta herramienta una verdadera solución todo en uno para sus necesidades de gestión del tiempo y del equipo. 🏆